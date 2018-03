Koke: "Se tienen que dar muchas cosas bien para ganar el Mundial"

Voz 1 00:00 el conmigo estaba uno de los protagonistas de los titulares de Julen Lopetegui en el centro del campo es jugador del Atlético de Madrid y hoy pareja de baile de Thiago en el centro del campo porque

Voz 2 00:07 muy buenas hola buenas lo de amistoso tenía poco eh sí claro yo creo que nuestro partido de de tanto nivel de jugador de grandísimo nivel al final pues bueno siempre quieres ganar no da igual quedar amistosos y bueno así un ido patio para el espectador jugando hoy bueno a seguir trabajando hace las cosas bien y el martes pues bueno va a esperar Argentina hay llega haciendo las cosas bien las estamos haciendo bien para la perra del Mundial

Voz 3 00:32 vamos a ya practicamente el autobús de la selección no tenemos

Voz 1006 00:35 Polonia pero tiene aquí uno de los protagonistas del partido

Voz 1991 00:38 nada aprovechamos un par de minutos con el jugador del Atlético de Madrid hola Koke qué tal buenas noches

Voz 1006 00:42 hola buenas noches el primer tiempo ha sido fantástico

Voz 1991 00:45 joe

Voz 1006 00:46 si gobernamos tú muy buenas como partido no nosotros el primer tiempo en el segundo también demostró no buenas si lo cual igual que el del primero o sea que también esperamos a la campeona del mundo noveno no es fácil pero pero bueno yo creo que que hay que ir haciendo las cosas bien que estamos haciendo y las cosas que que no hemos hecho también puede seguir trabajando las para bueno pues para para el Mundial

Voz 1991 01:07 qué centro del campo tiene esta selección eh que que qué suerte tiene Lopetegui todo lo que tiene en la Liga española de todo lo que tiene en el en el fútbol Espanyol volvemos a tener el mejor centro del campo del mundo eh

Voz 1006 01:18 bueno yo no sé si el mejor campo no yo creo que que el punto de vista pues es compañeros son los mejores nos siempre entonces bueno la verdad es que caigan al mismo nivel en España no sólo en el centro del campo porcino sino de los delanteros defensas negro desde la portería yo creo que tenemos una grandísima selección y y estamos muy ilusionados no con pues bueno con con este Mundial en hacer las cosas bien y bueno veremos a ver qué pasa

Voz 1991 01:42 ya sé que no os gusta eso de hablar de favoritismos pero apelen ha plantado de alguna forma a España su candidatura al Mundial con la imagen dada hoy contra la campeona del mundo

Voz 1006 01:54 bueno nuestra candidatura nosotros vamos al Mundial para degradar ganarlo la realidad pero pero sabes que un Mundial no es no hay nada fácil no hay grandísimos lesiones eh eh se tiene que dar muchas cosas así que para que salgan bien para para poder avanzar el Mundial pero para que se realiza no hay que ir paso a paso yo creo que que primeros al grupo pasar que luego pues bueno como a poco así que se de momento también vamos a avanzar en el martes que tenemos sede de los Juegos a su campeona de del ambiente como rivales que tiene grandísimos jugadores Si If I preparaba este partido amistoso estilo cuando la mundial pues ya Baixa

Voz 1991 02:29 acabo precisamente te pregunto por ese partido Wanda Metropolitano juegas en casa recibir Argentina uno estaba a Messi que estaba tocado pero que esté no que estén ese partido

Voz 1006 02:39 bueno si es de los mejores voces judías

Voz 4 02:44 gracias a que un abrazo muy fuerte