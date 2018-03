Sodoma y Gomera asolados por rabos sospechosos

Voz 2 00:00 no en el vino tenemos arrollado sabemos que usted me habla muy bien Boladiez la juventud

Voz 3 00:12 Dios está en marcha la jornada de huelga la jornada de huelga tengo que decir que desde luego no me reconozco

Voz 4 00:17 en la afirmación de la vuelta de la vuelta a la japonesa que ha hecho con

Voz 3 00:22 algún miembro de mi parte por la mañana se han detenido a tres rodajes de series acacias XXXVIII El secreto de Puente Viesgo El secreto de Puente Viesgo Amar es para sin entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible está erradicar el hombre

Voz 5 00:36 erradicar el hombre en el mundo yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que puedo más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 3 00:50 menos mal tienen mencionaron a mí por mi propio bien y previene el espía podemos cometer errores iban los horrores

Voz 6 00:58 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 7 01:07 semanas un de

Voz 8 01:09 M

Voz 7 01:11 unidad de vigilancia

Voz 1625 01:15 por dónde empezamos hoy Isaías algo bueno vamos a ver en la madrugada de mañana Aussa del sábado al domingo si adelantamos los relojes una hora eh por fin Valencia esta ciudad volverá al huso horario de la Península y de Baleares rectificando una rareza que arrastra desde hace algún tiempo

Voz 3 01:30 en la Cadena SER servicios informativos

Voz 9 01:36 son las cuatro las tres en Valencia las tres en Valencia

Voz 0827 01:39 bueno lastres en Palencia la semana ha sido movidita como el huso horario de Valencia y mira que hemos vivido el día de la felicidad el de la poesía en donde por cierto algún verso se nos fue de la mano unos dicen dos compañeras Alicia Tom y Nieves Concostrina

Voz 10 01:54 a la derecha

Voz 11 01:58 eso sí es decir buenas tardes Oca crear porque yo creo que cada vez que oigo esta canción se me pone la piel de una vez de dos millones tres millones es espectacular Diana retira entonces verdad pobre don Antonio Machado sobre don Antonio Machado nunca lo hubiera imaginado no

Voz 0827 02:12 Machado nunca lo hubiera imaginado será más bien Miguel Hernández eh nos dicen este poema era de Miguel Hernández también cantó a Machado Serrat pero también lo hizo a don Miguel bueno se lo perdonamos a Benjamín porque cada día que viene él nos da un máster en poesía y por cierto sobre el otro el máster de Cristina Cifuentes que ha obligado a la Universidad Rey Juan Carlos a explicar algo bastante inexplicable inexplicablemente el actual rector al intentar defender que todo había sido regular confirmó en un tropiezo bla

Voz 12 02:45 irregularidad conforme a esta información no existe regularidad alguna no existe regularidad alguna título de máster

Voz 0827 02:56 pero ustedes regularidad alguna quizás por ello cinco horas después abrieron una investigación bueno ese de esos resbalones del tipo pero qué narices estoy diciendo esos momentos en los que afirmamos justo lo contrario de lo que queremos decir L pasó hace unas semanas a Mariano Rajoy al intentar trazar el perfil de quién debería ser elegido para presidir la Generalitat de Cataluña

Voz 1625 03:18 lo que hay que hacer ahora después de las elecciones el Parlamento de Cataluña es elegir a una persona que por supuesto esté en España que esté en la cárcel que esté en la cárcel que no esté en la cárcel y que no tenga problemas por colarse en la cargos porque estaba dando más en con el perfil buena en fin hace años también le sucedió

Voz 0827 03:37 pero seguramente os acordáis aquí a Juan Cotino que fue de todo el delegado del Gobierno conseller bueno cuando quiso decir que él nunca había metido la mano en la caja pero resulta que dijo lo contrario

Voz 4 03:48 yo nunca en ninguna gestión de vivida pueda haber metido la mano lo he dicho mil veces pueda haber metido la mano lo he dicho mil veces pero nunca la mata

Voz 13 03:57 por lo he dicho al revés

Voz 0827 04:02 puede haber metido la mano pero no la pata bueno el subconsciente que funciona a su bola son cosas que pasan como le pasó a esta candidata a la Alcaldía de Zamora en las últimas elecciones municipales

Voz 14 04:15 el Partido Popular vamos a sacar a los zamoranos como tampoco el Partido Popular afiliados ha juzgado bajo llave los españoles vientos pasa

Voz 1625 04:23 pues sí son cosas que pasan lo de fallar digo pero bueno

Voz 0827 04:28 sigamos que esto acaba siendo al final Sodoma Gomorra que son ciudades símbolo del desenfreno señor aunque ahora Francino que gracias a La Ventana se ha incorporado otra ciudad Gómez

Voz 1625 04:40 la Sodoma y Gomera

Voz 0827 04:44 lo escuchó entonces por la radio Teresa Colomer mucho

Voz 9 04:47 tiempo con con el piso con Ángel otro youtuber imagínate dos youtuber viviendo solo pues sí

Voz 1625 04:52 será el show gomera claro por los preservativos no lo sé Sodoma y Gomera

Voz 7 05:01 es algo que tengo que lo del

Voz 0827 05:08 en las fuentes se ha presentado como víctima de una conspiración contra ella la verdad es que ese día tardó muchísimas horas en salir a decir algo no fue ni tan rápida contundente como cuando cargó por ejemplo contra Francisco Granados quizás en esa ocasión nos dice Alejandro Herreros Se pasó de contundencia

Voz 15 05:25 es intolerable es que una persona pueda permitir difamar a otra difamar injuriar calumniar y hacerlo además con publicidad es algo que es muy gravísimo es algo que es muy gravísimo porque algún

Voz 0827 05:41 ser muy grave o gravísima que viene a ser lo mismo pero muy gravísimo que no harías un máster desde luego en superlativos si dices muy gravísimo

Voz 16 05:53 sí

Voz 0827 05:53 otro lidió la verdad es que también pasan cosas sorprendentes en Francia por ejemplo han detenido a un ex presidente por la presunta financiación irregular de su partido en unas elecciones que raros son estos franceses es verdad que el ex presidente el ex presidente francés debería haber sido detenido ya hace algunos años por la conexión que nosotros descubrimos aquí en la Cadena Ser

Voz 1625 06:12 hacer de él con redes de narcotráfico en este submundo lo apodaban a Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy

Voz 1461 06:21 en un comunicado que ha divulgado el Elíseo tras el almuerzo que han mantenidos narcos narcosala narcosala Durao Barroso

Voz 0827 06:28 en fin que Sarkozy narcos sí ha sido detenido como dice nuestro particular refranero de la Ser que tú

Voz 0689 06:34 hay mucho a los jueces teniendo ya habiendo visto cómo han visto la condena de hoy pues el refrán de cuando las barbas de tu vecino aplica telas tuya

Voz 1625 06:43 el gol de tu vecino aplica ante las tuyas es maravilloso

Voz 17 06:50 ah

Voz 18 06:53 así aplicarse eh mira que lo advertimos

Voz 0827 06:56 la semana pasada

Voz 19 06:59 decir ves para ya será delito la Fiscalía considera que esta expresión atenta contra la unidad de España y pone en peligro el orden constitucional

Voz 0827 07:08 es decir ves Parayas era delito pues nada Rafael Cobo y Pablo Pérez dicen que Javier del Pino debe prepararse para entrar en Soto del Real

Voz 20 07:15 muchas cosas que comentar ahí es verdad una tristeza que lo lo hablamos también Alex cómo estás jaleos alguna causa más exacto Súmate que aquí estoy ves dibujando las pancartas que estoy clubes dibujando España

Voz 0827 07:26 claro salimos por ahí tú ves dibujando las pancartas no to be de dibujando las pancartas se otra duda verbal nos la envía Mario Suárez que Xetra Un matiza cada vez que oye alguien conjugar el verbo otra Umar esto lo escucho en el telediario de Televisión Española la tierra tembló

Voz 21 07:42 fuerza y con ella sus más de veinte millones de habitantes el pánico volvió a apoderarse de muchos de ellos todavía traumáticos todavía traumáticos por los terremotos

Voz 0827 07:52 el día es de cinco meses dos otra un matizado yo diría traumatizados no ya nuestro vigilante también bueno pues nada el verbo otra Umar lo recoge ya el último diccionario de la Real Academia apareció una versión manual en mil novecientos ochenta y nueve pero después no se recogió en las siguientes dos ediciones oficiales la el noventa y dos y la del dos mil uno pero los hablantes empujan y ahora ya está así que uno ante una tragedia sepuede trauma José puede tra un matizar las las dos formas está bien bueno en el momento aquel del famoso tú ves dibujando las pancartas estaban hablando en A vivir que son dos días del cierre del bar palentino que es un bar que a pesar de además de llamarse palentino está en el barrio de Malasaña de Madrid

Voz 22 08:32 han no

Voz 1625 08:35 de bares no vimos en la víspera del cierre descubrimos algo que no sabíamos tienen un Navarra para sacar la típica barra de Mika eh

Voz 23 08:47 que Depor nunca lo escucharon bar Bartleby y Marta Zamora también hay un de colorido que les un poquito raro pero bueno aquí va el momento completo del Ford Ka

Voz 24 08:58 de bar que barrio madrileño con su barra metálica de forniquen Javi Defourny K desgastada por el tiene contado el interior pero también es curioso el el exterior que llama la atención casi casi por lo anodino con su toldo rojo de colorido toldo rojo de colorido por el tiempo

Voz 0827 09:16 dice lo de la barra Defourny K desde por el desgastada por el tiempo por algo más suponemos eh suponemos extraña lo de de colorido pues es un cruce entre las dos opciones registradas en el diccionario Caisse des colorido de Colorado aunque yo creo que es una palabra que está bien formada bien hay una palabra que es colorido que tiene color el prefijo de que invierten significado así que yo creo que en este caso lo discrepamos en lo de la fortificación no se puede si tuviéramos que destacar un top de la semana pues este es el que nos envían Pep Bruno Marco Villanueva José Julio Bermejo José Carlos Ruiz Alejandro Kurtz José Alberto Marín Elvira Cordero David Nieto hablábamos de un religioso al que se le descubrieron en su ordenador fotos de menores desnudos en carpetas que

Voz 25 10:01 vamos a enumerar nueve pen drives tres tarjetas de memoria doce discos duros ciento veintiocho DVD's con vídeos sobre naturismo así como seis carpetas en crispadas en crispadas

Voz 0827 10:13 tres carpetas en crispadas estarían muy nerviosas ante la presencia de la Policía suponemos no hasta ahora conocíamos las carpetas encriptados pero bueno que a veces se nos va una letra por ejemplo a la Fundación ANAR que es la de ayuda a niños y adolescentes en riesgo pues pasa a llamarse desde ahora für Fundación Aznar nos dice Mario Suárez

Voz 0141 10:32 al ser víctimas más pequeñas y aumentar la frecuencia la duración y la gravedad de la violencia dice Aznar dice han dice Aznar dice Han

Voz 0827 10:39 ya otras cosas Vicenta Palomino también nos envía este pues bien curtidos que él cree que debe ser en surtidos aunque ahora mismo el tiempo no acompaña

Voz 26 10:48 demasiados ha cubierto ya al cielo hoy el tradicional chirimiri del norte nos acompaña pero eso no empaña la belleza de esta bahía de la Concha mucha gente a esta hora algunos paseantes ven curtidos bien curtidos con chubasqueros también grupos de turistas

Voz 1473 11:00 bueno se sabe muy bien la coman Giles y los paros

Voz 0827 11:03 antes comprar eh bien pero claro él entiende bien curtidos de chubasqueros y dice bien surtidos yo creo que podemos medio disculpara la compañera y en todo caso los vascos son ciudadanos bien curtidos lleva una cosa más Juan Antonio Izquierdo nos envía esta frase hecha que a punto de ser desecha la aborta la protagonista es Marta Sánchez

Voz 15 11:25 esto de ponerle letra pues no soy la primera que lo ha hecho quizás sí que haya sido la que más von muy muy plan más lío más follón armado haciéndolo

Voz 0827 11:38 empieza en la que más bombo y platillo se da cuenta de que la cosa va mal de repente para buenos siempre es mejor para que es

Voz 1625 11:51 estamos en Valencia Francino siempre me ha gustado mucho esta ciudad además siempre hemos sentido muy cerca de los valencianos sobre todo desde que Alberto Garzón fue a mi tierra que es Palencia

Voz 27 12:01 Nos llamó valencianos sufrimos encuestas planteen que aquí en este pueblo les del Pueblo de Castilla y León el ex del pueblo valenciano ahora en este pueblo de Castilla y León este pueblo valenciano es donde los estamos

Voz 28 12:16 ah

Voz 23 12:19 pero eso maligno como es verdad que pudimos ser valencianos en algún edificio

Voz 0827 12:22 canario aparecemos como valencianos de hecho también los valencianos podían ser Valentino es porque es un adjetivo que se aplica a los valencianos pero bueno la cosa acabó como acabó palentinos valencianos la Comunidad Valenciana es una comunidad muy integradora en las ferias por ejemplo pues nos encontramos stand para todos los gustos incluso para todos los gustos sexuales

Voz 1461 12:42 de la economía cita destacada hoy en IFA en la Institución Ferial Alicantina

Voz 0141 12:46 más de doscientas cincuenta firmas expositoras muestran las tendencias del calzado la más rico más rico en mar rock y media para la temporada primavera verano dos mil diecisiete en fútbol

Voz 1625 12:56 Mar con hería Arturo Valls

Voz 0827 13:00 es valenciano también un día dos contó también alguna peculiaridad sobre todo peculiaridad de los niños de esta tierra

Voz 4 13:06 sí me llevó lo cien mil pavos equilibrado hasta la universidad y nació todavía puede pensar que lo es la niña bien con un plazo para la niña bien con un brazo PAP pero todavía no ha venido a ver si estamos el Papa eso dicho yo no he dicho

Voz 0827 13:29 los niños vienen con el brazo debajo del pan y esto es lo que nos contó Arturo Valls vosotros sabréis y tiene razón o no porque era una de las tradiciones de esta tierra Francino cuando quieren desviar la atención de un asunto por ejemplo no tiran balones fuera que es lo que se hace normalmente si ellos son más fuertes lo que hacen es tirar balcones fuera

Voz 0689 13:50 en opinión del jefe en la Consejería no se creen

Voz 29 13:52 si la ley ni el medio ambiente y está actuando como protector y abogado defensor del infractor suelas es entienden el colectivo que los escritos en respuesta a la Consejería de Medio Ambiente en los últimos quince años consista en tirar balcones fuera en tirar balcones fuera no construcciones ilegales

Voz 0827 14:07 bueno sí habla de construcción yo va a esta zona moderna de Valencia que pocos balones hay escenas seguramente para que no los tiren bueno nos encontramos también es verdad en una tierra castigada durante algunos años por la corrupción y también por los rabos

Voz 0141 14:20 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigadas por los rabo por lo rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat

Voz 0827 14:29 zonas castigadas por los rabos eso sí la Policía actuar rápido y atrapa pronto a los autores de los rabos aunque no sea aquí en Valencia los atrapan otra ciudad y como no podía ser de otra manera son sospechosos claro

Voz 0689 14:40 de momento se han detenido a ocho sospechosos

Voz 0827 14:48 ah bueno el presidente socialista Ximo Puig rompió una época en la que los socialistas precisamente estuvieron un poquito nublados bueno estuvieron tan nublados que incluso entraban en la información del tiempo quedaba la Cadena Ser

Voz 30 15:01 dónde puede superar los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde los socialistas los socialistas van a estar nublado los cielos van a estar nublados

Voz 0827 15:12 ya está compañera que informaba sobre el tiempo debería tener un día también un poquito nublado cuando le pillamos a la pobre esto

Voz 30 15:18 saludos muy buenos días atrás quedó el temporal mejora por lo tanto el tiempo previsión meteorológica Ana García Llorenç muy buenos días

Voz 1461 15:24 muy buenos días muy buenos días fijará hoy los cielos estarán poco nubosos a despejados y las temperaturas seguirán sin cambios en el litoral subirán de forma ligera a moderada en el interior

Voz 0827 15:35 el compañera uvas Granada tus sigue tú sí bueno albunes entregó aquí el premio Alfonso X el Sabio pero aquí traducen sabios se dice de otra manera

Voz 31 15:46 ayer bueno estuvimos en la presentación en Valencia del Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio

Voz 1461 15:53 la Alfonso X el sabor la eh

Voz 0827 15:55 en la vía directa es verdad que nos encontramos con gente que aunque cometa errores es gente muy sincera aunque a veces se pasan de sinceridad

Voz 1461 16:02 merece merece la pena que nuestros oyentes al menos sepan por dónde por dónde te mueres por dónde te mueres te mueves

Voz 4 16:09 este gordito

Voz 0827 16:11 sí sé por donde se muere digo hombre vamos a esperar un ratito todavía en fin cuando te pasa algo así lo mejor es hacer mutis por el foro o por el forro

Voz 11 16:21 tiene el valenciano mutis por el forro mutis por el forro entorno a la sanción de Vicente

Voz 0827 16:25 pues nada algunas peculiaridades de Valencia pero hoy hemos venido aquí por otro motivo del que ya hemos hablado de cuatro-cinco así que vamos a correr un poquito estamos en Valencia en donde mañana se celebra el mundial de media maratón que hoy estamos hablando aquí en La Ventana al final con los recortes han decidido organizar sólo media maratón porque la primera idea Francino era muchísimo más ambiciosas más Neva para así una carrera larguísima

Voz 32 16:52 desde Finisterre hasta Cabo de Gata

Voz 0827 16:55 cero parecía un poquito largo y al final decidieron hacer la media maratón así que están muy orgullosos es verdad que correr veinte kilómetros tiene su mérito pero la verdad que es una mierda comparado con la paliza por ejemplo que será un hombre como Messi en un partido de fútbol normal en el Calderón y el otro día contra el Athletic

Voz 33 17:14 corrió sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros corrió sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros apenas dos más que éste

Voz 0827 17:20 corrió sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros bueno interestelar no está mal si no está nada mal dice solo el compañero eh es verdad que comparado con los misiles que lanza Kim Jong Hun siete mil kilómetros puede parecer poca cosa pero está bien

Voz 34 17:34 en la televisión estatal del régimen hablaba así de un nuevo modelo de difícil intercontinental que voló más de novecientos mil kilómetros que voló más de novecientos mil kilómetros dos no

Voz 0827 17:47 kilómetros queda para hacer muchos maratones bueno veremos cómo se desenvuelven los corredores aquí mañana no sabemos si va a batir el récord de distancia que les saca el ganador al segundo clasificado que recogimos aquí hace algún tiempo en la Unidad de Vigilancia en Canarias y es un récord difícilmente superable la distancia entre el primero y el segundo

Voz 35 18:07 a que te veía no por la por la imagen de la pantalla tenía en los últimos metros apretando los dientes y les sacaba unos cien kilómetros aproximadamente el segundo clasificado les sacaba unos cien kilómetros aproximadamente al segundo clasificado pero me lo avala

Voz 0827 18:21 pero en esto es una carrera de cuarenta y dos kilómetros y pico sacarle cien kilómetros de ventaja bueno tendrán que tener cuidado aquí en la ciudad es verdad

Voz 1625 18:29 unos bordillos como puede ser por ejemplo el Palacio de etcétera yo que hay un que hay un

Voz 0689 18:35 Portillo de cuatro metros Morcillo de cuatro metros de cuatro cuatro dedos después de leyendas en el luego andaluces bordillos de cuatro metros hombres

Voz 0827 18:43 ventajas que ya no hay que poner vallas de protección e es verdad que Valencia es una ciudad sevillana sin grandes desniveles no como no como algunos que se dan por ejemplo en alguna de las etapas del Tour de Francia que se las traen

Voz 1625 18:56 no es un puerto pero es una cuesta terribles son apenas trescientos kilómetros de ascensión trescientos kilómetros de ascensión con un porcentaje del veintitrés por ciento se había tres casi trescientos kilómetros de ascensión

Voz 0827 19:07 es ni más ni menos dice también penas como el otro día dice que decía que sólo corrió siete mil kilómetros Messi bueno lo bueno es que el maratón no dura mucho la Media Maratón pues viene a durar la mitad supone en el sector de la mitad no como algunos partidos de Tel

Voz 36 19:22 es Garbiñe Muguruza se tuvo que retirar por tercer año consecutivo el torneo de Brisbane Lane en Australia veinticuatro horas y media de partido y veinticuatro horas y media de partido y la humedad le hicieron abandonar con fuertes calambres

Voz 0827 19:37 hombre compañero como partido de veinticuatro horas y medio te retiras con calambres en los muslos te puede dar un derrame cerebral incluso te puede dar un derrame cerebral en un muslo

Voz 37 19:48 en el derrame cerebral en un mulo

Voz 0827 19:50 a celebrar un mulo que es una de las lecciones más mulo peculiares que hemos recogido en la unidad de Ibiza bueno al menos es una media maratón porque lo más difícil para un corredores llegar a lo que aquí en Valencia llaman el puto punto cuarenta

Voz 0689 20:07 claro porque a lo mejor lo que decimos ojo al corredor que no se puede escapar para ir a tomar una cervecita votar pero a lo mejor nosotros sí que podemos decir bueno aún le queda un poquito para llegar al

Voz 38 20:17 no le queda un poquito para llegar al puto aún le queda un poquito para llegar al puto al punto cuarenta que es el punto no puto que va a ser la mejor punto

Voz 0689 20:27 venta es el subconsciente notablemente dedicado al punto en cuarentena

Voz 0827 20:31 me parece que es un titular es el puto presunto cuarenta en la meta esperemos que nadie se ayude de sustancias raras e aunque hay algunas que oye tampoco parecen tan malas nos dicen Juanfran López Bradley Wiggins

Voz 39 20:43 carreras incluida la victoria el Tour de Francia del dos mil doce es un informe Pacojó demoledor de cincuenta y dos folios donde se acusaban la Corredor y también al equipo de utilizar sustancias dopantes sustancias dopantes a

Voz 0827 20:54 el paquete no sustancial salido dopantes pues están fenomenal no pues nada Oye quedamos a la espera de la carrera de mañana esperemos que ta que todo vaya muy bien que vamos a la espera ese pistoletazo de salida que a lo mejor ha rodado alguno de Sodoma y Gomera vete a saber a finales de septiembre

Voz 0689 21:12 Pere entrarán las máquinas a partir de entonces será cuando se le puede dar el pistoletazo de salido el pistoletazo de salido a las obras del circuito de el Gran Premio de Europa

Voz 1625 21:23 en el pistoletazo de salido nada mañana

Voz 0827 21:32 no daremos de medio maratón de la medio maratón porque el maratón en la maratón de las dos formas nos podemos referir a esta carrera una palabra que no llegó de Grecia es una de esas palabras a las que llamamos por Animos que aquí también queremos aprenden que pueden son aquellas palabras comunes que tienen raíz en un nombre propio cuando hablamos del trofeo Zamora por ejemplo sobre el premio Pichichi las victorias pírricas por aquella victoria que consiguió el rey Pirro etc eso son que ponemos maratón que viene el nombre de una ciudad griega pues también

Voz 40 22:04 lo es sobre el martes

Voz 0827 22:06 son o la maratón vamos a hablar también de la herencia recibida de los griegos cuenta Marta Valderrama

Voz 1473 22:12 muchas de las palabras que hoy usamos para referirnos al deporte las hemos incorporado del griego maratón es una de ellas aunque los griegos clásicos nunca la corrieron su nombre viene del mito de Filippi pides que recorrió los cuarenta y dos kilómetros que separaban a la bahía de Maratón de Atenas para anunciar la victoria de los griegos sobre el ejército persa como nos gustan las metáforas utilizamos esta palabra para definir que algo ha sido muy largo sí hemos tenido una reunión larguísima diremos que ha sido maratoniana cero nueve éramos sólo maratón también JJOO Olimpiadas estadios Podium laureles atletas atletismo en Asia y también las especialidades como el pentatlón el Decathlon que nada tiene que ver con la quema deportiva su nombre viene de una combinación de pruebas de atletismo cuatro carreras tres lanzamientos tres saltos muchas de estas palabras vienen del griego pero han pasado directamente al inglés sin hacer ni siquiera pie en el castellano sea antes hacíamos fútil en vez de salir a correr ahora somos runners lo vamos al gimnasio sino alguien tiene este desarrollamos todo tipo de actividades en vez de montar en bici hacemos expiden aunque también aerobic si los da por las pesas y por los ejercicios de codificación lo que estamos haciendo es fitness sendos ha pillado el toro con la operación bikini adoptaremos por la opción más rápida para bajar de peso eso los ejercicios ante intensidad o cross First eso sí no os olvidéis de la estrechen después que sino hubiera veréis que Agujetas si queremos batir nuestro propio récord pero no lo conseguimos estaremos tentados por la opción del doping aunque no sea ni la más saludable ni la más deportiva

Voz 7 23:51 el deporte

Voz 1473 23:53 que si hoy en día estamos obsesionados con todo lo relacionado con el deporte y con el cuerpo perfecto pero sobre todo con el postureo y quizá por eso sea que nos gustan más utilizar todas las palabras en inglés

Voz 7 24:05 para que el mundo que me voy corriendo revestido como se deciden aquí en Valencia

Voz 0827 24:09 escuchan a la Cadena Ser

Voz 1625 24:11 sintonía de la Cadena SER informático como es normal ya me voy yo estoy un poco cansado

Voz 18 24:19 ahí pues un poquillo cansado gracias dejan de correo

Voz 0827 24:22 pude V arroba Cadena Ser punto com sin algo nos hemos equivocado

Voz 1625 24:28 muy equivocado y no volverá a ocurrir