La Ventana se desplaza a Valencia por el Campeonato mundial de media maratón

Voz 1284 00:00 al buenas tardes se hace un momento Goya añadirle Bono ha respirado porque les hablamos de ese Valencia la ciudad el Running una de las capitales de referencia

Voz 2 00:17 una de las capitales de referencia de esa religión laica que consiste en correr y correr y correr

Voz 0313 00:24 los hemos venido aquí porque mañana se disputa el Campeonato del Mundo de media maratón veintiún kilómetros ayer no supone una magnífica oportunidad para profundizar en ese universo no sólo a nivel de alta competición que es lo que se verá mañana gente con unas marcas estratosféricas sino del mundo del corredor y corredora porque hay muchísimas mujeres el mundo del corredor de base el escritor Haruki Murakami que ejerce como sumo sacerdote de esa moderna religión del running tiene una frase preciosa en su libro que dice los que corremos No somos elite pero en cada carrera en la que participamos hay algo épico y tiene razón no sólo en las carreras diría yo en cualquier salida en cualquier entrenamiento hay algo que si desaparece a la ética a los que corre no han corrido me entenderán perfectamente yo decía el otro día que esto del correr es como una religión laica porque aquí no hay dioses aquí se rinden cuentas solo ante uno mismo y sin embargo aparecen también al mismo tiempo un buen puñado de valores de los que no suelen faltar en cualquier religión el esfuerzo la constancia y el afán de superación yo tampoco sé a estas alturas si es necesario recordar

Voz 1284 01:27 además la lista de ventajas físicas

Voz 0313 01:30 sí psicológicas que implica el hecho de correr desde el sistema cardíaco respiratorio hasta la mejoría del humor pasando por una evidencia que a lo mejor mucha gente no sabe qué correr aumenta la libido que sólo por eso pues yo creo que merecía la pena alguna vez intentarlo no pero yo prefiero quedarme con algo más básico que además personalmente experimentado en un montón de lesiones correr me transmite correr transmite sobre todo libertad o como muchas religiones y algunas políticas van justamente en dirección contraria pues yo creo que eso explica en parte el éxito del running justifica que algunos lo llamemos así religión laica otras formas Si tuviera que inventar una oración empezaría diciendo Padre nuestro que estás en los suelos fe lo del cielo lo dejaría para un poquito más adelante pero definitivamente que quede pero que correr no es de cobardes o no sólo muchísimas gracias a quienes le acompañan aquí en el Palau de las Arts de Valencia bienvenidos a La Ventana

Voz 1284 04:11 vamos con la ventana abierta como cada tarde con Isaías Lafuente Isaías siguen estando en Valencia no podía faltar Mariola Cubells Mariola buenas tardes que ha llegado justito porque estos tan grande que ha perdido su preguntar nos totalmente notado aburrida pero es lo dije Ons advertía todos el otro día en las en Madrid y que os perderé el Palau la verdad es que estoy yo ya hemos hecho la Media Maratón mañana porque aquí en cuanto te pierdes por los pasillos de las tripas de este Palau tienes que hacer una media maratón para volver a recorrer toda mi apoyo Mariola os he convencido para captar os para estar el nuevo laico no pues no habían vencido todas ellas no pero ellos pues dar con nuestros dos invitados de hoy que ahora pasará a presentar porque tú llevas mucho tiempo diciendo pero en la confianza de asco y no no te tenía en consideración pero igual estáis todos invitados sí igual va igual va y me apunto

Voz 0827 05:03 lo que sí que es verdad es que yo antes a a quién corría no le entendía y cada vez a más gente que corre vez las entiendo más verdad todo lo que tu dices no es decir que que no se puede correr sencillamente por postureo la gente con mejor que realmente le trae una serie de beneficios que a mi me encantaría poder acoger pero es que el cuerpo no me lo ha pedido hasta ahora pero bueno todavía estoy a tiempo lo vamos a ver cómo abordarán

Voz 1284 05:27 de lo de la Liber yo sí que se da libertad y alegría porque

Voz 0313 05:30 pero yo no me parece lo más importante lo más importante de todo bueno esta cita de mañana el Mundial de medio maratón es una fiesta deportiva hay una fiesta social cívica ciudadana también iba a ser posible gracias a mucha gente porque esto moviliza a un montón de personas pero va a ser posible sobre todo gracias a dos personas ya una servilleta que dicho así pensará que está diciendo sus dos personas y una servilleta hay episodios en la historia que confirman esta teoría Reixac fichó a Messi en una servilleta Florentino se trajo al Madrid de Zidane con un papelito que era una servilleta media maratón mundial de mañana va a ser posible gracias a dos personas y una servilleta sino que me desmientan Elena Tejedor que es directora de la Fundación Trinidad Alfonso Paco Borau presidente de la Asociación Internacional de maratones presidente del Club Correcaminos que organiza la prueba

Voz 1284 06:23 buenas tardes

Voz 0313 06:29 en en qué año se produjo donde el episodio de la servilleta mágica

Voz 5 06:36 el ojo en el año dos mil trece y dos mil dos finales de dos mil doce dos mil trece en una cafetería de aquí de Valencia porque en aquel momento la Fundación no tenía ni ni oficinas estábamos en un momento muy incipiente Paco que estaba contagiando no no de esa ilusión que tenía por por hacer grande el maratón y el Medio Maratón puso en esa servilleta un planteamiento no de conseguir unas etiquetas porque en ese momento los explicaba la importancia no de que el medio maratón maratón tuviera esas etiquetas de la Federación Internacional dentro de ese planteamiento pospuso en una casita mundial en el año dos mil dieciocho oí el cómo somos muy disciplinados no cuando llegó el momento de presentar la candidatura

Voz 1284 07:20 que toca que lo pone la servilleta no y entonces pues allá vamos ya ya ya ya fuimos Paco

Voz 0313 07:27 lo más en esa servilleta que te vamos a ver

Voz 6 07:29 había algo más referéndum fue una especie de serlo han plan como si no hubiera nadie es decir Mike más sí que se puede hacer

Voz 0313 07:42 cómo podemos promoción el Valencia y como allí

Voz 6 07:45 más llamativa es bueno que está en los Juegos Olímpicos al año año tras año que está todo el mundo de atletismo año tras año que está el Campeonato del Mundo de medio maratón catorce dieciséis dieciocho el catorce ya estaba en Copenhague Copenhague es dieciséis Se pensaba que impulse Beijing que al final fue Cardiff porque se rajó cien mil dieciocho son punto de interrogación con el tal dije podemos coger las etiquetas mira aquí hacemos bronce los aquí sirve aquí oro de aquí al Aubisque más el campeonato del Mundo de media maratón perfecto entonces eso está en estas oficinas está ahí puesto

Voz 1284 08:30 como lo que yo llamo yo lo llamo y a día de hoy día a día de hoy está está medido el impacto paro

Voz 0313 08:41 menos económicos por descontado pero sobretodo ante el menos de reputación que esa servilleta ha aportado a la ciudad de Valencia porque pequeña no debe ser el impacto

Voz 5 08:49 pues sí que paran al maratón tenemos un estudio de impacto económico que hace el elige eh que dice sí pues bueno pues que cada vez más recordemos que tanto el maratón como en este caso el Mundial el toda la la parte más importante de la inversión en la fundación que la vista pública en el Mundial la mona puesto una parte muy importante que es la ciudad al servicio de de la prueba y lógicamente la policía pero del resto no

Voz 6 09:16 no no hay nada más no pero

Voz 5 09:18 pero bueno corrígeme Paco sí por cada euro que invierte la organización no estamos hablando de en torno a tres euros y medio casi cuatro euros los que reduzca de retorno económico para la ciudad teniendo en cuenta que seguro lo pone la la parte privada también no con lo cual pues bueno pensamos que es un delito

Voz 6 09:37 yo yo destacaría

Voz 7 09:39 el último el maratón de él

Voz 6 09:43 a finales de noviembre del año pasado es decir el rector no ha sido de veinte millones de euros para la ciudad los servicios fundamentalmente restaurantes hoteles tiendas etcétera Si es importante saber que ese estudio que está basado en teoría el imputado put que da el Comité Olímpico Internacional se basa en la comparación de lo que dejan en Valencia los visitantes sea aquel que viene a correr el maratón pero comprar su billete de avión en Inglaterra eso no cuenta solamente cuenta cuando llega aquí lo que pagan los hoteles lo que sea lo que realmente el valor económico que se queda en la ciudad

Voz 1284 10:26 me gustaría conocer unánime hay un río digo también por cada corredor que viene aquí después se fomenta que haya eso cuatro corredores

Voz 6 10:36 nosotros nosotros siempre hemos dicho por eso es un departamento que lo tenemos vacío porque no lo necesitamos que nuestros mejores vendedores son los corredores que vienen aquí un año cara al año siguiente es así la la parte yo día Mohamed estética lo comentaremos la historia del maratón de hablo fondo de la gente que estamos aquí hoy es porque ha habido muchos anteriormente que han hecho mucho como un edificio pues están los cimientos y están los pisos ido hoy a lo mejor estamos en el piso o décimo quinto pero es que ha habido mucha gente ha hecho Pisón anteriores y otros vendrán que harán pisos

Voz 0313 11:17 a mí me gustaría hablar de la gente que corre eh porque lo decía hace un momentito al abrir la ventana hoy está bien que en fin así de pasada digamos si mañana el pronóstico de mucho poco viento puede influir en cada vez hay récord no hay récord eso es una parte que está muy bien iba a ser muy muy noticiosa pero a mí lo que me interesa es meterme infundir el mundo el universo del del corredor y la y la corredora de base mañana van a ser unos catorce mil quinientos son los que están inscritos pero claro estos y otros en el día a día en el tarde a tarde en el noche anoche se entre Henin se preparan sufren sudan hacen planes estrategias y demás

Voz 1284 11:52 a Fendi creo hacen dietas y creo que merece

Voz 0313 11:55 mucho la pena entrar en ese mundo para que no lo conozca íbamos a hacerlo con la ayuda de nuestra compañera que corre por cierto de Radio Valencia Ana Durán

Voz 0525 12:03 hola son las seis de la mañana y esto que vais a escuchar pues no es el despertador es el reloj que indica que empezamos a correr a unos amanecido pero no importa al Jardín del Turia al río podemos bajar a correr casi a cualquier hora bueno el secreto bueno pues es un jardín de unos nueve kilómetros espacio verde que es un lujo si queremos alejarnos de semáforos el tráfico y empezar el día de otra manera carga extra de energía dentro de un ratito volvemos a bajar al río otra vez

Voz 8 12:48 bueno pues ya estamos llegando otra vez al río la hora del día completamente distintas son las seis de la tarde y bueno pues ahora esto está a reventar estamos además en una de las zonas más concurridas que son las pistas de atletismo que es donde viene a entrenar en grupos de mayores y grupos de pequeños así que vamos a ver también cómo ven ellos esto de correr y correr en esa ciudad

Voz 9 13:10 que corre usted con él

Voz 2 13:13 por qué la más sean Comisión amigos INE quitan los negros me correr por el que en ayuda de aguantar más en los partidos de fútbol

Voz 9 13:23 es que mi padre también corre y quiero ser como él

Voz 5 13:26 sí corre maratones une Iron Manu

Voz 9 13:29 dos me ha gustado porque me lo paso genial

Voz 1284 13:31 mis amigos y aparte pues hago mucho deporte

Voz 2 13:34 uno de desde los cinco

Voz 0131 13:37 es de los más jóvenes a los más veteranos José María tiene más de setenta años y no se pierde una gusto

Voz 10 13:45 correr porque es mi vida aunque los años van pasando pero seguiré corriendo mientras pueda en cuanto a la media maratón mundial la voy a correr como hago siempre con la Maratón y la Media Maratón de Valencia

Voz 0131 13:58 esa ilusión de José María por participar en el Mundial de media maratón la comparte con muchos corredores también con Natascha López una de las atletas populares más conocidas de Valencia una luchadora que acaba de superar un cáncer de mama para la que correr es su modo de vida

Voz 0525 14:13 me encantaría poder participar tengo lo saben correr en Valencia en casa con el ambientazo que hay con ese circuito de granito y va a ser rapidísima y creo que para todos los populares pues poder compartir unos segundos con la gente de de élite obvia además con la elite mundial pues vamos es todo un honor

Voz 0131 14:35 en el espejo de Natascha hace mira Ana Marc una corredora de veinticuatro años que lleva una década con las zapatillas puestas vida a la que este deporte creada

Voz 8 14:43 a mí con él me ha enseñado valores como Konstantin sacrificio esto recorren tiene muchas subidas y bajadas pero al final el sacrificio merece la pena ir desde que han hecho el carril el running aportado creo que más que ganar

Voz 0131 15:01 esa magia de la que habla Ana la están descubriendo estos días los equipos que han llegado ya a Valencia para disputar mañana el mundial de media maratón un evento que confirman nuestra ciudad cada vez más como ciudad del Ram

Voz 2 15:19 el DNI Paco Paco sobre todo como un veterano en lo de lo de correr aunque

Voz 1284 15:23 con la hizo aquel se encomienda uno cuando no puede más cuando se le pone el muro delante en el kilómetro que se a fondo de las rampas del gemelo encomienda a alguien no hotel a quién te encomiendas dos futuro va a ver estas cosas son son momentos yo días de felicidad incluso cuando sufren incluso su pues affaire formó parte de de uno lo que aún nos gusta correr es enamorarse Elena como la enamorarse porque senador hace tres años eso no no no sabía yo eso a ver yo es que creo que es una gran esperanza para todos porque hay que decir que ella nunca había corrido un de lo que había corrida

Voz 5 16:08 aparte yo creo que que sufrieron hay que sufrir mucho no creo que cuando hay que acabar siempre con ganas de un poquito más si ese es un poco el consejo que todo el mundo no cuando me inicié a correr me daba no de de no sufrir Si sin ajustar el ritmo se tardar diez minutos muertos tarda diez minutos más no pero que siempre te queda esa esa ilusión poco siempre me animaba a correr porque desde que empecé a trabajar en esto no era importante eh pues sintiera ahí aprendiera hay supiera de entender lo que lo que los corredores para los que trabajamos Alpine al cabo pues sentía no después de tres años en qué fase bueno pues ahora estoy corriendo ya medios maratones o sea que no para de mañana puedes hacer no puedo porque ese trabajamos esos esos días Paco no me dejan correr en otra ciudad sí sí sí sí podría hay estamos ya es prepara ideado tres sí sí corrido ya tres medios Marat

Voz 1284 17:03 con este tiempo vuela por curiosidad me mejor tiempo unos cincuenta muy bien están muy bien bueno ese para mí eso es habrá que probarlo

Voz 0313 17:14 no todos los engranajes estoy estoy dándole vueltas

Voz 1284 17:17 la adquisición no cincuentones no sé si se refiere un ahora un ajustado mucho el chavalillos cincuenta aunque les decía nada

Voz 0827 17:25 bueno mi padre corre pues yo corro como mi padre sucede también al contrario es decir ahora hay padres y madres sí que están empezando a correr porque corren sus hijos

Voz 6 17:34 es sin ninguna duda que esos transversal no sin ninguna duda esto es ya no tiene edad no tiene género por una vez hay una cosa que no tienen género y yo siempre digo de la imagen cuando un niño empieza a correr qué haces Se ríe siempre abierta siempre de Bercy alegras sería sería muy está feliz pues son tienen porque cambia con la edad

Voz 5 18:02 por ideario no yo me he encontrado en este mundo quizá porque los que hemos descubierto esto es como de qué quieres compartirlo tanto y es verdad que todo el mundo es siempre encuentras a alguien que quiere acompañar en esos primeros kilómetros que no le importa sacrificar es el tiempo Corti e IES algo súper bonito no y cuando lo hacen por tilo o casi que te ves en la obligación de hacerlo tú también hoy ya

Voz 11 18:26 me te dicen es tan temeraria de querer ayudar pero es verdad que te sientes en la obligación de de explicarle a la gente que esto te hace sentir muy bien

Voz 0827 18:34 pero me contaba Marta Estévez un compañero de la radio Carlos Llanos de acompañó esa primera maratón fue Carlos el que tuvo una hija Marta se quedó allí a esperar y dijo no no tú sigue yo te voy a esperar a después en una meta pero tú sigue corriendo no por un lado el gesto de no yo me quedo contigo por otro lado el gesto del que no puede más diciendo tu terminal lo que eso es lo que merece la pena me pareció un una historia muy bonita y es lo que estás contando

Voz 1284 18:59 Paco el el Running tiene algún peligro algún riesgo de morir

Voz 0313 19:03 el éxito quiero decir en Madrid este años Pinault recuerdo mal están programadas doscientos diecisiete carreras urbanas me en favor de la de todo de además muchas son solidario de la sólo el cuatro por Siria en recuerdo a Nelson Mandela una carrera también por la ciencia por todo lo que sea que está muy bien

Voz 6 19:21 deporte en de momento no de momento

Voz 1284 19:24 bueno en mi mi maltrecha rodilla necesitaría una carrera solidaria pero eso quedaría para no de

Voz 0313 19:30 el dato lo pregunto voces es un bombo es una tendencia

Voz 6 19:33 cuando no nos fenómeno pasajero tu crees que es un tema que como siempre no por mucho que al querido inclusive la es tener deportes inventó de abajo arriba este deporte no lo inventó una federación y después lo puso irresponsables no no vale entonces este algo la Federación Internacional de X tardó veinticinco años en reconocer que esto era un deporte digamos que se podía regular entre nosotros entonces ahora las carreras históricas tienen una tendencia a bajar en cuanto a a inscripciones pero eso es por el aumento del de de carreras inexistente salvo uno no puede ni esfuerzo ni por bolsillo a acudir a cinco seis carreras cada fin de semana entonces ocurrir yo pienso que sí que va a haber como con muchas cosas buena van a seguir mañana que a él no y eso va a ser como siempre con la cuestión de calidad las la buena se quedarán ideas que no sean buenas o no sean rentables porque no sé hacer una carrera para recoger para darle a alguien di di sagas pérdida no

Voz 1284 20:47 en cualquier caso es la prueba de que Paco no es un recién llegado cuando aquí nadie hablaba todavía de de la Fundación ni de maratones ni nada ya era un histórico Correcaminos el culo de correrá veo que no estoy nada incorporada a ese mundo ya habla ya vi ha oído hablar de nosotros lo mítico casi os eso es decir el Club Correcaminos nosotros

Voz 6 21:07 Nos hicimos la primera maratón de de Valencia el veintinueve de marzo y el ochenta y uno el mismo día que se iniciaba en la primera edición del maratón de Londres que estamos ahí para los inicios de los inicios de esta carrera y hemos estado en un bueno sería mucha historia ya es decir

Voz 0313 21:26 me gustaría que estaría poner el foco en algo que no

Voz 1284 21:29 no está directamente vinculado con la Media Maratón de Mas

Voz 0313 21:31 Ana pero sí con la fundación Trinidad Alfonso de que es un programa llamado referentes estamos hablando del corredor de la A de base de la amateur del del popular luego está muy bien acordarse también de los deportistas de élite cuando salen de ese territorio sagrado casi privilegiado no que les convierten en símbolos en ídolos de un día para otro se encuentran que eso sea terminado o no pues la fundación Trinidad Alfonso tiene un programa que se llama referentes y nuestro compañero Ximo más mano ha estado con alguno de los beneficiarios alguno por cierto bastante conocido

Voz 0962 22:02 la vida del deportista de élite es corta cuando se apagan las luces del éxito surge un nuevo escenario vital que puede resultar más complicado de lo esperado Laura Gómez es una figura del judo español que dejó de competir el pasado año llora busca un nuevo camino de la mano del proyecto referente

Voz 12 22:17 esconda acabas la tuvo periodo de competitivo no de deportista como deportista de elite la verdad esa te sientes un poco desamparado que yo por lo menos estudiado imagínate si aparte de haber estado después de terminar la carrera muchísimos años compitiendo cuando te presentas a un a cualquier trabajo cualquier entrevista de trabajo no oí te preguntan sobre tu experiencia laboral no que ahora mismo pues ha quedado un poco un poco un papel en blanco no no tengo muy claro que quiere ser Laura de mayor pero pero me estoy buscando y espero encontrarme

Voz 0962 22:47 junto a Laura siempre está su Goyo Uriarte que además de ser su pareja sentimental comparte con ella la condición de ser otro de los judokas más importantes que ha dado nuestro país su hoy presente en los Juegos Olímpicos de Londres y Río tiene claro lo que quiere transmitir a los jóvenes desde su papel de referente que sin la ayuda

Voz 13 23:05 económica yo creo que deberían de entrenar lo mismo no deberían de dar el cien por ciento los días final cuando entran desde pequeños se tienen que dar cuenta lo serio que es este proyecto y que pueden llegar a ser olímpicos no sino aspirar a ser campeones olímpicos se quedan el olímpicos como nosotros

Voz 0962 23:23 César Sempere formó parte de la selección española de rugby que compitió en los Juegos de Río hace dos años

Voz 14 23:28 sí es verdad que después de los Juegos Olímpicos se crea un vacío y una falta de dirección hacia dónde voy el hecho de estar formando con los cursos que hacemos tratan de guía arte también siempre vinculado al deporte

Voz 0962 23:40 César disfruta ahora de las ventajas del proyecto referentes como antes lo hizo del proyecto Fer también promovido por la Fundación Trinidad Alfonso y clave en su carrera hasta este punto

Voz 14 23:51 yo por ejemplo de admitir que antes de los Juegos Olímpicos el viaje a fingir que tuvimos que pagar no los jugadores de nuestro bolsillo fue gracias a la ayuda de proyecto Fair cuatro deportista tuvimos la suerte de de recibir la beca sino la propia Federación no tenía la capacidad económica en este caso de poder ha de poder ayudarnos

Voz 0962 24:09 y entre los referentes a encontramos a uno de los deportistas españoles paralímpicos más laureado Sydney Atenas Pekín Londres Río hablar de estos Juegos Paralímpicos es hablar de David Casinos que afronta ahora otra etapa como referente

Voz 14 24:25 ocho no me considero porque para eso hay que estudiar mucho yo o lo que me considero un un treinta y no una persona que a través de las experiencias que he vivido puedo compartirlas con los demás

Voz 15 24:38 ah pero no se piensan que ser referentes

Voz 0962 24:40 supone apartarse del todo de la élite que mejor

Voz 1284 24:43 maneras de transmitir valores a los jóvenes que él

Voz 15 24:45 Seigner mientras se siguen persiguiendo sueños

Voz 16 24:48 Kira Tokio dos mil veinte subir a una bicicleta que es lo que hay que hacer ahora seguir peleando por todo

Voz 1284 24:53 sueña otro reto vamos a decirle te aseguro

Voz 16 24:56 bueno meter el otro gigante

Voz 17 25:05 Darse de esa de esa última etapa última o penúltima en la vida de deportista cuando deja de estar ahí bajo los focos ya a lo mejor tiene un ataque de confusión se orientaciones está cómo cómo surgió esa idea

Voz 5 25:18 bueno pues esa idea surge estos deportistas formaban parte del proyecto fer un proyecto de ayuda deportistas que tenemos en la Fundación Trinidad Alfonso ellos forman parte de esa categoría élite en los Juegos Olímpicos pues vimos que había muchos deportistas que probablemente iban a ver finalizada su etapa deportiva que queríamos ponérselo fácil para que no es tirarán de manera artificial su vida forzada no pero de alguna manera que que tuviera la tranquilidad igual que la Fundación Xavi apoyado porque tanto Laura como su Godoy como David antes de que existe a la Fundación ellos ya tenían una carrera deportiva muy muy consolidada ya ya llena ayudado mucho a la Fundación y a crear ese proyecto fresnos parecía muy muy ingrato no decirles ahora que ya habéis acabado nueva no vamos a estar ahí entonces creamos esta categoría las de referir des para que supieran que tenían el apoyo de la Fundación para formarse para emprender proyectos tenemos aún César que es un gran emprendedor deportivo un su hoy una Laura o un David que se ha empeñado en seguir con su consumo carrera deportiva con nota disciplina Iker Iker que merecíamos no ponen en valor y ayudarles tanto económicamente como como también en términos de visibilidad que es lo que el proyecto quiere

Voz 0313 26:31 el con el nombre de referentes con la memoria puesta en en personas que han sido deportistas de élite los acabamos enterar de algo que yo creo que es interesante que lo que lo comentemos en esta tierra en Valencia y en esta casa en la Cadena SER es muy querido Santi Cañizares Santi Cañizares acaba de colgar hace un ratito en su Twitter que su hijo de cinco años ha muerto lo que no es una sorpresa por desgracia porque era aún una noticia esperada pero lo ha querido compartir y además lo querido compartir con un mensaje muy concreto que dice que quiere ser él el encargado de comunicarlo para dar las gracias por las muchísimas muestras de afecto y de cariño que ha recibido yo no sé si sirven de mucho de pocas cosas pero me gustaría en este punto simplemente enviarle un abrazo en forma gafada

