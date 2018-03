Los trabajadores del Teatro de la Zarzuela convocan paros

Voz 1751 00:00 son las dieciocho minutos nos marchamos hasta la hasta la puerta principal de un teatro que se inauguró en el año mil novecientos mil ochocientos cincuenta y seis está en la lista de bienes de interés cultural de la ciudad de Madrid hablamos del teatro de la Zarzuela en la calle Jovellanos hasta allí entonando a seguir sin si tiene buena voz o no esta esta mañana ve a Caballero venga qué tal buenos días

Voz 1751 00:31 les paros previstos a partir del cinco de abril pasada Semana Santa porque van a parar los trabajadores vea

Voz 1322 00:37 pues para comprender estos paros nos tenemos que remontar al diez de marzo un sábado en el que los trabajadores se vieron sorprendidos por la noticia de la creación de una fundación a través de la fusión de este teatro perteneciente al Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música de titularidad pública esa fusión con el Teatro Real de Fundacion una fundación privada tal y como contó ayer el Comité de belga en la rueda de prensa que concedieron aquí en el teatro de la Zarzuela y a la que asistimos lo que ellos critican y rechazan absolutamente es la posible privatización que supondría para la Zarzuela esa fusión con con un ente privado y la subida de precios que podría suponer la pérdida de titularidad pública de la Zarzuela también critican la falta de información relativa al proceso tenemos que tener en cuenta que hasta este jueves no recibieron datos del borrador del real decreto donde se comunican las condiciones de la fusión sobre todo me están comentando ahora mismo aquí la posible pérdida de obras que no se programará en centros privados por falta de beneficios por lo que la zarzuela es centro de referencia cultural estoy ahora mismo me encuentro aquí con Mario Villoria miembro del coro de la Zarzuela con Jesús Álvarez secretario general de Comisiones Obreras del Ministerio de Cultura

Voz 1751 01:44 nosotros olés de privatización encubierta pero el real decreto de fusión entre el Teatro Real y la Zarzuela contempla que los trabajadores conserven sus condiciones laborales porque no os lo creéis porque veis una privatización donde ellos ven una reinvención

Voz 3 01:56 bueno pues mira muy sencillo es una fundación que dicen pública que sería el primer año porque para que una fundación sea pública tiene que tener el cincuenta por ciento de capital de la administración en este caso sería el primer año porque el segundo año ella contaría de patrocinadores y la venta de entradas y los ingresos generados propios entonces pasaría se lleva otra vez privada igual que el Real no nos lo creemos porque el Teatro Real se hizo igual mira cómo funciona o sea más que una empresa privada bastante aplicando todas las normas en perjuicio de los trabajadores que puede no de hecho por ejemplo el Coro del Teatro Real que existía ahora no existe ahora el Coro del Teatro Real es una empresa directamente son trabajadores de Internet hecho que es una empresa sólo tienen técnicos el personal de sala también es de una empresa osea que no nos podemos creer algo que sabemos que no puede funcionar dos convenios juntos en parar a los dos teatros aunque digan que no van a mezclar las horas los trabajadores es que no no se puede una misma persona un mismo trabajo con distintos sueldos

Voz 1751 03:03 Jesús sin embargo el el Ministerio el ministro de Cultura Méndez de Vigo ha insistido estos días en que no se pretende privatizar nada lo están repitiendo además se declara un enamorado de la Zarzuela quiere fomentar la eso dice

Voz 3 03:13 ahora últimamente está en todos los enamorados de la Zarzuela de repente pero muy centrado en la quieren quitar

Voz 4 03:20 no de bueno pues yo estoy enamorado de la Zarzuela pero

Voz 3 03:23 no voy a unir con el Real y así dejamos de de de tener problemas porque nos cuentan que el beneficio sería que dejaría de estar encorsetado el el teatro de la Zarzuela que ya podrían hacer unas contrataciones libres y demás osea eso te lo está diciendo todo nos cuentan milongas porque bueno nosotros vamos a facilitar a partir de la semana que viene un informe del teatro de la Zarzuela para que veis que va beneficios el personal que existe lo que se ha programado y todas estas cosas entonces para que veáis que no hablamos de de cosas inventadas gestores en cambio no concretan

Voz 1751 04:01 Jesús el día cinco comienzan estos paros lo anunció en rueda de prensa en la que estuvo mi compañera Bea coincide con el estreno de policías y ladrones con libreto de Álvaro del Amo y la dirección de escena de Carme Portaceli es la primera vez que en cerca de cuarenta años que se estrena una zarzuela va sobre la corrupción tengo entendido cuál es el argumento

Voz 3 04:19 el argumento es la corrupción en España bueno de hecho el el protagonista lo podríamos identificar facilmente no sé con muy poquita imaginación ves que es Bárcenas no pero bueno Tomás Marco es el autor no sabemos muy bien que este señor encima se ha decantado hoy pronunciado claramente a favor de de la absorción de la Zarzuela para el Real no lo entendemos muy bien debe de ser que no quiere volver a estrenar más zarzuela porque nada más hay que ver la programación que ha hecho la zarzuela de de zarzuela el Teatro Real dos zarzuelas en todos sus años de existencia

Voz 1751 04:56 sin embargo más de setecientos artistas han firmado manifiesto que que que muestra su desacuerdo con respecto a fusión entre ellos Teresa Berganza Ainhoa Arteta Juan Echanove hasta qué punto Sentís desde los sindicatos el apoyo de de la gente de la cultura

Voz 3 05:09 pues sí me lo sentimos muy muy muy apoyamos porque el otro día en la concentración que tuvimos durante el Ministerio y de la Secretaría de Estado de Cultura Hinault la Unión de Actores nos no sentimos totalmente apoyados porque debe efectivamente se ve que que la zarzuela puede a desaparecer a la larga puede desaparecer

Voz 1751 05:30 a tu lado están Mario tengo entendido que está Mario Villoria que es bueno pertenece al al coro de la zarzuela él él está trabajando o de hecho tendría que estar en esta representación de de policías y ladrones no sé si me escucha Mario qué tal buenos días buenos días Puri si te escucho Mario cómo estás viendo tu todo esto qué te parece lo que está pasando los paros crees que parar en ese estreno es la mejor forma de de denunciar vamos

Voz 5 05:53 a ver parar es la mejor forma de denunciar ha coincidido con este estreno es una una auténtica una una auténtica lástima el hecho de que de que tengamos que parar pero es que esto no ha venido impuesto desde arriba es que nosotros vemos peligrar un tanto nuestro compromiso artístico con el género lírico nacional como nuestros puestos de trabajo entonces eh sencillamente es lo que tenemos que hacer aunque como decías está zarzuela se refiere también a la corrupción en España hay estamos ante un caso que podría ser corrupción porque es una apropiación de un de un edificio público es una apropiación de un presupuesto público una entrega a una entidad privada que no que no no tiene garantías no tiene la la garantía del de la Ley de Contratos de estaría bien que el público la viera pero sencillamente no nos queda otro remedio

Voz 1751 06:45 cuánto tiempo llevas tú trabajando en el coro de la Zarzuela

Voz 5 06:48 llevo nueve años

Voz 1751 06:50 cómo está el ambiente con los compañeros los compaña

Voz 5 06:53 otros están pues pues todos todos a una por unanimidad se ha acordado en todo el teatro se ha acordado parar parar para el estreno aquí se acordarán vamos a te seguimos en asamblea seguimos en y decidiendo cuáles son las próximas movilizaciones porque habrá más movilizaciones lógicamente

Voz 1751 07:13 no solamente afecta a la Zarzuela sino a los centros que dependen del INAEM no entre ellos el teatro Valle Inclán el María Guerrero hay un calendario de paros vea yo creo que tu tienes ese calendario no lo decíamos al principio de la conexión próximos paros el día cinco paran en el teatro la zarzuela y que más

Voz 1322 07:28 así es como estaba diciendo ahora mismo Mario si las soluciones para ellos van a parar in os podéis imaginar cómo el teatro Valle Inclán por ejemplo y la Compañía Nacional de Teatro de teatro clásico para en el viernes seis de abril de siete a nueve el Auditorio Nacional de Música el siete de abril día siguiente sábado de siete a nueve el domingo ocho también de siete a nueve la Compañía Nacional de Danza El miércoles once abrir el teatro de la Zarzuela de nuevo aquí mismo donde nos encontramos día a doce el resto de centros de el Inaem es decir todos los centros restantes doce y media aún y media también el día doce el Teatro Real el único centro ajeno al INAEM que se vea afectado por la fusión el día trece la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Ballet Nacional de España de siete nueve el día catorce vuelve a la carga del Ballet Nacional de España

Voz 1751 08:12 un beso gracias a Mario Villoria trabajador y miembro de la Zarzuela Jesús Álvarez secretario general de Comisiones Obreras del Ministerio Educación Cultura y Deporte desde la puerta principal del Teatro de la Zarzuela

