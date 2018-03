Rodri Hernández: "Estoy contento por el debut, no me lo esperaba"

Voz 1991 00:00 ciudades que ha sentido en ese momento en el que ha saltado al campo

Voz 1774 01:14 bueno pues la verdad que es un cúmulo de sensaciones pero sobre todo de de concentración no el partido lo pide al mundo que había que que ya te digo

Voz 1 01:26 mire de jugar tras no perder

Voz 1774 01:30 creciendo bueno tampoco entiendo te te da mucho tiempo pero ya te digo que dentro no porque el equipo y la cara hay que solamente con el debut

Voz 1991 01:38 ya sabías que ibas a jugar hoy te lo había dicho Lopetegui o no tenías ni idea

Voz 1774 01:42 no no no no queda ya no tenía ni idea es bueno a medida que iba pasando el partido menos no ha sido una sorpresa pero bueno hay que estar preparado para todo hoy a penas cinco meses alta así que era tenía que pueden del país

Voz 1991 01:57 esa camiseta del debut ya tiene destino

Voz 1774 02:00 sí sí está claro esa se guardará bien y bueno ya como ya he dicho que este espero que sea el inicio de una bueno más bonita etapa aquí que te bueno ya te digo intento aprendes mucho pero mi objetivo es algún día ser alguien importante

Voz 1991 02:15 oye la primera parte de España ha sido fantástica jugarle así en su casa la actual campeona del mundo no es fácil eh

Voz 1774 02:21 no no no para nada para nada en su estadio bueno yo creo que se alió con todo con creo con todo lo que tenía somos plantado cara creo que hemos hecho los primeros veinticinco minutos sensacionales y con un gol magnífico oí bueno también conocemos balancear han hecho un golazo creo que nada que reprochar a ante eso bueno puede pasar que no tenido para para ganar hay que hemos hecho pero bueno creo que la lecturas positivas

Voz 1991 02:48 me quedan dos para terminar una es el mensaje que manda hoy España al resto de selecciones de cara al Mundial haciendo este partido contra Alemania justo antes de jugar el martes contra Argentina que se puede mandar otro gran mensaje

Voz 1774 03:01 sí está claro que una la campeona de sus y creo que lo hemos querido superiores entrenamos a Alemania Ibon e intentaremos demostrarlo también con Argentina pero bueno a nosotros no de nos valen y es dura a ellos tenemos que nada tendrá que ver con la competición así que vamos a ser paciente Si seguir confiando en esa selección que tanto nos ha dado no

Voz 1991 03:23 la última que importantes estar en esta penúltima lista antes de la última hay definitiva de cara al Mundial no estar en esta a no ser que sea por temas de de sanción o lesión algo raro y supone mucho eh es decir el estar quiere decir que se cuenta hay mucho contigo

Voz 1774 03:43 bueno la verdad que yo me lo tomo como una oportunidad no estos partidos demostrarlo ya muy tendrá tiene que les y no está claro quién que estar en esta lista niños tal te garantiza Nadal es un pasito más está claro y bueno yo intentar aprovechar las oportunidades para sentirme bien no para ver qué hecho bien las cosas y luego ya es el míster el que no