Sucedió una Noche (15/3/2018): Azcona, exorcismos y 30 años de nervios

sucedió uno un programa producido por Cadena y el canal de televisión TCM

Voz 1606 00:50 hola qué tal bienvenidos a sucedió una noche en nuestra ahora habitual está en las madrugadas del sábado al domingo hoy hacemos doblete de cine con La Script para acompañarnos en esta tarde sin fin La Script Se habla sobre todo de actualidad y las novedades de la pantalla sucedió una noche volvemos la vista atrás para ocuparnos del cine clásico de las efemérides cinematográficas hoy no se ha quedado un programa en el que domina sobre todo el producto nacional Gem vamos a recordar al guionista Rafael Azcona en el décimo aniversario de su muerte que a celebrar los treinta años del estreno de Mujeres al borde de un ataque de nervios la película de Pedro Almodóvar charlaremos con la actriz Belén Cuesta del de subida Jack Bourbon revisará a la que algunos consideran la película más terrorífica de la historia Pizzi diálogos de película listos música preparaban los reproductores guiones sobre la mesa

Voz 6 01:43 el comience Sucedió una noche

Voz 1060 01:51 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 7 01:58 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 02:08 la película de TCM cada semana TCM emite casi cien películas muchas de ellas clásicos indiscutibles y otras películas más recientes que también destacan por su calidad por su interés al primer grupo al de los clásicos indiscutibles pertenece nuestra apuesta de esta semana la jungla de asfalto una película de cine negro dirigida por John Huston en mil novecientos cincuenta

Voz 5 02:35 la preparación de un golpe a una joyería

Voz 0544 02:37 en Houston para crear un amargo estudio de personajes y un retrato de los bajos fondos de las ciudades donde abunda la corrupción policial la violencia y la falta de honestidad engañada

Voz 8 02:50 si esto sucede las veinticuatro horas del día todos los días pero vamos a suponer que no hubiera policías bueno somos supongan que hubiese son los silencio Navia escuchaba nadie responder la batalla de la selva las bestias campan por sus respetos

Voz 0544 03:08 el propio John Huston escribió el guión de La jungla de asfalto adaptando la novela homónima de W R Barnett todo comienza cuando un ladrón famoso como planificador de robos sale de la cárcel pide ayuda a un abogado rico para que financie su próximo golpe

Voz 0799 03:23 aquí lo tengo todo el estudio de la rutina de los sistemas de alarma el tipo de las cerraduras de las puertas porque hay características de la caja principal puesto de caerme señor Aymerich que esto es una fruta que está ya para hincarle el diente

Voz 8 03:36 amigo mio todo es fácil se con ustedes pero con más abogados el dinero que gasto para sacarles después de la carta

Voz 0544 03:41 la jungla de asfalto se convirtió en un modelo que sería imitado muchas veces en los años siguientes estableciendo las bases de ese subgénero del policiaco que es el cine de atracos que ha dado películas como los clásicos rifi Atraco perfecto de Kubrick o las más recientes ausencia Eleven o Reservoir Dogs

Voz 8 04:00 es insoportable

Voz 0799 04:02 la entrada por las nos meteremos enero a las once cuarenta x descontará la Guardia entraremos a través de la marea tardará unos seis minutos en llegar a estarlo por subir después por estas y esquivar los impares de alarma se llevará otros tres minuto a las once cuarenta y cuatro puntos exigió hoy demos por la puerta de atrás

Voz 0544 04:22 pues ahí estaremos sin embargo como ocurre casi siempre las cosas acabarán complicándose

Voz 8 04:29 no está dando toda la manzana una explosión

Voz 0799 04:32 pero hacerlas funcionar ya hacen yo por mí seguiría Oraya falta mamá yo pido que acabemos lo empezar os lo creáis así pues claro que aguantará

Voz 9 04:40 pues no te preocupes Demon

Voz 0544 04:47 aunque hoy en día será considera una obra maestra del cine negro en su momento la jungla de asfalto causó indignación en ciertos sectores de la crítica que reprochaban a John Huston el que el público acabara simpatizar con los delincuentes

Voz 8 05:00 con cuándo piensan esa gentuza con las que te siempre muchas de ellas criminales siento verdaderos que creas que son muy diferentes en los temas expuestos todo el crimen es consecuencia de un concepto equivocado

Voz 0544 05:13 la Houston lo explicaba así las personas

Voz 1606 05:15 es que la consideran inmoral tiene miedo de lo que la película

Voz 0544 05:18 despierta en ellos se sienten criminales porque comprenden en estado de ánimo y las motivaciones de los criminales uno de los puntos fuertes de la película es su reparto con excelentes interpretaciones Esther Vijay den da vida a un antiguo granjero arruinado por la Gran Depresión que actúa como guardaespaldas

Voz 8 05:35 lo de estos días estaré un golpe de categoría I después mira casa lo primero que haré llegar será el río para no tener de la ciudad

Voz 0544 05:41 también destacan el elegante Luis Caler o una sensual Marilyn Monroe en uno de sus primeros papeles en el cine pequeño pero inolvidable la rubia interpreta a la amante del abogado

Voz 8 05:53 lo que aquí mirándome de ese Estibalas ya ha demandado que te traigan las caballas a la hay que te gustan para el desayuno eres un encanto que portentosa criatura

Voz 0544 06:04 la jungla de asfalto dio lugar a una serie de televisión de igual título en los años sesenta cuya sintonía compuesta por Duke Ellington es esta que estamos escuchando de fondo

Voz 0229 06:25 bueno si vamos a las películas vamos a ver si sois capaces de adivinar los títulos de estas otras cuatro películas que también emite TCM la próxima semana las pista ya la sabéis un diálogo y un tema de su banda sonora o yo creo que él no ha salido muy difícil al juego

Voz 10 06:40 por qué no lo convierte en una película musical si intercalando canciones y bailes contento escenas mantiene viendo otras ya está hecho lo queréis posiblemente es que el que sea una locura pero vamos a intentarlo

Voz 11 06:53 yo voy muy a juego

Voz 12 06:58 no voy ya no

Voz 6 07:12 ains

Voz 12 07:24 no

Voz 13 07:28 algún día terminará la guerra y espero que todos aquellos que crucen por este puente en años venideros sepan cómo se construyó y quién lo construyó non grupo de esclavos sino resultados soldados británicos compromete incluso en cautiverio

Voz 12 08:16 la lucha

Voz 16 08:17 los cobardes quién lucha nadie estamos de exámenes

Voz 17 08:22 es una asignatura divertida

Voz 16 08:25 eh darle una navaja

Voz 18 08:26 eh tú darle una navaja

Voz 19 08:58 era una mujer a la horca no le produce sentimientos encontrados mujer se refiere a esta no me produce sentimientos encontrados a que la lleva para que la porque claro que se quedará para verlo de este nuevo

Voz 1060 09:14 quiero ir como le crujen Coello con mis propias usted nunca espera ver cómo juegan a los míos

Voz 1606 09:20 los nunca los cuelgan porque nunca los entre vivos

Voz 20 09:27 no sí sí

Voz 0229 10:06 hoy teníamos tres clásicos y una película más reciente empezábamos con Cantando bajo la lluvia deseamos a Debbie Reynolds Gene Kelly Donald O'Connor cantando Good Morning en la segunda era el puente sobre el río Kwai con su famosa melodía situada en tercer lugar James Dean estaba a punto de meterse en una pelea con navajas en Rebelde sin causa cuya música es obra de Leonard Rose Man para terminar la más reciente los cazarrecompensas Currás Russell y Samuel L Jackson charlaban a bordo de una diligencia

Voz 1606 10:35 el dos odiosos ocho Quentin Tarantino y aún suena de fondo uno de los temas de su banda sonora compuesta por Ennio Morricone

Voz 0544 10:43 F M

Voz 21 10:44 el Fine que ya tenías que haber visto

Voz 22 10:50 es que yo ahí juntando Trabuco sombrero caquita

Voz 1060 10:56 sucedió en el cine español española David y que se supone que debemos hacer en el fin España alemán nada si un gradas americana de la historia de nuestro cine

Voz 0544 11:10 hoy sábado veinticuatro Se cumplen diez años de la muerte de Rafael Azcona un personaje que aunque mucha gente no le ponga rostro resulta fundamental en la historia del cine español vamos a recordarle en los próximos minutos

Voz 1606 11:30 a Rafael Azcona detentaba sin que nadie lo discutiera el título oficioso de mejor guionista del cine español

Voz 1060 11:36 los títulos de sus guiones lo decían todo Plácido El verdugo El bosque animado Ay Carmela a lo largo de

Voz 1606 11:46 décadas trabajó para Berlanga Saura Trueba Bigas Luna

Voz 24 11:49 lo que lo que no pero que es más está más cercano de mí como oficioso es una asistenta una asistenta o una casa y la señorita pues le dice ponía que usted esto esto no lo quiere que yo voy a los directores ir a mi señorito saludo buenas tardes entonces me dice que en la medida de mis posibilidades yo colaboró a la realización de las fantasías más o menos eróticas de lectores de cine

Voz 1606 12:14 efecto Azcona le gustaba definirse como guionista el encargo

Voz 24 12:18 a veces he intentado pensar con mi cuenta no mientras unos Mario es terrible a pesar de todo

Voz 1606 12:23 lo cierto es que sus historias desfilaban siempre un estilo propio argumentos de perdedores tragedias que caen en el absurdo y que por eso provocan la risa

Voz 24 12:32 de mejor me muevo es un género que está muy desacreditada la gente lo ha fin la tragedia grotesca historias con héroes e historias donde donde hay unos personajes que se apunta la vivir unas unas vidas para la que las no

Voz 1606 12:45 pido Azcona fue un hombre poco dado a la fama ya los actos públicos durante años sus ausencias dieron pie a muchísimas bromas como la que hizo el Gran Wyoming el día que le otorgaron el Goya de Honor él no asistió a la ceremonia corre un rumor quiénes

Voz 0799 13:00 en Rafael Azcona alguien ha visto Rafael Azcona es una excusa para justificar un presupuesto

Voz 1606 13:04 a pesar de sus famosas ausencias Azcona no era un hombre tímido ni mucho menos lo que no le gustaba era que le aplaudieran era un buen conversador dicharachero y gran contador de historias para escribir Belle Époque Fernando Trueba Angels se juntaban a comer en un asador de Madrid el mismo método usaba con Berlanga en las conversaciones no tomaba notas porque decía que si había algo de lo que no se acordaba luego era porque en realidad no importaba

Voz 24 13:29 hablar es una cosa maravillosa es un ejercicio intelectual tan bonito tú hablas escuchan hicimos uno tiene amor propio para sostener posiciones equivocadas pues todos estupendo mientras hablas fumas tomar un café te relajan ahora escribir filosofía

Voz 25 13:46 eh

Voz 24 13:51 Rafael

Voz 1606 13:52 zona nació en Logroño en mil novecientos veintiséis

Voz 24 13:54 escribí sencillamente porque no tenía habilidades físicas que no sabía bailar no sabía era una cosa muy socorrida en mi pueblo cruzarse libro analiza dos uno que sólo cruzaba ya era un hombre yo no me lo haga pero cada año chaval los au tres uno que no sabe nadar que no se merecía una lectura estudió para contar

Voz 1606 14:17 hable pero los números le provocaban jaqueca así que hizo las maletas decidió buscarse un futuro menos arriesgado a orillas del Manzanares en Madrid subsistir escribiendo novelas rosas recitando poemas en los cafés o como colaborador del semanario humorístico La Codorniz

Voz 1060 14:33 no

Voz 1606 14:36 hasta que una llamada de teléfono le cambió la vida un italiano que aspiraba a convertirse en productor Marco Ferreri había leído una de sus novelas Los muertos no se

Voz 1060 14:45 tocan y le pedía que lava optar al cine yo no

Voz 26 14:49 no es que no me gustaba es que no iba no iba al cine porque no me no sé porque no no me atraían a mí lo que me gustaba era leer pero al cine no ir cuando me llamó cerril la verdad es que yo el cine había ido poquísimo

Voz 1606 15:02 así las cosas Azcona le contestó que no tenían idea de como se hacía eso y Ferrer y le dio entonces un consejo

Voz 24 15:08 entonces los guiones escribían en dos colmillos la acción y los diálogos el Consejo de ser el que no se me olvida era que alguien que leyera el guión sólo los diálogos no entendiera nada de lo que pasa en la película Un consejo extraordinario porque eso lleva implícito que la explicación de la película no está en lo que dice lo personal sin el lo que hacer lo que sí que es un poco lo que pasa en la vida durante más de un año

Voz 1606 15:32 lo Ferreri y Azcona escribieron guiones que nunca lograron producir hasta que Ferreri aconsejado por el propio Rafael Azcona decidió dejar sus pretensiones de productor para convertirse en director su primera película se tituló El pisito una visión cómica pero muy crítica de la España de la posguerra

Voz 24 15:49 lo visitó porque el periódico que un muchacho de veintitantos años se ha casado con una noventa parados

Voz 1060 15:57 yo vengo vaya una producción

Voz 27 16:01 qué te calle con la de Alcatel con la vieja a valía que pagará más sueldo cierto detendría el dinero para comprar turrón

Voz 1060 16:07 no porque que hay que falle Marco Ferreri

Voz 1606 16:09 hay Rafael Azcona se convirtieron en un tándem habitual

Voz 18 16:13 ah el cochecito la pandilla mira qué modelo quiero

Voz 1606 16:24 en guión también basado en la capacidad de observación de Azcona día yo voy atravesar la Castellana

Voz 26 16:30 que separa delante de mí es como un dos o tres docenas de cochecitos de pedidos era que venir el fútbol y entonces yo al pasar oigo que esta gente está diciendo que los jugadores del Real Madrid que no pueden ni con las botas si somos los hijos de manera que esta gente se siente superiores al éticamente a los jugadores de un equipo de fútbol

Voz 1606 16:52 como explicaba hace un momento antes de conocer a Ferreri Azcona sólo había ido al cine muy contadas veces pero en pocos años gracias al italiano se había convertido en lista de profesión aunque la verdad nunca tuvo claro sino suyo era realmente un oficio

Voz 26 17:06 esto en el guionista no se sabe qué es porque los italianos que son gente lo contaba algunas veces son gente con los pies en el suelo son muy realistas cuando se refiere una unionista no dicen que es guionista dicen que haga de guionista Fulano a hacer periodista pero nada hablando farmacéutico dicen es farmacéutico hace de farmacéuticos de verdad que no se esto hasta trescientos una cosa

Voz 1606 17:30 lo cierto es que a partir de entonces las teclas de su vieja máquina no dejaron de sonar

Voz 24 17:35 yo les esta sí que es una explicación se pagan poco y entonces hay que hacer dos guiones o tres al año había que hacer ahora está mejor la cosa en consecuencia yo decía que sí a directores que aparecían porque necesitaba pues pagar el teléfono trabajó

Voz 1606 17:51 en Francia hay en Italia hay siguió colaborando con Marco Ferreri en guiones como el de la gran comilona en los años setenta y ochenta a sus trabajos conjuntos Se fueron espacial porque según Azcona el italiano había cambiado de registro quería retratar el alma femenina y eso era algo que él no sabía hacer

Voz 28 18:15 en la carrera de Rafaela

Voz 1606 18:17 con ávido otro director imprescindible Luis García Berlanga con el que formó una gran pareja creativa

Voz 29 18:22 siempre la misma historia somos incomprendido el día hablando del reloj me dijo dijo Maestro pero ya sentado en una silla sevillanos el eleva aguarda el doctor no recuerdo perdona que haya tenido que molestarles estar solo

Voz 1606 18:38 Rafael Azcona escribió El verdugo Plácido La Vaquilla o la saga Nacional el humor disparatado de Berlanga ligaba la percepción con la mirada ácida de Azcona y entre los dos lograron algunos de los mejores momentos de la historia del cine español

Voz 30 18:51 pero qué ha hecho usted hombre de Dios te tira a la señora marquesa que la cacería la pagaba usted pero como sea

Voz 18 18:57 ha podido Clark lo paga

Voz 30 19:01 el aviso no seguí de invierno son la marquesa los marqueses de la finca

Voz 1606 19:07 pasó el tiempo hoy como ocurrió con Ferrari el suyo fue un divorcio amistoso

Voz 24 19:16 que que siento por cada día que dicha Berlanga pero yo creo que te he visto debes de buscar guionistas jóvenes más joven escritor remeros yo los carburadores podemos esperar por eso

Voz 1606 19:32 Rafael Azcona escribía sólo por las mañanas era un lector

Voz 28 19:35 Vedder nido especialmente de Pío Baroja no necesitaba una gran biblioteca propia para alimentar su afición como contaba el periodista Manuel Vicent durante años

Voz 31 19:46 el libro que le apetecía dice metió en la cafetería de ahí a va café y al salir devolvía el libro lo ponía una mariquita a día siguiente volvió a bajar a la cafetería al a al al Pierce verás que hay un un cartel se prohiben entrar libros en la cafetería

Voz 1606 20:08 en el cine Le gustaban sobre todo las películas de Woody Allen para quien reclamaba al Premio Nobel de Literatura cumpliendo el consejo que le dio a Berlanga trabajó con directores más jóvenes que él como Fernando Trueba José Luis Cuerda o José Luis García Sánchez siguió en la brecha hasta el final

Voz 24 20:23 que es que yo estoy porque no tengo jubilación o retiro a mí me que vuelvas civil nada bien no

Voz 1606 20:30 en Los girasoles ciegos dirigida por cuerda fue su último guión para el cine

Voz 32 20:38 a qué viene eso dice que cura que le tenía manía preguntarme cosas se cuando tu coche contra estas dimitió le dije que no usaría por qué te fuiste este día gente mataron los otros Ike Mamadou a misa y que hoy será Viana te lo bueno sea el muy español y muy cristiano

Voz 1606 20:56 lo mejor de todo entre sus sueños incumplidos escribir algún día una novela seria y entre sus grandes logros cultivar la ironía y el sarcasmo pero sin perder nunca el cariño por sus personajes la misma ironía y sarcasmo que acaba su propia vivo yo cuando Pedro

Voz 26 21:12 tanto por la mañana abro los ojos y veo que estoy vivo me pongo tan contento que el tráfico de esas pequeñeces y eso no deja la política alegre la crispación que hay nada

Voz 1060 21:24 a lo largo del día claro uva

Voz 26 21:26 viendo el entusiasmo ese de después de desayunar

Voz 1606 21:29 si un día al hombre que había escrito para el cine escenas antológicas sobre la muerte

Voz 33 21:34 le entiendo también su hora hay que abrirla el todo gracias como que no se está muy cambiado el pocos tan de la foto tomada pero como no

Voz 1060 21:43 a ella o que no es fija

Voz 33 21:45 tiene bigote mil al no se ha casado por poderes saudí posible delito que está

Voz 18 21:51 no la va mujer tranquiliza

Voz 28 21:57 Rafael Azcona murió el veinticuatro de marzo de dos mil ocho a los ochenta y dos años de edad

Voz 34 22:12 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás

Voz 1060 22:15 tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto

Voz 34 22:17 al resto de tu vida

Voz 1060 22:20 desde Casablanca toda mi vida he estado esperando decir

Voz 0544 22:24 esta semana tenemos como invitada a la actriz Belén Cuesta una de las protagonistas de El aviso la película de Daniel Calparsoro que acaba de estrenarse en este fin tiene un papel dramático algo poco habitual porque a Belén Cuesta la asociamos casi siempre con la comedia en títulos como Ocho apellidos catalanes Kiki el amor se hace o la llamada el musical por el que fue candidata a los Goya en la pasada edición también la podemos ver en la serie de televisión Paquita Salas

Voz 17 23:01 doce que ya es de pequeña recuerdo yo un indio el mago yo lo que quería era que me pasaran esa cosa quería verme en esas de repente empezó todo como una cosa casi de que fantasiosa de niño de aventureros

Voz 22 23:16 qué te parece que yo repito música saber tu canté cantada

Voz 17 23:24 hace muchos años no te va de imaginar recuerdo como la de ir al cine pequeña como como era divertidísima porque el cine de verano allí el Málaga en el pueblo era como nadie veía realmente la película que yo era un un despropósito de todo el mundo gritando hablando pero sí que me me encantada

Voz 35 23:42 que ya practica sexo cursos día perfecto la primera doble

Voz 17 23:47 que hice me fascinó oí con mi profesor de literatura que era el que montaba el taller y todo me llamaron escondidas para hacer el reparto yo me lo tenía calla porque tiene como compañeros de que decidido legado cada pese Nájera Badarán era algo que me me gustaba desde muy pequeñas y luego ya buena estudia Arte Dramático Málaga hay intentaba el teatro hay y así poco a poco

Voz 20 24:12 seis

Voz 35 24:18 yo estoy arte dramático y me vine enseguida ha ajustado acabarme vine y de acuerdo con vine de Sevilla Marcos que me vine con una mano delante y otra detrás Angelita mía ahora lo recuerdo con mucha ilusión

Voz 17 24:32 es verdad que tuve que trabajar de muchísimas cosas para pagar el alquiler y la comida pero les recuerdo como una etapa también muy bonita ahí

Voz 1060 24:39 ya espera de mucha ilusión pero bueno estas Judith es la Wedding plana que va a hacer que está abierto

Voz 17 24:46 bueno la experta que está organizando un poco especial bastante especial luego iban pasando el tiempo sí que vienen momentos bajos en los que dicen que estoy aquí sin no no pita la cosa no pero bueno creo que ahora así mirando atrás yo volvería a hacer todo

Voz 36 25:04 mando el silencio Jorge que esto organizando llevada perfecta recalca que esto no es más Rafinha sillas lo visto Miño que lo mío parece cosa que no metemos remedio

Voz 22 25:18 gasto

Voz 17 25:33 en él los actores que a mí me gustan y creo que han hecho de todo y creo que es maravilloso que haya directores que vean y digan buena vamos al hacerle una prueba a ver qué tal y a ver qué tal se defienden creo que eso es necesario que Sadam

Voz 35 25:46 más cuando le dio por el bondad me tenían a red como una celda me tenía yo lo he hecho lo lo hecho porque que querido también en también lo tengo que reconocer que yo por ella hacia lo que ya me pedía pero

Voz 1060 25:59 estamos moviendo acosado Monti

Voz 17 26:02 ahí lo tiene y luego que yo siempre digo y defiendo que es que la comedia si no hay drama me parece que no es lo mismo me parece que que la comedia hay y lo que nos hace reír vital hay un poso y hay una base de drama que debe estar a mí lo que me pasa es que yo soy una persona muy cariñosa

Voz 35 26:20 yo cojo cariño muy rápido alemana de siempre además yo me tomo dos cerveza yo de cómo la boca pero eso la gente no lo entiende

Voz 17 26:29 cada comedia es es diferente y por eso pienso que la comedia más difícil porque creo que el humor es algo muy personal y que a uno le puede hace risa que alguien se cae a otro no hay día o una comedia más física una comedia es de situación de diálogo en fin no sé yo creo que la la comedia es amplísima

Voz 35 26:45 hay que linda me la como no me lo creo que ni con el otro día Paco es que tenía un sueño erótico con ella pero bueno real ya que los comíamos las tetas los coña en tu terraza todo real pero vamos al revés me sigue asustando muchísimo me da como como mucho reparo y pudor al principio

Voz 38 27:05 eh don Borno

Voz 17 27:15 un crack muy grande todo el mundo quiera Paquita muchísimo la verdad es una exageración pero pero creo que sí piensa es necesaria reírse de nosotros yo al principio me ese no sé si la gente que no esté aquí le va a llegar o no pero creo que sí porque al final habla de esta profesión para habla de de conflictos y de cosas humanas que no pasan a todos en cualquier profesión

Voz 39 27:39 nosotras buscamos a a la actriz tres sesenta que es buena en drama que es buena en comedia quizá sabe cantar y bailar que es un extra muy bueno quizá buena gente gusta menos importante en persona alguna persona es una cosa bonita la vida San Solidaria también de quizás que sea Mona quizás seis Messier

Voz 17 27:58 esta debilidad ya que bien reírse también un poco de ser un poco irónico con nosotros mismos Ibero y que la gente vea también que este star system que también tiene esas cosas que no son de hecho es así mayoritariamente

Voz 6 28:13 cuando encontramos la vida

Voz 17 28:29 si el primer año que hicimos la llama que que me pague todos los meses el alquiler de teatro ahí sentí mucho orgullo sobre todo porque fuera de teatro no porque él tiene el tiene siempre esa mal ver el teatro te dije bueno que bien que es que afortunada pensar las cosas de la vida en general

Voz 40 28:46 ese viven de una manera muy intensa a saben María Il a veten real dirá no ha vez en realidad lo único que quieren es quitársela duda así ya hay Betty quitad la quitar la quitarla pero luego María luego con el tiempo con un echa la vista atrás viste yo veo equivocado yo no

Voz 17 29:01 no esperábamos acabar este año estando nominados en los Goya que ha sido como desde un garaje está ahí de repente fue muy emotivo parece es decir que bonita hacer las cosas porque uno quiere Hay no te cuesta al revés es una felicidad inmensa esto es lo que viene después esto María no eso te te digo yo vocación ese miedo es vía ese todos y si les sigo teniendo ahí ahora me ha alegrado mucho hacer esta segunda temporada de Paquita porque porque he visto que eso sigue que seguimos estando igual de felices emocionados Hay disfrutando pie esa tiene que estar

Voz 1606 30:48 jugó CS inconfundible es el Tigre de Gales Tom Jones cantando el tema central de la película Operación Trueno cuarta entrega de la saga James von estrenada en mil novecientos sesenta y cinco con Sean Connery interpretando a cero cero siete para nuestro siguiente viaje en cambio avanzamos unos cuantos años en concreto hasta mil novecientos ochenta y ocho

Voz 22 31:11 a lo mejor es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 43 31:16 mañana veinticinco de marzo se cumplirán treinta años del estreno de Mujeres al borde de un ataque de nervios la película que situó a Pedro Almodóvar común cineasta de culto internacional la primera del manchego en conseguir el beneplácito de todos público crítica hay profesionales os apetece recordarla rápido Estocolmo

Voz 0544 31:38 la melena al viento de Julieta Serrano sentada de paquete en la moto de envite Carmen Maura quemando su cama o lanzando por la ventana el teléfono harta de esperar una llamada que no llega fracking el mambo taxi de Guillermo Montesinos y te molestan Mambo es que tengo

Voz 1060 31:57 música heavy rock un días el mamó me encanta es que el mambo ese gazpacho lleno

Voz 0544 32:04 somníferos qué tipo de somnífero el hechas T

Voz 1060 32:06 por Zidane cuántos XXV XXX

Voz 0544 32:09 pero mira por dónde va de Hank o María Barranco diciendo aquello de sin ir más lejos fíjate el mundo árabe contra Puerta Camino treinta años después nuestra retina todavía conserva aquellas imágenes icónicas de una película que marcó época todo transcurría en una jornada Carmen Maura Pepa acababa de romper con su amante Fernando Guillén

Voz 22 32:32 dije que no exigían no me engañó sea algún día dejaba de querer ni una ligera que hace una semana conseguí que dijera

Voz 0544 32:40 y poco a poco la casa se iba llenando de gente peculiar cada uno con su propio problema

Voz 22 32:45 a veces lo que ver a Ivan antes de que se vaya busquen otra parte déjeme en paz pero no se favor no seas tan duro con ella

Voz 1060 32:54 está muy enferma de la cabeza pues amenaza con venir todo jugaba a favor

Voz 0544 32:58 la fotografía colorista de José Luis Alcaine la música de Bernardo Bonet sí o un guión redondo repleto de escenas hilarantes

Voz 1060 33:05 soy la madre del famoso asesina de cuatro cabinas cuando mi hijo vuelve a casa después de cometer una es famosísimo es crímenes Michaela que es una pena que dónde está la ropa que llevaba su hijo anoche el momento del crimen pues aquí está mide qué hermosura ni rastro de sangre ni de vísceras parece mentira

Voz 0544 33:30 si encima les sumamos un reparto al completo de actores y actrices en estado de gracia tenemos la fórmula definitiva para conseguir una película inolvidable de paso mujeres sirvió para lanzar la carrera de una María Barranco que robaba todas las escenas en las que aparecía

Voz 22 33:46 que una vez talado como yo notaba algo raro me confiesa que son terrorista chiíta se ataca Dios mío cómo me puse yo sufría que podía peligros pero en ese momento no lo pensé hasta que lo descubro que tenían arma que algo bueno esto me lo debería haber consultado a mí

Voz 26 34:04 Ono

Voz 0544 34:10 la película como decíamos fue un éxito de crítica y público yo sabía que me metía

Voz 1060 34:16 ya también por encubridora ante la puerta porque no pasa nada

Voz 0544 34:20 más de tres millones de personas la vieron en España y tuvo también recaudaciones espectaculares en Francia o en Inglaterra donde se situó en los primeros puestos de taquilla dieciséis nominaciones a los Goya obtuvo ganando finalmente cinco estatuillas incluida la de mejor película premios también en el Festival de Toronto o en el de Venecia en los David de Donatello nominaciones a los Bafta ya los Globos de Oro y el colofón final la nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa

Voz 1060 34:50 ver le va mañana salí pedí esta allí allí nos encontramos llevabas de Barajas Barajas Londres Londres lo Leonid luce el primer vas tranquilizando esperan aquí con voces iban portafolio

Voz 0544 35:04 un año después en el aeropuerto de Barajas les pedíamos a Chus Lampreave Loles León Julieta Serrano Rossy de Palma que viajaban a Los Angeles para asistir a la ceremonia

Voz 0799 35:14 vamos a ir a la casa de Jane Fonda que tienen Santa Mónica no va a ser una cena para conocernos

Voz 0544 35:19 la madrugada del treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve muchos perdíamos el sueño delante del televisor para ver la gala la actriz Candice Bergen abría el sobre y ahí P El Conquistador la película danesa se llevaba el Oscar y nosotros nos quedábamos con un palmo de narices pero además de la decepción apareció otro elemento desagradable Carmen Maura hacía público su enfado con Almodóvar por no haberla reservado una butaca a su lado durante la gala la gran pareja artística del cine español de los ochenta amenazaba ruptura las cosas más raras las el desencuentro entre el director y su actriz hizo correr ríos de tinta

Voz 0229 36:06 no tres personas pero nada más hilo Emilio que Carmen de lo que se ha faltado ser distorsionó tanto a todo al principio que yo ya no tenía ganas de poner las cosas difíciles

Voz 17 36:19 yo doy fe Eli

Voz 44 36:21 sí

Voz 45 36:24 por qué no una para qué más

Voz 0544 36:31 los detalles de lo que pasó en Los Angeles quizás sólo lo sepan ellos pero el asunto evidenció que aquello era la chispa que había hecho explotar una tensión larvada a lo largo de todo el rodaje no quisiera

Voz 1060 36:43 con pero no me negará que aquí ha ocurrido algo claro que ha ocurrido algo raro

Voz 0544 36:47 Carmen Maura lo contaría poco después

Voz 1606 36:49 Pekín no

Voz 46 36:51 el sitio el dice que ya estaba muy loca loca por aquella época lo único que si es que sabes indicando olvida aquella rueda redactó les diese a las ocho de la mañana con un muy buenas tardes

Voz 0544 37:02 no fue Pedro Almodóvar quién buscó la reconciliación un año después en la ceremonia de los Goya de mil novecientos noventa cuando sobre el escenario le ofreció a la actriz un trozo

Voz 41 37:12 el muro de Berlín recién derribado

Voz 47 37:16 es que sí murió tan espantoso tan irracional como aquel ha caído ese muro que nos separa Villa min yo creo que puede caer también de comentaba otro

Voz 0544 37:25 Carmen no sé hablando entonces lo interpretó según dijo como una muestra más del talento de Pedro para la autopromoción que no Gámez tuvieron que pasar dieciséis años para que la relación entre Almodóvar y Maura llegase a la fase definitiva de perdón ir reencuentro cuando ambos volvieron a trabajar juntos en volver sabía que algún día pasaría cuando hay tenían personaje pero volvamos a mujeres desde el mismo momento de su estreno se habló de la posibilidad de hacer un make americano Jane Fonda había adquirido los dos estas del proyecto ella misma quería protagonizar lo junto a Julia Rovers la cosa se fue retrasando y al final no salió en dos mil nueve la cadena Fox anunció que preparaba una teleserie sobre la película pero tampoco llegó a realizarse

Voz 1060 38:17 bueno

Voz 0544 38:19 finalmente en dos mil diez Se estrenó una adaptación de argumento en Broadway y un tiempo después la obra se llevó también a Londres ha pasado el tiempo los se olvidaron la disputa entre Almodóvar y Carmen también incluso la decepción de los perdido que Pedro compensó de sobra con los que ganó años después por Todo sobre mi madre y Hable con ella treinta años después lo único que nos queda es una gran película últimamente soy muy consciente del paso sí sería pasar demasiado rápido fíjate si han pasado cosas en mi vida y han cambiado sigo siendo el mismo pero he cambiado muchísimo sólo una duda Nos asalta sería posible rodar hoy en día una película tan irreverente y desmadrado como aquella mejor no pensarlo coger el DVD volver a ver una vez más Mujeres al borde de un ataque de nervios

Voz 1060 39:46 hubo yo aquí

Voz 6 39:49 no

Voz 48 39:55 no le tengo miedo

Voz 1060 40:07 no

Voz 6 40:10 venga mi

Voz 1606 40:52 esta es la cantante canadiense que el Milán

Voz 28 40:55 con un tema que grabó para la película Dick Tracy protagonizada y dirigida por Warren Beatty en mil novecientos nueve

Voz 1060 41:01 llega el momento de nuestro especialista en cine de perra Jack Bourbon presenta tanto quería no creí que se trataba de ese tipo de películas mi terapia

Voz 0544 41:29 qué tal amigos llevo algunas semanas recibiendo emails y mensajes al Twitter que me preguntan cómo es posible que en más de seis meses que llevamos con esta sección aún no hayamos hablado de la película más terrorífica de la historia la verdad es que sí parece un descuido imperdonable pero ocurre que hicimos un reportaje en el programa hace cosa de un año y medio sobre la presunta maldición que hay en torno a esta película y queríamos dejar pasar más tiempo para no resultar repetitivos pero esta semana le ha llegado su momento así que no he dicho todavía de qué películas se trata os estoy hablando por supuesto de El exorcista

Voz 50 42:15 para son municipios Jesús tómate estos pastillas y Pepo tras no no era nervios lo que tenía la niños

Voz 51 42:29 Juan

Voz 1606 42:30 me lo que pasaba es que estaba un poco poseída por el demonio y claro las pastillas no le hacían nada hubo que recurrir a soluciones más drásticas

Voz 52 42:39 sabe lo que es un exorcismo socialismo

Voz 1606 42:41 una palabra poco habitual hasta entonces que en las navidades de mil novecientos setenta y tres se puso de moda

Voz 41 42:48 ritual muy elaborado en el cual rabino

Voz 52 42:51 el sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor

Voz 1606 42:55 el estreno de El exorcista consiguió algo insólito que los espectadores acudieran en masa a los cines para ver una película de terror un género hasta entonces considerado marginal y en manos de la serie B su impacto fue tremendo o las crónicas de la época hablaban de mareos desmayos y abandonos de la sala por parte de espectadores demasiado sensibles era frecuente ver ambulancias situadas en el exterior de los cines hubo varios casos de ataques epilépticos e incluso un aborto registrado en Nueva York provocado por la crudeza de las imágenes una ola de psicosis colectiva recorrió el planeta de todas parte llegaban noticias de gente que se creía poseída por el diablo varias personas acabaron ingresadas en centros psiquiátricos

Voz 1060 43:41 en realidad es pura fuerza de su gesto

Voz 52 43:45 la creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispar de la misma manera la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer

Voz 1606 43:53 España la película llegó con dos años de retraso pero también provocó situaciones inusuales en los cines los lo contaba el acomodador de una de las salas que en Madrid proyectó la película

Voz 53 44:03 lo de todo porque de gente que no le apetecía por ejemplo en el cuando la chica devuelve y hubo gente que salía al baño a devolver pero vamos para otro tuvimos una uno que se de mayo en el pasillo

Voz 1606 44:18 la novela en la que se basaba el exorcista había sido un gran éxito editorial por William Peter Blake acabaría convirtiéndose también en el guionista de la película

Voz 54 44:27 le explico primero el historial del escaso madre historias inspiraba en un caso real ocurrido en Maryland en los años cuarenta del siglo XX sea

Voz 55 44:36 por IU

Voz 24 44:41 un chico de catorce años llamado John G

Voz 1606 44:43 Mann empezó a experimentar graves desequilibrios los físicos y psíquicos suyo se en el tercer caso de posesión de Mundaka ha admitido y aceptado

Voz 54 44:52 por la Iglesia católica Haiti cambió el sexo de su protagonista y la convirtió en una niña de doce años Reagan papel que interpretaba a Linda Blair

Voz 22 45:03 entonces

Voz 56 45:04 os presentaremos soy tenían Carra

Voz 22 45:06 hola Eva odio yo ahora que las correas siete es el demonio porque no te las quitas tú sólo sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar carpa

Voz 1606 45:17 dónde está el exorcista iba a cambiar por completo los códigos del cine de terror

Voz 22 45:24 una persona está poseída por el demonio lo que sí como se le de un exorcismo

Voz 1060 45:31 por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo ya que volviera al siglo dieciséis bueno esas cosas ya no pasan era Mandela cuando pues desde que conocemos las enfermedades mentales la paranoia de sido feria

Voz 1606 45:42 hasta entonces la presencia del diablo como personaje se limitaba casi siempre historias medievales con El exorcista el demonio se convertía en algo urbano y tangible algo que podría estar sucediendo aquí y ahora

Voz 1060 45:54 oiga a su hija Reagan no dice que es un demonio dice que es el demonio mismo

Voz 54 45:59 el terror surgía de la sensación de realidad que destinada a la película

Voz 28 46:03 la irrupción del mal en un mundo tan cotidiano provocaba

Voz 56 46:06 creciente desasosiego en el espectador que el temblor de la cama sin duda sede de espasmos musculares una lata eso no fueran más Menacho meto un Payne a la gamba se pilla pilla se levantaba del suelo conmigo encima

Voz 1606 46:23 sonido era también un elemento clave para lograr el escalofrío hasta ocho bandas de sonidos es súper ponían en las escenas más terroríficas con ruido subliminales como el zumbido de cientos de abejas o los chillidos de los cerdos en el Matadero otras veces los ruidos se apoderaban de las escenas crispado poco a poco los nervios del espectador el martilleo Las Fraguas árabes

Voz 28 46:47 escondidos de los perros rabiosos el ruido infernal de las máquinas de los hospitales

Voz 0544 46:57 el exorcista marcó también el comienzo del reinado de los efectos explotó

Voz 54 47:01 le sí del maquillaje en el cine de terror el especialista Dick Smith consiguió a base de capas de látex convertir a una niña encantadora en Un monstruo repulsivo da sus golpes de efecto creó escuela

Voz 56 47:17 qué es lo que pasó

Voz 1606 47:20 algunos trucos sin embargo eran bien sencillo para mostrar el frío que llenaba la habitación de la niña se construyó el decorado dentro de una cámara frigorífica industrial la famosa vomitó una verde no era más que puré de guisantes impulsado hasta la boca por un tubo camuflado el rodaje de la película también estuvo marcado por el terror

Voz 35 47:53 escena treinta y nueve h toma cuatro estados

Voz 1060 47:55 eh que Cecale en al fondo

Voz 54 47:58 los rumores aseguraban que una maldición diabólica Planet

Voz 1606 48:01 además sobre el rodaje accidentes de todo

Voz 54 48:03 tipo decorados que se incendiaba han rollos

Voz 1606 48:06 película velados misteriosamente étnicos que resultaban lesionados al transcurso de su trabajo

Voz 0544 48:11 ese extra un día un incendio de

Voz 1606 48:14 Pujol la casa donde se desarrollaba la mayor parte de la película la estatuilla del demonio tan importante en las escenas de Irak se extravió en un avión y apareció en Hong Kong retrasando varios días el rodaje nadie sabía darle explicación a todos estos hechos

Voz 1060 48:29 no yo creo que la mejor explicación siempre es la más sencilla muy esperaremos a ver qué pasa

Voz 1606 48:35 tampoco los actores sembraron en la escena en la que Reagan pronuncia una de las frases más célebres de la película también golpea a su madre que al caer lanza un grito terrible

Voz 22 48:49 le he dicho nada

Voz 1606 48:55 sueca de dolor que muestra la actriz Ellen Burstyn es algo más que una buena interpretación la caída le había provocado una lesión de espalda que hoy en día todavía padece las cosas

Voz 57 49:06 sí nueve personas vinculadas directa o indirectamente con la película

Voz 1606 49:10 a fallecieron durante o poco después

Voz 57 49:12 acabar el rodaje que íbamos a saber qué

Voz 1606 49:17 Banca muerto el más conocido fue el caso del actor Jack Mc Gowan que interpretaba al director borrachín falleció pocos días después de terminar sus escenas según los médicos una gripe había sido la causa de su muerte algo casi impensable para un hombre de apenas cincuenta años

Voz 58 49:33 seis millones en taquilla ocho médicos y lo único que saben decir son tonterías

Voz 12 49:37 yo

Voz 1606 49:42 la película está llena de escenas aterradoras pero hemos elegido para la terapia de bourbon Double exorcismo el padre garras pide permiso la iglesia para practicar el ritual ayudará a un especialista el padre Merry cuando abren la puerta de la habitación los sacerdotes se encuentran con una estancia helada y la niña atada a la cama con el rostro lleno de llagas

Voz 22 50:02 tomate degenera silencio

Voz 1606 50:09 en los minutos siguientes asistimos a varias situaciones

Voz 28 50:12 el uno tenía lanza toda clase de exabruptos una baba asquerosa sale de su boca hecho se agrieta y las puertas se cierran

Voz 1606 50:20 la cabeza de Reagan da una vuelta completa de trescientos sesenta grados toda la casa empieza a temblar

Voz 22 50:26 al etarra montones pasión

Voz 9 50:31 que el nombre del padre

Voz 1606 50:35 las ataduras de la niña Se rompe su cuerpo empieza al evitar

Voz 9 50:38 en el nombre o atrevidos muertos Jordi sino que a montones a esta Siervo de Dios que te obliga a Cristo es el de actriz

Voz 28 50:59 era la primera vez que sobrevivía un exorcismo con tal detalle en el cine y todavía hoy en día hay algún

Voz 1606 51:05 los países que tienen prohibida su emisión en televisión o su comercialización en vídeo

Voz 49 51:10 no

Voz 0544 51:13 El exorcista es una pieza clave en la evolución del cine de terror su modelo creó escuela fue la primera cinta de su género en ser nominada a diez Oscar ganando dos al mejor guión y al mejor sonido más de cuarenta años después de su estreno El exorcista sigue siendo la película más aterradora de la historia quizá sus efectos especiales hayan sido superados con los años pero no así su capacidad terrorífica Insua atmósfera malsana a la magia del cine o tal vez fue cosa de la intervención divina como me contó una vez Mi amigo el padre Fortea un exorcista español esa película se hizo cuando

Voz 60 51:56 el tema el exorcismo está en sus peores momentos y entonces yo creo que Dios dijo voy a permitir que se haga una película que no importa lo que digan los libros esta película va a dejar el tema muy claro la gente digan lo que digan las teorías va a decir sí sí pero yo vi aquello aquella película impacto

Voz 0544 52:17 hasta la semana que viene amigos

se acaba nuestro tiempo espero que os haya gustado el programa hay si es así os esperamos la semana que viene en el dial de la Ser las madrugadas del sábado al domingo de cuatro cinco y media en los podcast de Cadena Ser punto com

Voz 61 52:41 y Canal TCM punto com Terme

Voz 1606 52:43 vamos con otro poco de música de cine

Voz 61 52:46 el tema central de la película papelón compuesto por Jerry

Voz 62 52:49 pero ya sabéis aquella protagonizada por Steve Mc Queen Dustin Hoffman que transcurría en un penal de la Guayana francesa lo dicho hasta la semana que viene