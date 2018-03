El Larguero: España convence ante los campeones del mundo (23-03-2018)

Voz 1991 00:00 son de media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintitrés de marzo día en el que ya sabéis que la selección española de fútbol ha disputado partido amistoso de cara a la preparación del Mundial de Rusia y además hemos jugado contra Alemania el actual campeón ahí hemos dejado una grandísima imagen con un primer tiempo fantástico ahora es cuento los detalles pero nos piden paso desde el estadio Endesa disputado el partido Antonio Romero qué tal buenas noches

Voz 1006 00:59 hola llamo qué tal muy buenas Éstas son las tripas de fantástico sueldo ronde hemos visto un partido amistoso con sabor ya ha partido oficial en el que la selección española ha ganado treinta y cinco minutos de espectáculo y luego la segunda pues Alemania e hora local como el campeón del mundo apretado hoy ha tocado sufrir conmigo estaba uno de los protagonistas de los titulares de Julen Lopetegui en el centro del campo el jugador del Atlético de Madrid es pareja de baile de Thiago en el centro del campo porque muy buenas hola buenas de amistoso tenía como eh

Voz 2 01:26 ah sí claro yo creo que todo el partido de de tanto nivel de jugadora de Dante

Voz 1006 01:31 el nivel al final pues bueno siempre queda ganar no da igual llegar amistosos y bueno ha ido patio

Voz 2 01:38 jugando hoy bueno a seguir trabajando hace las cosas bien y el martes pues bueno hasta Argentina hay llega haciendo las cosas bien las estamos haciendo bien para la perra del Mundial

Voz 1006 01:47 ya hago te dejó algo que está ya prácticamente el autobús de la selección no tenemos que ir a Polonia pero tienes aquí sólo uno de los protagonistas del partido

Voz 0455 01:54 nada aprovechamos un par de minutos con el jugador del Atlético de Madrid hola Koke qué tal buenas noches

Voz 1006 01:58 buenas noches el primer tiempo ha sido fantástico eh si tu equipo partido no no sólo el primer tiempo en el segundo también lo hemos hecho no estamos locos a buena si tras al igual que el del primero cosa que tan tenemos a la campeona del mundo noveno no es fácil pero pero bueno yo creo que que hay que ir haciendo las cosas bien que estamos haciendo y las cosas que que no hemos hecho también fue seguir trabajando las para bueno pues para para el Mundial

Voz 1991 02:23 qué centro del campo tiene esta selección eh eh que que qué suerte tiene Lopetegui todo lo que tiene en la Liga española de todo lo que tiene en el en el fútbol Espanyol volvemos a tener el mejor centro del campo del mundo eh

Voz 1006 02:34 bueno yo no sé si es mejor campo no yo creo que que el punto de vista pues

Voz 3 02:39 compañeros son los mejores no siempre es bueno

Voz 1006 02:42 la verdad es que caigan al mismo nivel España no sólo en el centro del campo opinó sino de los delanteros defensas negro desde la portería yo creo que tenemos una grandísima selección y estamos muy ilusionados no con pues bueno con con este Mundial en hacer las cosas bien y bueno veremos a ver qué pasa

Voz 0455 02:58 ya sé que no os gusta eso de hablar de favoritismos pero Aplec ha plantado de alguna forma España su candidatura al Mundial con la imagen dada hoy contra la campeona del mundo

Voz 1006 03:10 bueno nuestra candidatura nosotros vamos al Mundial para ganarlo la realidad pero pero sabes que un Mundial no es no hay nada fácil no hay grandísimos lesiones eh eh que tiene que dar muchas cosas así que para que salgan bien para para poder ser mundial pero para que se realiza no hay que ir paso a paso yo creo que que primero al grupo pasar que luego pues bueno poco a poco así que de momento también vamos a avanzar en el martes que tenemos los Juegos a la campeona de del ambiente hemos rival que tiene grandísimos jugadores Si If I preparaba este partido amistoso y luego cuando haga mundial colla Baixa

Voz 1991 03:45 a cabo precisamente te pregunto por ese partido es en el Wanda Metropolitano juegas en casa recibirá Argentina uno estaba Messi que estaba tocado pero que esté no que estén ese partido

Voz 1006 03:55 bueno es de lo mejor te gente judía

Voz 0455 04:00 gracias a que un abrazo muy fuerte

Voz 1006 04:02 ya es un abrazo de todo del estadio con Ana

Voz 0455 04:04 Antonio Romero a otro punto donde está Javier R

Voz 1991 04:07 hola qué tal muy buenas aquí estamos con Rodrigo

Voz 4 04:09 Moreno le damos las gracias porque lleva probando diez minutos qué tal Rodrigo buenas noches qué tal muy buena enhorabuena Muchas gracias bueno un gol que sabia que a buen sabor de boca vi obviamente sería mejor si hubiésemos ganó el partido pero creo que hemos hecho un partido serio un rival de máxima entidad Hay bueno contento por todo vaya primera parte de España e madre mía qué maravilla además ahí

Voz 1991 04:32 esto no porque con

Voz 4 04:33 con Silva con Isco con con Iniesta España una primera parte sensacional si se excelente primera parte bueno jugar arriba con toda esa por detrás es es es muy bueno lo pendiente de la profundidad porque en cualquier momento de filtrar un pase así que bueno contento por la primera parte por el partido en general es verdad que ellos una segunda apretará

Voz 1896 04:53 pero

Voz 4 04:54 pero creo casi una una prueba positiva por nuestra parte cuántas de esta preguntado esta semana si crees que vas a jugar el Mundial si bastantes pero bueno yo sigo diciendo lo mismo bueno todavía queda una prueba importante el martes Si la lista definitiva todavía quedan nueve jornadas de Liga hay bueno todo Pepa

Voz 1991 05:10 Se coloca el auricular te está escuchando el futbolista del Valencia la sección española hola Rodrigo enhorabuena eh o muchas gracias cuando uno está de dulce va todo para dentro como las cogido eh

Voz 4 05:19 sí sí sí buena definición Juan muy buen pase metido hoy por Andrés nada contento

Voz 1991 05:26 es son de esos pases que te mete Andrés que son maravillosos que uno no puede fallar ya tiene la presión de decir no puedo fallar lo que me acaba de meter no

Voz 4 05:34 si asigna un pase filtrado muy bueno y y bueno la sensación el momento era que estaba justito no fuera de juego pero pero muy bien oye

Voz 1991 05:44 la imagen que ha dado España sobre todo en el primer tiempo la segunda sido muy seria en la segunda parte pero el primer tiempo dominado a Alemania en su casa actual campeona del mundo lo hace muy pocos equipos por no decir ninguno

Voz 4 05:55 sí sí creo que la primera parte fue fue muy buena tuvimos incluso en jugada con Isco con parece que no llegó por poco que pueda haber significado el dos cero y es verdad que ellos me tengo le un poco aislados cuando peor estaba en un golazo desde fuera del área que que bueno es difícil de decir simplemente hay que aplaudir y ya está y verdad en la segunda parte nos tocó sufrir ellos también un equipo de calidad sin poderes el mediocampo que dominan bien la pelota hay bueno creo como he dicho tú fue un fue fue una segunda parte seria es verdad que incluso tuvimos alguna ocasión más para poder marcar pero enhorabuena a todos

Voz 1991 06:28 me quedan dos breves para terminar el martes contra Argentina Si el de hoy motivaba al del martes jugando además en casa en el Wanda Metropolitano casi

Voz 4 06:34 no no si todos de este tipo de partidos me me motivan a todos como he dicho antes son partidos de máximo nivel de los mejores jugadores del mundo bueno como bien dices tú en ahora vamos a jugar en casa contra una de mismos que bueno con el jugador actualmente que es sino ser mejor pues es de los mejores del mundo que es que le oí nada motiva mucho

Voz 1991 06:56 bueno hemos jugado esperemos que este el martes porque está tocado a cabo es muy importante estar en esta lid esta pero hay que están en la próxima esta claro la la proa

Voz 4 07:07 además la más importante y bueno todo va a depender de lo que de lo que es el martes de de lo que pase en las últimas jornadas de de de la Liga hay bueno y cómo lleguemos a todos a final de temporada que lo hacía Rodrigo enhorabuena un abrazo gracias muchas gracias vamos a escuchar a Lopetegui que está aquí con la radio vamos a escucharlo pinta técnico España

Voz 1245 07:26 vamos dejado de buscar tanta amplitud como decíamos al principio y ellos en ese tipo de partidos pues eso fuertes son muy buenos somos campeones del mundo y ahí no son a sufrir algunas asociaciones y luego ya la segunda parte quizás buscaba un poco más la amplitud de queríamos por un poco más por fuera de veces lo hemos hecho a veces no oí pero bueno definitiva creemos tomó partido

Voz 0995 07:46 es difícil sustraer a a estas elecciones dos jugadores de la querencia a que a querer dar el último pase ya incluso dentro del área hay que intentar disparar más a puerta por qué tal vez el debe que puede quedar de lo que hemos visto hoy

Voz 1245 07:59 no nos quedamos analizaremos el partido pero nos quedamos con con cosas muy positivas como son la personalidad a la ambición de la confianza en en lo que nos hace fuertes intentar potenciar individualizadas de un juego colectivo es lo que tratamos de hacer reír y eso va muchas veces por posar no muchas veces la pelota e cuando las los bien razón muy bien cuando lo hacemos pues somos menos buenos

Voz 4 08:22 te quería preguntar por los primeros veinticinco minutos quizá de lo mejor de España porque encima recuperaba rápido osea teníamos el balón encima recuperaba rápido cuando perdía ha sido de lo más brillante que he visto de España

Voz 1245 08:34 no se variante evidentemente el el nivel de rivales es complejo y si hemos conseguido por momentos el el arrinconar les sin que no salieran bueno sabemos que esa ese escenario no es no se puede mantener todo el partido y cuando yo lo han hecho no han castigado también ha encontrado secciones bueno el objetivo siempre es e intentar conseguir un partido idílico no canta Cartoon siempre que no te atacan es imposible somos hablando de Alemania un equipo extraordinario y han tenido sus momento Si también nos han hecho sufrir en momentos durante el partido yo creo sinceramente me pareció muy bonito para el espectador una hora recuperar a descansar y a preparar Argentina hace priorizado este caso Rodrigo sobre Diego Costa pero me ha sorprendido en el medio campo Koke jugando de pivote venías aparejo que las deja fuera tenías a Rodri tenías a Saúl que jugó la segunda parte por Keko que le querías ver ahí cuando siempre ha sido interior cuenta con a Koke y Tiago las dos en Tolosan repartidos en los seis son los jugadores que he tenido por Dani pueden J pues Rodri o un manto la segunda parte afilada hemos optado por por Tiago Koke y Andrés no unos dan unas cosas unos otros no dan otras en este caso entendíamos el partido necesitaba es estamos cuidar mucho la pelota hay jugar bien jugar rápido oí es lo que hemos intentado de todas

Voz 0995 09:48 bueno que apuesta Julen de jugar contra una Alemania contra la campeona del mundo era fuerte ha sido fuerte salir

Voz 1896 09:54 forzados de lo que has visto hoy en términos generales

Voz 1245 09:56 bueno el podíamos haber perdido el partido hubiera sino también un buen partido por nuestra parte hemos podido ganarlo yo estoy contento sobre todo insisto cortador la la personalidad la ambición y la mentalidad que el equipo ha mostrado eh colocó a la hora

Voz 1991 10:09 bueno el hecho de ganar no ganar empatar todavía

Voz 1245 10:11 el parte amistoso pero lógicamente siempre queremos ganar todos los partidos

Voz 4 10:14 podemos Rodri ocho minutos te sirve para evaluar le para

Voz 1245 10:19 el futuro sensacional es un chico muy joven con unas condiciones futbolísticas muy buenas y que irá creciendo y madurando pero es un chico yo creo que de presente y de futuro

Voz 4 10:28 Argentina Argentina el el el martes en el Metropolitano hemos estado nuevo Messi es otro rival un rival donde puedes medir a tipo de de la selección se famoso

Voz 1245 10:40 el campeones campeón más Macron mejores no hay no en este caso bueno pues ahora lo que trataremos este prepara alguien ese partido recuperar bien están tocados cansados analizará mañana la cómo está exactamente el escenario oí intentaremos preparar bien el partido supongo que satisfechos sobre todo por la primera parte del equipo ante la actual campeona del mundo dos con con una mentalidad la personalidad de la ambición que aún mostrado desde el principio hemos podido creo que marcar el segundo gol en algún momento no lo hemos hecho y lógicamente de Alemania tiene su momento Samaras marca un collage también Müller el momento no un poquito de queremos han metido demasiado atrás y hay bueno yo extienda usando Si yo creo que en definitiva hemos hecho un buen partido hoy las todavía que mejorar es en eso que tiene que mejorar España fueron por tirar un poquito más a portería bueno un equipo siempre tiene cosas que mejorar cuando gana y cuando pierde cuando en batallas dos por supuesto que tenemos cosas que mejorar

Voz 4 11:42 Solbes tienes idea de hacer muchos cambios para Argentina o quieres mantener el bloque dijiste ayer que quiere mantener el bloque no quieres cambiar

Voz 1245 11:48 bueno decía antes que analizásemos el escenario mañana hay tomaremos las mejores canciones de cara al partido de Argentina partirán mañana todavía no tenemos la información

Voz 1293 11:56 con con precisión al equipo con el cero uno para para meter el cero dos contragolpes aprovechando son espacios de estaba dejando a Alemania

Voz 1245 12:04 bueno hemos tenido opciones deben de poderlo hacer pero bueno a veces hasta cierto pero el equipo ha estado preciso ha estado ambicioso y por momentos con mucha velocidad al juego es cierto que el segundo gol no ha llegado pero bueno pero el equipo hasta bien puedo decir Iniesta después de una huelga hecho hoy Andres buscando eso por lógicamente no voy a descubrir ahora no voy a añadir ningún tipo de calificativos grandísimo futbolista absolutamente vigente hacer una gran temporada

Voz 4 12:34 es muy importante para nosotros tratará de convencerle para que siga después del Mundial pase lo que pase ahora vamos a descansar recuperar hasta que tiene que no estaba jubilarse con calma campo Hunger ya sonríe evidentemente porque no está para jubilarse Andrés Iniesta aunque lo dijo en Larguero claro Yago que que bueno que sepa que después del Mundial pero no para jubilarse si esto está para jubilarse como para el resto no desde luego

Voz 1991 12:55 que nos dure mucho Andrés Iniesta que los minutos lo que pasa es que hay que dosificar les no está para todos los partidos noventa minutos pues por supuesto pero vamos que Iniesta está para altísimo nivel para seguir en la Liga española en el Barça ir con la selección española no tengo ninguna duda sino me dicen lo contrario

Voz 4 13:10 el Herráez in Romero está está por aquí cerca Sergio Ramos hablando con las teles tiene que las radios y lo hacemos dos preguntas a Sergio Ramos vamos a ver aquí viene Sergio si Sergio qué tal buenas noches bueno bien España la primera parte muy buena primera parte luego es Alemania te hacer un su regazo Un gol ahí Müller pero el equipo ha dado la cara

Voz 1896 13:28 sí sí yo creo que hoy ha sido un grandísimo encuentro no para los amantes de fútbol yo creo que que todos han disfrutado hemos hecho como bien dice pues una primera parte muy completa hemos hecho un desgaste importante porque la es la selección que tienes enfrente lo requiere y obviamente no puedes aguantar no todo el partido así ellos qué son los actuales campeones del mundo no es casualidad ahí hice palpa en en cada acción de cada jugador técnicamente cómo trabajan a nivel colectivo en general es un es una de las favoritas no a ganar el título en Rusia

Voz 1245 14:01 lo cierto es que los primeros treinta minutos vuestros son muy buen esto aquí la gente alucinaba abrir una jugada de tres minutos que casi marca is esto es presentar una candidatura al Mundial aquí

Voz 1896 14:15 bueno es el camino eh siempre lo hemos dicho no que nunca hay que sacar pecho pero por supuesto hay que estar siempre convencido lo que se hace y yo creo que España es posible no de primero que nosotros creemos en en este equipo en esta generación de futbolistas y después pues lo demostramos en el campo ahí y todavía cosa que seguir mejorando para intentar llegar de la mejor manera posible a Rusia pero hoy han hecho muchísimas cosas y muy muy bien al alcance de muy pocas selecciones no hay una es España por lo tanto es la línea a seguir para para intentar hacer un buen papel

Voz 1245 14:45 los ciento cincuenta partidos en tres días se cumplen trece años le tuve sensaciones similares a las de del Mundial de Sudáfrica crees que el equipo puede estar a esa altura

Voz 1896 14:58 bueno si si seguimos en esta línea y en esta dinámica de trabajo hoy tratando con el máximo respeto a los rivales yo creo que que nunca vamos a encontrar

Voz 5 15:07 eh algún tipo de problema que te pueda

Voz 1896 15:09 pues un poco el título nosotros siempre hemos mantenido los pies en el suelo hemos tratado a todos los rivales con más con con el máximo respeto y eso yo creo que es muy importante no después obviamente pues no se puede palpar no la gran selección que que tenemos pero me con el escudo hoy día no ganas a nadie por lo tanto hay mucho camino que andar hay mucho que demostrar pero sí que es cierto que nosotros vamos a ir a por todas vamos a intentar hacer un buen papel es Rusia hay lo primero la la fase de grupos el martes contra Argentina

Voz 0301 15:39 sí

Voz 6 15:39 da un poquito más de morbo que la selección argentina la la encabece Messi que te tienes que enfrentar a Leo Messi o es solamente una una cosa nuestra o también vosotros lo lo palpa así lo percibido

Voz 1896 15:51 bueno nosotros sabemos que es otra grandísima selección no también aspirante al título en Rusia por lo tanto no sirve muy bien para para encarar pues de cara al Mundial este tipo de partido para coger experiencia para conocer un poco más a los rivales que te podrían tocar si una vez ese pasa de grupos y por lo tanto yo creo que este tipo de partidos no sólo viene bien para nosotros sino para las selecciones que tenemos enfrente para aquí tanto la la Argentina de Messi como la la gran Alemania son dos lesiones

Voz 4 16:20 Sergio por In Andrés Iniesta ha hecho la Unión aparte bueno como toda España muy buena Le quiere convencer de que se quede después del Mundial pase lo que pase porque este hombre no parece que estemos

Voz 1896 16:28 a jubilarse bueno la verdad es que no sí si fuera por sensaciones Si por lo que demuestra cada día de nosotros dependía ese o de los jugadores de ustedes yo creo que que seguiría jugando mucho tiempo más pero es una decisión personal yo creo que nosotros ahí no debemos ser justos sino no intervenir pero sí que es cierto que lleva muchísimos años la cabeza pues también hay veces que te pide descansar lo decide así pues el le daremos el homenaje que se merece no

Voz 1245 16:55 Diego Costa ha vuelto el animal lastima la ocasión que ha tenido ya lo dejó claro el otro día soy muy amigo fuerzas muy bien con la gente que viene pero sé que raso en el derbi del ocho de abril en el Bernabéu huesos

Voz 1896 17:06 sí pero eso no no hay ninguna duda no yo creo que ni por parte de Costa Ny por parte mía yo ahora somos muy amigos sí es cierto que tenemos una relación magnífica de estos últimos años sobre todo oí bueno en el derbi cada uno pues si tiene que morder en ninguna duda ciento cincuenta los mismos que mandamos tiene que echaba temblaron y que está temblando ya no siempre te retira de verdad nada pero la verdad que hombre El número de Iker

Voz 1293 17:35 de nada no es nada fácil de superar

Voz 1896 17:38 después de tantos años aquí para mí siempre lo he dicho no es un orgullo capitanear esta selección muy bueno

Voz 4 17:44 ya que he llegado hasta aquí no voy tira el remo no me queda poco

Voz 1896 17:46 lo que que avanzar por lo tanto pues al final no bueno pues ese Sergio Ramos con una sonrisa

Voz 4 17:53 oreja oreja el capitán de la selección española que lleva ciento cincuenta y como dice él está en el meridiano del ecuador faltan otros cincuenta pero bueno es broma pero está muy bien la verdad serbios para acoger a Casillas le quedan

Voz 1991 18:04 diecisiete partidos sino pasan nadar claro tiene pinta que que va a superar al portero todavía del aeropuerto veremos repito si no me dicen lo contrario Romero hoy Herráez en un instante vamos a volver a ese estado de Düsseldorf donde estáis no inalámbrico donde sea si estás pues inalámbrico Romero dónde está disputado este Alemania uno España uno como digo el próximo compromiso de las elecciones el próximo martes en el Wanda Metropolitano jugamos contra Argentina la Argentina de Leo Messi que hoy no ha estado ya sabéis que tenía molestias ha disputado su selección partido en Manchester contra Italia ya ganado ha ganado la selección de Sampaoli bien dos cero con tantos el sevillista Banega de Lan Fini en los dos goles han llegado en el segundo tiempo en cuanto al resto de partidos internacionales lo más destacado el Rusia cero Brasil tres con goles de Miranda Paulinho Coutinho de de penalti Holanda cero Inglaterra uno marcó lindar Portugal dos Egipto uno Portugal e sobre la campana se suele decir porque iba perdiendo cero uno con gol de sala y Cristiano Ronaldo en el tiempo de descuento el segundo después del bar los dos de cabeza ha conseguido los dos tantos que le da la victoria a la selección lusa y Francia dos Colombia tres tantos de Giroud Ile mar para los galos el sevillista Muriel eh de Falcao Izquierdo para los colombianos además os lo hemos contado en Carrusel Deportivo noticia a nuestros compañeros de informativos que tiene que ver con Cristiano Ronaldo y es que los peritos propuestos por el portugués han avalado la versión que presentaba Hacienda es decir tres inspectores de la Oficina Nacional de la fiscalidad internacional que habían sido citados por la defensa del jugador del Real Madrid para desmontar en un principio la acusación de fraude fiscal finalmente se han vuelto en su contra ya han apoyado a la información de Hacienda en la que asegura que Ronaldo evadió catorce coma siete millones de euros al fisco esto quiere decir que según fuentes jurídicas sin Ronaldo no negocia ahora se enfrentará a una petición de condena superior a los diez años de cárcel por cuatro delitos fiscales es decir que Cristiano Ronaldo va a negociar iba a pagar en baloncesto partidos correspondientes a la jornada veintiocho de la Euroliga con duelo español entre el Barcelona y Baskonia partido muy importa de para el conjunto vasco ya ha ganado siete tres ocho seis irse pone ahora mismo con dos triunfos de ventaja a falta de dos jornadas aunque no es matemático para entrar entre los ocho primeros además ha jugado Unicaja en la cancha del ha caído noventa y tres ochenta y ocho y en Fórmula uno ya sabéis que este fin de semana arranca el Mundial con el Gran Premio de Australia hoy han disputado la primera sesión de entrenamientos libres la vida sigue igual porque mejor tiempo fue para el Mercedes de Lewis Hamilton Verstappen segundo Valter y botas tercero en cuanto a los españoles Alonso acabó octavo Carlos Sainz undécimo mañana la calificación normalmente suele decir cuando eh los grandes premio nos pillan de madrugada que toca o trasnochar madrugar mucho en este caso en madrugar porque trasnochar sería levantarse a las siete de la mañana para hora española para ver ese esa calificación aunque bueno nunca se sabe las once y cincuenta y un minutos dejadme eh por supuesto que me acuerde en esta presentación no quiero terminar esta presentación sin acordarme nuestro compañero Santi Cañizares que había perdido a su hijo de tan sólo cinco años Santi después de una larguísima durísima enfermedad el pequeño Santi que se ha comportado como un auténtico luchador durante todo este tiempo y que ha sido un sin lugar a dudas un ejemplo para todos así que evidentemente es de la gran familia de El Larguero de la que formaba parte en nuestro compañero y amigo Santi Cañizares no pero recuerdo todo nuestro cariño fuerza en este momento tan complicado para él y para toda su familia a las once y cincuenta y dos

Voz 1991 22:29 la selección española de fútbol donde ha empatado con Alemania en un grandísimo primer tiempo de los nuestros el segundo tampoco estuvimos mal pero hubo treinta minutos en la primera parte que la selección estuvo fantástica Romero sigue por ahí verdad se ha cortado esa comunicación bueno eh creo que vamos a aprovechar porque tenemos en el autobús de la selección española al debutante hoy del conjunto español a Rodri eh salía en el segundo tiempo los últimos minutos había tres jugadores que podrían debutar en en estas dos convocatorias el primero en hacerlo ha sido Rodri que está completando una grandísima temporada que tiene tan sólo veintiuno años veintiún años y tiene un futuro extraordinario hola Rodri

Voz 0455 23:07 muy buenas

Voz 1991 23:09 muchísimas felicidades que ha sentido en ese momento en el que ha saltado al campo

Voz 1881 23:14 bueno pues la verdad que es una sensación pero sobre todo de de concentración no el partido lo pide canción al mundo eh había que que ya te digo así de de jugar más en perder creciendo hoy bastante tampoco entiendo total mucho tiempo pero ya te digo que dentro no porque el equipo ha dado la cara hay personalmente

Voz 1991 23:38 tú ya sabías que ibas a jugar hoy te lo había dicho Lopetegui o no tenía ni idea

Voz 1881 23:42 no no no queda ciudad no tenía ni idea es bueno que iba pasando el partido menos no ha sido una sorpresa pero bueno hay que hay que estar preparado para todo oí en apenas cinco minutos exaltado así que he tenido piernas del país y la camiseta el debut

Voz 1991 23:58 ya tiene destino

Voz 1881 24:00 que exista claro esa se guardará bien lo que sea inicio de estamos más bonita etapa aquí que es bueno ya te digo intento aprender mucho pero mi objetivo es algún día ser alguien importante en estas elecciones

Voz 1991 24:14 oye la primera parte de España ha sido fantástica jugarle así en su casa la actual campeona del mundo no es fácil eh

Voz 1881 24:21 no no no para nada para nada en su estadio bueno yo creo que se alió con todo con creo con todo lo que tenía son plantado cara creo cosechó los primeros veinticinco minutos sensacionales y con un gol magnífico oí hubo también conocemos potenciar han hecho humor a todo creo que nada que reprochar a ante eso porque puede pasar que hemos tenido para para ganar hay que hemos hecho pero bueno creo que la lectura positiva no

Voz 1991 24:48 me quedan dos para terminar una es el mensaje que manda hoy España al resto de selecciones de cara al Mundial haciendo este partido contra Alemania justo antes de jugar el martes contra Argentina que se puede mandar otro gran mensaje

Voz 1881 25:01 sí está claro que una la campeona otras usamos y creo que hubo es superiores entramos a Alemania Ibon e intentaremos demostrarlo también con Argentina pero bueno a nosotros nos lo de no valen lectura a ellos tenemos que nada tendrá que ver con la competición así que vamos a ser paciente Si seguir confiando en esta selección que tanto nosotras no

Voz 1991 25:23 la última que importantes estar en esta penúltima lista antes de la última hay definitiva de cara al Mundial no estar en esta a no sé que sea por temas de de sanción lesión

Voz 9 25:34 no no algo raro y suponen mucho eh es decir el estar quiere decir que esa cuenta hay mucho contigo

Voz 1881 25:42 bueno la verdad que yo me lo tomo como una oportunidad no estos los partidos demostrar luego ya Mister tendrá tiene que les decir no está claro quién si estar en esta lista líneas tal te garantiza nada es un pasito más está claro y bueno yo intentar aprovechar las oportunidades y para para sentirme bien para ver qué ha hecho bien las cosas y luego ya es el míster

Voz 1991 26:03 eso es para jugar el segundo partido hay que jugar primero el primero intuía los jugado hoy Rodri enhorabuena por este debut un abrazo dejamos al debutante en la noche de hoy con la selección española veremos

Voz 5 26:16 ha sido hacia alguno de los otros dos el el próximo martes en el partido contra Ares

Voz 1991 26:22 Tina nos están esperando por ahí gallego Julen Guerrero Rafa Alkorta por ahí también siga Antonio Romero así que enseguida vamos con ellos

Voz 10 26:29 le

Voz 5 28:40 Antonio Romero sigue por ahí verdad

Voz 16 28:43 porque aquí sigo yo soy de nosotros Barrega prensa hasta colonias hasta el puerto de dolor los internacionales ya salir estoy nada tenemos una horita de autobús

Voz 1991 28:53 pues que antes de dejarte tranquilo en ese autobús de de vuelta que valoras del partido de hoy con qué te quedas

Voz 3 29:00 hola me quedo con muchas cosas positivas fundamentalmente treinta y cinco minutos hasta que ellos han logrado de empate en los que hemos sido uno otros espectáculos lo que ha durado Andrés Iniesta en el verano

Voz 1291 29:11 jugó cogió la manija de del equipo porque

Voz 3 29:14 hay que redoblar tenía una bajada importante como la de Busquets yo creo que el once de Lopetegui durante esos treinta y cinco minutos ha demostrado su candidatura llegar hasta el final en el campeonato del mundo y luego estos Alemania es la campeona del mundo ellos sí saben que son muy poderosos no querían perder en la segunda parte así el superiores a nosotros e incluso David De Gea no ha podido salvar con un par de intervenciones de mérito aunque también es verdad que nosotros hemos tenido la de Isco y hemos tenido la de Diego Costa en la segunda parte que de haber anotado una de las dos cosas a lo mejor habíamos sentenciado el partido no en líneas generales un buen rendimiento yo creo que Alemania que es la campeona del mundo de no es superior en cuanto a calidad en cuando futbolistas a la selección española seguramente tengamos que encontrar algo más de continuidad porque pone el carrusel de cambios en la segunda parte nos ha faltado y luego me parece que queda una cosa Yago en el accidente que es el debate diecinueve no posee nueve móvil o David Villa que ha sido Rodrigo Moreno no era parte nos ha salido muy bien el nueve que más le gusta Lopetegui de Diego Costa que ha salieron monta bajo el partido pues no ha salido también no poder ir el debate porque yo creo que el resto está absolutamente decidido a cabo que esperas para él

Voz 1991 30:20 martes esperas muchos cambios crees que va a meter muchas rotaciones Lopetegui

Voz 3 30:24 Lopetegui no quiero perder como hoy no quería perderlo Lopetegui no quiere perder yo creo que en algún caso de algún retoque va a haber inevitablemente para ese partido pero va a ser siempre hubo ocho futbolistas que suelen equipo titular dos o tres retoques luego será el momento para para hacer rotaciones pero hay que recordar que ese partido hasta la próxima concentración es la última vez que lo que te iba a los internacionales que enfrente vamos a tener Argentina siete u ocho van a repetir iban a ser los mismos

Voz 9 30:48 ahora eso de lo que hoy ha jugado once que el martes contra Argentina ha jugado seis y mucho menos Graciela Romer un abrazo otro fuerte dado salvó Jesús Gallego qué tal

Voz 0455 31:00 buenas noches sola llegó buenas noches Julen Guerrero muy buenas la qué tal muy buenas Rafa

Voz 1991 31:04 corta qué tal buenas noches en gallego como valoras el partido y de la selección

Voz 17 31:10 bueno yo creo que todos coincidimos nos ha gustado mucho la selección la primera parte ha habido treinta minutos amorosos en los que me ha gustado la rapidez el toque de de España que si volvemos a decir que nos ha faltado gol pero hoy yo he visto en esa media hora España tocar llegar al área con peligro hoy

Voz 18 31:29 aquí SIP Silva

Voz 17 31:32 medio segundo antes la puntera Xisco está más certero en haberse perfilado para el disparo yo creo que hubiéramos tenido remate hubiéramos tenido más goles creo que ha sido una una sensación muy buena en la que tenía ante la campeona del mundo que sí que como decía Romero tiene mucho orgullo físicamente andan bien no son cojos llevan veintitrés partidos me parece sin perder pero yo creo que hoy a los puntos España ha sido mejor que Alemania a mi me parece que tenemos más fútbol que los alemanes hay que ajustar una serie de cosas pero lo que a mí me ha parecido España cuando todo tocaba Thiago para Iniesta Isco Silva se apuntaba Koke llegaban en los laterales ha habido un ratito de mareo de Mareo a la campeona del mundo en su casa y eso no lo hace cualquiera

Voz 19 32:19 Julen no estoy de acuerdo lo que pasa que sí es cierto yo yo sí

Voz 0455 32:24 reincidir en cuanto a las generar ocasiones

Voz 19 32:26 escalas de goles que no le pasan este partido la pasan muchos más no incluso con selecciones más inferir por el no el perfil de todos los jugadores que hay en esas líneas pues no es de De Gaulle es más de jugar de toque llegar al área de dar un último pase quizá pues es una pena no que todo ese dominio y ese espectáculo que has hecho en los primeros treinta y cinco minutos al final te vayas golazo al cuello etapa Alemania hay te está escuchando los últimos minutos ellos con diez pues bueno les ha sido suficiente no para mí creo que es algo que hay bueno pues pues hay que mejorar en eso sobre todo cuando vaya son campeonato no luego lo lo puedes pagar mucho no otro lado me veo sobre todo la lo que es la confianza un entrenador me refiero a Isco no con un jugador que bueno cuando pesa con el Madrid no jugaba Lopetegui lo llevó a la selección bueno pues a través de ahí pues Isco se transformó y bueno pues ha sido lo que lo que es ahora que no está jugando también vuelve a la selección hice veo otra vez con confianza haciendo cosas fabulosas así se eleve a otro Isco con alegría bueno pues es lo que te da la confianza de un entrenador que Lopetegui pues con Isco tía bueno pues eso se nota mucho no por otro lado Rodrigo creo que aprovechan su oportunidad para mí creo que es un jugador que esa sociedad mejora el perfil del fútbol que hace de la selección se conoce la de la sub-veintiuno estuvo con Lopetegui estuvo con mucho de los compañeros creo que bueno para mí da más el perfil que Diego Costa está en un gran momento extraordinario oí la verdad es que creo que en este aspecto para mí ha dado un paso adelante paras por lo menos estar en la en la última convocatoria porque no partir como titular hiló si me ofrecer dudas la la posición de Busquets a mí hay y ahí creo que la selección sufre eh creo que sobre todo cuando el equipo rival tiene el balón y ese perfil de jugador que saca al equipo que bueno que ocupa mejor los espacios que sabe cómo cortar los balones para el partido creo que que bueno posee la selección tiene dudas no ni me gusta me hubiera gustado ver más a Rodri que una planta espectacular ha una gran temporada y que hay que empezaba a buscar un jugador de de ese perfil España cuando ha sido campeona del mundo o de Europa empezó con Senna luego estuvo Xabi Alonso hasta busqué siempre ha tenido ese perfil de jugador no está para mí falta algo hay Rafa

Voz 20 34:45 bueno pues que ha sido yo creo que un buen partido en Alemania en su casa nada pero la campeona del mundo no es fácil yo creo que con balón de seguimos estando un pelín por encima pero sí Malone creo que estamos un pelín por debajo y luego yo creo que ellos tienen un punto más del físico que nosotros a mi me parece que las lecciones entonces siga teniendo ahí esas parejas entonces yo creo que ahora mismo es la mejor pareja el mundo tiene mucho ganado es verdad que no estaba busques y como dice Julen se nota mucho sobre todo a la hora de la recuperación yo creo que nosotros en la primera parte también ha sido esplendorosos también estoy que con Julen que creo que cuando tienes

Voz 3 35:27 la posesión de balón

Voz 20 35:29 hay que llegar más al área me da la sensación de que Rodrigo estaba bastante solo a no sé alguna incursión de te Silva cada tenemos jugadores apunta que asocian en corto pero que casi ninguno rompe no buscarla en un espacio de Rodrigo que yo creo que por cierto al que un muy buen partido y el parece que se Rodrigo esta este nivel ni me parece que ahora mismo es el que más el que más puntos Time porque todo lo que sólo todas las dejadas de cara tienen una calidad tremenda al primer toque la dan mucha salida al fútbol de la selección y la verdad es que como aficionado me apareció un partido que los dos equipos son muy parecidos en cuanto a una concesión de fútbol que tienen ellos es muy es un equipo muy fuerte muy fuerte y se ha anotado pero bueno yo creo que sí es verdad que has tenido buena pinta a mi me parece que no sé si en algún momento alguien habían dudado de la candidatura de España no yo creo que no sólo los de hoy yo creo que hay que tener un respeto y creo que después de lo de hoy mucho usted verás tiene que seguir pensando que claro que es candidato

Voz 1991 36:37 no sé ahora mismo el que peor lo tiene para ir al Mundial es Morata que en su club no es fijo no está contando con con la confianza de su entrenador ocupado sobre ese pues estoy sola ha ganado a pulso además es Rodrigo el delantero del Valencia está haciendo un sembrador

Voz 17 36:50 es que creo que voy a sacar el billete a hace un mes

Voz 20 36:54 que fuera Rodrigo al Mundial

Voz 17 36:57 estaba Morata venía apretando Diego Costa Aspas lo había hecho muy bien no estaba la cosa clara yo creo que hoy ha sacado el billete va estar en la lista seguro de ahora tendrá que apretar los otros es lo que me

Voz 1991 37:08 creéis que es el puesto Julen donde más dudas tiene Julen Lopetegui porque parece que la defensa salvo algún matiz creo que más o menos todos vamos a coincidir en el centro del campo también salvo algún retoque creo que todos más o menos vamos hasta al noventa por ciento de acuerdo pero en la delantera esquiables con quién hables parece que aparecen hay varios nombres igual es donde más dudas tiene Lopetegui

Voz 19 37:32 no si yo creo que si estamos estamos de acuerdo ahí sí es cierto que para y Rodri

Voz 0455 37:38 Rodrigo ha dado un paso adelante para estar

Voz 19 37:40 la lista hay para jugar no si yo creo que esa posición quizá un campo bueno pues el acompañante Busquets Iniesta les veo bastante claro de titulares bueno hay con el resto puede jugar bastante con Thiago con Koke Saúl bueno tienen varias alternativas quizá pueden sea el segundo puesto en poco más de duda si es el delantero

Voz 0455 37:59 hoy muchas de igual puede jugar hasta sin delantero que España lo ha hecho

Voz 19 38:02 como muy bien hilvanadas en fe y es otra de las alternativas que no hay que descartar por supuesto no pero lo que sí es cierto es que para mí lo Petit es mucho de confianza con jugadores con los que hasta o en la en la sub-veintiuno lo ha demostrado con varios para mí sobre todo con Isco es un caso bastante claro y creo que este es un

Voz 1991 38:20 pocas su para mí puede ser también con Rodrigo eh

Voz 19 38:23 por qué quizá nadie esperaba que lo llevaría a la selección lo ha llevado a lo está haciendo bien se nota que bueno pues tiene sintonía con el entrenador tiene mucha confianza y bueno creo que lo Petit confía muchísimo en él

Voz 1991 38:35 eh Rafa tú cómo lo ves tú crees también que hoy ha dado pasos se rodeó

Voz 20 38:39 yo lo que creo es que cuatro delanteros no va a llevar

Voz 1991 38:43 que cuatro no va a llevar yo creo que cuatro delanteros

Voz 20 38:45 los que tienen muchos centrocampistas yo creo que el reloj de los cuatro a mi me parece que tantos Yago Aspas como como Rodrigo se mueve muy bien y mezclan muy bien con el fútbol de la selección a mi me parece que tienen son muy listos saben buscar la espalda ha dejado muy bien de cara que tienen tienen mucha calidad técnica y claro entre Morata de costa a mi me parece que si Morata está bien yo prefiero amoratado ni consta me encanta para para hablar de Madrid o para el que sí cuando estaba en Nepal que es un jugador que con ese tipo de fútbol va muy bien a mi me parece que si Morata recuperan poco el Pino yo creo que coger minutos

Voz 0455 39:23 es es difícil bueno

Voz 20 39:26 también hay otros que juegan poco común les lleva ayuda selección el que tampoco hace falta jugar los noventa minutos a las les

Voz 17 39:33 es decir Romero hace cinco minutos el delantero que más le gusta a Julen Lopetegui en Morata se escucha decir a Diego Morata Diego Colón con el Chéreau escuchado decir esta semana a Javier Herráez pero hemos llegado a Alemania partido de campaña tal a mí yo creo que a todos nos ha sorprendido

Voz 1991 39:53 yo pensé que iba a jugar Diogo está en la puesta la puesta

Voz 17 39:56 David le ha salido bien por eso digo yo si apuesta por él y les sale bien billete concedido coincido con Rafa no vaya a cuatro delanteros con lo cual uno menos

Voz 1991 40:07 a día de hoy en la pole lastró en mejores

Voz 0455 40:09 ahora mismo lo mejores tiempos los tienen

Voz 1991 40:12 esta llegó Yago Aspas Rodrigo no sé vosotros ahora

Voz 20 40:17 sí porque parece no vamos a ver queda quedan partidos que vamos a ver cuál era

Voz 1991 40:22 dos meses muy largos e Álvaro eh claro

Voz 20 40:25 pues pueden pasar muchas cosas además de lo que dice Gallego es verdad que entonces yo creo que les gustan mucho consta pero sobre todo por ese carácter no que que imprime cuando juega pero realmente yo insisto oiga mis jugadores me encanta pero yo creo que no les he visto jugar un partido la selección dónde me haya quedado gusto decir valen que mezcla por lo que no yo creo que no yo creo que emerge la mejor

Voz 0455 40:52 nosotros si es que yo creo que el el el ADN Diego Costa

Voz 1991 40:57 para un fútbol del Atlético de Madrid más que de la selección española sin duda pero claro es que tampoco puedes negar el hecho de la calidad que tienen o Costa lo peleón que es que también es un punto positivo negativo las cosas como tampoco vamos descubrí a Diego Costa a día de hoy sabiendo que con en el cambio corres el riesgo de quedarte con diez

Voz 0455 41:19 bueno que busca también es eso duren sea igual

Voz 20 41:21 busca que haya poco de mezcla no que somos un equipo como como diría son todo violinistas no todos los que igual ahí tras hay un tío rumbo

Voz 0455 41:30 con el bombo no no

Voz 20 41:33 tipo que que rompa todo eso no bueno puede que lo que estoy buscando eso es lo que están también es también lógicamente estamos hablando de jugadores muy muy buenos

Voz 1991 41:41 de esta penúltima lista Gallego qué te sobra que te falta de cara a la última ya sé que va a depender mucho de estados de forma al margen de Busquets en el que todo el mundo está de acuerdo lógicamente te sorprendería que la lista practicamente no cambiase lo que estamos viendo en esta convocatoria

Voz 17 42:00 bueno yo creo que hay ahí el puesto de de Busquets es muy difícil de descubrir me parece que que es una gran noticia el debut de Rodri vale que han sido diez minutos solamente pero

Voz 9 42:13 Julen demuestra que confía en él para ese puesto porque es un puesto muy difícil y muy específico

Voz 17 42:20 pero bueno todos confiamos en que busqué va a llegar a Rodríguez a partir de la siguiente Eurocopa el siguiente Mundial la la gran duda hasta arriba de los cuatro delanteros ahora mismo Morata tiene que tener tiene que apretar mucho tienen que pasar cosas para que para que cambie ahí el resto no se desplaza el centro del campo vamos a ver si Saúl sigue porque el tema de los centrocampistas tenemos muchos y muy buenos ahí ahí voy a tener que quedarse alguien fuera que en cualquier otra selección del del mundo iría ir al Campeonato de Rusia

Voz 1991 42:57 Julen a ti que te falta que te sobra

Voz 19 42:59 bueno a ver yo creo que ese Rigoletto podía ser una muy buena opción creemos mejor

Voz 1991 43:03 cante y me ha sorprendido no está en esta lista que es polivalente

Voz 19 43:06 dele pues poner en muchas posiciones llama siempre rinde bien es si creo que Rodri él está adelantando a ir Aramendi no en esa posición un poco de sustituyendo y yo no sé si andamos un poco cojos de centrales al final explica qué Ramos Nacho son tres es cierto que hay Azpilicueta que lo pueden circular irá hay oro puede jugar ahí pero no sé si es un poco a poco no para para bueno pues para un Mundial donde se te pueden torcer las cosas por lesiones por tarjetas sanciones no sé si hay habría que buscar otra alternativa tres igual es un poco justo Rafa