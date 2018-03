El rap de la revolución

Voz 1620

00:14

sí he llegado muy bien acompañado con esta música que suena de fondo de un grupo musical encabezado por smoking que es un cantante un artista en Gijón pero muy conocido en Burkina Faso y en África Occidental que fíjate Javier aquí no aquí no damos la boca al hablar de movimientos ciudadanos Xetra etc después de las primaveras árabes que si hablamos mucho de Tune de Egipto etc etc de lo que pasa después en Libia pero no mirábamos al sur te voy a dar un dato entre dos mil once y dos mil catorce de los cuarenta y siete países del África subsahariana al menos en XXXIII se vivieron revoluciones sociales parecidas al 15M español entre esos gérmenes en esos años surgió el movimiento vale citó a Jean que es la escoba ciudadana barrer la corrupción valer lo barrer todo lo malo de este hombre que está quitas de este hombre que está aquí atrás de esmoquin ese movimiento consiguió nada más y nada menos que echar al dictador Blaise Compaoré después de veintisiete años de dominio de de Burkina Faso así que la música los artistas los movimientos ciudadanos hoy con esmoquin no van a explicar exactamente cómo la han hecho otro dato su gran ayuda para ese revolución fue la radio así que