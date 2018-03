Quince años de la invasión de Iraq

Voz 1 00:00 sí a mí me llama que ya

Voz 2 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días una hora menos en Canarias y un viaje desde Extremadura que también es largo es yo lo pasé si bien ayer no en la tierra de cerezas

Voz 0874 01:15 digamos que hoy creo que voy a comer solamente un poquito de verdura oye te acuerdas aquellos tiempos en los que para conseguir un título había que aquí

Voz 2 01:22 ah si el examen están con copia de lo que decían además

Voz 0874 01:28 eso en épocas de ACT que hace décadas pero últimamente yo creo que si haces un trabajo lo normal es que no lo hagas a mano un ordenador y que luego queda alguna copia no de de

Voz 1791 01:37 sí hay más vamos obligatorio presentar cuatro copias tiene que quedar registro digital físico en un libro de la presentación del trabajo no es necesario que estudiamos el trabajo del siete coma cinco eh nos referimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid claro

Voz 0874 01:52 no hay después

Voz 1791 01:54 es es un máster semipresencial que no parece que vayan visto mucho por ahí que el examen lo hizo justo el día que la selección española de ganar la Eurocopa eh ha presentado con unas notas que no tiene diseño Ny fecha de entrada no se eh yo puedo traer un día mi libro escolar eh que es lamentable pero todos tienen hay un sello y una

Voz 0874 02:18 las fechas de publicidad institucional la Comunidad de Madrid y la cantidad de información que algunos medios publican sobre

Voz 1791 02:23 sí es evidente además es que sea publicidad ese semi secreta eh lo cual es escandaloso no a mí lo que me sorprende la del periodismo español es que mientras que tú lo sabes vienen estos sueños y Washington Post saca una exclusiva al día siguiente al New York Times aparte es reconocerle el mérito al Washington Post va más allá y ha conseguido una investigación no he encontrado mirar los papeles del Pentágono Ésa es el ejemplo en vacío aquí saca una exclusiva alguien los demás unos por por no meterse otros porque no se quiere otros no sé que luego hablamos de crisis de periodismo lo que hay es una crisis de Baguería no

Voz 0874 02:56 ya conozco lo suficiente para la gente del diario como para pensar que sean publicado esto no solamente lo tienen

Voz 1791 03:01 por supuesto indocumentado y confirmado sino que tendrá

Voz 0874 03:03 en una segunda parte sé donde habrá más

Voz 2 03:07 así que vamos a esperar y a disfrutar pero ha

Voz 0874 03:10 penalizar no sabía un poco más sobre todo por el daño que esto hace al mundo universitario España

Voz 1791 03:13 sí sobre todo la universidad vamos a empezar venga

Voz 2 04:19 vaya marcha lo de ayer en directo con mis hijas

Voz 0874 04:23 me impacta va mucho era tantísima gente en Washington algunos números musicales para mi gusto sobraban pero él mensajera único

Voz 1791 04:30 muy emocionante sobre todo me gustó la el discurso de demás González que es la la chica que habló nada más producirse el acontecimiento recordarán nuestros oyentes que esa chica de origen cubano que tiene pelo rapado al cero seis minutos y veintiséis minutos y veintidós segundos de silencio que son los que tardó lo que tardó el tirador en matar a diecisiete

Voz 0874 04:53 pero aquí la pregunta siempre es para qué vale esto lo está marcha servirá para algo yo ayer por ejemplo hace un par de días en el New York Times publicaba una pieza muy emotiva de un una mujer que sobrevivió a un tiroteo escolar de hecho fue el tiroteo escolar con mayor número de víctimas los en el Middle School en en el año noventa y ocho la mujer decía de ese tiroteo lo malo no es que hagan veinte años es que hace veinte tiroteos de ese tiro

Voz 1791 05:18 si sólo sólo en este año llevamos diecisiete tiroteos en escuelas claro con qué tipo de armas que no son armas digamos de esconder curioso armas de asalto la Asociación del Rifle que es la la el lobby de los fabricantes de armas ataca a los estudiantes atacó muchísimo a Emma por ejemplo González si me dice que les reciba el rifle utilizado en Pac Land que se reconoce que dispara cien balas por minuto es un fusil de caza yo no conozco ningún cazador que necesite cien balas para matar algo no

Voz 0874 05:50 exacto nuestra compañera Marta del Vado la corresponsal en Washington de la SER ha estado siguiendo esa marcha cómo estás Marta buenos días buenas noches

Voz 1510 05:56 qué tal cómo estáis hablando

Voz 0874 05:59 poco de lo que tú sentiste viendo tanta gente junta delante de ese escenario

Voz 1510 06:02 pues sí eran miles de jóvenes con ideas muy claras no es lo primero que se me venía a la cabeza a miles de jóvenes liderando un movimiento como decía uno de los estudiantes que va más allá de etnia de religión eso de partidos políticos y quizá sea esto lo que le está dando tanta fuerza que no lo ven como una cuestión ideológica sino de derechos no en este caso del derecho a la vida del derecho a estudiar sin miedo quiero que escuchen cómo empezaban los discursos de la marcha de aquí en Washington el primero lo daba un estudiante de Park Lance llama Cameron

Voz 7 06:38 ex a los líderes los escépticos cínicos que nos dijeron que no centramos y nos callamos

Voz 8 06:45 bienvenidos a la revolución Ésta es una

Voz 7 06:48 revolución poderosa y pacífica porque está hecha de por y para los jóvenes de este país desde que empezamos en movimiento la gente me pregunta crees que esto va a cambiar algo

Voz 8 07:04 Vieira alrededor nosotros somos el cambio dijo no es

Voz 1510 07:08 que ellos se sientan en el cambio sino que tienen muy claro qué es lo que quieren cambiar y cómo quieren hacerlo lo primero que quieren es dejar de tener miedo desde la masacre de Columbine en el noventa y nueve más de ciento ochenta mil estudiantes han experimentado un tiroteo en doscientos colegios e institutos de esos estudiantes el cuarenta por ciento tienen estrés postraumático

Voz 0874 07:30 también

Voz 1510 07:31 además hablaba con con

Voz 9 07:33 la Marius marchantes y me decían que

Voz 1510 07:36 claro que ellos todos han han crecido en una generación en la que hacen simulacros como los simulacros de incendios pero simulacros de tiroteos no dicen que aunque esto lo hacen todos los años y aunque saben que es un ensayo no se resignan a tener que pasar por esto porque están convencidos de que esto tiene esto tiene que cambiar hice puede cambiar no entienden cómo se puede tolerar que en este país mueran al día una media de noventa y seis personas por arma de fuego de esos noventa y seis siete son niños todos los días por esta razón así que saben que el primer paso que tienen que dar para acabar con esta masacre es un paso político es endureciendo la ley de una vez para poder comprar armas

Voz 0874 08:13 sí cuesta mucho entender lo que piensan los americanos de las armas cuando mis hijas eran pequeñas y cumplió en una cierta edad que llevarlas lógicamente al pediatra las revisiones cuando tenían ya cinco seis años que era una edad en la que ya podían ir a casa de otros niños a pasar la tarde el pediatra no digo que tenemos que pasar por una especie de cursillo que te explicaban que siempre que llevar a tu hijo a la casa de un amigo tenías que pregunta primera a sus padres si tenían las armas bajo llave los a que claro a los que tenemos una cultura sin armas nos parecía escandaloso luego descubría ese es que en la mayoría de las casas realmente hay armas el problema no es esa esa enmienda de la Constitución esa enmienda que defiende el derecho a las armas defendía el derecho a un tipo de armas no esas armas de asalto que pueden disparar doscientos tiros

Voz 1791 08:56 pues el que haya unos controles por ejemplo que no la pueda comprar cualquiera que tenga algo que ver el certificado de penales como ocurre en España o un poco tu historial delictivo o no o algo psiquiátrico eh no lo pueda comprar cualquiera e incluso trampa hablo al principio de hubiera veintí en años la edad mínima luego se sea Sada dicho no aquí las claves Marta es si este movimiento va va a aprender o es flor de un día tenemos elecciones en noviembre el otro día uno de los creo que eran Emma González que hablaba de dos millones de chavales que el año pasado tenía diecisiete años este año en noviembre llevan a tener dieciocho para poder votar e pide a los estudiantes que se inscriban en que se registre que voten

Voz 1510 09:36 si eso ha sido una constante en los mensajes que han ido dando los estudiantes e durante toda esta marcha no como digo lo que se ha mostrado hoy para nosotros ya es es Sabah bueno ya no no que son las dos de la mañana eh lo que se ha mostrado en esta marcha es que los estudiantes lo tienen muy claro una de las alumnas resumía así lo que están exigiendo a corto plazo se llama The Line Itar el físico

Voz 10 10:06 estamos aquí para pedirle a cada político que actúe y que cambie la ley la presión está sobre cada una de las personas que ejercen el poder y así va a seguir siendo porque saben lo que está por ver

Voz 1510 10:17 ya saben que si no se prohíben las armas de asalto vamos a votar los vamos a echar saben que si no refuerzan los controles de antecedentes vamos a votar y les vamos a echar saben que si no se prohiben los cargadores de alta capacidad que tienen más balas que los cargadores convencionales vamos a votar y les vamos a echar siguen ignorando nos vamos a actuar donde les duele minas sabemos lo que queremos sabemos cómo conseguirlo

Voz 8 10:46 no vamos como decía Ramón muchos de ellos con

Voz 1510 10:49 quien dieciocho años este año van a votar por primera vez en noviembre y lo repiten todo el rato quiénes no estén con ellos están contra ellos lo van a sufrir en las urnas además están pidiendo los congresistas ya los senadores uno por uno que digan públicamente si reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle y que se posicionen sobre el endurecimiento de la tenencia de armas a día de hoy han dicho en la marcha hay más de doscientos representantes que no lo han hecho y para los estudiantes y no se posicionan públicamente es porque tienen cosas que ocultar los van a castigar el novia

Voz 0874 11:18 pero no solamente eso había también un estudiante recuerdo en la tribuna que practicamente conminó a todos los jóvenes hacer escraches a todos sus senadores en en cada uno de los estados

Voz 1791 11:27 todos los que más dinero recibe es Marco Rubio que es de Florida después eh el gobernador de Florida Rick Scott ha aprobado una ley ahora para endurecer aparentemente también abre la puerta a los profesores armados porque es que él es la juega en noviembre después de diciembre ya no se acuerda de nada es si hay una presión qué claramente más de la mitad de los casi la mitad de los representantes entre senadores y irreverente entonces la mitad de los congresistas casi recibe dinero de la asociación que hubo

Voz 0874 11:55 momento de tensión que duró solamente unos segundos cuando un chaval desde el estrado estaba haciendo su discurso dijo frente a todo esto que está pasando lo que hay que hacer es armar a los profesores se editó Mundo silencio derepente dijo armar los con lápices con cultura con libros condena de esto yo no sé si Marta has hecho un ejercicio que si no lo tienes que hacer que es una pistola no para comprarla porque luego al final no pagas por ella tiendas te das mediante te vas pero para comprobar lo fácil que es

Voz 1510 12:20 lo hecho hecho fui a Alexandre a en Virginia y me dijeron que necesitaba solamente como si fuera una compró una comprobación del del padrón que vivían en ese estado aquí tardaban veinte minutos en hacerme el el control este de antecedentes

Voz 9 12:38 igual no podía comprar un rifle

Voz 1510 12:40 tanto que en ese en ese atiendan ese costaban unos quinientos dos

Voz 0874 12:43 en el y es con una pistola puesto ahí a una joven que ayer participó en la marcha de Washington una joven de ese colegio de Park Lane que es Amy Braunschweig tiene diecisiete años nació en San Diego en California en todas sus familias mexicana ella estudia en la escuela Stone mandarles en en Parla el catorce de febrero le tocó correr junto a sus compañeros para proteger su vida ha estado allí no ha querido atender por teléfono a pesar de que son las horas que son en la costa este de Estados Unidos en menos estás escuchando buenos días

Voz 11 13:15 si hola cómo estás hablando un poco y mira

Voz 0874 13:17 cómo has vivido tú personalmente esa manifestación hola hola me escuchas ahora Amy tiene ahora sí ha te te pedía EMI que nos cuente son poco cómo has vivido tú personalmente lo que ayer pasó en Washington

Voz 11 13:33 la verdad es que no lo puedo ir

Voz 0874 13:38 a ti no te preocupes te lo repito todas las veces que haga falta te estaba preguntando porque después de lo que pasó en Parla ver ayer a tantos jóvenes a tantos amigos compañeros y tantas miles y miles de personas en Washington que sentiste

Voz 11 13:53 se muy pues inspirador porque la marcha para inspirar un cambio muy importante se sintió ahí el cambió porque cuando yo tuve la oportunidad de sentarme ha arribado me estaba toda la gente que sabe presentando ahí arriba ahí pude ver todos los que estaban ahí abajo no pude ver hasta atrás entonces yo sabía que mucha gente estaba ahí toda esa gente estaba ahí para apoyar a nosotros también estaba mucho de mi escuela para estar ahí apoyar lo que nosotros queremos ver en el futuro

Voz 0874 14:35 es verdad que desde el escenario me imagino que no se veía el final de la concentración mi tú estabas en clase cuando comenzó el tiroteo que que recuerdo que fotografía guardas de ese momento

Voz 11 14:47 sí yo estaba me clase de anatomía y me acuerdo que yo estaba haciendo mi tarea todo acabe bien hoy a como si hubiera un infiel en un intento no me clases nos salimos a porque pensamos que a lo mejor un incendio y estaba pasando ahí es conocemos los disparos y me acuerdo que todos corrimos hasta un supermercado ante está junto de la escuela pero tuvimos que las rejas

Voz 0874 15:17 Alter las rejas del vuelo marqué teníais muy cerca y ahora que habéis vuelto al colegio te sientes te sientes segura o o cada vez que vas por los pasillos te acuerdas de ese ruido de los disparos

Voz 11 15:28 ah es muy difícil estar en la escuela a veces porque todos siete muy nervioso de mi escuela y también muy tensos porque bueno cuando alguien niega la puerta para entrar por pensamos pero yo quién que que tiene esa persona con ellos y que va a pasar porque me vino a nuestras escuelas nuestro lugar que nosotros debíamos a sentir seguros ir rompió esa sensación de sentirnos seguros entonces si es difícil pero también él es bien que nosotros estemos juntos y necesitamos estar montados porque nosotros sabemos lo que estamos pasando hoy podemos estar ahí para Poyatos entre nosotros

Voz 0874 16:14 tú te sentiría es más segura o tus compañeros crees que se sentirían más seguros si tu profesores llevaran pistolas como propone trampa

Voz 11 16:23 ah yo he hablado con mi amigos con estudiantes de mi escuela y también con los maestros nadie se siente más seguro con una pistola porque yo personalmente por ejemplo a mí no me gusta la idea de Pelli problema de armas con más armas

Voz 1791 16:40 Amy porque crees que esta matanza sido tan importante y se ha producido esta movilización

Voz 11 16:47 yo creo que está besos muy diferente porque yo creo que en el pasado con algo como que pasó mi escuela pero en el pasado se siente muy mal pero luego dos meses pasan y se olvidan y luego pasa otra vez porque ningún cambio está hecho los controles de de armas entonces esta vez yo creo que diferente porque los estudiantes de mi escuela amparado no puede pasar otra vez porque la verdad es que nunca queremos que nadie más tenga que sentir como nosotros sentimos ese día ir nosotros estamos muy inspirados un cambio que

Voz 0874 17:27 para siempre irás a la oficina de tu senador ex congresistas para presionar para recordarles que esto esto no debe acabar aquí

Voz 11 17:37 sí muchos de los estudiantes de mi escuela y también yo al vamos a Espadas así como dos días después del tiroteo

Voz 12 17:46 fue maltratada si para ver con ocho

Voz 11 17:48 es la tele para explicar lo que nosotros sentimos para hablar con ellos para ver lo que ellos sientan para ver si ellos pueden entender porqué es tan importante tener controles de además y para que tenemos que seguir yendo después esta marcha también porque es no es lo último todavía vamos a seguir hablando con representantes y con los senadores para que nunca se olviden lo que pasó que no sólo se pase como se paso

Voz 0874 18:17 hay otras sí constante a EMI Plans White tiene diecisiete años

Voz 13 18:22 sí bueno nunca se va a olvidar de lo que ocurrió en esa mayo yo estoy porque ese escudo en en Pakistán

Voz 0874 18:29 Amy esos ruidos nunca te lo quitas de la cabeza pero ojalá que sirva para algo lo que estéis haciendo la mejor de las suertes en un futuro un beso muy fuerte venga un abrazo Marta del Vado gracias también a ti por estar despierta hasta ahora hay por gestionarlos también esta entrevista a un beso Marta

Voz 1791 18:46 gracias un abraza hasta no

Voz 0874 18:58 es buena la portada de diez has visto épico

Voz 1791 19:02 que la FED Facebook es dices diferentes

Voz 0874 19:06 antes es es es vídeo en la que un chaval va en bicicleta y luego se mete la mayor torta de subida no sé si la verdad es que está bien

Voz 1791 19:14 pues bien la portada en lo que no ha estado bien es lo decía no he descubierto un mundo de qué es somos nosotros los que suministramos toda la información no sabemos quién está manejando esta información e decía Edward Snowden que fue el que denunció te acuerdas de hace cuatro años a la vigilancia masiva por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Americana decía que Facebook no es una redes sociales es la red de espionaje disfrazada de red social

Voz 0874 19:44 claro si alguien piensa que alterar un poco el sentido del voto a través de esa manipulación que se ha hecho en Facebook datos de Facebook bueno pues que no tiene ninguna relevancia hay que recoge

Voz 1791 19:56 dar por por qué pocos votos ganó Trump en algunos está sea yo tengo aquí tres Estados no como ya sabes a estos niños a un colegio electoral de de que es el que realmente importa ganó por dos millones de votos en el voto por curar pero perdió tres estados claves que eran Michigan Wisconsin Philadelphia aquí perdidos por diez mil setecientos cuatro veintidós mil setecientos cuarenta y ocho cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos muy pocos votos si estos tres estados hubieran caído del lado de Hillary en vez del lado de Trump hoy tendríamos a Hillary de presidenta

Voz 0874 20:27 te voy a presentar a alguien que ha estado alguna vez en este programa ya quién admiramos mucho por su capacidad de análisis además es experto en ciberseguridad es un ex agente de la CIA con un largo pasado en los servicios de inteligencia de Estados Unidos es Bruce Gosling cómo estás Bruce buenos días bueno gracias cómo es posible manipular la percepción de la realidad de un usuario de Facebook a través de Internet esto puede parecer muy completo a priori

Voz 12 20:53 yo creo que más bien a de como nosotros ahora mucha gente de los que usan Facebook y otros medios sociales si ven su información y cómo se necesitan como grupo entonces esto pedimos a tribus en grupos pequeños reducidos recibimos no nuestras noticias e información del mundo de nuestro de nuestro grupo no estamos saliendo de ese grupo pues eso te hace vivir pues en formación especializada no no tanto especializada pero muy reducida sólo sobre nuestros intereses eso es lo que a la gente a que sea menos conocimiento menos criterio al menos una de sus pequeño grupo

Voz 0874 21:43 claro cuando hablamos de que se lanzan mensajes para manipular es que literalmente es así podemos explicar de forma muy sencilla a los usuarios de Facebook cuya tendencia política Facebook ya conocía por encuestas anteriores recibían mensajes con noticias falsas sobre Hillary Clinton o declaraciones de Trump sobre el tema exacto que a él le preocupa estaba a esa persona le preocupaban en particular que además estos mensajes luego se auto destruían a los pocos minutos de ser Bruce sea un usuario de Face le envía es de repente una declaración de un político en el que apoya algo en lo que él ya cree o bien ha reforzado su voto o ha cambiado el sentido del voto

Voz 12 22:22 eso es lo que estaban haciendo se me te picaban los intereses de cada grupo a sus la extra sea lo que me gusta lo que no me gusta qué es lo que yo leía que películas veía que libros leía que porque esa medida donde iba pasa que se dio tiempo fines de semana a Bisbal favorito unos después podridas dirigir un mensaje a ese grupo sabiendo ya sus intereses ya con ellos no es parte del grupo asociaban con su grupo se sentían bien entonces así cala con los mensajes y además dependían del otro fenómeno de nada redes sociales que es aquí te gusta este mensaje en bandas a todos tus amigos enseguida pues para seguir perteneciendo al grupo tu amigo pues también les gusta ese mensaje ya se va aclarando

Voz 1791 23:17 esta empresa Cambridge Analytica que es la que utilizado los perfiles que que su uso de Facebook también trabajó en el Brexit

Voz 12 23:26 también también provocan en emplearse hecho ha trabajado en en varias alecciona ha trabajado en Kenia al trabajo en Estados Unidos unos a nivel regional e Bracho como usted ha dicho pero habían estado haciendo un buen tiempo

Voz 0874 23:47 pero el foco estos días ha estado más centrado en Facebook por ceder los datos de sus usuarios que en el propio presidente de los Estados Unidos si cuestionar un poco su victoria pero texto Bruce tú crees experto en esta cuestión qué medidas se deberían tomar para que no vuelva a pasar es muy complicado ponerle puertas al campo casi

Voz 12 24:06 sí es verdad es que como a las empresas de medios sociales como dupla y las otras han desarrollado un modelo de negocio a base de usar nuestra información lo han comercializado ya sí han tendido un crecimiento explosivo ahora bien cuando empezaron nos dijeron pues mira al usar esta información pues vamos a mejorar la experiencia vamos a poder más expansivos a los intereses las personas darles lo que Khider mitad hecho todos recibimos para ponerlo entre comillas beneficios de las pasa redes sociales pero al mismo tiempo también han empezado a pasar no han empezado no sea vemos Laura cuando además de la experiencia de que sea dado un uso dudoso cuestionable sino malo a todo en estimación que nosotros hemos aportado en estos años

Voz 0874 25:11 Bruce Gosling es experto en ciberseguridad exagente de la CIA Bruce un abrazo fuerte gracias gracias hasta luego adiós romántica eras un rato es que tenemos un montón de cosas de las que nos falta para hablar y fíjate toda la gente que hay en el control si sabes que éstos vienen a tocar

