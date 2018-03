Belén Cuesta y la comedia con drama

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:08 pese a que ya desde pequeña recuerdo ver yo que pues fuese sólo un o el mago de entonces si yo lo que quería era que me pasaran esa cosa vez quería verme en esas de repente siempre sobre todo como una cosa que así de que fantasiosa de niño de aventureros

Voz 3 00:24 qué te parece que yo también tuvo un grupito de música saber tu bandas bueno Kanter cantada

Voz 2 00:31 hace muchos años y vaya imaginar recuerda cómo lo de ir al cine pequeña como como era divertidísimo porque el cine de verano allí en Málaga en el pueblo era como nadie veía realmente la película que yo era un un despropósito de todo el mundo gritando hablando pero sí que me me encantada

Voz 4 00:50 ella es actriz que se hizo cursos ella perfecto la primera obra de teatro

Voz 2 00:54 dice me fascinó y con muy profesor de literatura que era el que montaba el taller y todo me llamaron a escondidas para hacer el reparto yo me lo tenía callado porque decían mis compañeros de que decidido yo aquí legado cada pues Nájera Badarán era algo que me me gustaba desde muy pequeña y luego ya buena estudié Arte Dramático Málaga Hay me encantaba el teatro oí y así poco a poco

Voz 4 01:25 yo estoy arte dramático y me vine enseguida ha ajustado acabarme vine y de acuerdo con de Sevilla Marcos que me vine con una mano delante y otra detrás Angelita mía

Voz 2 01:36 ahora lo vi yo yo recuerdo con mucha ilusión y y es verdad que tuve que trabajar de muchísimas cosas para pagar el alquiler y la comida pero lo recuerdo como una etapa también muy bonita y de mucha esperanza y mucha ilusión

Voz 6 01:49 las Judith es la Wedding planas que va a hacer que está una

Voz 2 01:53 bueno sabéis toda la experta que está organizando una foto bastante especial luego cuando va pasando el tiempo sí que vienen momentos bajos en los que dicen que estoy aquí no no pita la cosa no pero bueno creo que ahora sí mirando atrás yo volvería a hacer todo igual con una morada

Voz 7 02:11 mandan se es mejor que esto organizando llevada perfecta recaerá andan mal Rafinha sillas lo visto mañana eh que lo mio parece cosa que no me por remedio

Voz 2 02:40 en los actos es que a mí me gustan y creo que han hecho de todo y creo que es maravilloso que haya directores que vean a un actor y digan bueno vamos a hacerle una prueba a ver qué tal y a ver qué tal se defienden creo que eso es necesario que esa llama

Voz 4 02:53 que cuando les dio por el bondad me tenían barra rea me tenía yo lo he hecho lo lo he hecho porque yo quería también también lo tengo que reconocer que yo por ella hacia lo que ya me pedía pero Obama

Voz 9 03:07 mueve un como antiguo Pablo ahí

Voz 2 03:09 y luego que yo siempre digo y defiendo que es que la comedia si no hay drama y me parece que no es lo mismo me parece que que la comedia hay y lo que nos hace reír vital hay un poso y hay una base de drama que debe estar a mí lo que me pasa es que yo soy una persona muy cariñosa

Voz 4 03:27 yo cojo cariño muy rápido alemana de siempre además yo me tomo dos cerveza yo de cómo la boca pero eso la gente no lo entiende

Voz 2 03:36 cada comedia es es diferente y por eso pienso que la comedia más difícil porque creo que el humor es algo muy personal y que a uno le puede hace risa que alguien se cae a otro no y el día o una comedia más física una comedia de situación no de diálogo en fin no sé yo creo que la la comedia es amplísima

Voz 4 03:52 hay que linda me la como no me lo creo guitarrista de mí con el otro día Paco es que tenía un sueño erótico con ella pero bueno real que los comíamos las tetas los coña en tu terraza todo real pero vamos

Voz 2 04:05 vez me sigue asustando muchísimo me daba como como mucho reparo y pudor al principio

Voz 2 04:21 es un crack muy grande todo el mundo quiera Paquita muchísimo la verdad es una exageración pero pero creo que si hubiese necesaria reírse de nosotros desde al principio me dicen no sé si la gente que no esté aquí le va a llegar o no pero creo que sí porque al final habla de esa profesión para habla de de de conflictos y de cosas humanas que no pasan a todos en cualquier profesión

Voz 11 04:46 nosotras buscamos a a la actriz tres sesenta que es buena en drama que es buena en comedia quizá sabe cantar y bailar que es un un extra muy bueno quizá buena gente cruza no está mal persona buena persona es una cosa única la vida San solidaria también es de quizás que sea Mona quita seis Moreno

Voz 2 05:06 está decidida ya prevé que bien reírse también un poco de ser un poco irónico con nosotros mismos íberos y que la gente vea también que este star system que también tiene esas cosas que no son de hecho es así mayoritariamente

Voz 2 05:36 si el primer año que hicimos la llama que que me pague todos los meses el alquiler de teatro ahí sentí mucho orgullo sobre todo porque fuera de teatro no porque el cine el tiene siempre esa mal el teatro te dije bueno que bien que es que afortunada pensar las cosas de la vida en general

Voz 13 05:54 ese viven de una manera muy intensas saben varias Il a tendrá al dirá no

Voz 14 05:58 Ahmed en realidad lo único que quieren es quitarse la duda así ya hay Betty quitar la quitan la quitarlas luego María luego con el tiempo con un echa la vista atrás viste yo vengo equivocado yo no esperaba

Voz 2 06:09 hemos acabar este año estando nominados de los Goya que ha sido como desde un garaje a está ahí de repente fue muy emotivo por eso es decir qué bonita hacer las cosas porque uno quiere Hay no te cuesta al revés es es una felicidad inmensa esto es lo que viene de estos María no eso te digo yo vocación ese miedo es esa vía ese todos y si lo sigo teniendo ahí ahora me ha alegrado mucho de hacer esta segunda temporada de Paquita porque porque he visto que eso sí de que seguimos estando igual de felices emocionados Hay disfrutando pie eso tiene que estar

