30 años al borde de un ataque de nervios

Voz 0419 00:00 rápido Estocolmo

Voz 0544 00:04 la melena al viento de Julieta Serrano sentada de paquete en la moto de ambition Carmen Maura quemando su cama o lanzando por la ventana el teléfono harta de esperar una llamada que no llega el mambo taxi de Guillermo Montesinos le molestan Mango es que tengo de música heavy rock soul Kun días me encanta es que el mango ese gazpacho lleno de somníferos qué tipo de somnífero hechas

Voz 0419 00:32 te morosidad cuántos XXV XXX

Voz 0544 00:36 mira por dónde va de o María Barranco diciendo aquello de Sigma lejos fíjate

Voz 0419 00:41 el mundo árabe consta puerta conmigo

Voz 0544 00:43 treinta años después nuestra retina todavía conserva aquellas imágenes icónicas de una película que marcó época todo transcurría en una jornada Carmen Maura Pepa acababa de romper con su amante Fernando Guillén

Voz 0419 00:58 dije que no el no me engañaron pese algún día dejaba de quererme que me dijera que hace una semana conseguir que dijera

Voz 0544 01:07 poco a poco la casa se iba llenando de gente peculiar cada uno con su propio problema

Voz 0419 01:12 tengo que ver a Ivan antes de que se busquen otra parte déjeme en paz premiada se favor no seas tan duro con ella

Voz 0544 01:20 muy ese mal de la cabeza amenaza con todo jugaba a favor la fotografía colorista de José Luis Alcaine la música de Bernardo Bonet sí o un guión redondo repleto de escenas hilarantes

Voz 0419 01:31 soy la madre del famoso asesino de Cuatro Caminos cuando mi hijo vuelve a casa después de cometer una es famosísimo crímenes Michaela del a que es una pena que está la ropa que llevaba su y el momento del crimen pues aquí está mi de hermosura ni rastro de sangre parece mentira

Voz 0544 01:56 si encima les sumamos un reparto al completo de actores y actrices en estado de gracia tenemos la fórmula definitiva para conseguir una película inolvidable de pasó mujeres sirvió para lanzar la carrera de una María Barranco que robaba todas las escenas en las que aparecía

Voz 0419 02:12 que un ave instalado como yo notaba algo raro muy concisa aquí son terrorista chiíta se ataca Dios mío cómo me puse yo sufría que pudiese peligros pero en este momento no lo pensé hasta que lucía descubrió que tenía no y que prepararan algo bueno esto me lo debería haber consultado a mí

Voz 1 02:31 eh

Voz 0544 02:37 la película como decíamos fue un éxito de crítica y público yo sabía que me metía

Voz 0419 02:42 y a ti también por encubridora anhela por favor que no pasa nada

Voz 0544 02:46 más de tres millones de personas la vieron en España y tuvo también recaudaciones espectaculares en Francia o en Inglaterra donde se situó en los primeros puestos de taquilla dieciséis nominaciones a los Goya obtuvo ganando finalmente cinco estatuillas mira la de mejor película premios también en el Festival de Toronto o en el de Venecia los David de Donatello nominaciones a los Bafta ya los Globos de Oro y el colofón final la nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa

Voz 2 03:16 oye un va mañana ya está allí pero ya está allí ayer nos encontramos que vamos de Barajas Barajas Glos es Londres lo a esta teoría es el primer paso esperan de aquí con usted me iba por las FARC

Voz 0544 03:30 un año después en el aeropuerto de Barajas les pedíamos a Chus Lampreave Loles León Julieta Serrano Rossy de Palma que viajaban a Los Ángeles para asistir a la ceremonia castellana

Voz 3 03:42 que tienen Santa Mónica no va a ser una cena para conocernos

Voz 0544 03:45 la madrugada del treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve muchos perdíamos el sueño delante del televisor para ver la gala la actriz Candice Bergen abría el sobre y ahí Pelle el conquistador la película danesa llevaba el Oscar y nosotros nos quedábamos con un palmo de narices pero además de la decepción apareció otro elemento desagradable Carmen Maura hacía público su enfado con Almodóvar por no haberla reservado una butaca a su lado durante la gala la gran pareja artística del cine español de los ochenta amenazaba ruptura

Voz 0419 04:24 si de pronto

Voz 0544 04:28 el desencuentro entre el director y su actriz hizo correr ríos de tinta

Voz 4 04:32 no lo que pasa allí no lo sabe lo sabe Carmen lo sé yo lo sabemos a tres personas pero nada más no es ni lo que Carmen ha dicho Nino que se ha contado Seris torciendo tanto todo al principio que yo ya no tenía ganas de poner las cosas

Voz 0544 04:45 yo soy infeliz

Voz 5 04:47 sí

Voz 6 04:50 por qué para qué más

Voz 0544 04:57 los detalles de lo que pasó en Los Ángeles quizás sólo lo sepan ellos pero el asunto evidenció que aquello era la chispa que había hecho explotar una tensión larvada a lo largo de todo el rodaje no quisiera

Voz 2 05:09 pero no me negará que aquí ha ocurrido por lo que ha ocurrido algo raro

Voz 0544 05:13 Carmen Maura lo contaría poco después

Voz 7 05:17 el principio el erizo que ya estaba muy loca el dices que estamos loca por aquella época lo único que sé es que ya vez Caño ha querido arreglar todos los diez ocho de la mañana con un muy buenas

Voz 0544 05:28 fue Pedro Almodóvar quién buscó la reconciliación un año después en la ceremonia de los Goya de mil novecientos noventa cuando sobre el escenario le ofreció a la actriz un trocito del Muro de Berlín

Voz 8 05:39 el recién derribado tomarlo como sugerente

Voz 9 05:42 David que sí murió tan espantoso tan irracional como aquel ha caído ese muro que no separa Villa min yo creo que puede caer también de comentaba otro

Voz 0544 05:51 Carmen no sé hablando entonces lo interpretó según dijo como una muestra más del talento de Pedro para la autopromoción nada tuvieron que pasar dieciséis años para que la relación entre Almodóvar y Maura llegase a la fase definitiva de perdón ir reencuentro cuando ambos volvieron a trabajar juntos en volver sabía que algún día tasaría cuando

Voz 10 06:14 si tuvieran personaje Italia

Voz 0544 06:20 pero volvamos a mujeres desde el mismo momento de su estreno se habló de la posibilidad de hacer un rey Make americano Jane Fonda había adquirido los dos muchas del proyecto ella misma quería protagonizar lo junto a Julia Roberts la cosa se fue retrasando y al final no salió en dos mil nueve la cadena Fox anunció que preparaba una teleserie sobre la película pero tampoco llegó a realizarse finalmente en dos mil diez Se estrenó una adaptación de argumento en Broadway y un tiempo después la obra se llevó también a Londres ha pasado el tiempo los rincones se olvidaron la disputa entre Almodóvar y Carmen también incluso la decepción del Oscar perdido que Pedro compensó de su habrá con los que ganó años después por Todo sobre mi madre y Hable con ella treinta años después lo único que nos queda es una gran película a soy muy consciente del paso del tiempo sería pasa demasiado rápido fíjate si han pasado cosas en mi vida y han cambiado sigo siendo el mismo pero he cambiado muchísimo sólo una duda nos asalta sería posible rodar hoy en día una película tan irreverente y desmadrado como aquella mejor no pensarlo coger el DVD volver a ver una vez más Mujeres al borde de un ataque de nervios

