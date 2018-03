Agricultura y vejez

Voz 2 00:00 eh hay

Voz 1032 00:58 no estamos en directo en el hotel balneario del Valle del Jerte con Aleix Saló hoy con Julio Rey nuestros viñetitas compañero cómo estáis pues muy solos sólo ha visto que esto es un salón en realidad es un salón de bodas Julio tenía algo que decir te acuerdas del programa de radio nos podemos casar perfectamente verdad voy aprovechamos el viaje si queréis porque aquí no digo nada exótico

Voz 1252 01:28 cualquier circunstancia con el entorno que tenemos se compensa

Voz 1032 01:33 en fin yo tengo que decir que he tenido un maravilloso despertar porque llegamos ayer que era de noche no estaba todo oscuro y digo bueno me imagino que Almendros porque me lo han contado yo también me lo imagino que estaba todo cubierto de blanco lamentablemente la niebla no era realmente exacto ya esta mañana a salir

Voz 0062 01:53 a este paisaje precioso está luz saliendo por las nubes

Voz 1032 01:57 esta religiosa es es un lugar de paso le con Llum Barrera cantando lindo nacional como es pues no sé qué hicimos un licor de cereza creo

Voz 1704 02:14 ya ya hay había un peana

Voz 0062 02:17 el restaurante yo sé tocar un poco

Voz 1704 02:19 estaba Llum si estábamos como haciendo

Voz 0062 02:22 toma con el himno de Marta Sánchez nos pusimos a cantar la versión pero ésta que yo cantara el Instituto de flamenco pero como así como con granos que un poco

Voz 1032 02:34 cuando se que no soy de aquí

Voz 0062 02:36 de qué me van a echar de tu qué te crees que estás

Voz 1032 02:39 la nacional José María uf le pone a él se nos hace raro que en este José María no ha podido venir porque tenía un compromiso familiar sencillamente con su hijo no podía

Voz 0874 02:55 darlo pero Llanos contó la anécdota el sábado pasado nos dijo que la última vez que vine al Valle del Jerte fue a su propio funeral porque habían equivocado sabíamos Peric y la gente pensaba que era Peridis que se había muerto cuando pregunto digo no sé que usted no era el caso funcionalmente

Voz 1252 03:09 ya no sigue bien vivo

Voz 0874 03:11 oye el de paisajes maravillosos nos han acogido muy bien debería estar también aquí Mauro Entrialgo pero Mauro no está porque lo tenemos en el Festival de Cómic de la Comunidad Valenciana Esplá Sagunto Mauro esas por ahí buenos días

Voz 1889 03:26 hola muy buenas si estoy aquí yo también en uno

Voz 1032 03:28 espero yo en el hotel de salida

Voz 0874 03:31 en el desayuno bueno pues entre cruasán y cuenta lo porque en realidad estás allí para recoger no uno sino dos premios

Voz 1889 03:40 pues que si es un festival de con que hay una gran cantidad de autores internacional digamos comiendo

Voz 4 03:47 o con cenando con Mary aquí

Voz 1889 03:51 Bryan Talbot Altuna con un montón de autores pero entre otras cosas también dan una media docena de premios y yo me voy a llevar pues la tercera parte porque me dan un apartado por la por la hija a la cual llevo dieciocho años publicando en el jueves y luego nos dan uno a todos nosotros a la que todas las personas que aceite hacemos la la tertulia de cosa tu programa mio creo que es pues es supongo que nos lo dan porque es la mejor tertulia de humoristas gráficos entre otras cosas porque

Voz 1032 04:29 eh

Voz 0874 04:31 hay que ser perseverante conseguir un nicho para conseguir un premio a lo que hacemos no

Voz 1252 04:37 qué tal formas dices hasta con Horacio Altuna como cualquier cosa usar su mito

Voz 0874 04:42 estar con quien no no

Voz 1252 04:44 no

Voz 1889 04:45 no sí de hecho se destaca los tres más importantes que ha encontrado una treintena de autores

Voz 1252 04:54 Mauro Entrialgo

Voz 0874 04:56 ese fija exacto que da recuerdos por allí sobre todo dar mil gracias por que no se hayan dado este premio La Tertulia de viñetitas del del A vivir que según el fallo del jurado no existen mayor mérito comunicativo con programa radiofónico de ilustradores o más bien de viñetitas ya sabía yo que tantos trabajo vosotros al final

Voz 5 05:14 el conseguiría gran habituales

Voz 1889 05:16 que hay en un programa de mainstream llamémosle así se lleven Historia pistas para que para que el sin que nos dejen hablar

Voz 1032 05:25 un abrazo Mauro disfruta hasta luego abrazo a Irán Garro oyes está llena de estas salas pasen pasa entonces eh

Voz 0874 05:34 intentamos también buscar a alguien de esta zona que se dedique a lo que hacéis vosotros y una de las cosas siempre me interesa saber es si es más complicado hacer ese trabajo desde un lugar algo más remoto que Madrid Barcelona que en el fondo te pongas como te pongas al ex es tan centralista como nosotros ese alguien es Fermín Solís que es ilustrador extremeño que hoy se ha venido del Jerte qué tal Fermín cómo estás hola qué tal

Voz 1032 05:57 por inyectarme

Voz 7 05:59 tiene sus aquí eh

Voz 0062 06:02 la mitad es familia suya me ha dicho agro habla

Voz 1032 06:05 me de Fermín Morales porque no estoy bastante no bueno

Voz 0062 06:07 no lo acabo de conocer personalmente pero

Voz 1032 06:10 no se una a mí me consta humildemente pero

Voz 0062 06:13 el autor extremeño más conocido en España es de una quinta anterior la mía que tenéis mucha fuerza muy conocidos en Francia con verdad

Voz 8 06:24 si la etiquetar un como la nueva ola del español a una quinta como dices tú que estábamos pues gente como José Luis Ágreda o Juan Juan Berrio entonces lo etiquetadas pero bueno que tampoco tan conocidos

Voz 1252 06:38 el dos cero se puede considerar un conquistador y conquistado Jorge

Voz 0062 06:43 pero era un momento hace diez años que el Comité español empezó a interesar mucho en Francia muchos autores directamente en vez de publicar aquí traducir en Francia publicaban directamente en Francia

Voz 8 06:56 como Paco Paco Roca hizo arrogan los primer allí fue el hizo el primer allí pero los ha con la que en España y nada simplemente sobre comentar que es un autor muy conocido

Voz 0874 07:07 y es es verdad lo que yo decía que ahí me ha comentado que es el el único ilustrador digamos que hay en Extremadura

Voz 8 07:13 no decir en Extremadura

Voz 0874 07:15 al nivel de Andrea que tú estás

Voz 8 07:19 el único de los trastornos hoy hay muchos ilustradores muy bueno ilustrado la ilustradora pero sí es cierto que que a lo mejor el que más trayectoria tiene sí porque yo empecé a trabajar hace veinte años prácticamente no al primer comics que publica fue en el año dos mil con Subterfuge que creo que estaba trabajando de ahí cogiendo el teléfono en Gas

Voz 1032 07:37 varios pocas veces han telefonista

Voz 8 07:42 a cuando estaba trabajando soy

Voz 1032 07:45 cuando yo trabajaba eh

Voz 8 07:48 claro no me comí fue eso

Voz 0874 07:51 Klum

Voz 8 07:52 Rajoy a Borja es el que más tiempo lleva así que me de que vivo de esto también lo sea el resto si si viviera o no puedo hablar de un estilo extremeño igual que hay un estoy

Voz 9 08:05 luego valenciano o catalán de cómic

Voz 8 08:10 pues eso no catalano

Voz 1032 08:13 sí eso

Voz 8 08:15 no no lo ha habido nunca porque no ha habido lo ha habido un un grupo de gente que no dedicaciones hueso o no una buena ojalá no hubiese habido somos

Voz 1032 08:23 estilo tienes un gran éxito profesional que fue una novela gráfica sobre Luis Buñuel que era recrear un viaje no un rodaje

Voz 8 08:31 sí el de Las Hurdes Las Hurdes tierra sin pan realmente es cuando empecé a hacerlo y me plantee que que fuese ni de Luis Buñuel ni de ni del rodaje de FIES simplemente fui a visitar Las Hurdes porque realmente no conocía las Hurdes no a pesar de estar a una hora de de de Cáceres igual que esto es lo que está prácticamente toda esta bola ahora no de Cáceres aquí en Extremadura y fui a Las Hurdes cuando historia actual sobre la gente de Las Hurdes que viva allí que en esta nueva sociedad mucho va diferente a cómo era en esa época pero es que la figura de Luis Buñuel todavía estaba allí con una fuerza increíble no odiado o no sobre todo por el odio a Luis Buñuel allí aún por por la película habían Historia

Voz 1252 09:08 ahí se quedó porque no diga Gullón sin fíjate

Voz 8 09:10 cuando odio abolió en si hay un sector que que que más progresista digamos y que no tiene no vea Buñuel como una persona que fue hacer daño a Las Hurdes sino que que fue hacer una denuncia no de lo que había prometido al Rey de años antes Hinault cumplió y hay otra gente que piensa que puede hacer a sacar lo peor de de Las Hurdes no requerirán como eran en ese momento lo suelen como era claro claro Buñuel pretendía hacer más documentales de ese tipo por toda España pero luego llaman a la guerra no voy a dar charlas a institutos a chavales que no conoce a Luis Buñuel les digo que lo comparo un poco es lo que hizo fue como el callejeros lo que hacía antes que iba a barrios marginales y sacaba lo peor de esos bares y la gente que que sacas aquí lo peor es que hay cosas buenas dice que la denuncia no de lo que pasa aquí lo sacó las cosas lo voy a hacer una denuncia para que la gente vea la fácil creo que Buñuel fue adelantada a su época como lo fue con todo su cine no y con todo lo que hacía

Voz 0874 10:01 es curioso que todavía se mantenga se que me abre un poco no de la Alcarria todavía tuviera contra Cela no lo sé

Voz 8 10:08 procedentes de la herida cuando hicimos la presentación ayer desde el libro los carteles estaban con la cabeza de Rajoy en serio pero es cierto pero que también dio que que que que al contrario que José Pedro Domínguez que era el que el del Centro de Documentación de Las Hurdes que estuvo a favor de hacer el libro y qué pretende hacer una ruta el cine de Luis dice que hay que romper con eso sólo y siempre apostó por el cómic fue un poco el impulsor de la película que se ha hecho ahora lo que siempre quiso hacer un cortometraje o algo

Voz 1252 10:37 hombre yo te decir que ya tengo una edad que

Voz 0874 10:40 Yo viví el mayo sesenta y ocho francés para tener una idea

Voz 1252 10:44 y las el documental de Buñuel en aquella época la época de los cine clubs en una época en que estábamos abriendo la dictadura supuso un gran impacto efectivamente denunció su desarrollo en España de los que que no éramos conscientes volvemos informábamos con el lodo yo creo que la aportación de Buñol

Voz 8 11:05 claro lo único lo que lo que aquí el problema es que los documentales sino que es que es un falso documental o una película con pues a ver modificadas o de todas las formada falsificadas no o no sé cómo decirlo pero qué pero a mí lo de la cabra por ejemplo cuando tuve es documentándome o y mil historias de la cabra es si un contaba uno que es su tío que había está ahí con unas copitas había sido en tal como fue cuando conseguí los descartes de de la película vi que había sido el propio Muñoz en su pistola quién mató a la cabra no una sino dos hicieron plano con la cabra cayendo en picado con la cabra tras una montaje edición es una película

Voz 10 11:43 pero muñón decida yo vengo aquí como como

Voz 8 11:46 cuántos metros de película uno puede esperar a cuenta que ahora se despeña no que lo que pasa como entonces el provocaba

Voz 11 11:51 bueno muy revés togas cierto muy muy moderna de grabación claro eso es lo que se les achaca

Voz 8 11:55 tampoco poco que él y manipular manipuló las decenas para lograr su objetivo

Voz 0874 12:00 si se reedita tu libro no Buñuel en el laberinto de las tortugas

Voz 8 12:03 sí aprovechando el estreno de la película que ha hecho una película de animación pues es la nueva edición del vídeo con la paleta de colores de la película Hay sale ahora después de verano por Reservoir Books

Voz 0874 12:14 con la paleta de colores de la película sí me iban pasando

Voz 8 12:17 yo no película no ha participado activamente digamos como como dibujante animador porque lo primero es que yo no sé hacer animación once un libro ya estableció una adaptación de mi libro un equipo de lujo porque bueno director de Arte José Luis Ágreda la presión a la que admiro mucho en dibujar

Voz 0874 12:30 sí sí extraordinario extraordinario sí

Voz 8 12:34 me iban pasando la paleta para colorear que va todos así como la diva también horrores colorear un como es quizá hace diez años porque cambiaría todo ahora no dibujo igual que hace eso

Voz 0874 12:43 la ha sido un poco sufrí Oriente decía antes también es un poco nuestro embajador aquí lo que debería explicarnos dónde estamos corregirme cuando dijo al cuando yo digo Almendros emprender

Voz 1032 12:53 hay que decir Cerezo sabes tú pero no lo que ya te lo han dicho aquí

Voz 7 12:57 la

Voz 1032 13:01 bueno pues me encantan Los Olivos que tienes en esta ciudad

Voz 0874 13:06 que tú no conoces porque cuando te he dicho que me explique es donde estamos aquí quedarme acá

Voz 8 13:12 sí sí que he venido hecho turismo con mi familia y todo eso pero no es que yo yo no soy muy campestre pero no me gusta lo hay muchos campos bravas así viva una ciudad que salgas donde salga tienes campo allí a lo lejos muy pequeñita no parece ya te lo bastante pero no es una ciudad a un entorno muy muy bonito y finalmente hicieron que está muy por descubrir por el turismo pero mejor que siga pero no digas eso porque sería

Voz 0874 13:38 les contaron que esto ya se ha puesto imposible y que hay mucho

Voz 8 13:40 el turismo del modelo llegar en autocar por robar unas cervezas incluso es hacer unas fotos no consumir nada y marcharse no y esto es largo pero eso no puede ser devastador si hay un par

Voz 0874 13:53 cosas que sí que quiero comentar como otros de la actualidad de de la semana y luego entramos en otras historias que quizás deberían preocupar más porque tienen que ver con con con los social digamos no son dos una claramente Alex está aquí vino ayer desde Barcelona porque porque Reus no estaba lo suficientemente José el Parlament Madrid tampoco decidió venir a un lugar

Voz 1032 14:15 el proceso pero

Voz 0874 14:16 puertas seguramente Un poco menos no sabes sales ahí solamente vamos a sobrevolar un poco el proceso

Voz 1032 14:22 Ana no nos vamos a dedicar una hora de tertulia si era por eso ha venido la gente haberlo lo están ansiosos por ver si alguien no quiere que hablemos del proceso

Voz 0874 14:33 por que levante la mano entonces no

Voz 11 14:34 bueno pasamos al siguiente tema

Voz 1032 14:39 solamente pues al final

Voz 0874 14:41 investidura

Voz 1032 14:42 pues nada sabes sabes que no lo sé lo último que

Voz 0874 14:46 a la vez que te pueden decir

Voz 1032 14:48 presiente va a ser Papa Pitufo me lo creo no lo sé ha dicho tú saliste tú saliste ayer

Voz 0874 14:56 cuando yo creo que no sabía no sé si habría salido ya la la resolución del juez Llarena de Barcelona

Voz 0062 15:01 pero a media tarde

Voz 8 15:03 la la resolución de de bueno

Voz 0062 15:06 la detención cárcel de varios exconsejeros ida también detención puchero en el extranjero que bueno eso no sé los detalles no sé si realmente se puede ejercer sea porque está en el extranjero o es sólo Laura

Voz 0874 15:19 sí se puede poner en marcha tienen que estudiarlo por el delito de rebelión es más complicado porque malversaciones más fácil seguro que no está no está allí contemplado ayer hablaba por la mañana con alguien de entre el PDeCAT hombre de récord me decía que lo que hacía falta en este proceso por ambas partes es un poco de realismo que la palabra realismo no sé qué os parece va a los tres incluso tu opinión de verdad que me interesa desde un lugar que no es ni Madrid Barcelona realismo puede implicar muchas cosas que son dolorosas a una parte le pueden picar la palabra indulto por ejemplo poner esa palabra encima de la mesa y a otros compromiso de no delinquir lo cual significa renunciar a determinados objetivos no

Voz 0062 15:59 yo creo que aquí el problema es que se ha iniciado un relato tan potente que se les ha comido ellos no porque todo esto el caballo de batalla Éste era un caballo de Troya de relato no un órdago va todo que al final realmente era imposible llevarlo a cabo entonces eran los morir matando bueno luego claro cuando ves entre bambalinas cada políticos es una persona que tiene sus propias su propio contexto personal sus motivos porque este ahí sus dudas sus tradiciones entre ellos y al final el relato por dentro se desmonta completamente no pero aún así soy de los que intentó repetir intentar hacer pedagogía de que esto es síntoma de algo esto es síntoma de que tenemos que tener algún debate territorial en España en el que podamos llegar a un nuevo acuerdo de financiación no sé si administrativo pero suelen decir que a veces Cataluña desde el siglo XIX es el canario en el en la mina cuando está ya algo en Cataluña es que tarde o temprano pasará algo en toda España no pasa con las revoluciones de mil ochocientos cincuenta paso

Voz 1704 17:05 yo con Guerra civil pasó

Voz 0062 17:07 no pero evidentemente estamos en tiempo de paz pero creo que tendremos que desandar unos cuantos pasos volverá al punto en el que estábamos hace cinco debatir qué qué qué país queremos

Voz 0874 17:18 claro que para volver a ese a ese punto Villoro Sin retorno de hace cinco años ahora lo que hace falta es una nueva generación de políticos porque hay una que ya está marcada o bien por causas judiciales o por intolerancia hay por incapacidad de sentarse a negociar desde Madrid no

Voz 1252 17:32 evidentemente es que primero hay que lamentar eran político encarcelado existir siempre es muy triste pero pero también es cierto que es que como tú bien decías Alex esta burbuja ha ido creciendo no ha podido controlarla pero volver hacia atrás tal vez tampoco a ellos les convenga o porque entonces habría que volver a las causas ese es decir si esto ocurre no sería admitir derrota claro no sería mentir derrote sería admitir por ejemplo que todo esto no hay que olvidarse inicia con Artur Mas se inicia para tapar algunas deficiencias en Cataluña tremendas a nivel de sanidad animal de educación y luego sobre todo que hay un tres por ciento volando por ahí que tampoco podemos obviar lo es decir que este no es solamente un proceso político es un proceso que ha sido desde el principio manipulador no entonces claro eso tiene unas consecuencias primero políticos y segundo como desgraciadamente estamos comprobando judiciales

Voz 0874 18:34 Fermín no te vas a librar esa pero no

Voz 1032 18:37 qué pasa a ver si te crees que promociona aquí tu libro

Voz 8 18:41 Extremadura pillas te tramo a ver un poco lejos es decir porque tenemos problemas muy muy grandes que no con mi empezando por el por el tren no sin ir más lejos claro

Voz 11 18:52 a ver yo no soy muy muy de

Voz 8 18:58 temas políticos porque la verdad que me pongo mi mi música ahí ya tienes tú no la verdad es que estoy súper alejada de todo el rollo ese pero no en el sentido que esos también hacer para tapar nuestro problema que de paro de iniciar algo así para que salgan a un poco de caso

Voz 11 19:13 podríamos hacer por favor

Voz 0874 19:16 que ya alentamos los eficientes las masas en este es un hecho ha aprovechado

Voz 8 19:21 entonces bueno no no pero es interesante lo que dices porque sí

Voz 0874 19:23 algo sobre lo que nosotros siempre perdemos la perspectiva desde Madrid desde Barcelona cuántas veces hablamos por ejemplo de despoblación que yo creo que una de las cuestiones fundamentales de estas

Voz 1032 19:32 Torres del agua por ejemplo comparado

Voz 0874 19:35 con lo que hablamos de Iquique en Madrid y en Barcelona como unos retro alimentamos y pensamos que este es el monotema y de repente vienes a Extremadura Iglesias verde el paro

Voz 8 19:47 es que aquí es claro o del paro o de comunicación querella una autovía que conecte Cáceres y Badajoz todavía es la única no

Voz 0874 19:54 Economía con sus dos capitales en conexión directa

Voz 8 19:56 dejar la vuelta por Mérida

Voz 1252 19:59 España más eso humanos de Buñuel claro

Voz 8 20:02 el hoy día se puede hacer aquí documentales sino para por eso te digo la obra del al puente hay muy bonito pero me exalta

Voz 1252 20:13 ha ido Javier con los pensionistas es decir no hablábamos de hasta que efectivamente han tenido que salir a la calle han tenido que quitar entre comillas

Voz 1032 20:22 por qué está pasando en estos últimos años

Voz 0874 20:24 es es como en la calle ha vuelto a convertirse en herramienta para conseguir cosas para introducir temas en el debate no que es lo que pasó en mayo de sesenta y ocho como decías

Voz 1032 20:33 no es es esperar a que las mujeres digan oiga

Voz 0874 20:35 es que miren lo que está pasando con nosotras

Voz 1032 20:37 es un antes y un después de que tú estás diciendo

Voz 0874 20:41 claro oye la otra cuestión diestra así que me parece desde luego con unas consecuencias como sociedad tremendas pero lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes no no porque ella pueda caer o no pueda caer como presidente algo no por lo que eso significa para para el prestigio de una universidad pública no a mí me cuesta mucho creer que en el año dos mil dieciocho no exista una sola huella digital de un trabajo presentado hoy unas clases atendida unas matrículas pagadas es una universidad salga inmediatamente en su defensa una universidad conciertos vínculos con su partido pero bueno esta es otra historia su defensa

Voz 1032 21:19 no no es otra historia perdona es la misma historia ya lo sé es el mercado

Voz 0874 21:22 lo mío hace mucho daño no solamente a esa universidad sino a cualquier universidad pública ya el mundo de la Academia totalidad no

Voz 1252 21:32 a la credibilidad no sobre todo de pero es que claro primero la actuación ya haberles la la célebre rueda de prensa incluido la declaración de que no conocían a la delegada del Gobierno que no eran del te Pública dijeron es es patético pero efectivamente lo que se pone en entredicho es la credibilidad de de la cultura definitivo y eso yo creo que son palabras mayores no el lo de Cifuentes efectivamente es lo menos importante incluso su mayor problema

Voz 0874 22:04 esto no es importante quiero decir hay que asumir responsabilidad como dice todo el mundo por menos políticos alemanes han dimitido

Voz 1252 22:10 pero es lo que te iba a decir es un político no bueno pues si no lo haces bien vete a que buscara otro es decir que sustituible pero efectivamente el prestigio de una universidad más difícil de sustituir

Voz 1032 22:22 eso es verdad ya ves al ex ministro presidentes iba a decir exiliados no sólo para hablar de vacaciones en Waterloo nosotros tenemos palabras fugados en realidad con notas falsificadas

Voz 0062 22:37 a su el presuntamente lo que pasa es que claro si va a mentir por esto porque me ha mentido

Voz 0874 22:44 esta es la clave es evidente no

Voz 0062 22:47 es completamente perfecto pero ya no me sorprende tanto que ha ocurrido me me sorprende que aún ocurre me parece una forma de de nepotismo que que era muy antaño no dé el el hijo de Papa ya

Voz 1032 23:01 tú tranquilo que ya te conecto con este te mira

Voz 0062 23:04 aquí tienes tu Lito

Voz 1252 23:06 ah pues aún corre pero no es que no solamente no ha desaparecido es que ha florecido es decir es una forma de hacer política ahora mismo es una forma de de entender la política al servicio público por parte de nuestros gobernantes casi en el que se está generalizando no y luego las reacciones que tienen eso es que hay muchísimas lecturas no de Cifuentes

Voz 1032 23:30 pero fíjate la lectura no quiero el título pero no quiero el aprendizaje no no tuve miedo pero sí de trabajo

Voz 0874 23:39 sí de mayor que también es una cuestión que tiene una acción

Voz 1032 23:41 la lectura no era necesario que no ha llegado lo suficientemente alto en tu vida te hacían falta para algo no lo sé pero en fin

Voz 1252 23:49 sí pero es que son gente que tira mucho del currículo única alardea mucho de currículum sol a su currículo lo que les encantaría en realidad es una estrellita o un Jaguar como los coches

Voz 1032 24:00 no quiere también estrellas el Ejército rápidamente bueno estamos en Extremadura en el Valle del Jerte viendo florecer los que no IBI camisa los cerezos

Voz 0874 24:14 hombre es cierto sí que parece parecen más bien copos de nieve no

Voz 1032 24:17 bueno yo y mis calzoncillos es no me sea quizás sabes qué puedo hacer

Voz 11 24:25 bueno no no mira mira acaban que acabamos con el piano y no sé cómo queremos acabar

Voz 0874 24:29 y también estamos con Fermín Solís que es esta tierra que no está guiando Un poco por este programa esta mujer que se acaba de sentar es sin más Salguero que es directora de contenidos de ser Extremadura Andalucía cómo estás

Voz 7 24:40 la PPD fantásticamente y te voy a presentar los estudios

Voz 0874 24:45 de Madrid quería haber venido porque sabe que no está muy bien de cenar siempre que hacemos un bolo fuera pero no ha podido venir Íñigo Domínguez nuestro querido periodista del país es corresponsal en Roma durante tanto tiempo estás fuera Íñigo

Voz 0798 24:56 aquí estoy estoy solito oí un poco sólo me siento aquí de haber dejado la nevera vacía

Voz 1032 25:03 me he llevado todos los bollos todo aquí no hay nada está asentado mi sitio está asentado yo no no eso no lo haría estoy sentado al lado respetando la ciudad de Reid está de acuerdo con lo que hacemos habitualmente repasar un poco la prensa local

Voz 0874 25:19 tratando de buscar noticias sino que nos desvelan un poco cosas de las que nunca hablamos sobre la tierra en la que estamos más está también un poco aquí para guiarnos la idea no es menos a nosotros sino a los a la gente que está escuchando ahora mismo como el estado de la prensa extremeña nosotros somos unos firmes defensores de los periódicos locales de la prensa local Julio tú también se lo hemos dicho no sé muy bien si es un negocio que todavía puede florecer como estos cerezos

Voz 12 25:45 los que siguen lo que tenemos que apoya además al al sector ir y lo defendemos pero como tú has dicho pues que florece pero pero a veces con algo de lluvia porque cuesta cómo está el mundo local sabéis que que es complicado veces se que la búsqueda de de noticias pues sí pues son siempre es siempre una tarea dura pero bueno es saludable saludable y hay mucha gente peleando

Voz 13 26:11 por ello hay muchos compañeros fantástico

Voz 1252 26:13 eso es verdad la influencia en la prensa local regional es enorme

Voz 12 26:17 claro sí pero pero sí debe ser así además que los hijos no

Voz 0874 26:20 entonces no solamente eso yo siempre digo Julio de tu ya creo que lo has descubierto en ese tiempo que llevas con nosotros es que la SER la esencia de la Cadena SER la la savia un poco que lo alimenta es el hecho de que aquí haya emisoras de la gente de esta zona escucho sea Ayman recalcó una voz y una credibilidad solamente por el hecho de que está allí que se pueden contar con ella en el bar

Voz 1032 26:41 quisiera reclamen autovías y se reclama a través de nuestra obligación y vocación siempre mucho mucho cuidado porque el el el modelo

Voz 0874 26:50 exactamente rentable en el medio de comunicación es el modelo absolutamente centralizado con un mínimo de recursos y un máximo de rentabilidad pero sí prescindir de la información local de emisoras locales de esa información desde luego dejamos de ser lo que son

Voz 0062 27:03 información es es una visión del mundo es que claro no nos damos cuenta pero veces estos grandes medios que están en capital no en Barcelona en Madrid en el mundo desde su perspectiva

Voz 1252 27:14 a veces ombligo exacto o no

Voz 0062 27:16 bueno con vosotros seguramente sabéis mejor que nadie no cuando ves prensa identifica hay sonó con lo que está saliendo o se identifica sólo el señor o la señora

Voz 1252 27:25 hay un momento con lo del proceso sobre todo Alex porque la gente tiene mucho interés por saber lo que pasa

Voz 10 27:33 en su ciudad

Voz 0062 27:36 sí pero pero en lo que es vivir pues en un medio rural bueno medio semi rural bueno o en lo que no sea la super capital no las grandes cadenas El mundo urbanos se come mucho y te cuenta es el el artículo de media página de la cafetería hipster del barrio Malasaña pero luego tienes realmente un relato buenísimo a veces puede estar aquí en Extremadura por ejemplo no lo ve reflejado y eso es fruto o no de la dificultad veces detener el periodista en en el territorio cuando no

Voz 0874 28:06 cuáles son los periódicos más leídos en Extremadura

Voz 12 28:09 dos principalmente que son hablo sobre todo de edición impresa porque en digital sí que se amplió un poco más el abanico pero hay dos fundamentales que son el Periódico de Extremadura que es decano y que bueno pues tiene fuerte presencia sobre todo en en Cáceres el diario Hoy que bueno tiene presencia en toda la región igual que los dos pero bueno que parece que siempre si la ubicado un poco más en en

Voz 1252 28:29 bajos son los dos periódicos fuertes

Voz 0874 28:32 bueno pues esos periódicos si hay alguna más has estado repasando Íñigo y claro si Íñigo no ha querido venir a leer lo que va a leer a lo mejor es por

Voz 1032 28:40 algo que no le quiten la cabeza como los que te van a salir corriendo de aquí somos nosotros y iba ser que ten cuidado bueno bueno

Voz 0798 28:49 lo primero que vamos a hablar de algo que habéis hablado que es de pensiones porque porque hay un tema que el el diario hoy ha tocado que además de con con un enfoque muy original muy curioso interesante para todos además que es este titular más de ochocientos extremeños utilizan la mili para poder jubilarse antes por qué pues porque habían descubierto en las estadísticas pues que que hay una norma que es que que quien hizo la mili Le cuenta ese año como cotizado entonces están disparando las solicitudes en el Ministerio de Defensa para que te den el certificado no hay en Extremadura pues es sabido ya ochocientas personas no hay y empieza la noticia así dice muchas

Voz 0874 29:26 personas pensaban que la mili fue una pérdida de tiempo

Voz 0798 29:28 pero no fue exactamente así la mayoría de aquellos quintos que opinaban que habían desperdiciado una época de su subida podrán deja de trabajar antes para compensar a aquellos meses

Voz 1032 29:37 oye esto se puede falsificar super lo digo como Marlene pues estoy haciendo la mili difícil a no pero sí me consta que esto está ocurriendo en más partes aparte en Extremadura eh pero es decirte Íñigo que realmente sí que era una pérdida de no sé no sé yo creo que vas a ser seguramente lo único que hace es

Voz 1252 29:58 por eso por decirlo no y además o que me ponga un poco serio yo he visto a la tener los dieciocho gente que acababa de encontrar su trabajo y que perdía su trabajo precisamente por tener que hacer la mili

Voz 1032 30:10 sabes que no era una broma eh Éste es el típico antes

Voz 0874 30:13 nos metemos en él si empiezas ICA y que además lo que me daba mucha rabia porque yo hice todo lo posible para para iba a decir al fugado en las cuentas no hacer la mili pero los que había hecho la mili es como que queríais que los que no lo habíamos hecho la hiciéramos para fastidiar

Voz 1032 30:26 no no eso no es verdad es verdad yo ya no sé cuando seguro

Voz 1252 30:33 ten en cuenta fíjate que es que yo hice la mili daño que murió el dictador saque con nuestra te cuento todo Líbano y puedo asegurarte que nos amar me acuerdo que unos acuartelados todo que aquello fue en julio

Voz 8 30:47 entonces tú tú Fermín has hecho la amigo fui objetor de conciencia dice trece meses a más largo que la mítica sí sí sí sí

Voz 0874 30:56 has encontrado también Íñigo un artículo que podíamos volver a categorizar como tipo Forges no sé si las cosas tenemos

Voz 0798 31:01 podríamos haber una mini sección no homenajear al maestro porque es este titular El corcho es y será siempre una alternativa fiable para su uso como cien

Voz 1032 31:10 eh que están cinco segundos para intentar entender pero esto

Voz 0798 31:17 el correo Extremadura en realidad no es una noticia es una especie de ensayo artículo de opinión que hace un experto que es un panegírico del corcho que es elemento esencial en la cultura la economía extremeña que es autor este este hombre de un de un libro que también tiene un tiene un título de Forges que que paso a a enunciar bases teóricas para las contextualización es didácticas con contenidos costeros bueno entonces es total bueno El artículo está muy bien es es quizá demasiado largo muy sesudo pero la idea ese primer párrafo dice el pasado domingo amanecían con una noticia de esas que dejan perplejo a cualquier extremeño de bien de qué se trata bueno pues tienen la catadura de vinos inglesa ha dicho soy partidaria del uso del tapón de rosca

Voz 5 32:01 claro eso es anatema entonces inaceptable vamos claro

Voz 0798 32:08 entonces bueno pues también hay otras noticias sobre este tema de justo esta semana que se ha sido elegido árbol europeo del año un centenario alcornoque portugués de doscientos y pico años pero el segundo era un eran candidato extremeño quedan siete Olmos que están encabeza un montón de años no pero bueno hay allí los árboles son muy importantes

Voz 0874 32:28 porque yo te digo pero no lo tiene no lo llames Almendros

Voz 1252 32:30 puso con este tema del corcho muy podemos volver a hablar del es un artista sacáis mengua

Voz 1032 32:37 no no porque muchas

Voz 1252 32:40 Nos acordaremos todos de aquella célebre campaña anti

Voz 14 32:44 para catalán que era para tapar

Voz 1252 32:47 no no no no eso está no la campaña claro porque al cava catalán algo en realidad es

Voz 8 32:56 el perjudicado muchísimo el corcho extremeño se utiliza para cava catalán

Voz 1252 33:01 claro claro es decir las proteínas recabado catalán Chea supongo en los en Zaragoza o vale entonces claro a aquél boicot no sólo perjudicó a los catalanes sino que perjudica a los extremeños perjudica

Voz 12 33:17 bueno yo voy a dar un dato justo yo he venido con los datos entonces voy a dar un dato lo voy a decir que es la segunda región Extremadura en producción de corcho después de Andalucía entonces es normal que vendamos ya para muchos estudios sobre la calidad del corcho los beneficios a la hora de de cerrar una botella en fin que

Voz 0874 33:36 oye este titular que tienes aquí Íñigo del hoy insisto que nadie saque conclusiones sobre cómo conducen los extremeños

Voz 0798 33:45 si éste no creo que me lo podrá podáis enlazar con el proceso pero que no haber aprobado esta imaginaciones los parques de los centros comerciales son el lugar con más accidentes en dos mil diecisiete es una noticia

Voz 1032 33:57 sí pero es curioso porque es curioso desde que de coche detrás que es verdad que sí

Voz 0798 34:02 los centros comerciales con esos parques a veces uno sale eximirá tú

Voz 0874 34:05 bueno pues es que es en Mérida fue donde más hubo

Voz 0798 34:07 es curiosísimo verdad y luego también destaca un dato los conductores hombres tuvieron doscientos cincuenta y cuatro accidentes mientras que fueron sólo ciento cuatro las mujeres que sufrieron

Voz 7 34:17 el boom eh

Voz 11 34:20 también dice que diga diga

Voz 1032 34:22 eso fácil e Íñigo

Voz 11 34:25 no

Voz 0874 34:28 esto es el lote que es un camarote bueno

Voz 8 34:30 esto eso es esto es un tema muy serio

Voz 0798 34:35 claro eso eso es un asunto del que vio en la prensa nacional apenas he visto nada pero que es gravísimo porque el camarote no no es un pez como como bien como bien ha dicho Inma es una planta invasora que es una especie de de nenúfares que bueno pues está tapizado el el río Guadiana como una alfombra o sea no no sabe el río una especie de alfombra verde verá colonizado ya ciento cincuenta kilómetros es un problema enorme no oí el Gobierno acaba de Gobierno central acababa de aprobar esta semana una partida de ocho millones de euros para contener la eliminar la que casi ya es Sonia aspiran porque piensan que ya que es imposible no hay de hecho el otro día hubo una manifestación en Badajoz opciones porque creen que ya no hay nada que hacer no en la crónica bajos salía un artículo que era eso Number la manifestación decía Salvemos al Guadiana reclama la implicación de las administraciones no hay una plataforma que que intenta intenta buscar soluciones a esto y bueno es un problema muy grave

Voz 7 35:31 no no

Voz 0874 35:33 es otra esas cosas que aprendes solamente se repasa es la prensa local porque esto en otros periódico yo no lo he visto

Voz 1252 35:38 no sale

Voz 0874 35:38 hizo en acabamos con la web de Seat Extremadura creo sí sí

Voz 0798 35:43 hay una una noticia de almendras de a perdón de cerezas la la la la cereza busca la manera de llegar a China hay esto qué quiere decir bueno pues que es que hay un dato muy curioso que revela la importancia de la cereza de de la fruta extremeña que es que la fruta extremeñas pionera en la apertura de mercados como Brasil México China varía bese Audi no Ike que fueron la las las primeras frutas españolas que desembarcaron en en China no las primeras que ese consiguieron colocar en dos mil dieciséis no is on casi todas casi toda la fruta que exporta China es de de extremeña no de pues en dos mil dieciséis ochocientos veinte toneladas de ciruela melocotón y nectarina que salieron de allí de donde estáis vosotros ahora

Voz 0874 36:30 bueno pues al final creo que saldremos perseguidos por antorchas

Voz 1032 36:34 precisamente eso peor Íñigo porque por cierto

Voz 0874 36:37 con todo esto el Gijón el miércoles coincidí en la misma sala con todo el equipo directivo de la Nueva España me escondí

Voz 5 36:45 por culpa cuando cuando estuve allí

Voz 7 36:48 bueno el no quisimos encantados con nosotros es de verdad Íñigo Domínguez Inma

Voz 1032 36:54 una pasajero gracias por venir

Voz 15 37:13 no lo he dicho hola

Voz 14 37:22 porque no serios no solamente unos minutos se musicólogo alemán instrucciones grabó esta canción

Voz 0874 37:27 en el mes de septiembre de mil novecientos treinta y dos en el municipio cacereño de Valencia de Alcántara lo hizo durante uno de sus viajes por España y Portugal recopilando en Cancionero de folclore de poesía popular quién le ponía voz a este campanillas de plata era Amado viera amores que fue alcalde democrático de este pueblo durante la Segunda República ya asesinado el veinticinco de septiembre de mil novecientos treinta y seis por la represión golpista pendientes aún de los estudios antropológicos de informes científicos que se desarrollan a partir de ahora el cuerpo de Amado fue encontrado junto al de otras cuarenta y siete personas a finales de febrero hace solamente unas pocas semanas en Valencia de Alcántara José Manuel Corbacho es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura cómo estás José Manolo buenos días

Voz 1032 38:12 hola muy buenos días gracias por venir a vosotros

Voz 0874 38:14 duele mucho ver este retrato como acabas de pasar

Voz 1032 38:17 es el no sé si si

Voz 0874 38:21 estos son algunos de sus libros

Voz 3 38:23 un intelectual de detalla practicamente hasta hace muy muy poco pues casi olvidado en su propio pueblo

Voz 0874 38:32 sabes que es curioso no me has pasado esta fotografía que estaba hablando del porque yo siempre creo que una de las banderas que es lo que intentamos también en este programa de entender lo que significa la recuperación de la memoria histórica es poner nombre apellidos caras historia a la gente que están las fosas solamente les ponemos un número nunca sabremos quiénes han sido

Voz 3 38:51 efectivamente porque muchas veces se centra todo mucho en las multitudes en las cifras en los números pero realmente hay que poner cara nombre apellidos historias historias de vida como por ejemplo el caso

Voz 16 39:06 de de llamado viera Amores

Voz 3 39:09 a un joven abogado no llegó a cumplir los veinticuatro años de edad porque fue asesinado el veinticinco de septiembre mil ciento treinta y seis sacado de su casa como tantas otras veces en tantas otras ocasiones en presencia de su familia de su mujer y de sus hijos y su hijo

Voz 9 39:25 yo tenía entonces ocho nueve años

Voz 3 39:28 su hija Conchita que miembro de nuestra asociación muy querida por todos nosotros infatigable fatiga infatigable luchadora junto con los otros pueblos derecho de las víctimas de la represión franquista en en Extremadura de apenas tres años que que casi no no tiene ya recuerdo de su padre pero que fue sacado de su casa

Voz 0874 39:45 Conchita Conchita es concita viera que es la hija de llamado viera una de las artífices de que esta excavación y exhumación haya podido llevarse a cabo tenía que venir hoy pero no ha podido desplazarse hasta donde estamos en este hotel balneario del Valle del Jerte Conchita buenos días cómo estás no está Conchita no ha de manera de contactar con ella por teléfono a su padre lo había matado cuando tenía treinta y tres años ella tenía solamente tres años más estancia de esta fosa porque tenemos que fijarnos especialmente en ella en la tierra en la que estábamos

Voz 16 40:17 bueno hay que

Voz 3 40:19 desde la base de que Extremadura fue una de las regiones más duramente castigadas por la represión franquista de todos el conflicto techo por la propia existencia nuestra asociación ya hace dieciséis años que no construimos como tal pues nosotros no podemos ser ajenos le Extremadura que no puesto que aquí se produjeron algunos de los hechos más más icónicos de la propia represión franquistas recordemos la la matanza de Badajoz a orquestada y planificada por el teniente coronel Yagüe que junto con quizá la desaparición de de Lorca o el bombardeo de Guernica son quizá un tres de esos mitos o icónicos de la represión franquista en Extremadura según cifras que tenemos más o menos ya establecidas desaparecieron unas quince mil personas unas trece mil en la provincia de Badajoz y unas dos mil en esta provincia de Cáceres y esta fosa que en realidad lo que se utilizó los fascistas utilizaron una una antigua mina de wolframio en desuso en un lugar que está casi en medio de la nada en una finca que aunque está próxima a Valencia Alcántara en realidad está del campo alejada de de presencia rodeo o de miradas digamos extraño buscando claramente la la impunidad

Voz 16 41:35 ya allí

Voz 3 41:36 te teníamos constancia de que habían desaparecido o por al menos unas veinticuatro personas que podrían estar aparte de de Amado o otros miembros de la corporación municipal y otras personas también no sólo de Valencia de Alcántara sino también de Cedillo de membrillo de Herrera AFI pueblos de la comarca parece ser que fue un sitio utilizado por los falangistas para comulgar de ejecución de toda la comarca

Voz 0874 42:04 nosotros ya sabes qué hacemos una serie de reportajes que estamos haciendo vidas enterradas me contabas antes que los has escuchado que intentar recuperar también esos nombres y esos apellidos tratar de entender lo también has vivido lo que significa abrir una fosa o asistir a la apertura de una fosa y de repente ver pues eso que los los zapatos que llevaban las agendas que llevaba así que apuntaban a los lápices a los que se aferraban para poder escribir a lo mejor con una carta de despedida verdad

Voz 3 42:30 exactamente de aquí por ejemplo en esta fosa de de cuadrillas de arriba que es como se llama la finca donde esta mina maldita se ubica pues

Voz 1252 42:40 es el equipo el equipo científico que

Voz 3 42:43 ha sumado la fosa pues ha localizado e aparte de las evidencias de los asesinatos como son los casquillos e ir y otros elementos pues hay también eh por ejemplo un bolígrafo unas gafas que probablemente sean de Amado no podemos al cien por cien porque estamos pendientes como digo queda aún por delante un arduo trabajo de laboratorio que probablemente lleve un año para poder más o menos ordenar al clasificar la identificar esa cuarenta y ocho restos vamos cuarenta y ocho cuerpos que o restos que se corresponden con y ocho personas

Voz 10 43:21 las ir incluso

Voz 3 43:24 Melo de la de la camisa toda una serie de objetos que realmente no

Voz 9 43:32 Nos aportan también mucha mucha informado

Voz 3 43:34 lo que realmente ayudan a poder reconstruir la la historia todas estas personas que en realidad y y lo dieron todo única y exclusivamente por soñar

Voz 1032 43:46 en un mundo más libre y más justo unos modelos sociales más más libres y por defender unos ideales y sobre todo ayuda como dices tú a entender cada número tiene una humanidad

Voz 0874 43:58 por detrás se llevó seguramente un disparo del un beso a Conchita de nuestra parte

Voz 1032 44:02 lo he traído para que viera los miembros del equipo algunos de los libros que

Voz 3 44:06 eh que publicó Amado hubiera en en vida incluso un libro de poesías porque era era también el poeta

Voz 0874 44:14 pues mira te aseguro que les vamos a ver en José Manuel Corbacho que es presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura gracias a gente como tú que están pasando cosas como ésta porque si tenemos que esperar a que los políticos pongan dinero para hacerlo va a ser mucho más complicado gracias y suerte una

Voz 1032 44:28 ajá

Voz 17 44:33 hemos diré

Voz 0874 44:35 donde el Hotel Balneario del Valle del Jerte todavía no hemos hablado de las cerezas más tarde hablaremos de las cerezas esto lo decía típico del Gobierno regresamos nada dentro de un ratito tenemos mucho por delante y mucho cómico que seguramente mucho charco que pisar por lo que usted vende por aquí hasta ahora

