Esta noche juega el Trinche

Voz 2 00:00 con acento Robinson

Voz 4 00:52 qué eh

Voz 5 01:15 aquí estamos con más acento Robinson aquí en el lado derecho tengo un y entrañable México compañero de Informe Robinson Raúl Román como estamos Raúl

Voz 6 01:24 pues muy bien Michael encantado de acompañar te aquí en la radio

Voz 7 01:27 bueno he placer es todo mio porque se despide pedir disculpas porque en el mundo laboral conmigo él haría después sí es cierto tuviste un escape

Voz 1546 01:42 sí pero yo les marquemos rápido

Voz 8 01:44 sí sí insiste una finta muy muy rápida el doble caño casi como del personaje hasta ahora si no tardó poco más pero también salí de allí día volví a tu lado televisivamente casi siempre

Voz 1546 02:00 de de tu mano pues vamos a hablar de uno de los más en forma de que que más bueno no solamente gracia deba reconocer que habéis hecho una obra maestra es tuvimos en Informe Robinson elaborando no es su segundo informe de Leonel Messi cuando se daba a Pep Guardiola pone ley de silencio y no permitir que sus jugadores hablara durante un tiempo así cargando el proyecto de El segundo capítulo de Leo Messi y tú me llamas hundía y me dices oye tú sabes que el el que el tren checa ha ganado y es que no que no tengo la me me me dicen que es el mejor que ha habido nunca mejor que Maradona es tal que lo que pasa es que tenemos un problema es que no tenemos imágenes a Jones ese es un problema porque claro imagínate si hubiese vivido imágenes ya alguien diga así no es y luego me contabas que toda esa gente bajen Tino no pantano Pekerman Menotti qué tal hablaban de maravillas dicen no

Voz 8 03:11 sí es tremendo el el reportaje El Trini nace cuando Gabi Ruiz nuestro amigo Gabi Ruiz regresa hacer un Informe Robinson de Messi en Rosario y recuerdo que hablo con él y me dice Raúl en Rosario todos hablan de un futbolista de apellido eslavo yugoslavo decía el ahorro no recuerdo dicen que fue mejor que Messi Maradona a partir de ahí Javi yo comenzamos a tirar un poco del hilo yo me encuentro a José de Pekerman en Internet su alineación mejor de todos los tiempos y en esa alineación aparecían Beckenbauer Pelé Cruyff y el Trini era el que llevaba la manija en el centro del campo y a buen a partir de ahí dijimos aquí a que puede haber una historia cuando yo ya tuve confirmadas las entrevistas de Pekerman y de Menotti donde certificaban que sí que el trineo había sido jugador para ellos es genial al al nivel de los mejores de siempre y que estaban dispuestos a abrir hablar con nosotros

Voz 5 04:06 a que puede haber algo si aquí hay tomate

Voz 9 04:09 bueno a mí me emociono Carlos tienen un recuerdo imborrable

Voz 5 04:15 se hubiera sido inteligente que disfruta de hacer las cosas de Diarra tras apenas

Voz 10 04:27 jugadores que hoy no

Voz 5 04:30 ah bueno

Voz 11 04:31 se convirtió en un símbolo de fútbol romántico que ya prácticamente no existe

Voz 5 04:39 y me sorprendió muchísimo porque él sólo jugo

Voz 1546 04:43 partido en Primera sin embargo sí a Kelly selección argentina que vino a España en el Mundial ochenta y dos a bien jugado ante un combinado de Córdoba no fue fue anterior fue para el Mundial de

Voz 8 04:57 Alemania setenta y cuatro ahí que los seleccionadores organizan un encuentro con con un combinado de Rosario que era de él lo guardan dejó al trinchera hay en Rosario hay dos grandes equipos que son Rosario Central insulsos Boix monta un equipo con diez cinco y cinco y uno de la segunda división Central Córdoba que es el otro equipo ISS el trinchera Karlovic IS día para las personas que vivieron aquel partido la la es cosió como dicen los argentinos uno de ellos el actor Dario Grandinetti

Voz 1546 05:29 sí sí sí que nos lo comentó él estuvo en la grada

Voz 8 05:31 así lo recuerda como un espectáculo maravilloso la leyenda dice que el que el seleccionador argentino entonces

Voz 12 05:38 el polaco capa la envidia

Voz 8 05:41 a los entrenadores que son Rigol que luego entreno al Betis y Juan Carlos Montes que hizo debutar a a Maradona más tarde bueno pues a ellos dos les piden que por favor el Trini levante el pie porque está dejando muy mal la selección argentina luego es muy difícil distinguir entre

Voz 13 05:56 que la la leyenda y la realidad más en Argentina y en Rosario

Voz 6 06:01 Rosa

Voz 14 06:02 Mario una de las ciudades con más devoción por la pelota de Argentina y por extensión del mundo aquí todos hablan de fútbol acá Se repite un nombre de extraña sonoridad

Voz 6 06:14 en de trinchera Karlovic

Voz 15 06:17 es lo que hace Messi lo guisos redondo lo quiso

Voz 5 06:21 en lo así a lo tenía instalado con la sorda arar y ser un buen Canio

Voz 16 06:30 con un movimiento y un taco

Voz 5 06:32 San de la pelota por arriba de tres regale Juan he tenido Maradona sin duda como como calzado la pelota con el empeine los goles de volea que ha hecho el Peter lo demás no como

Voz 11 06:54 no su leyenda es un lugar común en Rosario en toda la provincia de Santa forma parte de la iconografía

Voz 7 07:07 pero cuando vimos el el trinchera ese quisimos

Voz 1546 07:11 creerlo no y además cuando Pekerman que era el centro campista hombre franquicia de Newell's no es que él decía verle el diamante Suárez serio decisión para que yo aprendí algo de él no

Voz 8 07:26 Pekerman incluso jugaba en Buenos Aires en Argentinos Juniors y se desplazaba Rosario a verlo jugar a Marcelo Bielsa el propio Valdano no lo confirma Bielsa que sí que estaban Rosario lo lo iba a ver todas las veces que

Voz 1546 07:41 que podía hubo hubo momentos no obstante el reportaje que era para mí cumbre cuando hablas con menos entonces me no te confieso que le convocó pero no apareció y luego dice que sí va a pescar y luego hablas con el fin dice no se pesca y luego otros gustos Boliches décadas y tal vez que no sepa

Voz 8 08:10 si en el reportaje y como el el Trinity está continuamente desmintiendo lo que otros dicen de él pero yo yo creo que ya ni el propio Trichet sabe distinguir entre la realidad y no el encuentro con Menotti además yo lo recuerdo de una manera muy entrañable antes lo comentaba con nuestro compañero Diego Zarzosa porque cuando salimos de del ascensor el equipo de Informe Robinson él estaba había abierto la puerta de su oficina Nos esperaba con los brazos abiertos de par en par hijo dónde están esos españoles todos que han cruzado el océano para preguntarme por él pinche nacieron expirará jamás de esta recreación de de Menotti y Menotti decía yo no recuerdo muy bien lo llamé para una preselección de de bastantes jugadores y a mí me dijeron ese fue a pescar que se perdió en una isla INI el propio Trini sabía descifrar aquello al trinos de decía que había aprendido a pescar pocos años antes con su yerno que le hayan sí

Voz 5 09:03 claro

Voz 0249 09:04 no eso no lo no nada mejor no me acuerdo no no no me acuerdo no se él lo hijo él se sido hijo él debe ser ya no me acuerdo éste no

Voz 17 09:12 igual fue la isla hay la yo no me acuerdo pero la respuesta fue esa que no pudo regresar por el río que estaba si no ser

Voz 18 09:23 acusa

Voz 0249 09:27 no me acuerdo pues sabe que mucha gente me ha dicho en su uso no me acuerdo ojalá hubiera voy a jugar la selección que que ves las cosas que decía que estaba el aspecto y de pesca hace cuatro años se convirtió no como Armani sabían carnal toda la vida me dijeron que no que cumplirán pecadores

Voz 5 09:46 Utah su

Voz 19 09:49 de Utah más jugar al fútbol que ser profesora

Voz 18 09:54 el tipo en sí

Voz 1546 09:55 con lo que se quita que recibió

Voz 8 09:59 bueno el Trinity primero en las llamadas telefónicas cuando ya desde España consigo hablar con él me di cuenta de que bueno él se siente si algo halagado de que un equipo de Televisión de España vaya viajará a contar su historia pero tampoco le da demasiada importancia ni de es algo que le emocione mucho sigue en él era muy seguidor de Menotti Le le hacía ilusión que Menotti hablara de él y me decía pero el flanco te dijo eso una vez que estábamos ahí sí sí me no tiene hablado así de de usted trinchera pero un tipo muy tranquilo que no hacía nada especial ilusión luego costó dar con él hasta nuestro primer encuentro nos hizo también un par de GAM vetas Esther Gil pero bueno luego una vez apareció

Voz 13 10:42 si la vimos a la figura que tenía él

Voz 8 10:46 casi imponente Se podría decir Un tipo de buena planta alto con una cojera también bastante apreciable

Voz 1546 10:53 estos ex futbolistas lo tiene pero en su caso en su caso a entiendo que le habían puesto una prótesis de cadera inclusive époque él no tiene dinero para con su lucha entre entre amigos hay en Rosario para ayudarle a costear sus supo te sí sí sí

Voz 8 11:13 hombre andaba andaba mal de plata incluso en un momento y bueno esto no sé si despedir comentarlo él no sugirió si le podríamos dar algo de dinero al final en nuestro reportaje se reúne con antiguos compañeros de de su equipo de la segunda división de Central Córdoba y lo que nosotros hicimos si con todo el gusto del mundo fue pagar el asado que se comieron que se comieron ellos él allí con sus compañeros además ahora estoy estoy recordando Nos mostró su timidez porque cuando varios de ellos el el negro Sullivan recuerda

Voz 12 11:45 el portero hablar

Voz 8 11:48 van de de de todas las cosas que había hecho en Trini recordaban sus hazañas en las temporadas juntos él él ser ser retraída incluso salía abandonaban la sala donde estaban hablando del porque no se sentía nada cómodo escuchando todos aquellos a las

Voz 1546 12:01 hoy le acusaron de haber engañado un equipo para Unauto no paran o un coche iba hacia otro mando Anza Mendoza sí sí sí exigió un un coche entre la buenos días y hice seguido eso sí regresó rosario con con el coche

Voz 8 12:22 a regresar a Rosario que yo creo que al final eras sus ecosistemas su hábitat del lugar donde él se sentía cómodo y por eso quizás siempre también fue feliz jugando ahí en la segunda división parece ser que es así otra cosa es que el triste no acababa de recordar del todo bien y desmentía pero él va a Mendoza en Mendoza parte del sueldo es un auto un auto muy bonito de la época y el agarra el auto es como dicen en Argentina y regresa para para Rosario le vuelven a llamar diciendo bueno atrincherado tenga problemas para acá con el auto estuvo muy poco tiempo jugando en Mendoza ahí volvió de la cabeza a su equipo argentino gordo iba a haber

Voz 1546 12:59 un fichaje a Muti que bueno milenario a los Cosmos de Nueva York pero dijo esto labor todo el negro aludiendo apele no

Voz 8 13:10 no que tenía Bani en los argentino claro bueno esto es lo que al final la leyenda no es vuelve a contar y el propio trinchera decía no sé muy bien aquello no sólo no se arregló no se terminó de arreglar no sé si Pelé dijo algo bueno la sensación del trinchera como que pleno quería dos gallos en el mismo corral no sé ellos sí sí Pelé llegaría estatal

Voz 1546 13:33 todo ponerse coral que había muchos gallos lo yo jugaba con él pero la disfrutamos mucho de ella bueno se queda en el aire fue mejor que Maradona mejor que Messi pues había en los que dice que el mejor que he visto nunca pero déjame chivato una cosa no sé si te lo conté cuando tuya vas para para Rosario yo recibo una llamada de Jorge Messi dice hoy aquí el equipo de de Informe Robinson por el barrio pero tiene dicho que no Pons hablar porque Pep Guardiola puesto le dice Lence vital que el medio no no Jorge no es para ustedes es es estamos ahí para grabar el trinchera el que que sí sí sí este es el mejor que he visto nunca fría pero tú has visto el hijo pero lo que yo hice propiamente dicho visto no pero me dicen que es el mejor que ha habido nunca

Voz 8 14:33 es esto como pasaba en Rosario exacto con gente de cierta edad Johan me costaba distinguir si lo habían visto jugar o no pero todos te contaban que era el mejor que habían visto nunca cosas que preguntaba por la calle luego no pudimos introducir la cena el reportaje porque era evidente que aquello no puede haber ocurrido la gente te decía el portero sacó de centro y el trinchera la recogió con la rodilla hay sin que cayera la golpeó y de vaselina lo superó y entró por toda la escuadra eso es imposible pero si tenéis que forzarlo

Voz 1546 15:04 no obstante Isabel sabemos sabemos que los periodistas no mentimos nunca había muchos recortes de periódicos del día de de todo tipo de gráfico ETA a los que que dejó plasmado de que realmente era unos tipos más talentosos de ha pisado al cobrar dinero entonces pues prefieren creerlo pero

Voz 8 15:28 cuéntame City quería comentar Michael que un amigo común yo le he conocido hace poco Jorge

Voz 1546 15:33 ah sí sí sí dramaturgo autor teatral

Voz 8 15:36 al director a partir de nuestro reportaje de deber el Informe Robinson ha escrito una obra de teatro sobre el Trini se titula Se llama el trino el mejor futbolista del mundo y se estrena en Rosario a finales de marzo o sea que Informe Robinson no sé si informes pero el tren ya ha dado pie a la creación de una obra teatral

Voz 5 15:57 de Jorge INE pues evidentemente un jugador elegido un gran

Voz 11 16:07 no pudo no hizo ningún esfuerzo por adaptarse por eso además de leyenda

Voz 5 16:14 bueno entre jugadores de élite que todo el mundo lo conoce porque juegan el mejor equipo del mundo Juan mundiales vi un jugador así que tenía todas estas cualidades que fue de lo mejor es que yo he visto

Voz 20 16:31 qué daría por volver a tener vente a ETA

Voz 0249 16:35 me pongo mal viste porque me vuelvo loco y me quisiera de trazado vuelta de jugador aunque sea una cancha vuelvo no

Voz 21 16:47 sí

Voz 22 16:52 entonces pues

Voz 0249 16:54 no

Voz 22 17:02 Usca

Voz 21 17:09 ah

Voz 23 17:15 como

Voz 5 17:20 no queda huella filmada de su juego

Voz 6 17:23 nada que respalde el relato de los afortunados que lo bien

Voz 5 17:26 pues si queda lo más hermoso

Voz 6 17:29 la amalgama de recuerdos y sentimientos la memoria de aquellos empeñados en festejar una hermosa leyenda de fútbol

Voz 22 17:41 esto se busca tras pero