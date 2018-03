Voz 4 00:00 el estrés eh eh

Voz 7 01:26 poneros siendo recetas Javier Sabio saludos desde esos amigos estás en Málaga en Málaga veces unió ayer estuve en una de tus tierras unos y que tienen mucho aprecio por allí me dieron muchas recuerdos me dijeron que te cuidamos muchas veces son un agente se conocía quién te abrirán la emisora para quien te desde allí exacto que ya hecho amigo Ello desatendido fantásticamente bien

Voz 6 01:50 estábamos aquí pero ello tiene una conversación sobre lo que significa la paternidad

Voz 5 01:54 el primogénito yo sobre eso no

Voz 0902 01:58 oye yo os digo no no había ni una flor me figuro no

Voz 7 02:01 nada cero absoluto a veces pareció prosa que podías decir bueno una cerveza que estar pero quienes estén preparando el viaje al Valle del Jerte que esperen un poco que todavía no es decir tú

Voz 0902 02:15 de comida como vas en Málaga bien no expuestos no tantos todavía no está en su punto sardinas recordar que va al revés que el marisco es en los meses que no tienen R los espetos todavía no está en su punto no así que he tenido que probar una heroína de ante con espárrago silvestre obligado no en la fuerza justa esta semana solamente hemos hablado de dos cosas de no master de Cifuentes de la fuga de datos de Facebook parece que la consultora Cambridge Analytica los usó para influir en el voto a favor de pie

Voz 6 02:46 el mundo entero está cuestionando la privacidad de la red social en pidiendo explicaciones Facebook ha caído estrepitosamente en bolsa hay quiénes están

Voz 7 02:54 borrando su perfil como empresario lo más no de Tesla no sé qué es

Voz 0902 03:00 lo que está ocurriendo con esta red bueno y no tiene la parte científica claro hombre si sin duda no te y lo más os recuerdo que también se borró como asesor de la Casa Blanca pues discrepancias climáticas y bueno ahí seguimos

Voz 7 03:11 siendo al mismo inquilino en la Casa Blanca

Voz 0902 03:15 yo puedes luego Facebook que está en problemas no le han pedido explicaciones todos los parlamentos de los países occidentales y que la gente está muy enfadada con estas fugas masivas de estos en cincuenta los datos personales de cincuenta millones de personas sí pero bueno aunque es mi el futuro de Facebook me importa menos el futuro de las redes sociales en general aunque Facebook desapareciera el problema nuevas cosas el hay otras redes sociales blogs me gusta y los amigos de Facebook tienen sus equivalentes nuestras rehenes casi más preocupante aún Duran gigante de los datos de los BIC de Hita o Big Data actualmente es China que no es un país democrático donde el Gobierno no puede utilizar los datos personales de la gente para lo que se nos una base necesariamente para influir en las elecciones americana sino para extraer disidente por ejemplo sí sí

Voz 1730 04:09 ha sido y es curioso porque ya se sabía de alguna manera de hecho nosotros en en el cazador de cerebros intentamos entrevistar a Michael Cossío que es el primero empezó a crear estos algoritmos de diez de decir fije fijémonos lo sutil que es no es decir para saber un poco cuál es la personalidad personalidad de la gente tú vas dejando un como unas marcas digital es decir tú pones a unas cosas en Facebook comparte es una cosa Hinault la compartes dejas unos comentarios empieza a ver

Voz 0902 04:43 la lista de amigos exacto empieza a ver una

Voz 1730 04:45 serie de algoritmos que pueden es decir oye si tú has dado light estas cosas y tal podemos saber si tú tienes estás

Voz 0902 04:53 el perfil psicológico lógica

Voz 1730 04:56 hasta el punto de saber si quieres que esto no es difícil no ha pues más republicano más demócrata pero incluso si estás dudando o no estás dudando aquí que esto es lo grave después enviar una serie que es lo ha hecho Cambridge Analytica a enviar una serie de mensajes específicos a las personas que quizás estando

Voz 6 05:16 dando vale para influir en su manera de pensar y esto es lo lo lo que nos debe hacer reflexionar mucho porque al final la gente la privacidad perdona pero es que claro ahí hay un problema ahí es que tú estás hablando de que hay un primer paso que es digamos la acumulación de esos datos en la deducción de esos perfiles políticos en función de lo que tú haces de los LAEX que pones pero es que son si quiere va a ser necesario porque la siguiente generación aunque nos cueste creerlo es mucho más abierta a compartir su privacidad no tiene ningún problema en poner a qué partido ha votado hacer esa información disponible con lo cual la manipulación está al alcance de la mano si si nosotros en realidad

Voz 1730 05:56 también unos cuando nos vamos en el aeropuerto y nos piden poner nuestro me el poner no nos quejamos de la privacidad pero han pare si si nos fijamos no lo que decimos sino lo que hacemos parece que nos da igual nuestros datos compartimos sin sin odio sea con una facilidad pasmosa luego nos quejamos y es verdad que las nuevas generaciones pues ya asumen que la privacidad quizás no tiene tantísimo

Voz 0902 06:19 no valor como nosotros lo hemos llenado ya hay otro ángulo que no hemos no tocaba esta semana pero del que se habla sí que es el de las empresas que quieren encontrar osea que están buscando empleados no hay ni una que no mire todas las redes sociales y elaboren las mismas deducción eso parecidos deducciones a estas de que mucho en política hay que tener cuidado con que dices en Twitter por eso te vosotros que me venir del lógicamente

Voz 6 06:46 universitario lo que hablamos de datos y de privacidad hay veces en en los que habría que renunciar a cierta privacidad con tal de demostrar que una informaciones falsas es que lo que quieres demostrar es eso no quiere decir con esto que quizá no costaría mucho en el caso de Cifuentes desmentir lo que parece cada vez más cierto poniendo encima de la mesa de trabajo que no aparece o esos certificados que no aparece no que no

Voz 0902 07:10 la la verdad siempre encaja bien la verdad en caja

Voz 6 07:12 exactamente pero es de todo esto a pesar de las consecuencias políticas que pueda tener que seguro que tendrá y espero que las tengan si si la información es cierta yo mi lo que más duele es el daño al mundo universitario porque era muchos alumnos de diecisiete dieciocho años apuntó entrada la universidad digan hombre pues pues enserio unas universal pues se regalan los títulos a quiénes tiene continuamente

Voz 1730 07:34 bueno es que esto pase en la Universidad de Espasa en los a los a los aciertos pesan menos que que los desaciertos no está en la en la vida te ocurre sea cuando haces algo pienso pienso en la infidelidad a me meto en otro tema no pero alguien que es quince años fiel en un momento es comete una infidelidad ya pasa ser infiel no y entonces

Voz 8 07:58 qué ocurre

Voz 1730 08:00 no sé es que yo no me quería apuntar una cosa con esto de los datos que tiene es verdad pero el segundo pena

Voz 0902 08:08 en Alemania dimitió el presidente de la República pues una cuestión he padecido esto sino más leve esto es un problema gravísimo

Voz 1730 08:16 no sí sí creo que sí sí sí no no la quería quitarse si es hechos lleva cosa aplicamos la lógica de Cataluña debería estar inhabilitado de manera preventiva

Voz 7 08:25 pero no solamente yo yo yo espero

Voz 6 08:27 que si si las informaciones se confirman y si ha habido en lo que no se a algunas informaciones parecen sugerir no que dimita ella sino que la mitad si no mucha gente no

Voz 0902 08:36 sino todo el Rectorado de la Universidad por supuesto si estoy siempre al mismo nivel todas no pueden vender título nadie hombre esto es un es una falta de seriedad elimina el prestigio de la universidad Universidad no digamos de los políticos que hayan incluido yo no puedo se sí

Voz 6 08:51 tenemos que no se olviden número de teléfono pues al final reservamos un par de minutos para alguna cuestión que quieran plantear a a Javier ya Pera es un número de whatsapp también es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve pueden dejar

Voz 9 09:02 en una nota de gozo una pregunta

Voz 6 09:06 el teléfono le llamamos de vuelta cualquier cuestión cuya opinión quieran recabar por parte de nuestro científicos repito seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve comparte la magia de este rato que pasamos cada domingo con PR con Javier reside en darle la importancia que merece hay cosas que suelen pasar inadvertidas ante nuestros ojos es el caso de las plantas estamos ahora en primavera para muchos no son más que esa cosa verde que hay en el paisaje sobre todo para algunos que son de ciudad la realidad es que sin ellas obviamente no habría nada son más necesarias para luchar contra eso que tanto nos preocupa el calentamiento cuál hablamos a menudo de animales en peligro de extinción no de plantas y una de cada cinco especies vegetales está en peligro de extinción lo cual es una maravilla

Voz 1730 09:52 sí es verdad que a veces menospreciado a las plantas los parecen muy bonitas pero las podemos tratar casi como si fueran seres inertes no por el hecho de no moverse o de quizás porque yo creo que lo vamos a contradecir esto de que no tienen eh

Voz 9 10:08 es casi respuesta o sentimientos au tal no

Voz 1730 10:13 sí es verdad que signos si hablamos de biodiversidad es que están en en en la base de todo químicamente son complejísima es justo pero el hecho de que no pueden moverse tienen

Voz 11 10:23 que defenderse de de los insectos de de de el entorno

Voz 1730 10:29 las maneras mucho más sofisticadas químicamente

Voz 11 10:31 que que nosotros tiene que defenderse de la química también

Voz 1730 10:36 sí sí sí sí sí es que toda la farmacología toda nace ahora hay la parte sintética pero nace originalmente de de de las plantas no hay de las microorganismos que también son otros olvidados no

Voz 6 10:48 los Magdalena se le conoce conocen todo el mundo por su habilidad para lograr que sobrevivan especies vegetales en peligro de extinción él es natural de Gijón pero trabaja como horticultura Botánico en el Real Jardín Botánico de Kew Londres y acaba de publicar en España un libro que además es precioso está editado te

Voz 7 11:06 escucha desde Londres creo Carlos estás por ahí buenos días sí hola buenos días qué tal

Voz 6 11:12 fíjate decíamos especies en extinción he visto en tu libro por ejemplo una planta muy alta y una palmera seguramente estoy diciendo una barbaridad diciendo eso pero como con un andamio construido alrededor porque es la el último ejemplar del mundo

Voz 12 11:26 sí sí eso una palmera se llama Forbes amaré Elvis es un género de palmeras endémico de Mauricio muy ido las islas más que arena hice y solamente quedamos especímenes

Voz 6 11:38 esta planta desaparece esta planta muere por mal cuidado porque yo que sé pues por un huracán Se acabó

Voz 12 11:44 sí mismamente a ver Mauricio o casi todos los años tienen ciclones donde se reparten dos Las medidas de este tipo no son capaces a rebrotar entonces insistía

Voz 6 11:53 cómo llega un gijonés el conservador estrella del Jardín Botánico más importante del mundo Carlos

Voz 12 11:59 bueno pues es una historia un poco alarga pero bueno más que nada el tema es desde siglos y no de de venirme para aquí a trabajar de somalí curiosamente

Voz 7 12:12 se sea al final

Voz 12 12:14 pues hablando de horticultura el tema de si esta variedad de uva con este tipo de suelo este tipo de clima con este tipo de madera no hay IU bueno un día por ahí partido Gardens en fue un poco la revelación esa de me quiero quedar aquí a trabajar no bueno por currículo tal no me dan me planté allí una escuela de horticultura consiguió hablar con el rector el el speed este de vosotros no sabéis pero me necesitáis no entonces yo sí que sé que ellos necesito entonces es bastante sencillo me dices que es lo que tengo que hacer para conseguir un trabajo aquí yo voy y lo hago no aquí si me ofrecieron trabajar de de becarios no me decía Si bueno pues entonces sí lo demuestras seguro que le contratan y así fue

Voz 1730 13:08 es un mensaje importante y yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en House también fue lo mismo sea vas a a la puerta

Voz 9 13:14 el director de el

Voz 1730 13:16 de el una oficina de comunicación dices oye yo sé hacer unas cosas que os vendrían bien porque he visto que no las estáis haciendo no era para para los jóvenes que no estén escuchando yo creo que esta actitud proactiva es claro es muy estresante

Voz 0902 13:29 entonces es tu tu trabajo empezó contiguo Osés ha sido el primero que que se ha dedicado a rescatar especies en extinción

Voz 12 13:37 a ver a ver ejemplo históricamente que se recolectaron plantas más que nada por el interés

Voz 7 13:45 sí canónico a lo mejor el interés

Voz 12 13:48 así en plan de del espectáculo quedar no esto hace muchos años no Jardín Botánico lo que se formó para para conseguir plantas de todas las zonas el trópico llevarlos aquí es propagar las islas por las

Voz 13 14:00 colonias no incluido cosas como ejemplo árbol del caucho que era muy importantes estratégicamente porque no había plástico

Voz 12 14:07 y luego ya más de una década sustentados los días empezó a aprovechamos jugar más este tema de la conservación no el tema es que tradicionalmente los horticultura escultores a lo mejor lo sé setenta más en otro tipo de de de cosas no de cosas de producción cuando se renueven Dal hay yo desde el primer momento se siguen poco con esto entonces poco a poco pues fui salvado una quiso ganar ya y haciendo un poco fuera de lo común y tan bien el tema de conseguir reproducir plantas que antes no se creían imposibles

Voz 6 14:43 resucitar entonces

Voz 12 14:45 sí bueno es más más más que nada es aprovecharlo último que está vivo para volver a ponerlo en marcha no

Voz 1730 14:53 por unas que se está muerta muerta ya

Voz 12 14:55 hay poco que hacer domina te cuento un caso en el Jardín Botánico de Brest es recuperar una especie de las últimas semillas que ya no eran viables no y lo que hicieron fue extraer las últimas células vivas de un embrión e imponerlas en condiciones estériles aquí ocho años después sacaron una plan de ahí esto fue sacado células vivas envió muerto de una señora

Voz 0902 15:18 es que claro esto suena es una posibilidad con las planta no incluso si se te muriera es posible que haya célula bueno cosas en algún lado no

Voz 12 15:26 con las palmeras todavía en unos es posible es el capataz a a cultivar los es de de ese células inglés tendría que ser por ejemplo el riendo una semilla entero o algo así el problema como esta planta es que pone de flores primero se caen y al cabo de unas semanas florece entre no ir como solamente existe una no existe la posibilidad de que haya una planta me echó cuando en

Voz 7 15:50 entonces se eche a sombra no llegan a conocerse dígame

Voz 12 15:54 no no claro entonces y cómo estamos no se llegó a conseguir congelar polen Ny fertilizarla pero luego la Plasencia con la segunda se dejaron madurar en las semillas alguna razón no fueron capaces a germinar quizás el tema es de de de que no sé están enfadados con la misma planta hubo otra y fuimos capaces en sacan embriones y cultivar los frascos estériles

Voz 13 16:17 hasta que tenía una longitud la hoja de treinta o cuarenta centímetros a la exclusión murió no

Voz 1730 16:22 y eso estamos oye una cosa que antes de que termine el tiempo es que el que tal Carlos tuvimos la oportunidad de charlar el martes pasado en el Jardín Botánico de Madrid y me acuerdo que me contaste una cosa espectacular porque tú eres un apasionado de conoces de todo hablamos un poco de la inteligencia de las plantas que son con conciertos muy antropomorfos las plantas no tienen sistema nervioso no tienen cerebro pero si reaccionan a su entorno de maneras que se podrían llamar inteligentes y me cuerda que me contaste que había plantas que podían contó

Voz 7 16:54 que sea bien contar sí sí sí pues explícanos

Voz 12 16:59 a ver esta es la la la atrapan moscas que tiene esas hojas que se doblan y en con IU atrapan insectos Si está curiosidades que dentro tienen unos pelillos easy tú tocas en pleno no cierra tienes que tocar el siguiente de que suele demostrada planta que te viva dentro de todo y te puede atrapar no y entonces bueno se que son capaces a contar uno dos pero con la sorpresa es que si la prensa escapa no hay movimiento dentro y entonces no es capaz a se da cuenta de que de que la prensa no está ahí con lo cual no fabrican las enzimas porque las enzimas son bastante caras de fabricar para esta planta no que vive solos con muy poco nutrientes

Voz 7 17:36 cosa sea que también conocer si en ese sentido sí sí

Voz 12 17:43 si el tema está en que luego de dependiendo de de cómo y dónde se mueve el insecto es capaz de detectar los movimientos no que el el toque a las percibe a la hojas aquí Isabel comprobado que que son capaces de diferencia al cincuenta y cinco toques de cincuenta es no por la cantidad de cimas que

Voz 6 18:00 yo no llegue Carlos te voy a comer a que cuando vengas de visita Madrid cagas un paseo con nosotros por el Jardín Botánico nos llevamos una grabadora

Voz 11 18:08 hay una maravilla arquitectónica

Voz 6 18:10 sí sí sí pues ha invitado quedas ir desde luego desde aquí recomiendo este libro miran tienes toda una copia de hecho espera encima de la mesa que es el Mesías de las plantas Carlos Magdalena como decía natural de Gijón pero trabaja el botánico en el Real Jardín Botánico de Londres Carlos un abrazo fuerte gracias

Voz 12 18:29 como abrazado mil gracias a vosotros

Voz 6 18:31 el tiempo porque luego sino que nunca nunca dejó pasar a ningún oyente así que que que que pasea alguien María desde Madrid cómo estás María buenos días

Voz 14 18:41 hola buenos días qué tal cómo estáis cuéntanos lo que tú quieres saber ello esto los responden bueno pues ya ven con una pregunta yo quiero saber si dado que somos asimétricos si envejecer hemos también asimétrica mente viéramos en dos mexicano el lado derecho porque yo me quiero salvando a mí me pasa por no

Voz 7 19:00 bueno pero que te que te está pasando María

Voz 14 19:04 tengo más yo tengo más manchas en el lado derecho de me sale más manchas en haber derecho también creo que gana yo me veo más más envejecida por el lado derecho que por el izquierdo

Voz 7 19:14 sacan lo selfies te puede ese poco de perfil entonces no beso gracias eso sí yo pensaba que era una pregunta con truco no parecen no

Voz 0902 19:23 no es literal no y bueno hay el envejecimiento general depende de factores sistémicos que afectan a todo el cuerpo porque bueno pero no afecta igual a unas personas que otras y hay personas que son mosaicos son el producto de la fusión de dos embriones en el en el útero es posible por tanto que tengas dos composiciones genéticas distintas en el cuerpo digno teóricamente es posible se han detectado casos Deimos I sismo son posiblemente más comunes de los que creemos a veces Si un un uno de los genotipo da una piel más oscura que el otro pues se pueden encontrar fotos en Internet es que se puede haber directamente a donde llega el territorio de un embrión y otro con lo cual teóricamente es posible lo que dices es únicamente es posible incluso que puedas tener un cuerpo con la piel más oscura tras sí sí exactamente también hay gente con un ojo un color y otra de otro cuando afecta algo que puedes ver ha habido casos que están reporta sobre los que se ha informado en la literatura médica de

Voz 6 20:26 no se una parte masculina femenina oye pues hay María puede estar tranquila no estás viendo visiones puede ser oye gracias porque tienes la bueno pues bueno cualquiera de los dos gracias por venir ahora descansa es una semana que estamos de vacaciones la semana que viene aquí o no has estado con Lourdes no sé si tres con Lourdes luego se lo preguntó lo preguntaremos