Viaje por el rellano

Voz 0573 01:26 sí pero opino que estás leyendo la nota de prensa te interesa cero como siempre se ha irrumpido aquí ha sido porque hemos hemos oído en la radio que estabas hablando de libros para hablar de libros de de la calle que has encontrado por ahí pues para eso habla del nuestra historia el libro del Mundo Today ya a la venta un libro que detalla los quinientos evento más importantes de autoría la humanidad Pino

Voz 0874 01:46 Davis haber sacado un libro así que no lo puedes

Voz 0573 01:48 comprar en la web dos mil copias pero mi pena si dos mil libros

Voz 1981 01:52 verdad que que quieres preguntarnos sobre nuestro nuevo libro Historia

Voz 0874 01:56 a vosotros sobre vuestro Libro vamos a hacer me lo dejáis aquí yo me lo miro y me lo leo lo estudio incluso si eso ya tal otro día

Voz 0573 02:05 Ana es la radio cuando le dice un libres porque lo había leído necesita tiempo para preparar todos los libros siempre siempre siempre que bien bueno usted mete la máquina de ruido en la sintonía de los guardianes de la moral los guardianes de la moral dos lucieron más que inundan de luz los sombrío recovecos mentales de la izquierda adormecida española dos mosca cojonera es que revolotean por los oídos del status quo a fin de despertarle de su letargo dos mantis religiosas que devoran las cabezas de sus enemigos a fin de absorber su conocimiento ellos son los bichos malos de la filosofía las alimañas del saber ellos son los guardianes no no no no vamos a vamos al turrón sin más dilación

Voz 1981 02:52 que pase rompiendo la puerta a patadas nuestro invitado de hoy

Voz 1 02:58 hola buenos días

Voz 0573 03:00 dar las gracias por venir boquilla buenos días fondeado quién has dado la patada aún un diez días se nota que has leído nuestro libro Manual breve para aprender abrir puertas a patadas editado por necesidad de Deusto gimnasio siempre han ido paseo eh

Voz 0874 03:12 ya lo siento que sea para esta pero bueno

Voz 0573 03:14 bueno Carla es para los que no lo sepan es Carlos pero en catalán Sergio Kresic speaker estoy de hechos

Voz 1981 03:19 a nuestro libro dos mil nombres cristianos para ponerle a tu bebé

Voz 0573 03:22 el deterioro el rompeolas todo allí es más necesario Carles vamos a hacerte dos preguntas rutinarias que hacemos para los oyentes les hacemos a todos los invitados la primera a que formación política pertenece

Voz 2 03:35 al Partit demócrata europeo de Cataluña

Voz 0573 03:37 es este siempre me da problemas porque no sabemos cómo poner las siglas y las ponemos distintas cada vez artículos la segunda pregunta rutinaria llevas algún tatuaje

Voz 0874 03:46 no

Voz 2 03:47 no llevas no no nunca ha sido de no esto es las cosas del partido en general no es

Voz 0573 03:52 yo creo que

Voz 1981 03:54 bueno sabes que es una excentricidad no estar tatuado

Voz 2 03:57 hoy en día sí pero limpia no menos si esa Page de puso llamaban por ejemplo lloroso Musfti tatuajes si me acudiría se me ocurría alguno otro que no sería presidenta pero vaya

Voz 1981 04:11 bueno has venido a concursar yo no sé si lo sabes pero es así así que vamos adelante con nuestro concurso que se titula el juicio justo

Voz 3 04:20 el juicio

Voz 0573 04:22 dos a ver así a priori en una escala del uno al diez siendo el uno Adolf Hitler siendo el diez el típico niño americano que renuncie a sus juguetes y los donan los huérfanos y al mundillo muy emotivo que nota te pondrías como persona hombre me hacer queríamos Domiño no el número bueno en el ocho en el siete no sólo siete de bondad

Voz 2 04:48 a ver si es que traigan los bueno claro está que está muy bien Lucero Gil ERE pero claro pero debo andar es mucho ese nombre es relativo relativos recién me pones en lugar desfile me ponéis otro quizás me acercaría más no

Voz 0874 04:59 muchas comunidades es por ejemplo pues sí invitar a café a Rafa

Voz 2 05:02 cuando éstos lo hace saber si si sí

Voz 0573 05:05 cuando lo invitaría yo hablé comparándolo con un niño huérfano

Voz 4 05:09 ahora Fernando

Voz 0573 05:12 bueno bueno tú te pones un sonoro en relación a Hitler acercarme a quién te ha impresionado mucho lo que es la maldad es la maldad

Voz 2 05:23 por definición siempre simpático pero bueno no sé si es inocente El niño

Voz 0573 05:30 y cuál sería para ti la media de

Voz 2 05:31 la de los españoles general la gente es buena si por suerte a la gente está más cerca del niño que de Gil

Voz 0573 05:38 bueno pues les ponemos un ocho y medio a los catalanes los ponemos un y medio también eso

Voz 2 05:43 que los españoles no somos no somos más buenos que los españoles

Voz 1981 05:47 no eso bueno pues vamos a evaluar si nosotros vamos a encadenarnos deber Si esta nota que te has puesto optimismo como personas la correcta ves esta rueda imaginaria que hay justo enfrente de nosotros eh redonda grandes la rueda de la vida entonces te vamos a pedir luego que la empuje es en ese momento Teo meterá un efecto de sonido muy largo cuando el hasta girando en cuando cuando se detenga la rueda señalará una letra que corresponderá a un dilema moral entonces Pino te va a leer ese dilema Itu buenamente trataras de resolverlo nosotros evaluaremos tu respuesta luego van esas un poco la Meca

Voz 0573 06:22 si tienes alguna duda puedes comprar nuestro libro Los guardianes de la moral un manual de supervivencia el mejor programa de radio jamás emitido pero la tele ya bueno pues vamos con la rueda de nada

Voz 5 06:32 claro ahora bien muy bien pagado

Voz 6 06:37 ahora ahora es cuando hay que o azar o fortuna corazón caprichoso que mueves nuestros destinos como como con

Voz 0573 06:47 es que flotan en el mar sin rumbo correcto comparar odiosa vengativa

Voz 1981 06:53 bien muy bien pues pinos ya ves que la rueda ha señalado la letra P que corresponde al dilema titulado la píldora de la oposición

Voz 0573 07:08 tengo que leer eso no

Voz 0874 07:10 bueno pues este es el dilema Carla es en tu partido han descubierto una píldora que les hacen más inteligentes y les convierten practicamente genios algunos compañeros de tu partido que han empezado a tomársela y los resultados son espectaculares

Voz 2 07:20 Len el doble de rápido pueden acerca

Voz 0874 07:23 culos complejísimo se saben todas las leyes de memoria presupuestos del Estado pueden calcular mentalmente no te parten inscribir los problemas al siguiente cada vez que uno de tus compañeros se convierte en un genio a la altura de Newton sus opiniones políticas parecen cambiar y se alejan de las tuyas ahora que soy más inteligente veo las cosas claras suelen decir es obvio que son más inteligentes no tiene ninguna duda de que son más inteligentes pero tú qué haces

Voz 0573 07:48 te tomas esa píldora hay acceso aún a nivel superior de inteligencia discutiendo cosas que quizá no quieres descubrir o bien prefiere seguir disfrutando de tú qué te parecen correctos a nivel intuitivo porque no los puedes calcular también la condena a la inteligencia hola Beatie tu de la ignorancia

Voz 2 08:04 como es habitual en esta radio está alguna vez ya lo sabrás tiene sólo sesenta segundos para responder a una norma de la Serres es una nos tomamos latiendo la no sólo no tiene muy claro es si tú vas la píldora hoy del pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad no me inteligentes ser del PP por qué horror qué horror pero entonces confrontadas con la realidad ni con la verdad y a la verdad y a la edad tienes que confrontar te en la vida no ya lo creo que quién sería la persona más inteligente que has conocido nunca

Voz 0573 08:35 personas más eligió no tiene por qué ser conocido si a lo mejor pues mira te imaginas que Adolf Hitler después soy un friki de la Segunda Guerra Mundial Dunga

Voz 2 08:45 sí bueno él es seguro que no fue inteligente porque acabó con un desastre

Voz 0874 08:49 pero bueno

Voz 2 08:51 la gente lo era lo hubiera lo hubiera espero que pesa más inteligente que conocido es difícil tener esa respuesta no ir al Congreso pero pero ayer se presentó el libro de Xavi Trías en un tipo inteligente y si es muy inteligente es un tipo inteligente pero sí el más inteligente pero es un tipo inteligente

Voz 0874 09:08 el Congreso te levantas en tu escaño ya edad es un giro así de

Voz 2 09:11 en trescientos sesenta Gray gente inteligente se alguien la verdad es Juan es un tipo es un tipo inteligente Aitor Esteban es un tipo inteligente por ejemplo que no es lo mismo que articulado porque has dicho dos que son muy articulados pero son inteligentes tiene la cabeza bien amueblada Morales son inteligentes tiene una mirada política inteligente

Voz 0573 09:28 ella se fijaba otros notas alguna vez no no luego no te lo mismo te son suficientes de mediocres luego nos pondremos a lo mejor tenemos en la en la intranet de la facultad

Voz 2 09:40 mira un mal sueño que tenía cuando acabe la carrera es que me faltaba una pesadilla días no es terrible terrible terrible tiene

Voz 0573 09:47 a ver si pica el EGM cada trimestre Nos manipuló cuando poco a poco bueno esa es la respuesta al dilema puestas por la inteligencia es correcta es moralmente válida no os lo va a decir la filosofía concretamente Sócrates Sócrates conocido entre los filósofos como BIC Moma o directamente mamá porque es es es el más grandes epílogo más importe uno de los más importantes de la historia como explicamos en nuestro libro Sócrates una autobiografía de Kike García

Voz 1981 10:16 decía si venga en la tesis básica del intelectual mismo moral consiste en equiparar la virtud al conocimiento si eres muy listo necesariamente eres muy bueno en esto los griegos son muy optimistas no a ellos no les entra en la cabeza que puedas conocer el bien innobles el bien por lo tanto Sócrates no renunciaría acceder a un grado superior de inteligencia porque para él eso es sinónimo de acceder también a un grado superior de nobleza ahí debo MEX

Voz 0573 10:46 esto es discutible nos ha pese a lo que dice mamá es importante pero es discutible porque bueno de pero no vamos a poner a discutir con con Sócrates porque perderían porque contrario de alguna manera sigue más listo obras mejor hice obras males porque necesariamente eres más tonto en cierto modo esto responde a una manera de entender la naturaleza muy poco flexible hay gente para los griegos mejor y peor pues los mejores actúan mejor los peores actúan peor te toca lo que toca es decir no se valora que haya personas que actúen mal a sabiendas de que lo están haciendo mal ya os poco complejo

Voz 1981 11:19 no entiende ese es un poco ingenuo también como es es un poco ingenuo inteligente no pero entonces entonces acertado El acierta certámenes dado sí sí muy bien muy muy buena respuesta pero vamos a ver qué pasa con el segundo dilema cuál va a ser el segundo de lema pues depende de lo que señalé lo rueda de la vida

Voz 5 11:41 ruido

Voz 6 11:45 venga a esa músculo y luego fortuna o hacer que giras cruel como si fuera una una rueda con pinchos como un remolino tiernos arrastra a tu sino caótico lleno de

Voz 0874 11:58 de pincho si crueldad hay sangre

Voz 1981 12:02 bueno pues la ruleta señalado la letra M que corresponde al dilema titulado

Voz 0874 12:07 la metamorfosis mañana te despiertas tras un sueño agitado abre los ojos y te das cuenta de que estás en una habitación muy señorial asperezas vas hacia el baño te miras en el espejo no te lo puedes creer tienes el aspecto de Mariano Rajoy va a gritar tienes la voz de Mariano Rajoy de alguna manera mágicamente tras convertido en Mariano Rajoy y de pronto reconoces el edificio estas en Moncloa tienes todas las habilidades de Rajoy pero conservas tú conciencia recuerdas realmente quién eres pones la televisión Yves que aparece estuvo antiguo yo en televisión diciendo es el vecino al que quiere al alcalde y todo esto lo decía Rajoy una frase típica de Rajoy asumes que jamás vas a poder recuperar tu antiguo cuerpo en ese momento además suena el teléfono reconoces la voz de Soraya Sáenz de Santamaría hay te dice señor Rajoy mantiene tiene usted que comparecer inmediatamente

Voz 0573 12:55 que ACS aceptas tu destino y asumes que ahora Rajoy se comporta como tal asegurando pues bueno la estabilidad y la gobernabilidad

Voz 8 13:03 algo que eres incapaz

Voz 0573 13:06 asumirlo y tratas de poner alguna excusa a Soraya no comparece hasta que intente solucionar tu tu situación la situación sin embargo desde esté urgencia tal y como te ha declarado de ha explicado o Soraya tiene sesenta segundos para valorar esta maldición

Voz 2 13:23 sí porque te te las muchas maldiciones hablaba de pesadilla horrorosa horrorosa horrorosa pero vaya si tengo la esperanza de poder superar el el impacto que estoy recibiendo saldría ahí hacer esa primera apaño buen apaño a la espera de de tomar pidiéndola que mi volviese a la ciudad

Voz 0874 13:46 claro como Rajoy pero puede ser

Voz 2 13:50 con el con el físico del

Voz 0573 13:52 claro el de la idea es buena respuesta al dilema asume es que ese destino vamos a ver qué dice la filosofía para responder hay que vamos a responde vamos a acudir al filósofo de la risa que es crispar Chrissie de solos también conocido como Crispín es un filósofo estoico cuyo mayor logro esto es cierto es aparecer en el listado de la Wikipedia a personas que han muerto de un ataque de risa esto es verdad esto es cierto según bueno es cierto Diógenes la inició que es un poco el Sálvame de la filosofía antigua lo explica y es pues más o menos creíble Él explica que durante una fiesta

Voz 8 14:32 y un burro leyó vino a un a un burro aquí vio el animal borró

Voz 0573 14:38 Nacho de vuestra hasta Villar e intentar comer unos higos y le dio tal ataque de risa a él y no al burro que se murió murió que de la risa si de la risa general el burro a que es una lástima que no grabar el vídeo lo que es lo suyo pero la Grecia antigua también

Voz 1981 14:55 claro mejor eso hace viral pero vamos enseguida bueno Chrissie pues un filósofo estoico ya sabéis ya hemos hablado muchas veces los estoy como son pues Luis aguantar fuerte se dio un poco la la moral estoica somos muy fuertes y obstinado por dentro pero El Mundo El Mundo no responde a nuestra voluntad por lo que lo que hay que hacer es aguantar pues es un poco

Voz 0573 15:17 ya sólo siguen subiendo mucho siempre tanto si te conviertes en Mariano Rajoy lo primero que tienes que hacer es lograr un oyente también lo digo hay que mantener la calma lo que haría Rajoy que es no hacer nada si esperar esperar no ponerse nervioso hablar lo menos posible todo pasará hasta que la muerte Nos nos libere de ese sufrimiento fraterno muerte de Santa Pola es lo que le espera otro por lo no tanto

Voz 4 15:42 aceptado caro acertado cierta dada la buena respuesta

Voz 0573 15:46 muy bien muy bien eso son dos puntos y medio al al nueve ocho y medio no y medio muy bien y ahora ya tienes la oportunidad

Voz 1981 15:53 ya de llegar a la matrícula de honor como pues con el test final que es el test que lo decide todo

Voz 3 16:02 el test

Voz 0573 16:03 Nadal

Voz 1981 16:06 esta semana hemos cambiado un poquito el testa lo hemos titulado La frase imposible entonces el concursante tiene que demostrar su profundo conocimiento del discurso de Mariano Rajoy ayudándonos a completar una de sus frases sólo una eh

Voz 0573 16:20 no sólo yo digo

Voz 1981 16:23 yo digo una parte de la frase luego tú tienes te damos las opciones

Voz 4 16:26 tienes que decir cuál es la cierta venga vamos allá

Voz 0874 16:29 haré todo lo que pueda ve esté en mi mano el

Voz 0573 16:34 a esta desde luego todo muy bien nota pueda o este mi mano así que imagínate lo con la voz este mimando no que

Voz 1981 16:42 esté en mi mano si ese

Voz 4 16:44 no es un error error y haré todo lo que pueda

Voz 0573 16:49 ah vale claro es que es muy larga que el guión el guión no se empieza con lo cual bueno porque entendía sabes que te lo sabía de memoria como yo yo tan yo pensaba

Voz 0874 16:59 los trapos sucios y haré todo lo que pueda pueda si es que eso es lo que tú quieres Riccò era ve posible posible

Voz 9 17:11 haré todo lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo que ha

Voz 0874 17:15 me salga de los Revellín es posible muy posible

Voz 9 17:18 siglo tras haber haré todo lo que pueda

Voz 0874 17:21 poco más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo

Voz 0573 17:27 sí es posible pues perdemos todos si se adoptara si es que es muy complicado vamos y haré todo lo posible e incluso a lo imposible lo que me dijo Tiago porque yo le tengo mucho respeto

Voz 0874 17:39 posible lo imposible

Voz 9 17:42 si es que lo imposible es posible lo siento me estoy mareando por favor agua agua por simple posible

Voz 0573 17:52 todo lo que pueda ir un poco más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si es que lo imposible es posible por eso te tomes la píldora mejor estoy con este contexto esto lo dijo un par de semanas en el Congreso vais lo escuchábamos pero escuchamos escuchábamos que es muy buena de hecho hemos perdido todos incluido yo que he perdido m a mí me he liado en esta palabras pero es decir que esta bellísima frase gramatical mente perfecta y de hecho lo hemos recogido en nuestro libro Cien frases para el camino los mejores aforismos de rapaces editorial celebra

Voz 0874 18:37 pedí por favor a Carlos echado un gran trabajo

Voz 4 18:40 jo la verdad sea dicha bien

Voz 0573 18:42 queda da muy bien claro por encima de Errejón diría

Voz 0874 18:45 yo por debajo de Andrea Levy

Voz 1981 18:47 sí sí sí sí

Voz 0874 18:49 pero yo creo que podemos despedir con un aplauso

Voz 1981 18:52 la librería de primera calidad que nos ha acostaba

Voz 5 18:55 que es que amenace a vosotros hasta luego vino