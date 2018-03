Play Segunda: el regreso de Oltra y Baraja (22/03/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

José Luis Oltra en el banquillo del Granada el técnico valenciano es el octavo que cae en esta Liga hay destituciones entendibles como las de carreras en el Nàstic a Irán en Albacete carrera en Córdoba o Ramis en el Almería porque eran equipos que estaban abajo y había que cambiar una dinámica mala hay ceses cuestionables como el de Paco Herrera en el Sporting o el de Pep Martí en el Tenerife porque no estaban en descenso pero se estaban quedando en tierra de nadie ya hay destituciones que si no son injustas si son al menos muy llamativas como lo es la de José Luis Oltra en el grana le han echado tras sumar su tercera derrota consecutiva así con el equipo quinto en Play off pero a ocho puntos del ascenso directo y es que lo reconozca el Granada o no ese era su objetivo a Oltra no le exigían sólo subir sino que le exigían el ascenso directo no valía otra cosa y cuando han visto que se alejaba y que se pudiera perder la opción de volver a Primera por la vía rápida le han ejecutado se hace cargo del Granada Pedro Morilla hasta ahora técnico del filial espero que no le pongan el listón tan alto porque un equipo que casi seguro iba a estar al menos en playoff pueda acabar despeñado de los puestos altos de la clasificación subirá el Granada no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todo el jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con los mandos arrancada su director de Play Segunda Alejandro Rodríguez muy buenas qué tal Oscar su director también del play Paco Hernández hola soy un lecho lo que tenemos lo que te hicimos el a día hacen para semana que fue saludarte sabiendo que no estabas a ver si la próxima semana lo mismo contigo está la redacción tiene que unir ahora porque tiene que encontraba colgó las botas que está preparando cosa quédate marchar a toda caña pero bueno que va a estar Paco y también en el programa va a estar el también una

Voz 2 02:25 ristra de partidazo que tenemos para este fin de semana que la jornada promete no hay fútbol de Primera así de segunda y con qué partidazos en la llamada del ascenso vamos a analizar dos de ellos en los que se enfrentan precisamente los cuatro primeros Sporting Rayo Cádiz Huesca además también hablaremos del Zaragoza Sevilla Atlético porque los maños están en playoff por primera vez esta temporada

Voz 1643 02:46 el Sporting ganando al líder puede ganar a otro líder recibe al Rayo en El Molinón un estadio en el que desde que ha llegado Rubén Baraja sólo ganan los locales precisamente el técnico el Sporting baraja vuelvo ya Play Segunda para hablarnos de un parto todo muy especial para él porque se enfrenta a su actual equipo

Voz 2 03:02 pero además en el Granada debuta Pedro Morilla ante el Numancia tras la decisión de José Luis Oltra que

Voz 1643 03:07 también vuelve a Play Segunda aunque también a hablar

Voz 2 03:10 hemos además el Valladolid visita un estadio donde no ha ganado nunca el Anxo Carro el feudo de un Lugo que se ha especializado en los minutos finales por abajo se juega un partido clave para la zona de descenso el Alcorcón Nastic

Voz 1643 03:22 así terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume a Beira quebró la firma a una Segunda de Primera pero antes de todo eso vamos

Voz 2 03:32 a ver cómo viene la jornada número treinta y dos en el en el top diez en las últimas diez jornadas en esta Liga un dos tres una jornada que arranca el sábado a la una de la tarde con un Albacete cultural para las cuatro de la tarde tenemos Lugo Valladolid y para las seis Córdoba Real Oviedo a las ocho de la tarde del sábado se juega el Reus Almería ya las nueve menos cuarto horario de Champions para el partidazo entre por sin ir Rayo Domingo doce de la mañana horario matinal Alcorcón Nastic duelo clave por la lucha por la permanencia a las cuatro Zaragoza Sevilla Atlético a las seis de la tarde Vara sabe Osasuna a las ocho Tenerife Lorca a las ocho y media Granada Numancia el lunes nueve de la noche en el Carranza ojo que es un partidazo tan bien

Voz 1643 04:12 Cádiz Huesca voy a dar de la clasificación hasta el puesto once para que vean lo apretado que está esto eh el líder es el Rayo cincuenta y siete punto primera jornada del líder este año el segundo también cincuenta y siete tercero el Cádiz cincuenta y cuatro a tres del ascenso directo cuarto el Sporting a cinco del ascenso directo quinto el Granada con cuarenta y nueve puntos pero es que cuarenta y nueve también tiene el sexto que es el Zaragoza el séptimo que eso en Oviedo ya un punto con cuarenta y ocho está el Numancia Thabo noveno con cuarenta y siete el Valladolid los mismos puntos que Osasuna Ike Lugo no vaya bien en el Tenerife en Albacete que tienen cuarenta y tres y por abajo décimo séptimo el Nàstic con treinta y seis décimo octavo con con treinta y cinco y en zona roja la Cultural XXXII el Córdoba treinta y uno el Lorca diecinueve hicieron la tabla el Sevilla Atlético con dieciséis así viene la jornada treinta y dos en la Liga un dos cero en una jornada que analizamos desde ya en pleno

Voz 1643 05:16 con toda la fuerza viene el Rayo Vallecano que ese nuevo líder de Segunda tras la derrota del Huesca ante el Sporting por cero dos el pasado lunes los de Michel llevan en diez partidos sin perder y son el único equipo invicto de toda la segunda vuelta mientras que los de Rubi suman cinco partidos sin ganar en los que el Rayo les ha recortado once puntos lo de Vallecas ganaron con dificultad al Reus por deja dos gracias a los tres goles de Raúl de Tomás que ha marcado once tantos en los últimos nueve partidos ya anotado tres hat trick R T se convierte en el segundo máximo goleador de la Liga Un dos tres tiene dieciocho por detrás de Jaime Mata que tiene veinticuatro por delante de Sergi Guardiola diecisiete Michael Santos Borja Iglesias tienen quince curiosamente los cinco máximos realizadores de la categoría han marcado en la jornada treinta y uno el Zaragoza ha sumado su sexta la victoria consecutiva gracias a un enorme Cristian Álvarez el portero detuvo ante un detuvo a un gran Osasuna y sobretodo fue un gran equipo en el centro del campo uno dos al final en el partido y en encuentro lo decidió el acierto de los visitantes los navarros que cede en la sexta plaza a los maños el Córdoba ha conseguido su cuarta victoria seguida en lo que parecía un milagro empieza a ser una realidad para ganar a un rival directo a domicilio el Nástic por cero dos los de Sandoval han recortado diez puntos de la permanencia en un mes ahora están a cuatro puntos del Alcorcón y a cinco puntos del Nàstic después de tres derrotas consecutivas en Granada ha destituido a José Luis Oltra destitución llamativa porque los nazaríes son quintos están en playoff pero se alejado del objetivo del ascenso directo Oltra es el octavo técnico que cae en lo que llevamos de Liga su verdugo ha sido el Real Oviedo que tras cinco partidos sin ganar vuelve al playoff ganó el cáliz a la Cultural en el Reino de León cero uno y los de Cervera mantiene en la tercera plaza tras su segundo triunfo seguido pactado con los pucelanos también remontó el Lugo ante el Alcorcón dos bueno los alfareros suman cinco partidos sin ganar ven como en esta fecha el Córdoba los de Francisco que suman un nuevo triunfo en los minutos finales de partido la otra remontada en busca del playoff la protagonizó el Albacete que ganó en Sevilla al filial por uno dos Los de Enrique Martín llevan cinco partidos sin perder ha sumado once de los últimos quince puntos El Numancia llevaba tres partidos sin ganar ir rompió su racha cortando la del Tenerife que no había perdido todavía con Joseba Etxeberria dos cero resultado final hilos de Arrasate que vuelven a mirar al playoff y Lorca Aibar sabe empataron a uno y los murcianos a como quedan quince partidos sin ganar y así llegamos a la jornada treinta y dos de la Liga un dos tres que como cada semana los a analizar en Play Segunda pero antes vamos a ir con la noticia de la semana que has sido la sorprendente destitución de José Luis Oltra en el Granada como fue cuéntanos Alberto Flores muy buenas

Voz 0047 07:56 la destitución que nos ha pillado prácticamente por sorpresa a todo el mundo Oscar tras tres derrotas consecutivas en las que a buen seguro el Granada mereció bastante más que marcharse de vacío tanto es así que Oltra en su rueda de prensa despedida no terminaba de creérselo Lolo entendía sorpresa

Voz 0480 08:14 porque es una decisión que no que no me termino de creer que francamente no no me esperaba por la clasificación del equipo que está quinto que es estar dentro de él

Voz 1643 08:24 del objetivo que se había marcado

Voz 0047 08:27 si ante esas palabras de Oltra explicaba su despido el principal valedor a su llegada al director deportivo Manolo Salvador

Voz 5 08:34 el mi interior no estoy feliz porque yo creo que la plantilla está para darle más rendimiento todos los que se está dando por en el tema de mi decisión yo creo que esta plantilla está totalmente capacitada para estar entre los dos primeros lugares y no lo estamos

Voz 0047 08:49 semana bastante movida aportando en Granada que además cuenta con muchísimas bajas para recibirá la Numancia el domingo ya que Ramos está lesionado Machi si Víctor sancionados Peña han marchado con su selección por tanto va a ser una difícil debut el que espera a Pedro Morilla el próximo domingo contra el Numancia

Voz 1643 09:05 pues así fue la despedida de José Luis Oltra bajando martes en Granada pero yo no quería que los oyentes de Play Segunda sabemos sólo con escuchar al primer MR de este programa despedirse en una rueda de prensa Icon un corte de voz yo prefería que José Luis Oltra estuviera hoy en segunda Mister muy buenas pues ya pues a rueda de prensa de despedida como fue es el lunes en Granada yo quería preguntarte asiste sorprendió porque a nosotros en la redacción no sorprende bastante que Granada destituyera a José Luis Oltra

Voz 1263 09:42 bueno yo sigo sorprendido ya dije que por la clasificación restas dentro de

Voz 1867 09:49 el objetivo porque el objetivo es ascender mérito pues ascender de forma directa que está a ocho puntos y en otros momentos hemos recortado distancia con otros rivales y puede ascender por la vía larga como digo yo de ser creyó que es como ascendió Getafe que eso más en la última vez que es como un ascendía tantos y tantos equipos y también vale y ahí estamos dentro luego el equipo esa las tres derrotas estaba vivo jugando bien el interés vestuario se pudo ver que vinieron mucha gente y me había despedido de ellos Interior a la despedida que para los medios era bueno la mente trabajo bueno el club sabía complicado porque siempre me había respaldado hasta hasta el lunes entonces no me lo podía pensar no me lo podía imaginar insisto que las últimas tres derrotas ha podido hacer daño pero el equipo había jugado muy bien no las haya merecido entonces por nada me hacía pensar que que podía pasar esto oí bueno pues es el fútbol es la vida hay que tirar p'alante pero evidentemente bajo y prisma pues creo que no no lo merecía

Voz 1643 10:46 claro es que venial granadas de cuatro victoria las consecutivas luego las tres derrotas seguidas el equipo pasa eh tercero va a quinto pero con cuarenta puntos y viendo cómo está todo tan tan igualado hoy tan ajustada viendo por ejemplo los pinchazos continuo que está teniendo el Huesca el ascenso directo aunque ocho punto no parecía tan lejano no sé si te había pasado alguna vez en una situación parecida que se pudiera remontar que hayan decidido no contar contigo

Voz 1867 11:12 no no no y además es que me pasa obviamente espero que no sea la última señal de que sido entrenando pero otras veces pues a lo mejor no está dentro el objetivo y la las propias dinámicas aquí pues tan

Voz 0953 11:27 poco la gente más otra cosa que no fuera calor ánimo y apoyo y respaldo

Voz 1867 11:33 de bueno cambiamos diecinueve futbolistas cambiamos la dinámica el equipo le costó empezar pero Lugo

Voz 1263 11:40 en tono hoy llegamos a ponernos líder

Voz 1867 11:42 es una jornada y nunca hemos estado o muy poco fuera de los seis puestos desde que llegamos a la parte alta Nos viene un calendario que es el respeto porque además he yo no veo rival fácil nunca pero bueno las dos personas salidas honor que ese día que son equipos que ahora mismo tienen menos opciones sigue pues a lo mejor a la hora de competir iban pensando llama un poquito más en la temporada siguiente que eso pues a lo mejor te habilita para coger esa dinámica

Voz 1263 12:10 buena que te permita con las posibilidades que tiene la

Voz 1867 12:13 la plantilla y con lo que creíamos en el trabajo pues el el estar arriba bueno situaciones es decir cada uno lo desde su punto de vista lo que creo es que con con nosotros hubiéramos logrado el objetivo pelear el ascenso directo hasta hasta el final Icon pero lo van a conseguir igual porque la plantilla está muy mentalizada hay un buen grupo y compromiso hay una buena afición y ahí yo a nada es claro candidato a estar ahí arriba

Voz 1643 12:42 eso que decías ahora del ascenso directo creo que es el objetivo que tenía de Granada y al ver que se alejaba cuando se han puesto nerviosos venía Granada entre otras rotas consecutiva así pero dos de ellas en los dos minutos no es que los rivales hayan pasado por encima de el conjunto nazarí no es así MR Se puede contar un poco cómo fue como le dicen a un técnico el lunes oye ya no vas a continuar cuando tú mismo lo haría

Voz 1867 13:08 no pues mira hicimos noche novios pues el partido salimos pronto en avión y llegamos a Málaga el autobús hasta la Ciudad Deportiva donde tenía previsto entrenar yo les dije a los jugadores que fuera cambiando que enseguida pues empezábamos con la rutina partía una charla

Voz 0953 13:24 y luego ya pasamos a al entrenamiento

Voz 1867 13:26 todo y cuando llegue a la instalación me dijeron que a hablar con el

Voz 0953 13:31 eh director deportivo Manolo Salvador y bueno

Voz 1867 13:34 a cambiarme pues subí arriba ahí me están estrenando él de el director general simplemente me comunicaron mira cosechó una reunión hemos entendido que lo mejor es hacer un cambio para que lo sepa hasta entonces fue tal mi sorpresa que les dije pero me estoy yendo y me dijeron si te diré pero la decisión está tomada puedo dar los argumentos pero lo estoy fuerte creo en la plantilla La plantilla que le envíe un poco lo que se voy a repetir todo lo que estoy diciendo desde el principio y mencionamos no porque está está ya decidido

Voz 0953 14:05 Johri eh

Voz 1867 14:08 está totalmente Si bueno pues nada pues saber cómo nos despedimos y cómo lo hacemos me despedí a la plantilla en ese momento que se quedaron sorprendidos que que yo oí luego al día siguiente pues ha dicho en la rueda de prensa para esta decisión y medios de comunicación

Voz 7 14:22 voy a A

Voz 1867 14:24 enfrentar en la favela sobre todo a formarme que yo hecho los padrones para hacer cursos con el tema del del inglés con concursos de allí pasáis el director deportivo este año pues sabe todavía no tirados pero pero bueno será un curso que me sirva o bien para entrenar bien para mi formación es mucho fútbol por supuesto oí esa es la la inversión hasta el treinta de junio que que es cuando estaré en Granada por colegios de chicos

Voz 1643 14:51 para mí es un error ni le deseamos toda la suerte a Pedro Morilla pero yo llevo toda la semana pensando que Granada lo mismo con este cambio al final no juega peleo veremos lo que sucede aquí hasta el treinta de junio te vas a algún lado en Semana Santa o te quedas por Granada

Voz 1867 15:04 bueno este primer fin de semana si me voy a las

Voz 0953 15:07 no voy a ir porque desestimó poco desconectar el sábado es mi cumpleaños no

Voz 1867 15:15 hasta el más feliz de mi destitución ahora salto tampoco fue el día más feliz y entonces pues bueno aprovechando que los niños que también juega en nada hay Icon los estudios habitualmente no podremos salir fines de semana y demás pues este fin de semana que no hay competición y tal pues si queremos ir a hacer algo por ahí a desconectar un poco luego me queda ya te digo aquí ir a ver fútbol en alguna ocasión pero no si de mucho a los campos formas de verlo ponen ya se puede ver en casa perfectamente y no parece es que sino más para dejarte ver y no es mi forma de actuar Hay pues como te digo estar pendiente de todo hubo que pueda cómo ha sido posible

Voz 1643 15:54 bueno con el fin de semana es tu cumpleaños yo no sé si te va a cero un regalo adelantado un incordio tú me dices pero yo soy nostálgico hoy en Play Segunda la verdad que te echamos mucho de menos ahora mismo no tenemos entrenador en el programa que que que nos dirija Hay Mike a a José Luis Oltra está así en equipo te apetece volver a Play Segunda hasta el treinta de junio al menos y luego veremos qué pasa

Voz 1867 16:17 y esto es lo que básicamente se llama una una encerrona

Voz 1643 16:21 se sabe sabe es verdad

Voz 1867 16:25 claro no pero sabes además que soy incapaz de decirte que no por muchos motivos primero porque para mí es un orgullo donde te lo devuelve agradece segundo pero de corazón porque además es estar activo exasperado que que me gusta segundo yo siempre he dicho que me siento partícipe de este proyecto porque evidentemente no solamente fui un mero colaborador pero me trata también insisto y fue tan bonito ese inicio perdura en el tiempo ya hablamos ya de esto fue en Huelva más hasta que todo aquel año más luego los dos años de Córdoba más aquí pues estamos hablando de cuando cinco años ya con lo cual es proyecto consolidado así que encantado oí emparedado que Yeray por supuesto que me encantaría estar con él y con el resto del equipo

Voz 1643 17:13 pues hagamos una cosa José Luis de la Semana Santa yo voy a descansar descansa tú también y yo creo que para el jueves se ida si quieres de dos manitas va a pesar lo vamos a Oltra ya no como extécnico de Granada siendo como otra vez nuevo entrenador de Segunda a final de temporada ya sabes que aquí no echamos a los entrenadores aquí estamos nosotros

Voz 1867 17:31 exacto pues como es una garantía de estar ahí encontrar equipo además que son por cábala y hay que hacerlo pero ya te he dicho no es eso y mucho menos me deja resfriado además me parece perfecto el día seis uno más del equipo entre comillas de los flojos de los malo pero más allá aporta

Voz 8 17:46 quería ayudar con con vosotros sabe qué mal

Voz 1643 17:49 vamos a ver de fútbol de Segunda sin duda juntas Sergio Sánchez que es nuestro Guru en la Liga pues José descansa en Semana Santa así nada Ndong se manitas hablamos bienvenido de nuevo nueva Play Segunda muchas gracias

Voz 1867 18:03 gracias encantados claro es un placer un abrazo

Voz 1643 18:05 pues ya tenemos a entrenador en Play Segunda desde el jueves seis de abril vamos a analizar cada jornada de la Liga aún dos tres con José Luis Oltra ahora vamos a analizar la próxima jornada la XXXII que es la que se juega este fin de semana y es una jornada en la que se enfrentan entre sí ocho de los once primeros de la tabla tenemos cuatro partidazos Sporting Rayo Cádiz Huesca Granada Numancia Lugo Valladolid empezamos por el partido de líder que en la jornada veintidós es el Rayo Vallecano y que el sábado a las nueve menos cuarto visita a El Molinón donde le va a recibir el Sporting de Gijón osea el equipo que le ha dado el liderato al Rayo ese que ahora le recibe Madrid pero Lope muy buenas

Voz 0047 18:43 qué tal Oscar muy buenas en Gijón hola David González

Voz 1643 18:45 hola Oscar a lo Tony diez jornadas sin perder tercera actriz de Raúl de Tomás en los últimos dos meses el único equipo invicto de la segunda vuelta Toni el Rayo es justo y merecido líder tal y como adelantase tu hace es cuantas semanas antes del Rayo Huesca que quedó otro

Voz 0047 19:01 cero y a partir de ahí ya sabía que el Rayo iba lanzado sigue yendo lanzado a comer

Voz 1643 19:05 las tres que ya sabía que iba a ser líder no

Voz 0047 19:07 no no no no que va lanzado se veía venir y sí lo haya van mostrando poco a poco decías tú tres hattrick de rodar Tomás en dos meses en nueve partidos once goles ha metido el delantero del Rayo que bueno que esta semana está entre algodones obviamente cuidando porque es muy importante para para el Rayo y para esa racha de diez partidos sin perder que lleva el Rayo uno a lo mejor las rachas de su historia y que servido para hasta ahora mismo líder en Segunda

Voz 1643 19:28 de hecho es una racha que no se da desde el año dos mil once saber lo que pasó en el año dos mil once que el arcén eh la última vez que el Rayo subido a Primera División el Rayo que visita a un Sporting que ha ganado en casa los últimos siete partidos es decir los partidos que ha jugado Rubén Baraja en el Molinón el Sporting los ha ganado viene de ganar en El Alcoraz un campo donde hacía casi catorce meses que no ganaba a nadie que no fuera el Huesca los de Baraja en en David una gran oportunidad de meterse en la lucha por el ascenso directo

Voz 0480 19:55 si al llegar al vestuario después de la victoria en Huesca donde tú dices como tú dices no ganaba nadie desde hace más de un año y dos meses había dos consignas que se escuchaban en un vídeo que ha colgado el Sporting en sus redes sociales entre los futbolistas por un lado recordaban no hemos hecho nada hay que seguir hay que seguir pero por otro decían ya está

Voz 1643 20:13 ambos ahí

Voz 0480 20:14 hombre están ahí de aquella manera porque están a cinco puntos pero tiene la oportunidad el sábado de dormir y pasarse toda la semana a dos puntos del ascenso directo efectivamente Si gana en su partido haga lo que haga el Cádiz o lo que haga el Huesca va a dormir a dos puntos del ascenso directo seguro con lo cual pues ahora sí que el Sporting tienen la posibilidad meterse y quién se lo hubiera dicho al Sporting hace mes y medio dos meses cuando las distancias con el Huesca por ejemplo eran abismales también con el Rayo Vallecano pero la verdad que esa reacción cimentada sobre todo en esa fortaleza en casa con siete de siete desde la llegada de Baraja todo ganado ahora también el equipo empezado a ganar fuera en Huesca lo hizo frente al Sevilla Atlético Issam metido de lleno en esa pelea Se vaya

Voz 1643 20:52 en el Molinón que si no me equivoco verde esta jornada ya en letras fuera del estadio ya se llama Enrique Castro Quini oficialmente

Voz 0480 20:59 si se está en ello digamos que falta el trámite burocrático político para aprobarlo porque es de titularidad municipal pero

Voz 1643 21:05 aunque hay un cierto debate sobre si se va a diluir el no

Voz 0480 21:08 hombre de Quini como apellido Hinault como nombre principal del estadio pero si ya se han empezado a cambiar también la serigrafía iba a haber un gran homenaje porque aunque ya lo hubo en el anterior partido en El Molinón aquí ni se quiso preparar con más tiempo un gran mosaico que va involucra las cuatro gradas del estadio a los veintinueve mil espectadores con cuatro imágenes diferentes de King para concierto asimismo para el factor sorpresa pero pues si ya han para mucha gente ya es el Molinón Enrique Castro Quini que digamos falte la oficialidad efectivamente además se va a volver a llenar por segunda jornada consecutiva por tercera lo que va de temporada la primera fue en el derbi contra el Oviedo se llenó en el partido frente a la Cultural se vuelve a llenar en este it da la sensación de que a poco que el equipo siga arriba va a ser ya lleno habitual en todas las jornadas en El Molino

Voz 1643 21:53 alguna baja tiene el equipo de Míchel Toni sí

Voz 0047 21:56 deberán Beltrán que está con la selección sub diecinueve y hay que decir que forzó la quinta amarilla para perderse este partido en El Molinón y habrá que ver como digo como he dicho antes cómo llega a Raúl de Tomás y también como llegan Amaya Javi Guerra probamos la única asegura la de Fran Beltrán que es muy importante en medio así que a ver cómo la suple Michel porque a pesar de la juventud del chaval es muy importante para el Rayo para Míchel

Voz 1643 22:17 a eso como provocó fueran Beltrana esa quinta amarilla porque estaba como Luis Suárez intentaba que a a que a la sacaran Michel lo obligaba seguid del banquillo ya había sustituido hasta que el avión

Voz 0047 22:27 sí es que como él es un jugador muy limpio en el campo no hace faltas dura no es agresivo pues

Voz 1643 22:33 cómo estás muchos forzar la amarilla le cuesta mucho forzar la amarilla

Voz 0047 22:35 y no lo hizo cuando estaba jugando y cuando estaban al banquillo aprovecharon uno de los ex del Rayo para que saliera del banquillo salir al campo y que el árbitro le le echara a la amarilla la quinta como iba estar con la selección igualmente se va a perder este partido en El Molinón así que ya se lo pierde por sanción por estar con la selección

Voz 1643 22:51 Pierre de alguno de del Sporting de Baraja David

Voz 0480 22:54 hay varios que están en el aire ese va a decidir entre mañana aunque

Voz 1643 22:56 es el mismo día del partido Si Álex Pérez

Voz 0480 22:59 Barba los dos centrales y Hernán Santana el centrocampista están o no porque llevan toda la semana bueno algo más de esta semana Hernán Santana se sumó esta misma semana a la enfermería se van recuperando progresivamente pero los médicos dicen que todavía pendientes de evolución el único que se lo pierde seguros un central que llegó este año un invento de un jugador

Voz 1643 23:17 el colombiano sin ninguna experiencia que venía para el filial

Voz 0480 23:19 se acabó quedando en el primer equipo Quintero no cuenta para nada absolutamente así que bueno no es una baja digamos trascendente es la única baja segura el resto pendientes hasta última hora

Voz 1643 23:27 se enfrentan el primero de la tabla y el cuarto y me apunta aquí Toni que el segundo mejor local que es el Sport en Hong ante el segundo mejor visitante que es el Rayo le ganó es decir un auténtico partidazo dime Toni

Voz 0047 23:38 el Rayo que nunca ha ganado en el Molinón así que ahí está el reto también para el equipo para el equipo franjirrojo

Voz 1643 23:43 dicen que la estadística está para romperla pero es un dato que el Rayo nunca ha ganado en El Molinón que baraja todavía no ha perdido tampoco en el horario Champions lleno peones ocho cuarenta y cinco el próximo sábado y en Carrusel Deportivo en la Cadena SER lo va a contar David González David muchas gracias un abrazo hasta luego ni

Voz 0047 24:00 esa Óscar Sada ve el Sporting que ganado aún líder

Voz 1643 24:02 que esta semana es curioso pueda ganar a otro líder el segundo clasificado es el Huesca que el lunes a las nueve de la noche visita al Cádiz va a jugar en el Carranza en Huesca hasta Luis Abadía es muy buenas Luis qué tal Óscar buenas tardes en Cádiz Ignacio de Labarga hola hola por el Huesca que lleva cinco jornadas sin ganar a Perú pido el primer puesto después de diecisiete jornadas en lo más alto de la tabla aunque sólo sea de forma psicológica tiene los mismos puntos que el Rayo segundo por el con la verdad pero quizá lo más importante de eso precisamente no Luis ese aspecto psicológico después haberse visto arriba diecisiete jornadas seguidas y que ahora hayas perdido en la primera plaza aunque sea empatado a puntos

Voz 0516 24:42 sí vamos a ver cómo reacciona el equipo porque lógicamente el Huesca ha ido de más a menos y la duda que tenemos todos es si ha sido por las bajas de verdad ese bajones por la presión au por todo lo que conlleva una temporada tan larga en la que todo el mundo tiene pues situaciones en las que pasa más problemas como el Huesca simplemente una esto por fin Ruby ha podido disponer hoy en el entrenamiento de todo el equipo solamente quedan a cazo Rulo como lesionados y hace siete semanas que no coinciden en el campo Kutcher Hernández y Melero

Voz 1867 25:13 me acuerdo es que unos llenó la boca de decir

Voz 0516 25:16 lo que suponían estos dos jugadores a la Sociedad Deportiva Huesca pues hace siete jornadas porque el Kutxa volvió la pasada y Melero ha estado sancionado las dos últimas que no coinciden en el campo esa es la esperanza que tiene el Huesca que ahora que recupera un poco la normalidad vuelva a recuperar también el buen tono que tuvo pero es cierto que perder esa diferencia bueno pues hace que que ahora mismo haya más dudas sobre el Huesca y que la afición ya empiece a pensar también en que va a ser largo y duro estás once jornadas que quedan hasta el final

Voz 1643 25:42 siete jornadas son casi dos meses es decir desde allá por mediados de enero prácticamente después de Navidades coinciden Melero hoy el Kutxa en el Huesca de Rubín y tampoco mi fumando Luis ya te digo yo los tengo ahora dos que tener al escucho en el banquillo caseros

Voz 0516 25:58 bueno el otro día volvió a la verdad es que no estaba a tope en torno al setenta ochenta por ciento decían los servicios médicos Gabón Larguero un poste creó dos o tres oportunidades ante el Sporting pero es cierto que si el Huesca recupera el mejor cuya el mejor pues hombre las prestaciones en el campo van a ser mucho más

Voz 1643 26:15 el Huesca que visita a un Cádiz que alterna racha buenas con rachas malas ahora está empezando una racha buena después de ganar en León Ignacio de sumar su segunda victoria seguida

Voz 1263 26:25 sí llevaba sin ganar fuera de casa practicamente todo dieciocho la última victoria fue frente al Zaragoza en el último partido Él el año así que sí parece que todo un poquito mejor en cuanto a resultados es verdad que por todas esas acciones por ejemplo Leo fue mejor que la Cultural gol llega un error defensivo clamoroso de los locales y al final quince veinte minutos la Cultural empatar sorprendió porque fue el portero Alberto Cifuentes el mejor del Cádiz no es el equipo amarillo tampoco la tiro contra el Sevilla Atlético a pensar duda Cobeaga cuatro uno está Álvaro Cervera encontrando las fórmula de ver qué es lo que le pasa al equipo pero es verdad que es un partido importante de su partido donde hay muchas ganas no Cádiz sale que puede dar un buen golpe en la cabeza de conseguir la victoria en casa frente al Huesca yo Pierre Bt por ellos no va a quedar va a haber un magnífico ambiente en la grada pero ambiente de grandes tardes a pesar de que es luz de Santo ya hay cuatro como tú bien sabes ya en la calle granizadas

Voz 1643 27:27 me estás tirando la puñeta porque yo en el Twitter de Play Segunda puso Granandos y son cuatro procesiones yo te te he pillado cepillado

Voz 9 27:34 ninguna mujer veremos entonces si flor viales eh eh no son cuatro

Voz 1263 27:43 la calle Engadin esa llenos pero hay tiempo para las dos cosas es verdad que va

Voz 1643 27:48 no y además que la directiva estaba puesto las entradas barata no lo has puesto tiradas de precio

Voz 1263 27:52 sí sí en dos mil tienen agotados a un euro que se acabó el dudes tiene aproximadamente una ahora Iberia así que fíjate es a ver un gran partido pero es que luego el cáliz va a Vallecas el domingo tiene el Cádiz el Huesca y el Rayo voces el lunes hizo bingo y eso va a haber mucho va a declarar a dejar claro a lo mejor dicho donde para dónde va a pelear por el ascenso directo o por partes es lo que Players

Voz 1643 28:21 sí tuvo Ignacio el lunes en la nube dándolos va a estar en el Carranza o las procesiones

Voz 1263 28:25 pues eso que Carranza juntando para de Carrusel Deportivo Cali CDS Cádiz Huesca que luego luego a tiempo profesión no sea incluso un poquito antes porque sabe que tempranos las cuatro de la tarde ya ayer en la calle paseíto va para estas yo temprano luego se vuelve para verla la recogida recomiendo a a los equipos de Segunda que Iker la verdad es que es bien bonita aquí se llevan los pasos con nombre y con meció es realmente bonitas que esta vez deberían en buena lid todas las playas vírgenes coros

Voz 1643 28:58 ya estás escuchando Ignacio De la Varga que es creyente creyente de Álvaro Cervera el que quiere que les iba al equipo a Primera Luisa Abadía llenazo de la Varga muchas gracias hasta el partido del lunes aunque se juegan Lugo Valladolid el sábado a las cuatro de la tarde y un Granada Numancia el domingo hora ocho y media yo como tercer partido quería visitar Zaragoza porque han sumado su sexto la victoria consecutiva en lo que va de tema Prada Zaragoza Santis hay muy buenas o los carbonizados los de Nacho González que son sextos que están en puestos de playoff estado mirando los datos por primera vez en toda la temporada

Voz 10 29:32 exacto exacto gracias a la victoria en Pamplona el pasado fin de semana en Zaragoza se ha metido por primera vez en la temporada en puestos de promoción de ascenso y bueno tiene mérito no por nada sino porque hace escasamente mes y medio el Zaragoza estaba a dos puntos nada más y nada menos que del descenso a Segunda División B lo dices bien seis victorias consecutivas va camino de la séptima algo que batiría un récord muy longevo hace treinta y dos años que el Zaragoza no consigue siete victorias consecutivas fue en la temporada ochenta y cinco ochenta y seis iba también a por otro récord las seis victorias consecutivas en La Romareda algo que no consigue desde hace veintitrés años desde el equipo de la Recopa en la campaña noventa y cuatro noventa y cinco lógicamente hay euforia en el entorno en la afición que otra vez va a presentar una gran entrada a La Romareda pero cautela paciencia y tranquilidad que está siendo una de las claves dentro del vestuario del equipo de Nacho González

Voz 1643 30:28 es la leche tiene el Zaragoza cuarenta y nueve puntos son Santi

Voz 10 30:31 cuarenta y nueve cuarenta y nueve pero es que dieciocho

Voz 1643 30:34 ocho osea Un tercio de todos esos puntos los ha conseguido con unos le dices antisemita en el último mes y medio y ahora

Voz 10 30:40 dos Car dime dime ya ha hecho ya hecho e un punto más a estas alturas de segunda vuelta que en toda la primera vuelta gane

Voz 1643 30:47 esa es la gran racha del Zaragoza de Nacho González un técnico del que al principio de temporada alguno dudaba de si valía para estar en el Zaragoza el domingo recibe a las cuatro de la tarde Sevilla Atlético y como dice Santi es factible que llegue la séptima victoria consecutiva ante el colista de la clasificación Santi muchas gracias un saludo así bien a la jornada treinta y dos en la Liga un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Segunda con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 1643 31:34 pues el sábado a las nueve menos cuarto se juega un partidazo de enfrenta al Sporting de Gijón y al Rayo Vallecano curiosamente el técnico del Sporting se enfrenta en El Molinón al anterior equipo que entrenó en Segunda División ir curiosamente ex entrenador hasta hace nada fue el tema Nico de Play Segunda B este programa así que para Play Segunda es todo un placer saludar a Rubén Baraja muy buenas hola buenas tardes cómo te va te has te Play Segunda yo por lo que veo es mucho mejor que nosotros

Voz 0953 32:05 bueno he sido siempre el ex novia de la verdad que bien la verdad es que hemos conseguido dar la vuelta a la situación que tenía el equipo pues estamos ahí compitiendo con con siete ocho nueve equipos que también es una cosa muy bien bien lógicamente pues a pensar que que nosotros somos uno de los que tenemos opciones claro

Voz 1643 32:29 yo no tengo de broma en SER Gijón con mi compañero David González digo jolín el Sporting de Brea mandarnos un regalito por lo bien que hemos cuidado de Rubén Baraja de alguna manera hemos mantenido a tope siguiendo la categoría y toda esa experiencia todos sueca visto ahora está sirviendo

Voz 0953 32:43 sí seguro que sí yo creo que bueno trabajar como nosotros sirvió para que esté muy pendiente de la Segunda División y es lo que me dio medio el tener que comentar como nosotros cada cada jornada y la verdad es bueno decirlo es mucho para para estar vivos evidentemente como esto profesional los no tiene ya un programa que que está continuamente hablando de segunda división pues que ayudado mucho sin duda

Voz 1643 33:07 bueno esto está ayudando muchísimo al al Sporting de Gijón es sobre todo en casa siete victorias en el Molinón la asignatura pendiente era ganar fuera como habéis hecho en un campo donde desde el cuatro de febrero del dos mil diecisiete no ganaba nada sí

Voz 0953 33:25 sí yo creo que en casa el equipo se ha mostrado muy muy firmes y muy contundente en cuanto a a la identidad que que que queremos nosotros hemos sido capaces de de hace buenos partidos plegar Garbo hoy conseguir buenos resultados que no que tú sabes que que que no es nada fácil en esta en esta categoría y es verdad que fuera está dando hacer ese partido importante consumimos ya en en Sevilla pero bueno creo que ganar en Huesca pues un plus de qué confianza de refuerzo para para el grupo pero no deja de ser un paso más como el que tenemos que sábado con con el Rayo no será un partido difícil un partido complicado lo leo que esperamos sea tarde que que tenemos a nuestro nivel no

Voz 1643 34:05 es un partido muy especial decía yo no esa visita el Rayo Vallecano porque desde que dejaste el banquillo de Valle ya se nota vuelta a ellos no

Voz 0953 34:14 no no que va no no he tenido esa oportunidad ahí bueno pues si es el equipo que que lógicamente de Guardo cariño por por la nuestra estancia allí el año pasado y bueno desgraciadamente las cosas no salieron bien pues como en el fútbol pasa en muchas ocasiones y no solamente a nosotros sino que ha a muchos entrenadores Si bueno y ahora disfrutando de esta oportunidad en el Sporting y sobre todo bueno pues claro que desde el sábado para para el partido no que yo creo que va a su partido muy bonito muy competido y con todos contra un gran rival

Voz 1643 34:45 los dos con pidiendo a uno ya está el acceso directo y el Sporting que si gana el Rayo a poner ahí muy cerquita de la primera de la segunda plaza heroísmo Rubén te suena muy mal lo que voy a decir pero que viene nos vino perder el derbi contra el Oviedo y que desde entonces cinco victorias y un empate

Voz 0953 35:02 bueno no tengas que volviera también hay porque fue una semana muy dura en cuanto a lo emocional cuanto a la repercusión que tienes ese resultado en la en la ciudadanía son aficionados nosotros lo pasamos yo pasado muy mal pero sí que es verdad que que el equipo Si algo ha demostrado es que a pesar de las dificultades ha ido levantando se ha ido superando retos reto oí partido en cada partido y hemos sido hemos sido capaces de levantar los de aquel golpe ahí creo que la ciudad no ha sido muy positiva como tú dices conseguido a partir de ahí pues que el equipo sólido que el equipo compita en cualquier campo oí bueno pues nuestra intenciones haciéndolo pensando en el Rayo

Voz 1643 35:44 hablabas de lo emocional no sé si la derrota en el derbi pero también eh no sé si la muerte de Kimi ha unido más a ese equipo a esa afición a esa ciudad es que el Blu está echando una manita de arriba

Voz 0953 35:55 bueno yo creo que ha sido una manita seguro no porque además son muy muy grande para para todos no porque es una persona ya no como futbolista gente que fue tan grande no sino como persona quiera una persona muy querida muy muy idolatrada Hay bueno pues ha sido un un golpe duro para para todos pero no es evidente que que tú dices pues lo único que deseamos es tratar de hacer las cosas a de alguna manera devolverle un poco lo que el cariño que le notaba diaria no es una persona entrañable y bueno creo que cualquier en situación de parada para honrar su memoria y estamos encantados de hacerlo porque porque bueno porque era un grande no soy yo creo que eso bueno pues nos tiene que ayudar también a nivel de motivación no

Voz 1643 36:50 qué bonito sería regalarle un ascenso directo ese puede

Voz 0953 36:56 bueno sin duda que que es lo más importante para el Sporting era tratar de llegar a los últimos diez partidos con con opciones no con opciones a por lo menos el objetivo mínimo que en este caso es es el pie yo no lógicamente de la competición sigue haciendo las cosas bien iba exposiciones buenos resultados pues te va llevando a otros otros escenarios esas expectativas no está este fin de semana tenemos la posibilidad de competir contra el mejor equipo de la categoría al líder Si bueno que si somos capaces de ganar pues no vamos a hacer cara a los puntos lo cual pues igual abre otra otra vía otra posibilidad no pero creo que sí lógicamente los profesionales sabemos que esto es muy complicado y que luego ha soportado es mantenerse ahí arriba no mantenerse firme durante no solamente uno de los jornada sino varias jornada para consolidarse en el en el playoff y luego si el campeonato hoy nuestro trabajo no va dando resultados lógicamente pues a por qué no pensar en nada más hacia hacia arriba

Voz 1643 37:57 dice Si fueron capaces de ganar al líder es que no sería la primera vez que hay cosas que sólo pasan en la Liga dos tres Benítez líder en siete días pudieran ahora otro

Voz 0953 38:08 bueno sin duda que nuestro planteamiento pasa por por hacer las cosas bien para para ganar sabemos la dificultad del partido como todos en Segunda División un partido fácil pero bueno también sabemos que jugamos en casa que vamos a tener nuestra gente con nosotros que ha generado muchísima ilusión con este con este partido y lo único que queremos es a buen nivel y que eso no sirva para para poder ganar lógicamente esto adelante el líder pero bueno que pensamos que vamos a tener nuestras nuestras opciones y sobre todo cuando en casa

Voz 1643 38:42 aparte del Rayo tenéis que jugar todavía en estos próximos al partido contra el K David el Granada al Zaragoza al Valladolid todo seguir pues estar arriba luchando por el mismo objetivo que el Sporting es difícil jugar o ganar al modestos o esto no complicado enfrentarse a uno que está jugando la vida por no descender

Voz 0953 38:58 bueno es que ahora todos los partidos complicados porque ya se va acabando quedamos menos puntos en juego y lógicamente por arriba pues juegas para para cotas importantes físico abajo pues está jugando él el exceso con lo cual todos los partidos son son complicadísimo la el último tercio de Liga siempre suele ser mucho pendiente en cuanto a resultados Si bueno pues lo que hay que hacer es pensar en que en cada partido puedes tener la oportunidad de de sumar puntos si eso es lo que lo que nosotros vamos haciendo no vamos centrándonos y concentrar dándonos en cada partido pues ahora toca el Rayo y después vendrá el Almería al Reus bueno iremos viendo lógicamente los rivales que que que vayamos teniendo pero sí que es verdad que los enfrentamientos directos y eres capaz de sumar los puntos pues hay muchas cosas en juego no no solamente el resultado los puntos sino también recortar puntos al rival y sobre todo también lo sabré It's no que luego pues en China lo apretado con empates después también son son significativos

Voz 0480 40:02 lo bueno de los problemas que tiene un arma secreta e cómo estás Johnny

Voz 0953 40:07 si el momento es un jugador que nos está dando en lo que necesitamos en esa posición y esos jugadores que para nosotros es importante por lo que por lo que general el campo y también por lo que cárnicas compañeros profundiza muy muy ganador muy con mucha hace mucho temperamento y creo que eso al final transmite al equipo uno nacía positiva de que nos ayuda sin duda para precipitaciones están siendo clave claro

Voz 1643 40:33 ya que como está Jony que es un arma secreta aunque hay otros Rubén que gente mal pensada el leche que hice en la que la Alia o el Sporting cediéndole a Moi Gómez al Huesca desde que está muy allí y que les han Huesca no gana es que estaba planeado estaba preparado

Voz 0953 40:49 no no sólo como eso es bueno es un magnífico jugador pero bueno ahora está situación de Navidad pues se dieron circunstancias para que pudiera salir y nosotros incorporar otro tipo de de jugadores diferentes para compensar la la plantilla sobre todo equilibrar la en cuanto a su competencia los fueron basó su jugador del Sporting que tiene contrato lo que pasa que bueno pues el de alguna manera ser más importante lógicamente quiere jugar más minutos Si bueno pues lo ha buscado en el en el Huesca Hay yo creo que está aportando también no cree que el resultado el Huesca ahora a los resultados de Huesca no acompañando como hay ex jugador y además sus jugadores porque

Voz 1643 41:34 por el Sporting que tendrá que volver el próximo año veremos si en Segunda o en Primera donde acabase Sporting de Rubén Baraja Rubén que yo por un momento a veces me olvidado que estaba hablando con el técnico del Sporting se todavía que estaba hablando con el entrenador de Play Segunda que sabes que nos vamos a alegrar muchísimo de todo lo grande que haga ese ese Portiña a ver si a final de temporada por al teléfono y darte la enhorabuena a ver sus vidas Sporting de Gijón en lo que como hemos dicho sería un bonito homenaje a Enrique Castro Quini además

Voz 0953 42:03 sin duda que siguen muchas gracias a vosotros os y un abrazo fuerte

Voz 1643 42:21 hay dos buenos partidos de los que no hemos hablado la llamada de El ascenso el Granada Numancia que se juega el domingo a las ocho y media y que es el debut de Pedro Morilla en el banquillo nazarí después de que el pasado lunes destituyera Ana José Luis Oltra tras esas tres derrotas consecutivas que ya hemos comentado en entrevista con en el propio Oltra dos de ellas dos de esas derrotas fueron en los hurtos hemos minutos de partido en Granada Numancia enfrenta al quinto contra la VIII ya en el Lugo Valladolid que se juega el sábado a las cuatro de la tarde se enfrentan el décimo primero contra el noveno el Valladolid nunca ha ganado en el eso carro sólo dos empates en cinco visitas al estadio de Lugo le recibe un Lugo que lo ha vuelto a hacer y es que los de Francisco son especialistas en ganar partidos en minutos finales cuánto lleva José Antonio Duro cuando no muy buenas

Voz 13 43:12 catorce Ejido catorce puntos los que ha ganado el conjunto gallego en los últimos diez minutos así un poquito más de partido pero si algo está claro es que el Lugo este Lugo Francisco el técnico ha cosechado mucha alegría ha aportado mucho disgusto a rivales sean o no vamos a decirlo a lo clásico de Sully el más perjudicado si cabe porque se ha llevado dos remontadas del Lugo hasta la fecha es el Alcorcón que vio como en la primera vuelta era Ignasi Miquel quién ha arruinado a los madrileños en el noventa y dos mientras que este último fin de semana entre Mario Barco y Albarracín a que escuches

Voz 1643 43:46 vamos a estudiaban el pasado sábado Vela

Voz 14 43:49 tan sólo pensamos en eso sabemos lo que tenemos que elevó a los cincuenta para la salvación pero la mentalidad de grupo adelante seguir la verdad es que no nos vamos a conformar con los cincuenta pero tenemos que seguir paso a paso partido partido que esto que todavía falta

Voz 13 44:02 todavía falta ya conseguido Lugo los lucenses con esos catorce puntos han conseguido estar al borde del playoff aunque escuchemos Albarracín pensar en la puntuación para salvarse Jan conseguido en definitiva estar luchando por el asunto un asunto

Voz 0047 44:18 que ese día complicado ya que sin esa especialidad

Voz 13 44:21 sin esos minutos finales sin esos catorce puntos en Lugo estaría prácticamente el descenso pero el pundonor la mentalidad son las razones para el entrenador del conjunto del Ansó Carro entre ellas ganador ahora hacemos lado el primer día malo pero es que ya es cosa no se repita lo porque salir

Voz 2 44:38 sí

Voz 13 44:39 sí bueno muy mal nuestra casa en definitiva que no es casualidad y si no que le pregunten a Alcorcón hay Granada al Cádiz al Córdoba al filial del Barça al Real Zaragoza eso de si es casualidad o no los últimos minutos y las remontadas de Lugo de Francisco

Voz 15 44:54 por remontado remontada local en el último cuarto de hora