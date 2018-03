Jony (Sporting): "Esta categoría es muy dura pero muy bonita"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches vayan a tres puntitos que habéis conseguido hoy

Voz 0753 00:03 sí la verdad que tres puntos importantísimos que piedras mete la forma de Messi ascenso directo el ha quedado mundo todavía porque ya sabemos cómo está categoría pero bueno ya estamos ahí bien posicionado esa agarrarnos a esta buena dinámica que tenemos con con humildad y con trabajo e intentar seguir creciendo semana

Voz 1991 00:27 es de los mejores equipos de la categoría en toda la temporada se sabía que iba a ser un partido duro no ha defraudado

Voz 0753 00:33 no creo que han sido partidos de de otra categoría no por el el ambiente por cómo ha surgido el el partido de Lugo mucho vuelta o ocasiones sí la verdad es que que creo que hoy el tacto el Rayo se han metido como como los sportinguistas a a casa satisfecho

Voz 1991 00:57 en te parece justo el resultado por lo que hemos visto en el en el partido

Voz 0753 01:02 sí bueno ellos ocasiones pero pero bueno Alberto ha tenido dos dos o tres monos se muy buenas a Santos y creo que que bueno que pudo ganar cualquiera pero pero sí que más llegadas hemos tenido los otros allí es bueno anticuado le puso tres tiros el área que cuando se complicaron pero con sensaciones creo yo creo creo que tenemos

Voz 1991 01:29 mucho más nosotros yo reclaman una jugada clave durante el partido una mano de Sergio Álvarez donde te pilla esa jugada

Voz 0753 01:36 yo no las veo que tengo gente delante sí que es verdad dio por ejemplo la comente las jugaba con Trejo y el propio Trejo me dice que bueno que no cree que el hecho tiene tiene pegada pero no he tenido conoces ya tiene pegadas no tendría a casa no sabría decir

Voz 1991 01:55 cuando lo veas yo creo que es Manuel sí pues no no pero que bueno que no pasa nada quiero decir que se quejan de esa mano que no lo han pitado pues oye chico en este caso han beneficiado os ahora han perjudicado en otros momentos que no pasa nada no que son circunstancias del partido pero vamos que tiene motivos para quejarse que es lo único que te digo nada más

Voz 0753 02:13 sí bueno está claro si su mano Si si es así pues clave hemos salido beneficiados y seguro que en otra ocasión no nos toca a nosotros nos ha tocado en alguna ocasión

Voz 1991 02:28 tal cual en diez partidos para el final estáis en el mejor momento de la temporada

Voz 0753 02:34 pues estamos en un buen momento la verdad que que sí que estamos en buen momento pero claro es que diez partidos en esta categoría es un mundo ya sabéis cómo cómo cambiar el panorama de una semana para para otra ahí los hay bienes que hay en la clasificación entonces tenemos que aprovechar este buen momento dar mejorarlo si es posible

Voz 1991 02:56 ahora ya Johnny Se acabaron las coña se acabaron las bromas es decir ya diez jornadas del final os habéis puesto con cincuenta y cuatro puntos a tres del ascenso directo aquí ya el objetivo a dos del ascenso directo aquí el objetivo es claro el objetivo es ir a por el ascenso directo no hay más historia

Voz 0753 03:15 sí es raro raro ahora bien estamos posicionados ahí tenemos que luchar por ahí lo tenemos ahí cerquita pero bueno también hay que rebajar la ponemos Voro yo pues bueno hay habrá partido después que que no ganemos seguir esos partidos que que no sean las cosas pues hay que intentarlo de no perder los no empatar ir siempre sumando porque al fin y a cabo un ascenso se puede decidir punto cualquier detalle ese hay que ser serio sí trabajando una semana y ahora lo tenemos cerquita intentar aprovecharlo

Voz 1991 03:51 para decir las cosas bien que se enólogo me iban a dar collejas estéis con cincuenta y cinco importante hasta Huesca Rayo con cincuenta y siete como has ido de importante la llegada de Baraja para este equipo

Voz 0753 04:01 bueno la verdad es que creo que ha sido bastante importante no creo que que había hecho un equipo muy compacto que confía poco con con las ideas muy muy claras y Juanjo hace me acabo las hijo futbolista ahí era muy competitivo y esa competitividad pues las ratas mete a nosotros el día a día que quieras hacer pues ir mejorando ir exigiendo todos nosotros mismos que por eso el equipo está no

Voz 1991 04:32 eso te iba a decir por lo menos desde fuera no se desde dentro cómo es trabajar con él pero es un tipo tranquilo sensato sano de estos que van gritando y que se exaltan con facilidad vamos a decir

Voz 0753 04:43 no pues es tranquilo sí que es verdad que es es exigente y seis intensos entrenamientos y eso es lo que se hace es mejorando de acabo te te aprietan en el día de semana no no te pilla por sorpresa hay riendas a nivel

Voz 1991 05:00 voy terminando miramos la clasificación Johnny estáis los once primeros en diez puntos esto deja a las claras lo difícil que es esta categoría lo igualada no lo pelea lo que hay que pelear

Voz 0753 05:13 sí sí la verdad es que esta categoría súper igualada ves a falta de forradas cómo cómo está el tema yendo bonitas esta categoría es muy dura pero a la vez es es bonita

Voz 1991 05:25 te lo tengo que preguntar bastar Johnny el año que viene jugando con el Sporting

Voz 0753 05:30 no lo sé porque eso no no de muchas de muchas partes de que sucedan cosas era yo ahora mismo me debo al Sporting pero sin olvidar origen en este caso que me restan dos años más de contrato en Málaga entonces bueno en junio pues se podrá así aclaran todas las cosas pero ahora se hacen cábalas algo que no se sabe qué va a pasar

Voz 1991 05:58 sí pero me imagino que te habrás planteado el hecho de decir jo yo con la temporada que estoy haciendo con el Sporting si conseguimos el ascenso el año que viene tengo que volver al Málaga que tiene toda la pinta otra vez jugando en Segunda División me imagino que por lo menos lo Happn

Voz 0753 06:13 no bueno lo pienso lo que pienso es en el ya ya en intentar hacerlo lo mejor posible aquí en el en el Sporting Mi como

Voz 2 06:24 como es decir yo el fútbol inventado pasa por algo entonces lo que lo que pasar que pase y le dice