Sergio Ramos: "No hay que sacar pecho pero creemos en este equipo"

Voz 1046 00:00 si Sergio qué tal buenas noches bueno bien España la primera parte muy buena primera parte luego es Alemania te hacer un su regazo Un gol ahí Müller pero el equipo ha dado la cara

Voz 1896 00:08 sí sí yo creo que hoy ha sido un grandísimo encuentro no para los amantes del fútbol yo creo que que todos han disfrutado hemos hecho como bien dice pues una primera parte muy completa hemos hecho un desgaste importante porque la es la selección que tienes enfrente lo requiere y obviamente no puedes aguantar no todo el partido así ellos también son los actuales campeones del mundo no es casualidad hay hice palpa no en cada acción de cada jugador técnicamente cómo trabajan a nivel colectivo en general es un es una de las favoritas no a ganar el título en Rusia

Voz 1046 00:42 lo cierto es que los primeros treinta minutos vuestros son muy buena aquí la gente alucinaba de una jugada de tres minutos que casi marca is esto es presentar una candidatura al Mundial aquí ninguna ley

Voz 1896 00:55 bueno es el camino eh siempre lo hemos dicho no que nunca hay que sacar pecho pero por supuesto hay que estar siempre convencido lo que se hace y yo creo que España es posible no de eh primero que nosotros creemos en en este equipo en esta generación de futbolistas y después pues lo demostramos en el campo hay todavía cosa que seguir mejorando para intentar llegar de la mejor manera posible a Rusia pero hoy han hecho muchísimas cosas y muy muy bien al alcance de muy pocas selecciones no hay una es España por lo tanto es la línea a seguir para para intentar hacer un buen papel

Voz 1 01:25 no sé Sergio estuviéramos ciento cincuenta partidos en tres días se cumplen trece años le tuve polis quejas e sensaciones similares a las de del Mundial de Sudáfrica crees que el equipo puede estar a esa altura

Voz 1896 01:39 bueno si si seguimos en esta línea y en esta dinámica de trabajo hoy tratando con el máximo respeto a los rivales yo creo que que nunca vamos a encontrar algún tipo de problema que te pueda fuentes en un poco el título nosotros siempre hemos mantenido los pies en el suelo hemos tratado a todos los rivales con más con con el máximo respeto y eso yo creo que es muy importante no después obviamente pues no se puede palpar no la gran selección que que tenemos pero me con el escudo hoy día no ganas a nadie por lo tanto hay mucho camino que andar hay mucho que demostrar pero sí que es cierto que nosotros vamos a ir a por todas vamos a intentar hacer un buen papel es Rusia ahí lo primero la la fase de grupos

Voz 2 02:17 Sergio tiene el martes contra Argentina da un poquito más de morbo que la selección argentina la encabece Messi que te tienes que enfrentar a Leo Messi o es solamente una una cosa nuestra o también vosotros lo lo para el país y lo percibí

Voz 1896 02:31 bueno nosotros sabemos que es otra grandísima selección no también aspirante al título en Rusia por lo tanto no sirve muy bien para para encarar pues de cara al Mundial este tipo de partido para coger experiencia para conocer un poco más a los rivales que te podrían tocar si una vez ese pasa de grupos y por lo tanto yo creo que este tipo de partidos no sólo viene bien para nosotros sino para las selecciones que tenemos enfrente para aquí tanto la la Argentina de Messi como la la gran Alemania son dos lesiones batir

Voz 1046 03:00 Sergio por In Andrés Iniesta ha hecho una parte buena como toda España muy buena le quiere convencer de que se quede después del Mundial pase lo que pase porque este hombre no parece que este para

Voz 1896 03:09 jubilarse bueno la verdad que no sí si fuera por sensaciones Si por lo que demuestra cada día Easy de nosotros dependía ese o de los jugadores todos ustedes yo creo que que seguiría jugando mucho tiempo más pero es una decisión personal yo creo que nosotros ahí no debemos ser justos sino no intervenir pero sí que es cierto que lleva muchísimos años la cabeza pues también hay veces que te pide descansar lo decide así pues el le daremos el homenaje que se merece no Diego

Voz 1046 03:36 ha vuelto el animal lástima la ocasión que ha tenido ya lo dejó claro en otro día soy muy amigo muy bien con la gente que viene pero sé que cerrasen el derbi del ocho de abril en el Bernabéu