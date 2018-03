María por todas partes

Voz 1 00:00 terrestres

Voz 0347 00:07 en el año mil novecientos dieciséis habiéndose encontrado Lario Sahagún a punto de ser machacado por una carreta su hijo Miguel invocó a la venta en una placa de estaño se ve a un hombre que ha sido atropellado machacado por un carro convoyes y arriba pintada entre nubes está a la Virgen es un dibujo muy coloridos y perspectiva Un dibujo ingenuo naif y es sólo uno de los miles y miles de votos acumulados en este pequeño museo donde estoy junto al lugar se concentra a la mayor cantidad de personas de la historia el año pasado se agolparon aquí nueve millones de personas para adorar a una virgen antes de entrar aquí me he cruzado con un grupo de siete chicas entre los veinte y los cuarenta

Voz 0347 00:52 era un grupo de amigas y cuando me ha extrañado al saber que todas eran judías su respuesta ha sido unánime son judías y de religión pero ante todo por encima de todo está está virgen la Virgen de Guadalupe la masa dorada de todas las imágenes existe la imagen que recuerda a una mujer de la que la historia no sabe apenas nada

Voz 0874 01:26 miénteme cine Carlos López Tapia como estas Carlos buenos días buenos días hace muy pocos días vamos todos de igualdad el trabajo invisible de la mujer de su importancia tuviese Unai mujer más representada que María hace poco la revista National Geographic puso en su portada considerándola dijo la mujer más poderosa del mundo

Voz 0347 01:43 mira lo que llevamos de siglo el cine ha hecho ya siete películas de distribución internacional y un docudrama español hace muy poco hace sólo cinco años no somos conscientes de que María es la imagen más difundida de la cultura occidental por encima de supe sus ningún historiador ha calculado todavía su importancia económica creo que resultaría asombroso

Voz 0052 02:23 hola Javier buenos días a mi espalda tengo la ermita de la Blanca Paloma voy caminando en dirección a la plaza de la chal voy en esta dirección porque no vamos a encontrar aquí en la acera de la derecha

Voz 0052 02:37 tiempo lleva en activo aquí en la aldea la pensión Cristina

Voz 0874 02:40 cuántas personas vivían en esa aldea de El Rocío te te

Voz 0052 02:43 en este momento el número de vecino no debe alcanzarlo mil el Rocío existe y ha crecido por y para su romería sobretodo a partir de la década de los años setenta del siglo XX prácticamente hasta entonces esto era un sitio sin carreteras sin luz eléctrica sin agua sin miento un sitio perdido es donde montó su pensión Christine Carmona desde luego este establecimiento no tiene nada que ver con el de sus orígenes Cristina con ochenta y cinco años está muy delicada de salud pero gracias a la magia de la radio no la encontramos sentada en su sillón de Enea junto a una mesa de camilla delante del mostrador de recepción tapada con un paño calentándose con un brasero dando consejos a su hija y a su nieta que son las que ahora regentan el negocio Cristina que diferentes de Rocío cuando cuando usted decidió invertir aquí

Voz 5 03:30 no había da no todo la plaga echan en la carretera Nina había otra mujer más yo que yo le empezamos lazo tienen alguna anécdota de eso es que no os olvido entre para mucha gente entraba oscuro uno de verían XX no tenía donde costal

Voz 6 03:46 los colchón Aíto se lo puso énfasis salir ardiendo o lo que pasé hoy pasé muchísimo

Voz 0052 03:54 muchas gracias y muy poquitos

Voz 5 03:56 veo lo poquito de lo que se ha de lo que hay que hay muchas cosas

Voz 0052 04:01 se lo agradezco como símil hubiera tomado pero vamos a seguir mostrando el Rocío

Voz 0874 04:39 de un equivalente a las vírgenes posteriores que también se especializan en muchos casos no

Voz 0347 04:43 exactamente era el equivalente el judaísmo cristiano primitivo pues resulta que no tiene ninguna mujer María nace en una sociedad donde la mujer ni siquiera podía dirigirse a su marido en público cuando San Pablo crean las fases del cristianismo no incluye los derechos conseguidos por los egipcia solar romanas ni tampoco valora los aspectos feministas que puedan extraerse del mensaje revolucionario de los evangelios

Voz 0874 05:07 entonces qué pasa con María mira durante los

Voz 0347 05:10 primeros tres siglos de cristianismo no sólo no cuentan incluso los escritos de los Padres de la Iglesia en el siglo III están llenos de reproches a María por vanidad orgullo falta de fe en Cristo se ha conservado una carta de un viajero de aquellos primeros tiempos del cristianismo que reflejan los asuntos religiosos que interesaban en las calles de la nueva capital del imperio Constantinopla

Voz 4 05:33 esta ciudad está llena de artesanos y esclavos que son profundos los que predican en las tiendas y las calles si quieres enviar una moneda con un hombre primero informará acerca de dónde radica la diferencia entre Dios Padre Dios Hijo preguntas por el precio de una barra de pan en lugar de responderte te explicaran que el dijo está por debajo del Papa y si quieres saber si tienes el baño preparado el Mañero te contestará que el hijo ha sido creados

Voz 0874 06:01 dos de la nada se entiende que ante un asunto tan masculino y apasionante de la Madre de Jesús no se ocupaba nadie pero las mujeres jugaría algún papel dentro del nuevo sistema religioso aunque fuera inferior que el organismo no si el cristianismo redujo al mínimo

Voz 0347 06:14 papel social de las mujeres y al mismo tiempo elevó un símbolo por encima de todos el de la virginidad la virginidad alcanza un valor económico cultural y que todavía mantiene en cierta medida

Voz 0874 06:25 de hecho ha comprobado que el cine solamente se ha encontrado con problemas cuanto ha tocado ese símbolo mariano de la virginidad eh

Voz 0347 06:31 mira cuando nace el cine la leyenda pues está instalada con todos sus detalles no pero el cine popular cumple y ha cumplido como si la productora fuera vaticana como los cuatro evangelios oficiales apenas hablan de María sean usado los evangelios apócrifos para la mayoría de las leyendas que hoy conocemos sobre ella las poquísimas veces que se han sacado los pies del tiesto ávido problemas en los ochenta Yo te saludo María Lugo da es el caso más extremo

Voz 0874 06:58 lo recuerdo en Estados Unidos de hecho retrasaron el estreno en Francia sobre todo hubo manifestaciones de católicos muy enfadados

Voz 0347 07:04 bueno incluso murió una persona un espectador en un cine ha causado un bote de humo pero aunque es un poema visual muy surrealista filosófica y lenta para los devotos más el literales de la leyenda evangélica encabezados por el propio Juan Pablo II fue insoportable que Godard interpretara la leyenda en presente

Voz 7 07:23 doctor voy a tener un hijo venga quítate las bragas y tú te festejos eh no no es de nadie pero que dices tú no me importa este contenta porque no me hablas de Turner la bienvenida más abundante que de costumbre cuando el viernes entonces deja de hacer el tonto no digas bobadas delante no me acuesto con nadie nadie me acaricia siete enero un hijo con ningún nombre José no se lo cree dígale que es de moverte pequeña ahora me crié

Voz 8 08:03 dije me crié

Voz 0874 08:12 los entiende que ver amarilla en el ginecólogo fuera duro para quienes creen en las leyendas como si fuera historia verdadera la virginidad era un símbolo en muchas otras religiones también cuando una virgen se movía por Roma hasta el emperador tenía que cederle el paso y la pena por romper el voto era la muerte en otras culturas la virginidad se entregaba a desconocidos pero siempre en algún tipo de rito sagrado

Voz 0347 08:33 sí sí sí siempre era un templo o en un lugar parecido pero sino exijamos en las otras religiones de entonces siempre hay más diosas madres que diosas vírgenes y además tiene más categoría

Voz 0874 08:45 los embarazos divinos eran antiquísimo eso los conversos al cristianismo lo aceptarían sin ningún problema no

Voz 0347 08:50 sí pero la virginidad desaparecía al parir María madre sí pero Virgen no era era un escollo muy importante para la imagen de María podría haberse quedado encallada en ese punto hoy puede sonar algo raro pero había una buena competidora para convertirse en el modelo femenino una mujer con mucho papel en la leyenda a la que Jesús además había elegido antes que a su propia madre para anunciar su vuelta de la muerte

Voz 0874 09:13 la otra María la otra cara de la moneda una prostituta arrepentida

Voz 0347 09:18 su gran ventaja era que no pecar en absoluto era muy difícil María Madalena ofrecía salvación a pesar de cometer el más sucio de los pecados

Voz 0874 09:26 en toda la atención y presión que ha significado para la mujer el símbolo de la virginidad y que lo sigue siendo más o menos según la escultura son los países la nuestra creo esa otra

Voz 0347 09:36 María para cubrir también el lado puestos de la moneda

Voz 0874 09:39 una virgen para las prostitutas tienen su propio templo su propio oculto en Roma Joan Solés corresponsal buenos días estas ya en la iglesia de María Magdalena no

Voz 0946 09:48 buenos días Javier aquí estoy delante de este pastiche si pastiche ya verás preguntamos a una vecina que le parece esta iglesia de María Magdalena Signora Kelly para su acta dice azucarada como un pastel porque es la más recargada y abigarrado de todas las iglesias de Roma de estilo rococó con la fachada con cava como una invitación a entrar pero os advierto Javier que aquí no hay restos de María Magdalena la mujer de entre todas las mujeres que Cristo más amó según dijo el apóstol Pedro

Voz 0874 10:22 su esposa según Flavio Josefo que algo que años

Voz 0946 10:25 estas de vivió en el mismo pueblo que dio el nombre a la manta más Dallas Mick tal hoy en hebreo Ciudad de Israel de Magdalena sólo llegó a Roma su pie reliquia cubierta de plata custodiada en la iglesia de San Giovanni de los florentinos que se presenta como el primer pie que pisó el sepulcro vacío de Cristo

Voz 0347 10:46 según los historiadores actuales María Magdalena Joan era seguramente una vida rica que a base de malas traducciones y contradicciones frecuentes en los Evangelios acabó con fundiéndose con otras dos mujeres hasta que en el siglo VI cuando se empezaba al culto a María en muchos sitios le cayó la etiqueta de prostituta arrepentida con la que la conocemos

Voz 0946 11:07 fue precisamente un Papa Gregorio Magno quién la identificó como la prostituta que Jesús evito queda pidan con aquella frase quién esté libre de pecado tire la primera piedra hasta hace doscientos años muy cerca de aquí en la calle de las convertidas Gabilia el convento de las cortesanas así llamaban los romanos a las prostitutas la ciudad de cincuenta mil habitantes entonces con nada menos siete mil mujeres sometidas a esta esclavitud a este convento ingresaban las cortesanas convertidas las que dejaban de envejecer o enfermaban el Papa León X lo llamó por algo sería Instituto María Magdalena por cierto que León X no tuvo inconveniente en cobrarles impuestos obligó a las cortesanas que no querían convertirse a pagar el de lo que cobraba a sus clientes

Voz 9 11:58 he captado que

Voz 0874 12:02 están ahí Jean cada uno que se excita cuando veo

Voz 0946 12:04 los vuelos de la radio seguimos a la iglesia de María Magdalena hoy es la sede de los cambian y precursores de la Cruz Roja Internacional una orden dedicaba a enfermos en todo el mundo desde hace más de quinientos años también en España conocida como los caminos

Voz 0874 12:20 contiguo se quieres en cuanto estés dentro a versiones cuenta algo el párroco Carlos habías dejado la historia de la popularización de María en aquel siglo III con María ante el escollo de que no podía ser virgen habían detenido un hijo por divino que elijo fuera

Voz 0347 12:34 efectivamente al siglo siguiente el cuarto las mujeres consagradas a Dios empiezan a hacer sus votos en público y al siguiente concilio un Éfeso decide expulsar a los que considera Ana María una mujer corriente que merecía respeto por ser la madre de Jesús pero que no merecía culto por tanto María fue declarada virgen antes del parto en el parto y después del parto así seis uno quedaban sustituidas

Voz 0874 12:58 sí eso Juno ahora pasaban a ser otra cosa por dónde estás en esa vuelta que estás dando por allí Teté

Voz 10 13:04 pues te cuento cogí el paseo que bordea la marismas de Doñana y casi me quedo allí embobado viendo el paisaje y las miles de aves que se están disputando el terreno pero él lo he logrado el logrado sobre por ley llegara a la calle Bellavista donde está el centro de salud aquí me encuentro con una madre de unos treinta años y su niña de cuatro pero no se quiere presentar está un poco cortada de hablar del micrófono

Voz 0347 13:27 en el tema de médico como

Voz 11 13:31 hombre médico por la mañana está de la ocho de ocho y media la mañana hasta la fe luego poblada por la tarde y por la noche no aire Mahrez esto es fin de semana hombre lo más normal que estuviera tuviéramos

Voz 0347 13:45 una guardia pero como digo yo

Voz 11 13:47 estamos ahí pero aún se está peleando pero aquí no hay una cafeína me hizo habían puesto firme llamamiento acallando la voz permitidos

Voz 10 13:56 al menos queda claro que dé servicio sanitario no andamos sobrados

Voz 0874 14:01 la salud de hecho fue un móvil para casi todos los cultos y devociones María no fue una excepción en esto Carlos

Voz 0347 14:07 en bueno a partir de su certificación oficial aparecen todo tipo de reliquias por el mundo y María se convierte en la protagonista de la mayor cantidad de milagros curativos y apariciones mira se han registrado un nuevas veinticinco mil en el siglo XX el Vaticano certifica a cuatro dos en Bélgica una Sicilia y de Fátima pero a la que le va mejor en el cine es a la de mil ochocientos cincuenta y ocho

Voz 12 14:33 esta es la historia de Bernadette su digo ya vivió el lo bueno

Voz 0347 14:43 Oscar para la canción de Bernadette con uno de los debuts más aclamados por el premio a una Jennifer Jones muy jovencita en el mismo año además que compitió Casa Blanca

Voz 0874 14:52 ha ido bien a María en los Oscar bueno no le ha ido muy

Voz 0347 14:54 mal ninguna actriz ha ganado el premio con interpretarla pero a cambio el Papa Francisco acaba de instituir este mes un día de fiesta dedicado a María será cada lunes después depende de costes que es jugando el catolicismo y el judaísmo cierran agosto

Voz 0874 15:08 regresamos a Roma Joan Solés has dado ya con el párroco de María Magdalena

Voz 0946 15:12 no todavía estoy cruzando el templo en dirección a la sacristía es increíble salvo las paredes maestras de mármol rojo el resto de la nave son es tocados y relieves con tres altares a cada lado dorados brillantes en el altillo del coro órgano frescos en las bóvedas muy frescos quiero decir muy coloridos en el centro vemos la figura de Mata Lena curioso con el cabello rubio nórdico la pintó Michelangelo Cerruti llamado el cante lo Taro para no confundirlo con el otro el de la Capilla Sixtina digo curioso porque los grandes pintores Giotto chino paleto Caravaggio tuvieron debilidad por María Magdalena la pintaron siempre con pelo castaño pelirrojo Caravaggio además hizo cabrear al Papa porque tomó como modelo a una prostituta de Roma la anuncia de pelo rojizo que causó tal impacto que se dijo entonces que la pintura con movía incluso adiós anuncia tuvo tanto éxito entre los pintores y no sólo como modelo que llegó a robar uno de los cuadros en los que él aparecía como la magdalena para quedárselo así consta al menos en los archivos de la policía pontificia

Voz 0347 16:29 bueno a ver si se me da mejor con la de Guadalupe Teo vuelvo a la finca de Ciudad de México al templo donde se expone el cuadro más venerado de la historia bueno tengo que esperar un poco para subir en la cena arrogante que pasa delante de un cuadro de la Virgen y que es la manera de gestionar el río de miles decenas de miles de personas que quieren hacerlo recuerdo que el año pasado llegaron aquí en dos días mueven millones de personas y otras diez mil se ocupaban de la seguridad mientras espero tengo al lado una rueda gran dota una máquina antecesora vemos a menudo ellas pendiendo sándwiches o lo que sea y de medallas se mete una moneda hice Heat hasta dar con la imagen que se busca la máquina la suelta

Voz 0874 17:16 de María de Guadalupe vamos a María Magdalena de México a Roma porque escucho hablar en italiano por ahí detrás Joan

Voz 0946 17:23 porque se presta tienen en vigor el claqué estamos aquí Javier hablando con el padre Eugenio vicerrector de la iglesia comentando los frescos María en la nave ahí la figuración de María Magdalena cuando habla con Pedro cuando escucha Jesús al pie de la Cruz en el sepulcro última imagen de su retiro de penitencia en Marsella según una tradición que el cabello rubio padre Eugenio

Voz 13 17:52 eh echamos sí sí

Voz 0946 17:56 que lo agradezca Penn algunos clínicos el color del cabello indicaría pasado su actividad anterior siempre se pintó con el cabello largo y sin embargo eso cambia con siglos dieciséis a la salida a la izquierda hay otra plena con el pelo rubio en una farmacia mensaje como ella seco los pies de sus con su cabello así las medicinas secan las lágrimas de tantos y tan distante

Voz 0874 18:25 Kambala Joan hay algún detalle peculiar en las imágenes de la Magdalena que estás viendo

Voz 0946 18:30 si Javier padre genial el director de quede si checo Alcosa de tallo de la al propósito de María Magdalena isleño esta estatua de madera del siglo XIV bastante peculiar porque este cuerpo entero viene en una mano un paso de aromas como los que utilizarían el sepulcros os tótem sobretodo las mujeres formaría la primera dama daneses en podría contar muchos episodios muy interesantes que he vivido aquí mujeres que me han confiado como Manolo Mata Lena les ha cambiado la vida recuerdo una mujer una noche absorta Se veía que sufría a distancia extremis tres o cuatro meses después Un día me abraza no la reconocía superado un bloqueo sus miedos volví a comer había viajado desde el sur de Italia hasta aquí aquí su vida cambió y estaba contenta

Voz 14 19:29 mi marido me entrené llena la mente más cerca a la gente e infunde coraje vamos dice el padre Eugenio

Voz 15 19:43 me estoy acercando a la Virgen de Guadalupe Javier la cinta rodantes mueve despacio y es una tela

Voz 16 19:48 lo que muestra a una mujer de rostro indígena y Moreno la leyenda de la aparición de la Virgen en el manto de un campesino en el siglo XVI fue creciendo al margen de los intentos de la autoridad católica que no sólo no lo incluso sino que intentaron restarle importancia eso fue definitivo para los humildes y pobres gen no serían excluidos pero que no eran tontos veían cómo vivíamos poderosos compensaron su miseria llevando la contraria haciendo que la Virgen se presentara

Voz 0347 20:17 Ellos en vez de a los jerarcas que no cumplían lo que predicaban a finales del siglo XX se hicieron fotos infrarrojas y entonces se encontraron con la sorpresa de tres vírgenes la que Egeda más oculta es una Virgen firmada por el pintor Marcos aquí no a mediados del siglo XVI muy distinta a la actual es una copia fiel de la Virgen que se encuentra en el Coro del Monasterio de Nuestra Señora en Extremadura esa virgen se tapó con pintura blanca y encima se pintaron otras dos ya en el siglo XVII dándole su rostro más indígena aquí esto da igual la fe es indiferente a los argumentos de la ciencia

Voz 0052 20:56 entonces Italia Méjico y de México volvemos

Voz 0874 20:58 vuelva te tú has llegado ya el último punto en tu paseo por el Rocío un poco mojado además

Voz 0052 21:02 y con los zapatos mojado por fin llegué al colegio de Primaria Doñana el único del Rocío aquí hemos quedado con su directora Carmen Rocío Fernández natural de Trigueros pero vecina del Rocío desde que cogió su plaza aquí cuántos niños y aquí

Voz 3 21:16 pues en total hay setenta hay seis niños aproximadamente date cuenta de que era hace dos día no ha llegado una niña que su padre vienen a trabajar aquí a lo mejor la semana que viene no llega otra hice dan dos sabemos que después de Semana Santa ha ido el Miño de aquí de El Rocío pero sus parece tienen que trabaja fuera a lo largo del año igual no entran cinco seis niños pero por otro lado se toman otros y no sé digo lo cual la matrícula este año puede estar en ochenta

Voz 0874 21:43 eh y Carmen de que viven los padres de tus alumnos

Voz 17 21:45 en líneas generales la mayoría de los padres que trabaja

Voz 3 21:48 en y en algún sitio digamos de lotería por cuenta ajena que trabajar Resa del alquiler de la casa de la limpieza de la casa del cuidado de los animales hay gente que cuando viene el fin de semana miras quiero me voy a caballo de la cuadra cuando me voy es el medio de vida y los bares hay el sector turístico que el que tiene un carro dice bueno el fin de semana había enganchar Carlo y voy a pone para que los que vengan de fuera de un paseo un carro muy vale

Voz 0052 22:16 por cierto que difícil llegar aquí cuando llueve

Voz 3 22:18 cuando aquí llueve hay un problema de movilidad en el Rocío tú has venido hoy es un día de lluvia tuve cómo está el Rocío tiene unos socavones una cantidad de agua agua corriendo por las calles que es complicado sino viene en coche no puede venir a colegio

Voz 0874 22:32 entonces alguna ventaja que tengan esos niños prohibir estudiar en un lugar como ése

Voz 3 22:37 mira el rocío todo en esta vida tiene sus procesos contra pero después yo creo que en los niños del Rocío son privilegiado en muchos sentidos hay clases en el colegio que tienen seis niños esos son clases particulares con muchísimos recursos porque todas las clases tienes pizarras digitales pero después tiene algo que creo que no tiene ningún niño de España que un niño de la gran ciudad no puede salir a la calle a jugar sólo aquí si eso es una riqueza que muchos niños no tienen

Voz 0874 23:33 María de Schubert su convirtió en universal cuando Walt Disney la usó al final de la película Fantasía la canción sobre María más famosa del mundo hasta como es Carlo en Internet para que parezca este que escuchamos que está interpretada por María Callas pero ni Schubert la escribió para la Virgen María Callas grabó nunca el Ave María eso se lo contamos otro día ya solamente nos queda tiempo para darle las gracias a Tete Ramos en el Rocío Pavón me voy a voy

Voz 10 23:56 el coche para irme al Montes y consigo llegar a eso sí sin problema en la carretera por estas calle llena de charcos otro día cuando ya no haya temporal y el Ayuntamiento haya pasado la máquina a nivel adora si quiere puede seguimos conociendo otros afecto de este lugar uno

Voz 0874 24:14 en Ciudad de México

Voz 16 24:16 yo estaba intentando llevarle una medalla de la Virgen de Guadalupe hasta aquí pero es que llevo ya tres veces y me salen otras cosas otros saber ahora nada un cristo esto empieza a ser un poco raro

Voz 0874 24:29 te saca de allí de una vez sacarlo si a Joan Solés en Roma

Voz 0946 24:32 gracias yo con tu permiso Javier me voy a tomar un capuchino aquí en la plaza bochorno un capuchino precoz capo

