¿Qué delanteros llevará Julen Lopetegui al Mundial de Rusia?

Voz 1991 00:00 Jesús Gallego qué tal buenas noches Olalla hago buenas noches Julen Guerrero muy buenas hola qué tal muy buenas Rafa Alkorta qué tal hola buenas noches en gallego en cómo valoras el partido hoy de la selección

Voz 1 00:10 bueno yo creo que todos coincidimos nos ha gustado mucho la selección la primera parte ha habido treinta minutos primoroso en los que me ha gustado la rapidez del toque de de España si volvemos a decir que nos ha faltado gol pero hoy yo he visto en esa media hora España tocar llegar al área con peligro hoy

Voz 2 00:29 aquí SIP Silva mete

Voz 1 00:32 medio segundo antes la puntera Xisco está más certero en haberse perfilado para el disparo yo creo que hubiéramos tenido remate hubiéramos tenido más goles creo que ha sido una una sensación muy buena en la que tenía ante la campeona del mundo que sí que como decía Romero tiene mucho orgullo físicamente andan bien no son cojos llevan veintitrés partidos me parece sin perder pero yo creo que hoy a los puntos España ha sido mejor que Alemania a mi me parece que tenemos más fútbol que los alemanes hay que ajustar una serie de cosas pero lo que a mí me ha aparecido España cuando todo tocaba Thiago para Iniesta Isco Silva se apuntaba Koke llegaban a los laterales sabido un ratito de mareo de mareó a la campeona del mundo en su casa y eso no lo hace

Voz 2 01:18 que yo no estoy de acuerdo lo que pasa que sí es cierto yo yo sí en cuanto a las a generar ocasiones claras de gol es que no le pasan este partido la pasan muchos mal no incluso con selecciones más inferir eso no el perfil de todos los jugadores que hay en esas líneas pues no es de De Gaulle es más de puede jugar de toque llegar al área por último pase quizá pues es una pena no que todo ese dominio y ese espectáculo que has hecho en los primeros veinticinco minutos al final te vayas colapso al cuello Alemania hay te está escuchando los últimos minutos ellos con diez pues bueno les ha sido suficiente no para mí creo que es algo que hay bueno pues pues hay que mejorar en eso sobre todo cuando vaya son campeonato no luego somos lo lo lo puedes pagar mucho no otro lado me veo sobre todo la lo que es la confianza un entrenador me refiero a Isco no une un jugador que bueno cuando empezó en el Madrid no jugaba Lopetegui lo llevó a la selección bueno pues a través de ahí pues Isco se transformó y bueno pues ha sido lo que lo que es ahora que no está jugando también vuelve a la selección hice leve otra vez con confianza haciendo cosas fabulosa así se eleve a otro Isco con alegría bueno pues es lo que te da la confianza de un entrenador que Lopetegui pues con Isco la tiene y uno pues se nota mucho no por otro lado Rodrigo que aprovechan su oportunidad para mí creo que es un jugador que se asocia mejora el perfil del fútbol que hace de la selección se conoce la la de la sub-veintiuno estuvo con Lopetegui estuvo con mucho de los compañeros creo que bueno para mí da más el perfil que Diego Costa está en un gran momento extraordinario oí la verdad es que creo que en este aspecto para mí ha dado un paso adelante paras por lo menos estar en la en la última convocatoria porque no partir como titular y me ofrecer dudas la la posición de Busquets

Voz 1658 03:05 a mí hay ahí pero que la selección sufre

Voz 2 03:09 eh creo que sobre todo cuando el equipo rival tiene el balón y ese perfil de jugador que saca al equipo que bueno que ocupa mejor los espacios que sabe cómo cortar los balones para el partido creo que que bueno pues se la selección tiene dudas no ni me gusta me hubiera gustado ver más a Rodri creo que una planta espectacular y que ha hecho una gran temporada y que hay que empezaba a buscar un jugador de de ese perfil España cuando ha sido campeona del mundo o de Europa empezó con Senna luego estuvo Xabi Alonso hasta Busquets siempre ha tenido ese perfil de jugador si no está usted para mí falta o hay Rafa

Voz 3 03:45 bueno pues que ha sido yo creo que un buen partido en Alemania en su casa pero la actual campeona del mundo no es fácil yo creo que con balón de seguimos estando un pelín por encima pero sí Malone creo que estamos un pelín por debajo y luego yo creo que ellos tienen un punto más del físico que nosotros a mi me parece que la selección es esta siga teniendo ahí esas parejas entonces que ahora mismo es la mejor pareja el mundo tiene mucho ganado es verdad que no estaba busques y como dice Julen Mendoza mucho sobre todo a la hora de la recuperación yo creo que nosotros en la primera parte de los imputado psico esplendorosos también estoy que con Julen que creo que cuando tienes esa presión velocidad de balón hay que llegar más al área y la sensación de que Rodrigo está bastante solo no se alguna incursión de Silva cada tenemos jugadores apunta que se asocian en corto pero que casi ninguno rompe no buscarla un espacio de Rodrigo que yo creo que por cierto ha hecho un muy buen partido me parece que se lo digo esta este nivel nada ni me parece que ahora mismo es el que más el que más puntos tiene porque todos lo ha hecho que sólo todas las alejadas de cara tienen una calidad tremenda al primer toque la dan mucha salida al fútbol de la selección y la verdad es que como aficionado me apareció un partido que los dos equipos son muy parecidos en cuanto a la concesión de fútbol que tienen ellos es muy es un equipo muy fuerte muy fuerte y se ha anotado pero bueno yo creo que sí es verdad que han tenido buena pinta a mi me parece que no sé si en algún momento alguien había dudado de la candidatura de España no yo creo que no sólo con los de hoy yo creo que hay que tener un respeto y creo que después de lo de hoy muchos se agrava tiene que seguir pensando que claro que es candidato en León

Voz 1991 05:37 no sé ahora mismo el que peor lo tiene para ir al Mundial es Morata en su club no es fijo no está contando con con la confianza de su entrenador que ocupado sobre ese puesto y sólo ha ganado a pulso además es Rodrigo el delantero del Valencia está haciendo un sembrador vuelve

Voz 1 05:50 es que creo que hoy ha sacado el billete toros hace un mes que fuera Rodrigo al Mundial estaba Morata venía apretando Diego Costa lo había hecho muy bien no estaba la cosa clara yo creo que hoy ha sacado billete va estar en la lista seguro de ahora tendrá que apretar los otros es lo que madre

Voz 1991 06:07 CIR creéis que es el puesto Julen donde más dudas tiene Julen Lopetegui porque parece que la defensa salvo algún matiz creo que más o menos todos vamos a coincidir en el centro del campo también salvo algún retoque creo que todos más o menos vamos hasta al noventa por ciento de acuerdo pero en la delantera esquiables con quién hables parece que aparecen hay varios nombres iguales donde más dudas tiene Lopetegui

Voz 1658 06:33 no sé yo creo que si estamos estamos de acuerdo hay sí es cierto que Paramio y Rodri

Voz 2 06:38 el Rodrigo ha dado un paso adelante para estar en la lista hay para jugar no sigue que esa posición quizá un campo bueno pues el acompañante Busquets Iniesta les veo bastante claro de titulares bueno hay con el resto puede jugar bastante con Thiago con Koke Saúl bueno tienen varias alternativas quizá pueden sea el segundo puesto en poco más deuda si es el delantero o muchas de igual puede jugar hasta de delantero que España lo ha hecho muy bien

Voz 1991 07:03 sí sí es otra de las alternativas que no

Voz 2 07:05 hay que descartar por supuesto no pero lo que sí es cierto es que para mí lo Petit es mucho de confianza con jugadores con los que ha estado en la en la sub-veintiuno lo ha demostrado con varios para mí sobre todo con Isco es un caso bastante claro y creo que este segundo caso para mí puede ser también con Rodrigo no es un jugador que quizá nadie esperaba que lo llevaría a la selección lo ha llevado a lo está haciendo bien se nota que bueno pues tiene sintonía con el entrenador tiene mucha confianza bueno creo que

Voz 1991 07:34 Di confía muchísimo en él eh Rafa tú cómo lo ves tú crees también que hoy ha dado un paso gigante rodeó

Voz 3 07:39 yo lo que creo es que pasó cuatro delanteros no va a llevar

Voz 1991 07:43 que cuatro no va a llevar yo creo que cuatro grandes

Voz 3 07:45 dos veces que que que tiene muchos centrocampistas yo creo que lo de los cuatro a mi me parece que tantos Yanguas pues como como Rodrigo se mueven muy bien y mezclan muy bien con el fútbol de la selección a mí me pata que tienen son muy listos saben buscar la espalda ha dejado muy de cara que tienen tienen mucha calidad técnica y claro entre Morata y Costa a mi me parece que si Morata está bien yo prefiero a Morata ni consta me encanta para para hablar de Telemadrid o para el que sí que es un jugador que con ese tipo de fútbol va muy bien a mi me parece que si Morata recuperado un poco el tino yo creo que les lleva a coger minutos y jugar

Voz 1991 08:23 es era difícil bueno

Voz 3 08:26 no hay otros que juegan poco común les lleva ayuda selección el que tampoco hace falta jugar los noventa minutos otros espacios para ir a las que les

Voz 1 08:33 es que yo he fijado yo acaba acaba de decir Romero hace cinco minutos el delantero que más le gusta a Julen Lopetegui en Morata lo escucha decir a digo Morata Diego el escucha decir esta semana a Javier Herráez pero hemos llegado a Alemania partido de campanillas tal a mí yo creo que a todos nos ha sorprendido

Voz 1991 08:53 yo pensaba que iba a jugar digo costará la puesta

Voz 1 08:56 a David le ha salido bien por eso digo yo que si apuesta por el Illes sale bien billete concedido coincido con Rafa no va a llevar cuatro delanteros con lo cual uno menos en el Mundial

Voz 1991 09:07 a día de hoy en la pole lastró en mejores ahora mismo lo mejores tiempos los tienen Diego Costa llegó Yago Aspas es Rodrigo no sé vosotros créanme ahora eso

Voz 3 09:17 a sí porque parece no vamos a ver queda quedan partidos que vamos a ver era

Voz 1991 09:22 son meses muy largos e Álvaro eh claro

Voz 3 09:25 eh pueden pasar muchas cosas además si es verdad lo que dice Gallego es verdad que tendré yo creo que les gusta mucho consta pero sobre todo por ese carácter no que que imprime cuando juega pero realmente yo insisto que me encanta pero yo creo que no le he visto jugar un partido de la selección y es donde me haya quedado gusto decir vale que me por lo que no yo creo que no yo creo que la mejor los otros

Voz 1991 09:53 sí es que yo creo que el el el ADN Diego Costa para un fútbol del Atlético de Madrid más que de la selección española sin duda pero claro es que tampoco puedes negar el hecho de la calidad que tienen o Costa lo peleón que es que también es un punto positivo negativo las cosas como tampoco vamos a descubrir a Diego Costa a día de hoy sabiendo que con el corres el riesgo de quedarte con diez

Voz 3 10:19 igual bueno que busca también es eso Julen igual también busca que haya poco de mezcla no que somos un equipo como como diría son todo violinistas no todos los igual hay tras hay un tío rompa

Voz 1991 10:30 con el gol

Voz 3 10:33 tipo que que rompa todo eso no bueno puede que lo que está buscando es eso que están también es también lógicamente estamos hablando de jugadores muy muy buenos

Voz 1991 10:41 de esta penúltima lista gallego que te sobra que te falta de cara a la última ya sé que va a depender mucho de estados de forma al margen de Busquets en el que todos no está de acuerdo lógicamente te sorprendería que la lista practicamente no cambiase lo que estamos viendo en esta convocatoria

Voz 1658 11:00 bueno yo creo que hay ahí el puesto de de busqueda muy difícil de cubrir me parece que que es una gran noticia el debut de Rodri vale que han sido diez minutos solamente pero

Voz 1 11:13 Julen demuestra que confía en él para ese puesto porque es un puesto muy

Voz 1658 11:17 difícil y muy específico pero bueno todos confiamos en que busqué va a llegar Rodríguez le tocará a partir de la siguiente Eurocopa el siguiente Mundial

Voz 1 11:28 la la gran duda hasta arriba de los cuatro delanteros ahora mismo Morata tiene que tener tiene que apretar mucho tienen que pasar cosas para que para que cambie ahí el resto no se desplaza el centro del campo vamos a ver si Saúl sigue porque el tema de los centrocampistas tenemos muchos muy buenos iba a tener que quedarse alguien fuera que en cualquier otra selección del mundo iría iré al Campeonato de Rusia Yuri

Voz 1991 11:57 penalti que te falta que te sobra

Voz 2 11:59 bueno a ver yo creo que ese Rigoletto podría ser una muy buena opción

Voz 1991 12:03 cante y me ha sorprendido que no está en esta lista toques polivalente

Voz 2 12:05 tele pues poner en muchas posiciones llama siempre rinde bien sí creo que Royal está adelantando a ir Aramendi no en esa posición un poco de sustituyendo y Busquets yo no sé si andamos un poco cojo de centrales el final explica hemos Nacho son tres es cierto que hay Azpilicueta que lo puede hacer irá hay lo puede jugar ahí pero no sé si es un poco poco a poco no para para bueno pues para un Mundial donde se te pueden torcer las cosas por lesiones por tarjetas por sanciones no sé si hay habría que buscar otra alternativa tres igual es un poco justo Rafa

Voz 3 12:39 a mí me falta servicios Sergi Roberto porque creo que es un jugador muy polivalente bien estos torneos cortos donde hay pocos partidos vidilla y lesiones yo creo que tener un jugador que como las diferentes posiciones es fundamental para un seleccionador por lo menos eso es mi esa es mi opinión y en el centro el campo evidentemente Rodri ha posiblemente el nuevo busques pero yo creo que que tendrá que esperar duda arriba que ya lo hemos dicho yo yo creo sigo pensando que no va a llevar a los coches

Voz 1991 13:11 y y jugamos el martes contra Argentina ojalá esté Leo Messi vamos yo creo que en eso estamos de acuerdo todos entonces no ha podido jugar en ese partido contra Italia la ganado Argentina dos cero a Italia han llegado los goles al al final del del encuentro que esperas tú de ese partido

Voz 1 13:28 bueno hay que decir que Messi ha reservado para jugó con España se pusiera de pronto bueno yo no

Voz 1991 13:34 el Barça te digo yo que están tiritando que digan si tiene la mínima molestia que no juegue tampoco contra España eh yo creo que

Voz 1 13:40 va a haber rotaciones evidentemente no va a repetir el equipo y vamos a ver a gente que no que no ha jugado siempre con un equipo de garantías porque no hubo Novo no podemos hacer mil probaturas en un partido ante Argentina y Lopetegui no lo va a hacer va a sacar un equipo contrastado bueno pues la gente que hoy ha tenido menos minutos habrá que jugar con otro delantero no va a ser Rodrigo a ver si apuesta por Diego Costa desde el principio y le da la segunda parte ayahuasca porque todos tienen que jugar un rato

Voz 1658 14:09 a ver qué hacen defensa porque

Voz 1 14:11 Nacho será titular a ver si descansa Piqué a ver si descansa Sergio Ramos

Voz 1658 14:17 sí yo creo que tendremos que ver también algunos laterales que hoy no ha jugado no sí bueno lo que te dé

Voz 2 14:24 eso no ha sido entrenador que hasta ahora ha hecho muchos cambios entre partido partido no lo ha hecho Nickon selección Nicole hecho cambios que bueno no no no es un entrenador dado a eso yo creo como mucho uno Polinyà llaves parece mucho no lo sé lo va a hacer no creo que que en eso dará un poco no no creo que desarme el equipo oí y creo que en este sitio dio él quiere dar continuidad va a depender el lo ha dicho a depende un poco de mañana como este los jugadores sí sí tienen golpes están cansados de si tiene molestias sino tienen yo tres tres cambios como mucho que tocará a tres cuatro no no pienso que una hora más

Voz 1991 14:59 trazado que esperar para ese no

Voz 3 15:01 ahora cambios de dependiendo de lo que acaba hoy once el tomate se duele y las cosas cuando te despiertas al día al día siguiente el partido no es igual igual juega contra Alemania Argentina no saco roto a un equipo que espero que tiene a Messi y luego que tiene algunos de los mejores delanteros del mundo no que es un equipo que igual es más mucho más vertical que Alemania que te puede hacer daño bueno él igual está pensando en en a otro tipo de defensa incluso ya hemos visto en algún partido que también me gusta a ver qué pasa con esos con los tres centrales lo que pasa ahí yo creo que como es un partido de mucha entidad también no se la va a jugar y creo que va a hacer lo mismo pero algún cambio seguramente tendrá que el Sevilla ni nada que fíjate ese partido de Diego Costa sí porque me da que es Cantero no muy muy con los argentinos seguramente va a ser un partido más farragoso y más duro que el de hoy

Voz 1991 15:57 y acabó y aprovechó para preguntar Gallego has visto la la noticia de que tiene que ver con Cristiano Ronaldo la contaban los compañeros de los servicios informativos de de la SER que los peritos que había contratado Cristiano Ronaldo que había sugerido Cristiano Ronaldo le han dado la razón a Hacienda es decir que les siguen pidiendo por fraude fiscal esos catorce coma siete millones de euros y esto quiere decir que si Ronaldo no negocia y se enfrenta a una petición de condena superior a diez años de cárcel me imagino que no se va a atrever a llegar hasta el final como dijo en su día

Voz 1 16:32 hombre yo supongo que no yo todo conduce a una negociación a pagar a Hacienda lo que se le pide ya que el Real Madrid Florentino Pérez el próximo mes de junio tendrá que rascarse el bolsillo hoy y mejorar el contrato de Cristiano Ronaldo que que además cada golpe

Voz 4 16:49 eh que va marcando al porque tome otros dedos basura va subiendo su precio de renovación no yo

Voz 1 16:55 no no me imagino el Madrid sin Cristiano para que Cristiano siga el año que viene en el Real Madrid es a mejora se va a producir no sé si para pagarle todo lo de Hacienda

Voz 1658 17:04 pues casi sino Rafa

Voz 3 17:07 yo deberá creo que Florentino Lago de a Cristiano pero qué pasa que pagar en igual bueno leyera no una cosa yo no entiendo

Voz 1991 17:15 a ver pues otra cosa es que quiera claro pero

Voz 3 17:18 sí pero es que me que no tienes que no le quedaba otra los sino que viene

Voz 1991 17:21 bueno si no no puedo pueden negociar intentar demostrar que no cometió ningún tipo pero como salga culpable puede ir a la cárcel eso es así cosas lo eh

Voz 3 17:30 yo no sé lo qué va a pasar después o te lo vamos y gallegos y dice que lo va a pagar todo yo estoy con esto

Voz 1991 17:39 Julen en tu época no había tanto rollos de estos

Voz 2 17:42 eh yo la verdad es que además cada vez sale más no no no constantemente de sí sí yo no sé porque ya no parto de los jugadores parto de los que llevan el dinero a los jugadores yo no sé qué que presión

Voz 1 17:55 Temas honrado es que a los dementes los tiene

Voz 1991 17:57 Chacao cazado a todos

Voz 2 17:59 sí sí es una locura no además que estamos hablando de si estamos hablando de grandes cantidades pero para ciertos jugadores esas cantidades es poco no sea que que no sé por qué se complican tanto la vida cuando les sobran y sabe lo que tiene no sea no no no lo entiendo

Voz 1991 18:16 catorce coma siete millones calderilla hombre calderilla si no hay mes que no lo ganemos nosotros por Dios sin que el martes era otra historia jugamos contra Argentina veremos si con Messi o no hoy no ha estado en ese partido contra Italia y hoy hemos jugado contra Alemania la actual campeona del mundo hemos dado una grandísima imagen sobre todo al primero primer tiempo la primera media hora del primer tiempo así que ese es el camino a seguir Jesús Gallego Julen Guerrero Rafa Alkorta gracias a los tres un abrazo