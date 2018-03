Víctor Miguel Fernández: “Cada vez que se abre el estadio principal a las jugadoras, la respuesta del público es muy buena”

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 ya hay nada más eh

Voz 2 00:09 sí ya sabéis que cada fin de semana Tamim procuramos estar muy atentos a la liga femenina de fútbol la Liga Iberdrola donde tenemos grandes equipos donde está creciendo muchísimo la

Voz 1991 00:23 la competición donde la pasada jornada tuvimos un interesantísimo en el Wanda Metropolitano viera la primera vez que se disputaba un derbi madrileño ante el Atlético de Madrid que el Madrid Club de Fútbol es preguntarle qué tal muy buenas qué tal muy buenas llegó hoy hemos tenido partidos de la jornada de Liga

Voz 3 00:37 sí tres partidos Betis cero Valencia cero Levante cuatro Albacete dos Granadilla de Gates a cero Atlético cuatro han ganado las rojiblancas en el campo de la revelación de la temporada el equipo tinerfeño además iban cero tres a los veinte minutos iban a continuar líderes pase lo que pase mañana

Voz 1991 00:53 y mañana qué va a pasar pues que se juegan cuatro partidos

Voz 3 00:55 la mañana Sevilla Athletic Rayo Real Sociedad Zaragoza Sporting de Huelva Santa Teresa pero a las cuatro de la tarde eso juega un partidazo Madrid Club de Fútbol Barça le pida este partido al Barça además en mitad de su eliminatoria de cuartos de la Champions contra el Lyon perdieron el otro día no tienen el miércoles el partido de vuelta pero se juega en la Liga porque sino ganan el Atlético se les escapa están a cuatro puntos ahora mismo del Madrid Club de Fútbol está séptimo en la tabla viene de hacer diez de doce puntos posibles en los últimos encuentros incluido ese empate que decías la semana pasada en el Wanda Metropolitano

Voz 1991 01:26 sí su míster es Víctor Miguel Fernández a la Víctor qué tal muy bien

Voz 4 01:29 hola buenas noches qué tal todo bien bien hoy partido estos bonitos no para eso

Voz 1991 01:35 para esto estamos en la máxima categoría para jugar estos partidos

Voz 5 01:38 sí está claro son de esos partidos que que le gusta jugar a todo el mundo

Voz 1991 01:43 oye cómo fue eso de jugar en el Wanda Metropolitano con veintidós mil almas en la grada

Voz 4 01:48 la verdad es que una experiencia espectacular final un partido partido para recordar porque al final salió todo bastante bien

Voz 1991 01:56 Humbert se sacó un empate en la cancha del Atlético de Madrid que es un claro aspirante al al título creo que que más que bien no

Voz 5 02:04 sí sí sí trabajo las jugadoras nuestras pues fue espectacular y al final el empate fue el fue el premio a a todo el trabajo que hicieron en el campo

Voz 1991 02:15 que yo creo que cuando uno trabaja con un grupo de de chicas que se esfuerza tanto que está en el día a día saltan a un escenario como el Wanda con con ese ambiente del Wanda Metropolitano con ese ambiente que hay es que hace falta decir poco no para motivarles

Voz 5 02:34 si se no se notaba es de desde el primer día a la semana que al final toda la plantilla tenía ganas de poder estar en un once inicial de del partido bueno como tú bien dices Alzira pues hacía falta decir poco para para motivarles para para afrontar el partido

Voz 1991 02:52 me imagino que fue uno de los días más felices no están en la la Liga Iberdrola el jugar en un campo así con tanta gente que imagino que muchas de ellas por no decir la totalidad nunca habían jugado ante tanta gente y encima sacan un resultado tan bueno haciendo un partido muy serio

Voz 5 03:08 sí sin duda el el tener la suerte de poder competir un campo de esas condiciones y con con tanta gente en las gradas pues yo creo que es que es que es una experiencia incomparable y que al final es muy positivo para para el fútbol femenino que que las jugadoras puedan jugar en en ese tipo escenarios

Voz 1991 03:29 no la idea además Víctor yo creo que es que deje de ser noticia que dejemos de de llevar a portadas de periódicos aportadas de programas de radio darle algo digamos significativo como algo excepcional a que veamos un partido femenino en un escenario tan bueno osea que tiene que ser normal

Voz 5 03:48 sí ojalá ojalá sea sea normal porque yo creo que cada vez que el club de Primera División abre sus puertas a a de del estadio principal a a estos partidos de fútbol femenino la respuesta popular es muy buena no sólo la respuesta en el campo sino sino una respuesta el de de de lo de la audiencia en televisión del partido sobre todo bueno que el espectáculo que se brinda a la gente que va al campo es muy bueno entrado ya el otro día el el nivel del primer tiempo pues yo creo que es que fue apasionante y que que cualquiera que estuviese viendo el partido desde fuera disfruto mucho de de lo que ofreciera las jugadoras

Voz 1991 04:26 hubiera decir entre comillas como se les bajara las chicas el elude los humos para decir hoy así el otro día estuvimos en lo Wanda Metropolitano pero es que mañana a las cuatro jugamos otra vez en San Sebastián de los Reyes

Voz 5 04:38 sí bueno nosotros tenemos la suerte de que las instalaciones en San Sebastián de los Reyes son muy buenas y da gusto poder jugar los partidos de casa en en el estadio Mata Piñón era que es un campo donde se juega la Segunda División B a nivel de fútbol masculino obviamente no es un escenario como es como encontrar Metropolitano pero pero son unas instalaciones muy buenas agradecemos a al Real Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la posibilidad de jugar allí bueno para mañana también también es fácil motivar a las jugadoras cuando te llega al fútbol en el Fútbol Club Barcelona que es que es una de las mejores plantillas a nivel de fútbol europeo pues como tú bien decías antes es es muy fácil motivar a las jugadoras

Voz 4 05:19 para el partido de mañana y cómo se le gana al Barça bueno no soy es más difícil

Voz 5 05:26 necesitamos rendirá al tiempo a nivel individual de las jugadoras y conseguir que que que a nivel colectivo pues el rendimiento también a practicamente el cien por cien el Barcelona es un equipazo a nivel de plantilla con con jugadoras de un nivel espectacular no sólo a nivel nacional bueno pues necesitas tener unos seis días que que a nivel defensivo les complica mucho la vida porque no consigues dejarlas hacer su juego y luego pues poder aprovecharlas las las pocas ocasiones en las que en las que las pruebas daña a nivel ofensivo ya te digo cómo se les hace daño yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos los entrenadores o contra Barcelona muy difícil pero pero no imposible así que intentaremos

Voz 1991 06:12 da miedo el partido de ida porque aquello acabó siete cero

Voz 5 06:16 bueno yo no yo no estaba porque yo

Voz 3 06:18 sí es verdad nosotros como cuerpo técnico Nos hicimos

Voz 5 06:21 a partir del mes de enero pero bueno así hemos visto todos los partidos de la primera vuelta por bonos que al final es un reflejo de lo que es el Barcelona jugadoras internacionales todas Ike a nivel individual pues pasan por encima casi cualquier jugadora de de la Liga de Primera División cómo se las puede contrarrestar pues con muchas ayudas defensivas teniendo un bloque defensivo muy compacto e intentando que que no se sientan a gusto y me miedo nada porque porque miedo yo creo que en fútbol no hay que tenerle miedo a nada pero sí que al final pues tenemos respeto de de poder anular esas virtudes a nivel ofensivo que ellas tienen

Voz 1991 07:00 no os podéis encontrar a un Barça más pendiente de la Champions ojalá sino porque para que decir lo contrario hay que ser sinceros

Voz 5 07:10 sí obviamente viendo su convocatoria ya no reservan prácticamente nada sólo pierden al altos brasileñas que se van a jugar el suramericano en San Andrés hay Fabiana pero el resto de jugadoras que traen son son todas las titulares entonces bueno ya te digo tiene una plantilla que que la número veinticinco de la plantilla el Barcelona sería sería la mejor jugadora de de casi cualquier equipo del resto de equipos de Primera División entonces ojalá ellas estén pensando en su partido el miércoles contra el guión de la Vuelta

Voz 4 07:43 visto un poquito ojalá ojalá me fíjate yo

Voz 1991 07:47 al Etura última Héctor

Voz 3 07:49 Najwa es contra el Atlético contra el Barça perdón la semana pasada la metropolitano equipos que están respaldados por sus equipos masculinos económicamente sobre todo no sé si vosotros echáis de menos también ese apoyo lo notáis en el día a día

Voz 5 08:05 bueno nosotros tenemos la suerte de tener a al presi que es alza Ulloa tras de detrás del proyecto en el club y él no respalda en el equipo todo el mundo estaba con unas condiciones en cuanto a salarios al día en cuanto a buenas condiciones instalaciones de de horarios de entrenamiento entonces bueno pues un poco lo que echamos de menos es tener detrás un sponsor que pueda darnos un plus un plus como como club para poder crecer un poquito más pero ya te digo a nivel de a nivel de club también se agradece pues que haya una persona que que se toma este proyecto como algo ilusionante y como como una inversión no sólo a nivel de dinero sino a nivel de implicación personal como es el presidir el club qué pues que hace que todos los que trabajamos en el en el equipo pues estamos muy a gusto pues ojalá

Voz 1991 08:56 la ojalá llegue ese patrocinador para que os ayude Víctor a dar ese pequeño saltito de de calidad y poder ir creciendo poco a poco Víctor Miguel Fernández mucha suerte en el partido de mañana en lo que resta de temporada vale