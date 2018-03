El Larguero: España prepara el amistoso contra Argentina y empieza el Mundial de Fórmula 1 (24-03-2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

buenas noches y bienvenidos al larguero de este veinticuatro

de marzo día en el que ya sabéis

Voz 1991 00:46 que la selección española ha vuelto a nuestro país después de disputar partido anoche en Düsseldorf frente a la selección de Alemania con la que empatamos a uno Icon novedades en los nuestros porque ha abandonado la concentración David Silva por motivos personales por lo que evidentemente no va a estar en el partido el próximo martes en el Wanda lo político frente a Argentina por cierto que en ese partido tampoco va a estar Ángel Di María que ha dejado la concentración de la albiceleste por eh problemas físicos el que sigue siendo dudas Leo Messi que no jugó ayer contra Italia y que no se ha ejercitado hoy con el resto de sus compañeros que que habrá que esperar a ver cómo evolucionan los próximos días el jugador del Barça Iber sí puede estar en ese partido e frente a la selección española lo que tienen claro en argentinas que no van a arriesgar ni lo más mínimo es decir que si Messi no está bien no está al cien por cien Hinault tiene tiene el mínimo riesgo de lesionarse más de lo tocado que está en no bajar ni un solo minuto así que nada en un instante conocemos la última hora de los nuestros que han entrenado por la mañana en hay que han disfrutado de tarde noche libre pero antes os cuento resto de noticias que nos ha dejado el día que son unas poquitas como que ha jugado la selección sub diecinueve en Benidorm partido valedero para la clasificación del Europeo de la categoría ya sabéis es una especie de mini torneo con la disputa de todos los partidos estos días y donde sólo se clasifica el que acabe primero irnos la vamos a jugar también el próximo martes contra Francia porque hoy hemos derrotado con claridad a Bélgica tres cero y además hemos fallado un penalti con dos tantos de Abel y otro de Pozo así que como hemos ganado hoy en el primer partido empatamos contra Bulgaria tenemos que ganar a Francia porque los galos han ganado sus dos partidos el encuentro va a ser a las cinco y media de la tarde y no nos vale el empate porque ellos están con seis puntos nosotros estamos con cuatro si les ganamos nos pondríamos con siete si empatamos eh sería Francia e a ese campeonato eh si ganamos nos metemos nosotros la cuenta son fáciles en Segunda División han disputado partidos correspondientes a la jornada treinta y dos en el encuentro de la jornada en el partido el Molinón ha ganado el Sporting de Gijón uno cero al Rayo Vallecano con gol de dorado en propia puerta Victoria como digo importantísima para el conjunto asturiano que recorta tres puntos al líder en la lucha por el ascenso directo el Rayo se mantiene primero con cincuenta y siete puntos a la espera de lo que haga el Huesca mañana que tiene la misma puntuación también cincuenta y siete ya al Sporting se pone con cincuenta y cinco es decir que está tan sólo a dos del ascenso directo a Primera División antes es Lugo cero Valladolid cero Córdoba uno Oviedo uno Reus uno Almería cero Albacete cero Cultural Leonesa cero donde se ha vivido la anécdota del fin de semana por lo menos la imagen curiosa y es que el entrenador del de la Cultural Rubén de la Barrera en ha sido expulsado después de haber eh metido de haberse metido en el campo eh con el partido en juego y haber cortado una contra del equipo rival Se da la circunstancia que el entrenador del Albacete es Martín Monreal Monreal al que le pasó lo mismo ya hace unas cuantas temporadas de hecho fue en mil novecientos noventa y nueve en un Leganés Badajoz e Monreal también metió el pie en ese momento para cortar el avance de de un contrario fue expulsado y evidentemente fue sancionado el árbitro lo ha reflejado en el acta lo que ha sucedido hoy por supuesto y habrá que esperar a ver lo que dice el Comité de Competición decía hoy Rubén de la Barrera después del partido en sala de prensa muy optimista que había hablado con el entrenador con el árbitro que lo había dicho que que sí bueno que uno o dos partidos Si bueno pues que se relaje que se relaja el técnico de la Cultural que Lehman a unos cuantos partidos de hecho a Martín Monreal como digo en el noventa y nueve por una acción exactamente igual le cayeron diez o que no no creo yo que ahora a Rubén de la Barrera le vaya a caer uno o dos partidos que se vaya preparando porque la sanción va a ser por el estilo pero vamos tiene que decidir el Comité de Competición en Fórmula uno han disputado los entrenamientos oficiales del primer gran premio de la temporada Gran Premio de Australia y la vida sigue igual porque la pole ha sido para Luis Hamilton con Raikkonen segundo y Sebastian Vettel tercero en cuanto a los españoles Carlos Sainz va a salir desde la novena posición y Fernando Alonso desde la décima el asturiano acabó undécimo pero se ve beneficiado por la sanción de de otros pilotos por lo que gana un puesto en la parrilla de de salida a la hora de la carrera siete diez de la mañana ya sabéis eh que esta madrugada cambiamos la hora a las dos pasan a ser las así que no despisté is en balonmano la selección española femenina ha jugado partido valedero para la clasificación para el Europeo de Francia de dos mil dieciocho el combinados española jugado contra Alemania ya ha ganado por lo que recupera la primera posición con lo cual prácticamente estamos clasificadas para ese campeonato a y que no se olvide en tenis ha caído Roger Federer en Miami esto significa que Rafa Nadal recupera el número uno del mundo y además Federer ha anunciado que que renuncia al a los torneos de tierra batida entre ellos evidentemente eh Roland Garros las doce seis minutos contado todo empezamos

Voz 4 06:11 empezamos hablando de la selección española de fútbol que ayer disfrutaba amistoso

Voz 3 06:14 pero en Alemania contra actual campeona del mundo dejando una grandísima imagen una

Voz 4 06:19 la primera parte fantástica segundo tiempo fue más igualado pero nos volvemos con los deberes hechos en ese partido con buenas sensaciones como digo con un debut

Voz 1991 06:28 ante Rodri ya pensando en el partido de Argentina Antón Meana qué tal muy buenas hola qué tal Yago buenas noches donde no va a estar David Silva que hoy ha abandonado la concentración

Voz 0231 06:37 sí por motivos personales no va a estar en el partido contra la selección de Sampaoli esta mañana ya no estaba en el entrenamiento con Lopetegui por motivos personales nos quedamos sin Silva un jugador diferente posiblemente el jugador que juega con más regularidad el que tiene más talento el Faro de este equipo desde la Eurocopa de dos mil ocho el Mundial de Sudáfrica que decir de su gol en la final de la Eurocopa del dos mil doce contra Italia en Kiev es una pena esperemos que pronto pueda recuperarse de este golpe anímico un pequeño problema personal que esperemos termine en nada y que va a permitir

Voz 1786 07:08 hacer cambios en el once ver nuevos futbolistas

Voz 0231 07:11 lo que no dedicarle a Silva una victoria ante Argentina que ya está en Madrid y que tiene ganas de

Voz 1786 07:17 repetir triunfo Yago después de la ganado ayer

Voz 0231 07:19 dos a cero en Manchester a Italia

Voz 1991 07:22 si hay ganas de disputar ese partido contra Argentina porque fue bueno el partido contra Alemania las cosas como son eh pero Argentina sobretodo creo que ahí hay ganas de que este Messi es que es así

Voz 0231 07:37 si hay ganas de que este Messi hay un poco de de de de subidón después de lo de ayer en Düsseldorf hoy se veía en el ambiente en el entrenamiento que los jugadores están contentos y encima tú querías muy de Argentina tener delante Argentina mujer delante a Messi motiva a cualquiera no es un amistoso de medio pelo es en el Wanda Metropolitano en la primera vez que va a jugar en el Wanda la selección española es contra Messi que hoy no ha entrenado con sus compañeros había mucha expectación por ver a Messi en Valdebebas no ha venido se ha quedado en el hotel de concentración en el Eurostar no ha pisado la ciudad deportiva de Valdebebas en principio mañana así que le veremos en la casa de Cristiano está programado el entrenamiento de Argentina para las once menos cuarto de la mañana pero hoy nos quedamos con las ganas por la mañana le preguntaban a Saúl en conferencia de prensa sin prefiere jugar contra Messi o mejor contra Argentina sin Messi

Voz 1313 08:26 si al final lo que nos interesa es que cualquier jugador de nuestro posesión este con salud que no tengo lesiones pero Argentina tiene un gran equipo tiene a los jugadores y no está Messi va a estar corrida que te la puede liar en cualquier momento hay que tener mucho cuidado con con cualquier jugador de la selección argentina

Voz 1991 08:44 hombre Saúl yo con todo el cariño del mundo yo ya tú a hacer una carantoñas a tu compañero de equipo pero eh a día de hoy en ya veremos en el futuro entre Correa y Messi hay una pequeña diferencia no es por nada que está muy bien que probablemente los aficionados del Atlético de Madrid les apetece les apetece ver a Correa que es uno de los suyos en su campo con Argentina enfrentándose a España pero lo de Messi que no han sido nos engañemos formalmente de acuerdo que está bien hombre que su compañero le lanza en hito pero pero vamos

Voz 0231 09:17 ha sido un buen guiñol de de de una Argentina como tú dices que no tiene Di María que se ha quedado fuera de la convocatoria por esas molestias tampoco tiene el Kun Agüero que ya antes del partido contra Italia se quedó fuera de la expedición de Sampaoli que no tiene la porque no le llama el seleccionador porque a Messi no le gusta mucho jugar con el futbolista de la Juventus que tiene así como gran figura a Gonzalo Higuaín que se va a enfrentar a una España muy motivada fíjate en la siguiente frase de Lucas Vázquez cuando le preguntábamos por la ilusión que despierta este equipo después de una victoria o del buen partido con empate mejor dicho en Alemania ante el equipo

Voz 0753 09:52 estamos en un momento en el que hay que estar ilusionado yo

Voz 1313 09:55 pero que es el juego de la selección está siendo muy bueno la filosofía es espectacular es momento de de disfrutarlo de de trabajarlo para que lleguen los objetivos Si bueno vamos en buen camino

Voz 1991 10:08 damos segundo Meana que ahora cabo contigo no de forma literal pero nos vamos a Argentina para hablar con nuestro compañero de Olé Juan Pablo Méndez para ver cómo está Argentina eh y qué es lo que esperan del partido de del martes hola Juan Pablo qué tal muy buenas

Voz 5 10:22 hola qué tal muy buenas noches un saludo para toda la audiencia exteriores Djukic miramos bueno ahora exige a que hace ha mostrado una evolución contra Italia una Italia que está en proceso de transición ver cómo se puede conocer un poco más ahora con Messi que es el tiene que evolucionar porque era inmediata del Mundial exige un requiere mejorar el ahí

Voz 6 10:42 cierta reactivación en Argentina con el rendimiento cabida ante Italia

Voz 5 10:45 todos mareas de lo racional no da para ponerlo como cansan Bierzo el Mundial porque recuerdan la Fenosa clasificatoria que tuvo en la derrota cuatro dos contra Nigeria del mal amistoso anterior hay debilidades todavía saca defensivas y corregir así estamos hablando de un proceso que tuvo tres entrenadores en la Feria del Mundial lo cual es una ventaja

Voz 1991 11:02 corto plazo y mirando está amistoso contra España se cree que va a llegar Mesia ese partido

Voz 5 11:08 que se lo que tenemos por parte de nuestro enviado especial que es Sergio más Madrid es que va a jugar algunos minutos hizo que Cho descartaría que fue el los noventa minuto completo creo que esto también

Voz 6 11:19 tiene que ver para darle una tranquilidad al Fútbol Club Barcelona

Voz 5 11:23 qué tiene que jugar pensarlo trampa vamos a ir experimentar también les quiero recordar que San Paulino no sabe acuerdo jugar al Mundial a tu rival de eficiencia como como como es España no yo también tiene que ver con el colegio funciona que a la que puede plantearse en hell tira está fuera de que la quiero mucho en el tiene que no jugó en el equipo pero bueno que con Messi necesariamente que evolucionar de los textos un jugador con una gran petición pero no no hay comparación con Messi por supuesto que ningún jugador en la en la selección argentina se puede comprar con Messi

Voz 1786 11:57 no no en el mundo

Voz 5 11:59 bala que yo no creo que no lo quiere lo que pasa es que Divar hace dos tres meses ustedes recordarán una frase que Putin te dice dio como acá

Voz 1786 12:08 sí sí

Voz 5 12:10 la posición de esa declaración empecé a hacer el mapa de calor de de la Agencia Utah logró el servicio no le gravemente y estuvo es más hay calor y Puccini independientemente de la función que es que creemos que similar las condiciones pactadas dignamente la misma Iker que Divar cometió una imprudencia hace esta declaración que molestó a Sampaoli porque esas está condicionando con esta declaración no hizo explican parte que siendo un jugador clave en esta convocatoria

Voz 1991 12:36 sin Cecilio me lo apunto de me lo apunto para utilizarlo por aquí porque hay muchas ocasiones en las que uno busca alguna expresión para para reflejar estas situaciones me parece una expresión fantástica es decir que tenéis la la sensación de que el propio Di balas el que ha hecho que no esté de la selección

Voz 5 12:53 sí he su tupé recordará esa declaración que hizo en la primera un partido hoy tan

Voz 1786 12:57 sí sí sí

Voz 5 12:59 la eh no no creo que no no puede hacer una declaración que la cual es cauto limitando como futbolista es decir con Messi porque nadie iba a petición hombre cuando tienes un jugador siempre de semejante calidad de técnica de capacidad de cualquier tantos títulos tú te tienes que adaptar tienes que movilizarme en algún lugar del campo para poder complementarse pero no puedes hacer ese tipo de declaración de dieciséis no consta aunque tú te saben que Sampaoli no hace declaraciones a la prensa que en conferencias

Voz 0171 13:28 si no conocemos bien

Voz 1991 13:32 conocemos bien a Sampaoli que no el trato con los medios de comunicación no no es el más fluido que hemos fue hemos podido ver hablando de Sampaoli se ha recuperado la ilusión en Argentina después de los anteriores seleccionadores que dejaron sensaciones muy malas al frente de de la albiceleste con Sampaoli ha vuelto podíamos decir que ha vuelto la ilusión

Voz 5 13:53 mover a la mente moderadamente recuerda lo que te dije al principio era charlar e está presente primero hay que tener en cuenta que el público argentino consciente que futbolistas como Higuaín Agüero Di María Emilia el arquero Romero eh y Motta Mendi Podemos decir arrastran la la carga de las tres finales pérdida sobre todo Higuaín que ha hecho declaraciones muy optimistas pero él para parcheado opciones claras de gol en la final que perdió en Argentina ir tenemos que ser conscientes que eso psicológicamente esa es la este par de la mochila que lo hagan solucionó con lo cual tiene en que hay que positiva la imagen que se ha dejado contestaría pero todo todo moderadamente hay recuerden que hay un determinismo histórico por el cual que en Europa en los Mundiales los equipos duro periodos

Voz 1786 14:44 hubo una sola excepción con Pelé

Voz 5 14:46 ignoro en abril el público argentino es consciente de eso al además eh eh acampados ahora está definiendo el más decantar seguramente en el Mundial lo que Dimas que con el cuatro dos tres uno que es el que ha optimizado independiente al ganar la Copa sudando caras eh nos parece que no va a jugar colilla tres parece que están encontrando los laterales que son bultos Italia cinco quincenal la larga distancia lo que pueden ser los laterales de Brasil no pero bueno e encontró un equipo y la el hecho diez y los aquí convenimos racionalmente la ilusión puede hacer que deja con una buena imagen en el Mundial de Rusia con la expectativa es ser campeón del mundo porque hay amplia distancia sobre todo ante Alemania hay sin dudas ante Brasil FISA Neymar Guterres recuerda que en el partido de eliminatoria con Messi todos los jugadores hubiera civiles pegó un baile bárbaro

Voz 0753 15:35 ah mira

Voz 1991 15:37 a acabo después de la buena imagen contra Italia teniendo en cuenta la cercanía del Mundial Se considera que lo que saca contra España va a determinar un poco donde está Argentina de cara a esa cita mundialista

Voz 5 15:51 seguramente seguramente pero otras repito su rival arriesgó es obvio al derribo porque da una mala imagen contra España fue saber el bastantes moralizante no que está viene con Messi te puede hacer algo más tiene que mejorar eh pero eh sí estuvieron arriesgo por algo Sampaoli concitó quiere jugar con que tenía por algo San Paulino quería jugar contra España hubiese preferido un rival de más dentro de exigencia no porque quedar mal expuesto en la feria de un Mundial puede ser un golpe también para la autoestima de los de los futbolistas

Voz 1991 16:21 aún crecí déjame que te haga la última que me acaba de Sentinel la sensación en Argentina

Voz 7 16:26 qué es la última de Messi

Voz 5 16:29 eh creo que sólo que depende ella había hecho una declaración hace un par de meses en países por el cual dijo que hicimos va mal en el Mundial de anuncian Omar para todos yo creo que sí llevaba muy mal Le seguramente Messi mal puede tener una actitud como la que tuvo tras la final de la Copa América del dos mil dieciséis Se dijo la Copa la selección que para mí no para mí después de bueno lo convencieron devolver Davos Bauza mismo el técnico de la selección argentina que no es un buen Pazos

Voz 8 16:55 no habla mucho

Voz 5 16:58 en la decisión de Messi devolver no pero hoy no no existe tendría treinta y cuatro años en él

Voz 8 17:03 el Mundial dos mil veintidós me parece que para un nunca

Voz 5 17:05 como él darse de baja sería sería hasta el final no depende de cómo sea la carga anímica de para Messi en el caso de que decirle ahora Argentina esa muy mal impenitente que para gran parte el público argentino volver a correr el otro final sería sea inaceptable otra fecha el señal de Ecuador como Mascherano que ya no es ese equipo y cuando juegue la idea de Sampaoli pesarlo como Guardiola de marcador central en el fondo sin duda Allegri Marías probar sin duda de Higuaín el que pitan Agüero eh quizás de Narciso Romero trono hace ahora doce llamase es éste sería muy difícil una o porque su creación la cuarta frustración dado fuerce pasáramos varios jugadores continuar precio creo que te estamos hablando de Messi para para probablemente el mejor jugador de la historia pero vamos a debatir ahora no pero sin duda está entre el total hay bueno y que que se va a hacer algo mundial de Se va frente a los treinta años de la selección hizo también esto tiene que ver la carga la de la presión que puede recibir de sus esposas no que que que que no que que lo que también Mali suizo también pasa todos lo sabemos

Voz 1991 18:07 Juan Pablo Méndez compañero de Olé no debiera desear suerte para el partido del martes pero en el Mundial sino ganamos nosotros vosotros un abrazo

Voz 1786 18:14 bueno he Meana

Voz 1991 18:18 he visto cómo está Argentina en yo creo que está

Voz 9 18:20 la optimistas

Voz 1991 18:23 más de dónde vienen sobre todo después de la clasificación que han tenido generando muchísimas dudas pasándolas canutas prácticamente hasta el final una buena imagen por eso Sampaoli no quería jugar contra España que es un arma de doble filo tú haces un buen partido e ganas o en patas eh o incluso pierdes por la mínima en sus joe pues bien no pero si España de My Lai te meto un tres cero os tras la estocada puede ser importante

Voz 0231 18:49 sí yo sí que he notado en los enviados especiales que han venido al entrenamiento por la tarde la ilusión que tú dices en Sampaoli en cómo ha triunfado el entrenador por ejemplo en el Sevilla es verdad que luego salió regular de Nervión pero media temporada de san Pauli en Sevilla fue muy buena demostrando que tenía nivel para triunfar en grandes equipos del fútbol europeo tiene ante sí el reto no de trabajar para que Messi esté contento y creo que está abordando hoy estaba como es habitual Pepe Costa el mítico trabajador del Barça que se encarga de que Messi esté contento ha visto el entrenamiento de Argentina aunque no estaba Messi con el staff técnico de la AFA de de Sampaoli un equipo eso que gira en torno a Messi que tiene jugadores muy muy buenos y que también vienen jugadores que son con más nombre en Argentina puede que en Europa yo sí que creo que para ellos el partido del martes es importantísimo una carta de presentación en el viejo continente antes de jugar un Mundial con el mal sabor de boca de la fase de clasificación noto que España está ilusionada pero que Argentina está ilusionada también obligada

Voz 1786 19:48 a dar una mejor imagen de lo que ha hecho en el último

Voz 0231 19:50 el año futbolístico oye que tengo cinco colegas que viene

Voz 1991 19:53 fuera que les he dicho les he dado tu teléfono en las consigue esto entradas para el país

Voz 7 19:56 pero no sí que me llamen que me llamen sin problemas no

Voz 1786 20:00 otra cosa es que les coja pero que me ya es un problema que me llamen por teléfono y ya veremos lo que hacemos pero no solemos

Voz 0231 20:06 dar a la gente fuera de los estadios que llame ni

Voz 1786 20:08 algo haríamos algo haríamos como Sporting está

Voz 1991 20:11 contento eh además de verdad

Voz 10 20:14 de verdad redacción alegría más total gracias

Voz 1786 20:19 ha hablado no lo niego mañana hablamos

Voz 0231 20:21 con esta eso de noche libre hasta la hora de comer una y media no tienen que llegar mañana a la Ciudad del Fútbol

Voz 1991 20:26 trazas fáciles a hacer feliz a Meana uno uno cero se pone a dos puntos del ascenso directo ya tienen Meana feliz una semana

Voz 0231 20:33 pues sí ya ver el Cádiz Huesca del lunes muy tranquilitos

Voz 1991 20:36 a ver qué hacen los dos equipos vamos con el Cádiz hay que lo sepas a ello

Voz 10 20:39 me lo imaginaba no sorprende

Voz 1786 20:43 un abrazo para hasta luego las dos

Voz 1991 20:45 sí veintiún minutos vamos con la sub diecinueve que hoy ha dado un paso importante para estar en el Europeo de la categoría

Voz 11 20:54 buenas noches

Voz 1991 20:55 el sorteo del euro Jazz de ayer le conviene

Voz 0171 22:35 hola qué tal muy buenas noches pues del efecto España Francia quién gane el partido estará él

Voz 15 22:42 próximo mes de julio en Finlandia en ese europeo sub diecinueve que que lo principio bueno pues la selección española quiere estar la verdad que ha sido un partido rabito el de

Voz 0171 22:53 esta tarde donde la selección española ha ganado por tres cero a ver

Voz 16 22:57 así que con dos goles de Abel Ruiz

Voz 0171 22:59 del Barça y uno de Sevilla de de Pozo en un partido donde la primera parte de la verdad que la selección española top

Voz 16 23:06 todo mucho a los belgas han estado bien situados en el terreno de juego falta diré

Voz 0171 23:13 los últimos treinta metros en A Illa afines al hombre la selección española pero al final el equipo de Luis de la Fuente la segunda parte pues ha marcado la diferencia sobre todo en la recta final hago la recta final de la primera parte con con ese gol que abría la lata en el minuto cuarenta y cuatro de la primera con pozo con la que el jugador de desde el Sevilla ahora como bien decías bueno pues hay que ganar el próximo martes a las cinco y media de la tarde en Benidorm dicen que Benidorm letra hay muchas otras así que hay que ganar dos potencias tremendamente importantes jugadores sub diecinueve que que destacan en estas dos selecciones

Voz 1786 23:48 pues sí ojalá siga atrayendo suerte Benidorm a la selección española hoy protagonismo para el bigoleador Abel Ruiz qué tal buenas noches

Voz 0165 23:57 hola buenas noches buena la buena eh por por el partido

Voz 1991 23:59 con el resultado y por los goles gracias muchas gracias no a jugando casi en casa con la familia en la grada me imagino que estarías extramotivado o no

Voz 0165 24:08 sí sí la verdad es un partido muy bonito no hemos conseguido una buena victoria Hay con posibilidades para el último partido que lo que buscábamos Si para clasificarnos para Europa cambia

Voz 1991 24:18 no se notaba al principio del partido la tensión de que eran Port Un para un encuentro en el que os jugáis todo

Voz 0165 24:24 sí bueno al final todos los partidos se juegan contención no todos los partidos tienen sobre su plus de detención y hay que tenerlo no así salimos hay que hay que jugar dos partidos no con esa tensión y intentar hacer lo mejor posible

Voz 1991 24:36 Nos ha costado un poquito hasta al filo del descanso no hemos conseguido marcar

Voz 0165 24:40 sí sabíamos que que Bélgica era un equipo muy muy duro un equipo muy físico que que no se hagan las cosas difíciles ya hemos sacado adelante

Voz 1991 24:48 de dos maneras creo que ese gol al filo del descanso ha tranquilizado os ha liberado incluso de alguna manera en el segundo tiempo hemos visto la mejor España

Voz 0165 24:57 sí que era un un gol pronto no para para podrá a adelantarnos en el marcador oí poder jugar más tranquilo Si el lo que hemos buscado bueno al final lo hemos conseguido antes del descanso y luego la segunda parte ha sido más dura

Voz 1991 25:10 si no seguimos acordando desempate contra Bulgaria

Voz 0165 25:14 bueno fue un partido aparte de diferente no un equipo diferente a Bélgica y nosotros intentamos hacer nuestro juego al final pues el partido acabó cero cero y bueno y ahora ya en Francia que que es lo que es lo que viene ahora hay el reto que tenemos adelante

Voz 1991 25:28 sí porque además esto es muy sencillo hay que ganar sí sí o sí no estamos fuera es que es así usara la matemáticas aquí no fallan

Voz 0753 25:35 ah

Voz 0165 25:36 correcto si después del partido de Bulgaria sabíamos que teníamos que ganar a los dos siguientes y hemos conseguido el primer objetivo y ahora vamos a por el segundo que que de la verdad que tiene un gran premio

Voz 1991 25:45 en lo bueno que jugamos en casa no el hecho de que se juega este torneo eh en Benidorm con el apoyo de la la grada hoy hay que darle el mérito que tiene el estadio no es no muy grande pero hay que darle mérito que tiene porque el día estaba feo eh

Voz 0165 25:59 sí era gramos la gracia no a la gente que viene apoyarnos Si hay nos ayuda no nos ayude a nosotros en el campo notamos esa calor de la grada de de nuestra gente Hay lo agradecemos

Voz 1991 26:11 para los que no conozcamos que vamos a tener el martes delante como es Francia

Voz 0165 26:17 Francia es un equipo muy físico un equipo muy potente con jugadores muy muy potentes que nadie que van a darlo todo seguro va a conseguir esa clasificación al igual que nosotros iba a ser un partido

Voz 0796 26:28 muy disputado

Voz 1991 26:30 la verdad es que miramos en la convocatoria que hay en España Abel estás

Voz 9 26:34 tú Ferran Torres Pozo

Voz 1991 26:37 Anes Beltrán Brahim joe también una generación de futbolistas fantástica

Voz 0753 26:43 sí la verdad que todos no somos somos

Voz 0165 26:46 los grandes compañeros Si todos juntos seguro que conseguiremos grandes cosas

Voz 1991 26:50 yo te ha dicho la familia

Voz 0165 26:53 nada no lado los ex abogado y muy bien muy contento de que están aquí a abollarle Dome y la gracias porque porque para mí lo son todo no

Voz 1991 27:00 van a estar el martes también

Voz 1786 27:02 si daba por supuesta José habrá que meter otros dos chicha ritos no superemos Abel Ruiz mucha suerte enhorabuena

Voz 17 27:11 muchas gracias a vosotros

Voz 3 30:05 en Segunda División teníamos partidazo en la jornada de hoy es la jornada XXXII se enfrentaba el primer

Voz 1991 30:12 lo contra uno de los aspirantes a luchar por meterse en la pelea por el ascenso directo era un Sporting de Gijón Rayo Vallecano y al final con gol de Elustondo en propia puerta y ha ganado el Sporting de Gijón que les recorta tres puntos de oro al conjunto madrileño David González qué tal muy buenas

Voz 0480 30:32 qué tal día o muy buenas que poco más llamado estos meses

Voz 0165 30:35 cuántos creo que me vas a llamar de aquí

Voz 0480 30:37 al mes de junio

Voz 1991 30:39 la ojalá porque ya te tuve que aguantar el pasado verano por aquí Nando y con con muchísimo gusto y ojalá te pueda llamar habitualmente porque eso significará que el Sporting está en primer la división hoy David esperábamos un partido entre dos equipos que han demostrado que son creo un poquito por encima de la categoría de segunda división por algo están donde están sabíamos que iba a ser un partido intenso sabíamos que iba a ser un partido con ocasiones yo me lo he pasado muy bien viendo el partido las cosas como son

Voz 0480 31:08 sí ha sido un partido lo que tú dices yo creo que muy bonito de ver muy emocionante ha caido más tensión que a lo mejor fútbol muy combinativo muy bueno pero han sido dos equipos ambiciosos ofensivos e el marcador yo creo que se queda corto en parte también porque los porteros han sido los más destacados ha habido paradones espectaculares tanto de Mariño como de Alberto y al final ha ganado el Sporting en buena medida porque es un equipo al que le salen las cosas va lanzado y las dinámicas en el fútbol son tan importantes que el Sporting ha tenido partidos mejores que éste hizo hoy pues le podían haber pitado un penalti en contra por manos de Sergio Álvarez elevó llega como tú dices es un gol en propia meta de un defensa un centrocampista en este caso del del Rayo Vallecano pero lo dicho es que les sale todo al Sporting y la verdad es que lo que no suele puede reprochar a este equipo que ha cambiado radicalmente es la ambición el talante ofensivo como huyó ni en eso pues ha contribuido muchísimo y luego además baraja le ha dotado de una seguridad defensiva hoy mira que el Rayo lo ha intentado y con Raúl de Tomás ahí han generado mucha guerra pero es que el Sporting lleva ocho victorias consecutivas en casa que se dice pronto lleva cinco partidos seguidos sumando de tres en tres lleva siete partidos sin encajar un solo gol y claro con esos números con el cambio de actitud es muy difícil y por eso el Huesca cayó el lunes ahí en Huesca ganó el Sporting un equipo que no perdía en su campo desde hace un año dos meses y el Rayo que llegaba como líder y que llegaba en un buen momento y en una buena dinámica pues hoy ha caído también

Voz 1991 32:41 hablamos con uno de los hombres importantes de el Sporting de Gijón que está cedido veremos qué es lo que pasa en el futuro Olallo ni qué tal muy buenas

Voz 0753 32:49 noches Baena tres puntitos que habéis conseguido hoy sí la verdad que tres puntos importantísimos que la toma de ascenso directo edad queda un mundo todavía porque ya sabemos cómo es esta categoría pero bueno ya estamos ahí bien posicionado esa ahorrarnos a esta buena dinámica que tenemos y con con humildad y contrabajo y desde hace mano semana

Voz 1991 33:16 dos de los mejores equipos de la categoría en toda la temporada sabía que iba a ser un partido duro no ha defraudado

Voz 0753 33:23 no creo que ha sido un partido de de otra categoría no por el el ambiente por cómo ha surgido el el partido de Lugo mucho vuelta o ocasiones sí la verdad es que que creo que hoy el tacto el Rayo se han vendido como son los sportinguistas a a casa satisfecho

Voz 1991 33:46 si te parece justo el resultado por lo que hemos visto en el en el partido

Voz 0753 33:52 sí bueno yo soy verdad ocasiones pero pero bueno Alberto ha tenido dos dos o tres monos se muy buenas a a Santos y yo creo que que bueno que uno a cualquiera pero pero

Voz 16 34:07 por lo demás llegadas hemos tenido los otros ahí

Voz 0753 34:09 es bueno han tirado dos o tres tiros Alario que estoy cuando se complicaron pero por sensaciones creo yo creo creo que hemos hecho nosotros

Voz 1991 34:19 por ellos reclaman una jugada clave durante el partido una mano de Sergio Álvarez donde te pilla esa jugada

Voz 0753 34:25 yo no las veo que tengo gente delante sí que es verdad yo por ejemplo la comente la jugada con Trejo y propio Trejo me dice que bueno que no cree que sea plenamente pueblo pero ya tiene pegada pero no he tenido sea tiene preguntas y no quería que cuando llega a casa no sabría decir cuándo lo voy

Voz 1786 34:45 lo que es Manuel sí puede ser o no pero que bueno que

Voz 1991 34:48 no pasa nada quiero decir que se quejan de Sámano que no lo ha invitado pues oye chico en este caso han beneficiado os ahora han perjudicado en otros momentos que no pase nada no son circunstancias del partido

Voz 1786 34:58 pero vamos que tiene motivos para quejarse que es lo único que te

Voz 1991 35:01 con nada más

Voz 0753 35:02 sí bueno está claro si su mano Si si es así pues sabe hemos salido beneficiados igual aseguró que en otra ocasión a nosotros nos ha tocado en en alguna ocasión

Voz 1991 35:17 tal cual en diez partidos para el final estáis en el mejor momento de la temporada

Voz 0753 35:24 estamos en un buen momento la verdad que que sí que estamos en buen momento pero claro diez partidos en esto tengo Rías es un mundo y ahora ir cómo cómo cambia el panorama de una semana para para otra ahí luego hay bienes que hay en la clasificación entonces eh

Voz 0165 35:41 es aprovechar este momento que tenemos

Voz 0753 35:43 intentar mejorarlo si es posible

Voz 1991 35:46 ahora ya Johnny Se acabaron las con ya se acabaron las bromas es decir ya diez jornadas de del final os habéis puesto con cincuenta y cuatro puntos a tres del ascenso directo aquí ya el objetivo a dos del ascenso directo aquí el objetivo es claro el objetivo es ir a por el ascenso directo no hay más historia

Voz 0753 36:04 sí es raro raro ahora bien estamos posicionados allí pero es que hay que luchar por ahí lo tenemos ahí les quita pero bueno hay que hay que rebajar la podremos botellón dinámica pues bueno hay habrá partidos pues que que no tenemos y eso es que no unas cosas pues hay que verlos no importa ir siempre sumando porque cabo un ascenso se puede decidir o punto porque cualquier detalle entonces es serio Si trabajando a ir ahora lo tenemos cerquita intentar aprovecharlo

Voz 1991 36:41 para decir las cosas bien que se enólogo me iban a dar collejas estéis con cincuenta y cinco importante hasta Huesca Rayo con cincuenta y siete como ha sido de importante la llegada de Baraja para este equipo

Voz 0753 36:51 bueno la verdad es que que creo que ha sido bastante importante no creo que que que ha hecho

Voz 26 36:58 un equipo muy compacto que concede

Voz 0753 37:01 el poco con con las ideas muy muy claras hace me acabo el futbolista ahí era muy muy competitivo y esa competitividad

Voz 27 37:11 me hice a los otros

Voz 0753 37:14 había que hace pues se ir mejorando ir enseñando nos nosotros mismos por eso el equipo está Grecia

Voz 1991 37:21 eso te iba a decir por lo menos desde fuera no se desde dentro cómo es trabajar con él pero sobre un tipo tranquilo sensato sano de estos que van gritando que se exaltan con facilidad vamos a decir

Voz 0753 37:32 no pues es tranquilo sí que es verdad que es es exigente es es intensos entrenamientos y eso es lo que se hace es algo que te aprietan en el día de Sonora no no te pilla por sorpresa hay riendas a nivel

Voz 1991 37:49 voy terminando miramos la clasificación Johnny estáis los once primeros en diez puntos esto deja a las claras lo difícil que es esta categoría lo igualada no lo pelea lo lo que hay que pelear

Voz 0753 38:02 sí sí la verdad es que esta categoría súper suponía igualada a falta de forradas cómo cómo está el tema eso bonito esta categoría es muy dura pero a la vez es es bueno bonita

Voz 1991 38:13 Zoom eh pero tengo que preguntar bastar Johnny el año que viene jugando con el Sporting

Voz 0753 38:19 no lo sé porque eso no Nobel de muchas de muchas partes de que sucedan cosas son ahora mismo me debo al Sporting pero sin olvidar el origen en este caso que restan dos años más de contrato y en Málaga en bueno en junio pues se podrá oscilar aclaran todas las cosas pero ahora sería cábalas algo que no se sabe qué va a pasar

Voz 1991 38:48 sí pero me imagino que te habrás planteado el hecho de decir jo ello con la temporada que estoy haciendo con el Sporting si conseguimos el ascenso el año que viene tengo que volver al Málaga que tiene toda la pinta otra vez jugando en Segunda División me imagino que por lo menos lo ha pensado

Voz 0753 39:02 no no bueno lo pienso con lo que pienso es en él a Villa en intentar hacerlo lo mejor posible aquí en el Sporting mi como

Voz 16 39:14 como todo es decir yo veo el fútbol inventado otra cosa es lo que lo que te va a pasar que pase ilícito

Voz 1786 39:24 Johnny enhorabuena por la victoria seguir peleando al un abrazo gracias hasta luego

Voz 1991 39:29 David ha vuelto a la ilusión a a Gijón eh después de pasarlo mal durante la temporada yo creo que ahora mismo estáis en el mejor momento y eso más importante llegar a los diez últimas jornadas estando en este estado de forma

Voz 0480 39:41 sin duda porque a principio temporada Sporting ganaba pero no convencía ni ellos mismos sabían que es demasiado en los partidos que no acaban de convencer a casi nadie ni ellos mismos al Sporting la verdad es que es un equipo que transmite Ike buenos dijo a lo mejor otros peor pero transmite que lo que hace no encaja goles y arriba tienen gente como tú lo dices hablabas de Johnny pero mayo

Voz 1025 40:00 con Santos que también está cedido por el Málaga llevan

Voz 0480 40:02 quince goles está enchufadísimo también es que solamente yo creo que con los puntos que le han dado Johnny Santos al Sporting si estuvieran en el Málaga lo tendrían prácticamente fuera de puestos de descenso y hoy de El Molinón ha rugido como hacía mucho tiempo que no lo hacía también a veces yo creo que en el fútbol y en la vida pues hasta las desgracias pueden servir para que la gente pues bueno se una más dice motive más IS recuerdo de Keane

Voz 0165 40:27 hoy también ha sido homenajeado en el estadio lo previa

Voz 0480 40:30 el partido es como un acicate más para el entorno para el propio equipo ahí bueno aparte de eso la seriedad también ha al equipo con decisiones coherentes lo tiene muy buena pinta y la verdad es que el Rayo demostró ser un digno rival pero el Sporting también está demostrando estar al nivel del Huesca al Rayo hizo vamos dispuesto a pelear por esos puestos acción eso directo que hace dos meses no hubiera podido ni creer vamos con lo estaba a cinco puntos incluso el play off

Voz 1786 40:56 a ventajista pero imaginaros ahora mismo la aficionado del

Voz 1991 40:59 Málaga viendo la situación del equipo con un equipo

Voz 1786 41:02 practicamente hundido con pie

Voz 1991 41:04 el noventa por ciento del otro ya en Segunda División está viendo al Sporting está peleando por el ascenso a Primera División con dos jugadores claves que son de su plantilla que por lo que se han sido descartados en su momento Michael Santo si Jony que están siendo de tal inminentes fundamentales y que estoy seguro que les por fin va a hacer todo lo que pueda para quedarse con con ellos está viendo cómo dos tipos que eran de su plantilla están sosteniendo y siendo jugadores pilares básicos en el intento de el ascenso del Sporting también es un ejemplo de David de buena gestión del Sporting de saber conseguir dos cesiones que que bueno más más rendimiento creo que no le pueden sacar

Voz 0480 41:45 desde luego el caso de Maicon Santos no hay ninguna discusión porque ha sido un acierto tremendo jugador que allí no contaba prácticamente para nada aquí apostaron porel le han dado minutos sí ha respondido con goles pero en el caso de Johnny es verdad que es un acierto que haya venido ahora como mucha gente dice como pudo el Sporting dejar escapar a este futbolista

Voz 1786 42:02 es verdad lo tierra está herido

Voz 0480 42:05 ir a buscarlo para que se deshiciera el entuerto es verdad que es un acierto haber apostado por él incluso con las dudas que podía generar más que en el Málaga no rasca bola la gente decía físicamente cómo va a venir un jugador para el que es tan importante la punta de velocidad la va a tener buenos vaya si la tiene y además uno de Younes que contagia también por qué es lo que él provoca lo que genera a su alrededor en sus compañeros

Voz 0796 42:26 los rivales que tiemblan cuando se ponen cara

Voz 0480 42:28 así que cien Málaga alguno de no se tiene que estar tirando de los pelos y uno Sporting disfrutando de todos los dos jugadores que están dando muchísimos puntos Si muchísima competitividad al equipo

Voz 1786 42:38 pues nada a disfrutarlo y sobre todo haber contra

Voz 1991 42:40 calidad el partido el lunes entre el Huesca y el Cádiz gracias David un abrazo

Voz 1786 42:44 un abrazo y el resto de partidos

Voz 1991 42:46 empatado a cero Lugo y el Valladolid le ha ganado el Oviedo cero uno al Córdoba el Reus sal Mary ha y ha terminado con empate a uno cero uno cero o cero cero cero cero uno cero uno cero escribía tenía apuntado cero cero pero me daba a mí que no era el resultado uno cero en el otro partido de la jornada en el Albacete cero Cultural Leonesa cero hemos visto una de las imágenes que desde luego lo Weiss habló vamos a ver durante todo el el fin de semana ya ha sido ese momento en el que Rubén de la Barrera el entrenador de la cultural se ha metido en el campo para eh con el partido en juego cortar una contra del del equipo rival Juanma Sevilla qué tal muy buenas

Voz 0796 43:29 hola qué tal buenas noches evidentemente el árbitro una tenía

Voz 1991 43:31 pero ningún tipo de duda en cuanto visto esa acción lo ha expulsado

Voz 0796 43:35 eran los últimos minutos del partido y Rubén de la Barrera el técnico de la Cultural Leonesa pues ha cortado una una jugada de ataque de el Albacete y el árbitro no lo dudó le ha enseñado la tarjeta roja que además el cole todo del encuentro reflejado en el acta que lo ha expulsado por entrar al terreno de juego tocando el balón cortando con ello un ataque del equipo adversario el propio Rubén de la Barrera ha dicho en rueda de prensa que ha sido un acto instintivo según ha catalogado él y que ha hablado al finalizar el partido con el colegiado recordamos Yago porque nosotros hay en cuanto ha sucedido esta

Voz 0753 44:11 hola

Voz 0796 44:11 la jugada pues hemos retrocedido en el tiempo y hemos acordado lo que ocurrió en mil novecientos noventa y nueve

Voz 1786 44:19 con un tal Enrique Martín Monreal

Voz 0796 44:22 drenando al Leganés y que hoy consolidar el destino Enrique Martín Monreal es el entrenador del Albacete Balompié en ese año en mil novecientos noventa y nueve Martín Monreal sancionaron con diez partidos de sanción multa de quinientas mil pesetas de la época lo que ahora son tres mil euros así que puede costar demasiado caro lo que ha hecho ya Rubén de la Barrera que le pueden caer hasta doce partidos y de esta manera se puede perder ya todos los partidos que restan para el tramo regular de la competición en la división de plata del fútbol español si te parece pero vamos a escuchar tanto a Rubén de la Barrera como Enrique Martín hablando de esa jugada en los minutos finales del partido del Carlos Belmonte

Voz 28 45:00 no me preocupa porque hable con el árbitro al al finalizar Hay tal

Voz 1991 45:04 cómodo ha reflejado lo hemos estado hablando pues él

Voz 28 45:06 entiende que que un partido máximo dos es decir los una situación en la que yo pues se interrumpa una situación de de contraataque fuma ató instintivo sin ánimo de de cortar absolutamente nada

Voz 29 45:15 pero a Rubén le deseo lo mejor y que no les sancionen más allá de un partido no sé yo creo que tampoco ha hecho tanta pupa lo ya pasó de meteros Güler pero debajo por ahí andaba un tipo metiendo una La Bamba en un campo

Voz 0796 45:33 de Enrique Martín recordando que hay un precedente en el fútbol español con una jugada muy similar a la que ha ocurrido esta mañana en ese partido entre Albacete y la Cultural Leonesa y ahora pues pendientes de saber cuál va a ser el castigo para Rubén de la Barrera que ha imitado esta jugada casualidades de la vida como repito delante justo de Enrique Martín

Voz 1991 45:50 gracias Juanma un abrazo hasta mañana

Voz 1786 45:52 un abrazo hasta luego lo que lo que lo que los CAP