¿Cuál es la mejor comunidad autónoma?

Voz 1378 00:42 Valle del Jerte de Hacienda vivir en directo

Voz 5 00:44 en este salón de bodas bautizos supongo que será no hay que para gente no hay no hay sillas por ahí para que la gente se siente pobrecillo Manuel Burque hacía falta que viniera si te dicen un maletero y aquí estoy el hecho de que tengas unos cascos inalámbricos no significa que te puedes acercar más de lo habitual

Voz 1378 01:03 no es verdad esto no lo había pensado yo Javier Mira habrá gente va a ver cómo te intento abrazar en directo eh

Voz 5 01:10 es de verdad es verdad absolutamente innecesario

Voz 1378 01:13 es claro que los oyentes no saben que tengo los cascos con micro incorporado con lo cual me puedo acercar a Javier no pierdo la voz lo puede hacer todo pero tienen cable recuerdo Haití qué tal detrás de Extremadura en general a mí me trata muy me flipa Extremadura no lo digo por populismo lo que pasa es que siempre es algo muy mal de la barriga te puedo contar una anécdota un poco escatológica de las que no te gustan es una de mis mejores anécdotas y ensucie sucedió aquí era que la cual

Voz 5 01:40 de que levante la mano por favor

Voz 1378 01:48 te suelta que yo vine a a casa de un amigo en Mérida a unas fiestas que había de su pueblo y fue como un domingo ICO mi como nunca he comido en mi vida quiero decir se unió el desayuno a la comida a la merienda alacena todo en una especie de comida total no separada de comer entonces a la vuelta en en el en el autobús

Voz 4 02:12 me dio un cólico

Voz 1378 02:14 no me presto un apretón es la más la mejor manera es una cosa Dolores como se dice en Extremadura un apretón así apretón apretón no hay otro nombre raro Cortijo por favor dejar de andar por ese camino no no espérate yo te cuento entonces por culpa de Extremadura feliz no no tuve que para ella que no se llama Dolores es Delicias bueno me refería tú déjame concentrarme en mi historia por culpa de de de Mérida hay de su comida tuve que parar un autobús entero lleno de gente que no tenía baño para poder ir al de una gasolinera vale Eagle el del el conductor sólo me dejo salir a mí es decir yo estaba al final en la en la en los últimos sitio si tuve que hacerme el paseíllo de la vergüenza me abrió y cerró yo tengo que ir al baño cómo te recibiera da la vuelta ya da vuelta fue como que me fuesen a fusilar sea fue otra vez me abrió todo el mundo me miraba como de reojo escondiendo la mirada bueno pero Imet como pensando cago a ves tú tú guarda un buen recuerdo de Extremadura muy bueno es mi cuarta región favorita mi quinta mi quinta región favorita eso es muchísimo yo la quinta muchísimo ser quinta de España es es increíble cuáles son una excusa esta está la cuarta sería Cantabria la la segunda Andalucía y la primera Galicia si Galicia es es mi región favores

Voz 1378 03:52 el himno de Gallego aquí en Extremadura

Voz 1378 03:57 Alicia que estarnos quietos en tu lista estáis los tintos disfrutar por disfrutar de Galicia aquí por encima de Valencia yo cada vez que estoy fuera de Galicia me acuerdo de Galicia por qué porque cada vez que como un plato típico de la zona donde esté me sale el fascismo culinario gallego que tengo y pienso que la comida gallegas mucho mejor intento es me sale galleguismo por todas partes

Voz 5 04:40 bueno sí te puedo decir una cosa solamente recordar para que te acuerdes si es que tú no eres gallego yo sí soy gallego que tú no eres gallego Podemos te puedo poner el himno no hacer que donde realmente eres no porque esto mucha gente no lo sabe porque tú haciendo apología de galleguismo majísimo

Voz 1378 05:11 tú eres Canario que además es el himno Canario pero ellos les les emociona mucho yo no soy canario yo nací en Canarias pero eso no más de Canario que quede claro aquí para todos para regando tu origen no

Voz 5 05:23 Madres Canarias ya pero manda tiene acento canario es una cosa que a mí siempre me sorprende medio tiene una simbiosis te hacen todo

Voz 1378 05:29 ah llegó Canario pero yo soy gallego me lo lo demuestra mi mi acento yo me vine a los dos años Galicia no tengo nada de Canario yo soy de lluvia verde

Voz 5 05:51 que me observar que no has puesto a Canarias la la comunidad la que naciste de la que es tu madre en la lista de tus cinco favoritas es la sexta es la sexta favor dejaba pero también están muchísimo no me pueden gustar mucho porque es muy posible que dentro de poco en varias Arias

Voz 1378 06:11 me la ha subido la segunda canario así de golpe pero por ejemplo tú donde no

Voz 5 06:17 el Real Madrid en Aluche nombre nació en un hospital que estaba cercada luche Vergara creo yo pensé que habían en Aluche como tal en tu en tu casa pero tiene cuatro años desde que tengo yo no sé ya había había ahí una triste la luche pero tú te sientes tú te sientes Jean a ver que mis hijas también son de allí uno es de donde son sus hijas más quedó donde se no osea que tengo que tener una hija gallega para para poder decir que eres gallego no pero tú te sientes superior yanqui sí o no más Te7 hermana algunas cosas las no uno si no tienes un arma porque han hecho me he hecho mayor allí entonces hay cosas que vinculó allí más que aquí podría decirte que podría decirse que es tu país favorito no es España no es que no lo tengo no no no nunca me he hecho esa pregunta no lo has Dinamarca no es que no es ninguna alguno no no no no para algunas cosas es esto para otras cosas es ese paro

Voz 1378 07:10 vaya usted con su relativismo no tienes que tener algún sitio que digas me encanta este país no lo tengo no lo tienen

Voz 5 07:16 no pero te sientes más yanqui que español de algunas cosas en otras no no vamos a sacar nada a seguir así tu te gustan mucho las hamburguesas me gustan las buenas hamburguesas de texto pero más que por ejemplo yo que sé me encanta migas las migas no son una especialmente

Voz 1378 07:33 vaya a quién abuchea AIS ahora un abucheo para Javier del Pino por favor es la primera vez que tengo un público a mi favor esos son

Voz 5 07:45 no porque yo sólo como migas en Madrid que están mal hechas aquí no no aprobar todavía

Voz 1378 07:54 bueno oye que no es que de verdad que te que te quiero poner el himno tunecino el americano sí por favor lo ponemos fuera

Voz 5 08:08 te voy a dar un poquito la razón pero solamente un poco porque me vas a dar la razón como siempre meditadas corrobora tu teoría de que Galicia es algo mejor que Extremadura así Muñoz es neuróloga extremeña afincada en Vigo y ganadora de la cereza de Oro dos mil dieciocho Delicias

Voz 7 08:30 si tuviera que entera cada año la Mancomunidad del Jerte

Voz 5 08:33 para reconocer a las personas o instituciones que promocionan dan renombre en la comarca luego hablamos de este tema de las de las regiones eh pero lo un premio para quien como tú me como este

Voz 8 08:43 es para mí pero este premio es un motivo de orgullo es muy importante porque he tenido premios científicos que profesionalmente son muy valiosos pero este es un premio emotivo Un premio afectivo es emocionarme Landa o la gente Mi pueblo ideas de mi pueblo de mi valle muy importante

Voz 5 09:32 de todas maneras que sabes que pasa es que Burque sabe mucho de pymes porque una vez estuvo a punto de ella pero lo perdió

Voz 1378 09:38 soy perdedores y no me lo dieron de hecho sabes que el ganador que es Miguel Herrán ahora es una estrella mundial porque salió en la casa de papel que es una serie de Antena tres lo apretado mundialmente y ahora tiene un millón de seguidores en Instagram eso hubiese si hubiese ganado el Premi con quién estoy con Javier del Pino aquí sentado pero escúchame

Voz 5 09:57 tu Delicias ha desarrollado una carrera científica investigando sobre la esclerosis múltiple debemos seguramente muchos de los avances que podemos disfrutar en el futuro ha recibido varios premios incluido este eres de aquí pero vives en Vigo

Voz 8 10:14 Diego hombre si es que lo que decías tú no dicen no es que tiene un hijo te nace otro himno reparte es el amor que desea uno igual que a otras yo soy muy cosmopolita yo nací aquí crecía aquí luego en Cáceres estuve estudiando luego marchó a Salamanca estuve seis años

Voz 1378 10:34 yo también es pues en Madrid otros seis años

Voz 8 10:36 haciendo ahora especialidades llevo treinta y cuatro en Vigo allí nacieron mis hijas lo que dices tú dos donde nacen tus hijos te sientes arraigada pero no por eso mis raíces las eche aquí sea el Real Madrid

Voz 1378 10:51 pero pero tu barba Ballack tú Vauxhall ha es Galicia

Voz 8 10:54 mi final de la árabes Galicia pero cada vez te bese porque ya voy viejecita me tira más a raíces aquí

Voz 5 11:03 Perpiñá no pero debe raíces

Voz 8 11:05 me encanta me encanta la gente además

Voz 5 11:08 o hay que mojarse si tienes que hacer un ranking dónde colocas Extremadura sabiendo que tienes delante es latino

Voz 5 11:44 lo que tiene Galicia que me te en Extremadura Delicias

Voz 5 12:01 con lo bien que está Alemania en lo mucho que mola te has venido a Extremadura a vivir

Voz 11 12:17 pero hace años que está a jóvenes

Voz 11 12:22 si pasar sí sí he pasado España para buscar un lugar nuevo para un negocio en El Ejido al final Extremadura porque porque

Voz 11 12:33 sí como Alemania puedes sume ha ido perfecto

Voz 11 12:39 bueno montó un negocio de un camping que ha sido un negocio que pensamos que era una idea bastante bueno en el centro de Extremadura en el Congo ante el Extremadura abonan cuentan Cheste o bien bueno muchísimo además de la tía pero me he enamorado de la zona de la cultura de la gente que es súper sí

Voz 5 13:03 para eso te hemos traído cariz dicho muchas veces que hemos tenido que traer a una alemana para que convenza a una extremeña de este lugar es mejor que la Galicia de este gallego no no no que nadie me entienda mal luego haré un programa en Galicia demostrarle lo contrario están metiendo

Voz 11 13:21 esos agujeros bueno y estoy más que hemos fundado una asociación alemana para poder mental Extremadura en Alemania pareja ahí veremos focos con este

Voz 11 13:36 especialmente porque a mí me encanta que hay zonas los críos de los bajas en los campos a mí me cuesta unos productos muy buenos el bueno las historias que hay que saber si uno no sabe si uno no interesa pueblos culturas pasando de los caminos de los yacimientos que tienen por ahí que eso no atrae a palos hay que poner

Voz 11 14:01 pues eso pues esperábamos pero ahí no hay porque hay muchísimos centros que están ocupado por los edificios que ya es siempre una sorpresa así una encuentro un yacimiento de A tu lado Baeza por supuesto lo hay en el sur y también otros partes pero bueno no es sólo el final si esto que es el pasado Chema buenísimo que siempre a todos es pero bueno no que como se llama que hay que vivir dos días si nosotros nos gusta Bibi estos dos días después puede apea trabajando tanto en Alemania con muchísimo estrés y nosotros tenemos el lujo de poder aprovechados de todo eso nos entre esa muchos de saber más de conocer estos tíos y estamos muy los vigorosos en presentarse a otro gen sí esa es una sumen eso es que no eso me consta

Voz 5 14:49 nueve Extremadura que nombre algo a está muy claro que somos

Voz 11 15:02 bueno sí claro que bueno a a hemos trabajado muchísimo antes y así tenemos el lujo de poder reiteró es tres días para trabajar

Voz 11 15:13 no pero bueno que hemos trabajado muchísimo y ya tenemos el lujo de poder trabajaba muchísimo menos Si es Capi por cierto bien bueno que por casualidad que hemos temido dependía que lo porque al final los problemas han sido más que estemos todos

Voz 11 15:33 bueno funciona funciona pero bueno te lo estoy tan días con la separación a mi pareja también hemos vendido bien más bien pero sigo luchando pues este torna tenga

Voz 11 15:58 no Mi casa ahí ya sí pero eso tienes que volver a vivir allí

Voz 11 16:05 de esta zona a la que estamos en unos buenos productos naturales el zona rural porque vivo en una finca aislado

Voz 12 16:13 pero en fin que eso la gente va gente a la gente y luego la tranquilidad es la buena ID qué se puede esperar de eso los te hace feliz es que viene de Galicia

Voz 11 16:26 no todo lo bueno que haya que cae de

Voz 11 16:30 como estaba bajo va Cayenne hay algo va muy muy muy contaminada también ojo bueno soy un poco muy tanto naturalista

Voz 8 16:43 verdad que paisaje cuando sean los cerezos en flor del Valle del Jerte el otoño esos colores tan acogedores los amarillos marrones visita

Voz 1378 16:55 son delicias que vive muy vivo yo te lo digo a los gallegos amigo

Voz 8 17:00 ante más es que es asimila la montaña tenemos montañas allí en montañas aquí pero

Voz 8 17:13 es la gente de verdad que la calidez la hospital

Voz 1378 17:21 ahora podrían podríais comer un poquito menos no pasa nada mucho menos en un plató menos de los seis que coméis cada vez uno Le quita AIS uno súper bien parada

Voz 5 17:33 hasta hay gente muy si bien de momento se pero espérate cuando salgamos perseguidos por antorchas ya te digo sí sí Delicias Muñoz neuróloga extremeña afincada en Vigo por cuestiones puramente circunstanciales y ganadora de la cereza de Oro dos mil dieciocho gracias Delicias por restar aquí por tu trabajo

Voz 5 17:54 esta empresa de seguros en Düsseldorf así unos años puso en pie en Extremadura un camping lo dejó todo por ese campings ha vendido pero suerte en el futuro con lo que hagas que no sé lo que será pero mucha suerte para que pueda seguir en Extremadura disfrutar muchísimo

Voz 11 18:07 no gracias al vamos a demostrar