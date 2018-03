El innovador y autodestructivo Graeme Obree

Voz 1546 00:00 hablar con unas personajes más fascinantes que yo haya conocido saltó a la fama batiendo el récord de la hora con una bicicleta Meir en casa de una lavadora llegó a ese campeón doble campeón del mundo en la persecución en el velódromo también como hombre de familia sido cuente que en realidad era homosexual han tinta caso de Price en tres ocasiones está muy feliz con su nueva vida está aquí para contarnos

Voz 1 00:30 eh tú

Voz 1546 00:45 remover muchas gracias por participar con nosotros en acento Robinson como le trata usted la vida

Voz 2 00:51 veo Waits Hay pues esto

Voz 1646 00:55 bueno mi vida es espléndida Ribó en la costa oeste de Escocia no siempre hace el mejor tiempo del mundo pero es un sitio precioso

Voz 2 01:01 poco explorado

Voz 1546 01:02 bueno creen vamos a un poco en la historia Érase una vez cuando tú eres el dueño de una tienda de bicicletas sedas un entusiasta corredor a meter Idi decide hay hasta en dos ocasiones batir el récord de la hora lo de seño

Voz 3 01:23 bicicletas es un salto gigantesco a es muchas razones para estar orgulloso de ti mismo no hay Venecia

Voz 1646 01:34 supongo que sí mucha gente ha logrado cosas más importantes que yo pero el hecho de que yo utilizará todos los recursos de los que disponía demuestra lo que se puede llegar a hacer con los pocos medios que yo tenía demuestra que ese podía hacer algo mejor de lo que se había hecho hasta entonces

Voz 2 01:49 a ponemos Wahab pintor de

Voz 1546 01:52 es muy curioso que tu bicicleta tu bicicleta famosa que batió los récords de Lora fue construido hecha piezas de una lavadora una lavado de ropa no

Voz 2 02:03 el absuelva ahí está uno de Boston

Voz 1646 02:09 eso es absolutamente correcto y esto es parte de lo que he dicho antes de sacar el máximo partido a los medios de los que disponía no tenía nada de dinero en aquel tiempo era mi rival en los Juegos Olímpicos de Barcelona y en ese momento yo era lo que llamaba un anti sponsors un dirigente de la federación pensaba que yo no debía tener ningún apoyo y me quitaron a mis patrocinadores todavía tengo una causa judicial abierta contra él esto fue nueve meses antes de que yo rompiera el récord del mundo hoy es algo que no se me ha olvidado es fácil romper el récord del mundo si tienes la desesperación por hacerlo hoy el hambre y la concentración de saber que esas el día más importante de tu vida Isabel que sabes que ese es el día de tu vida el hecho de que cuando batió el récord del mundo me di cuenta de que lo había dado todo no podía estar más exhausto pero eso fue porque desesperado por conseguirlo y con ganas de conseguirlo así lo hizo

Voz 2 02:59 intenté dar sobre su espera en en sin fascinante tuvieras bonanza

Voz 4 03:03 atemperado Now Play Aniston cuando cuando ve muy difícil de homeless se exige

Voz 1546 03:21 es muestra que legítimo soñar porque ahí estas tú en tu tienda de bicicletas con tu bicicleta Faithfull qué has hecho yo de la lavadora por un lado ganando batiendo el récord de la hora ir a otro lado tensa pues no quieran mega profesional con toros ven patrocinadores del mundo el dinero que los mejores diseñadores de bicicletas esté Cc3 parecía quizás una batalla desigual no pero

Voz 2 03:49 su voz quiero es den suponía

Voz 1646 03:55 casi era pero al fin y al cabo esto se resume en una distancia aún ciclista hay una bicicleta y un velódromo un lunes por la mañana es el lugar más solitario del mundo nos hubiera gustado entrenar delante de miles de personas pero es lo mismo para todos ya al final todo depende de cuánto estás dispuesto a sacrificar Puerto objetivo

Voz 2 04:12 la ostenta el mínimo

Voz 1646 04:15 también revoluciones del mundo del ciclismo

Voz 1546 04:17 con el de seño de tu bicicleta el claro lo hiciste tú con la lavadora Faithfull lo tiene ir vengo derepente la UCE quiso hacer Olza hizo una bicicleta ilegal quisiera él estuvieron presión de patrocinadores au los fabricantes de bicicletas poquísimas

Voz 3 04:38 hacer tu bici que te ligando

Voz 2 04:43 a quién si el sondeo saquen empezáis

Voz 1646 04:46 en realidad creo que eso no fue así si lo miró desde su punto de vista puede empatizar el récord le pertenecía Francesco Moser batió en Ciudad de México en mil novecientos ochenta y cuatro yo lo hice nueve años más tarde durante esos nueve años todo cambió completamente desde justo antes de que Francesco Moser lo consiguiera las ruedas los manillar es todo empezó a cambiar con respecto a cómo había sido los sesenta años anteriores y todo lo que ese cambio necesitó una nueva aprobación ya los señores mayores que dirigen el deporte creo que les entró pánico así que puedo entender porqué hicieron eso

Voz 1546 05:34 pero gratificante cuando ponemos vemos gente a en el velódromo o haciendo crono en la web el ciclista español tú de Francia e Italia cuando quieren puedes hacer a una prueba de velocidad siempre tiene la bicicleta un poco como Faithfull tu viejo bicicleta con los brazos echados hacia adelante copiando tu estilo pero eras una vez cuando antes de la de del campeonato del mundo en velódromo en las pruebas persecución a una hora antes una hora antes de tu evento declararon tu bicicleta ilegal no te dejaban competir

Voz 2 06:17 tú absoluta en este país pues clínico

Voz 1646 06:20 pero en realidad así que competir porque la bicicleta era legal me dijeron que mi mano no podía tocar reunión así que obedecía llevaba ya unas cuatro vueltas cuando de repente el director de la Asociación de ciclismo saltó a la pista en el calor del momento pensé sabes que esto es un uno contra uno y él se puso en mitad de mi camino todavía tengo las cicatrices y el resto es historia lo sabes fue algo bueno que me pasó porque me supuso un reto

Voz 2 06:42 Andrés pues es que treinta GMT que es chao

Voz 1546 06:47 hay las paradojas de la vida en Jaén porque este hombre es decir lunático el auto a la al paro qué es para que no pudiese andar unos años más tarde en Colombia cuando éste proclamas campeón del mundo Él tuvo que colgar la medalla de oro a esto ha sido fuente de muchos satisfacción por tu parte no

Voz 2 07:11 B se muy Berio de mí

Voz 1646 07:16 bueno yo tenía una rivalidad con el ciclista italiano Colleen Eli de hecho en la final demostró que era un corredor más rápido y fuerte que yo yo gané el oro porque yo necesitaba tanto ganar esa medalla yo estaba desesperado por ganar y aún así le gané por muy muy poco quizá esa diminuta diferencia por la que gane género no la venganza pero sigue estaba relacionada con todo lo que me había pasado miró atrás sí me doy cuenta de que aquello que paso fue positivo para mí en realidad nunca hubiera adoptado la posición de Superman porque al principio yo era bastante escépticos sobre aquello y que luego copiaron los italianos y los españoles sabes nunca hubiera hecho eso si no hubieran prohibido mi posición original así que en realidad me hicieron un favor

Voz 2 07:57 para que les hace

Voz 3 07:59 la crema hubo un

Voz 1546 08:02 pero de tiempo desde el año mil novecientos noventa y tres hasta noventa y cinco cuando te proclamas campeón del mundo en dos ocasiones en persecución a batir dos récords de la hora estaban luchando contra once sobre tu bicicleta o Faithfull también en el año noventa y cuatro pierde esas tu hermano quién muere en un accidente de tráfico de lo digo porque hay muchas emociones muchos polos opuestos la euforia de ser dos veces campeón del mundo va haciendo el Racó de la or dos veces Si ese conflicto con la UCI luego tu hermano muriendo a son muchas muchas emociones contradictorios que tienes que manejar como Recoder Kelly época

Voz 2 08:51 vaya está no hay que Faith

Voz 1646 08:55 a principios del noventa y cinco me convertí en ciclista en ruta profesional irónicamente porque a mí me habían explicado que las estructuras profesionales que tenían que cumplir una serie de objetivos estaban acabadas yo siempre había presumido de no haberme metido en nada de eso y de repente llora a parte de un equipo ese mismo año murió mi hermano fue un palo tremendo hoy aquello me pareció el final de todo tuve una depresión cuando yo seguía y seguía con los planes las cosas iban bien la mayor parte de mi vida ha sido de trabajar para un objetivo era común Tiburón que mientras siguiera nadando estaba bien y en aquel momento dejé de nadar y tuve unas dificultades emocionales muy fuertes

Voz 2 09:32 de nada ha dado no ha además

Voz 1546 09:39 los tres su nombre casado con con hijos estaba están bien luchando en contra tu propio sexualidad

Voz 2 09:49 no al ancho de Giroud ja Mijail son cuyos

Voz 1646 09:57 en realidad no yo era parte de mi problema era que yo lo había estado escondiendo desde que tenía cuatro años siempre había un capítulo siguiente un logra la vista emocionalmente yo estaba estancado es es un hecho real según ni psicólogo Si existiera una edad emocional que tendría doce años yo solo pensaba en el siguiente reto hoy en hacerlo que pensaba que debía hacer casi un tiburón suena como algo muy raro pero es la verdad

Voz 2 10:25 han sensu extorsiones en que se te escucho

Voz 1546 10:29 y luego viene el día en el momento cuando tienes que acercarte a tu mujer decirle cariño soy homosexual

Voz 2 10:40 como ya está es que pagó en eh

Voz 1646 10:47 sí eso es correcto pero había otras muchas cosas como los intentos de suicidarme que eran más difíciles que explicar que mi condición sexual fue más difícil explicar que yo no tenía una forma de manejar la vida que estaba deprimido que bebía me adicción al deporte porque lo que consiguen el deporte fue bastante impresionante pero también era una de las formas que yo tenía de escapar

Voz 2 11:06 en el caso de esquí

Voz 1546 11:08 bueno como adolescente en un par de ocasiones intentaba escrita que la propia vida también intentase de nuevo en dos mil uno y aquel vez la hija de un granjero encontraba en consciente a me llamó a la ambulancia igual finalmente una conciencia decidiste y cuenta de que esto con vida a

Voz 3 11:34 es triste para esta vivo del lobo que te pinten

Voz 2 11:38 y luego no veis atención no

Voz 1646 11:41 no no no sentí nada llamadas mis éxitos deportivos empeoró gana aún más mi situación porque no me llenaba ni yo me planteaba objetivo sobre la bicicleta para seguir debatiendo yo quería sentir que mis logros me completaban pero no era así es algo que es muy complicado de explicar pero tuve muchos problemas con todo el tema de la depresión estuve en centros psiquiátricos en terapias vivía rodeado de psicólogos psiquiatras y finalmente tuve que confiar en una solución propia muy simple y que fue dejar todo tipo de medicación y de terapia y ahora estoy espléndido y de hecho estoy agradecido de haber hecho este viaje porque creo que esa sobrerreacción hubiera ocurrido de todas formas tarde o temprano bueno y ahora sólo hay dos cosas que voy a hacer el resto de mi vida nunca voy a volver a tener aquella reacción nunca en mi vida es así de simple Nigrán propósito en la vida no tiene nada que ver con mi siguiente objetivo con mi siguiente logros sino algo muy anticuado mi propósito es ser una buena persona Ése es mi propósito y estoy feliz de tener una vida tan simple antes siempre buscaba más cosas ahora busco menos

Voz 2 12:42 ahora es es la la obesidad pues

Voz 3 12:45 ah bueno bueno otro paradojas de la vida creer Minsky

Voz 1546 12:49 cuando tú estabas en la cima del mundo dos veces campeón del mundo en dos veces y ahora cuando todo el mundo miraba hacia arriba Martí admirando te respetando tal es que claro nadie sabía quién instaban admirando a quien estaban mirando hacia arriba no porque precisamente este hombre tampoco sabía muy bien quién era

Voz 2 13:14 el euríbor incluso tenía ante estás más

Voz 1646 13:20 absolutamente pero es que pienso que en realidad nadie sabe quiénes y en realidad eso no importa no importa realmente quién eres muchas cosas nos parecemos a los animales aprendido muchas cosas sobre el ego yo estaba sentado en un psiquiátrico detrás de una ventana a las puertas cerradas yo estaba deprimido no podía pensar en Nadal y entonces vio una gaviota que estaba en el aparcamiento al quedaba mi habitación y parecía bastante contenta pude pensar qué es lo que hace que esa gaviota este tan contenta y tan libre lo que tiene esa gaviota yo no lo tengo sabes que aquel momento supuso una revelación para mí tomé nota de aquello y aplique una solución muy simple algo para lo que nunca había tenido la valentía suficiente tuve que dejar muchos de los durísimos programas de preparación física que hacía eso era parte de la solución una vez que hice ese cambio de mentalidad nunca más necesite medicación mi atención psicológica ni absolutamente nada

Voz 2 14:12 va a venir Mendes que o sea Insulza en ese hombre eso

Voz 1546 14:17 creen para quitarse la vida requiere que alguien tenga valentía o es tal vez esa persona huyendo se huyendo seis que yo no sé yo no me puedo Mágina teniendo la gala antiguo el valor de quitarme la vida pero también es cierto que nunca he estado en esa situación para poder contemplarlo que es el es el hecho es un hecho de un hombre valiente o al

Voz 3 14:46 en que exista huyendo veo

Voz 2 14:49 que no te vi que entonces no sé estoy eh eh

Voz 6 14:55 al menos Dupont nadie Juanma

Voz 2 14:57 en países Bogotá se Lluís como es

Voz 1646 15:00 bueno sabes eh

Voz 7 15:02 estar en la condición de suicidarse

Voz 1646 15:06 todo lo que justifica esa situación es la perspectiva o mejor dicho la falta de perspectiva

Voz 2 15:11 desde

Voz 1646 15:12 es imposible tener una perspectiva completa ningún ser humano puede tener una perspectiva completa algunas personas tienen más perspectiva quedó tras y en el momento en el que intenté suicidarme yo no tenía ninguna perspectiva de la realidad yo honestamente pensaba que la gente que me rodeaba estaría mejor si yo dejaba de existir pensaba que les haría un favor la todo oscuridad si sólo quería escapar era una persona realmente enferma incluso los psicólogos y los psiquiatras no podían encontrar la solución y de hecho mi mujer estaba escribiendo un libro autobiográfico que acababa de ser publicado ya explica todas aquellas cosas que yo hacía y que yo no recuerdo

Voz 2 15:46 sí

Voz 1646 15:47 Ellos en realidad querían hacerme Lobo temía frontal era la única solución que habían encontrado querían hacerme una Lobo temía frontal para eliminar las emociones y mi mujer dijo no

Voz 2 15:57 la afortunadamente

Voz 1646 15:59 quizás una fuerza ahí arriba o una energía me ayudó a recuperarme y ahora me encuentro espléndido Se requiere valentía y coraje para cambiar la forma en que reaccionan al miedo porque la mayoría de mis problemas estaban relacionados con el miedo un miedo profundo a no gustarle a la gente a no sentirse integrado a no cumplir con sus objetivos ni problema era el miedo y la solución a eso era la valentía para buscar una mayor perspectiva

Voz 2 16:21 pues eso es lo que dice y me siento fenomenal por eso he nas atan a nació absoluta

Voz 1546 16:28 bueno crea en vamos a cambiar el chip con poco lo hemos hablado de cosas buenas bonitas no ha en el año dos mil seis tu vida fue interpretada en el cine se hizo a la película de fallen Scouts de gusto la película activadas satisfechos de gustó

Voz 1646 16:45 bueno el esfuerzo que supuso rodar la película fue inmenso porque sirvió de la forma tradicional así que mucha gente como los extras vieron y contribuyeron para que hiciera la película a mucha gente esa película le dio fuerza por eso tengo ganas de hablar de la simplicidad de mi soluciones porque realmente muchos de esos problemas no eran nada yo estaba súper deprimido pero era porque veía las cosas muy complicadas sólo tenía que sustituir lo que no me gustaba tenía que encontrar que iba a sustituir a la depresión algo que fuera creíble en lugar de toda esa psicología hay toda esa supuesta ayuda

Voz 2 17:15 no es la solución está en algo que leí en un libro

Voz 1646 17:18 el corto que decía que para montar en bicicleta necesitas

Voz 2 17:21 después se convierte en una cosa más fácil que puedes hacer

Voz 1546 17:26 también en dos mil diez traste en la sala fama en Escocia a innovación el mundo del ciclismo también Portús jarrera asume menos sobre las mismas fechas tomasteis decisión enorme no decidiste en hablar con un periódicos sobre tu homosexualidad y sinceramente con ese periódico a eso fue una sensación liberador a partir de quitaron peso encima que ya la gente masivamente entendía quieras homosexual liberase de de alguna forma

Voz 1646 18:02 mira mira Tom día nadie me había hablado el miedo el miedo a que sería juzgado eso es parte de lo que provoca el problema en ni de ser temeroso de lo que la gente pensaría cómo reaccionarían pero en realidad yo no tengo ningún control sobre otras personas en realidad los smartphones han hecho este problema todavía más grande porque la gente ya no tiene vida privada mi padre era policía no le recuerdo hablando jamás sobre la homosexualidad como así que siempre tuve ese miedo a que era algo inaceptable y que los demás no me aceptarían

Voz 2 18:32 Alex como propia pechos pues has ex pues de yo

Voz 1546 18:37 los más o menos la misma edad diez mil tú tienes un par de años menos que yo pero yo me acuerdo cuando yo era un chaval puestas sobre la homosexualidad en el Reino Unido pues la gente todavía tenía esa mentalidad victoriano no

Voz 1646 18:56 así es la costa oeste de Escocia es un sitio más cerrado quizá porque estamos muy lejos del centro de todo lo cosmopolita de Londres yo pensaba que lo que yo he era era inaceptable esto era un problema todavía más grande por la zona en la que crecí lleva más tiempo que la gente evolución y cambie su mentalidad un sitio así es a eso a lo que temía la después me sorprendió que la reacción de la gente en Arizona no fue negativa

Voz 2 19:18 eh de Cuba a eso

Voz 1546 19:21 bueno creo que he sido otro ático no yendo a casa hablando con tu padre que Lombao hijo un un policía oí con tu mujer ahí hablas con la familia ahí con tus hijos Si de hoy por cierto soy homosexual debería que vencido un Edition tuyo de mucha envergadura

Voz 3 19:43 Icomos recibía esto les avisó que no vamos Kosovo yo sé si absolutamente no sólo por lo que dices

Voz 1646 19:50 en aquel momento hubiera preferido que me cortaron las piernas a tener que contar que era gay iba a ser un shock para mí gente necesitaban digerirlo lo importante que yo creía que era pero la gente lo entendió y ahora tengo una vida tranquila algo que no es mito me encanta mi vida sencilla

Voz 1546 20:08 esto crea Háblame de él viste de viste

Voz 2 20:12 si esto se o que tienes

Voz 1646 20:15 sí Beastie me estaba dando un baño cuando tuve la idea bueno dos mil once fue una época de muchos cambios para mí yo estaba en un club de ciclismo ya hacia una especie de Voluntariado en los colegios estuve en un colegio en el oeste de Escocia dando una charla estaba lloviendo yo no tenía coche y me daba pereza con esos niños ya pero aquellos niños eran muy majos y cuando acabé uno de ellos se me acercó decirme muchas gracias señor Aubry muy muy educado y cuando se lo comenté uno de los profesores no dijo que su madre había muerto hace dos semanas dicho así que vuelve a casa pensando que yo nunca pude había molestado tener que salir de la cama para hablar con unos jóvenes entonces pensé sabes que necesitas hacerlo más porque te puedes ir a dormir a Ben expiraba chicos jóvenes puedes ayudarlos a superar problemas aquellos niños se quedaron impresionados con la historia de All Faithfull Tiko aunque lo hubiera hecho con piezas de una lavadora alucinaba con algo que

Voz 1546 21:05 sucedió cuando ni siquiera había nacido

Voz 1646 21:08 te va a hacer algo que no que les impresionar al plan hoy vas muy rápido o ha roto el récord del mundo sino algo para que pensaran que si tienes una idea o algo que quieres hacer no esperes a tener apoyos de empresas ni esperes a tener un gran presupuesto ni ayudas y que se dieran cuenta de que lo único necesario eres tú mismo la gente tiene que pensar simplemente en hacer las cosas Aldo y no le tengas miedo al fracaso porque el proyecto de Beastie fracasó mucho antes de lo esperado al final los resultados llegaron y estoy feliz por eso pero el éxito haberlo intentado con todas mis fuerzas

Voz 2 21:37 he dicho siempre que no hubo yo Pepe

Voz 1546 21:41 exactamente así es esto bueno eso

Voz 2 21:45 como Batiste el de Lorca o acoge sí base SEO

Voz 1646 21:49 al principio fallé porque intentaba romper un récord del mundo que nadie había conseguido romper en treinta años no alcance la velocidad que esperaba pero fue algo positivo porque nadie apostaba por mí se mostró la gente joven que estaba bien intentarlo porque me quedé muy cerca no fue un fracaso total porque salida aquello con algo así que él intentó fue positivo

Voz 2 22:06 se hubiesen te conformas de Huarte

Voz 1546 22:08 yo estoy encantado de poder trenes echarla contigo porque es un tipo que luchar luchar para todo en tu vida personal profesional deportivo siempre has luchado siempre ha hecho lo mejor que has podido hacer no yo pienso que bueno yo al menos admiro mucho esta gente que se ofrece se ofrecen dan todo lo que tienen que hacer lo mejor que pueden estoy seguro que va a ser seguir en esta línea pero con esa vida sencilla de que que te refieres seguirá sin esa en ese precio luchando no ofreciendo T

Voz 2 22:45 no cometa aunque Epifanio eh

Voz 1646 22:49 sabes dónde pese a todo lo malo estoy agradecido pese a toda la ira y la frustración estoy agradecido porque vio la vida con un viaje como podría hablar con esta perspectiva hay transmitir este mensaje se hubiera pasado por etapas duras me siento afortunado de haber pasado por todo lo que he pasado

Voz 2 23:05 a estas alturas no hay más

Voz 1546 23:08 el negro tanto escucha a ti también en porque lo que tu vida tiene tanto peaje en tentando quitar tu propia vida intentando a luchar el mundo del deporte con tu vida personal hasta ahora tanto viaje el precio tan caro y escuchar también

Voz 2 23:32 pero cuánto va dirigido a ello OPS

Voz 1646 23:36 bueno yo creo que lo contrario ahí creo que se me han regalado las adversidades me parece algo negativo que alguien nunca se había enfrentado a la adversidad porque no tienen oportunidad de desarrollarse mis oportunidades han nacido de las adversidades que he tenido muy poca gente alcance el nivel de mis adversidades mis oportunidades así que me siento agradecido

Voz 2 23:54 pues que no se Mintegi

Voz 1546 23:57 bueno como se cree no es que no hay problemas sólo soluciones

Voz 8 24:02 a este acto Ibrahim exactamente aunque ya no

Voz 1646 24:04 pero en esta tesis el ruido

Voz 1546 24:07 algo que nos ha dado ha sido muy hermoso poder escucharte escucha ático eh ha sido un regalo para para nosotros y para mí la Cadena Ser en todos los oyentes muchísimas gracias que le

Voz 1646 24:21 muchas gracias por tu interés después de todos estos años

Voz 7 24:24 está en quiebra