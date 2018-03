Las claves de un liderazgo efectivo

Voz 1 00:00 además más canta

Voz 1490 00:36 hoy toca que venga a visitarnos Raquel Raquel Calonge que además de ser experta en gestión de emociones como otras veces que hemos hablado pues no de todas parte de las emociones ella también es especialista en coaching ejecutivo el liderazgo de echar desarrollo de talento en empresas entonces hoy hemos querido que nos venga a hablar de liderazgo hola buenos días Raquel cómo estás buenos días muy bien qué es el liderazgo pues no ultimamente hemos que hablar del liderazgo verdad pues la una definición así como de Wii que pedía casi sería que es un conjunto de habilidades directivas para que un individuo pueda influir en la foto

Voz 0020 01:15 ha de ser de otros a ser posible dentro de una organización para conseguir objetivos positivos

Voz 1490 01:26 vale bueno Iker que tiene que tener lideresa de tienes madera de líder que hay que tiene que tener un líder

Voz 0020 01:32 pues un líder sobre todo tiene que tener muchísima inteligencia emocional

Voz 1490 01:37 lo fundamental la primera tienen que

Voz 0020 01:41 saber qué es lo que le pasa a los otros o por lo menos leer lo que cree que le pasa a los otros sabes aquella cosa de no me pasa nada pero yo te veo y creo que sí que que que hay algo detrás no está cerrado a ti te pasa es es un poquito como de saber pues no esté en el lugar de otra persona y eso siendo un jefe directivos agradece mucho también suelen ser más personas muy accesibles a pesar de que son el jefe de de del equipo nadie tiene miedo de hablar con él no que antes eso no pasaba mucho de no ha vete tú con el jefe si esos datos son personas muy accesibles son humildes son positivos tienen grandes dotes para comunicar cosas normalmente cosas que a la gente le gusta escuchar no tiene un punto y como de cuenta cuentos siempre tienen cosas que decir hay no sólo por el hecho de que les guste escucharse sino al revés a los demás nos gusta el Palenque que interesantes que cuenta no está esta

Voz 1490 02:45 líderes se nace o sea tú que crees Jolín pues

Voz 0020 02:51 evidentemente todo lo que tenga que ver con con la inteligencia emocional todo lo que tenga que ver con la gestión de emociones se se aprende y de hecho se aprende y de hecho si te dijera lo contrario pues a lo mejor me echando un par de empresas que un mal líder pero puede aprender a ser un buen líder sí lo que ocurre es que normalmente en las empresas quieren empezar por enseñarme dinámicas de liderazgo pero probablemente casi siempre tengo que empezar por cosas más básicas como tú has dicho antes como la empatía como la simpatía cómo saber comunicar cómo no a lo mejor si alguien comete un error no hacerlo demasiado demasiada sangre no sabes ese tipo de cosas que hace que la gente trabaje a gusto se encuentre de una manera más en un equipo que en un grupo entonces se puede aprender todas esas cosas que otra vez son de de inteligencia emocional pues sí lo que pasa que a mí siempre me queda está dudando de que cuando alguien lo es de manera natural como cuando alguien sabe bailar sabes como cuando alguien que tiene el en el cuerpo justo entonces yo puedo ir a una escuela Hay aprender los pasos no pero cuando ves a alguien en la pista de baile que baila con esa cosa es Holy

Voz 1490 04:14 y qué ocurre por ejemplo en un grupo de trabajo en el que no hay un líder pues ocurren varias cosas y que varias personas que ser líder claro

Voz 0020 04:25 eso me pasa a veces que una empresa y la persona que está destinada por cargo a ser líder si no lo ejerce de manera correcta normalmente hay otro con una jerarquía menor que quiere suplantar ese puesto

Voz 1490 04:38 ACS líder para pararle los pies a ese que está intentando su plantarle

Voz 0020 04:42 pues lo primero yo lo que siempre recomiendo antes hacer un liderazgo que es cierto que todo el el coche más rápido pero a veces creo que en las empresas quieren hacerlo demasiado rápido yo siempre empezaría con un coaching personal sea tu barriendo para lo tuyo no

Voz 0020 04:59 pero sí que creo que uno no puede dar lo que no tiene entonces si yo tengo que saber cuando parar te y como parte cuando decir esto lo has hecho mal eh sabes hacer de guía de manera que yo sea coherente no sólo con lo que hago sino también con lo que digo todas esas cosas que sirven para inspirar a los otros pues se lo tiene que aplicarse a una mismo creo que estamos hablando de autoestima otra vez pues es que es un poco eso tú no puedes exigir a alguien de tu equipo que haga algo que tú no haces entonces la la primera persona que te decir no mira es que tu trabajo y tu responsabilidad llega hasta aquí la mía llega también hasta aquí

Voz 1490 05:43 y qué hace si tú te sientes líder himno eres líder es un problema si tú te sientes líder en horas líder las que prefiero porque tú te sientes líder pero hay mucha gente por encima es decir que acabas de dejar Navas cómo has como gestión acceso porque eso te debe genera una frustración todos los días no de decir es que yo no me me yo es que yo algo mucho más aparte está bien no el hecho de que sea eso lo que pasa que el libro ver eso creo que tiene algo más que ver con el luego en los líderes inspiran sin verse casi cuenta tiene un punto de seducción tienen claro tienen esa cosa de Cannes entonces que alguien se sienta líder sin serlo es difícil probablemente así que crea que se merecen

Voz 0020 06:28 más pero eso es se Egoi orgullo otras cosas pero como yo soy un líder fantástico en avión

Voz 1490 06:40 hay dos personas que podrían ejercer de líder perfectamente pero hay uno

Voz 0020 06:44 lo que pasan entonces ejercerán diferentes liderazgos ha pasado unos se ocupará más de unas cosas y el otro de otras entonces atan aquello a lo mejor un poquito como así que eso también pasa claro por eso hiló ves mucho en las mesas de dirección no como se sienta a mí esas cosas dicen mucho al final lenguaje corporal habla bueno bueno que es líder o que yo no no veo cómo como que no no me lo creo tú crees que bueno yo que te conozco hace mucho yo creo que el exlíder de las que no lo sabe francés tendré que practicarlo entonces un poco más que es es algo innato en mí es que normalmente cuando la gente consigue cosas no ha pagado digamos un precio muy alto que las que lo hace mal

Voz 0020 07:37 cuando se hacen las cosas si se consiguen cosas pero las desde el trabajo pero también desde el bienestar ignota costado como sangre sudor y lágrimas que nos han enseñado parece que no hemos hecho nada y a lo mejor tú también te tienes que aplicar el cuento