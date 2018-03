Be OK: Primavera, agua de luna llena y liderazgo (24/03/2018)

Voz 1 00:00 escuchan Be OK con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1480 00:41 buenos días ya estamos por aquí un sábado más primer programa de la primavera Isabelle hola buenos días Ángela y además ha dejado de llover de gran Izar de nevar o eso parece bueno veremos no tengo jugaría el cuello pero parece que ya entramos en primavera no sólo en la teoría sino en la práctica ya era hora yo creo que necesitábamos sol a ver si forzamos un poco el tiempo hoy traemos un programa preparado cien por cien primaveral a ver si con esas no sé el universo nos oye no al mejor quién te tiene que ser otra vez de sopas y caldos tampoco quedó pues antes de empezar te quiero comentar vamos es que necesito comentar contigo una noticia que arrugado como la pólvora esta semana y es que se me ocurren mil cosas que no nos gustaría encontrara en el plató cuando vamos a comer a un restaurante creo que no hace falta decirlo no a nadie le gustaría encontrarse lo son pelillo del cocinero de la cocinera una buscáramos otro insecto de la naturaleza pero atención a lo que se han encontrado varios clientes de la cadena estadounidense que son restaurantes mexicanos y Estados Unidos muy famosos y no fueron además ni una ni dos que de forma aislada ahí separada empezaron a publicar fotos en redes sociales por qué se habían encontrado algo que para ellos era un síntoma de suciedad de bueno de falta de seguridad alimentaria que era nada más y nada menos que una hojita de Laurel te parece pues que si en mi casa con lentejas también cinco

Voz 0187 02:06 esto es como lo de comer pescado que no tenga forma de pescado ni este tipo de cosas no que hay mucha gente que es verdad que que no le gusta nada Bell el animal entero entonces aquí tenemos las barritas de pescado los famosos

Voz 1480 02:19 los de pollo no va a llegar un día que no sabemos muy bien lo que nos comemos ni la forma que tienen incluso una hojita de laureles

Voz 5 03:12 veis en ha ido

Voz 1480 03:21 Angela pues con la primavera llegan muchas buenas noticias llegan en la Semana Santa que son muchos casos significa vacaciones de vacaciones y sabia he hace un viaje más si aún sitio muy bien tú también la me iba a ser Santa Pola te digo bueno pues llegan esto vacaciones llega pues el cambio de hora los días más largos más temperatura esperamos también cambia el ánimo no cambiará de forma positiva porque las horas de sol pues eso acompañan pero también vamos a empezar a sufrir la temida astenia primaveral que como siempre bueno pues ya sabemos que adaptando nuestra alimentación a las circunstancias pues siempre se lleva mejor no ileso queremos hablar hoy de cómo adaptar nuestros hábitos y nuestra alimentación para que estas fechas pues se hagan un poquito más llevaderas porque recuérdanos que que es la astenia

Voz 0187 04:11 mira la escena primaveral hace referencia a ese cansancio se cansancio que notamos y esa falta de energía que la verdad es que más de la mitad de la población sufren en esta en esta época del año es que te sientes agotado que da la sensación de no puedo convivida qué es lo que me está pasando pues eso es la la astenia primaveral y es verdad que hemos estado buscando documentación ni lo padece un porcentaje muy alto de la población y no sólo cansancio hay otro síntoma

Voz 1480 04:36 no como fatiga pues eso dificultad para

Voz 0187 04:39 con centrarte estamos más irritable también

Voz 1480 04:42 Nos falta la apetito también dormimos peor dolor de cabeza tristeza tristeza que además es raro no porque también en esta época que hace más sol parece que un día estamos como más espléndidos y les siguen un poco como síntomas depresivos no es un poco como una sea gitano el cuerpo el cuerpo

Voz 0187 05:00 tercero fíjate la fiesta de la primavera la sangre altera la relacionamos con otra cosa no me refiero No More con el amor pero yo creo que claro eso es lo que tú dices es la tristeza inexplicable la sensación un poco como de pena no que hay mucha gente que lo lo repercuten mucho en esta época

Voz 1480 05:15 pero no hace falta ir al médico no para nada para no

Voz 0187 05:18 para nada es verdad que no hace falta ir al médico pero porque no es una enfermedad sino es un trastorno temporal entonces bueno como tal tenemos que aprender a llevarlo lo mejor posible

Voz 1480 05:27 bueno vamos a lo que nos interesa cómo podemos mejorar la alimentación para evitar o al menos llevar de la mejor manera posible estos síntomas aquellos que los padezcan mira lo primero es

Voz 0187 05:37 estar bien nutridos que no alimentados esto lo hemos dicho muchas veces la diferencia entre alimentarse nutrirse es que yo pueda alimentar me simplemente consumiendo las calorías que necesito para pasar el día puedo elegir que esas kilocalorías estén llenas de vitaminas minerales de buena todo eso sería nutrir pues hay por ahí iba es decir que realmente eh aumente la ingesta por ejemplo de frutas y verduras que me estén proporcionando todas estas vitaminas estos estos minerales que me iban a ayudar a sentirse muy a sentirme mucho mejor basar nuestra alimentación ahora que también baja la temperatura apetece ya comer menos cosas calientes puede pasar bastante la alimentación en nuestras frutas y nuestras verduras de temporada es importante

Voz 1480 06:19 que cuáles son por ejemplo pues mira en el caso de

Voz 0187 06:21 ahora ya empiezan a aparecer eh

Voz 0187 06:26 es verdad que podemos encontrar las típicas pero por ejemplo ya es temporada de fresa aire Fresán es que están muy bien luego tenemos buenos luego están las de siempre no tenemos el kiwi tenemos la manzana tenemos la naranja sigue habiendo mandarinas también que las podemos seguir consumiendo las durante todo este año llegan las peras amarillas las piritas estas amarillas la piña el plátano el pomelo y luego dentro de las de las verduras pues la verdad es que tenemos variedad porque la verdad es que ahora ya podemos consumir prácticamente la alcachofa a Pío calabaza coliflor en Libia espárragos a Abbas remolacha repollo sea es verdad que te con la con la cantidad de género que podemos tener aquí

Voz 1480 07:04 no podemos dejadas de no me gusta tal vez algo hasta que cada uno claro que la abogada que pueda

Voz 0187 07:09 los consumieron una cosa que podamos consumir que poco podamos consumir otro

Voz 1480 07:13 además elaborar bueno eso que decimos no la variedad permite que podamos elaborar platos muy diversos que la mayoría de los casos pueden sustituir pues eso a a los guisos no a los platos de cuchara caliente que ya cada vez nos van apareciendo menos no voy a hacer pues eso

Voz 0187 07:36 cuidado con los cuidado con los zumos con cuidado con aquello con todo aquello que este licuado porque al final acabamos consumiendo mucha más cantidad de la que no de la que realmente deberíamos tomar y sobre todo porque corremos el riesgo que esto lo hemos dicho muchas veces de hacer un pico de insulina es decir por ejemplo imagínate hablemos de un zumo de naranja un zumo de naranja e4 naranjas a nivel de composiciones espectacular no siguió la analizo químicamente pues la vitamina C tiene otro tipo de vitaminas pero qué ocurre si yo me lo bebo la que es la primera que tiene que actuar a la hora empezaron a degradar esa fruta practicamente no va a hacer nada va a entrar en mi estómago me estómago practicamente no va a tener que hacer nada porque ya está triturar está todo

Voz 1480 08:14 hecho claro se va filtrara mi torrente sanguíneo Lledó

Voz 0187 08:17 me voy a encontrar en mi torrente sanguíneo mucha cantidad hidratos de carbono de golpe entonces a Kimi páncreas tiene que normalizar esos niveles de glucosa en sangre secretaria insulina y ocurrían tras que Osasuna parte irá ligado donde la almacenar en forma de iglú cogen para órganos importantes otra forma otra parte de ese hidratos de carbono ir al músculo donde la almacenará también en forma iglú coge no para hacer deporte para desplazarme para moverme y una tercera parte si los niveles de hidratos de carbono son muy altos yo corro el riesgo de activar esa reacción que se llama el Hypo Génesis es decir lo que hace

Voz 1480 08:47 eres que activo la reacción por la cual

Voz 0187 08:50 cuerpo convierte el liderato de carbono en grasa entonces esto es importante y eso es lo que no queremos eso es lo que no queremos también es verdad que cuando hablamos de de zumos podemos hacer una pequeña diferencia no es lo mismo un zumo que está exprimido y que la fibra se queda en el exprimido porque sí que es verdad que la fibra ayuda atenuar ese pico insulina que aquel otro que lo que estamos haciendo es un batido es decir estamos introduciendo todas las frutas a todas las verduras dentro de una batidora pero la fibra sigue estando ahí claro entonces es diferente mal pero así y todo en los dos casos es demasiado hidratos que va a entrar de golpe a mí torrente sanguíneo yo creo que podemos hacer un día un programa especial sobre diferencia entre zumos licuados y todo esto hablar un poco de los zumos sin profundidad yo creo que podría estar chulo

Voz 1480 09:32 la diferencia en función de cómo lo hagamos no sé qué es eso de la

Voz 0187 09:35 Gracián que no que no es igual que sea simplemente un zumo exprimido que un licuado que un triturado al final hay cosas que cambian hay cosas que cambian podríamos contarlo los saques

Voz 1480 09:44 voy a empezar el buen tiempo con algún zumo algún salmorejo tal pero con cuidado y sobre todo con eso esporádicamente eso no convertirlo en costumbre del día a día

Voz 0187 09:54 tembló nunca puede sustituir a una comida osada nunca podemos sustituir proteína además bueno haber ahora ya es verdad que es elaboran zumos e incluso añadiéndole proteína de guisante que esto ya perfecciona mucho entonces tendríamos el liderato y la proteína pero sabes qué ocurre bien que si nosotros en Estados Unidos además esta mañana estábamos leyendo un artículo que decía que se estaba poniendo muy de moda comer toda la comida licuado qué pasa que al final hablábamos trabajo al organismo y al final el necesitamos mastica eso también ayuda de acuerdo con Raquel lo hemos hablado muchas veces no que el hecho de masticar el hecho de morder ayuda también a calmar un poco tu tu ansiedad claro

Voz 1480 10:28 lógicamente es comer clara no sólo eso el gesto que implica com claro

Voz 0187 10:33 entonces esa parte también es también es importante está muy bien a lo mejor momento dado que digas venga lo pongo proteína es verdad que tengo las dos cosas pero no deja hasta licuado también eh tu cuerpo va gastar mucha menos energía en en hacer la digestión de ese alimento porque practicamente ya está todo casi entonces bueno tener en cuenta un poco eso que sí que es verdad que tenemos que incrementar la cantidad de frutas la cantidad de verduras pero que si las comimos más ligadas mucho mejor que si tomarlas en zumo y luego nunca olvidar la proteína vale que bueno en este caso que decíamos utilizábamos proteína de para compensar

Voz 1480 11:05 pero acompañar por ejemplo el salmorejo de trocitos de huída

Voz 0187 11:08 de de jamón o incluso si yo me estoy preparando una ensalada a esa ensalada yo lo puedo poner proteína le puedo poner huevo Le puedo poner el atún Le pollo pollo Le puedo poner pulpo same prefiero yo puedo hacer una o simplemente puedo comer de primero una ensalada o una verdura de segundo pues una carne o pescado saque que no nos olvidemos de la proteína porque la proteína siempre es fuente de de estos aminoácidos que mi cuerpo no puede fabricar estos aminoácidos esenciales que son esenciales entonces no deben de faltar en mi en mi alimentación

Voz 1480 11:37 ahora que hablábamos de comer más ensaladas más fresquito no es sustituir esos platos de cuchara tampoco nos podemos olvidar de las legumbres Usa eso no puede significar dejar de tomar pues es un plato de lentejas por ejemplo porque también hay opciones frías no hombre claro podemos añadir lo por ejemplo

Voz 0187 11:54 las ensaladas o por ejemplo si quiero yo puedo añadir perfectamente legumbres a una ensalada puedan añadir lentejas puedo puedo hacer una ensalada de lentejas perfectamente pero también por ejemplo una buena manera de comer legumbres en el caso de los garbanzos es el humus

Voz 1480 12:08 si no se algo de éxitos de de apio

Voz 0187 12:13 estaría genial entonces es una manera de comer garbanzos por ejemplo sin que tengan que estar calientes pero bueno ahora tenemos el potaje que todavía estamos en temporada el potaje de vigilia que el potaje si te fijas le puedes poner un buen trozo de bacalao Le puedes pone el huevo y ahí sería un plato único es decir llevaría liderato con la proteína Isère y un plató completo para hacer para comer solamente un buen potaje

Voz 1480 12:35 y qué pasa con el agua que son eso es uno de los grandes puntos no llegado llegaba la primavera

Voz 0187 12:41 el buen tiempo claro a ver si tomamos lo primero siempre digo nuestra bebida de referencia debe de ser algo eso está claro y zumos ni bebidas azucaradas bebidas alcohólicas el estoy

Voz 1480 12:52 los se come con agua eso es nuestra vida de referencia

Voz 0187 12:54 la debe debe ser el agua siempre si yo estoy bien hidratado al final eh no tendré ganas de consumir este otro tipo de de de alimentos que lo de bebidas que las dejaré para algo que sea

Voz 7 13:06 es muy muy ocasional muy ocasional

Voz 0187 13:09 entonces es importante que tomemos agua es aconsejable que tomemos agua pero tampoco tenemos por qué forzarlo a lo de los dos litros viario porque en tenemos que olvidarnos de que los alimentos también tienen agua entonces ahí me pasa muchas veces la conducta que de que yo me pongo a la botella is que yo no puedo haberme los dos dice muy claro pero no te olvides que también está tomando infusiones que estás tomando fruta que tiene agua no hay que nuestro cuerpo

Voz 1480 13:30 ya hay un indicador maravilloso que cantidad de agua necesitamos y es claro

Voz 0187 13:36 fíjate con las personas que tenemos que tener cuidado son con los niños y mayores y los agua

Voz 6 13:40 pitos porque ese es indicativo que dices tú de qué hay que beber

Voz 0187 13:45 cuando ese dinero no funciona eso es no les funciona entonces sí que es verdad que si hay bebés en casa hay que ofrecerles agua todo el rato y si hay abuelito

Voz 0159 13:53 pero con una persona de mediana edad nuestra edad jóvenes la horquilla entre la tuya y la mía vale

Voz 1480 14:03 sanos y sana pues en principio no hay por qué preocuparse no si no sufrimos ninguna enfermedad ni nada haciendo escuchando nuestro cuerpo no voy haciendo caso a la se puede sabremos más o menos lo que lo que necesita es otro problema muy típico en esta época Ángela son los problemas de circulación en los inflama a veces pues todas las piernas no en función de pues se hace mucho calor sí sí estamos parados au en función de qué tipo de persona sea suele tender a tener más problemas de este tipo cuando llega la primavera hay alguna forma de verlo claro

Voz 0187 14:36 a saber siempre que hace calor e existe una

Voz 1480 14:39 protección de os hay existe una retención de líquido

Voz 0187 14:41 pues en el cuerpo en el fondo nuestro cuerpo lo hace para protegernos del calor tú piensa que nuestra temperatura corporal es alrededor de los treinta y seis grados imagínate que fuera tenemos cuarenta ese dibujito que tú

Voz 1480 14:52 qué hace con la fecha para fuera de él

Voz 0187 14:54 ahí lo que mi cuerpo está haciendo realmente es que esta protegiéndose de DS calores decidió su para refrigerar para estar fresquito y sudó para poder mantener mi cuerpo a sus treinta y cinco grados y que no llegue a tener los cuarenta cuando realmente estaría mal pero es verdad que hay determinadas sustancias que bajan el nivel de inflamación y entre ellas por ejemplo podemos encontrar el omega tres el Omega tres es muy antiinflamatorio y no me estoy refiriendo a tomar cápsulas de Omega lamentos que Yeremi héroes Mégane alimentos que contienen omega tres y esto lo encontramos sobre todo los pescados azules

Voz 6 15:25 es verdad que el omega tres

Voz 0187 15:29 los pescados azules que son muy grandes pues están más contaminados por mercurio PCB es entre siempre se recomienda tomar pescados azules que sean más chiquititos no boquerones Salah jazz caballa es decir que son más chiquititos su vida es más corta con lo cual han tenido menos tiempo

Voz 1480 15:44 de contaminar de contaminarse pues

Voz 0187 15:47 buena opción también encontramos el omega tres por ejemplo en en los frutos secos los frutos secos también son una buena fuente de de omega tres también las semillas las semillas que por ejemplo es muy buena idea preparan una una ensalada y echarle sabes qué

Voz 1480 16:00 en no eso es venden de sexo

Voz 0187 16:02 los es amó venden mezclas de de semillas que podemos añadir perfectamente a las saladas y que es una buena fuente de de omega tres

Voz 1480 16:09 además de la alimentación aprovechamos para decir siempre que tenemos ocasión sobre todo desde que nos visitó por primera vez en que nuestro maestro el tiempo Juan Antonio Madrid eh que quien quiera puede recuperar el programa fácilmente en la web porque siempre que vienen los cuenta cosa interesantísima que más allá de la alimentación en esta época realmente siempre lo que ayuda mucho tener buena salud día que bueno pues nuestro cuerpo no sufra demasiado con cambios de temperatura de estación y demás es llevar una vida ordenada dormir bien pues eso llevar una vida con horarios comer más o menos a la misma hora tener una hora más o menos establecida para levantarse e irse a dormir hacer ejercicio físico no les gusta escuchar esto pero al final les ha sido es lo que piensa

Voz 0187 16:50 es así si es importante lo que yo creo que en estos casos lo de comer por ejemplo cada tres cuatro horas es importante no hacer picos de insulina es decir no ingerir grandes cantidades de hidratos de carbono solas porque después me va a dar un bajón tremendo ya de por sí en con la hacen primaveral ya estoy cansado sí es además les sumo una paella con una vino a que ya va a ser que está roto tal y puede ser que me levante a las siete de la tarde bueno evitar todo este tipo de circunstancias que no al final ya sabemos que nos van a llevar a esto entonces estaría muy bien lo que decimos siempre comer cada tres cuatro horas comer no hacer grandes comilonas lo que digamos para que no nos dejen pues esto medio medio dormidos in combinar todo el rato en el liderato con la proteína muy importante

Voz 1480 17:33 sí sobre todo que los síntomas de los que hablábamos que sufrimos ahora en esta época se pueden prevenir más o menos fácilmente teniendo pues eso no sabes los saludables todo el año entonces nosotros somos las primeras que llegue la primavera décimos un programa especial para que la gente tal pero es verdad que no haría falta siquiera eso sí todos durante todo el año pues esto que hemos contado lo hiciéramos siempre

Voz 0187 17:53 la lo que tengamos que esperar a que llegue si yo aquí rompo una lanza por los alérgicos entre los cuales me incluyo claro es que esto es ya llana y además de las tenía primaveral se junta una alergia al polen en mi casa el platanero este año parece que va a ser más este año creo que va a ser heavy eh hemos como pasamos esta esta primavera

Voz 1480 18:14 bueno hay vais a tener excusa pero el resto que no supimos que que tenemos síntomas poco generales no de lo que viene siendo la primavera es verdad que se pueden prevenir no hay que ponerse manos a la obra buscar en internet cómo hacerlo cuando ya llega el momento no entonces bueno resumimos te parece venga frutas y verduras de temporada en la medida de lo posible hacer más platos fresquitos y demás pero intentando siempre no abusar de los cuadros de los zumos por quitarle la fibra ahí por los picos de insulina diría no se las legumbres

Voz 0187 18:44 peina vegetal y proteína animal no olvidarnos de ello

Voz 1480 18:59 fusiones aportes que tengan Tejina no claro originales lo mismo pero por infusión con por ejemplo claro que al final también te permitan pues eso es conservar los ciclos del sueño el descanso y demás sino no altere omega tres alimentos que lleven omega tres si queremos un poco combatir los síntomas de inflamación y demás no cuando llega el calor ejercicio orden en el día y poco más lo está gente bastantes cosas hombre bastantes cosas pero ahora hace falta que la pongamos en practica la vuelta de Semana Santa hacemos un repaso a la lista hacemos listas genial

Voz 0187 20:04 Isabel de que tendencia no

Voz 1480 20:06 hablar hoy hoy un hablarte de una bebida revolucionaria original todo lo que se te ocurra me gusta ponen el listón bien entonces te voy a decir eso de de los creadores de la Crocker llega a su cartelera pues una bebida muy diferente que no te voy a decir todavía el nombre de hacer una pregunta venga tú crees en la influencia de la luna llena

Voz 0187 20:27 hombre la luna llena tiene influencia sobre las mareas no dicen que se producen más básica o científica producen más partos cuando hay luna llena

Voz 1480 20:35 bueno pues hay gente que cree mucho en todo lo que envuelve a la luna llena y cómo influyen los seres humanos un poco la magia no para mucha gente es casi una filosofía de vida no un poco todo lo que envuelve a la luna en este caso cuatro emprendedores asturianos que creen mucho la luna llena han creado Moon water es una bebida bueno eslabón de agua como pues imaginar es una marca de agua embotellada pero eso sí sólo en botella los días de luna llena un agua para hombres lavó ya está en la luna llena es un agua mineral natural de manantial asturiano de Galea lleva también jengibre lleva Lima pues más que un agua representa una filosofía de vida mira escucha lo que me han contado en el mundo del marketing y el consumo hoy en día lo que más recompensas es la diferencia ser original y ofrecer algo que a este momento nunca nadie ha ofrecido eso debieron pensar los creadores de water Un refresco a base de agua mineral del manantial asturiano de Gales

Voz 12 21:35 el proyecto nace como hace siete años nos dimos cuenta que había un hueco en el mes dado que la gente buscaba a la hora de combinar su producto un refresco o un mix ser que se llaman ahora que fuera distinto fuera saludable porque a la gente le gusta mucho salir tomarse copas cenar pero luego a la se preocupa sobre todo a día de hoy mucho por su físico y por sus

Voz 1480 22:02 eso sí esta bebida tiene una peculiaridad muy pero que muy especial y es que solos en botella los días de luna llena

Voz 12 22:08 nosotros queramos enamoradas de la luna la luna influye mucho en el agua y es verdad que los días de luna llena pues la realización está mucho más activa no habla Nacho Alonso uno de los fundadores de la marca

Voz 1480 22:20 qué responde lo siguiente cuando lo preguntamos qué qué efectos causa nuestro cuerpo beber agua embotellada en días de luna llena

Voz 12 22:26 pues ni idea no lo sabemos a día de hoy me imagino que en el futuro lo sabremos porque los científicos habrán investigado pero lo que sí que tenemos claro que es distinto y diferente que es lo que queremos ser nosotros distintos soy diferente

Voz 1480 22:40 el agua no es el único ingrediente de esta bebida carbón atada que está conquistando a Celebrity is marcas e invadiendo los mejores restaurantes del país la clave es el agua la lima

Voz 12 22:51 libre por lo saludable que es y luego porque también se la atribuyen a día de hoy poderes afrodisíaco

Voz 1480 22:57 el y la gran alegría que me Walter halago a sus creadores es convertirse en una bebida mucho más versátil de lo que en un principio planearon aunque nació con vocación de Mick Jagger ha resultado ser ideal para tomar sola en cualquier comida otra opción más para los abstemio por ejemplo e incluso para los niños

Voz 12 23:12 días normalmente Si te estás con alguien que se está tomando una cerveza o una copa de vino hace traía alguien se toma un agua o un agua con gas ya está el aburrido also y sin embargo con esto pues que te pones un poco al al nivel no es lo que dice esto hay muy poca oferta bebidas sin alcohol que que puedas tomar y que no se ha pues agua no un refresco tradición

Voz 1480 23:35 no lo dicho nadie les asegura que vayan a convertirse en hombre lobo a la medianoche pero si quieren saber qué se siente al probar una bebida que guarda en su interior

Voz 12 23:42 toda la magia de la luna apunten bien en nuestra página web también puedes comprar el producto en Amazon la tienda online de hizo le o en la del paracaidista que porque creemos que al final la experiencia que uno tiene en en un local pues la pueda repetir en su casa y bueno el que al final el i Comerç es el el presente y el futuro

Voz 1480 24:09 bueno Angela pues imaginación al poder qué te parece habrá que probarla bueno menos en que auto y la aprobamos bueno veremos no se casa con nadie probarlo cuántos lo pruebe daré mi verdad hay ideas chulas original el tú siempre claro claro habrá que probar

Voz 0187 25:05 hoy toca que venga a visitarnos a Raquel Raquel Calonge que además de ser experta en gestión de emociones como otras veces que hemos hablado pues no ve de parte de las emociones ella también es especialista en coaching ejecutivo el liderazgo de echar desarrollo de talento en empresas entonces hoy hemos querido que nos venga a hablar de liderazgo día Raquel cómo estás buenos días muy bien qué es el liderazgo

Voz 13 25:29 pues una ultimamente no hace más que hablar del liderazgo verdad pues la una definición así como de Wii que pedía casi sería que es un conjunto de habilidades directivas para que un individuo pueda influir en la forma de ser de otros a ser posible dentro de una organización para conseguir su objetivo

Voz 0187 25:55 vale bueno Iker que tiene que tener lideresa de tienes madera de líder que hay que tiene que tener un líder

Voz 13 26:01 pues un líder sobre todo tiene que tener muchísima inteligencia emocional empatía fundamental la primera tienen que saber qué es lo que le pasa a los otros o por lo menos leer lo que cree que le pasa a los otros sabes aquella cosa de no me pasa nada pero yo te veo y creo que sí que que que hay algo detrás no

Voz 0187 26:20 el típico pesa a ti te pasa algo

Voz 13 26:26 con como de saber pues no esté en el lugar de otra persona y eso siendo un jefe directivos agradece mucho también suelen ser unas personas muy accesibles a pesar de que son el jefe de de El equipo nadie tiene miedo de hablar con él no que antes no pasaba mucho de ha vete tú con el jefe mí si esos datos son personas muy accesibles son humildes son positivos tienen grandes dotes para comunicar cosas normalmente cosas que a la gente le gusta escuchar no tiene un punto y como de cuenta cuentos siempre tienen cosas que decir hay no sólo por el hecho de que les guste escucharse sino al revés a los demás nos gusta el Palenque que interesantes toque cuenta no está

Voz 0187 27:13 es un líder se nace osea

Voz 13 27:16 tú qué crees Jolín pues evidentemente todo lo que tenga que ver con con la inteligencia emocional todo lo que tenga que ver con la gestión de emociones se se aprende y de hecho se aprende y de hecho si te dijera lo contrario pues a lo mejor me echando un mal líder pero puede aprender a ser un buen líder sí lo que ocurre es que normalmente en las empresas quieren empezar por

Voz 1480 27:42 eh enseñarme dinámicas de liderazgo pero

Voz 13 27:46 probablemente casi siempre tengo que empezar por cosas más básicas como tú has dicho antes como la empatía como la simpatía como saber comunicar cómo no a lo mejor si alguien comete un error no a hacerlo demasiado demasiada sangre no sabes ese tipo de cosas que hace que la gente trabaje a gusto se encuentre de una manera más en un equipo que en un grupo entonces se puede aprender todas esas cosas que otra vez son de de inteligencia emocional pues sí lo que pasa que a mí siempre me queda está dudando de que cuando alguien lo es de manera natural como cuando alguien sabe bailar saldo es como cuando alguien que tiene el ritmo en el cuerpo justo entonces yo puedo ir a una escuela Hay aprender los pasos no pero cuando ves a alguien en la pista de baile que baila con esa cosa es Holy saca llegaré

Voz 13 28:42 esto también pasa aquí que ocurre por ejemplo en un grupo de trabajo en el que no hay un líder pues era en varias cosas y que varias personas que ser líder claro es que eso me pasa a veces que una empresa muy ir la persona que está destinada por cargo a ser líder si no lo ejerce de manera correcta normalmente hay otro con una jerarquía menor que quiere suplantar ese puesto

Voz 0187 29:06 qué hace ese líder para pararle los pies a ese que está intentando su plantarles pues lo primero

Voz 13 29:11 lo que siempre recomiendo antes Ángel un liderazgo que es cierto que todo el el coche es rápido pero a veces creo que en las empresas quieren hacerlo demasiado rápido yo siempre empezaría con un coaching personal sea tu barriendo para lo tuyo

Voz 13 29:29 puede dar lo que no tiene entonces si yo tengo que saber cuando parar te y como parte bando decir esto lo has hecho mal eh sabes hacer de guía de manera que yo sea coherente no sólo con lo que hago sino también con lo que digo todas esas cosas que sirven para inspirar a los otros pues uno sólo tiene que aplicar una mismo creo que estamos hablando autoestima otra vez sí

Voz 13 29:56 tú no puedes exigir a alguien de tu equipo que haga algo que tú no haces entonces la la primera persona que te que te no mira es que tu trabajo y tu responsabilidad llega hasta aquí la mía llega también hasta aquí

Voz 0187 30:11 y qué hace si tú te sientes líder himno eres líder es un problema si tú te sientes líder en horas líder las que me refiero porque tú te sientes líder pero hay mucha gente por encima como has cómo gestiona sexo porque eso te debe genera una frustración todos los días no de decir es que yo no me yo es que yo algo mucho más aparte está bien no el hecho de que es lo que pasa que el Liber

Voz 13 31:13 sí lo que pasan entonces ejercerán diferentes liderazgos ha pasado uno se ocupará más de unas cosas y el otro de otras entonces hacen aquello a lo mejor un poquito como así que eso también pasa claro por eso hiló ves mucho en las mesas de dirección no como se sienta a mí esas cosas dicen mucho al final lenguaje corporal habla bueno bueno que eres líder lo que yo no no como que no no lo creo tú crees que bueno yo que te conozco hace mucho yo creo que el exlíder de las que no lo sabe muy buen feeling tendré que practicarlo entonces

Voz 0159 32:20 estoy diciendo algo se me estás diciendo la cepa bueno ya veremos ya te poco lo cariño en tu sitio hasta ahora cuando muchas gracias Raquel con placer

Voz 13 32:33 no siempre Messi chao chao

Voz 1480 32:57 aquel programa de hoy Ángela bueno volvemos en dos semanas en dos semanas por una hermanita

Voz 0187 33:02 sí de vacaciones de Semana Santa y a partir del sábado pues estaremos aquí a las doce de nuevo en Cadena Ser punto com y en todas las plataformas digitales

