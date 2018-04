Play Ópera: Oh my God (24/03/2018)

Voz 2 00:00 yo con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona

Voz 3 00:10 cadena

Voz 4 00:29 qué tal cómo estáis a lo mejor pensáis que no nos íbamos a tener pero ya os decimos que sí que nos hemos atrevido tenemos por delante un programa

Voz 5 00:37 centrado en lo religioso lo sagrado

Voz 4 00:39 no litúrgico en definitiva a Dios en su faceta de Musa o de mucho así que ese país que hemos llamado a este programa previo a la Semana Santa Oh My God pero es que además hay un montón de material de primera calidad glorias antes Cantata a misa solemne otras no tan solemnes como no óperas un largo catálogo en definitiva lleno de momentazo

Voz 5 01:13 a pesar de esos que crea no receso no quitan la respiración

Voz 4 01:27 empezamos ya mismo Mariela con algo muy especial si el Ilie ley son de la Pequeña misa solemne de y Quino Rossi

Voz 2 01:35 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona

Voz 7 01:51 suena de Rossini

Voz 1762 01:53 este compositor de tanta hay divertido algo va a pasar Rossini madera además de compositor de óperas que es por lo que es sobre todo famoso pues se dedicó alguna cosa más

Voz 5 02:02 si la subida a eso es a escribir por placer esta obra es el resultado de ese periodo fue compuesta en mil ochocientos sesenta y tres cinco años antes de la muerte del compositor en la partitura Rossini dejó escrito lo siguiente buen Dios aunque he tratado de escribir de esta pieza sacra ya sabes que yo nací para la Ópera Cómica eso es todo lo que te puedo ofrecer así que te ruego que el aceites y me garantice es el paraíso

Voz 8 02:48 no a ha

Voz 5 04:09 lo bonito es de Kyril de de la Pequeña misa solemne de Rossini que no es ni pequeña ni solemne pero maravillosa increíble pero vamos a otra maravilla compuesta ochenta años antes en mil setecientos ochenta y dos concretamente es también parte de una misa esta vez no menor de Mozart es un pedacito de gloria dice Benedicto usted adoramos glorificar gusté yo creo que no necesita traer

Voz 11 05:39 cada uno

Voz 14 05:54 ambos

Voz 5 06:21 qué bonito es claro es para hablar

Voz 4 06:26 apuesta segura bueno vamos todavía un poquito más atrás vamos

Voz 5 06:29 mil setecientos treinta y seis y Giovanni Battista personales y es lo que vamos a ir llevamos ayer pues sus Stabat Mater es esta parte vamos a ir del Stabat Mater es la última parte en concreto de esa obra y atención a esas voces Rafa que nos van a Gemma

Voz 1762 06:43 sí sin ninguna duda a otra dimensión

Voz 16 06:50 no

Voz 5 07:05 cuando Corpus moría Tour FAC Fannie Mae Paradis y Gloria amén cuando el cuerpo se ha muerto que el ánima sea dada del Paraíso en la gloria

Voz 18 07:27 eh

Voz 22 08:03 hola

Voz 20 08:25 eh

Voz 24 08:42 no

Voz 20 08:44 no

Voz 26 09:11 hola

Voz 13 09:15 va

Voz 27 09:30 sí sí sí

Voz 20 09:34 sí

Voz 7 09:41 los pelos de raza

Voz 1762 09:43 es una cosa espectacular pero hablando de especular Nos mayor todavía un poquito más atrás en el tiempo este programa que estamos yendo como Palacio Asefi llegamos Hawst una de las obras cumbre de la música inspirada por Dios

Voz 5 09:53 con la Pasión según San Mateo compuesta atención durante la Cuaresma de mil setecientos veintisiete estrena en la hay en Viernes Santo ese mismo año así que sólo podía ser el único el más grande Johann Sebastian Bach habrá que recordar a los oyentes Rafa que frente al oratorio católico esta pasión protestante está en vernáculas en alemán la ira era pues conseguir en la medida de lo posible precisamente que la escucha fuese efectivamente una experiencia religiosa y lo que escuchamos es el bar metí manco ten piedad de medios mio advierten mira a mi corazón Mis ojos que lloran amargamente

Voz 28 11:26 no tengo eh a ver

Voz 30 12:15 y y

Voz 7 12:29 sí sí sí

Voz 5 12:48 no

Voz 31 13:25 la

Voz 7 13:50 no

Voz 20 14:02 sí sí

Voz 29 14:26 no

Voz 8 14:57 eh

Voz 2 16:43 play Ópera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 5 16:49 yo creo que Rafa después de esto tan bonito que acabamos de escuchar es difícil seguir si yo haría un pequeño parón dejaría entrar a Carlos Iribarren que lleva un rato ahí en la puerta y que haga su sección Ópera prima

Voz 4 17:27 bueno en un programa dedicado a Dios no podía faltar la presencia de un Ángel Carlos ir a Carlos y Barraquer apuestas están muy bien a queda bonito marido estaba regula más Diablo

Voz 1762 17:39 qué angelito bióloga bueno vamos a empezar si os parece Dios mediante

Voz 34 17:46 eh

Voz 35 17:48 no a ello

Voz 0888 18:01 porque Dios no habla en esta ópera hablar no habla pero hace muchísimas cosas sobre todo mandar plagas a los egipcios que no conozca la historia completa sólo tiene que hacerse con es el libro de bolsillo que se llama Biblia y ahí encontrará Moisés en Egipto una ópera que vamos a tratar hoy podrá disfrutar de un relato apasionante sobre la enemistad entre egipcios y hebreos los buenos son los hebreos eso está claro y saldrán victoriosos gracias a Dios ahora en las pasarelas de las playas de las langostas de la de granizo que me acuerdo ya os acordáis unas cuantas para hay muchísima Alcalá de las moscas los piojos las úlceras incluso una de agua que se convirtió en sangre todo eso les envió Dios a los egipcios en esta ópera que Rossini estrenó el cinco de marzo de mil ochocientos dieciocho en Nápoles en el teatro San Carlo

Voz 5 18:46 más canje Lito soy un santo eh

Voz 0888 18:48 bueno es una ópera que ya casi no se representa y es una pena porque como todo el repertorio italiano del siglo XIX tiene muchísimos momentos que merecen la pena el que hablas de momentos este plazo momento verdiano como de Aída sí la verdad es que si no es la primera que escuchamos estas trompetas no bueno supongo que era el instrumento favorito de los egipcios hace treinta siglos igual era el único incluso bueno Rossi Rossini con

Voz 5 19:30 eso es óperas hace doscientos años pero sigue siendo un niño

Voz 0888 19:32 innovador con esos siendo insuperables como el de la obertura de La Cenicienta por ejemplo de una sección de este programa además se le considera como el primer compositor de ópera que se cargó directamente los recitativos sin acompañamiento de la va más ritmo a la Historia

Voz 5 19:45 bueno de hecho había estrenado dos años antes en mil ochocientos dieciséis El barbero de Sevilla así que yo creo podemos decir que estaba en racha no como compositor

Voz 0888 19:52 sí señor en entre mil ochocientos dieciséis y mil ochocientos dieciocho el genio de Pesaro con veinticuatro veinticinco veintiséis años compuso e Moisés en Egipto

Voz 5 19:59 esto el barbero más Otello la Urraca ladrona

Voz 0888 20:03 Hermida y La Cenicienta así que Rossini efectivamente estaba que se salía del mapa tras las trompetas ahora lo que estamos escuchando su cuarteto se llama impoluto Rea aunque sólo escuché Saura las sopranos asegura que su parte

Voz 4 20:35 que sepan ordenada

Voz 0888 20:37 al final candados juntos bueno el estreno hubiera tenido muchísimo más éxito sino hubiera sido por graves problemas técnicos en la escena final en ese momento cumbre en el que Dios abre las aguas para que pasen los israelitas cuando llegan los egipcio persiguiendo zas las cierra y se llevan el chapuzón el resultado fue súper cutre y el público literalmente lanzó aullidos de burla vallas que que es residente tomos Rossini pues no se lo tomo mal el tío anduvo listo no se reprimió que es lo típico en estos casos lo que hizo fue componer un aria maravillosa para darle más empaque al final

Voz 19 21:14 muy buenos

Voz 36 21:18 no

Voz 37 21:21 eh yo como como un

Voz 0888 21:31 esta es la oración de Moisés prendiera posiblemente es el punto álgido de la de la obra que añadió Rossini mil ochocientos diecinueve un año después del estreno no fue el último cambio ni muchísimo menos porque mil ochocientos veintisiete publicó la versión en francés que seamos Moisés y el Faraón era más larga con cuatro actos M de tres incluso con un ballet ya verás que son muy diferentes incluso la partitura cantan cambian

Voz 5 21:52 donde dije bonito de estos precios justos muchísimas gracias por traernos español Moisés Ikeda desde la ópera te bueno

Voz 0888 22:00 Carlo gracias gracias y si Dios quiere que querrán las vemos el próximo play Ópera así que nada

Voz 38 22:07 hasta luego

Voz 2 22:14 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 5 22:43 bueno en este play Ópera ya tocaba la ópera no íbamos a ir al grande con Wagner y el coro de peregrinos de San José es increíble es maravilloso son los peregrinos que habían ido a Roma en busca de perdón y redención y ahora vuelven después de haberlos encontrado por eso cantan estoy en paz con el señor ha concedido la gracia al penitente no temo la muerte ni el infierno por siempre Aleluya bueno Wagner para empezar no está mal siempre apuesta segura ahora toca Verdi con muchas de sus escenas llenas de de tensión dramática pero también emoción religiosa hay que decir que en Italia Verdi tuvo un montón de problemas con la censura porque se veía mal que los cantantes rezarán en el escenario sea la Iglesia me parecía una falta de respeto simular una oración así que cuando a Verdi le encargan la Força del destino se lo encargan Teatro de San Petersburgo se debe decir a esta es la mi compuso una ópera con un montón de oraciones y súplicas o nos ponemos a situación oímos cantará Leonor y su padre han muerto a manos de su amante su propio hermano que la culpa ella esa muerte aunque fue precisamente la busca para matarla vengarse madre mía Leonora llegado ante la puerta de un monasterio está tratando con Mercer al padre prior que vimos hay debajo que la deje convertirse en una eremita sólo en este suelo santo ya no escuchó el fantasma de mi padre y maldecir

Voz 14 26:29 breve

Voz 5 26:33 era el padre prior le pregunta y qué pasa si te recientes de ese encierro de de eremita eres joven sabe qué pasará en el futuro ella en cambio trataba de convencer mira Mariola que dure

Voz 14 26:43 en qué

Voz 8 27:17 madre mía

Voz 1762 27:18 este con esta convencimiento Leonora acaba por persuadir al padre prior diciéndole hoy una voz del cielo que me dijo te salvará la sombra de esta cruzada así que el franciscano le acaba invitando a hacerse eremita mantened fuerte el corazón Dios os señalará el camino

Voz 42 27:38 tenemos

Voz 14 27:44 todo vale las eso es

Voz 5 28:26 esta ópera no vale cualquiera no duda Leonora aunque hay que canta muy bien bueno y Leonora ante esto no ante esta invitación hacerse eremita pues da gracias a Dios ha alegrado oscuros de Ángeles dice

Voz 1762 28:38 el señor me perdonen

Voz 43 28:40 eh

Voz 14 28:45 eh

Voz 17 28:47 sí

Voz 44 28:57 eh

Voz 5 29:05 hoy escuchamos al padre prior diciéndole vea ceñir te los hábitos Santos del resto de monjes acuden a dar la bienvenida al nuevo miembro de la comunidad que la virgen oscura con su manto Ángel Custodio es proteja entre todos

Voz 11 29:57 eh

Voz 14 30:13 era

Voz 51 30:35 no

Voz 5 30:56 increíble punto así también es la respuesta de Verdi Ethan Hawke no sabría decir si es

Voz 1762 31:03 tan bueno como hoy pero compiten bueno en todo esto es un pequeño fragmento del acto III de La forza del de esto

Voz 5 31:08 no hay mucho más nación de rezo de contrucción en fin que los oyentes antes no se dejen engañar por cierto porque aunque todo parece que va bien en este trocito que hemos oído la ópera a cada bastante pero bastante más si la vamos a dejarlo aquí yo si vamos a dejarlo aquí cambiemos de tema cambiemos radicalmente porque ahora en vez de hablar de alguien que entra en la vida religiosa hablamos de alguien que sale de la vida

Voz 8 31:41 empezamos con todas las fuerzas

Voz 5 31:43 a este famoso dudo de Manon si la ópera de Massenet en Irún un desengaño amoroso llevada al caballero de griego a apuntarse al Seminario pero su amada mano quiere volver con él así que se presenta en plena iglesia de San Fulgencio soborno al portero encara con que no la quiera ver le dice vete de aquí Manoel de dice fui cruel y culpable pero acuérdate de nuestro amor poder elegir el perdón algún día en tu mirada

Voz 56 32:39 no

Voz 0888 32:41 pero el caballero

Voz 5 32:43 no cede bueno caballero ahora convertido en un debate de dice he desechado ese sueño insensato del amor que no duró más que un día así que detiene

Voz 57 32:57 a lo unas luego

Voz 19 33:02 sí pero

Voz 59 33:13 eh

Voz 57 33:22 claro

Voz 19 33:26 pero sí

Voz 4 33:31 él no

Voz 5 33:32 sí pero mano honra no se va a dar por vencida no cuando parece que ya no hay forma de cera de Grieg dice acuérdate acuérdate de mi mano cuando tomada tu mano de denuncia de mis ojos es que ya no soy yo es que no soy Manu

Voz 29 33:57 no

Voz 11 34:08 vamos

Voz 29 34:15 bueno

Voz 5 34:26 claro de gris tratar de resistirse ayúdame Dios mío en este instante decisivo y mientras Manon insiste

Voz 11 34:38 nuestra

Voz 5 34:41 vaya no hables del amor aquí que es blasfemia de amo me llaman a rezar no me voy a ningún sitio

Voz 61 34:55 pero no

Voz 4 35:17 ya ya me acuerdo del pasado dice Imanol siguen mírame

Voz 17 35:22 soy la misma de siempre

Voz 8 35:31 sí

Voz 17 35:32 no

Voz 63 35:43 de nada

Voz 5 35:45 y ahí tenemos el momento que estoy harto de luchar contra mí mismo y aunque el cielo se caiga sobre mí Mi vida está anti Manon

Voz 8 35:56 vale vale

Voz 64 36:08 hola

Voz 4 36:24 qué intensidad cómo termina con ese te amo

Voz 5 36:27 así de los dos bueno pues espérate que para momentos unos queda uno excelente El sitio Roma el lugar la iglesia de San Andrés del Valle la fecha el catorce de junio del año mil ochocientos

Voz 1762 36:39 la ocasión un Te Deum que ese reza para dar gracias a Dios por la derrota de Napoleón en la batalla de marengo

Voz 65 36:51 eh

Voz 35 36:56 eh

Voz 5 37:05 pero a este que habla Mariela le importa más bien poco la religión datos

Voz 4 37:10 ha leído porque es el vado varón el malvado

Voz 5 37:14 de la ópera Tosca de Puccini el mamado por excelencia de que todas las óperas y aquí está felicitándose por haber sembrado los celos en el corazón de la protagonista de Tosca a la que él quiere conquistar hace felicita por el futuro éxito de sus planes eso es lo que cree el al menos sin pasa por detrás el cardenal con su cortejo van hacia el altar mayor la Guardia Suiza va separando a la gente a los lados para permitir el paso de los fieles neuroimagen una imagen el malo el cardenal Bueno es que está cada vez más metido en sus pensamientos está ignorando la procesión que se está formando detrás de ser dicen mandaré al amado de Tosca la muerte mientras cada vez más sacerdotes monjas fiel monaguillos llenan toda la iglesia y empiezan a cantar

Voz 6 39:06 eh

Voz 5 39:34 claro este cántico impresionante Menudo momento pues Sacalm malvado escarceo de su ensoñación iba antes de incorporarse a esos cánticos porque hay que decirlo Rafa además de malvado es un auténtico hipócritas Erice Tosca en viajes olvidar adiós

Voz 2 40:39 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 5 40:46 bueno Mariela estamos hablando de óperas de otras músicas no en las que aparece el tema de Dios de de los a gran

Voz 1762 40:52 luego hemos mencionado aval vehículo Bud merece una buena

Voz 5 40:56 para la larga sigue casi un monográfico eso es tenemos a la persona perfecta en Radio Barcelona está escuchando no solamente es la persona perfecta

Voz 1762 41:05 no que llevaba mucho tiempo deseando hacer monográfico baja pecó y cómo estás pues fantásticamente bien no no no pensaba que no llegaba este momento no es el momento ha llegado te has empeñado en hablar de cantatas en un programa que se llama play Opera como te lo haces venir bien opera cantatas oye lo estáis escuchando es que cualquiera de las más de doscientas cantatas de Bach que conservamos es

Voz 67 41:56 sí una mini ópera de veinte minutitos algunas quince algunas XXV por no hablar de sus dos pasiones la según San Juan y la otra según San Mateo

Voz 5 42:04 antes mencionábamos que son obras pensadas específicamente para la liturgia

Voz 67 42:08 instante no si no para el teatro por eso no son óperas pero pensad que durante años escribió cada semana una cantata para estrenar los domingos cada semana cada semana e aclarado esto la reflexión que hace sobre los textos sagrados incluye escenas y personajes de La Biblia que conocemos más o menos bien todos y que podrían ser sacados de una ópera sin problema lo que estamos escuchando por ejemplo es la Cantata número sesenta que es una advertencia a lo larga que se nos va a hacer la eternidad si seguimos pecando entonces Bagle pone esa tensión que si este tema lo hubiese tocado en una ópera el teatro se habría venido abajo puestos a hablar de Arias bonitas de las cantatas de Bach que me decís de esto

Voz 29 42:54 sí otro

Voz 68 43:06 eh

Voz 69 43:21 claro

Voz 35 43:32 eh

Voz 5 43:39 que maravilla Pet espectacular corta la respiración es es increíble que me estoy dando cuenta de lo que me llegan a gustar las áreas para

Voz 67 43:48 el auto auto como bueno

Voz 5 43:51 un contratenor en las

Voz 67 43:54 cantatas de Bach escuchamos

Voz 5 43:56 la ochenta y dos Discovery no ya tengo suficiente sería el título desde el canto que Moisés entona a volver la tierra prometida

Voz 67 44:05 al ver la ciudad de Jerusalén a la que sabe que Dios le ha dicho que ya

Voz 5 44:09 para su pueblo pero que no entrara vivo en ella

Voz 67 44:13 pues ellas anciano en este área pues se dice eso no ya tengo suficiente ya veo la tierra prometida sé que me voy a quedar a las puertas pero he traído Mi pueblo hasta aquí y con eso ya ya tengo bastante ya me puedo morir en paz ese es un momento como súper poético y precioso muy recogido lo podríamos encontrar en una ópera sin ningún tipo de problema pero está en una cantata

Voz 11 44:47 no

Voz 5 44:52 bueno esto parece un registro totalmente contrario muy bailó muy buen filón un registro muy Inés

Voz 67 45:00 antes a la producción de Bad por otra parte lo que pasa es que como siempre lo vemos con las cantatas si nos parece que es muy de misa el hombre pues en fin pero es que no es que va fuera precisamente ningún santo Ésta es una cantata sacra pero con ritmos de danza porque es una cantata sobre el momento de la Anunciación en que el arcángel Gabriel el aparece a la Virgen y le dije les dice que que va a tener al niño Jesús Salvador etc pero con esa temática religiosa con este ritmo de danza como diciendo aquí hay la unión de lo humano y lo divino no Dios que engendra en la Virgen María y esto lo ilustra de esta forma las candidatas una de las gracias que tienen es que si vas hurgando poquito a poco te vas encontrando detalles pequeños pero son los que hacen grande esta precisamente es la número de catalogo uno lo que bonita que brilla la la estrella de la mañana otra cosa buena de las cantatas es que al final acabas aprendiendo alemán

Voz 71 46:01 Lorena Lorena habla así porque la luchado muchas cantatas decías hace un momento está cantatas sacras hay otras que son profanos que no tiene nada que ver con la religión no pues si lo peor es que la mayoría de las profana se han perdido porque no quedaban en un archivo como

Voz 67 46:17 quedaban las sacras de hecho no sabemos ni cuántas escribirnos quedan muy poquitas y quizás la más conocida sea la llamada Cantata del café que atención va de una joven que quiere beber café y su padre no le deja de hacerlo porque no es propio de señoritas

Voz 72 46:31 señor juego

Voz 5 46:47 bueno Pete esto es claramente un Aleluya pero podría haber una nueva un área de las difíciles no para Sobral sí

Voz 67 46:57 que podría estar una vez más en cualquier ópera ahí hacer el lucimiento de la prima donna sin ningún tipo de problema es la Cantata número ciento cincuenta y uno preciosa con soprano trompeta hay que que que eso ya con perdón de iba a decir una expresión pero digamos que que es ser mala gente escribir esto es ser muy mala gente

Voz 5 47:19 el que quiera lució se tiene que trabajar solo un poco

Voz 67 47:23 sí

Voz 5 47:23 en esto de las cantatas y que notables de las cantatas no es no es una cosa que siete pasado por la cabeza es es que estás cometiendo un proceso un proceso un proyecto no

Voz 1762 47:34 un tanto loco un tanto

Voz 5 47:37 la duradero pero pero sólo Peit podría hacer es bello pero yo creo que cualquier oyente del play off pero ya se había dado cuenta de que muy bien no estamos yendo

Voz 67 47:49 viene de ahí no hace este año dos mil dieciocho empezado un proyecto que consiste en

Voz 0888 47:54 publicar en catalán y en castellano cada

Voz 67 47:57 es el comentario a una de las cantatas de Bach que es una cosa que se puede encontrar en unas cuantas páginas inglesas y alemanas pero no en nuestra lengua nuestras lenguas en este caso y además de intento convivir durante todo un mes con con la cantata e intentando entender qué es lo que nos quiere decir Vaz leyendo comentarios sobre los textos de la Biblia a los que se refiere con la música y con ese contexto cultural también religioso porque no puedes intentar hacer un comentario al que nos ayude

Voz 1762 48:29 la a entenderlo un poco mejores seguirnos maravillado oye cuéntanos Cruz

Voz 5 48:33 tal es el nombre de la criatura pues

Voz 1762 48:36 desde mi página web la soledad sonora punto com ahí pues cada primer domingo de cada mes podéis encontrar en el comentario a una nueva cantata por ejemplo si queréis ver el comentario de la cantata ochenta y dos que acabamos de escuchar es que esperar a noviembre de dos mil veinticuatro cuentas cantatas has dicho que hay más de doscientos demasiadas y trescientos cuarenta y uno IVAs Torla

Voz 5 48:55 dos ex pues pues la la tres

Voz 1762 48:58 en ese tren digamos bueno en fin vamos vamos haciendo yo mira son doscientas cuarenta y una febrero de treinta y ocho me dice un cálculo de Excel de estos y acabó en febrero el treinta y ocho habrá dos meses que habría cumplido sesenta años cueste leeremos disciplinadamente hasta febrero del XXXVIII

Voz 5 49:13 ahí te buscamos un saludo adiós chao

Voz 2 49:17 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 5 49:38 bueno Mariela hemos conocido la música vamos a conocer a los intérpretes o por lo menos a algún intérprete no soy un especialista en la música de Johann Sebastian Bach que es bueno del que

Voz 1762 49:51 muchos afirman que es el mejor intérprete estamos estamos pensando en el contratenor alemán Andreas Scholl

Voz 17 49:56 eh

Voz 19 49:59 eh

Voz 73 50:01 sí

Voz 5 50:04 de una estrella de la lírica internacional ya quién nuestra musicóloga Lorena Jiménez ha visto cantar en vivo

Voz 74 50:13 en numerosas ocasiones también la entrevistado Lorena se te viene así pues cuéntanos un poco con

Voz 5 50:20 no es Andrea se pues mira yo el primero que más dinero

Voz 74 50:23 sí es que es altísimo porque supera el uno ochenta tiene unas manos grandes elegantes Haski parecían dos manos mía lo conocí en una entrevista en la mejor para para hablar con él que bueno pues sobre todo hablamos de y curiosamente fue el la nave en Banco de Annan bilateral de la que luterana de de delante ahí

Voz 5 50:43 estuvimos una hora el pico bien hablar

Voz 74 50:46 bajo porque él es un ferviente admirador de

Voz 75 50:51 sí

Voz 17 50:56 cuál es la

Voz 5 50:57 la dificultad de cantar a Johann Sebastian Bach

Voz 74 51:01 pues mira hay varias pero una de ellas es los textos porque estamos hablando por ejemplo de textos Mencía él llenos de de mezquitas litúrgicas en alemán barroco que hoy en día es dificilísimo de entender y me de para cantar bien tiene que saber muy bien lo que está diciendo es decir conocer el mensaje del área contexto y sobre todo para poder transmitir al oyente a todo eso hay que añadir una dificultad técnica que es que compone para para la voz como instrumento sea su planeamientos Nadine instrumental a diferencia Vigen del que que ves más amable digamos con la con la voz humana y ayuda más a los cantantes entonces luego otra vez otra vez que me decía que fue muy curiosa es que las partituras de Bach tú por ejemplo ves que decía para alto cuando para la tesitura de alto las partes más importantes va siempre a esquí para alto así que por ejemplo si de la pasión somos a Mateo metí ahí estoy yo el alto venga a cantar aquello y si vas a la misa en Si menor el año años y también hay ese famoso y al final de la misa que ahí está también el alto cantando es así que las partes más importantes siempre las ponen para para ese tesitura

Voz 77 52:13 el eh Lorena no

Voz 5 52:16 ya ha hablado soltura de sus manos algo más que quieras compartir con nosotros de Andrea Saul algo que que en la gente no sepa de esta de esta superestrella de la música PC que sea siempre la música van

Voz 74 52:26 es de va a Felipe es no por ejemplo

Voz 5 52:29 el Ike le gusta muchísimo el pop

Voz 74 52:31 digamos de de los años ochenta y que compone música electrónica de kit que son me sorprendió mucho no es para sorprender te desde luego no es el primer intérprete que no extraes está está el origen exacto sí sí tienen es muy curioso no pero todos estos cantantes además de dedicarse a la música de escuchara baje lo que cantan también tiene en su vida ha escuchado mi hace en otras cosas

Voz 5 52:58 pues Lorena Jiménez muchísimas gracias como siempre por sorprendernos un placer

Voz 2 53:03 ley opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 5 53:24 pues así hemos llegado al final del programa de hoy pero habrá más aunque no como este no porque este ha sido divino lo has dicho has podido contener no he podido ir