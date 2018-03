"McLaren tendría que estar donde está... Haas"

Voz 0360 00:00 contento no de de cómo la crono tenemos eh mejoras gratis digamos entre comillas que quienes van a a poner mucho más competitivos y por tanto pues ha sido un poco un respiro no llegar a la CUP que que somos competitivos y que va a ser un buen hoy no donde quitarse perdió un poco de ritmo no con el preguntan largo pues no no por lo menos igualar ese veintitrés cero que ya había conseguido que me hubiese puesto y séptimo por lo menos un tres dos veintitrés tres Se podría haber

Voz 1991 00:42 según estábamos escuchando a Fernando Alonso a Carlos Sainz me estaba diciendo nuestro técnico de Yeray Martínez poderme suena cada inicio de temporada me suena como Eliana marmota llevamos no sé cuantos años vistiendo este año sí este años el año de la ilusión este año vamos a ver de nuevo a Fernando Alonso no no no falta por aquí Bill Murray para para ver la película a tener la completa pues esperemos que sí que este año sea el el bueno compañero Manu Franco Australia qué tal buenas noches buenos días para di

Voz 2 01:12 muy buenas noches trajo a tus compañeros desgraciadamente estoy un poco con vosotros sé que decirlo que hay algunos elementos que nos dicen que puede ser diferente hoy me he levantado un poco pesimista

Voz 1991 01:24 el en plan que vamos a escuchar la radio toda la mañana buenos días excursionistas hoy es el día de la marmota

Voz 2 01:31 no no sé pero sí es verdad que esas declaraciones de Alonso de ayer me contaron no sé poco sorprendentes igual que tengo que decir que las que hizo Carlos I en el coche al Movistar es algo extraordinario porque su integridad de brutal y tú bueno reconocerlo se el error que había cometido y que no de Zaragoza tan bueno como las anteriores lo de Alonso no no sé no me pareció porque lo que dice estuvo es como otra vez lo de siempre que va a haber mejoras después de tal el año parece que es cierto pero aun así yo creo que esperábamos más esperábamos que hubiera estado en esa séptima octava posición que es lo que habíamos visto en los entrenamientos que da uno y sin embargo en el momento de la verdad

Voz 1991 02:13 a ver yo evidentemente de esto no tengo ni puñetera idea o por lo menos no sé tanto como sabes tú Ponseti hoy cada pero en Manu yo joe después de todo lo que se dijo el año pasado en lo que se ha visto durante esta pretemporada escuchabas Alonso tío que es un tío muy duro muchas veces cuando las cosas no van bien en no se muerde la lengua lo dice y habla muy claro decía esto es una castaña como el día este coge la silla a tomar el sol como diciendo estoy hasta ahí os quien pero joder le veía si dices oye pues está contento Alonso o incluso ha procurado ser positivo pues yo creo que tampoco quería meter un nada más arrancar la la temporada pero la sensación que da es de fuera es sí sí pero undécimo otra vez por la sanción X

Voz 1385 02:58 lo que pasa con aquí os esa recuerdo conmigo que en el en casi todo en la vida al final sobre todo en el mundo del periodismo aquí tenemos que hacer caso Nos dirigimos y aquí nos dijimos de precisamente a quién nos sale mucho esto tiene que ir a tu casa aunque tú lo reconozca es así pero esa es la impresión que da es esa no que es otra vez lo mismo

Voz 2 03:17 eh

Voz 1385 03:17 insinúa esa impresión por algo será así que efectivamente ahora te podríamos hablar de si efectivamente hay mejoras previstas para el próximo gran premio ha llegado a este este principio de temporada han llegado en un coche muy diferente que para el Gran Premio de España se espera la primera evolución de motor Renault es decir que efectivamente pues pude mejorar la cosa pero viene a mejorar lo a realidades que efectivamente sale el undécimo finalmente X por la sanción de otras y eso es muy atrás muy atrás para un piloto al que y les sigue considerando junto a Hamilton el mejor hablaba con Nico Rosberg sigue diciendo que los que otros de la historia que a pesar de todo eso pues va a salir el décimo primer plano y eso es yo creo para los aficionados a la Fórmula uno para gente que quiere a Fernando Alonso algo muy decepcionante

Voz 1991 04:09 soy un tío positivo en este país es José Antonio Ponseti yo no sé cómo lo verá él nosotros no somos levantar

Voz 3 04:15 muy bien hay que decir

Voz 1991 04:19 daba por SETI Balagueró levantase el ánimo pero me parece que no va a echar una mano al cuello

Voz 1025 04:23 no sé qué tal estáis buenas noches antes que nada por hacer una fotografía muy rápida en dos segundos lo primero Luis Hamilton para tu fotografía de del día de la marmota Lewis Hamilton está ahí iba a estar ahí está más cerca Ferrari y eso son buenas noticias a ver a ver por dónde andan Red Bull pero sabes lo que me ha preocupado dos cosas también primera entiendo a Carlos Sainz es más llevaba todo el fin de semana caldeando a su compañero de equipo y lo que más le ha dolido es que su compañero de equipo termine por delante de él y lo entiendo y creo que puede ser un aliciente para la carrera yo creo que irá con el cuchillo entre los dientes Carlos cree que van normalmente y que y que va a ir para mejorar la situación en carrera a ver si les sale bien lo de Fernando Alonso te voy a decir una cosa sabes las declaraciones que me han preocupado de Fernando Alonso que ha empezado a rajar de has

Voz 1991 05:19 acordemos el Ferrari del año pasado vamos

Voz 1025 05:21 eso es lo que ha dicho del que no se verdad

Voz 3 05:23 que no es verdad porque yo digo lo que ha dicho apartado no pero bueno yo te digo como con el coche el año pasado me molesta no fastidies

Voz 4 05:34 pero sí es cierto que tiene que tiene bastante edad impactantes de réplica el no que lo lo que permite nadie de Ferrari que me ayudo el ingeniero aquí lo que permite la red

Voz 1025 05:46 la coja el teléfono salir a Marbella

Voz 3 05:48 vale a ver si hay suerte osea has tiene

Voz 2 05:52 eso no está bien porque él no hablaba con vuelos ahí está

Voz 3 05:55 pero puede que no fuese que Renault sí

Voz 2 05:58 era bien pero humano crearon coches repente llegue Ferrari ayude a otro equipo

Voz 1025 06:03 ya pero vamos a ver estos tíos están bajo las reglas que hay ahora de juegos y o no que en cualquier caso estos tíos está haciendo trampa o esto o tiene lo que tienen que tener porque les permite la reglamentación

Voz 1385 06:20 la fórmula unos que hacen muchísimas trampa exceso en primer lugar

Voz 3 06:22 ya me está invirtiendo en quejas esto ahí por trampa no no no me estás diciendo que no lo sé si lo sino tu si tuviera problemas no no sabes quién está metiendo a Manu porque están bajo la arreglas ellos

Voz 1025 06:38 llevado todo lo que han podido rapiña arde el año pasado porque la reglamentación va entonces dicho eso coño

Voz 3 06:45 ando buscando ahora te dejo

Voz 1025 06:49 bueno sí Fernando se está fijando en has vamos vamos mal si el problema es Fernando Alonso es has vamos mal porque mi problema es que el McLaren deberías supuestamente tenemos un motor mejor que el año pasado no supuestamente lo tenemos se decía que teníamos un chasis excepcional tengo mis dudas con lo que hemos visto en este en este primer minuto ya veremos en el segundo minuto Si con las mejoras cambian las cosas pero pero si tu objetivo es meterle palos a has porque está por delante tuyo vamos más caro entonces lo que está pasando aquí es que no no salen las cuentas porque ahora mismo tal y como ellos decían que tenían que estar y me refiero a Mclaren deberíamos estar ahora mismo donde está has Manu

Voz 1385 07:36 efectivamente yo yo lo que quiero decir es que aunque fuera verdad que de verdad hay que decirlo aquí y lo malo de todo esto es que Fernando Alonso a día de hoy está por detrás del coche del año pasado del equipo en el que se hubiera quedado en Ferrari quiero decir que a lo mejor es el que sacude Ferrari no podemos vamos a malas todavía pero en fin

Voz 2 08:02 él mismo dijo ayer que ese no es el objetivo ni mucho menos que piensan en los tres de arriba que que sí que es bueno le preguntaron de la batalla tan dura que interesase Mclaren existe que entre unas carreras vamos a ver con los tres de arriba

Voz 1385 08:16 yo soy escéptico sí y me gustaría verlo así por supuesto de que me gustaría muchísimo que fuera así pero como estoy con Yago en ese sentido el día como hemos visto muchas veces ya esto pues bueno de hecho yo tengo informaciones de cuándo van a ser las mejoras de así no lo he sacado aún porque porque no los que no lo sea no quiero no quiero engañar a mi lectores pero pero en tandas falsas esperanzas a nadie entonces cuando lo veamos pues lo contaremos tras pues hablarte

Voz 3 08:45 Cortés que esperar por cierto Yago premio

Voz 1025 08:47 nada de el primer fin de semana botas hay que ponerle una medalla que Mercedes deben estar abriendo gotita de champán pero para romper esa en la cabeza

Voz 3 08:58 pero te digo una cosa botas mañana en la o está dentro de estar peleando por entrar en el podio ya te lo digo con los Ferrari no no tengan ninguna buena

Voz 1025 09:06 vamos a ver lo vamos a verlo a ver qué tal selecta

Voz 3 09:09 has un café conmigo a que además acaba tercero botas

Voz 1025 09:11 te digo una cosa el mío con leche venga

Voz 3 09:17 como perdona te decía Manu no te olvido

Voz 1385 09:20 no que te has venido arriba digo eh me he venido arriba

Voz 3 09:23 veremos qué tiene que estaba las botas de las siete leguas vale conmigo café con leche también porque

Voz 1385 09:31 oye que ayer me acordé tiene muchísimo cuando vivía conmigo aquí en rueda de prensa

Voz 3 09:35 Grande Kimi no es muy amigo es mi hermano padre hermano Kimi además me mandó una diciéndome que se encuentra bien este año ojito con Kimi

Voz 1385 09:45 no no escucha es como me a mí como mi hermano Alvarito que es amigo tuyo pues señor por escucha en un momento dado hicieron una bronca siempre Riza porque aquí la Fórmula uno la gente se insultan entre risas y no pasa no

Voz 1991 09:57 además estos un abrazo mientras te clava el puñal

Voz 4 10:02 sí siempre que que bebés

Voz 1385 10:04 dijo que lo bonito que otros quería quitarse la sonrisa en la cara y tal y bueno pues bueno a ver si mañana aquí yo llevamos con el nuevo Fiesta dijo Hamilton iba con el nuevo Fiesta permanentemente va siempre tienen excusas y se da un poco de reojo no dijo nada pero a pasa

Voz 1991 10:28 al hilo al hilo de eso me quería quedar con tres declaraciones del fin de semana la primera la acaba de decir mano que nada más terminar la calificación estaba sentados en la mesa Hamilton escoltado por Raikkonen y por Vettel y Hamilton a Vettel y fenómenos estaba esperando la Q3 para borrar Tessa sonrisilla que no está mal como les ni actuó así para empezar el Mundial

Voz 3 10:49 no está mal

Voz 1991 10:51 Alonso diciendo cuando se queda fuera de la Q3 tranquilos chicos no es el fin del mundo con lo cual ya poniéndose vendas imagen usen hablando precisamente las declaraciones de de Alonso está enojado porque estamos delante es decir más empieza bien por lo menos hasta leyendo los titulares me lo paso bien te voy a decir

Voz 1025 11:12 cosas algo hay una cosa que no sé si estará de acuerdo conmigo mando es que por ejemplo a mí a un piloto que siempre me ha parecido peligroso y encima ahora les damos chicha que va a hacer en el otro has Juan me parece tenerle ahí delante un rollo patatero eh porque si si es de los que se pasa de frenada se llevó a alguien puesto el año pasado Nozar vamos a verle en en movidas entonces no no me mola nada no te mola no nada nada mejor ahí lo dejó pero clara

Voz 1385 11:44 ya no citas mundiales era sí o sí

Voz 3 11:48 con la que golpeó

Voz 1385 11:49 no yo no me entere casualidad en Bélgica hizo una a a Carlos de perro viejo ahí muy mal muy fea porque le adelantó pleno pit lane pero por donde no se iba a Carlos por su por su lado llevó el profesor primeras llevaba algún mecánico corre por delante bien eso también yo creo que existe un poco a los así que Grosjean es otro con el que hay que tener cuidado que en su día fue compañero Alonso y poco menos que tienen que poner un psicólogo a una que le dio pero pero bueno ahora está bien y parece que tiene un buen coche

Voz 1991 12:20 yo desde el desconocimiento y veo que desde McLaren se dice no no bueno pero estamos pendientes estamos esperando a que lleguen las evoluciones que no se vendrán vía aérea desde China o vía barco y tarda mucho en llegar pero están viniendo las evoluciones llegarán precisamente para Gran Premio de China yo es que estoy tipo de cosas no sé muy bien cómo gestionarlas porque es si ya sabían que iba a pasar esto por qué no se acelera todo Si ya saben dónde falla todo por qué no evoluciona ya

Voz 1025 12:54 bienvenido al mundo del motor claro viene al mundo del

Voz 3 12:57 cuando el alcohol cuando las cosas no

Voz 1025 12:59 no son como son siempre está llegando

Voz 3 13:02 ah vale el año pasado cuando hace evoluciones dos tenía

Voz 1025 13:05 que llegar tú te acuerdas por eso cuando antes estaba hablando mano le estado escuchando cómo te atención cuando él ha dicho no tengo una serie de datos de evoluciones que pueden llegar pero el dolor público porque no me fío porque es que hace bien porque el año pasado joe es que nos nos vendían evoluciones vamos

Voz 5 13:22 que salías a la calle de oiga que ya tiene usted dijo para el Juan si la ustedes aquí la puerta atraiga a la meto con el has te daban caro a la evolución y mira evolución al veinte del año pasado

Voz 1025 13:38 llegó o no sé pero oye por cierto no estamos hablando de de Williams que vaya papelón en este arranque de temporada de haber de un término este año William que las sensaciones extrañas

Voz 1385 13:52 lo que pasa a ver si se tienen a los pilotos con mucho dinero pero

Voz 1025 13:55 poco a poco talento cuestionable pero no cero talento de pilotos mucho dinero la esta es el mundo

Voz 1385 14:03 allí está cubierta por aquí el hombre muy delgado muy preparado pero los coches te iba tanto dinero como si lo que lleva tiene incluso el apoyo de Vladimir Putin y de jerarcas rusa vamos que estáis hablando famosa

Voz 3 14:18 que pagan por correo que efectivamente vale pagando

Voz 1385 14:20 bastantes no sepan Evans luego Lance Armstrong que su padre es el multimillonario también y bueno pues ahí stand vamos a ver porque es cierto que a parte de esto estoy lo que pone esta estos jerarcas etcétera burbujas llegó desde hace bastante tiempo con problemas económicos y muy lejos de aquel equipo que fue en la época de de otros pilotos como el macho es cómo se necesitará

Voz 1991 14:42 me quedan dos minutos os pregunto por uno de los novedades de la temporada el halo o e hilo como queráis para empezar tienen un problema las retransmisiones porque no se ve un carajo cada vez que enfocan desde dentro que era una de las imágenes más potentes que había durante el Mundial en ver el pilotaje Manu ahora no se ve nada

Voz 1385 15:03 sí es una hacen que la seguridad es lo primero y evidentes

Voz 1991 15:06 de pie en digamos el espectáculos de casa se pierde

Voz 1385 15:10 yo es decir que en vivo el cabaré me estoy acostumbrando más chicos me parecía feísmo ahora me sigue pareciendo solamente se pero sí es verdad es que claro la la gala se trozo de ahí de de hierros que parece que no lo está es decir uno es algo muy avanzado también pero pero si te se bastante de de esa destacaron que como tú dices una de las cosas más interesantes de las retransmisiones televisivas bueno si de verdad si es verdad como dicen es tan tan poca gente ese ese lo para la seguridad a mí me avanza han tenido a la hora de salir del coche los pilotos con todos sueñan un accidente

Voz 3 15:49 treinta Carlos aquí les cuesta muchísimo

Voz 1025 15:52 te lo digo en diez segundos todo el buen trabajo que han hecho para el tema de seguridad o no o a pongan otro sistema no han hecho los deberes los tíos de la televisión

Voz 3 16:01 porque yo que venía esto sabían que tenían que cambiar la situación de las palo a la tele y a Isaac Prada ha faltado y Manu Franco hablamos mañana sobre cómo ha quedado esta primera carrera un abrazo al otro gran placer

Voz 1025 16:18 tras recordar a las