Pedro Martinez: "Ganar el próximo partido sería decisivo"

Voz 2

00:40

bueno no he dicho nada a ninguna fórmula mágica ya no anotar más ese jugar bien y si hubiera en la misma línea no no ha habido nada nada especial pero vamos estamos de acuerdo que haya roto el partido definitivamente no es ése no han sido decisivos hemos asegurado ya la octava posición no bueno matemáticamente no porque aunque lo llevamos dos partidos al al Rubén no es nuestro próximo rival del caso que que ganara tendría la vengáis a favor por lo tanto si hemos de ser un poco cautelosos por ese lado oí Juan oí que gana el próximo partido de Liga que esto sea así que sería decisivo