Chopin, el friki musical

Voz 0874 00:00 lo puedes volver a tocar por favor por favor que es el piano lo que acabas de tocar mientras estábamos probando los micrófonos agua estaba probando el piano es no la pieza preciosa

Voz 1 00:12 gracias muy amable sí que es una pieza bonita

Voz 0874 00:15 hombre si has tocado suelo para mí ahora toca la para dos millones de oyentes de frases

Voz 1 00:19 vaya puta presión que me pone voy a tocar el inicio

Voz 0874 00:22 eh

Voz 2 00:24 no no no y y a eh

Voz 3 01:01 eh

Voz 1 01:10 me gusta es bonita muy bonita de quiénes Xúquer de Human Scott que llama dedicatoria a Bright se compuso para intentar convencer a la mujer que se casara con él Hastings la convulso creo que en mil ochocientos cuarenta y uno cuando conoció aclara que luego fue su mujer sólo en este año le escribió ciento cuarenta piezas como tres por semana venció al final voy a conseguir

Voz 0874 01:37 que ya dijo si al final dijo que si para que se callara

Voz 1 01:40 al lado de un metro para que acabara muriendo solo y triste en un barco real no fue un final de los más felices

Voz 0874 01:46 siempre que vamos hablando de músicos con vidas miserables

Voz 4 01:50 no no son sólo los músicos

Voz 1 01:52 los que se deprimen todos lo estamos

Voz 0874 01:54 a la fiesta de cumpleaños a la que no pude ir por cierto el viernes

Voz 1 01:58 pues es una fiesta de hecho enfermedad tampoco en problemas por esta de manera tonta estúpida posee una foto en Instagram en Twitter con unas cuantas cajas de cerveza y el mensaje como una hora después suena el teléfono y es la agencia de alquiler que me alquila el piso para decirme que el dueño del piso me así en Instagram y que acabas de ver qué qué vas a hacer una fiesta

Voz 4 02:22 la Cliff

Voz 1 02:25 tengo que recordarle que si está estrictamente prohibido se me fue de la mano en realidad sólo vinieron unos pocos amigos a cenar y fuerzas espero que los vecinos no se enfadan mucho

Voz 0874 02:36 sé que aunque me invita este no me echa de menos pero ayer hicimos el programa fuera de Madrid y el vienes por la noche estaba ya de viaje

Voz 1 02:43 este tiene con la verdad sabía que hacía por eso te invita a que viniera es el viernes

Voz 0874 02:50 en fin el día antes te ayude con una nota de agradecimiento que querías leer en español a tus invitados a la cena la ley está al final lo cortase

Voz 1 02:58 pegando es tratado como el cuarenta por ciento de lo que intenta es decir es tan difícil hablar en español Chamakh leer en español y entenderlo cuando lo escucho pero hablarlo es algo completamente distinto

Voz 0874 03:09 yo estoy tienes como el ochenta por ciento de lo que oyes hombre nada

Voz 1 03:14 no diría tanto estás usando eso como estrategia

Voz 0874 03:16 que estás con eso de que es que extranjeros no te entiendo lo entiende casi todo lo haces para en realidad que la gente habla de Ci haciendo pensar que es que tú no te enteras de lo que dicen de ti no

Voz 1 03:28 el otro día me soltaron un insulto muy buena un amigo un actor que estaba en una fiesta que no llama un tipo encantador han adoptado íbamos otro día otra fiesta la que debíamos llegar a las dos y media Le dije que si quería que quedáramos antes y confiamos algo como otras dos y me escribió me dijo relájate habrá comida la fiesta vamos a las tres no se cronómetro británico

Voz 4 03:55 a mis fans

Voz 1 03:57 perdóname si tengo hambre llamarme cronómetro británicos un insulto increíble sabes que aquí ser puntual

Voz 0874 04:05 que sí que puede ser casi un insulto

Voz 1 04:08 ah o esa sí yo siempre llego pronto en fin seguro que fue una una reunión agradable no una fiesta sí sí el dueño de mi piso está escuchando les prometo que es que es un poco eso a mí me encanta mi ves yo de verdad es un sitio tan bonito es mi casa cerró el trato con tanto respeto

Voz 0874 04:29 no había músicos de rock que rompen cosas solamente había gente

Voz 1 04:33 corriente fija gente corriente

Voz 0874 04:35 exacto hay una cosa fantástica de todos modos lo que hablábamos antes cuando vives en un país que no es el tuyo es que puedes jugar esa carta de de ser extranjero puedes decir cosas que los de allí no dirían en público practique las perdonan porque como no

Voz 1 04:47 el extranjero chistes pinta en su jabón

Voz 0874 04:52 siento que tengo que pedir perdón todo el rato por ser británico pero eso es en efecto porque tú eres británico y os encanta estar siempre pidiendo perdón igual Carles canadiense

Voz 4 05:00 no actriz Amina saber

Voz 1 05:03 es porque me siento un poco avergonzado de ser inglés en este país en Match y por eso acabé y me preguntaron mi opinión sobre los ingleses diría que este tipo de esos tíos que deben AMS mean en la calle y hacen demasiado ruido todo el tiempo te cuando vienen de vacaciones a nuestro querido país porque pienso entonces eso los turistas británicos que van a Magaluf en Mallorca hay portan como se portan añade a eso el Brexit me dan

Voz 0874 05:34 has de estar todo el rato pidiendo perdón o siete tus genes británicos como digo te obligan a estar siempre pidiendo perdón y a ser educado tú puedes soltar lo que quieras en cualquier sitio en España porque alguien te mira mal luego pensará a muy que es extranjero no sabe que aquí eso no se hace cómo se dice

Voz 1 05:51 hay podría pero de verdad siento como que soy un invitado en este país y que me tengo que portar bien me gustan tratar a España con el respeto con que mí me España me ha tratado a mí que ha sido inmenso maravilloso

Voz 0874 06:06 están educados y mira que lo intenta

Voz 1 06:09 a ver Chopin quería saber de Chopin este domingo Huete y es verdad estamos en domingo y no el sábado esta cual está bien friki musical medía unos setenta estaba más de cuarenta y cinco kilos tipo pequeño diminutos ni huy extremadamente débil y estaba siempre o

Voz 4 06:34 pensado pero aun así

Voz 1 06:37 el solo revolucionó para siempre la interpretación al piano este friki musical no conozco ningún otro compositor del que puedas decir que el noventa y ocho por ciento de lo que compuso todavía ya verás el problema es que era un poco gilipollas era un tío al que sólo le importaba a ascender en la escala social de pequeño era un niño consentido estaba siempre enfadado nació rico nadie no sólo se juntaba con ricos sólo enseñaba a Rick Adelman y once estaba siempre comprando cosas incluso cuando no tenía dinero y era un poco racista habrá un buen sin embargo Minds descreído pues lo que hizo en la música fue increíble y también como pianista Keating Jaen cuando tenía once años ya llevaba cuatro años tocando en público en Varsovia ya decían de él que era el mejor pianista en toda la ciudad imagina donde y cuando se marchó de Polonia para vivir en París a los veinte años nunca más volvió a casa a pesar de que la echaba mucho de menos por cierto he aprendido una palabra nueva el otro día una palabra gallega muy bonito día morriña marras perdón aquí va otra vez morriña

Voz 0874 07:47 en la es redoble

Voz 1 07:50 en la palabra resume muy bien lo saben inventó reinventó tantas musica para Balada en esas las mazorcas los nocturnos que es lo que vamos a escuchar los estudios Manolo Lama antes de suele existían estos putos estudios terribles como los dejándonos ser ni quién haya estudiado piano de pequeña obra hechos calas estos estudios horribles y entonces aparece Chopin Annie hizo Ban Ki de piano y pensó me pregunto qué pasaría si escribo unos estudios que fueran obras

Voz 0874 08:27 a extras en piezas escritas básicamente

Voz 1 08:30 el ex ahora mejorar la técnica al ciudadano exacto esta que vamos a escuchar inscribió veintisiete son un montón esta creo que es la más difícil Vladimir Horowitz que era como el Leo Messi del piano hace años decía que esta cita es la más difícil de todas es una pieza diseñada para estirar tu mano derecha hasta casi el punto de romperle obliga aún los huecos entre los dedos de la mano derecha enormes que te hace tocar tan deprisa y con tanta fuerza refieran ante dentro de hecho sino la practicas la interpretas cómo debes te puedes dañar para siempre de la mano derecha Frank es una forma de ganar fuerza en la mano derecha mejorar el alcance de los dedos reforzarla para que no se escucha es terrorífica

Voz 5 10:02 eh

Voz 1 11:02 increíble verdad

Voz 0874 11:03 la complicadísima a Domaica

Voz 4 11:06 ay Dios mío recuerdo

Voz 1 11:08 cuando la escuché por primera vez de niño con diez años sin pensar es una de las cosas más increíbles porque no avanza si Chopin ante este tipo tan débil tan enfermo era tan débil que tenían que llevarlo en volandas al acabar con los hijos de su novia unas cinco seis de la tarde y le venían literalmente que llevarle en brazos porque era tan débil que no podía andar

Voz 0874 11:36 y luego escuchas piezas como este piensas lo que logró hacer es extraordinario cuando hablas de estos compositores es interesante siempre pensar cómo es posible que gente tan increíblemente perversa tan mala gente racista

Voz 1 11:50 que pudiera crear cosas como es

Voz 0874 11:52 esta increíbles Bach

Voz 1 11:54 es es el ejemplo perfecto de esto horriblemente racistas que odiaba a los judíos los mejores compositores de la historia es interesante verdad deberíamos escuchar la música de alguien así que creó algo increíble pero tenía esas ideas políticas deberíamos ignorarlos porque eran racistas lo escuchar su música porque eran genios supongo que es una decisión personal lo mismo

Voz 0874 12:19 con determinadas películas o películas de determinados directores

Voz 1 12:23 por ejemplo debemos ver películas traducidos por Harvey Weinstein como para el sexo no no no lo sé ese no es tal ficción una obra maestra porque el tipo que le produjo The Sun si algo tengo que tener cuidado con lo que digo propios legales supongo viven incluso en España tengo que tener cuidado eh

Voz 0874 12:45 ahora

Voz 1 12:45 Ian y volvamos a sabes que odiaba a tocar en público sólo tocó como canciller conciertos en todas sus serio yo hago más en un solo año hago el doble un solo año lo odiaba prefería mucho más tocar ante pequeños grupos en su casa con velas

Voz 4 13:01 selló Matxin imagínate vamos a escuchar un nocturno

Voz 1 13:06 P L obsesión canta de días no de manera

Voz 4 13:09 la perversa que aunque también un poco señores Boix

Voz 1 13:14 pero sobre todo le encantaba la voz humana cuando canta estaba obsesionado con intentar recrear la voz humana y lo cual dejaba puedes imaginar es muy difícil porque en el piano una vez que has tocado una tecla ya no puedes hacer nada cuando cantas puedes hacerlo más fuerte más bajo puede saltar una nota con el piano no te puedes pasar años trabajando en cómo tocar las teclas

Voz 0874 13:39 con qué fuerza quiere es decir no Jasón iba

Voz 1 13:42 jamás jamás con cuánta presión para ver cómo puedes obtener el mejor sonido posible del piano y con eso estaba obsesionado López son estos nocturno son como canciones sin cantante guiada por una melodía en la mano derecha que es como alguien cantando a la izquierda un acompañamiento

Voz 0874 14:01 porque los compositores en las partituras dejan indicaciones sobre cómo interpretar esa pieza ya está

Voz 1 14:08 indicaciones sobre el tempo el volumen

Voz 0874 14:11 pero vosotros los músicos que se enfrenta a una pieza antigua supongo que lo único que podemos hacer es imaginaros cómo el compositor querría que esa pieza fuera interpretada porque una cosa son las notas interpretarla

Voz 1 14:23 sí claro lo puede saber nunca y además los pianos que tocaba en los que componía eran muy diferentes a los pianos existe enviarnos de esa época de mil ochocientos treinta de un fabricante de entonces y de hecho no suenan para nada comunes tengo y de ahora Ana Cain Touch pero al mismo tiempo eso está bien entes da un margen para interpretarlo a tu manera este nocturno estaba inspirado en la in te puedes imaginar a Chopin sin poder dormir mitad de la noche con velas tocando esta pieza tan bonita es posiblemente su composición más famosa fue un éxito espectacular cuando la publicó que te puedes poner

Voz 0874 15:04 piel no con lo de no dormir todos

Voz 1 15:06 Al Thani Arda he dormido dos horas trece es una pieza realmente increíble tiene una melodía que se repite desde el principio que suena como un sueño y la repite tres o cuatro veces están cada vez de manera un poco más complicada compleja anden tratando de emular la voz humana y justo antes del final allí este momento tan increíble en el que el tiempo casi sepa

Voz 4 15:30 para Seing Font

Voz 1 15:33 si las mismas cuatro notas en lo alto del piano se repiten cada vez más fuerte trece veces fue es tan raro ver cómo se apagan en la nada la me encanta este problema de estar lo suben el volumen

Voz 0874 15:46 escuchen porque la conocen seguro iba a hacer que su día sea un poco más feliz

Voz 6 15:52 sí claro

Voz 7 16:02 sí

Voz 8 16:14 ah sí

Voz 9 16:18 ah

Voz 6 16:21 nada

Voz 7 17:05 a él

Voz 6 17:26 lo de

Voz 12 17:32 no

Voz 7 18:02 yo

Voz 6 18:09 nada

Voz 10 18:42 a lo largo

Voz 6 19:01 ah sí

Voz 1 19:52 bonita eh muy bonita en el descenso de Ci la gente que nos está escuchando el Anguiano que cuando eran pequeños y hace mucho que no lo toca dices

Voz 0874 20:03 toda esta esta pieza es fácil de tocar

Voz 1 20:06 a mí no hombre es que trabajarla te puede llevar unos meses pero un teclado que incluso puede que hubiera tocado esta pieza cuando era pequeño porque es de las que se aprenden cuando es algo complicada pero se puede tocar

Voz 0874 20:22 lo que piensan que piensen si no sería increíble tocarla

Voz 1 20:25 la idea es curioso porque escucho a Wagner y cómodo

Voz 0874 20:28 a Woody Allen te dan ganas de invadir Polonia llega escuchas esta pieza te dan ganas de darle un abrazo a Chopin a pesar de que era un un una mala persona

Voz 1 20:38 Airways dicho alguna vez ha dicho que era una mala persona pero todos lo somos de algún modo no lo desea la Sexta Cigarreres alguien que se marchó de su país Polonia era profundamente infeliz que echaba de menos su casa que tenía una relación desastrosa con George una mujer que fumaba puros se llevaba pantalones que en esa época era como Borges ella les rompió el corazón Taylor estaba siempre enferma murió a los treinta y nueve tuvo una vida terrible así que cuando vio la oportunidad de ganar dinero limpio gente rica mejor zona de París comprarse guantes de seda lo hizo e hizo lo que pudo para vivir así pero al final murió con el corazón roto débil to siendo sangre sin dinero Mani sin dinero y todo lo que tenía hubo que de hecho en Mallorca sí Hut hasta que te mira creo que tuberculosis dijeron

Voz 0874 21:35 que había que quemarlo todo todavía queda en Mallorca el piano que que tanto le costó llevarse hasta allí lo pasó lo pasó fatal en la isla del éxito de yo allí Mallorca una pieza

Voz 4 21:45 sí

Voz 1 21:46 hay una cosa que es el único compositor de la historia que compuso exclusivamente para piano todas sus composiciones llevan piano

Voz 4 21:56 estaba obsesionado kosher charla escena en Viana

Voz 1 22:00 pero también Gonzo una sonata para violonchelo y piano una de las últimas piezas que compuso al final de su vida fue uno de sus mejores amigos observa el tipo que se llamaba France Nights violonchelista francés escribió esta sonata que te hace pensar que ojalá hubiera compuesto más liviano porque es tan profundamente bella y otra cosa al minuto diecinueve más o menos que es una de las cosas más románticas que compuso a escena escuchen las es la Sonata para violonchelo de Chopin vamos a escuchar creo el segundo movimiento

Voz 0874 22:32 esto

Voz 16 22:49 no

Voz 17 23:58 mira

Voz 16 24:01 mi

Voz 20 24:51 eh

Voz 16 26:35 sí eh eh

Voz 21 27:01 no

Voz 9 27:13 no

Voz 22 27:17 bola eh sí

Voz 0874 27:19 vi tu yo estamos a este lado del del micrófono digamos en el estudio pero seguro que hay ahora oyentes en la cama que han escuchado esto mirando al techo

Voz 1 27:30 daban es soberbio adhieran Marta dar al piano y Rostropóvich al violonchelo posiblemente la mejor pianista el mejor violonchelista es como el dream team mes como Dalí Miró juntos sabes que Dalí diseñó el logotipo de los Chupa Chups y lo sé yo me acabo de enterar lo pidieron en mil novecientos sesenta y nueve le dijeron que habían inventado un caramelo con uno para que los dedos no se pringar al Quiles dibujó un logotipo no hay quien desenvuelve esa mierda pero luego bola

Voz 0874 28:00 porque tú te vas a Estados Unidos y la semana que viene también

Voz 1 28:03 Jazz and voy a ver a mi hijo de un montón de Ghana

Voz 0874 28:08 sabes que Pittsburgh es una de las ciudades más del mundo yo creo no

Voz 1 28:14 desde luego no es la mejor si somos honestos

Voz 0874 28:17 a menos que te guste mucho el techo Heinze

Voz 1 28:20 no está y la fábrica de Henze pero en fin no es mi hijo vive allí así que comeremos ficha veremos películas quiere ser director define así que me está metiendo en este mundo nuevo de películas japonesas raras si David Lynch decir directores increíbles que a él le encantan va a ser muy divertido

Voz 0874 28:37 si eh entonces después de Semana Santa hay por cierto un montón de de tuits y de correos de gente que nos da palabras para que te las enseñemos o Ca dame una yo creo que no la vas a usar en Pittsburgh pero esta es la palabra es campechano campechano perfecto a la primera es cuando alguien habla como habla el pueblo digamos aún siendo de la alta sociedad o hace cosas de gente normal que nuestro Rey por ejemplo el anterior siempre decía que era campechano por cómo hablaba o cómo comía aunque luego se iba a matar elefantes a África

Voz 1 29:09 sabes sabes y entonces es cuando alguien es humilde

Voz 0874 29:11 alguien que quiere parecer humilde no que sea humilde quiere parecerlo pero no lo es

Voz 1 29:15 pues lo que ser humilde como eres una superestrella de la radio súper rico preguntaré a mi

Voz 0874 29:20 chófer pero es un poco campechana porque tú tienes un prestigio pero al mismo tiempo este vestigio yo pase metro

Voz 1 29:29 es que me encanta el metro pero eso cerca

Voz 0874 29:31 Echaurren en serio claro no es nada hechas que vino no es que me

Voz 1 29:36 vamos a bien y del metro funciona rápido

Voz 0874 29:39 no eres campechano esta calle Chifa tan atado

Voz 1 29:42 es más barato que un taxi hasta que dejó de escuchar música conozco gente estupenda

Voz 0874 29:47 que toca es algo antes de marcharte

Voz 1 29:49 algo corto

Voz 23 29:56 en la

Voz 7 30:19 no

Voz 24 30:21 eh

Voz 25 30:25 no

Voz 4 30:32 y ahora las noticias ha

Voz 27 30:37 hay córner

Voz 4 30:38 a cada país tras Fast Five y ahora los anuncios Monks venir More