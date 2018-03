Carmen Jordá: "Vamos a ver una buena batalla entre Fernando Alonso y Carlos Sainz"

Voz 1640 00:00 buenas noches qué tal estás muy bien con muchas ganas la verdad de vuelo que ya teníamos ganas de que volvió a la Fórmula uno no

Voz 1991 00:09 no nos sí sí desde luego han hecho unos meses muy largos después del parón al terminarla la temporada tenemos muchas ganas de que arranque que ya ha arrancado el el Mundial no sé con qué sensaciones y sobre todo con qué esperanzas para los nuestros

Voz 1640 00:23 bueno la verdad es que yo he visto bastantes mejora porque primero destacar que este año va a ser la primera temporada con con Carlos que basar la temporada completa con Renault ya que las últimas carreras de la pasada temporada y creo que he tenido muy buenas sensaciones y lo hace muy bien en sube todos los bueno los dos libres no nos según los dos libre e invitó sólo a una décima con Fernando así que bueno yo creo que los dos tanto tanto Fernando con el con el nuevo Montoro con Renault tanto con como como Carlos que además ha superado a Hulkenberg entonces yo creo que es muy importante porque Hulkenberg que era el piloto número uno el año pasado en Renault y este año yo creo que que que Carlos de ese ese puesto no así que yo creo que que tenemos vamos a ver una buena batalla entre Fernando I y Carles

Voz 1991 01:15 ahora te pregunto exactamente por los nuestros por lo que podemos conseguir pero sobre todo por lo que vemos lo que nos deja de la pasada temporada y lo que vemos al arranque de la nueva es que de momento por arriba la vida sigue igual es decir Hamilton domina Mercedes muy fuerte

Voz 1640 01:31 sí sí que es verdad siguen otra vez dominando yo creo que está Ferrari un poco más cerca de ellos y luego yo diría que por debajo de de Ferrari tenemos a Red Bull que también consideró viendo los resultados que tampoco son muy relevantes todavía de el primer de los que menos que han habido en Australia creo que realmente Honda ahora mismo el perro McLaren como ya no está con motores Honda con las actualizaciones que puede que Renault le creo que con eso y con aerodinámica que pueden mejorar pues quizás estemos hablando de que a final de mitad de temporada ojalá fuera así se igualen con lo con los Red Bull yo yo lo he visto muchísimo mejor ha sido comparado excepto el año pasado estas Fernando estaba un segundo más rápido los tiempos sí que se ha notado el cambie con con a los dos Renault no

Voz 1991 02:27 es por centrar el favoritismo rival a batir Hamilton

Voz 1640 02:31 ah bueno por supuesto bueno yo creo que va a estar entre los dos Vettel Vettel también osea vete les sabemos que es el piloto favorito el piloto número uno y el piloto más fuerte de de Ferrari que en la en la mínima el mínimo fallo que tenga Mercedes Ferrari va a estar ahí sí sí que es verdad que hay como el año pasado también no siempre están un poco por delante los Mercedes pero pero bueno yo creo que que va vamos a ver un poco también de rivalidad entre Vettel y Hamilton

Voz 1991 02:59 eh los nuestros Fernando Alonso Mclaren es una temporada en la que tenemos que mejorar evidentemente yo creo que venimos de tocar fondo oí las sensaciones no pueden ser peores incluso veíamos al propio Fernando Alonso en muchos momentos completamente resignado vamos a ver a Fernando peleando por podios en el caso de hacerlo a partir de cuándo vamos a poder ver al mejor Fernando

Voz 1640 03:23 hombre como como te digo yo creo que sí que podrían luchar por podios por lo menos no porque he Mercedes y Ferrari si te están por delante pero creo que que que dicho puede igualar con Red Bull y entonces ahí sí que te miran al alguna oportunidad el de San algún podio que ahora mismo están en el top diez pues quizás no se ve cuando llegan a Europa a lo mejor el tan poco más adelante pero yo sí que confío en que en que creo que ha sido una buena lección el cambio de Honda Renault porque podemos ver también Toro Rosso han estado pero bastante más atrás en la parrilla de pero en la clasificación del triple aquí de cuando solían estar por ejemplo el año pasado cuando estaba Carlos en Toro Rosso

Voz 1991 04:09 Carlos Sainz en terminó la temporada pasada ya con Renault creo que son unas carreras que le vinieron bien digamos que no tuvo que emplear esta temporada al periodo de adaptación a una nueva escudería aunque los pilotos digamos que es adaptarme rápido más o menos siendo cada coche un mundo esa capacidad que tenis adaptaciones es es muy buena que esperamos de de de Carlos igual un peldaño un pasito por debajo de de lo que podemos esperar de Fernando

Voz 1640 04:38 bueno pues lo que hemos vivido hasta ahora se ha quedado undécimo poco Osán justo debajo de los diez primeros pero como digo lo lo más importantes que ha superado a a Hulkenberg y esto la verdad es que es una gran batalla para él si está durante toda la temporada por delante Hulkenberg que es va a ser muy bueno para él sí que lo estoy consiguiendo dar está también muy cerca con Fernando a penas de dos tripletes en estado una décima Fernando está una décima por encima de de Carlos no entonces creo que que va a haber hay un poco de de rivalidad pero bueno también va a ser pases bueno interesante muy bueno también que a mí me ha sorprendido mucho quizás por las actualizaciones de Ferrari pero has estado bastante bastante vienen los dos tripulantes y no se puede puede que sea un equipo que porque vaya a sorprender esta temporada

Voz 1991 05:28 a ver a ver si tenemos a los españoles peleando por los puestos de de arriba ya aunque sea entre ellos pero que nos divertimos este año con con el Mundial Carmen una de las grandes novedades es el halo o Hey hilo o como lo queramos llamar ese arco de seguridad que esa puesto justo delante del piloto algunos dicen que la visibilidad no es buena que a lo mejor se tenía que haber utilizado una cúpula en tipo la que llevan los cazas de los cazas los aviones tú cómo lo ves tú tú has podido sentarte en un coche y ver cómo es la perspectiva

Voz 1640 06:00 pues no yo la verdad es que todavía no lo he probado pero bueno es es un es un cambio bastante Game primero que nada porque bueno la es la CIA quién que lo aprobado y quién lo ha hecho esta introducción pero creo que es importante por la protección y resguarda dar esa parte del Copi van a cualquier objeto que pueda que puedas golpear au para evitar al final ningún accidente grande como pueda ser como por ejemplo el de el de Julian que hace un par de años que si hubiera tenido lado pues se hubiera podido evitar esta tragedia no entonces creo que que todo lo que todo lo que haga la CIA por pues bueno pues cuidar el piloto y que que que no se puedan evitar creo que es muy positivo sí que es verdad que Reus un poco la visibilidad pero también parece que va evolucionar el halo no se va a quedar así que quizás sea un poco más todavía no no obviamente es la primera temporada pero yo creo que habrá cambio

Voz 1991 07:07 a ti qué te dicen los pilotos con los que has hablado y te dicen que hombre yo creo que todo lo que sea en beneficio de la seguridad del piloto y más después de los incidentes que hemos vivido en los últimos años todo es positivo pero claro es que tienen una barra justo delante de la cara

Voz 1640 07:24 la verdad es como al principio cuando se introdujo el Hans lo que llevamos en en los en el cinturón de Kaká atado al casco al principio era muy rara la sensación pero luego te acostumbras yo creo que con esto es lo mismo con con los que voy a hablar la verdad es que me dicen que las primeras un poco raro porque sí que notas que hay algo pero luego te acostumbras porque al final la visibilidad era tiene sí que es verdad que sabes que hay algo encima de ti pero pues te aptas no así que que yo creo que es que es un cambio positivo y al final no tenemos como que adaptará todas estas cosas que son por nuestra seguridad así también de la tecnología de de la Fórmula uno como también puede ser que no sabe si los dos guantes que se han introducido esta temporada los guantes biométricos es también es una gran innovación y yo creo que es algo muy positivo para poder transmitir mucha información a los médicos en casa en caso de que haya un accidente es algo que antes no estaba ahí y esto junto a la lo hace que todo todo evolucione conjunto con la tecnología de los coches también la seguridad de los pilotos

Voz 1991 08:29 otra de las grandes novedades son los compuestos de Pirelli hay nuevos compuestos que te parece a ti los juegos de neumáticos que se ofrecen a los pilotos

Voz 1640 08:39 bueno según Pirelli servirá para que haya más igualdad no hay ahora acusan BD MD es un cinco compuestos va a haber siete lo cual está de todo pues éste va a ser más complicado yo creo a la hora de elegir qué compuesto en qué momento pero pues veremos un poco a lo mejor más de de de rivalidades aspecto

Voz 1991 09:00 y acabó estás desde el pasado mes de diciembre como representante de la Comisión de la Mujer de la FIA qué tal en estos cuatro meses

Voz 1640 09:09 pues la verdad es que orgullosa como por parte de la Comisión de de mujeres en la CIA porque porque bueno pues de eso se trata no de me integrarla a la mujer más en el hacia El Pardo perdón en el automovilismo y que poco a poco haya más mujeres que que bueno pues que que no vean barreras en en el automovilismo como como la zona ha habido y que sea pues un deporte como como cualquier otro como pasa en en cualquier otra disciplina

Voz 1 09:39 vamos que quieres que vais a tener mucho trabajo por delante no

Voz 1640 09:42 si va a ver mucho trabajo por delante pero yo creo que ese es el momento también no porque creo que en todos los ámbitos la mujer está ahora pues peleándonos para para también tener de cómo sus puestos entonces creo que que puede ser muy bueno también que el automovilismo d'Orsay ya muchísimos pero bueno pues que pues que sigan gana viéndolos más

Voz 1991 10:01 Carmen Jordá mil gracias por atendernos este fin de semana de arranque del Mundial de Fórmula uno y nada seguimos en contacto un beso