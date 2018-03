Los cómicos en el Jerte

Voz 1 00:00 qué tal estamos aquí en directo A vivir que son dos días desde el Valle del Jerte la nunca se había dicho Life from al Valle del Jerte que tal señora cómo se mostró Hari Carmen Carmen Nicolas Anelka Nicolas a usted

Voz 0210 00:17 es que la diosa de la cereza no me he dicho

Voz 1 00:21 no tanto no soy mi diosa de dos meros todavía menos un dios menor Un dios Lar de la cereza bueno pues ahí lo que darlo para usted que es la cereza que prefieren las cerezas o la vida

Voz 2 00:35 hombre durante toda la vida pero después después nuestro valle de la cerezas

Voz 1 00:41 hemos estado hablando un rato las cerezas que prefiere a Rajoy a una cerveza ante todas las cerezas hubo una una ante una feria sólo que si Rajoy una subida de las pensiones del quince por ciento o cinco cervezas

Voz 2 00:57 bueno ahí ya ya no hablo por mí solo somos muchos

Voz 1 01:02 una tonelada de cerezas son una subida del diez por ciento

Voz 2 01:06 también les digo lo mismo que ahí ya no me atrevo

Voz 1 01:10 o casi eh si sigo subiendo en toneladas si me flipa lo que les gusta usted la cerezas me que ya le digo que aquí debajo

Voz 2 01:18 Cerezo

Voz 1 01:20 sí que usted nació de su su madres le pilló en un Cerezo

Voz 2 01:24 así así como muchas de aquí del Valle

Voz 1 01:27 no me interesa especialmente cree que fue concebida en un Cerezo

Voz 3 01:32 están bien puede que sea así

Voz 1 01:34 cree que fue concebida claro porque se necesita suelo firme para concebir buena no soy lema indicada para hablar porque es mala para hablar en público no no no eso usted buenísima no fue concebida posiblemente también bajón en un calentón Cerezo tal el Santo No pregunte de media botella de licor de cereza en juego

Voz 4 02:03 si nadie usó preservativo sabor cereza gracias a Dios

Voz 5 02:06 eh hoy

Voz 0210 02:10 cuánto tiempo lleva trabajando usted la cereza

Voz 6 02:12 ya le digo que nada les desatino cuatro cinco años ya ya empezábamos a colocarlos tendida en el suelo

Voz 1 02:19 porque ya soy ha llovido usted cuando ve un chicle sabor cereza por ejemplo no le tira para atrás no o sea todo de cereza aquí en el pelo color cereza los aquí hay claro sí

Voz 5 02:36 este gracias sí me tiene el típico biquini orejas que yo

Voz 1 02:39 muchas chicas de pequeñas y lo tenía ahora ya no hay duda Pachá que luego son dos cerezas claro yo he ido mucho a pachas

Voz 6 02:47 sí sí también en mi época también

Voz 5 02:52 está intrínsecamente ligada a la cereza

Voz 1 02:55 aquí estamos en el valle de Ruda decir a todos son cereza o a los japoneses que viene muy bien también

Voz 6 03:01 ya lo decía antes que el veinte de enero en una fiesta en San Sebastián yo soy de pierna vienen autobuses de japoneses

Voz 1 03:10 como locos como locos como dementes saber cereza bueno entonces no hay porque pero es veja rampla en la fiesta

Voz 0210 03:19 lo que aquí en el hotel todo está traducido al japonés no no hay nadie que sea mitad del Valle mitad japonés o que haya quedado

Voz 1 03:25 pones pues también no haber alguno porque no

Voz 4 03:28 bajo un cerezo japonés también sabe que muy concreto

Voz 1 03:30 existente también si que es susto

Voz 0210 03:36 a mí entrevistaba favorita el año me visto nadie tan volcado con una causa mira que me gusta el humor pero

Voz 1 03:41 pero yo creo que a cualquiera que pregunta aquí del Valle elevan les va a contestar más o menos siempre una cerveza por delante de una cereza la vida humana y la cereza está al mismo nivel digamos un tanto no pero casi casi a la vez el gravísimo pues es que lo hemos pasado muchas veces esforzarnos a coger una cereza está viendo cosas a te pueden matar entonces se equipara la pereza la vida humana si si tú para que la gente luego no valora las cerezas si se valora el programa aquel de Julia Otero una horterada que sea mala cerezas sí estén diez sí fue la peor versión que hubo de las cerezas no vamos a dar paso a Javier del Pino lo conoce sí que prefiere Javier del Pino o o un barreño lleno de cervezas con reñir hacerlo

Voz 7 04:32 no exigieron no

Voz 4 04:35 hay que ser siempre Stella ha cogido por sincera Cerezo

Voz 1 04:38 sí

Voz 4 04:38 el boya le voy a presentar alguna plaza para nuestra estrella Javier del Pino

Voz 8 04:59 pero es mucho más necesario que seamos capaces de cambiar nuestra mentalidad que tenemos los chistes y los comentarios obscenos que se realizan que son los mismos que hace treinta cuarenta años y que pone de manifiesto que habrán podido cambiar las leyes pero no han cambiado las mentalidades

Voz 7 05:16 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 05:44 muy bien homenaje a Extremadura donde estamos y también nos han acogido con tanta comida verdad comida Óscar por Guillermo fragmentos de su discurso de Navidad estamos con Antonio Castelo Quique Peinado Llum Barrera y Pedro Aznar

Voz 4 05:57 qué te que encontrado Javier porque ignorar como siempre estuviste antes y sigue por aquí mano oye que puede contarlo del ascensor no se porque claro yo no contaría no se pueda encontrar petróleo a una señora en el ascensor también en el ascensor se puede pactar si lo cuenta él

Voz 0874 06:18 a contar porque tiene una parte que se puede contar pero te voy a decir una cosa positiva Antonio es que me alegro de que de que fuera con una por no cerrado

Voz 0210 06:25 ya me conozco nos hemos cruzado con la familia en un ascensor muy pequeño y Manuel Lillo de saliendo del spa con con albornoz ya son muy bien

Voz 4 06:32 no se veían las que sonidos más que son dos cuerpos peludos que violenta de Manel no hablamos de ocho y media de la mañana claro es que es muy duro ver a Manuel con todo ello rojo parece una cerveza de hecho de es es precioso no Mayer la mayor tener una cosa parecida

Voz 3 06:49 oye vamos a hablar de comida nada más llegar

Voz 10 06:52 bueno gente que querías dar un recuerdo aquí lamentó ayer

Voz 4 06:55 qué barbaridad y a saludar al ratón claro

Voz 3 06:57 eh de del restaurante La gemelas que me metieron de comer una cosa frugal como se come quién Extremadura cosa frugal sin una sola Mista sea ligerita con su buen de pimientos su miga gustosa sus cosas

Voz 1 07:09 cargaditos cargaditos es

Voz 3 07:11 saldré a correr un rato ya la vuelta ya la ha vuelto

Voz 0874 07:15 anoche qué tal la noche muy bien con una buena botella de

Voz 3 07:17 no se pasa muy bien la comida extremeña se pasan cinco de agua has dicho con al Max pero

Voz 1 07:24 es que aquí se le ocurre cenar cabrito es que eso no

Voz 3 07:28 porque aquí son gente ruda no lo gallegos soy rudos de postín son rudos de verdad ya es es nuestra aspiración ser extremeñas no se llama Extremadura no es extremas muy extremas no

Voz 0874 07:40 siempre que salimos fuera intentamos invitar a un cómico de la zona por lo menos cómico del Jerte no hemos encontrado ninguna seguramente lo habrá pero hemos traído alguien que es extremeños

Voz 4 07:49 a esto es Juan y Punto cómo estás Juan

Voz 9 07:57 y pum cota habrán llamado mil veces

Voz 0874 07:59 lo que todo el mundo tenían la cabeza ahora mismo Juan y Medio

Voz 4 08:01 desde mil veces y Juan y Punto Rajoy también podría ser el también medio las personas de más de setenta años de este sitio estarían de pie aplaudiendo porque parecido el parecido es el un punto Ignatius verdad cuando Juan Perea ya tú eres de los súper clásicos cuánto tiempo llevas haciendo estándar monólogos pero sin exagerar

Voz 5 08:22 hace veinte años veinte años de Jammu Cachemira

Voz 4 08:26 los primeros de los primerísimo diecinueve cuando yo empezaba el circuito

Voz 0210 08:29 a monólogo si en plan con eso con veintiuno Si iba muchos no me acuerdo

Voz 5 08:34 ir a Lérida alguien me dijo que aquí oye a perdón vino Juani es hijo de militar mis padres se niega a decirle

Voz 3 08:45 pues fíjate yo conocía Juanma cuando empezaba yo a intentar dedicarme a lo de los monólogos y luego me dediqué pero ahí nos conocimos hace esto todos esos años

Voz 4 08:53 pues fíjate yo conocí a Juan hace cinco minutos aquí quieren si no pero que no tengo

Voz 7 08:58 no pasa nada pero no te olvida de quemando

Voz 4 09:02 eso eso sólo habla hoy vosotros ojo si vale como han resistido a Punto Radio tenía un programa

Voz 11 09:09 a mí me me me pillaron en el nombre no me inmoló tío

Voz 7 09:11 estuve por denunciaba pero como no tenía dinero no oye a hablarnos

Voz 0874 09:16 dinos porque hay mucha gente delante si no queremos incomodar a nadie hay hay un humor extremeño o ahí a lo mejor tabús que no deberíamos

Voz 11 09:23 bueno esto está ahí en el humor y humor extremeños y lo hay pero yo creo que el humor extremeños hace a través de de de la forma que tenemos los déficits tanto Cáceres cómoda Jo tenemos una forma de hablar que que cantamos un poquito noticias monje cuando preguntamos una caña tenían trabajos donde en Cáceres todavía tienen también tiene su podridos no Cáceres no obstante si es verdad que no me voy venga

Voz 4 09:47 Iker cosas le hacen gracia la gente aquí que sí que es verdad que hizo en el España que les gusta más humor negro o más más suave que Cataluña es la caca es la que le encanta

Voz 11 09:55 pues no no aquí en Extremadura amo yo por lo que tengo entendido por lo que pasa que trabajo poquito Extremadura claro tú has tengo que trabajar mucho aquí aquí porque no hay varias pero sí sí sí ya hay bares hay teatro High buenos bares sobre todo en lo que hay aquí es dice no gusta bebé No somos profesionales desde aquí no pero pero pero en Extremadura lo escucha todo tipo de humor sea lo que sí tenemos nuestro propio forma de hablar porque tanto con Badajoz vale no deja caer pero sí que es verdad que que hablamos con vocales

Voz 0210 10:26 sí sí sí no no hay que sí sí depende que te hable puede costarle incluso en Har ahí dentro hay un teatro ahí alguna vez y hacer una semana de monólogos

Voz 0874 10:36 algunas

Voz 4 10:36 que nunca te cabreo nunca te han dicho que gracioso sois los andaluces sí muchísimo descaro sí

Voz 11 10:46 lo que la gente accede barajó tenemos más acercamiento con Andalucía ahí porque Tita en serio es muy

Voz 4 10:53 es gracioso son los andaluces que igual que medio seis

Voz 11 10:57 daba AMISOM de nevadas no hay cosas buenas para hablar del Barça

Voz 4 11:02 no no eso es nuestro aquí están totalmente por descubrir

Voz 11 11:06 el extranjero necesita comprendimos no necesitó aprendí no necesitó una vez mordió a escasos como me encantan en Extremadura está totalmente de lo esperado

Voz 7 11:16 pero la placar tira gracias a Extremadura para salir a Bolsa sólo en Extremadura

Voz 11 11:24 es curioso que han puesto no este año hace poco unos ha puesto un tren nuevo de acuerdo no tenemos uno de los años ochenta no han vuelto uno de los años noventa

Voz 3 11:31 están más tarde hay uno para toda Estremadura un tren del paisaje mejor es muy bonito

Voz 0874 11:38 qué otra cosa que tampoco sabemos siempre que salimos fuera y es el tema de las rivalidades yo no sé cuánta eso o como es la rivalidad que tenéis o bien con Andalucía y Badajoz

Voz 11 11:46 no nos no cazó como bajo Portugal con Portugal

Voz 12 11:48 la mejor con Portugal no tenemos ningún mal rollo

Voz 4 11:51 pero que puede tener rivalidad con los portugueses nada pero ellos no querrían Si gana alguien Galicia acaban de legalizar la epilepsia a lo mejor puede tener

Voz 11 11:59 pocas niveló tenemos rivales de diciembre ahí realidad creo o considero que hay rivalidad cuando los pueblos esta muy cercano Villanueva Don Benito por ejemplo en la provincia Badajoz

Voz 4 12:08 al colega Calderón es verdad que el Che Nueva York no rivalizan nunca lo he intentado pero no cuajaron día no no no

Voz 0874 12:18 no hay tema en el lenguaje es interesante no solamente por por por el acento digamos sino porque tenéis un vocabulario propio de hecho puede que baje un segundo

Voz 3 12:26 claro por supuesto no diccionario palabras

Voz 0874 12:28 lo que debería saber para venir aquí y que obviamente se lo había dado todo a mí sólo me dijeran Spain dice bueno

Voz 4 12:33 bueno a ver

Voz 0874 12:35 eh tú tienes que buscar a alguien que nos explique lo que significa cada palabra que yo te voy a decir

Voz 3 12:40 a ver yo tengo máquinas escritas pero tú dime tú ataque yo lo único que sé yo como soy yo soy hija de cacereño que sepáis de Arroyo de la Luz por eso yo me llamo María

Voz 7 12:47 la luz que estamos jugando volvía

Voz 3 12:51 de Cáceres y mi padre me decía que tenía que decir que no diga liguera no dice mi tierra es lo único que sabía yo decir luego las palabras y me olvidaban a New Jersey eso eso a usted usted a este hombre que este hombre tiene pinta de sabérselo todo

Voz 4 13:04 este año lo esa palabra me parte que

Voz 13 13:07 toma Kick casi todo la conocemos ha dicho agruparse lugar lugar se creo que a me voy ahogarse que te ataca comiendo

Voz 4 13:15 o sea correcto correctísimo de quince hogar

Voz 3 13:18 Se no

Voz 4 13:19 en un año más correcto todavía más correcta

Voz 3 13:22 sin h sin ser candidato que significa Teherán en mallorquín es una cosa que llevamos las mujeres por delante pero Bono aquí es otra cosa usted sabe lo que significa Peter a señora si una herida

Voz 4 13:36 una brecha a saber hecho una una herida

Voz 3 13:39 cabeza si en la cabeza tiene que se en la cabeza porque es es pecho en catalán porque vosotros lo ponéis los Ubis arriba como no tengo ni idea va muy cargadas de Peter ha entrado a ver tus tuvo Tour Tulio Yasmin Al que actúo no comprende estuvo en el cole pero tú quiere de tiene que enseñar Cajastur en el cole uno

Voz 1 14:02 no no se enseña al rubios

Voz 3 14:06 entonces aquí te digo Lamb uso trigo anda tira vaya que eres un buzón tonto no ves ves es que esta juventud estamos simples es que no quiere glotón

Voz 4 14:17 se están perdiendo los valores se lo digo bien no señor igual el niño no puede ser

Voz 11 14:22 con lo esencial que le den un kilo de migas escenario con alborozo Lamb uso en Badajoz no es sólo de glotón también sino

Voz 13 14:33 la buzo una no sé de qué me hablas no conozco un ansia viva que tiene

Voz 3 14:38 no sea un ansia viva sólo podemos aplicar algún político quizás que mete la mano en el caso igual es un es un pedazo del Hamburgo que podríamos aplicar político que

Voz 0874 14:47 te va va reinando o está reinando

Voz 3 14:50 estar rechina dando este político viene rechina ante perdió

Voz 0874 14:53 el incidente que este viene rellenando usted sabe usted

Voz 3 14:56 domina pero sí que está reaccionando que significa cuando uno viene rellenando haciendo

Voz 5 15:02 el olor no ahora viene red china era así le reggaetón extremeño nadie

Voz 3 15:07 es el reggaeton extremeño reinando alguien sabe lo que es un alguien que viene recriminando

Voz 11 15:13 pues sí eso que será a Malí acomodado muchas que viene muy limpio que es lo que saliese en vinos el señor muy reinante

Voz 4 15:24 mhm Juani punto de Badajoz tampoco lo sabía yo creo que habéis puesto en el Guggenheim de actor extremeño está perdiendo

Voz 3 15:29 está perdiendo el castigo a los la última hay que

Voz 4 15:31 sí porque es la petrino

Voz 3 15:33 que es la petrino alguien sabe que es la letrina usted lo sabe este señor lo sabe este señor lo sabe este señor da da usted da clases

Voz 4 15:41 sí

Voz 3 15:41 usted da clase de gas tú esto se va a perder no lo digo yo lo dice

Voz 5 15:45 claro que ahora dirige a ver dice un tal la doctrina vamos a ver qué es la petrino la creemos

Voz 11 15:50 cuéntalo tienen

Voz 5 15:52 que la trina desencajado pesos en Galicia también estaba acá la tienes tú vete la petrino me lo decía

Voz 3 15:59 Mi padre este señor no está fijando Petit en la letrina descolocado y no lo estáis haciendo

Voz 5 16:03 eso sí ven las cerezas se luego de pachas

Voz 4 16:10 canario extremeños castellano gracias yo seguimos investigando el tema de la actualidad política que quiere hablar con vosotros

Voz 0874 16:32 estoy seguro además que interesa mucho también aquí porque todo el mundo a Cristina Cifuentes muy buenas

Voz 0434 16:38 noches a todos yo sigo aquí como veis en la Puerta del Sol trabajando ya ha sido muy complicado un día doloroso porque he sido víctima de un ataque en un medio de comunicación en Internet absolutamente injusto y basado en muchísimas mentiras

Voz 5 16:58 pero coches no está a mi hay una cosa que todo esto me alucina que no ha enseñado

Voz 4 17:06 así es chiste ese trabajos así es nada se decía alguien

Voz 0874 17:09 la mañana tú cuando haces un trabajo para el año en el que estamos igual vamos salvas una copia que es trabajo trabajo y trabajo

Voz 4 17:18 trabajo final bien bien Gmail pone su es que ha pasado tres habrá borrado habrá hecho limpieza pero siendo que el debate se termina enseñando sabes a quién está en metro

Voz 11 17:30 alguna vez quién no ha vendido alguna vez

Voz 4 17:32 le cuesta de que Cristina Cifuentes cada vez más

Voz 14 17:35 a Esperanza Aguirre si escuchamos otro corte está espera al citando está está hablar con chotis está a media hora de aparcar en Sol con el coche

Voz 0874 17:44 el medio de comunicación del que hablaba Cifuentes es el diario punto es que el miércoles contaba que su máster en Derecho Público del Estado autonómico no solamente no esté aprobado sino que su expediente está manipulado de forma que le dieron el título con un tribunal ilegal y sin haberse presentado a dos de las asignaturas que es lo que pasó aquí escuchamos

Voz 0434 18:00 han explicado perfectamente que lo que pasó fue simplemente algo que desgraciadamente ocurre algunas veces que fue un error en la transcripción de las notas al sistema informático

Voz 4 18:11 porque sabemos que cuando se cuelga de vez en cuando se demoraría más que que entregar el trabajo que le preguntaran Bengoa pues examen oral pero curiosamente Cifuentes ha dado la cara

Voz 0874 18:23 era grabándose vídeos escuchábamos colgándolo en Twitter así que puede ser ella o un error informático en la que se excusó de esta manera

Voz 0434 18:30 yo no he podido salir antes me hubiera gustado hacerlo porque sabes que yo siempre doy la cara

Voz 3 18:35 porque he tenido que recaba

Voz 0434 18:37 dar toda la documentación necesaria para demostrar con papeles la falsedad de la acusación más allá de las palabras yo creo que es importante demostrar las cosas

Voz 4 18:49 muy chula muy chulo esta señora durísima y es hija de militar como Antonio Castelo lo dejo

Voz 5 18:54 hay algo ahí se da un cara

Voz 4 18:57 es que me creo que la Tringali fumando porros en el baño de la ciudad está casi del Congo luego al final lo noto en la voz que atendidos

Voz 3 19:05 pero yo digo una cosa sería tan grave que se dijera pues vale sí pues pues no lo acabe copiado no tuve tiempo claro es que ahí está la clave

Voz 0874 19:14 no pero hay una explicación mucho más fácil no hay muchos errores dice que en dos mil doce aprobó el trabajo le dieron el título pero se hasta el dos mil catorce no subsanar el error pues como pudo presentar el trabajo con dos asignaturas pendientes además en los papeles aparece que pagó los derechos a presentar el trabajo casi cinco meses después

Voz 4 19:29 claro que supuestamente lo presentaría primara pero hay una frase que no

Voz 0874 19:32 explica todo que es esta

Voz 0434 19:33 desgraciadamente la política en la política vez ese traspasan unos límites que son

Voz 5 19:41 difíciles hay nada imposible

Voz 4 19:43 sabéis qué a quién no le pasa es toda Froilán no pasa por cierto que hace tres años

Voz 0210 19:49 de los alemán del año fue que pillaron a un ministro como una de estas yo dimito

Voz 4 19:53 no lo decimos pero vamos a ver qué es que pensemos una cosa Esperanza Aguirre que era presidenta del PP de la Comunidad de Madrid embistió un coche de la policía y se dio a la fuga y no pasó nada con lo cual ese es el listón aunque lo dijese que Madrid Madrid es el GTA claro

Voz 3 20:10 Aguirre ahora que la nombrar no ha dicho nada de porque no se llevan muy bien no

Voz 14 20:14 bueno Esperanza Aguirre esta hacía un aquelarre despega con lobos estamos seis invectivas que se Pablo Pablo Casado tiene más de que Juan Carlos tampoco ha salido

Voz 4 20:21 es decir es verdad Haider si así que me más investigación

Voz 0874 20:25 por si se les ha pasado algo

Voz 4 20:27 hay dos explicaciones si es que lo tiene estás clara explicaciones a las explicaciones a Cristina Cifuentes les da igual

Voz 15 20:34 porque a quién esté detrás que sepa que yo con estas cosas me crezco Amina

Voz 4 20:40 el tumbar que te escolar teme que dijera pues era de estudiar otra carrera gilipollas otra ocasión lo de Froilán los escoltas de al han dimitido el viernes no no es broma porque porque lo leí en el periódico alguien eh

Voz 0874 20:57 alguien presuntamente diciendo si fuentes falsificó una nota cuando revise no defrauda

Voz 4 21:00 estos son dimitieron el viernes porque dicen que es caro tú te sacas el es el curso de escolta eres un policía tal cuando reparten los sobres si te toca Froilán entero no para esto es de esperar en la discoteca a las siete de la Davis pierda me toca hacer noche claro

Voz 0874 21:16 oye tenemos que parar un momento regresamos dentro de poco tenemos un montón de cosas que hacer y un montón de gente a la que darle bienvenida ahora seguimos en A vivir

Voz 5 21:44 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 21:59 vamos a vivir en el Prado

Voz 0874 22:00 al final haciéndolo en el valle Jerte en directo con un montón de gente que llena este lugar en el que estamos que es el hotel vale

Voz 4 22:07 María

Voz 16 22:08 Barrera con Antonio Castelo Quique Peinado con Pedro Aznar y Company

Voz 0874 22:11 sí pero en esta tertulia habitualmente comentamos la actualidad y la actualidad ahora mismo está pasando soy Manuel Burque Porcel y Manuel Burque

Voz 4 22:18 se ha quedado a la historia me lleva lógica

Voz 0874 22:20 la Barcelona porque había una segunda sesión de investidura en el Parlament que incluye terreno ha suspendido según parece así que yo Nos vamos está nuestro compañero redactor de Radio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 22:29 cómo estás Pablo buenos días hola buenos días cómo estáis

Voz 0874 22:32 cuenta bien poco

Voz 1673 22:35 luego el hemiciclo con varios de los diputados que ya ocupan sus escaños con muchísimos fotógrafos esperando que inicia esta sesión también a la espera de Ruiz Jettu Renny del resto de miembros de la Mesa que todavía la mayoría de ellos no está ocupando sus sus asientos que va a pasar hoy ahora mismo recibe Torrens reunido con los presidentes de grupo de los distintos partidos parece que se confirma lo que venimos contando desde anoche va a haber debate cada partido a poder posicionarse sobre la situación que está viviendo ahora mismo Cataluña sobre los encarcelamientos de ayer sobre la no investidura de de Jordi Turull pero finalmente no va a haber votación tal y como venimos contando desde anoche por lo menos esto es lo que nos cuentan los grupos la mayoría dicen que es una solución razonable por lo menos algunos de ellos los independentistas obviamente están de acuerdo también alguno de la oposición como el PSC Lobo una solución bastante de sentido común insistimos a la espera de este pleno que debía empezar hace seis minutos se calcula que cuando inicie cada partido tendrá quince minutos para fijar su posición después en teoría se va a suspender la sesión en va a bajar hasta el auditorio de aquí del Parlament para leer una declaración institucional que suponemos va a ser muy crítica con la decisión de ayer del juez Llarena

Voz 0874 23:40 hay que recordar Pablo si quieres hazlo tú que se ha puesto en marcha el calendario a partir de la primera sesión de investidura ahora hay tiempo para una segunda y luego se pone en marcha calendario para la convocatoria de elecciones sin hay un candidato que pueda ser investido

Voz 1673 23:52 si sabéis que el jueves se votó la investidura Jordi Turull resultó fallida pero simple hecho de que se produjera ya una votación aunque salida que no significa que se activan dos meses de tiempo a través de los cuales pues los partidos tienen que poner de acuerdo para intentar una investidura sea cual sea si no lo consiguen a los dos meses se disolverá el Parlament después en cincuenta y cuatro días no está fijado que sea exactamente a los cincuenta y cuatro pero en cincuenta y cuatro días se debería celebrar elecciones esto los llevaría pues a principios mediados de julio unas nuevas anticipadas aquí en Cataluña

Voz 0874 24:21 yo sé que tú estás dentro fuera hay algún tipo de concentración que tú sepas hoy no hoy

Voz 1673 24:27 las ciudades ya está tranquila sí que es verdad que la han cerrado los Mossos desde ya al los plenos de septiembre es algo que suele ocurrir que los Mossos d'Esquadra vayan todo el recinto de la Ciutadella porque sabes que el Parlament está dentro de de un parque sigue vallado pero no hay mi concentración de hecho todo estaba muy tranquilo simplemente para entrar al parque tienes que mostrar tu acreditación después ya otra vez la vuelves a mostrada en el Parlament

Voz 0874 24:49 también simbólicamente tiene su valor Pablo Tallón un abrazo gracias

Voz 1673 24:51 hasta luego

Voz 0874 24:58 en este tramo final tenemos a alguien con quien yo tenía mucho interés en hablar porque todavía creo que tengo algunos carteles de conciertos que gente importantísima desde luego en mi formación musical y debajo ponía traído a España gracias a Pinos a Griego viendo cómo estás buenos días buenos días

Voz 7 25:13 hoy Pino Pino hablando del pito y Pino bonito pero lo mismo aquí no sé yo italiano Quito sería el el Quito

Voz 0874 25:23 Pina se les dijo que ha traído o que trajo a España a gente que pensábamos hace no sé pues veinte veinticinco treinta años que era imposible que vinieran a España de hecho yo te voy a hacer una apuesta

Voz 4 25:31 pues mira otra hacemos los ajuares estaría podría podría lo te lo Pino

Voz 0874 25:39 a siete voy a tener algunos nombres propios de gente a la que yo sé que tú conoces perfectamente algunos de ellos son estoy seguro o han sido amigos tuyos hito en una frase me dices algo de ellos te parece

Voz 17 25:49 Freddie Mercury un uno de los más grandes probablemente la mundial

Voz 0874 25:55 Michael Jackson

Voz 17 25:57 creo uno Un Peter Pan del siglo XXI yo pienso que ahora mismo es la pura leyenda sigue aquí muy querido y siempre presente año en nuestra tierra Mick Jagger Jagger siempre eterno la terna disparidad siempre aquí más joven que nunca

Voz 0874 26:19 a Fred de Frank Sinatra Frank

Voz 17 26:22 la evidencia es el este en concreto tengo un cariño muy especial porque la apertura del Sant Jordi quince días antes de los Juegos Olímpicos lograron lo hermanado con España que tenía tan malos recuerdos al creo que aún ahora la ternura cómo vivió el concierto de Barcelona aún acuerdo con mucha no debe este concierto en Barcelona

Voz 7 26:44 Javier por favor acaba con Juan cuando eh

Voz 0874 26:47 hemos venido hasta aquí a España

Voz 18 26:50 es una acuerdo muy potente y yo pero he dicho que estoy aquí el trece y catorce de julio no solo

Voz 17 26:57 digamos que en Barcelona un acontecimiento histórico que no se volverá a repetir nunca más espero que todos vosotros incluso que tiene la ocasión de poder estar aquí no se lo pierda Pink Floyd de Viena Barcelona de vuelta por última vez

Voz 0874 27:12 no si yo viendo

Voz 17 27:14 la propuesta de Dax I love the moon después vino la propuesta de viene con la propuesta de Pink Floyd décimos grandes éxitos con una de las producciones más espectaculares jamás que se han llevado para que nunca más volverá que es que ahora o nunca y creo que es una buena ocasión de este país Ana todo yo voy con mi hijo no gana que sus hijos sus hermanos lo otro se lo piernas quién es perdido este se perderá un trozo de la historia

Voz 0874 27:41 a la gente que has traído a España en toda tu carrera como promotor quién es el que te ha puesto las condiciones más disparatadas

Voz 0210 27:48 Justin Bieber no

Voz 17 27:50 yo piensa que todos ellos cada uno de los artistas es decir de condicionan el ponen poca ahí piense que muchas veces el mundo rededor se crean muchos mitos pero realmente lo habían pedido siempre son son que cada artista gusta tener un backstage a subir a su gusto disfruta de los momentos

Voz 5 28:07 el Jerte si sois esquí

Voz 3 28:11 yo espero que es decir que el el ego del mánager a veces es superior al del propio artista

Voz 17 28:15 ella piensa que más el entorno muchas veces hace que el artista sería más complicado

Voz 0210 28:21 la leyenda esa mítica de los Lac de los Nets que que no haya azules su saque para que demostrar que tú te has leído el contrato y te piden cosas raras sólo para ver que si te has leído todo lo que piden es cierto

Voz 17 28:33 muchas veces sí pero repito yo de todos estos años he visto ya hay muchas naturalmente desde pido mandar un artista como de casa ahora también en Barcelona de Roger que viene sexo siete día quiere tener un backstage Augusto cómodo para poder estar allí ha trabajado no muchas le gusta Villar otros le gusta el a el flipper una vez que hay muchas son pequeñas manías alguien no no en estado no tiene ningún

Voz 0578 28:59 esto es esto es una cosa que yo llevo años batallando contra ellos de si viniera aquí un señor que ha descubierto el cáncer dijera que en el hotel quiere toalla que ha descubierto una cura contra el cáncer y quiere toallas azules de rizo ruso dirían pero que tremendo mierda es este ahora bien un señor que canta ni siquiera agua de Vichy del norte sí sí claro porque es un artista tiene que estar a gusto basta

Voz 17 29:20 pues yo creo que ahí está la del todo este es como te he dicho yo le he dado siempre han pedido agua sin gas de estas cosa que decir dando siempre el Bichi catalanes a lo agua de aquí

Voz 0874 29:33 oye a cuenta de los has sacado por la noche

Voz 17 29:36 a ver antes se pedía ahora bien sumando mucho más Sahin hacia los zumos naturales hubo una época que se salió por la noche mucho anónima ha cambiado todo esto ha cambiado yo si no es con una época que Arizmendi rock'n'roll era un poquito mucho más tras lesiva yo por la noche iba de discotecas ahora los tienes todos muy pronto por la mañana a las siete con incrementos personal de correr con

Voz 13 30:00 tú te imaginas aprehensión atrás diciendo opta por tres mezquino también es la misma excentricidad pero por otro lado Sergio Ramos

Voz 11 30:07 lo habitual nacionales artista de por ejemplo me pongo a pensar en Bordón cuatro que te diría

Voz 4 30:15 estas becas no nada no sabe qué es lo que quiere Bordón cuatro Z es verdad que fue el que fue idea tuya lo de juntar a Freddie Mercury

Voz 0874 30:23 como Serra Caballé si sólo una UTE

Voz 17 30:26 qué quieres que ahora parece fácil pero en el año mil novecientos ochenta y seis y yo quería ser un programa de televisión en Ibiza que en aquella época doctora colaboramos mucho con club amoroso rocola in este programa estaba dándole vueltas en el año ochenta y seis en el de A kind of magic en España que entonces el el uno de agosto Barcelona tres Madrid cinco Marbella me acuerdo que estábamos en Barcelona hay vio uno estaba tranquilo porque Barcelona más o menos la Costa Brava Agosto y tres de agosto en Madrid está muy preocupado pero que iba a estar tres de agosto en Madrid en el año ochenta y seis que decir no estarán y los gato por la calle y en Barcelona me acuerdo buenas noches jueves saliendo justamente en el Lotus Duch convencía Freddy que me dieron una entrevista para Informe Semanal Ramón Colón esa vista en el napalm así Madrid a final seis está entrevistas pues genial Madrid siguiente fue como los Gremlin Sella no gran éxito en seis de de octubre del ochenta y seis yo estaba en casa así el última de Phil dándole vueltas que quería ser un programa de televisión en me puse el vídeo que se grabó del Informe Semanal de allí mismo surge que le pregunten a Freddy que quién era el artista que más les gustaba en España y él dijo mucho la caballa y allí allí fue un camino arduo que podíamos escribir un libro porque entonces poner el mundo del rock con la mundo de la de la ópera dos mundo completamente opuesto es además muy cerrado fue un comino dure largo por el siendo ochenta y siete el veintinueve coma de la discoteca acude Ibiza es estrenó la canción Barcelona

Voz 0874 32:03 sino fuera porque esa canción no existiría oye lo de irse con Michael Jackson una tienda de juguetes de paseo te metes en un poquito raro no

Voz 17 32:10 bueno el dicho Peter Pan todas han dicho tantas cosas en tan injusticias sobre él pero bueno la vida es así está hecha muchas veces y siempre estos juicios paralelos

Voz 4 32:20 mucho porque porque crees que estás diciendo esto con seis cómicos en una mesa tú te iba a decir que si eres Mallorca no tiene el problema puede ser

Voz 17 32:29 la SER no es más que nada porque es muy triste que ve es que se previa a la gente cuando se muera no no cuando ésta invita no hacerlo como se dice a suelo Camarón de la Isla de Michael Jackson grande se preocupan mucho la juventud pues los jóvenes jamás agravada por la Zabala en Adrian todo esto pero es una persona que conoce muy bien ya hecha tanto hay tanta de allí se quedará en la historia pues al final fue el tres cero

Voz 0210 32:57 de todo esto estaba pensando en Informe semanal que ya no está tan mal

Voz 7 33:00 la revista Semanario

Voz 11 33:04 estaba pensando ahora vemos los debates también a comprar

Voz 17 33:08 citó también a la vida

Voz 4 33:12 pues compra atrás que raros oye oye Pino tú tienes amigos normales porque es que lo tiene claro es que llevamos que sea el el más bajito es Manolo García metiendo no tienes tienes un señor que se llame un amigo Alfonso y tenga una FP quiero decir

Voz 7 33:31 vale vale la digo porque no guasa macho es brutal lo te pones en contacto con Bordón cuatro

Voz 0874 33:38 pues no hay no hay nadie que no te gustaría trabajar porque te hayan hablado mal de él de su comportamiento personal

Voz 17 33:44 no decimos que a artistas que me gustan más otro pero en el fondo que decir eso en el mundo de la música es la música en general de llegue a todo el mundo no tiene sea tiene éxito porque no es y no lo tiene tiene tendencia tiene potencial también apoyarlo mucho

Voz 0874 34:00 en esa época en los años ochenta pongamos cuando de repente Madonna empezaba una gira por el porqué Europa tú tú estabas allí presionando para que viniera a España y lo conseguí días no se los promotores Madonna te preguntaba en España pero esto qué es hacer un había casi conciertos

Voz 17 34:15 Príncipe fue mucho más duro decidido son mucho más duro que están ahora en estábamos preparados como ahora pero España es mucho mucho y desde final de después a principio de los ochenta con nosotros ya fue idealmente España fue uno de los pioneros de los diferente a nivel europeo costaba mucho que decían había infraestructura pero hoy día somos una potencia musical más importante de Europa

Voz 0874 34:40 algún artista que sea especialmente rentable ahora mismo están volver no de Marta Sánchez ahora mismo a tope bastante

Voz 11 34:48 es un himno nacional y los directo el director

Voz 17 34:50 eso está más fue también las que la discográfica creo que hay muchos artistas lo bonito que verá ahora que ello por ejemplo en el año noventa y tres non no ya en amo y ahora hago soldado de todos los artistas dar incluso que el de la época de los ochenta cuando hasta el momento no se llenaba India señala todo que si está claro que ha crecido mucho por Internet o lo que es la la Audiencia de chavales música hay mucho más Publio y la gente a los conciertos y nos llame está diciendo que

Voz 4 35:18 eh aquí venía Guns N'Roses no llenaba pero o beca lo pensaba entero

Voz 17 35:23 esa norma

Voz 4 35:24 merece la pena ir a ver ahora Guns and Roses pero siempre pienso ahora pueden esos Paul McCartney

Voz 17 35:31 sí claro que sigue sirviendo bien la música Servetto de estos grandes y es decir es una oportunidad histórica estar allí como de

Voz 4 35:38 claro porque además si le pasa algo a Paul McCartney tú lo has visto quiero decir que eso es increíble no lemas a favor de pasa claro

Voz 17 35:44 bueno es tengo más lo más cerca de decir estuve con conocí a los Beatles escuché a los vídeos no lo va a saber desde luego

Voz 0874 35:51 a los cuatro

Voz 17 35:52 bueno da igual con una suficiente se sitúa cambio allí

Voz 4 35:55 ya el año pasado

Voz 0210 35:57 ya los Beach Boys hay o lo que queda de ellos si me dio penita

Voz 4 36:02 siempre pasaste mal lo pase mal los gases a los jugó ido la verdad es como ostras buen no

Voz 17 36:07 te dicen de aquí hay muchos de ellos india que de verdad que te sorprende sobre tres Santa donde se que hay algunos que se que han mantenido toda esa vida pecho moda ahora yo nunca de vista de la fuerte con tanta pueden tan tanta potencia como lo ha sido en los años ochenta ahí estaban bien pero a se salen no

Voz 0874 36:25 creo que te favorito en toda esta historia que llevas como promotores Frank Zappa

Voz 17 36:30 ha sido un gran amigo mío personal un gran hablar con él era una auténtica auténtico placer porque el mejor

Voz 4 36:40 me voy a Francia porque una cosa en Vallecas ha buscado como de pecho

Voz 19 36:44 no en el Palacio gallega si de temple pero en todo el mundo aún no es consciente de medita ICREA de metan dentro Gwyneth trabaja siempre muy bien en en verdad

Voz 0874 37:03 a mí no sabe se repite es el día que día es

Voz 17 37:07 trece catorce de julio de de abril en Barcelona no hay su estreno europeo ensaya en Barcelona siete día en ha dicho el de verdad que es algo mucho eso XXXII tras ser uno de los conciertos más grande más años de este país

Voz 0874 37:23 ah pienso sabe con muchas gracias por estar ahí por existir porque llevo muchos buenos recuerdos de un abrazo

Voz 4 37:37 alguien ha dicho Marta Sánchez así viene Martín Sánchez área que saliese del Valle del Jerte Fernando Mar pues por resume guarda buenos días buenos días al de rubia tal como socias Marta Sánchez a este año

Voz 0874 37:53 es muy fácil tú cuando decidiste poner un himno al Valle del Jerte había pasado a lo demás

Voz 13 37:58 la Sánchez o no a la olla a cosas que ya había basado copió pero bueno perdón

Voz 0874 38:03 vale vale entonces tú dijiste como veo que esto funciona que la gente le gusta mucho voy a hacer yo lo mismo con el Valle del Jerte no

Voz 13 38:09 hombre la canción no está recogida como hoy no pero bueno quién me bueno espero pero el pueblo pero el pueblo ha abrazado con

Voz 1 38:15 eso sí es verdad eso sí es verdad lo has hecho católica excluyente como la de Marta Sánchez

Voz 7 38:20 no no no no no integra a todo el mundo infantil y católicas

Voz 4 38:24 no no no es la de los iba con la gente de fuera de aquí acomplejada porque dice que no pide perdón por ser españoles no

Voz 7 38:32 claro como católico yo quiero a todos

Voz 0874 38:36 es el himno del Valle del Jerte no sé

Voz 13 38:39 esto es lo cobras puedes pasar factura a nada yo interés las con que la gente esté contenta con la canción se siente identificada cuando escuche la canción por el Valle del Jerte se las sabe todo el la presentó ayer

Voz 4 38:51 pero yo el adicto pero no creo que no si ahora mismo se lo saben flipa

Voz 13 38:56 bueno pues hombre ya lleva podáis ha podido escuchar antes pero basado claro es si y tal pero la presentación azafatas

Voz 4 39:03 no ha pinos y que el inglés Lee ya les ha llegado Jerte que te quiero Jerte a lo mejor no de cerezas es también podría ser que me

Voz 0874 39:12 bueno ahora lo vamos a escuchar parte pero supongo que la cerezas

Voz 13 39:15 este por supuesto porque ese aroma hemos no pero no el al Max si bien Cerezo hoy está

Voz 0874 39:23 pues ahora sí sí si no te gusta escribir dijiste Jerte no sé muy bien sobre qué hacerlo voy a meter una cereza para ver si cuaja

Voz 4 39:32 oye que te dio por ahí perdóname por las y sentimiento que voy por libre quizás hombre tiempo libre lo pero aquí le fue quién estamos allí viviendo

Voz 13 39:40 toda la vida ahí sale solo sea no me vas a escribir si hay algo hay algún Nacho no

Voz 0874 39:46 no no voy a voy a hacer de Castelo a vivir en el valle del ex Cabezuela del Valle se llama Cabezuela del Valle no no no yo me iban Cabrero en cabreado

Voz 4 39:56 pero confundo Cabrero o el Soho

Voz 7 39:59 como en de Nueva York a balón parado pero no pero

Voz 4 40:04 más quisiera si eran ya quisieran en el PSOE Begoña arriba con vaya usted se marchó

Voz 0874 40:16 cuando Fernando tienes de un minuto para triunfar así que tú mismo netamente el estribillo lo que tú quieras eso sí vale hay que coreana

Voz 4 40:24 algo o no pero habrá que vamos a ver cuánto quiere esta gente a sus regiones eso eso tiene que ser pegadiza no será pero ya veremos bailando quién ese da hacer trate has hecho un himno al gente que venga vamos a tope

Voz 20 40:39 no

Voz 21 40:42 hoja bloque donde la prima Blanca a fondo estaba chance to John Wayne y ni a Gil todos los grandes luchan se mantiene quién Otoño dos mil con los el colon su los rincones uno coma uno sin duda

Voz 7 41:44 es cierto que los signos para pagarlos en lugar

Voz 0578 41:48 del que se hace el himno bien pero te has dicho en el Valle del Jerte todo grandes luchadores algún hijo puta

Voz 7 41:54 también bueno grandes todo lo hago algún cabrón habrá en el Valle del Jerte a mí me tratan bien verdad hablándolo mal alguna obra la rima

Voz 0874 42:04 estás cuál era el teja

Voz 5 42:06 no pertenece pereza

Voz 13 42:10 bueno que una una con su mano la gente del Valle recolecta

Voz 7 42:13 la cadena caverna

Voz 4 42:17 acaba de eso Marcos para no sólo escribía

Voz 0874 42:20 es es el autor del himno al Valle del Jerte donde hemos estado y escolar

Voz 16 42:23 además Marta Sánchez de esta zona que acordó guión han lo digo que es más tradicional