Silvia Navarro: "Estamos súper arropadas por nuestra defensa"

Voz 1991 00:00 vamos con el balonmano la selección femenina disputado el cuarto partido de clasificación para el Europeo de Francia veníamos de una derrota contra Alemania hoy Nos volvíamos a enfrentar al conjunto germano teníamos que ganar evidentemente para no meternos en problemas porque ya sabéis que se clasifican las dos primeras elecciones hemos vuelto a poner como primeras de grupo Roberto Ramajo qué tal muy buenas

Voz 1825 00:23 hola qué tal día como muy buena gran victoria del equipo

Voz 1991 00:26 español

Voz 1825 00:26 sí Victoria muy bonita aquí en el vasca en San Sebastián veintisiete veintitrés primero con una gran respuesta del público donostiarra llenando el pabellón José Antonio Gasca con más de dos mil espectadores más de dos mil seguidores de las guerreras que yo creo que desde el principio en salió muy enchufada con ganas de quitarse esa espina de la derrota en esto o cómo se produce se produjo con malas sensaciones y sobre todo con una gran aportación en la defensa y la portería no esta semana cumplió treinta y nueve años parece que ha hecho un pacto con el diablo ha vuelto a estar impresionante en la portería con quince paradas una grandísima silla abarrota bien secundada porque no me quiero olvidar de Ivette muy son con sus cinco goles y también buena Alexandria Barbosa con sus seis goles que también han contribuido a esta victoria muy importante veintisiete veintiséis es de las guerreras frente a la selección de Alemania se hace España se coloque líder de su grupo en la búsqueda en la pelea para estar en el Europeo que Francia adelantando a la selección de Alemania y te decía antes una espectacular Silvia Navarro quince paradas la mejor del partido sin ninguna duda Yago

Voz 1991 01:35 sin lugar a dudas una de las grandes protagonistas y una de los pesos pesados de esta selección que se ha regenerado pero que ella sigue como decía Ramajo ha cumplido treinta y nueve años pero está pletórica Silvia Navarro qué tal buenas noches o la doce muchísimas felicidades eh

Voz 1 01:50 hoy ha ganado y con autoridad

Voz 1991 01:53 días ha ganado bien siendo superiores duros queríais quitar también la espinita que tenía clavada el partido anterior

Voz 1 02:00 si no lo sé pero yo creo que moralmente yo creo que el partido del miércoles no fue campeón de destinamos que desquitarse

Voz 1991 02:08 que que os pasó el miércoles porque se puede perder en algún momento contra Alemania pero quizá no estuvo a la altura no fue un treinta y tres veinticuatro

Voz 1 02:16 sí yo creo yo creo que no había que refrendarlo y no jugando aquí en casa no ha tenido que partió el miércoles era para olvidar estuvimos en avisando yo creo que era importantísimo no en el poder conseguirlos con peor declara de cara al futuro

Voz 1991 02:32 ya lo tenemos todo encarrilado nuevo no había igual había es normal no que generen un poco de dudas cuando se viene de una derrota pero hoy se vuelve a ganar Nos volvemos a poner primeras en la en la clasificación vuelve la tranquilidad

Voz 1 02:45 sí yo creo que mentalmente yo creo que si estamos tranquilas no ya digo pero pero bueno estoy tranquila habrá para su club

Voz 1991 02:54 las hecho hoy quince paradas eso significa que nos han dado mucho trabajo y que estás en un momento fantástico

Voz 1 03:01 hombre extensa hiperronda parada Kojo Annan Pedro qué significa nada así que quiere tampoco compañera darle estamos super arropado por los padres

Voz 1991 03:10 a esta hora no te preocupes que ya se puede decir que en lo que quieras de un tipo de problema pero si yo creo que eso es algo fundamental no la defensa de España que siempre es tan potente siempre es tan sólida

Voz 1 03:23 yo creo que tengamos ha confiado siempre lo digo me cansé de decir la verdad medio trabajo hecho hoy al final se mete enferma

Voz 1991 03:28 es un treinta y nueve años y estás como si tuviese es veintiuno

Voz 1 03:32 vamos como se ve ya lo tengo ahí a mi espalda pero bueno que tomar agua Falcón

Voz 1991 03:39 no pero sí esto es lo que decimos siempre no uno uno tiene que estar compitiendo mientras Sevilla competitivo tú lo eres oye mientras te encuentres bien es absurdo no pensar en la edad a Mírame resultados DNI

Voz 1 03:52 bueno el me aguanta una lesión importante y a como te digo el corredor me dijo tiene ese deporte me me entre no

Voz 1991 04:01 oye qué ambientazo había hoy es así da gusto

Voz 1 04:04 es espectacular siempre a jugar aquí sido ha sido tremendo en el campo hasta ahora sido por teléfono es una vamos a jugar no

Voz 1991 04:16 Silvia esto no es nuevo eh ya desde hace tiempo las guerreras sabéis enganchado a la gente yo creo que allá por donde vais del territorio nacional tenéis mucho apoyo y notáis el calor

Voz 1 04:27 si nos vamos estoy abierta aunque el apoyo en redes sociales que la gente se vuelca con nosotras no porque porque es la jugada gracias mamá Jorge me habré

Voz 1991 04:38 tenemos ese europeo de Francia en noviembre el gran objetivo evidentemente la pelea por las medallas no hay otra

Voz 1 04:43 sí sí lo hemos hecho el trabajito ahora hay que pensar ahora en el futuro es que somos ahí

Voz 1991 04:49 pues sí estaremos en noviembre pendientes de la selección española femenina de balonmano que va a pelear seguro por las medallas por lo menos va a competir como hace siempre Silvia Navarro enhorabuena

Voz 1 04:59 venga muchísimas gracias gracias por todo

Voz 1991 05:01 a Silvia Navarro la portera de la selección española con un nivel fantástico un nivel extraordinario y treinta y nueve años y hay sigue siendo uno de los pilares importantes de esta selección Ramajo lo comentábamos ahora con con Silvia la verdad es que es maravilloso también de que se ha vivido hoy el calor que siente esta selección

Voz 1825 05:21 sí la verdad es que era la primera vez que venía las guerreras a Donosti un poco de incógnita no debe de cierto temor cómodo a responder el público donostiarra aquí es verdad que hay mucha afición al balonmano gracias al al Bera Bera no que ese tipo que los últimos años lo ha ganado todo pero la verdad es que al final yo creo que ha superado las expectativas que el gas se ha quedado pequeño siguiese una instalación más grande en Donosti para acoger el evento seguramente también se habría llenado ya ha sido una maravilla ver como al final del partido todas las jugadoras eran aclamadas por la por la afición que se ha acercado hasta hasta Donosti por por las jóvenes promesas de de del del balonmano y cómo a la propia Silvia Navarro el han cantado el soriana Suri no han parado de pedirle autógrafos y que parecía Cristiano Ronaldo una auténtica maravilla yo hago yo la verdad es el no gustó mucho balonmano yo he disfrutado muchísimo de sí sí sí

Voz 1991 06:08 que se lo merecen porque eso lo llevan currando desde hace mucho tiempo en el parquet gracia Ramajo un abrazo un abrazo