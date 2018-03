Revoluciones pequeñas y musicales

Voz 1 00:00 el puede quererme de que ella le puede que levante la voz puede que me arranquen sendas a editar en España quiero ser tu perro fiel de voces sin rechistar las tres luego desató ideas era a ver qué me dice del pueblo

Voz 2 00:37 eso me tiembla Pedro ha superado dice que de color pieza clave está a ver qué me dices después sólo Crespi no me tiemblan los pies a su lado perdiste queda esto lo desconocido me empiezo a trenza a ver qué

Voz 1 01:05 E M LIC le puede

Voz 1955 01:10 a estos mandando un mensaje de yo creo que sí

Voz 1775 01:14 si te estoy mandando un mensaje dime es bonito en la pared de quiero ser tu perrito faldero y no el mensaje va por otro lado lo vas a entender enseguida una cosa bonito no es todo oye es poco que hemos visto muy buen y ya mira que yo no lo conozco eh hay pues a dos horas y pico te podía me se me ha ocurrido no se hubiera gustado mucho claro si me hubiera si me hubiera invitado en fin

Voz 0874 01:34 no se me pasó porque no siempre no sólo no piensas

Voz 1775 01:37 bueno en fin sin rencor Pino pero bueno para enfrentarme aunque me quede aquí en Madrid mientras estéis ahí disfrutando del Jerte pues he traído esto que está sonando que es que supongo que no era reconocido no no por está encantando cae el Niño de la Hipoteca pero las canciones de Extremoduro de Robe Iniesta ilustre extremeño de Plasencia pero bueno conectado con el Jerte de hecho hace unos años le dieran el premio Picota que cada año otorga el consejo de la Denominación de Origen Protegida cereza del Jerte lo hizo por la difusión que desde los inicios decían ha realizado el grupo Extremoduro de esta preciosa región también en vital

Voz 1 02:10 despacito pero a ver qué es poder eh

Voz 0874 02:18 lo pasamos bien anoche qué pena que no venir consciente no sé por qué no se me ocurre

Voz 1775 02:22 sí además de con el cuerpo de picota hoy me he levantado con ganas de hacer eso que me dijiste alguna vez hace ya años que pretendía es que hiciéramos

Voz 0874 02:29 esta se descubrir música nueva no o que yo no conociera ese

Voz 1775 02:33 todo eso eso está muy bien Pino la era buena pero al mismo tiempo querías un año que sirviera como banda sonora de la noticia la semana otro año que conectara dos personajes de la actualidad pues eso es después que fuera música que en algún momento hubiera estado conectada con la historia de la Casa Blanca luego esto de las revoluciones en fin todo esto complicado un poco las cosas no una cosa música que no a todo esto en fin pero no me olvido de eso qué dijiste un día sobre música que no conozca y bueno a ver si esto que te también venga

Voz 3 03:42 yo no me

Voz 0874 03:53 es lo escoge es bueno estoy todo en función de cómo de buenas la línea de bajo coste

Voz 1775 03:57 bueno un poco de eso sí que hay no pero estoy pensando opinó que para escuchar esto de música que no conozcas esta Radio tres que además lo hace muy bien esto es otra cosa pero mira hoy traigo tengo el día tonto antes de que empiece a hacer preguntas te traigo algo que no conoces creado igual me sorprendo bueno es Lucas Nelson el apellido del apellido si está relacionado con Willie Nelson exacto bueno imaginería más poquito más cante muy claro el eje leyenda del country Willie Nelson por su hijo pues va por otra línea no Willie Nelson era uno de los máximos representantes de aquello que se llamó el country ese movimiento de los sesenta setenta bueno que reivindicaba esa música tradicional estadounidense pero bueno que se oponía de alguna manera al sonido más clásico de Nashville no bueno tuvo muchos críticos porque decían que estaban dulcificado lo que era el mensaje de de Nashville esto que sones de su hijo Lucas que tras varios años acompañando en directo en ir Jaume eh sacó disco nuevo el verano pasado seguirá en la carretera no era inevitable que acompañando a su padre de los bolos hace poco contaba en una entrevista que recordaba un día en que llegó a casa Kris Kristofferson amigo su padre compañero de giras estaba ahí también Mohamed Alí el boxeador ciudades una conversación en la vida de intereses de regula que para él fue Phuntsok y Bono reaccionó siendo casi un niño cogiendo una guitarra y se puso a cantar este tema

Voz 4 05:18 a los que Bale

Voz 5 05:32 sí

Voz 6 05:38 no yo eh sí X el sábado más desearos son hubo ah nada eh ya

Voz 7 06:41 eh

Voz 6 06:49 no

Voz 8 06:57 ya

Voz 1775 07:01 también aquí Jasmin que the night clásico del canto ya te veo muy pero sexy corresponsales no está eso de serlo bueno cuando aquel día se puso a cantar eh Luc Lucas Nelson sería su padre Kris Kristofferson se unieron bueno cuenta que el gran boxeador acabó casi llorando no consta canción que marcó un antes y un después de la historia de este personaje curioso que es Kris Kristofferson tienen un lado oscuro que yo descubierto en esta investigación que suelo hacer para esta sección es que tuvo una beca Roots para estudiar en Oxford salió de ahí con doctorado en Literatura Inglesa

Voz 6 07:31 eh

Voz 1775 07:31 allí también hizo boxeo consiguió alguna distinción en en boxeo pero también hay empezó a componer y cantar bueno después se alistó en el Ejército porque su familia era era militar fue piloto de helicópteros pero al final le tiraba mucho la música y allí empezó limpiando sea ardiendo en Columbia Records conoció a Dylan que estaba grabando que bueno por ahí empezó su carrera porque él lo que quería hacer era componer y cantar en fin todo esto alrededor de de Lucas Nelson ahora sería esa Montaner que yo podría decir aquello de bueno por el padre de Lucas pero vamos a seguir porque en el año ochenta y dos cantó tuvo el de los before junto a nada menos que Julio Iglesias es es esa me iré a pie a poner aquí en el a vivir el de niña a mujer

Voz 0874 08:12 y eso a mí me daría pie a llamar a Patiños supongo que estará por la redacción siempre sabes

Voz 1775 08:16 cómo cómo te conozco opinó sabía que iba a esas Hadid por ahí así que me ha adelantado ya está aquí en el estudio opino que tampoco al Jerte ya está Patiño aquí a Javier qué tal buenos días Jerte gracias

Voz 0874 08:28 hacerte cargo crece pero por intentarlo

Voz 1775 08:30 con esto no va a ver a ver perdóname porque

Voz 0258 08:33 yo estoy escuchando ya esto pasaba también en todas las secciones que habéis hecho creo que me he perdido este ahí va de esto no iba de revoluciones pequeñas y musicales se correr pero yo creo que el primer día que por cierto no ha vuelto a llamar no

Voz 1775 08:47 en el primer día que siempre lo llamamos es si estuviste contando aquello tu Single que ponía de grandes ha dicho que yo lo hiciste demasiado bien pero Rafa ante entre mal

Voz 0874 08:57 más que una operación de Moving

Voz 1775 09:00 miedo pero pero a ver Patiño no te despistes seguimos con revoluciones hoy me ha inspirado la música country lo vas a entender dentro de un ratito pero antes a ver si os suena a los dos esto que trae

Voz 9 09:55 un prisma

Voz 1955 09:59 aquí se ha acabado el cante por lo que veo no se llegaba completamente no sé no me suena pueden ser bien no Pearl Jam me equivoco

Voz 10 10:10 os confunda datos esto lo he dicho siempre la verdad

Voz 1775 10:15 no no nada ya no haber acaban de anunciar que por cierto que ganaron ir a tocar aquí en verano en España y además parece que están preparando disco nuevo de hecho el otro día tocaron yo una canción nueva que es la primera que hacen en los últimos cinco años Se llama a mí el atleta dicen cosas como por muy alto lejos y rápido que vuelen pueden sea rico pero no me puedes negar no tengo nada más que la voluntad de sobrevivir no me puedes controlar no pues

Voz 0874 10:40 te intuyo que el objetivo de esa letra sería tomado seguramente ahora no

Voz 1775 10:45 exacto además parece que cuando bueno la estrenaron la semana pasada será dedicaron a los chavales que sobrevivieron al tiroteo de la Escuela de Parla

Voz 0874 10:52 dicho las muy bien que Custo llega a Washington la marcha por nuestras vidas que organizó todo ese colectivo después del tiroteo para pedir más medidas contra la posesión de armas mañana que no se nos olvide vamos a hablar con una estudiante de Parla que de hecho va estar en esa marcha de Washington junto con nuestra gran corresponsal Marta del Vado por nada

Voz 1775 11:10 sabemos entonces sí que es verdad que esto es un alegato contra Trump no E lo nuevo de Pearl Jam pero Ellos no son nuevos en esto de cargar contra un presidente eh esto que está sonando Se llama Bossi Liga es palabras no con el bus de las ligas menores de béisbol el bus del apellido del presidente que hace ahora justo quince años el veinte marzo de dos mil tres pues ordenaba la invasión de Irak estos meses esos meses supongo que vosotros los dos los Le he visto muy bien en primera línea a mantener la memoria o no en Washington otro en París

Voz 0874 11:39 yo de hecho hace exactamente quince años era más en Nueva York porque no recuerdo justo unos poquitos días antes era cuando Colin Powell ponía esas fotografías en el Consejo de Seguridad de la ONU para conseguir el voto favorable a la inversión

Voz 1955 11:51 sí estuvo el gran Dominique de Lepanto que ese tiempo Giamatti con ese gran discurso hay que reconocerlo ante el Consejo de Seguridad os acordáis aquella frase de la guerra siempre la cosa de viejo país Frances un viejo continente porque hay que recordar que aquella guerra aquí el intento de guerra bueno aquella guerra de hecho dividió a la Unión Europea y por eso Francia estuvo hay un poquito

Voz 0874 12:15 por culpa de Villepin los americanos dejaron de llamar patatas francesas fritas patatas

Voz 1775 12:22 en fin ya te quitas delataba galletas de la época de la música recordáis algo de aquellos meses ha quedado alguna canción musicalmente musicalmente

Voz 0874 12:29 montón mucho no buenas de esos meses Obi de los meses póster

Voz 1955 12:31 por es en EEUU se en Francia menos Severino que no sé si lo conocéis que es un cantante francés que no es al uso pero ya es seguro que os gusta porque él hace jazz Manus de hecho lo recuperó de alguna manera en aquella época la guerra Leo mucho se dio mucha música mucha música esto EEUU si esto qué es

Voz 0874 12:51 en contra por ejemplo bueno no recuerdo si tuvo alguna canción

Voz 1775 12:54 esta que está sonando mira está la tocaron en un concierto en Denver colocaron una careta del presidente en el micro de Bush eso genera una ola de protestas les acusaron de irrespetuoso y antipatriotas pero bueno ahí por ejemplo que Vindel con americanismo Bétera contra la guerra fue un poco posterior no eran un poco posterior

Voz 0874 13:11 que me Iker bromas poco posteriores contra la guerra y a favor de la guerra un montón de cantantes de como por ejemplo

Voz 1775 13:18 cero minas y fue muy polémico y eso te quiero hablar también en una canción que queda asociada a esa misma época pero ya sabes a quién estoy pensando no alguien clásico del country y bueno que es la revolución pequeña musical que traigo hoy

Voz 0874 13:31 las Dixie Chicks exacto

Voz 1490 13:34 tú estás Tey que suelen ser claro que lo que más me dejan muy bien

Voz 11 13:55 el dedo

Voz 12 14:01 sí

Voz 1490 14:02 no

Voz 1955 14:04 a la que les cayó la que le escama

Voz 1775 14:08 Nos hacer memoria dos mil tres Su carrera ha quedado marcada por lo que pasó aquellos días cuando pasa a aquellas están en lo más alto en enero de ese año habían cantado el himno en el descanso de la Super Bowl es lo más eran

Voz 0874 14:18 lo más estaba batiendo récord

Voz 1775 14:21 lo de venta de discos e arrancaban por entonces gira por Europa en esos mismos días de febrero en los que por todo el mundo París Madrid también había manifestaciones contra la guerra ida que ya se veía venir no

Voz 0874 14:31 claro esas semana son las que Bush estaba como loco intentando

Voz 0258 14:34 Israel está impidiendo que estas manifestaciones sirvieron para que conociera paso a paso es nunca mejor dicho París pero música música siguen contra parte del discurso de Villepin que yo creo que alguien le puso una musiquita

Voz 1775 14:49 bueno de fondo e te lleva este recorrido para ir con ese clima llegábamos al diez de marzo las Dixie Chicks actúan en Londres y justo después de esta canción que está sonando que son un sueldo a Vietnam pues la cantante Natalie mails dice estamos del lado bueno con todos vosotros ahora Londres claro no queremos la guerra no avergüenza además que el presidente de Estados Unidos

Voz 0874 15:08 sea de Texas a partir de ahí el gran lío en Estados Unidos llamadas al boicot contra las Dixie Chicks caída de ventas en medio de esa semana anunciantes que dejaron de Aznar la gira emisoras que ponía en cubos de basura para que la gente tirase allí los CD del grupo a los que prendían fuego es que era la tormenta perfecta un grupo de música tan americano como la americana volcando di insultando al presidente del que eran paisanos porque eso encima haciéndolo en la vieja casposa Europa

Voz 1775 15:38 cuál después pidió disculpas la cantante por las formas dijo pero no por el fondo de lo que había dicho Bush respondió pero bueno el daño ya estaba hecho lo curioso es que la gira de estas chicas en Estados Unidos empezó el uno de mayo de ese año

Voz 0874 15:50 Mayo el día del no la misión cumplida encima de un portaaviones

Voz 1775 15:54 la yo compuse aterrizando como para que yo este año que horror once