La Script matinal: Qué le pasa la izquierda (24/03/2018)

Voz 1457 00:21 Antonio Banderas se ha convertido en su paisano Pablo Picasso en la serie del canal National Geographic genios está dedicada al pintor cubista y explora su dudoso trato hacia las mujeres algo que conecta con la situación del Hollywood actual que yo estoy en contra de los abusos no te quepa la menor duda

Voz 1 00:41 pero de ahí a empezar ahora a acusar a gente

Voz 2 00:45 en muchas de las acusaciones dice pero es posible lo que está pasando lo que está alegando esta persona

Voz 1463 00:50 las series estrena el próximo veintisiete de abril Illa que ya has estrenado es otro biopic el de Gianni Versace aunque más bien la miniserie de Ryan Marcy se centra en el asesinato del modisto italiano con Penélope Cruz como Donatella

Voz 3 01:02 su ropa no me entusiasma esta dicen que Armani para es cosas yo creo que Versace diseña ropa para putas Emirates hace no es más que otro maricón que va década

Voz 1457 01:13 en cine Daniel Calparsoro estrena el thriller el aviso con Aura Garrido Belén Cuesta ir Raúl Arévalo obsesionado con un asesinato que se repite una y otra vez en una gasolinera

Voz 4 01:25 eso me parece un poco raro que haya habido dos tiroteos el mismo sitio pero verdor cinco personas presentes los dos millones diez años aseo avisó

Voz 1463 01:34 Helen Mirren y Donald Sutherland dan una lección de interpretación en el viaje de sus vidas una road movie emotiva sobre dos ancianos en la última etapa de sus vidas dirigida por el italiano Paolo Birch

Voz 5 01:44 bueno viene va no del setenta y cinco es nuestra caravana la ley sur sí que hemos hecho grandes viajes en ellas por fin llegó a visitar la Casa de G

Voz 1457 01:53 no hay vuelve Robert Guédiguian el director comprometido donde los haya con la casa junto al mar es una reflexión sobre la pérdida de los valores en la clase obrera y donde aparecen los grandes desafíos de la Europa actual

Voz 6 02:06 hemos encontrado los restos de un barco probablemente de inmigrantes

Voz 7 02:10 tengan cuidado pueden ser peligrosos más cine español

Voz 1463 02:12 mediterráneo con paella Today una comedia de dos amigos enamorados de la misma chica en medio de un concurso de paellas cuya

Voz 8 02:19 hasta hasta podríamos impugnar hoy y Cornejo plan tomate el aula garrafón pimentón dulce agua aceite caracoles lo Melo veo que has hecho los deberes aunque te ha faltado Patum

Voz 1457 03:43 hola qué tal buenos días bienvenidos a La Script Pepa Blanes qué tal buenos días hola qué tal buenos voy a tu pensábamos que íbamos a empezar un programa de Semana Santa dedicado al Rey de Reyes pues no

Voz 1463 03:55 hombre yo siempre me espero lo peor vamos a empezar con Picasso bueno menos mal menos mal que empezamos por Picasso porque es que por fin se han encontrado dos malagueños ilustres el pintor cubista el actor Antonio Banderas que protagoniza la serie de National Geographic genios que en esta ocasión está dedicada a Picasso en la que interpreta al artista en los últimos años de su vida cuando pintaba el Guernica un artista con claroscuros políticos también como padre y como marido

Voz 2 04:21 pero te digo que yo trato de no juzgarlo desde el punto de vista moral porque sino me miro muy lío yo lo admiro como artista me emociona me emociona sinceramente lo lo creo porque es absolutamente sincero es es sinceridad Isabel actividad artística en muchos momentos creo daños colaterales y ciertamente Luis pero al mismo tiempo me emociona porque muy difícil encontrarse a alguien con esa verdad continua no Banderas

Voz 1457 04:45 empapado del personaje ha tenido que rodar la serie en inglés como siempre por motivos económicos por la venda internacional decía que le hubiera encantado rodar con acento malagueño en el mismo que tenía a Pablo Picasso algo que descubrió en una cena con su hija Paloma hace unos años cuando rodaba Los reyes del mambo en Estados Unidos

Voz 2 05:07 empecé a hablar bien español y entonces yo veía que esas cerraban cerraban los ojos Idígoras estoy durmiendo de la selva queda frita Gill estoy metiendo una milonga esta que veras entonces ya en un momento determinado les digo Paloma tienes idea lo tengo algo y me dice no no no no yo soy ruso porque cuando los ojos veo mi padre libido y eso me dice porque es que habla igual que mi padre nunca perdió el acento malagueño cuando hablaba en español cierto estoy escuchan datillo cierro los ojos veo mi padre y a mi yo me encantó digo que bonito

Voz 1463 05:39 le ha costado llegar a a Pablo Picasso pero la verdad es que Antonio Banderas va a interpretarlo dos veces en esta serie que se estrena el próximo veintisiete de abril y también en la película que tiene pendiente rodar con Carlos Saura un proyecto que no ha logrado subvención

Voz 2 05:52 ha tenido todos los problema que te puede imagina y más guión aquel se quedó atrapado en concurso acreedores eso fue lo que pasó ir a mí me encantaba entonces escribió otro minuto sinceramente era demasiado temático el saque perdido mucho la emoción del primero no me gustaba de vuelta está ahí sí lo que pasa que no el Gobierno no le ha dado subvención y eso dificulta muchísimo ahora ya la posible financiación de la película

Voz 1457 06:18 vamos ya con los estrenos de la semana empezamos por el cine español con el thriller el aviso de Daniel Calparsoro es una cinta basada en el libro de Paul Pen del mismo título es un extraño suceso de un joven obsesionado con las matemáticas con los números investiga una serie de muertes ocurridas en el mismo lugar yp pretende resolverlo para evitar que muera ahora un niño de diez años y tres meses

Voz 13 06:46 Nico tienes que aprender a defender de mayores que yo

Voz 1457 06:49 no te pegan tiene que contar a profesores y no sé cuentas todos te lo voy a contar

Voz 13 06:53 yo iba todos somos nobles con el coche

Voz 1463 06:56 es un thriller que reflexiona sobre el aislamiento la enfermedad mental y el destino pero marcado como decíamos por las matemáticas así lo explicaba el director

Voz 14 07:04 en las matemáticas es una manera de hablar de la espiritualidad sin meter a Dios de por medio y sin meter a la religión de promedio no porque la explicación de la física e muchas veces como decía Stephen Hawking recientemente fallecido hablaba de de de como las matemáticas siempre son el contrapunto lo que es el universo religioso

Voz 15 07:28 no

Voz 1457 07:31 y esta semana hay otro estreno español es una comedia titulada paella Today una pinta sobre tópicos gastronómicos Pepa de tu tierra exactamente y regionales que para que no no no estuvieras hemos mandado para para verla para hacer el reportaje al Laura Martín

Voz 1 07:59 Poli amor

Voz 1322 08:00 a ella estos son los ingredientes principales de paella today el estreno de esta semana que se presenta como la película valenciana del año

Voz 17 08:07 vaya Today es la historia de dos idiotas de los tontos muy tontos que están enamorados de pues una chica que no puede ser de nadie porque ella quiere y el tema de la paella pues que creo que es también su protagonista más porque la paellas el cuarto

Voz 18 08:21 los platos que internacional más buscado en Google

Voz 17 08:25 Tiemblo después de la pizza de la hamburguesa

Voz 1 08:27 a ver sus Savater realizador

Voz 1322 08:30 vencían debuta en la gran pantalla con esta pieza tachada de Gastro comedia mediterránea y es que el escenario principal es Valencia

Voz 1268 08:38 a novias novias eso de hacerse novios está de mueve es que es como casarse eso estaba muy en la Edad Media que vivías treinta o cuarenta años pero ahora es al toda la vida con el mismo la misma venga ya a mejoras

Voz 1463 08:49 además de estos ingredientes contra

Voz 1322 08:51 hemos una serie de condimentos encarnados por un amplio y variado elenco como un chino muy valenciano un Brice F adicto a las redes sociales un David Amor como turista gallego o una Lolita Flores como madre mordaz también hay guiños a grupos valencianos como Chimo Bayo

Voz 17 09:06 Brice F en el momento de concurso dice que se entera de que no somos tan corruptos ir por ejemplo también cuando se enteran que el personaje chino que hace paellas ganó el concurso ahí siempre hay uno de los personajes que hice seguro que bebió sobre cito al juez del concurso entonces sí que es utilizado un poco eso para reírnos pero para dar también otra visión de la comida valenciana que yo creo que es lo verdaderamente también importante de la película ésta no que habla de otras cosas más allá de los tópicos valencianos que están escuchando desde hace pues bastante tiempo

Voz 1322 09:39 les pero la paella es China pues valenciana el concurso de paellas también juega su papel pues uno de los protagonistas enfrenta

Voz 1457 09:48 a un ganador nato el chino un perito

Voz 1322 09:50 imagen clave para mostrar otro punto de vista sobre el origen de los ingredientes para la paella el principal símbolo valenciano de la película junto con otros tópicos como las Fallas los paisajes y una jerga levantina muy marcada los chinos nosotros somos lo que somos

Voz 1457 10:08 que que China

Voz 19 10:11 las primeras galaxias intentó las

Voz 1457 10:13 pólvora

Voz 20 10:14 escoltó la los a todo el mundo si vosotros habéis cogido todas esas cosas chinas las habéis sabido hacer pues tras

Voz 1457 10:24 cómo lo voy a sentirme a gusto aquí más vale

Voz 1322 10:27 triana imposible paella tu Weise sirve de todo esto para hablar de temas como la

Voz 1457 10:31 libertad el amor el respeto la tolerancia o la integración

Voz 21 10:39 tú

Voz 1463 10:43 eh

Voz 21 10:45 sí

Voz 22 10:46 el

Voz 1463 10:50 y hablamos de otro estreno es el viaje de sus vidas una road movie de dos ancianos protagonizada por Helen Mirren y Donald Sutherland en lugar de dos adolescentes

Voz 1457 11:00 pese escapándose de casa en este caso son los abuelos los que huyen de los tratamientos médicos y el paternalismo de los hijos sólo es una escapa

Voz 5 11:10 no puede conducir en esta Lisandro que necesita hacer con vuestro

Voz 1457 11:14 Helen Mirren y Donald Sutherland interpretan a un matrimonio de su misma edad ella tiene setenta y dos El ochenta y dos ella tiene cáncer Yell empieza a perder la memoria por eso se suben a su vieja caravana para cumplir un sueño de juventud

Voz 5 11:29 pero esta vez tenemos previsto llegar hasta los cayos de Florida a John a visitar la casa de Hemingway Weather aunque legal confesó no

Voz 1457 11:39 basada en la novela superventas de Michael Julian en sus vidas es una película sin mucho argumento que propone una reflexión amables sobre la vejez y el amor mirado con la perspectiva de las décadas

Voz 1 11:52 es lo que me gusta de John que tus silencios nunca son puedes ni una vez en mi vida he pensado necesito decir algo ahora mismo

Voz 1457 12:01 a lo largo de dos horas con una propuesta tierna cómica el espectador contempla la vida cotidiana destapar

Voz 5 12:07 deja con el declive los hartazgo sus habituales de este terreno Juande esté lista estoy aquí sentado me apetece no quiero que te pases toda la noche haciendo pis me apetece una tasa de si quieres una taza de té prepárate la tú no eres un inválido

Voz 1457 12:30 el italiano Paolo Byrs y realizador de otras historias Vita listas como locas de alegría dirige esta cinta que supone su primera incursión en el cine americano estamos es Massachusetts un dique hacemos en Pensilvania la aceptación de la enfermedad el tiempo hiló recuerdo son el centro de la historia once lo puedes

Voz 24 12:54 tres pero está convencido de que todavía me veo con mi primer novio que por cierto me dejó hace cincuenta años eso sí hizo bien al dejarme porque lo nuestro nunca habría funciona en un mundo dos

Voz 1457 13:06 de la esperanza de vida sea larga pero sin embargo envejecer es tabú aquí se ofrece una mirada sobria valiente sobre las elecciones vitales con las que coincide Helen Mirren es un reflejo de cómo ha ido mi vida me encanta mi personaje porque se está enfrentando al final de su vida y lo hace con energía y compromiso también se entrega al placer de la vida yo espero mantener ese espíritu hasta el final de mis días desde luego es espíritu lo mantengo ahora mismo así que nos esperen dramas momentazo de lágrimas a lo Spielberg el viaje de sus vidas abre una ventana al tiempo real ya la felicidad en minúscula

Voz 1 13:47 a mí me qué bonito esto estos lucirlo hamburguesas por aquí

Voz 25 14:02 ahora estamos un ató un mono Will Keen

Voz 1463 14:09 la peor pesadilla para Trump sería acabar en México perseguido por la policía pues algo así le ocurre al protagonista de Gringo Se busca vivo o muerto una comedia negra con Charlize Theron Joe legales

Voz 1322 14:21 un viaje a México drogas son los elementos principales de esta comedia en la que un ejecutivo americano

Voz 1457 14:27 Se convierte a su pesar en el blanco de Mr

Voz 1322 14:30 en varios policía narcos de sus jefes quienes mantenían acuerdos con el cártel mexicano

Voz 5 14:35 acabamos de citar a México

Voz 26 14:41 los han recorrido Juan

Voz 1457 14:44 los tres mil trescientos diez kilómetros

Voz 5 14:49 sabes lo que sí es alucinante estar controlados por tantas personas

Voz 1457 14:55 gringo se busca vivo o muerto es el segundo largometraje del australiano en esta ocasión dirige a su hermano Joel abierta con la ayuda de una fan fatal interpretada por Charlize Theron dirige la compañía

Voz 1 15:09 el futuro de la marihuana es exista pastilla sabéis que este producto es revolucionario sabe es que para cuando todos los demás se pongan al día habremos afianzado una marca que jamás su su para nada acordaos de Pfizer Viagra fueron los primeros Gemma Jones cuenta

Voz 1322 15:25 pero el protagonista es interpretado por el británico David o Yellow nominado al Oscar por su papel como Martin Luther King en Selma David afirma que este es un cambio en su carrera por tratarse de un registro conmigo el actor creyó interesante convertir a su personaje en un inmigrante nigeriano ya que el vivió allí y era una manera de mantenerlo como pez fuera del agua en México sino

Voz 27 15:51 ves a una persona afrontando la realidad de la situación muchos de los personajes están por encima dejaron porque conoce la situación sus jefes su esposa ellos saben lo que les sucede antes de que él lo descubra Eleven despertar en esa realidad y afrontarse a ella creo que eso es una de las mejores cosas de este personaje

Voz 1457 16:17 la palabra Gringo es una referencia

Voz 1322 16:19 despectiva por parte de los hispanoamericanos hacia los estadounidenses y es así como se refieren al bienintencionado protagonista México aparece una vez más como la parte peligrosa al otro lado de la frontera además hay referencias a Trump que el avaricioso personaje de cierto es una metáfora de este

Voz 29 16:37 había dos gorilas y cada día les daban de comer zanahorias y cada día se las comían sin ningún problema del CIO osas hasta que un día el cuidado le dio a uno de los gorilas un platano al otro siguió dándole zanahorias pero no las quería porque vio que el otro se comió el plata no lo pillas Jan

Voz 1 16:56 no traga Titus puntas zanahorias que yo gente

Voz 1322 17:00 al director le llegó el guión y consideró interesante hacer una película sobre un hombre que transita por un camino Se pierde termina averiguando quién es realmente y para ello emplea el código de la comedia en una cinta de aventuras y acción

Voz 1 17:13 es decir huy

Voz 27 17:16 al final el humor sale de la verdad con cada escena vemos qué pasaría de verdad en esa situación el humor sale de esas situaciones Zubi fulanito

Voz 1322 17:23 de este modo gringo se convierte en una comedia negra estadounidense protagonizada por un británico un australiano y una sudafricana en la que también intervienen actores latinos

Voz 1457 17:41 y terminamos el repaso de los estrenos de la semana con cine francés la casa junto al mar el cine comprometido de Robert Guédiguian donde aparecen los grandes problemas de la Francia actual

Voz 30 17:53 a mí sí

Voz 31 18:01 ante el fin de Robert Guédiguian es una rara avis en Francia el director se aleja de los pijos parisinos las casas y áticos elegantes de los problemas existenciales de la burguesía

Voz 1463 18:13 la francesa para acercarse a la precariedad laboral de los trabajadores la situación en la franja mediterránea y la inmigración

Voz 6 18:20 hemos encontrado los restos de un barco probablemente de inmigrantes

Voz 1463 18:23 tengan cuidado puede ser peligroso lo lleva haciendo desde que este sociólogo de carrera hay título empezó a rodar películas en los ochenta hijo de clase obrera afirma que nunca pierde de vista sus orígenes y que los problemas de su gente la clase obrera es lo que le interesa contar en películas como Las nieves del Kilimanjaro o Marius Yllanes

Voz 6 18:41 no habría que crear una Comisión Nacional para el color se interesan destruidas es en principio con la propiedad privada son suyas pero las vemos nosotros pues cierra los ojos y la boca también no me lees el pensamiento siempre con su esposa con

Voz 1463 18:54 su protagonista la actriz marianas cariz ahora vuelve con la casa junto al mar un drama de tres generaciones en un pequeño pueblo al lado de Marsella que reúne los principales problemas de la Francia y por extensión de la Europa actual

Voz 6 19:07 pero el fondo quieres al pueblo eres de izquierdas piensas con la derecha el siete explique cómo el todo no es mayor que dice Guédiguian que los valores de eso

Voz 1463 19:16 a la izquierda se han pasado de moda en la actualidad por eso le preguntábamos en su visita a Madrid porque la izquierda no logra convencer a los desencantados con el sistema y sin embargo es sólo está haciendo la extrema derecha

Voz 7 19:27 cómo cómo lo al servicio el Corán suposición giran al centro no es creíble es lo que le ha pasado a Hollande al Partido Socialista que han mirado a un liberalismo pero si haces ese giro entonces dirán que eres un radical es complicado pero además ese giro neoliberal lista está teniendo lugar en muchos sitios es un fenómeno mundial

Voz 1457 19:47 sí

Voz 6 19:52 eh

Voz 9 19:53 eh

Voz 1463 19:55 los personajes representan diferentes generaciones los ancianos sin tensión que se han quedado en el pequeño pueblo mientras sus hijos buscaban un refugio próspero los nietos jóvenes sin perspectiva de trabajo ni conciencia de clase y una generación intermedia los hijos que han visto cómo sus ideales han ido muriendo por el camino precisamente son tres los hermanos que se reencuentran en la casa familiar tras la enfermedad del padre

Voz 6 20:18 por qué has venido el notario dijo que debía sólo solo por eso sí

Voz 1463 20:23 logró devolver a la llegada de una patera en medio de ese reencuentro con inmigrantes trastoca todas las reflexiones y el ensimismamiento de todos ellos que deben hacer frente a esos niños refugiados perdidos

Voz 1457 20:35 yo creo que el tema de los Reyes

Voz 7 20:37 creados dos me permitía hablar de la idea del reparto de riquezas que es una de las demandas clásicas del socialismo y el comunismo y que ahora creo que está mucho más difusa es indiscutible y muy injusto que no queremos compartir nuestra riqueza con gente de la Nos hemos aprovechado les hemos robado les hemos colonizado les hemos explotado por eso que hoy no queramos compartir con ellos este rifles

Voz 1463 20:59 el cineasta galo hoy su obra han crecido junto a sus actores no sólo su esposa aparece desde su debut último verano también los sectores de ampliar de Guzmán Isaac nude le han acompañado hoy salen en esta película A esto hay que sumar a que repite con su equipo técnico un sentimiento de grupo que choca con el individualismo actual contra el que Guédiguian se esfuerza por cuestionar uniendo teoría marxista con moralidad sentimientos humanos

Voz 6 21:23 la división del trabajo en el mundo obrero entre padres y madres sano las Pratibha tú sabías venció hitos hombre comienza el mundo venir lo llevo en la sangre Princesa el mundo obrero es mía

Voz 1463 21:38 por eso la casa junto al mar es una película muy actual que mezcla el desencanto de muchas generaciones pero también la esperanza de que los valores de solidaridad y justicia puedan resurgir en la sociedad civil y hacer que todo vaya un poco mejor

Voz 1457 22:47 yo hoy en la sección de Tele viajamos a los años noventa en concreto a Miami con día asesinado Gianni Versace American Crime Story una de las series más esperadas de esta temporada que ya se ha estrenado en Antena tres con muchísima audiencia Laia Portaceli buenos días

Voz 1268 23:05 es días pues si ya se estrenaron tres capítulos eh con mucho éxito todavía quedan seis y además Netflix lanza entera la la serie el viernes treinta de abril e es una serie muy esperada porque es la serie la que Penélope Cruz interpreta a Donatella Versace además pues la familia Versace ha arremetido contra el proyecto no está de acuerdo incluso ha interpuesto una demanda ir y además había también expectación porque es la segunda temporada de de una serie que fue revelación en el dos mil dieciséis American Crime Story la la primera temporada se titulaba The People versus O J Simpson en iba sobre el juicio de OJ Simpson hizo bueno pues fue una una temporada muy muy premiada y además el creador pues es uno de los grandes nombres de la televisión actual que es Ryan Murphy

Voz 1457 23:58 en este caso el punto de partida es la muerte a tiros de Versace exactamente por qué

Voz 1268 24:03 eh está está series antológica cada temporada se centran un crimen diferente no eh de un de un de de un crimen que ha tenido un significado especial lo que ha marcado la historia de de Estados Unidos e lo que pasa qué qué avisar que es el punto de partida la muerte Versace pero la serie no va sobre Versace avisamos a los oyentes de que él no es un retrato de Versace Se habla de su vida así un poco se habla de de de de de su hermana pero es un retrato sobre todo del asesino de Andrew curaran que era un asesino e de de de de hombres gays sí asesino en serie y luego eh pues de la sobretodo de la homofobia en los años noventa el clasismo de la época uno de los principales atractivos en son las interpretaciones porque este asesino está magistralmente interpretado por dumping Chris que es un actor al que hemos visto en Glee por ejemplo haciendo del novio de Kart hizo bueno el es un actor al que hemos visto mucho Cantares es el también compositor pero bueno aquí está realmente espectacular en el papel de este asesino que se que además en aumentar oso compulsivo y que se transformaba según el el círculo en el que se movía luego el venezolano Edgard Ramírez es el que interpreta al diseñador este actor venezolano que un parecido físico impresionante y creo que también Rennes transmite bastante la manera de ser de de Versace y luego está pues eso Penélope Cruz que que está de la hermanísimo de Donatella Versace que coge las riendas del imperio Versace

Voz 3 25:30 ni creó su empresa de este una pequeña tienda en Milán en la las pilas de aquello surgen esto todo lo que ven aquí esta casa esta empresa era un creado un coleccionista era un genio y mi hermano seguirá mientras Versace exista no permitiré que ese hombre que nadie Mójate a mi hermano

Voz 1457 25:55 para apreciar su interpretación vamos a escuchar a Penélope en versión original

Voz 36 26:01 chiís actriz indies Sierra anda Company huesos la nuestra la lado Tatuan That que bueno pues esta es la la

Voz 1457 26:12 interpreta la voz es magistral Penélope Cruz en estupenda echa más en los acentos recordamos que ahora está también en el cine con Robin Pablo haciendo interpretando a la amante de Pablo Escobar que es una película que está en inglés y en la que ya tiene un acento colombiano impresionante nuestra compañera Pepa Blanes estuvo entrevistando a la actriz ir contaba que que ya se lleva muy bien con Donatella

Voz 37 26:39 Matias super especial rock and roll la veo rock and roll y cuando me lo prefieren la llamé para preguntarles in Si ella estaba de acuerdo con que yo lo hiciera me dijo mira si alguien lo hacer pues prefiero que sea abstuvo porque ya sabe que le tengo mucho cariño y respeto de todo eso está ahí como yo he hecho el personaje Kim Il lo he disfrutado mucho porque es un personaje que todos conocemos sabemos cómo habla cómo se mueve un estado muy obsesionada con ella durante meses viendo horas y horas de material

Voz 1457 27:13 cada día bueno pues esta tarde en la versión extendida hablaremos largo y tendida de esta de esta serie con la redactora jefe de ese moda Noelia Collado que nos va a explicar además lo que ha significado la familia Versace en el mundo de la moda la cultura popular y además Lalla pues si conceptos no vamos a la es circo

Voz 1268 27:32 hoy para Semana Santa nos viene bien que nos den ideas

Voz 1463 27:35 alucinante porque como hemos podido llegar a estas alturas sin saber

Voz 1457 27:39 lo que era el oro Otón el tío intentado esto

Voz 3 27:41 suspendidos cuando le dicen que lo que quiere es imposible lo cree él mismo conoces el oro Don es una ermita de hilo de aluminio tan ligera que las mujeres pueden llevarla un caluroso día de verano

Voz 1457 27:55 suena muy bonito bueno Olalla pues suena muy bonito lo voy a poner yo para las comuniones bodas Viernes Santo seguimos esta tarde Lalla muchas gracias hasta luego

