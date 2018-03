¿Dónde estará mi Máster?

Voz 0874 00:00 escucha que sonidos sensiblemente distinto porque no estamos en el estudio yo no estoy en el estudio estamos en medio del Valle en el Valle del Jerte en tierra extremeña que además es tu tierra y sin embargo Madrid Antonio Nuño buenos días buenos días yo creo que no hayan no voy a nosotros sino incluso nuestros padres no cuando cuando iban a un altillo y desempolva Avan ya hacían ejercicios de memoria nos enseñaban las notas de segundo de Bachillerato entonces la palabra bachillerato no sonaba muy antiguas los que hacíamos books no sacaban cartillas y todas tenían un sello todo trabajo presentado incluso que fueron se ha fijado un papel antiguo tenían su organismo con nombre rimbombante como sociedad económica matritense de Amigos del País certificadas de cuarto de reválida eran tiempos analógicos ahora hay quién tiene un máster en una universidad ni siquiera sabe dónde ha metido el trabajo que tanto esfuerzo supongo que le costó para aprobar ese máster no sabe dónde lo ha dejado

Voz 1 00:54 el te va en nuestra compañera Lucía Taboada el otro día cualquier trabajo universitario de relevancia no no es que esté guardado una vez en el ordenador eres que está guardado como trabajo Kate trabajo ok ok trabajo definitivo trabajo definitivo que trabajo para imprime eso desde luego aparte de las copias que guardaba en el disco duro en el pincho USB los que somos menos jóvenes hasta en CD

Voz 0874 01:16 la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes sigue ignorando a los medios de comunicación con lo que Ayala ha gustado siempre en aparición pública además ayer anuló un acto que tenía con los rectores madrileños la consecución de ese máster en Derecho autonómico no hace más que aumentar el problema no es que está en juego la honorabilidad de Cifuentes sino que lo que está en juego es el prestigio de una universidad pública como es la Rey Juan Carlos I techo catedrático Javier Javier de Lucas lo planteaba así en Hora Veinticinco anoche

Voz 0873 01:42 la universidad no es es los másteres no son esto los estudiantes no son esto los profesores tampoco son esto los profesores no nos saltamos el artículo nueve del Reglamento que regulaba los estudios de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y que supo enviar a mi juicio con todos los respetos para él incompetente rector ignoraba segundo por supuesto que ningún profesor en ninguna universidad española corrige actas por teléfono las actas por porqué garantía del funcionario que tiene la custodia en las actas por garantía del estudiante antes ser corregidas mediante un acta adicional que debe ser firmada por el profesor que rectifica en presencia de funcionario

Voz 1 02:34 aparte de las cuestiones apuntadas por el profesor de Lucas el diario punto es ha estado dando cuenta de un buen número de dudas durante estos días las pruebas aportadas por la propia Cifuentes y por la Universidad no hacen más que acrecentar las sospechas el famoso trabajo que no aparece la versión dada por el entorno de la presidenta sobre que se había dejado dos asignaturas para otro año la existencia de un pago de matricula posterior a la consecución del aprobado las actas que se presentan como pruebas que aparecen sin sello sin con pulsar las direcciones que aparecen en los documentos que no se corresponden con las direcciones reales de Cristina Cifuentes en las fechas en las que los documentos fueron remitidos un profesor Cano conocía una alumna que la delegada del Gobierno bueno podríamos seguida así durante un buen rato porque irregularidades y contradicciones hay para dar y tomar

Voz 0874 03:34 enseguida volvemos a la Comunidad de Madrid y a sus cloacas porque el día de ayer dio para mucho antes vamos a hacer una parada

Voz 4 03:40 en Catalunya aunque quiere decir que desde aquí

Voz 0874 03:42 de Extremadura entonces un poquito más lejos que desde Madrid lo escuchábamos hace un momento lo último el ingreso en prisión sin fianza de Jordi Turull y otros cuatro dirigentes nacionalistas hemos pedido a nuestro compañero Pablo Tallón de Radio Barcelona que nos cuente en un minuto qué es lo que ha pasado en Catalunya en las últimas setenta y dos horas

Voz 1673 04:00 el independentismo vivía sus días de mayor confusión y el miércoles el juez Llarena lo acabo de complicar el famoso Plan C Turull podía ir a prisión todo se precipitaba dama Dick Jones en un tiempo récord Rehn convocada para el día siguiente la investidura de Turull sin contar con el apoyo de la CUP han unido y mientras tono hoy hacía lo imposible por seducir a la CUP la oposición hacía lo posible por frenar el pleno

Voz 5 04:22 otra vez estamos aquí en un pleno de investidura pendientes de una asamblea de la CUP adelantando la investidura porque mañana usted tiene lío judicial

Voz 1673 04:29 el pleno se celebró Turull hizo un discurso donde no mencionó ni independencia ni República turno Feeri asegura no el ofrecía rehacer puentes con el Rey Rajoy mientras Lacko rompía apunta

Voz 6 04:41 es con sus socios se unen para acabar al ciclo así que pasó lo que estaba anunciado sesenta y cuatro si si antes y no tras el portazo de la Copa Turull ya antes de ir a declarar Rubira cerca de Esquerra renunciaban a sus escaños y horas después vino noticia

Voz 0874 04:57 a última hora Aitor Álvarez Marta Rovira se ha ido de la tarde con los encarcelamientos de Forcadell Rull Turull hay Romeva el independentismo entró definitivamente en su momento más duro veremos a lo largo de la mañana con Pablo Tallón para que nos cuente la última hora recordó que las once y media está previsto que dé comienzo la sesión del Parlament que de investir o no seguramente no al encarcelado Jordi Turull

Voz 1 05:28 ya día mucho que no escuchábamos a Esperanza Aguirre ayer comparecía en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid para hablar de la construcción y gestión de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel Segunda Aguirre se negó a hablar de nada que no fuera el famoso campo en cuestión campo que por cierto ideó ella

Voz 0589 05:47 más mes pero la idea fue Mi no no yo no voy a motoras Rato Aguirre por dos razones lo había visto en ciudades muy importantes del extranjero en cuál en concreto en Tokio solamente solamente hay en Tokio bueno yo donde lo había visto en Tokio luego lo vieran algunas películas no precisar en qué

Voz 8 06:03 a lo mejor deja deja

Voz 0589 06:05 a la primera razón lo había visto en el extranjero y segundo e indicaciones de personas en el mundo que consideran que el golf es algo enormemente positivo

Voz 0874 06:17 Esperanza Aguirre se desentendió de los chanchullos supuestamente cometidos por Ignacio González y sus familiares en este asunto del campo de golf ella reconoció ser las responsables su sucesor en el puesto antecedió en esta comisión practicamente se negó a declarar aduciendo que el caso está bajo secreto de sumario como suele ser habitual Aguirre cerró con una máxima de las suyas aunque esta vez les salía una extraña mezcla de refranes

Voz 0589 06:39 a toro pasado macho asegura no perdón pero no se ha hecho mal Jacob son visto muchos

Voz 1 06:48 no dejamos el PP de Madrid medio dejamos la polémica Óscar López es el nuevo portavoz de los populares del pueblo de El Molar su grupo municipal atrás quedan sus declaraciones de dos mil quince en las que señalaba que no hay cunetas suficientes en España para los rojos el propio Partido Popular del Molar solicitó su renuncia incluso la presidenta Cifuentes calificó esas declaraciones de impresentables hay que tener en cuenta también que varios vecinos de El Molar fueron fusilados por el franquismo en mil novecientos treinta y nueve pero el perdón de Génova ya ha llegado López ha sido rehabilitado tanto que es el portavoz en ese Ayuntamiento que gobierna Ciudadanos con el apoyo de otras formaciones evidentemente Cifuentes no ha tenido ocasión de decir si comparte esta decisión de su país

Voz 0874 07:48 se crímenes del franquismo son de las grietas de nuestra democracia Amnistía Internacional España cumplen estos días cuarenta años y con ese motivo presentado un documental magnífico en el que se detallan los grandes retos que tiene los derechos humanos en nuestro país el documental está dirigido por suban Intxausti el guiones de Luis Carazo

Voz 4 08:06 el título del documental repito muy recomendable es grietas

Voz 0419 08:14 yo tenía una vida normal y de repente me quedo sin trabajo sin dinero sin casa y con tres niñas no había otra opción que que ocupan uno bien

Voz 11 08:27 es venir aquí por buscar Mi vida es sin embargo

Voz 8 08:30 pero con eso

Voz 0419 08:33 el primer bofetón sigue todo verdad veía doce Dani pedí yo pierdo piensas habré hecho algo para que el actúe así de la UGT León mató por tener una idea por qué

Voz 0419 08:55 votaran en el dos mil cuando habla de su historia significa volver al escenario de la pesadilla platos Tuta cuando la cuentas de las se curan no pero es difícil

Voz 0874 09:07 tantas cosas Amnistía no estuviera ahí seguramente no se contarían no serían nada en contra de ellas Esteban Beltrán

Voz 4 09:14 doctor de Amnistía Internacional España cómo estás Esteban buenos días pues la Javier muy bien gracias

Voz 0874 09:19 en España Amnistía Internacional tiene más de ochenta y cuatro mil socios más de dos mil cuatrocientos activistas más de medio millón de colaboradores pero hablamos a menudo de esto Esteban es mucha gente pero seguramente no es suficiente

Voz 13 09:30 no es muy poca yo creo que la el unas tendencias actuales más quizá la única más positiva en el mundo es que necesitas necesita muchísima gente para enfrentar a los abusos del poder no hay unas tendencias positivas es que frente a políticas cada vez más demoniza horas del otro frente al apocalipsis de austeridad que deja sin vivienda y sin acceso a millones de personas que se movilicen

Voz 1 09:58 este es muy difícil hacer balance de un periodo de cuarenta años pero si hubiera que hacerlo en un par de minutos cuál será el balance Amnistía Internacional en España en estos años

Voz 13 10:08 quizá el primer mensaje es que estamos mejor que hace cuarenta años y estamos peor que hace diez años yo creo que ese es el mensaje de obviamente ETA no ha dejado de matar no significa mucha gente no es amenazadas implique no tenemos muerte no nuestra encarcelados objetores de conciencia la serie diez años aproximadamente monseñor retroceso retroceso se podía pedir asilo las embajadas españolas ahora no llega a los refugiados de forma ordenada España se ha multiplicado por catorce las exportaciones de armas mil trescientos niños de unos trescientos lo cual es una mala noticia aumente el riesgo de que se cometan con nuestras armas tienes derecho internacional la crisis económica los últimos diez años yo devastadora para para fines de miles de personas no y uno demente otro importante hace años en los años ochenta los mousse de Tzipi Kohl había un chiste sobre asesinato de Carrero Blanco intimar ahí a la cárcel y estamos hablando de sesenta y seis personas que que bueno pueden sufrir cárcel inhabilitación y a redes por lo tanto ese es el mensaje que te cuarenta años

Voz 0874 11:22 más de cuarenta años escuchábamos en el documental La voz de Ascensión Mendieta que dedicamos hace unas semanas nuestras vidas enterradas es es tu crees el gran punto débil de nuestra democracia Esteban era hacer justicia con las más de ciento catorce mil personas que aún permanecen en fosas en ese ministerios netas

Voz 13 11:40 es es uno de los grandes tristezas país no el día más no es lo que ha hecho y fenómenos normalmente no porque en el año dos mil cinco se muere Franco año dos mil diez por ejemplo ha habido cuarenta y cinco comisiones la verdad es que si yo por lo menos a obtener verdadero que había o y reparación las España es una excepción en el que no no sólo no hemos o no eso hemos pasado del olvido de las víctimas del franquismo a los dos y eso es una dos

Voz 0874 12:18 pues entonces yo sé que eso es reacio siempre a hacer valoraciones de asuntos domésticos digamos que afectan a este país pero tenéis alguna valoración no sé si oficial propuesta parte de lo que ha pasado en las últimas horas en Cataluña

Voz 13 12:31 bueno lo que Catalunya Penn han distintas Tokio siguiendo desde septiembre lo que está ocurriendo hay como tres elementos tan importantes sino que tiene que ver con ocurre en uno de octubre hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ha documentado lo menos cinco casos los estamos siguiendo intentando que la justicia donde hacemos una una importante división son las las autoridades catalanas y el ejercicio de sus funciones y los miembros hacer caso de lo de la sociedad civil Jordi Sanchez pisar San esquí a pide que sean pues de forma inmediata no vemos ninguna una rebelión la actual Viera acusó el juez Llarena no no está justificada no hay santo los chat no me defiendo estoy en prisión preventiva durante tanto tiempo porque tiene que ver con lo que he dicho con libertad de expresión han podido cometer alguno de los delitos pero luego no le rebelión no debería estar en prisión coches diversa en el resto de los casos no tenemos una posición todavía hay estamos revisando que tengan todo

Voz 0874 13:41 en repite lo que decía al principio sí pueden ver documental que creo que se acaba de estrenar porque preestreno hace unos días se llama grietas vayan a verlo porque seguramente va a remover su conciencia y pueden ayudar ayuden para este tipo de organizaciones cualquier ayuda por pequeña que sea siempre bienvenida y ojalá que el trabajo de estas instituciones como Amnistía Internacional no fuera necesario pero lo es lo recordamos a menudo Esteban Beltrán además tienes un libro por dentro de un par de semanas hablaremos del un abrazo fuerte

Voz 13 14:09 gracias que abrieron una suerte

Voz 4 14:18 otra de las grandes grietas café a nuestra sociedad de la desigualdad hablamos en este caso de la desigualdad

Voz 1 14:23 la entre hombres y mujeres más concretamente de la brecha salarial una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andalucía puede suponer un paso importante para acabar con esa brecha en Málaga una trabajadora despedida deberá ser indemnizada con treinta y cinco mil euros por la que fue su empresa al haber estado al menos tres años cobrando menos dinero que sus compañeros varones que ocupaban puestos de la misma categoría

Voz 0874 14:45 la de lo Social del Tribunal ha desestimado el recurso presentado por la empresa en contra de una primera sentencia que acreditaba un trato discriminatorio a la trabajadora que llegó a recibir retribuciones más bajas que sus compañeros varones la sentencia ratifica la vulneración del derecho de la afectada a no sufrir discriminación salarial por razón de sexo declara la nulidad radical de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad con la escuchen muchos que cunda el ejemplo

Voz 1 15:20 desde que se legalizó en España el juego online en dos mil doce la Edad Media los jugadores ha pasado de treinta y cinco a dieciocho años según datos de la Federación Española de Jugadores de Azar en rehabilitación en dos mil ocho se abrió la primera casa de apuestas deportivas en España los expertos anuncian que el número de ludópatas comienza a ser preocupante José Manuel Granda ha visitado la Asociación para la Prevención y Ayuda ludópata y allí ha hablado con dos afectados y con el presidente de la Asociación Victoriano Dolado

Voz 8 15:48 tengo veintidós años cuando empezaste al queda yo a los diecisiete años diecisiete yo porque pensaba que era un sitio un congreso podía sacar dinero fácil podía vivir de ello porque la primera puesta Aketxe de medidas de que lo fueron unos mil euros quinientos dije Cuno echado cinco euros y tal pues me apoyo va sí lo he hecho siempre llevo bastante dinero

Voz 15 16:11 desde que salió prácticamente el boom de las apuestas

Voz 16 16:15 la edad de ludopatía

Voz 15 16:17 ha bajado muchísimo

Voz 8 16:19 pues es que cuando yo entraba cuando yo entraba y todo era como un hermano ya al como de la casa pues las ya me conocía ni DNI ni nada imagino ellos a lo mejor pensaba que no pero lo yo estuve los últimos seis meses antes de cumplió dieciocho de

Voz 15 16:35 estando en la cual tenemos registrados a fecha de hoy más de doscientos pacientes e la mayoría son no mujeres bastante pocas de doscientas y pico pues cinco cinco seis son mujeres no más vienen los padres lógicamente UE solo no pueden venir no está permitido pero las digamos para la que tiene el importantes de encima cachondeo que que ya aquí es increíble era la bebida gratis dale comida gratis incluso pero el otro día que yo no quería creérmelo les dejan fumar

Voz 8 17:19 y lo tronco gratis si vence como comida bebida claro

Voz 15 17:24 cotizan gratis vamos a ver si gratis no ha hecho cuando te estás dejando todo

Voz 17 17:34 de miles y miles en mi trabajo tenía acceso tenido acceso relativamente fácil a dinero bastante dinero

Voz 18 17:45 ahí está pidiendo que gasta este dinero de la empresa

Voz 8 17:49 sí sí sí se bastante dinero de la empresa yo lo que hacía era robar a mi familia que ha robado mi familia te el dinero que me bastaba joyas en dinero efectivo o con tarjeta de crédito yo creo lo cual cualquier cosa que veía cualquier cosa que cogía para poder jugando aparte parte dinero no tendrá una pero joyas de familiares fallecidos es un trauma aunque ya estoy en Nepal es

Voz 19 18:11 no no yo sabemos que

Voz 8 18:13 pero en el momento que pasó y todo eso pero en el primer ya que estoy aquí que haya no les importa las joyas en cierto modo pero que yo salga adelante y obviamente esto porque igual ánimo dos años y ocho meses aquí fue un poco en Grecia no es decir poco a poco antes semana anal y al final ya el último año era diariamente sin ir al colegio si hubiera nada

Voz 15 18:34 qué tal hijo de cinco días mil euros primero te espadas cuando llegué aquí me dice El Far el padre que le ha pagado la deuda al hijo lo primero que la digo digo mira eres tonto digo porque si las pagaba la deuda perfecto trece que no pero la acabas de dar un blanco tu hijo las quitado todos los problemas que levita que bueno no tiene un problema y la mayoría bueno hacerlo

Voz 8 19:11 el primer extradiciones que cuando tú ya lo sueltas dices todo tú te suelta la mochila por decirlo así como una especie de metáfora tú tienes una mochila llena de piedra hicieran caso tu familia critica con todo te tienen que estar controlando como un niño pequeño idealmente esos jodido pero ha ayudado la Asociación por la gente que está aquí todo es mucho más fácil es un grupo de ayuda Nos olvidamos todo mutuamente porque el en sentido de que por ejemplo yo hablo de mis historias que cuento en el que se cuentan el grupo cada uno cuenta su historia de cómo ha sido de comando usado y te pueden hacer preguntas pero lo bueno es que tú puedes interactuar con por ejemplo y yo con él o con cualquier persona para poder ayudarle incluso una familiar a una pareja él es decirle consejo para que siga con su novio Suu au su hijo para que así sea más fácil para ellos que a Baco

Voz 15 19:59 vidas y yo salgo bastante bastante fastidiado y me habré añadiendo cogidas es la primera cita por el paciente llega de donde las cuentas todas las pautas y todo lo que vas a hacerle hay sobre todo lo que les ofrecemos para que él se rehabilite hombre orquesta que la familia no puede es solo pero el otro siempre aconsejamos que se ve acompañado siempre igual que las terapias es durísimo porque familiar cree que sabe todo porque de que que es un jugador fijo su marido y le apuntó a todo lo primero que les digo siempre y cuando la la primera pregunta digo ha dicho todas las hipótesis digo no digo si contra la verdad dijo mira es que tírate tuya está cómodo así que se que está permitiendo siempre se guardar cantidades tontas cosas cantidades tontas que se piensa que porque no las diga para menos daño es al revés las es mucho más daño porque sino

Voz 8 21:05 no vamos a decirlo a saber dónde hubiera estado mismo no estuviera no hubiera están en mi casa eso lo tengo clarísimo subir que al nivel que hubiera estado en ese momento estaban ese momento estaría fuera en casa total

Voz 0874 21:16 totalmente en estos testimonios los que pensar cuando vemos cada vez más frecuencia de hecho pueblos en ciudades como la plazas como esos centros de apuestas esto solamente cambia el paisaje cambia también el paisaje social de la gente que vive por allí mi lo pueden acabar como acaban esta gente por lo menos en rehabilitación se sería una buena señal otros nunca llegan siquiera dar ese paso estamos en el Valle del Jerte en el hotel balneario es una sala muy grande a partir de las nueve abrimos las puertas con todos los invitados hay sitio para todos aquí pueden hacer un programa de radio organizar un baile fácilmente así que si están por aquí con alguno de los pueblos de esta comarca o si han venido a ver el el día de la de los cerezos casi en flor hundían el que por cierto tendremos el sol repito hotel balneario Valle del Jerte Antonio un abrazo

Voz 1 22:01 abrazo hasta luego