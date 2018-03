El primer refresco del mundo embotellado en días de luna llena

Voz 1 00:00 trampa

Voz 0385 00:34 hablar hoy hoy uno hablarte de una bebida revolucionaria original todo lo que se te ocurra me gusta poner el listón alto entonces te voy a decir eso de de los creadores de la creo que vertida llega a la cartelera pues una bebida muy diferente que no te voy a decir todavía el nombre te hacen una pregunta vengas tú crees en la influencia de la luna llena hombre en la Luna llena tiene influencia sobre las marea no dicen que se producen más explicación científica produce más partos cuando hay luna llena bueno pues hay gente que cree mucho en todo lo que envuelve a la luna llena y cómo influyen los seres humanos impongo la magia no para mucha gente es casi una filosofía de vida no un poco todo lo que envuelve a la luna en este caso cuatro emprendedores asturianos que cree mucho en la luna llena han creado Moon water es una bebida bueno Slovan de agua como te puedes imaginar es una marca de agua embotellada pero eso sí sólo leen botella los días de luna llena de agua para alambre es la boya está en la luna llena es un agua mineral natural de manantial asturiano de Galea lleva también jengibre lleva Lima pues más que un agua representa una filosofía de vida mira escucha lo que me han contado

Voz 0564 01:48 en el mundo del marketing el consumo hoy en día lo que más recompensas da es la diferencia ser original y ofrecer algo que a este momento nunca nadie ha ofrecido eso debieron pensar los creadores de Walter un refresco a base de agua mineral del manantial asturiano de Gales

Voz 6 02:03 el proyecto nace como hace siete años nos dimos cuenta que había un hueco en el mercado que la gente buscaba a la hora de combinar subproducto un refresco o un mix ser que se llaman ahora que fuera distinto fuera saludable porque a la gente le gusta mucho salir tomarse copas cenar pero luego a la venta se preocupa sobre todo a día de hoy

Voz 0564 02:30 eso sí esta bebida tiene una peculiaridad muy pero que muy especial y es que sólo en botella los días de luna llena nosotros queramos enamorado de la luna la luna influye mucho

Voz 6 02:40 en el agua y es verdad que los días de luna llena pues la realización está mucho más activa no habla Nacho Alonso uno de los fundadores de la marca

Voz 0564 02:48 donde lo siguiente cuando lo preguntamos qué qué efectos causa nuestro cuerpo beber agua embotellada en días de luna llena pues ni idea

Voz 3 02:56 no no lo sabemos a día de hoy me imagino que en el futuro lo sabremos porque los científicos habrán investigado pero lo que sí que tenemos claro que es distinto y diferente que es lo que queremos nosotros distintos soy diferente

Voz 0564 03:08 el agua no es el único ingrediente de esta bebida carbón atada que está conquistando a Celebrity marcas e invadiendo los mejores restaurantes del país la clave es el agua la lima

Voz 6 03:19 libre por lo saludable que es y luego porque también se la atribuyen a día de hoy poderes afrodisíaco

Voz 0564 03:25 el y la gran alegría que me Water halago a sus creadores es convertirse en una bebida mucho más versátil de lo que en un principio planearon aunque nació con vocación de Mick Potter ha resultado ser ideal para tomar sola en cualquier comida otra opción más para los abstemio por ejemplo e incluso para los niños

Voz 6 03:41 normalmente si ya estás con alguien que se está tomando una cerveza o una copa de vino hace traía alguien se toma un agua o un agua con gas ya está el aburrido eso y sin embargo con esto pues que te pones un poco al al nivel no es lo dices tú hay muy poca oferta de bebidas sin alcohol que que puedas tomar y que no sea pues agua no un refresco tradicional lo dicho nadie les asegura que vayan

Voz 0564 04:05 convertirse en hombre lobo a la medianoche pero si quieren saber qué se siente al probar una bebida que guarda en su interior toda la magia de la luna apunten bien en nuestra página web también puedes compra el producto

Voz 6 04:16 en Amazon en la tienda online de i Solé o en la del paracaidista que porque creemos que al final la experiencia que uno tiene en en un local pues la pueda repetir en su casa y bueno y que al final el i Comerç es el el presente y el y el