AVM | Las mejores torrijas de Madrid se baten en duelo

Voz 1 00:00 con levadura de Arroz rojo fermentado diez miligramo

Voz 2 00:03 sangre vive hoy Forte de laboratorio mundo con su

Voz 3 00:08 cita con tu farmacéutico dietista hallen para farmacia mundo natural punto es este fin de semana

Voz 4 00:14 el sábado desde las ocho siete en Reus Almería Sporting de Gijón Rayo Vallecano domingo desde las tres una hora menos en Canarias de primero el gallinero después Zaragoza Sevilla Atlético Barça unidos a su Tenerife La Hoya Lorca Granada el comienzo del Mundial de Fórmula uno uno de la jornada de la Liga Endesa cuéntalo del deporte

Voz 5 00:54 Radio Madrid y toda la información actualizada al instante de Madrid

Voz 6 00:59 punto es las mejores imágenes los vídeos del día los sonidos más destacados los podcast de todos los programas de radio Madrid punto Es la radio Internet

Voz 7 01:17 Madrid con Puri Beltrán

Voz 8 01:21 Juana

Voz 1751 01:25 se acerca la Semana Santa no ya está aquí los escaparates de las pastelerías incluso la carta de postes de algún restaurante tienen un elemento estrella que es la torrija

Voz 8 01:33 no

Voz 1751 01:36 esta semana cerebral Madrid la segunda edición de las mejores torrijas del dos mil dieciocho un concurso que en esta ocasión buenas y organizado por la sección de cocineros y reposteros de Madrid y la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de la pastelería que estiman que durante la Semana Santa

Voz 7 01:51 se van a vender alrededor de tres coma siete millones de torrijas tres coma siete blanquiño buenos días tú nada no

Voz 3 02:05 que me lo estoy replanteando yo no soy mucho de comer torrijas porque ya sabes que yo tengo un poco obsesión con lo que viene siendo el dulce que no lo probó mucho pero es que estoy viendo estas delante me está dando mucho hambre porque si ya lo desvelado tenemos dos locales que nos han traído torrijas aquí

Voz 7 02:21 los ganadores ganadores a naves te estás acompañado de Ricardo Clemente responsable de I más D de la pastelería Bair qué tal buenos días Olmos buenos días treinta y un años de historia treinta años cargados de torrijas en Semana Santa cuéntanos qué ha supuesto para ser uno de los ganadores de este concurso pues

Voz 9 02:39 bueno pues mucha alegría desde luego porque la verdad que cuando estás tantos años trabajando y bueno te da la oportunidad de presentar

Voz 10 02:47 hay siempre habiendo detrás puede gente que también

Voz 9 02:49 pues ya para poder hacer todo esto y que la empresa y te diga oye tira p'alante pues oye ganara sido muchísimo

Voz 7 02:56 alegría la verdad es que sí cuando uno trabaja rodeada de torrijas se harta de ellas no no nunca nunca te hartas no bueno hoy blanquiño tiene una pareja de lujo sin cortes digamos a ver

Voz 3 03:08 pues mira nosotros para que el oyente se haga una idea tenemos un estudio con un cristal queda otro estudio fuesen es estudios hacen los deportes Carrusel deportivo ya está en la producción Toni López nuestro compañero que a veces bueno pues nos hace señas del cristal y yo le veo la cara está un poco salvando entonces hoy pues hemos invitado y le tengo aquí a mi lado también

Voz 0298 03:28 Doni hola cómo estás blanquiño yo todo lo que sea comida estoy ahí siempre dispuesto para ayudarte ya lo sabéis mitad de lujo e6 la saga Money money y Rayo

Voz 3 03:37 bueno eso dicen e más seis dobles de ellos no oyes dobles Debussy a nosotros que conoce

Voz 0298 03:43 instantes

Voz 3 03:44 yo conocí primero blanquiño siempre podía estar días sin haber podido no está los bolos aquí pues bueno cuenta que te estás con él sí

Voz 0298 03:53 mira la Torija que tengo delante me dan ganas de saludar a Cristiano pero es que la torrija que tengo delante una órganos porque es que no es una torrija normal la forma digamos tiene una forma Kubica para que él lo lo entiendo a los oyentes sabor tiene que ser Christer qué tal muy buenas muy buenas espectacular seguro

Voz 11 04:07 si de verdad que las está aplicando ahora cuadradas la acompañamos con una mujer pone tres tipos de reducciones de lo que es Pedro Jiménez

Voz 12 04:15 para ser esa combinación con el vino

Voz 7 04:18 en la elaboración exacta de de la torrija vemos que es una torrija cuadrada Nos has dado algunas pistas pero cuánto tarda en hacerse más o menos

Voz 11 04:25 pues en realidad es una elaboración un poquito más complicada porque hemos ganado sin gluten en esta categoría y al final pues lleva todo un procedimiento en donde partimos de una de una masa madre y ahí llegamos obtenerlo que es no extra nuestra masa para elaborar nuestro pan después el baño clásico en este caso que la estamos cumpliendo con la mujer

Voz 3 04:47 por el régimen muy bien ir blanquiño al otro lado de la mesa cuéntanos pues mire yo tengo aquí las torrijas de White ellos han ganado a la torrija la innovación ir delante bueno pues tenemos a la mitad en forma de bocadillo verdad sí hice rellenan cuéntanos esta crema de vainilla cuéntanos qué es lo que

Voz 9 05:05 lleva una crema que lleva una parte de nata una parte de leche azúcar vaina de vainilla lo que es la semilla de la vaina de vainilla yemas de huevo con eso dejamos una una crema tradicional el sabor que aporta es la vainilla evidentemente es lo que le da ese sabor a vainilla y el que sea vainilla natural en rama pues es un perfume queda muy muy muy doloroso entonces qué ocurre al comentarlo con el bourbon que es lo la otra parte que lleva la oreja pues de una combinación bastante un poquito pican tinto para darle ese toque de alcohol que tiene la la torrija salirnos del marco de lo que es una torrija exacta porque luego hay como muchos inventos no que dicen que son Torrevieja Vicente no lo son bueno cada año estas lo son por lo menos estás nosotros nosotros la primera idea cuando fue concurso presentarnos by no quiere esa nunca hemos pretendido hacer una cosa que no sea una torrija esos partiendo de ahí si presentamos un concurso torrijas es porque sea una oreja que al final cuando tú te hayas comido la torrija te queda el sabor al final digas en el fondo es una torrija con algo más pero siempre identificas una torrija variedades claro hay muchas llevas treinta y un años dedicando el de la pastelería él hasta Arija son el símbolo de la Semana Santa cuantas torrijas podéis llegar a hacer al día pues mira yo te puedo decir que han sido cerca de dos mil seiscientas unas poquitas cuánta gente trabaja allí para estos dos mil seiscientas bueno pues hombre hoy somos doce bueno es bastante trabajo pero hay más cosas que hacer no solamente no solamente las rija crisis del cuánto te Rice vosotros

Voz 11 06:50 pues nosotros tenemos una producción un poco mayor de que tenemos un poco más de tiendas Ikea si estamos produciendo unas ocho mil en realidad

Voz 9 06:58 cuánto tiempo tarda en hacerlas realidad

Voz 11 07:01 me llamó un obrador bastante grande las instalaciones son muy grandes y tenemos muchísimo personal detrás de ellas que día a día pues trabajan constantemente para que salgan a la calle

Voz 7 07:10 le dais como mucha importancia no va a cómo se presenta la

Voz 11 07:14 torrija pues si tenemos diferente obrera este éramos la clásica también la gluten free pero aún la clásica con la misma forma como como la presentación de una torrija en realidad

Voz 0298 07:25 Toni como te queda ahora mismo estoy salvando no sé si estoy manchando el micro no pero es que en ciento cuarenta años de historia Kristen cuando cambiase la forma de la torrija que también la original pero la forma está Kubica en qué momento es decir vamos a innovar Amós la darle una vueltita esto

Voz 11 07:40 pues solamente es para nuestra Torrejón gluten free que en realidad aprovecha mejor lo que lo que es el pan las estamos sacando poco cuadrada la forma el sabor completamente los invito en realidad que lo llegamos a la parte del duelo atónitos

Voz 7 07:54 lo han explicado no como si tengo que ir a por blanquiño no hasta que sangre básicamente básicamente valenciana el duelo a ver el sabor tradicional es lo que tiene que luego ya va forma puede cambiar se puede hacer un relativos pequeños pero es tradicional blanquiño eso

Voz 13 08:10 esa a la que te hacia tu madre o en la tú lo sabe bien todos lo sabemos luego y además gluten free es que todo el mundo puede comer está torrija

Voz 0298 08:18 eso las torrijas tradicionales pues los que no pueden tomar pues tienen programa pero es que estas para todo el mundo blanquiño para todo el mundo sabe

Voz 13 08:26 sabe esto es espectacular

Voz 3 08:30 voy a desmontar te un poco eso porque es que yo no solo tengo aquí al al ganador de la torrija a la innovación de este año sino que tengo al ganador del año pasado en torrija tradicional te quiero decir con esta que tengo aquí delante que incluso tiene Bourbon quién me gustaría miel bourbon porque ha elegido a base de crees tú y en la tengo aquí delante con su merengue con su vainilla enzimas que me han traído el bourbon en botecito porque lo eche yo la cantidad que quiera considere pues hablamos tanto como nueva hombre eso está claro como no