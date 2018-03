Azcona, el mejor guionista del cine español

Voz 0229 00:00 Rafael Azcona detentaba sin que nadie lo discutiera el título oficioso de mejor guionista del cine español

Voz 2 00:12 los títulos de sus guiones lo decían todo nada fluido verdugo o El bosque animado Ay Carmela a lo largo de

Voz 0229 00:22 décadas trabajó para Berlanga Saura Trueba Bigas Luna

Voz 3 00:25 lo que es lo que no pero que es más está más cercano de mí como oficios es una asistenta un asistenta va a una casa y la señorita pues le dice políticos de esto esto no lo quiere yo voy a los directores y a mi señorito saludó buenas tardes y entonces me dice que en la medida de mis posibilidades yo colaboró a la realización de las fantasías más o menos eróticas de inyectores de cine

Voz 0229 00:50 en efecto Azcona le gustaba definirse como guionista el encargo

Voz 3 00:53 algunas veces he intentado pensar por mi cuenta no

Voz 0229 00:58 a pesar de todo lo cierto es que sus historias desfilaban siempre un estilo propio argumentos de perdedores tragedias que caen en el absurdo y que por eso provocan la risa

Voz 3 01:08 de mejor me muevo es un género que está muy desacreditada la gente lo vamos a decir la tragedia grotesca historias con héroes e historias donde donde hay unos personajes que se apunta la vivir unas unas vidas para la que las naves

Voz 0229 01:20 a Azcona fue un hombre poco dado a la fama los actos públicos durante años sus ausencias dieron pie a muchísimas bromas como la que hizo el Gran Wyoming el día que le otorgaron el Goya de Honor él no asistió a la ceremonia corre un rumor

Voz 4 01:36 en Rafael Azcona alguien ha visto Rafael Azcona es una excusa para justificar un presupuesto

Voz 0229 01:40 a pesar de sus famosas ausencias Azcona no era un hombre tímido ni mucho menos lo que no le gustaba era que le aplaudieran era un buen conversador dicharachero y gran contador de historias para escribir Belle Époque Fernando Trueba hiel se juntaban a comer en un asador de Madrid el mismo método usaba con Berlanga en las conversaciones no tomaba notas porque decía que si había algo de lo que no se acordaba luego era porque en realidad no importaba

Voz 3 02:05 hablar es una cosa maravillosa es un ejercicio intelectual tan bonitos acentúa hablan escuchan hicimos uno tiene amor propio para sostener posiciones equivocadas pues es estupendo letras charlas fumas tomar un café te relajan ahora escribir

Voz 5 02:22 sí

Voz 3 02:24 no lo fue

Voz 0229 02:27 con nació en Logroño en mil novecientos veintiséis

Voz 3 02:30 la escribir sencillamente porque no tenía habilidades físicas que no sabía bailar no sabía era una cosa muy socorrida en mi pueblo cruzarse libro analiza uno que sólo cruzaba ya era un hombre yo no me lo haga pero cada año a los tres uno de bailar que no sabe nada que no se me en la lectura estudió para contar

Voz 0229 02:53 hable pero los números le provocaban jaqueca así que hizo las maletas decidió buscarse un futuro menos arriesgado a orillas del Manzanares en Madrid subsistir escribiendo novelas rosas recitando poemas en los cafés o como colaborador del semanario humorístico La Codorniz hasta que una llamada de teléfono le cambió la vida un italiano que aspiraba a convertirse en productor Marco Ferreri había leído una de sus novelas Los muertos no se

Voz 2 03:21 tocan y le pedía que la va al cine

Voz 6 03:25 no es que no me gustaba es que no iba no iba al cine porque no me no sé porque no no me atraían a mí lo que me gustaba era leer pero al fin y cuando me llamó cerril la verdad es que yo el cine había ido poquísimo

Voz 0229 03:38 así las cosas Azcona le contestó que no tenía ni idea de cómo se hacía eso y Ferrer y le dio entonces un con

Voz 3 03:44 entonces los guiones escribían en dos colmillos la acción y los diálogos el Consejo de frente no sería válida era que alguien que leyera el guión solos los diálogos no entendiera nada de lo que pasa en la película Un consejo extraordinario porque eso lleva implícito que la explicación de la película no está en lo que dice los personal sino lo que lo que hace lo que se ve que es un poco lo que pasa en la vida durante más de un año

Voz 0229 04:08 Ferreri y Azcona escribieron guiones que nunca lograron producir hasta que Ferreri aconsejado por el propio Rafael Azcona decidió dejar sus pretensiones de productor para convertirse en director su primera película se tituló El pisito una visión cómica pero muy crítica de la España de la posguerra

Voz 7 04:24 el el pisito porque temen exteriores para que un muchacho de veintitantos años sea casado con una de noventa para llegar al piso eso venía de periódicos y Carles de con la vieja vaya una producción

Voz 8 04:36 qué te calle con la con la vieja a valía que pagara más sueldo que el el dinero para comprar cumplirlo porque con los diques

Voz 0229 04:44 Marco Ferreri y Rafael Azcona se convirtieron en un tándem habitual

Voz 9 04:48 a El pisito presidió el cochecito la pandilla mira qué modelo nosotros vamos

Voz 0229 05:00 el guión también basado en la capacidad de observación de Azcona estudia yo voy

Voz 10 05:04 tras la Castellana hilo que separa delante de mí es como un dos o tres docenas de cochecitos de impedidos quiénes éramos como una nube venían del fumo y entonces yo al pasar oigo que esta gente está diciendo que los jugadores del Real Madrid que no pueden ni con las botas sin sólo nada dijo de manera que esta gente se siente superiores al éticamente a los jugadores de un equipo de fútbol

Voz 0229 05:28 como explicaba hace un momento antes de conocer a Ferreri Azcona sólo había ido al cine muy contadas veces pero en pocos años gracias al italiano se había convertido en guionista de profesión aunque la verdad nunca tuvo claro si lo suyo era realmente un oficio

Voz 11 05:42 añadió que los italianos que son gente lo contaba algunas veces son gente con los pies en el suelo son muy realistas cuando se refieren a Unionistas no dicen que es guionista dicen que haga

Voz 7 05:53 el guionista Fulano a Luis y a Federico lista pero del farmacéutico dicen es farmacéuticos lo dice hace de farmacéutico de manera que no si esto hasta trescientos una cosa

Voz 0229 06:05 lo cierto es que a partir de entonces las teclas de su vieja máquina no dejaron de sonar los

Voz 3 06:10 yo es esta sí que es una explicación se pagan poco y entonces hay que hacer dos guiones o tres al año había que hacer ahora está mejor la cosa en consecuencia yo decía que sí a directores que aparecían por quienes Qala e pues pagar el teléfono trabajó

Voz 0229 06:27 en Francia hay en Italia hay siguió colaborando con Marco Ferreri en guiones como el de la gran comilona en los años setenta y ochenta sus trabajos conjuntos Se fueron espacial porque según Azcona italiano había cambiado de registro quería retratar el alma femenina y eso era algo

Voz 2 06:42 algo que él no sabía hacerlo en la carrera de Rafaela

Voz 0229 06:52 con ávido otro director imprescindible Luis García Berlanga con el que formó una gran pareja creativa

Voz 13 06:58 siempre la misma historia somos incomprendido el día hablando mal Rendón me dijo dijo Maestro pero ya sentado en una silla sevillanos eleva aguarda el doctor no recuerdo perdona que haya tenido que molestarles

Voz 0229 07:14 Rafael Azcona escribió El verdugo Plácido La Vaquilla o la saga Nacional el humor disparatado de Berlanga ligaba la percepción con la mirada ácida de Azcona y entre los dos lograron algunos de los mejores momentos de la historia del cine español

Voz 4 07:27 pero qué ha hecho usted Cecilia la señora marquesa que la cacería las pagaba usted pero cómo será podido ocurrir la paz o pago también el conejo claro que lo paga pero los edicte Bale no son la marquesa los marqueses de la finca

Voz 0229 07:43 pasó el tiempo hoy como ocurrió con Ferrari el suyo fue un divorcio amistoso

Voz 7 07:47 yo lo que un día hace ya mucho tiempo que en la calle a base será mandamos ya que siento cada lo mismo un día dicha Berlanga pero yo creo que vamos a Luis tú debes de buscar guionistas jóvenes más jóvenes que tú y yo puedo buscar directores porque porque son lo que se les para por eso al presidente

Voz 0229 08:08 Rafael Azcona escribía sólo por las mañanas era un lector empedernido especialmente del Pío Baroja no necesitaba una gran biblioteca propia para alimentar su afición como contaba el periodista Manuel Vicent

Voz 14 08:21 día libros que le apetecía dice metió en la cafetería de ahí a Córdoba café y al salir devolvía el libro ponía una mariquita

Voz 7 08:32 aquí estoy yo te volvía con la posibilidad de la plaza de la cafetería La

Voz 14 08:35 VIPS verás que hay un un cartel de se prohiben entrar libros en la cafetería del corazón en el cine Le gustaban

Voz 0229 08:45 con todo las películas de Woody Allen para quién reclamaba al Premio Nobel de Literatura cumpliendo el consejo que le dio a Berlanga trabajó con directores más jóvenes que él como Fernando Trueba José Luis Cuerda o José Luis García Sánchez siguió en la brecha hasta el fin

Voz 3 08:59 que es que yo tengo porque no tengo jubilación o retiro a mí me coger Affinity vuelvas tiene nada bien

Voz 0229 09:07 los girasoles ciegos dirigida por cuerda fue su último guión para el cine

Voz 14 09:13 a que viene eso dice como un correo para preguntarme cosas cuando tú qué contestar dinero que este viaje tema Carol otro quemado la misa será Viana sea el muy español Christian

Voz 0229 09:32 lo mejor de todo entre sus sueños incumplidos escribir algún día una novela seria y entre sus grandes logros cultivar la ironía y el sarcasmo pero sin perder nunca el cariño por sus personajes la misma ironía y sarcasmo que acaba su propia vivo yo cuando me levanto por la mañana

Voz 7 09:48 abro los ojos y veo que estoy vivo me pongo tan contento que el tráfico veintitrés pequeñeces y eso no deja la política alegre a la crispación que hay a lo largo del día claro uno va perdiendo el entusiasmo ese de después de que desayuna

Voz 0229 10:05 ni un día al hombre que había escrito para el cine escenas antológicas sobre la muerte

Voz 15 10:10 entiendo también su hora hay que abrirla el todo gracias que no se está muy cambiado el pocos de la foto tomada pero como base creo que no es fija tiene bigote mil se ha casado por poderes ha posible que es que la cretino lava

Voz 16 10:27 acompañado mujer tranquila

Voz 15 10:31 cae tranquiliza que Rafael Aznar