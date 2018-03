Entre Tiempos: Litvinenko, el espía que pagó con su vida (25/03/2018)

Voz 0142 00:00 en pos del envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal en Londres nos ha traído a la memoria la muerte de de Alexander Litvinenko en dos mil seis

Voz 1 00:09 a través de la Fonseca de la SER

Voz 0142 00:11 daremos el caso de este ex agente soviético que denunció corrupción en la inteligencia rusa y lo pagó con su vida además hoy Almudena Serrano nos abre de nuevo el Arca de tres llaves para hablarnos de los bandoleros del Reino de Valencia en el siglo XVII

Voz 1427 00:26 como cada domingo también me acompañará a María Romero para poner buena

Voz 0142 00:30 música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible

Voz 1427 00:40 comenzamos concejo

Voz 0142 01:17 el ex espía de la KGB Alexander Litvinenko después de haber estado en prisión por haber denunciado corrupción en los servicios secretos rusos se exilió en Londres desde donde a pesar de las amenazas continuó su campaña de acusaciones contra el Kremlin en dos mil seis cuando enfermó repentinamente investiga la muerte de la periodista Anna Politkovskaya amiga muy cercana y crítica con la política de Vladimir Putin

Voz 4 01:42 claro todas las nubes en más de una ocasión el Gobierno ha dicho a mi periódico que para poder sacar publicidad en nuestras páginas teníamos que rebajar el tono de las críticas a Putin dos de mis compañeros fueron asesinados uno investigaba los vínculos de la mafia con el Kremlin el otro investigaba la mafia petrolera rusa en Rusia hay un dicho riesgo es noble esto es un decir pero yo lo tomo como un destino un periodista arriesga su vida cuando intenta contar las cosas tal y como ocurren esto en Rusia es parte de nuestra profesión lo caminen protege es la verdad que cuenta poco después de la muerte de la periodista un ataque

Voz 0142 02:18 de de noviembre de dos mil seis Litvinenko Se reúnen el Bar del hotel Millenium con dos compatriotas rusos ex espías también de la KGB Andrei Lugovói Dmitri Kovtun allí le ponen unas gotas de polonio doscientos diez en su té y al volver a casas empieza a sentir mal como tiempo después relata su viuda

Voz 1460 02:37 ya estábamos en la cama hice empezó a sentir mal era después de medianoche me dijo que quería vomitar que algo había sentado mal yo le dije que habíamos cenado lo mismo que yo no me sentía mal pero no sé qué más puedo contarlo es ir de sin desvelar secretos de la investigación que me ha pedido la policía sólo decirle que estuvo malo esa noche en casa antes de llevarlo al hospital

Voz 0142 02:58 tres días más tarde es ingresado en el hospital en una entrevista a la BBC asegura haber sido víctima de un grave envenenamiento su estado empeora vertiginosamente el veintitrés de noviembre el equipo médico del hospital hace pública la muerte de Litvinenko

Voz 0931 03:13 la Alexander estamos comunicar que Alexander Litvinenko han muerto a las nueve y veintiuno del veintitrés de noviembre de dos mil seis estaba muy enfermo y el equipo médico hizo todo lo posible por salvarle la vida se han explorado todas las vías para determinar las causas de su dolencia el asunto está siendo investigado por los agentes del nuevo Scotland Yard

Voz 0142 03:37 la autopsia confirma restos de material radioactivo en su cuerpo Scotland Yard informa de que se han hallado también restos de una sustancia radioactiva en la casa de cinco así como en el restaurante japonés el hotel donde estuvo antes de enfermar un amigo le una carta póstuma en la que el ex espía ruso acusa a Putin

Voz 5 03:57 yo me hice enfado el CERMI silenciar me pero ese silencio tiene un precio te has

Voz 4 04:04 mostrado como el bárbaro y brutal que denuncio en tus críticos más hostiles has demostrado que no tienen respeto por la vida por la libertad o por cualquier valor de la civilización

Voz 5 04:16 sí

Voz 0142 04:19 el ministro de Interior del Reino Unido John Reid anuncia el envío de una misión policial británica Rusia para investigar la muerte de Litvinenko por polonio radioactivo

Voz 4 04:30 ya dije ayer que queremos ampliar el círculo de operaciones información e investigación de este caso así que la policía británica va a viajar hasta Rusia para continuar con sus pesquisas irán allá donde les lleven las pruebas

Voz 0142 04:44 Mayo de dos mil siete Reino Unido reclama la extradición de Andrei Lugovoi acusado de envenenar matar al ex espía

Voz 1464 04:51 a ver qué te he concluido que las evidencias que nos ha enviado la policía son suficientes para acusar Andréi Lugovói en relación con el asesinato de Alexander Litvinenko envenenando le de forma deliberada en estas circunstancias he dado instrucciones a nuestros letrados para que de forma inmediata de los pasos necesarios para solicitar lo antes posible la extradición de Lugovoi desde Rusia al Reino Unido Jordi una exigible no

Voz 0142 05:17 desde Rusia Andréi Lugovói da una rueda de prensa en la que afirma que tiene datos que involucran a los servicios secretos británicos en el crimen

Voz 6 05:25 a un año porque las trazas de polonio estaban en otro avión en el que el señor Kovtun voló de regreso a casa mi conclusión es que fueron expresamente marcados para acusarnos a los otros mucha Puig aquí es es

Voz 0142 05:37 el Gobierno británico anuncia la expulsión de cuatro diplomáticos rusos por la negativa del país a extraditar a Lugovói principal sospechoso Rusia responde entonces expulsando a cuatro diplomáticos británicos en septiembre de dos mil siete la viuda de Litvinenko pasa por los micrófonos de La Ventana de la SER para presentar su libro Muerte de un disidente lo primero le quiero preguntar por su estado

Voz 7 06:02 eh animo como se encuentra Marina Marina si puedo verlo tocar muchísimas gracias por esta oportunidad que me está a ver dirigirme a vuestros oyentes estos Totó yo he Schuster es precisamente aquello que me hace sentir muy bien eso le hace sentir bien que la escuchemos Marina o va Bouharrat yo va a sus eh no por eso puedo decir esto ofrece unas fuerzas complementarias un estudio intensivo de Street en que aquello lo que estoy haciendo es necesario provechosa Samak y granizo lo principal es mantener esta me muera sobre niños marido David Lynch todos te he visto mucho y por supuesto a conseguir que se cumpla la justicia y que conozcamos quién está detrás del asesinato de mi marido quién está detrás

Voz 0142 07:12 Marina quien mató a su marido

Voz 7 07:15 el pistón basó mucho Marina porque tararear cien diestro prohibir a gris que mucho gracias a las acciones que los científicos ingleses es el último la vida de mi marido se ha descubierto la procedencia del foco en familia y entonces si él se descubrió que fue asesinada todo mediante estar cáncer pasean reactiva eso me permite a decir que detrás de este hecho está en un estado votamos porque otoño utilizaba Rasmus el pueblo años basamos sin obtener los permisos a más alto nivel ese apoyo estatal no se puede no se puede obtener este permiso de ciento Betselem Anglés quién prohibir yo gracias de los inspectores en los investigadores ingleses vean hindú de sus acciones en gracias a la declaración de la Fiscalía inglesa

Voz 8 08:16 muy pierde un nuevo Potter de lleva hemos visto

Voz 7 08:21 a nosotros tenemos un primer principal sospechoso en el asesinato de mi marido es el señor André lo que hago

Voz 9 08:32 Andrei Lugovói sería el principal sospechoso y El Mundo hasta aquí como dije a una empresa quién podía haberle dado el polonio pero Putin estaba detrás de esto Putin ordenó la muerte de su marido

Voz 7 08:43 Diego como poeta hecho para pagar estos temas son muy sendas joyerías y apostar a escasas tres pues de un piso controle mucho sudor ay pero mandó que la utilización de sustancias como polonio doscientos diez está bajo once es riguroso control estatal preámbulo estos de triste y becas de artes no pues entonces tomar directamente que detrás de ello está Putin sin tener ninguna demostración de esos chavales pero de forma ya es una persona que tiene toda la responsabilidad como este a por por el uso y empleado de cualquier sustancia radiactiva

Voz 8 09:32 no es que es decisivo diez

Voz 7 09:35 pero si aquello en lo que ocurrió ocurrió en uso consenso cuando es cimiento nos habla del hecho que nadie controla el empleo de las sustancias activas niño lo que también representa un gran riesgo de una gran peligro

Voz 0142 09:58 en dos mil dieciséis La Justicia británica señala a Putin por el asesinato de Litvinenko

Voz 10 10:03 pues concluyó que la operación del FSB para asesinar a Litvinenko estaba aprobada probablemente por el señor Pato

Voz 1464 10:10 el por entonces jefe del FSB

Voz 10 10:12 para el entonces presidente Putin o para eh

Voz 0142 10:17 un portavoz del Kremlin y me entonces declara que sólo se pueden interpretar como una broma propia del refinado humor británico las conclusiones de la investigación sobre el caso Litvinenko entre tiempos los domingos a las cinco y media de la mañana con Ana Martínez Concejo

Voz 11 10:38 Bill Arca de tres yates

Voz 1521 10:40 con Almudena Serrano

Voz 11 10:44 bienvenida Almudena de nuevo gracias buenos días a todos

Voz 0142 10:47 cuando hablamos de bandoleros es inevitable que la mente reproduzca inmediatamente los tipos tan célebres de Sierra Morena verdad aunque lo cierto es que aquellos malhechores bandidos estuvieron extendidos por toda nuestra geografía por supuesto otros países entonces y hoy en el espacio de hoy vamos a hablar entonces de esos bandoleros que durante el siglo XVII cometieron tantas tropelías en el Reina de Valencia Almudena qué datos se conservan en nuestros valiosos archivos históricos sobre aquellos delincuentes que tanta alarma causaban

Voz 1427 11:21 bueno en nuestros archivos son muy ricos en este tipo de testimonios para la espacio de hoy es seleccionado algunos bastante interesante es que nos aportan los testimonios de quienes tuvieron la desgracia de toparse lleno con aquellas cuadrillas de bandoleros estos hechos fueron desde luego terribles pero lo cierto es que también hubo represalias contra ellos la defensa de los atacados desde luego era inevitable cuando se atrevían ir reunían fuerzas para ello no siempre te parece entonces

Voz 0142 11:52 comenzamos con algún testimonio de él

Voz 1427 11:54 también de aquellos bandoleros que que la verdad es que atrae mucho no esto bandoleros irá Tassili veteranos sí es un mundo que produce mucha curiosidad entonces bueno vamos a ver si con el programa de hoy los oyentes también sienten esa curiosa dad que de lo que vamos a contar acerca de todo esto que estamos hablando en el Archivo de la Corona de Aragón se conserva un informe del año mil seiscientos seis en que se informa al Consejo de Aragón de la excelente gestión que contra aquellos bandidos hizo el regente de la lugar tenencia de Valencia ha puesto particular cuidado en procurar limpiar el Reina de bandoleros ingente facinerosos que le tenían oprimido y turbado con las muertes ir robos que cometían día ordinario y ha ido avisando de los buenos efectos que por su orden sean hecho emprendería ajusticiar los que se han podido haber que han sido muchos eh

Voz 1521 12:52 día Gora últimamente en dos cartas suyas de doce y dieciséis de junio avisa que Don Juan Sigler persiguiendo Negrete bandolero famoso y cabeza de los del Reino le mató por su persona con dos escopetas dos en el término de Buñol y también que en el término de Chiva una escuadra de gente que por su orden persigue los dichos bandoleros ha muerto hagan Chet asimismo cabeza de cuadrilla de que dice sea tenido general contenta miento porque con haber muerto a estos dos Icon la persecución que a tantos días que sea continuado y continúa apenas queda ya en aquella tierra hombre que pueda dar cuidado que parece cosa imposible según los muchos que andaban por ellas alterando y robando por los caminos sin respeto ni temor de la justicia

Voz 1427 13:35 sin duda no le tembló el pulso a la hora de perseguir a aquellos bandoleros las autoridades pues quedarían contentas claro tanto fue así que ese sugirió al Rey que se le concediese alguna Merce porque este beneficio por medio de Don Jaime ha recibido aquel reino es digno de la noticia vuestra Majestad aparecido a este Consejo que es bien que Vuestra Majestad la tenga ver del celo de Don Jaime la satisfacción que él ha procurado Meretz

Voz 0142 14:06 comentabas que abundan ejemplos concretos

Voz 1427 14:08 de cómo actuaban estos bandoleros hay similitudes en los comportamientos de los delincuentes en la actualidad claro abundan los ejemplos de aquel bandidaje sobre comparaciones con la actualidad vamos a permitir a los oyentes que sean ellos mismos quienes tras leerles estos testimonios pues vean si ha habido o no cambios en algunos delitos entonces un primer ejemplo es el siguiente en que sea amenazó a un notario

Voz 12 14:38 el chantaje que qué ocurrió

Voz 1521 14:41 concertado de casar un notario de Valencia corriendo las publicaciones de la iglesia para efectuar el matrimonio cierta mujer se valió para impedirlo de algunos bandoleros y éstos amenazaron al cura si continuaba las publicaciones ir al notario si efectuaba el casamiento viéndose con tan gran riesgo les dio doscientos ducados por este dinero le consintieron casarse con calidad que había de salir

Voz 0142 15:04 ocho leguas de Valencia de expresarse

Voz 1521 15:06 que fue forzoso ex secundar lo así

Voz 0142 15:09 madre mía el matrimonio de entrada Le costó al notario dos dos ducados que eran una pequeña fue

Voz 1427 15:15 tuna en aquel año mil seiscientos seis si efectivamente aquello era una importante cantidad de dinero otro caso de amenazas le ocurrió en particular que aún confesor le dijo que había alguien que le debía dinero otra cantidad nada despreciable cuatrocientos ducados y entonces sucedió que unas parienta del enfermo se valieron de unos bandoleros para que no le molesta See el acreedor esto le enviaron a decir que llevase a la tarde acierta a casa los papeles por donde constaba la deuda Ile pagarían y que si no constaba no había de salir vivo de la casa con que desistió de su instan

Voz 0142 15:54 pues amenazaba de muerte entre claro claro lo que no sabemos es si la deuda con el enfermo era cierta o a este le entró tanto miedo cuando aparecieron los bandoleros en escena que pensó que ya que iba a morir pues los cuatrocientos Ducados le daban igual

Voz 1427 16:11 pues sí en el dinero el dinero o la vida pues en este caso se prefiere Se prefieres soportar ahí continuar con la vida entonces nunca nunca lo sabremos porque bueno hay asuntos que no no tienen más constancia en los documentos bueno final mente vamos a acabar con con dos hechos en documento público ese por esta Real Audiencia un pregón ofreciendo mil ducados a quién entregase la persona de Pedro volví iría allí a pocos días entró él con muchos bandoleros de su cuadrilla en la Bree en la villa de Carcaixent que es de las mejores de este no iba a voces dijo en medio de la plaza que si el Virrey daba mil ducados por su cabeza él tenía mil balas con qué tirada al Virrey y a los jueces de la Audiencia prosiguiendo con palabras escándalos así de irreverencia y el último caso sucedió bueno dentro de una iglesia recinto sagrado que eso era todavía peor si entonces dice el documento así en la villa de Algar fue una cuadrilla de bandoleros buscando a un particular que había testificado contra ellos viéndoles venir se entró en la iglesia tomando la por refugio de su vida estando celebrando misa y arrodillado no le valió este sagrado antes sin reverencia el lugar y sacrificio que tenían delante le

Voz 0142 17:36 mataron a escopeta mía pierda ninguna de que has leído son sólo algunos ejemplos bastante elocuentes de aquellas correrías del comportamiento sin escrúpulos vemos se del mismo pero que hicieron entonces las autoridades contra esto bueno pues sobre él

Voz 1427 17:55 la persecución de bandoleros el Virrey de Valencia ordenó que se tomasen medidas y así se hizo

Voz 1521 18:01 prometo a Vuestra Señoría que los delitos y casos sucedidos en este reino por mucha gente perdida que en él hay me tienen con notable quitado Ike haciéndole puesto con grandes suelo para la prisión de las cabezas principales visto que no han caído en muchos lazos y redes que les he puesto me han obligado a que en los lugares de la huerta de esta ciudad y los de la Ribera que son las partes por donde he podido entender que anda esta gente se haga uno Geo general a que han salido hoy siete alguaciles cada uno con doce personas ocho a pie a caballo y el gobernador con otra buena tropa de gente todos con instrucciones de lo que han de hacer en el partido impuestos que se les han señalado

Voz 1427 18:43 bueno y además era perentorio proteger las fronteras de Castilla y Aragón porque si se huyera de este reino los justicia lo hagan en él a los gobernadores para que teman los pasos por donde se puedan salir dando orden a los alguaciles que esta persecución y asaltos se hagan por tiempo de un mes entender sea en el Reino que ha de ser continua para que a los a lo menos sino consigue haremos su prisión los espantosos y echemos fuera del es espanto bueno era pues como has comentado antes aquí dejamos a nuestros oyentes testimonios para que valoren comportamientos a lo largo de la historia en el mundo de la delincuencia que como decíamos es muy atrayente no sí bueno es que también es verdad que los bandoleros han tenido un o sea lo que de leyenda y de leyenda de como un poco héroes ante determinadas personas no todos tenemos en la imagen

Voz 13 19:44 si el retrato de Curro Jiménez

Voz 1427 19:47 la compañía aclaró entonces asimilar lo dejan de ser delincuentes muy peligrosos lo que pasa que bueno ahí también es verdad aquí eran los más los más peligrosos hay que no debemos teñir los de sea lo de cierta bondad que en algún caso se puede entender porque no era así pues nada con estos ejemplos tomamos nota saber si te despedimos hasta a la semana que viene que viene vamos a hacer trabajar en Semana Santa bueno no pasa nada gracias Almudena estará me da todos los tiempos con Ana Martínez ya tenemos por aquí a María

Voz 0142 20:33 hoy viernes envuelta en un halo de misterio

Voz 1473 20:36 es que me cuidado muy mucho de no dejar huellas de mi trabajo esta semana pues no te quiero yo dar un disgusto pero teniendo en cuenta que el tema de hoy era el no

Voz 1 20:44 los espías y que tú ha sido poco discreta y en este programa hasta el apuntador sabe de qué vas a hablar pero que dice creo que los oyentes se huelen ya ojito que va a tu sección

Voz 1473 20:55 cómo es piano duro espero que como locutora me vaya un poco mejor pero sí como habrán imaginado hoy

Voz 0142 21:01 hablamos de las canciones que han puesto banda sonora a las andanzas de aventuras del agente secreto por antonomasia del mundo del celular

Voz 1473 21:07 ideas me llamó fantasmas aquí

Voz 14 21:09 eh fantasmas aquí

Voz 1473 21:11 no hablamos de la agente cero cero siete Tenemos que empezar hablando de la canción que se convirtió en una de sus señas de identidad doctor no fue la primera película de la saga cinematográfica de la gente creado por el escritor a Ian Fleming con licencia para matar apretado por sin que nos dio a conocer este tema que fíjate a pesar de lo icónico no subió exento de polémica porque al parecer fue escrito por el compositor Norman Monti pero los arreglos corrieron a cargo de John Barry entonces que uno dice esto es mío el otro que no que yo he hecho más que tu pues total que los dio sobre quién es el autor de la canción nunca anda

Voz 11 21:51 de hecho Monti ha ganado varios juicios contra algunos medios que consideraron que el compositor era llamar

Voz 1473 21:58 yo no sé que intenta la razón pero lo que sí te puedo asegurar es que a barriles fue un poquito mejor porque ha puesto banda sonora a más de una decena de las películas confirió índole es un estilo propio y fácilmente reconocible uno de los ejemplos es la banda sonora para Sólo se vive dos veces

Voz 15 22:12 no

Voz 1473 22:21 eh a intérpretes Nancy Sinatra aunque esta canción en un primer momento estaba pensada para que la su padre Frank Sinatra

Voz 16 22:28 he sido yo te doy un apunte más Barry tuvo

Voz 1473 22:31 la carrera prolífica y un currículum envidiable pero merece la pena destacar que es el compositor de la banda sonora de Bailando con lobos dicho esto con

Voz 11 22:38 vamos con la canción central de Operación Trueno esa voz es inconfundible el intérprete

Voz 1473 23:02 es Tom Jones pues hay una leyenda que según los productores el Tigre de Gales se desmayó cantándola

Voz 0142 23:07 no puede ser si al parecer le puso tantas ganas

Voz 1473 23:10 a a las notas finales que no controló bien irse mareó un poquito vengan a que no me puedo creer un cantante de su talla no me lo puedo que sea como sea lo que sí te puedes creer es que desde que Tom Jones casi se quedara en el sitio por falta de aire en mil novecientos sesenta y cinco no había habido otro solista masculino que interpretará el tema central de las pelis de Bonn hasta hace tres años

Voz 17 23:39 eh

Voz 1473 23:44 este siglo iTunes donde la está interpretado por Sam Smith que se sumaba así a la lista de grandes cantantes que ponían su voz al servicio de la agente cero cero siete como lo hiciera la entrega previa por lo que he podido ver en más de una lista este sky fall está considerado de los mejores temas de la saga ya así parecen atestiguar lo los más de trescientos millones de visionados que tiene en Youtube up oye pues yo me he hecho un repaso a la lista y el que más me ha llamado la atención es el cantado porno

Voz 0142 24:24 Madonna para Muere otro día

Voz 19 24:32 y el ritmo

Voz 1473 24:39 la participación de la ambición rubia foto un notición ya que reconocer que Madonna consiguió imprimir su sello de identidad apostando por un sonido tecno muy arriesgado y con un videoclip con el que a falta de una tenemos a dos Madonna luchando entre sí

Voz 14 24:52 pero el tema quizá desbocó demasiado con el estilo habitual de las pelis

Voz 11 25:08 qué elegancia que sensualidad y a la par que poderío

Voz 1473 25:11 la voz de si de Mason viene como anillo al dedo al sonido Von no lo podemos negar ella es un grupo Beich pusieron banda sonora a El Mundo nunca suficiente recomendó echar un vistazo el videoclip que es bastante interesante y ahí lo dejó no por cierto hablando de voces con gran personalidad

Voz 20 25:37 ya

Voz 1473 25:44 María esta es la favorita de Marcos que me lo archivada por los productores echaron mano de Bono y diez para escribir esta canción para Golden Eye que está interpretada por Tina Turner y que servía como carta de presentación para el primer papel de Pierce Brosnan convertido en nuestro intrépido espía bueno María tu misión por hoy concluye aquí con satisfactorio resulta debe de decir

Voz 0142 26:04 pone el broche de oro antes de que te asigne hemos un nuevo tema musical a investigar

Voz 1473 26:09 me viene al pelo del broche dorado porque me voy a quedar con la que en más de un artículo he visto considerada como la mejor canción de todas las que han puesto banda sonora a las andanzas de James Bond y es que reúne todo lo bueno de la saga porque la película está protagonizada por son con

Voz 11 26:22 sí bueno que parece la canción está compuesta por John Barry del que hablábamos al principio del programa como el compositor que asentó las bases del cero cero siete con tales la ley

Voz 1473 26:34 y está interpretada posible así que puso voz a los diamantes son para siempre inmune Baker así como para este tema principal de una de las películas más icónicas de la saga Goldfinger

Voz 11 27:18 pues entrando en tiempo de boca Teka llega a Domínguez hola qué tal

hoy nos trae una petición desde Twitter verdad si García le gustaría volver a escuchar un cuento de Mario Benedetti que decía el amor es ciego la locura Le acompaña en la voz de Primitivo Rojas que se emitió en Hablar por hablar hace ya algunos años hemos comprobado que no conservamos ese sonido nuestra Fonseca pero para no dejar sin regalo nuestro oyente traemos a Primitivo Rojas leyendo un relato las noches de la Ser

Voz 21 27:47 sí ha llegado el momento iba a atarle garrote cuando extendió una mano hacia el público indicando que a hablar el verdugo no tuvo inconveniente en suspender por un momento su penosa tarea porque aquel pobre señor no le había dado nada que hacer y le era simpático como el pueblo entero que presenciaba la ejecución Icomos las había sido al Tribunal y a cuantos habían intervenido en la causa famosa que les llevaba al suplicio él ilustres naturalista se había descubierto infinidad de cosas útiles para la humanidad y para las ciencias sin meterse jamás en Honduras metafísicas sobre lo que era o no era la materia Ny si había alma o dejaba de haberla había matado a su mujer y a la nodriza de su Unicrédito en un momento de alucinación los médicos se habían empeñado en demostrar que había obrado como un loco por un impulso irresistible pero don Atanasio El Sabio se puso furioso con esta interpretación publicó un manifiesto desde la cárcel poniendo de vuelta y media los doctores y hasta la escuela antropológica italiana

Voz 12 28:59 no por no he dado muy el programa se llamaba

el programa se llamaba

pianos ese sonido de la Cadena Ser que les apetece

devolver volver a escuchar con selección con pondremos nuestra de boca Teka de entretiempo

Nos marchamos ya visto Laura hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción gracia Gina gracias Marcos se quedan con el boletín informativo y después ser consumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene