Titulitis y boniatos

Voz 0874 00:16 el domingo por la mañana estamos en directo once y ocho tenía que estar de vacaciones con con todos los programas que tiene en marcha pero es un obrero del Periodismo no descansa nunca ahí ahí cuando

Voz 4 00:32 a veces descansa a veces llega tarde a veces duerme pero estas son cosas que pasan en algún programa de radio ha pasado

Voz 5 00:39 pero ahí está David Broncano en directo qué tal qué pasa

Voz 1208 00:42 también esto es el Life

Voz 4 00:44 cómo está como está un domingo por la mañana estoy bien de hecho como todos a la gente la gente hace pues

Voz 1208 00:50 viví en fin pero es que hoy no sé por qué llegado super pronto

Voz 0874 00:56 habría que haberlo habló celebrada en lo que casa

Voz 6 00:58 llegó a uno a IU uno O ha ido juego andan vocales llevado uno o a dos llevo aquí a uno o a dos

Voz 4 01:09 me entiendes vale a lo que me refiero me encantaría seguir por ahí pero no quiero decir

Voz 6 01:15 que he llegado a uno o sería

Voz 4 01:18 vale pero eso es que no se entiende perfectamente

Voz 1208 01:21 entonces me tiro aquí es hoy

Voz 4 01:24 no sé si te has tirado siete minutos

Voz 1208 01:27 los siete minutos aquí viendo la vida como puede Antonio Gala

Voz 4 01:31 es cuando

Voz 1208 01:34 como disculpa un segundo Antonio Gala está vivo lo está yo creo que si no en la que estamos liando tú la está liando yo no estoy hablando Wikipedia

Voz 7 01:48 haber Wikipedia lo que pasa muchas veces

Voz 0874 01:51 que de repente dicen en total muy personal que es muy mayor

Voz 7 01:54 lo que pesa en aquella Antonio

Voz 1208 01:56 a la debe ser el debe estar vivo Antonio Gala hubiese muertos habrían marchita o todos los jazmines lo habrían no tanto Hardy vamos a ver pero me diciéndome cosa si quieres luego cuando acabe encantaría ojalá te deja poco a tu porque la gente no

Voz 0874 02:11 estoy seguro de que me he equivocado yo claro cuándo

Voz 1208 02:13 me equivoco yo ya es como como bueno la información

Voz 0874 02:17 sí pero da certeza me falta un trozo grande de Historia Contemporánea española entonces yo daba por hecho que a lo mejor bueno

Voz 4 02:23 sí claro

Voz 1208 02:25 sí cuando llegaste aquí no recuerdan nada habrá muerto en Diego Antonio Gala venal cojo eh

Voz 0874 02:32 pásala

Voz 4 02:33 el día de Antonio Gala nombrar hijo del también don Antonio

Voz 0874 02:38 si no fíjate qué mal han pasado el reportaje

Voz 1208 02:41 ha empezado fatal pero por tu culpa Enric es verdad yo ahora mismo estoy contentísimo no lo ve pero estoy bailando que se llama a alguien

Voz 0874 02:48 me para compensar por favor o vamos a hablar bien de alguien

Voz 1208 02:52 si quieres hablamos bien de quién de otro poeta

Voz 4 02:54 bueno de Faulkner

Voz 0874 02:58 que en paz descanse sí pero bueno pues vamos a hablar

Voz 1208 03:00 sí está muerto podemos del Fielder había muy bien claro

Voz 8 03:03 parece que quiere saber que queremos hablar

Voz 1208 03:06 ahí joder fíjate es que lo sabía cuando estamos viendo en la bici no sabía y ahora este todo este pequeño hijo ya ya ya intermedio

Voz 0874 03:14 es decir que nosotros pues esto que que me ha pasado que es lógicamente le puede pasar a cualquiera estéticamente a mí que soy un ignorante vosotros habéis hecho una sección con eso y esto es una sección con esto no

Voz 1208 03:24 con él vivo o muerto sí pero no no pongas el ventilador de mierda funciona si no claro es que la culpa es vuestra claro sí

Voz 0874 03:31 te contamos lo que era la sección para eso eso es oyentes que no saben que tú haces una cosa de madrugada en la que dices cosas que no debería tarde

Voz 1208 03:38 pero en la vida moderna si no tenemos un concurso que es no es vivo muertos un curso que hacemos a principio de temporada con quién pensamos que va a morir durante el año al Nobel

Voz 0874 03:51 eso es todavía peor pero vivo o muerto era una cosa queda preguntar al invitado si alguien siempre vivo

Voz 1208 03:56 pero vamos a ver si iban a ver si te ha hecho alguna vez

Voz 0874 03:59 que lo hicisteis sino recuerdo mal con el Algarrobo

Voz 9 04:02 con el al no me acuerdo el actor

Voz 5 04:05 dijo que me cómo se llama verdad con

Voz 9 04:07 a bordo de Luna Álvaro de Luna puede ser sí

Voz 0874 04:10 teníais allí luego para porque aquí dijo que estaba muerto

Voz 5 04:13 si está vivo vivo que más les tanto

Voz 0874 04:19 bueno oye que nos queda un rato de radio si quieres seguimos por aquí

Voz 1208 04:23 pues mira hoy hoy me estoy agarrando a cualquier para lo que me delata es porque es es decir como hoy ha sido tú has creado el caos como has sido tú es que ha revuelto las sábanas

Voz 0874 04:33 esto que has dicho de De a principios de año metida en una urna a primero de temporada lo cual también tiene sus simbología

Voz 1208 04:40 me suena que son una caja de bombones

Voz 0874 04:42 a los nombres de personas que creéis que van a morir ese año puedo decir que una vez habéis acertado

Voz 1208 04:48 no muchas

Voz 0874 04:50 pero luego comunicar quiénes afortunadamente para ellos han salvado que estaban en esa caja

Voz 1208 04:55 no no no porque la caja de la que has digamos que sigue en funcionamiento siempre osea es la única sección que nunca se cierra es una sección que es como el océano verdad selecciones me porque claro el la la rueda de la vida y la muerte nunca se detiene

Voz 0874 05:08 hay quién quién tiene más tendencia a acertar que Ignatius

Voz 1208 05:11 en general yo porque juego asegurar este año por ejemplo puse la la mujer más vieja del mundo se murió el día siguiente

Voz 0874 05:19 como dices tú haga tablero bueno nota

Voz 1208 05:21 los dedos se suele hacer tiro al cuadro hoy pero si aquí

Voz 0874 05:26 eso George Michael el año pasado el año pasado y sobre todo muchos

Voz 1208 05:28 acertó años Michael a varios sí

Voz 0874 05:31 por Dios me está dando un poco de bueno no no pero sí

Voz 1208 05:34 nosotros no es que queramos pensamos que

Voz 0874 05:37 pero bueno cuando oye pues se de qué de qué quieres que hablemos ahora de lo que tú

Voz 1208 05:41 eso vamos a ver el tema era un títulos es verdad sí sí es verdad sí sí

Voz 0874 05:47 no solamente títulos era si alguien

Voz 1208 05:49 por por no ir a clase si alguno más es sólo se me ha comunicado a Marta que íbamos a

Voz 4 05:57 títulos estoy pensabas que era Federer el tema no claro lo perdí de Miami esas sí pero bueno ya sabes que Rafa ha subido el número uno pero es que

Voz 1208 06:06 ceder quieres que hablo momento de esto ya empezamos con el reportaje

Voz 0874 06:09 la tu digo una cosa yo digo otra lo vale

Voz 1208 06:12 es que juzgar a Federer en un partido en concreto

Voz 4 06:14 dos ya te da igual todo seguidas

Voz 1208 06:17 no pero esas manera fue en la final

Voz 4 06:19 dos partidos seguidos perdidos porque nadie te te hace cuántos años mira a Federer

Voz 1208 06:24 a Federer juzgarle por partidos concretos es absurdo se está en un nivel que que juzgarle por por Heras sea es decir es como es como juzgar a un dinosaurio por una cosa concreta que pasó a nombre que juzgar su época el boicoteo del Jurásico

Voz 0874 06:37 ya

Voz 1208 06:38 Federer da igual un partido concretos como es juzgar a Zeus porque eso porque se tropezó

Voz 4 06:43 monte cuidado con el semáforo pero voy para el carné y Carmena que sal

Voz 0874 06:48 es sabes que no viene a Madrid supongo ni a jugar a tu a jugar tú tú que ya tenía esto entró

Voz 1208 06:54 viene a Madrid a jugar

Voz 0874 06:56 pero igual digo porque puede aparecer donde quiera en cualquier momento

Voz 1208 06:59 yo a veces a averiguar en qué ciudad Stipe me pasó a ver

Voz 4 07:03 tu campaña para entrevistarle cómo va

Voz 0874 07:08 cuando títulos títulos no es solamente es que la gente nos cuente si realmente pasa en la universidad española eso de que alguien me también la nota

Voz 4 07:20 él le den un título sin ir a qué o cuyo trabajo no aparezcan a además de Valdés y esto es normal porque a lo mejor es normal y no entiendo por lo que me cuentas que es un reportaje ad hoc ad hoc es un reportaje de investigación pero a Doc

Voz 11 07:35 o ad hoc

Voz 4 07:38 pues no o no lo es casi exacto hay hay hay gente con aspecto universitario o universitario pero si es esto esto es profanado

Voz 0874 07:49 que digan los americanos a toque bueno ya por aquí

Voz 4 07:51 de buena gente universitaria

Voz 1208 07:54 es que hasta ahora no es quién más ahí por la Gran Vía en el centro gente universitaria igual está todavía durmiendo

Voz 0874 08:02 sí bueno no lo sé

Voz 1208 08:04 mira quiero chavales que puede ser universitarios hola os puedo preguntar una cosa qué tal cómo estáis aquí es una familia completa apuntados un poco en el pero porque es que mira a vale vale junto a tu hijo os os habían barajado como como si tuviese cuando las cartas Javier estaban en un orden sean remezcla En otro orden bien pequeño porque os habéis remezcla no lo sé os habéis ordenada por la altura se ven las pues soy la Familia más organizada que conoce vale sois de Valencia si sois debe Buñol no de donde día Andión digamos muy muy bueno nosotros también sí defendió los hijos de ellos si lo todos sois hijos sí dos hermanos sí sí sí es hermano no no no este hombre pero hay entre ellos dos hermanos así vale Javier ya tengo a todos cuál es la pregunta concreta sobre

Voz 0874 08:59 si alguno de ellos ha conseguido un título sin ir a clase

Voz 1208 09:02 vale estamos hablando de títulos universitarios académicos en general preguntando si alguno de vosotros ha conseguido alguna un título sin ir a clase

Voz 11 09:13 Dennis algún título no

Voz 1208 09:16 tengo lo de auxiliar administrativo en un título y hasta luego grado medio grado medio correcto si tuviste que cursar los estudios de alguna manera te escabullirse para construir dos años cinco buenos y dos años durante cinco años auxiliar administrativa sombra manejará las el ex del como como Bill Gates ha sido la manejo si vale dos años no daño vale ahí vosotros qué tenéis cuál es más alta que te medirá el graduado escolar escolar tuviste que evidentemente tuviste que ir claro ocho años al a Aristide Educación Secundaria allí en Gandía

Voz 12 09:50 sí pero es que antes era el eje Hebei luego era Bush

Voz 1208 09:53 sí claro tú hiciste G20 Picoc qué tal estos mejor mejor que lo que quería para mí es mejor que la de ahora serio sí porqué

Voz 12 10:02 que Estu salías con catorce años con un graduado escolar y ahora ya Amy hay niños que mí eso hasta los dieciséis no bueno claro claro es estás están los dieciséis entonces si no tienen ganas de estudiar luego se lo tienen que sacar a los dieciocho no

Voz 1208 10:18 la Escuela de Adultos claro nuestros hijos veo con mucha intención de sacar ayer ya que está haciendo primero cuál de ellos el social para bien es fácil pero

Voz 13 10:31 Nos lo tenemos que trabajar para sacar las buenas notas es fácil es fácil de una manera de que los profesores te ayudan mucho pero no lo tenemos que ganar nosotros día a día

Voz 1208 10:43 tu hijo hubo un poco de Sobrado e directamente bachillerato es fácil

Voz 11 10:47 fácil me he puesto poco pero bien bien dentro de lo que cabe

Voz 1208 10:54 el reto pues bueno es que perdona al pequeño pronto largo va al niño chico eh no se atiene es que como pequeño quieres saludar a alguien no algo si a mi profesión que Prieto profesor de todo si te gusta es un buen profesor si no sólo profesora profesora

Voz 0874 11:14 pues lo mandamos un saludo pregunta el espectro es una cosa a todos

Voz 1208 11:16 es decir que venga a preguntarme cómo un IVA

Voz 0874 11:19 a estoy titulados que son no venciesen es su opinión sobre Los verdes campos del Edén esa magnífica obra de Antonio Gala ha sido saben poco vale me pregunto

Voz 1208 11:28 desde arriba desde la Cadena SER si os gusta Antonio Gala el poeta

Voz 11 11:35 no no sé si a vosotros no me gusta no me gusta personalmente no me gusta no te gusta

Voz 1208 11:43 no eres indiferente interesante opuesto me gusta no me gusta ahora no me gusta que con ese ímpetu que no lo tengo

Voz 0874 11:52 me gusta

Voz 1208 11:54 sabed que vuestro padre Antonio Gala tampoco en el poder no no no conozco pues tu padre le conoce y le tienes sentenciado a muerte tu padre que no le pille por la calle vale chicos muchas gracias cómo dudarlo cómo cómo hubiera porque esta animadversión por Antonio Gaspar si ahora mismo bien Antonio Gala por ahí por la calle sí no no no no te agrada no me gusta no me gusta personalmente no me gusta pero él como persona como poeta como pues esta persona no puede te gusta no olvido vale vale vale es que ya se están yendo porque esa enfadado de odios que te lo digo no sí pero nosotros puesto que no te guste a ninguno en concreto si sí hemos pinchado hueso de toda la gente es que te podíamos preguntarle hemos tocado con el peor

Voz 14 12:53 la gente nueve por ciento que le gusta el uno que no le gusta

Voz 1208 12:56 me toca Antonio Gala

Voz 4 13:01 no no no no no es no en otros cruces

Voz 1208 13:06 este es un par de cosas no no decir nada simplemente la les deja no le miraría a la cara le pidió autógrafos le haría es el vacío o te seamos muy buen día y que disfrutó de la ciudad

Voz 4 13:21 vale todo

Voz 5 13:24 esto no lo he visto este este es el tema eh

Voz 0874 13:27 el tema no podemos

Voz 1208 13:31 el acuerdo corren perdona disculpa las ahí ya salir oye pero como he tenido esa mala suerte

Voz 0874 13:42 sí no mal asentado a lo mejor es un movimiento nacional que desconocemos

Voz 1208 13:45 su nombre es una persona más o menos querida gente hombre hombre visto lo visto pero tenías que haber visto el gesto se será hecho de noche pregunta

Voz 0874 13:55 manuscrito carmesí a ver qué pasa

Voz 1208 13:58 la isla fruncido el ceño alguien más vector sino no hay muchísima gente venga venga que tengo aquí hola a poder preguntar una cosa hijo juntos para que pueda tener pero no marginar otro amigo ahí que sois tres Iker una pantalla como en baloncesto a vuestro amigo André grande tiene que ponerse delante porque decir no rebotes lo lleva claro

Voz 11 14:25 se ha notado en tienen Paco Candel parecido

Voz 1208 14:31 a ver si si si tal cómo estáis dando una vuelta por Madrid un rato aquí soy de Dos Hermanas no me dos hermanas más famoso de la Línea de la Concepción la línea Verde ha metido en Sevilla ahí la Elia vale los tres hoy de la línea nos traen los trae el el campo el tan no fue una preciosa no no de verdad la mejor de Europa e tengo muy bien avales sonido otra persona más eres del grupo te has unido ahora no habla menos Plaça tenemos

Voz 10 15:02 es dicho entonces Calero del Petro quiso vengamos navegaba que hay griego yo tengo ganas Virginia estoy aquí

Voz 1208 15:11 es tu mujer entiendo por por el contacto físico no desde hace que también se pero pero pero sólo porque está más cerca del tú mujer ah vale vale vale ir y ella está contentísima de de volver a subir si es ya les gusta más no como allí no sabía sin embargo te gusta más quizá la ciudad Osama una ciudad capital hombre por aquí vive cosa que no lo evito está bien Javier Escribano con Javier del Pino que está arriba a ver les pregunto por los títulos por Antonio Gala

Voz 4 15:45 ah bueno hombre el primero por la pasión turca y luego por los títulos

Voz 1208 15:47 siempre tengo la radio puesto desde por la mañana injuriosa Pepa Bueno son referente al periodismo pero claro que nos alumbra a toda la mañana pongo mi Landis tu yo acusándola de un oráculo eh no da gusto escucharla de verdad es decir tengo dos preguntas la primera y Javier que os pregunte por Antonio Gala gusta Antonio Gala hay que yo lo he visto ya hace tiempo que no lo

Voz 0187 16:09 veo que no es lo que me ha dado mi claro porque ya has escuchado

Voz 1208 16:11 pero cuando usted error Carabobo mayor no hombre ya pero el derecho a seguir vivo ya lo antes lo billetes es decir me gustaba como poeta y eso claro gusta cero diez las cosas de cero diez que no te quedas les doy un nueve a vosotros

Voz 10 16:26 no en unos nueve también

Voz 1208 16:29 está en un oso y Antonio Gala preguntarle si nos es también un ocho a golpe tenéis una aceptación de Antonio Gala en la línea buenísima vale vale has salido otra persona más Javier Cruz pero cuando sabéis

Voz 10 16:50 siempre diez diez

Voz 1 16:53 pero qué es esto lo aguanto sois más gente por detrás de este templo

Voz 1208 17:03 bueno la verdad que de pronto de veinte personas aquí es que esa es la línea familia e Iker cómo estáis pero han dicho que buenista hagan tanta gente trabajando hay gente buena pagan con tarjeta lo que hago pero es que Javier se encontró nada esto

Voz 3 17:22 ya el culpable patriótica a dar lanza una pregunta al aire

Voz 1208 17:27 vale opio lanzar una última pregunta tú eres el que tiene setenta años no

Voz 15 17:32 Juanjo Oliva ya era todo un mundo

Voz 1208 17:35 pero no pero aparenta cincuenta y siete pero es verdad o no pero es que está muy Lozano entente tienes el físico de un puma ex pero al revés eh vale una última pregunta tú ya se dispersaron estamos hablando de de titulaciones académicas entonces te has secado algún título sin ir a clase

Voz 15 18:01 yo no pisaba me vino a la escuela

Voz 1208 18:05 como el veto

Voz 15 18:09 te Katada

Voz 1208 18:12 disfruta de Madrid gracias en la línea a lo mejor

Voz 5 18:15 luego salido aquí

Voz 1208 18:19 el remolino vistos preguntarle lo que fíjate

Voz 5 18:22 decía cuál es la pregunta que años murió el escritor hombre ya pero cuando quieras o no quieras mezcla

Voz 1208 18:31 la responsabilidad has visto que estuvo acertado

Voz 5 18:34 pero admito que eran un poco de mi opinión no sí bueno ya pero consideró que estamos vivos

Voz 1208 18:39 vale vamos a ver Quique subir suya

Voz 5 18:42 sí un águila bises

Voz 16 18:44 la de que siempre hay esto es lo más bajo se cierre en sedes cuelga ilimitada sobre sí misma cabe todo el cielo en sus alas

Voz 0874 19:20 la noticia más sonada de esta semana en nuestro país sobre el master de la presidenta de la Comunidad de Madrid hecho que nos preguntemos qué tienen que tener los jóvenes para conseguir una buena formación pero que sea realmente legal son los títulos lo que verdaderamente nos abre las puertas a trabajo de nuestra vida se puede conseguir un título sin ir a clase y realmente sirve para algo tenemos con nosotros a Juan Van Juan Valera que es psicólogo experto en orientación laboral formador senior en habilidades directivas ha escrito varios libros sobre habilidades directivas y gas unificación docente en escuelas de negocio ido universidades qué tal Juan cómo estás buenos días lo primero de preguntar tú opinión personal por lo que está ocurriendo la Comunidad de Madrid si tú crees que esto nos debe servir como una luz roja sobre lo que puede pasar en una universidad desde luego es llamativo no que que

Voz 18 20:09 que se pueda perder valor que realmente tiene que tener un título que es un título que es la referencia de que una persona una acreditación de que una persona es capaz de hacer algo o o representa un conocimiento Si el título no va seguido de eso y la universidad que se supone que es la garante de eso no lo no no lo puede acreditar ante la sociedad pues es un peligro no sólo por ese título sino por todos los títulos son las

Voz 0874 20:33 antes que tiene para la vida académica decía antes que no es solamente Si se confirma que es verdad lo importante no es ya que dimite a ella es que dimitan quiénes están involucrados son una manipulación tan corrosiva no

Voz 18 20:43 es es es bastante peligroso por el cual además por toda la gente que así se lo ha trabajado además que que desde luego necesita eso muchas veces a la gente para vivir porque es una carta de presentación claro que para les ha costado mucho tiempo y obviamente la única que tiene que preocuparse cualquier institución de enseñanza tiene que preocuparse de que eso sea realmente válido Illes son confiamos todos

Voz 4 21:04 bueno ya te dije bien

Voz 0874 21:07 si conocéis David Juan Juanma David que claro no todo no nos conocíamos sería realmente chocantes sino conociésemos experto Antonio Gala que gente que me metido

Voz 5 21:17 pues sí así es y me ha parecido vamos lo más

Voz 0874 21:20 no digo fuera de micrófono te voy a contar lo que hablaba la carpeta donde estaba metida ese ese fragmento de votos

Voz 4 21:27 como no puedo decirlo en antena

Voz 0874 21:30 luego te lo entonces pues lo contrario algo que viene porque no era bueno primero cuando vuelven oye estamos hablando de títulos y yo

Voz 5 21:40 que discúlpame si no me no me has contado nombre completo

Voz 0874 21:45 con Valera no va a Valero Valera psicólogo experto en orientación laboral formador en habilidades directivas y hay que decir encantado Juan

Voz 5 21:53 que Juan a nivel de out Fit viene muy Antonio Gala porque si bien es verdad acompañó delito de españolito Lasheras sí sí sí sí perilla Qala I limita eh la habilidad es decir habilidades directivas decía el director tiene que reclamar pienso es cuantas más habilidades tenga más poder elegir y más poder improvisar

Voz 0874 22:14 oye si que hubo un tiempo yo creo en este país en el que había título si una

Voz 5 22:18 porque no siempre es el el tema es que hoy contaba donde sí

Voz 1208 22:21 no hemos hablado de eso

Voz 5 22:23 sí es verdad pero por tu culpa yo a mí no me mire si no no he sido yo yo ya mira eso está Joy de pronto una amiga de comedia hoy hoy soy yo yo soy yo es señor

Voz 9 22:35 pronto se da con loco vale vale Juan

Voz 0874 22:39 decía que sí que hubo una época en la que yo creo que el acceso a la universidad era un poco más restringido o lo que es ahora sí que había una

Voz 18 22:46 cierta cultura de tituló Cities sorprende que en el dos mil

Voz 0874 22:49 dieciocho alguien alguien no sé

Voz 18 22:51 los quiera un título parece estoy totalmente de acuerdo de hecho en en las empresas hace tiempo que el valor del título es importante en el sentido de como decíamos antes una referencia que tiene una mínima ambición una mínima preparación pero lo que nos importa realmente luego es que aspira a que motivación que que sabe hacer esa es de hecho había terminado ya esa manía de de poner los grandes títulos que me suena

Voz 4 23:18 poco a posguerra casi no

Voz 18 23:21 actualmente ya digo nosotros cuando hemos para nosotros el título es una referencia que damos por hecha pero lo que miramos es más la experiencia que ya hay muchas oportunidades es que además de la universidad para formarse es decir tenemos internet tenemos capacidad de auto formación buenísima tenemos capacidades de hacer voluntariado de aficiones muy activas

Voz 5 23:40 tras fracturarse la saliendo las ambiciones muy activas

Voz 18 23:44 se pueden introducir en un currículum y con lo que ella murió trabajando tiempo en Francia las preguntaron a mí

Voz 5 23:50 las agresiones si era muy muy muy distinto

Voz 18 23:53 una persona que había pasado digamos de afición estar con los amigos en el bar todo el fin de semana que no está mal si lo si lo pones dentro de un contexto de puesto para relaciones publicas en marketing por ejemplo pero en general era distinto ser observador de fútbol que jugó toros de fútbol aunque sea aficionado es decir es mejor ser mar Un mal pianista veces aficionado que ser simplemente un observador

Voz 0874 24:17 de ida claro practicar no practica

Voz 18 24:20 por qué es la experiencia es estás viendo la superación lo difícil que es a veces evolucionada medir te la disciplina

Voz 19 24:28 el el tener que quedar con amigos y es algo puro

Voz 18 24:30 Pal te dice una afición teatro por ejemplo pues la manera en que te comunica verbal y no verbalmente

Voz 5 24:36 la escalada el reto etcétera es que mira cifró dependerá de que a qué puesto aspire que es decir si sí que si va a ser técnico en la central de Garoña es que supervisar la la fisión de las dices que te gusta mucho ver pájaros pues Finanza fue pues fue pues persona pero pero sí pero a veces hay hay veces hay aficiones que tienen unas relaciones muy dispares eso a veces no tan evidentes como por ejemplo la que estábamos diciendo antes bueno yo salgo así de Cañas no decía lo de no

Voz 3 25:00 mira ya bueno pero hombre pasivas tomarme la calle

Voz 18 25:03 cosa es decir no es que yo soy el que organizo las quedadas con los amigos etcétera es decir tienes en cómo te lo tomes uno uno puede ser pues eso el que observa a los pájaros pero yo no soy el aficionado pero reúno las mayores expertos que son mis amigos es decir es el como la enfoca mal

Voz 0874 25:17 yo ya lo pilló Juanes es la habilidad pero para conseguir un trabajo por ejemplo en cargo directivo que es un poco también para lo que tú formas entonces un título no importa tanto por lo que dices

Voz 4 25:26 lo es digamos una por tanto cuando cuando cuando llegas salvo que sea por supuesto

Voz 18 25:30 no tiene miedo porque eres médico o abogado me ha llegado un nivel esa pasado el primer año segundo año de prácticas que no lo único que puede indicar es que te has ido reciclando es decir obviamente es una recomendación que hacemos cuando llevas unos años de de prácticas es una evaluación que solemos hacer directiva pues cada cierto tiempo es ir formando habilidades continuamente pero de vez en cuando hacer un reciclaje un poco mayor cada cinco diez años a lo mejor hace un nuevo máster un curso experto porque el mundo evoluciona simplemente para estar al día

Voz 5 25:59 yo podría entonces yo podría información

Voz 18 26:01 tú al aspirar a un cargo directivo aquí en la Cadena Ser por ejemplo pues dependería de cuarenta primero tu motivación máxima es decir motivación real absoluta luego sus habilidades

Voz 5 26:11 de gestionar personas este entonces sí que siempre siempre me mira Javier las es que monta pues imagina y eso algo interesante es que si no lo llevo años llamamiento podemos evaluar prepararle para qué

Voz 4 26:26 es encontrar máximo a jefe de jefes director general que es que hay más eso que hay más por encima de eso es el consejero delegado pues eso no se PRISA Radio evidente

Voz 5 26:37 presidente de prensa desciende en que en que años con mi edad y mi experiencia cuanto me quedaría bueno entre los que tengas en la cola en medios cargos nunca hay aspirantes pero pero no pero es verdad que pueden pasar gente bastante rápida con una estrategia bastante buena o sea tenemos que sentarnos luego pero cinco años puede ser en cinco cinco años tú puedes como vemos cómo sería

Voz 0874 26:59 día de la SER si fuera tú chorrada

Voz 5 27:03 sí kleenex escuchan pues ojalá tú como como experto en esta pues

Voz 0874 27:09 que nadie en el terreno ya un poco más serio Juan es decir que la formación universitaria española está no solamente al nivel académico que tiene que estar sino con un grado de supervisión de normalidad de falta de corrupción sobre todo como para quedarnos algo más tranquilos después de lo que ha pasado

Voz 18 27:27 sigo en contacto con con bastantes profesionales de la universidad el tacto con tanto con mi antigua universidad con la desde aquí porque recurrimos a ellos para para alumnos en prácticas

Voz 4 27:37 cuál era todo antigua universidad aquel dicho Salamanca yo estoy en Salamanca muy buena la luego estoy

Voz 18 27:41 en el País Vasco un poquito

Voz 19 27:44 aquí en bueno aquí

Voz 18 27:46 diferentes cursos pero pero lo importante es que en la mayoría de la de los profesionales que son bastante serios y la calidad en general es buena sí que es verdad que tenemos que evolucionar es decir el hecho de que sea buena no significa que dejemos las cosas como están yo creo que hay que invertir más porque hace falta que haya más permeabilidad a la práctica que haya más directores o profesores con con visión de proyecto para sumar a lo que ella también es bueno el mantener cierta base teórica cierto humanismo cierta parte habilidades de memoria pero hay que complementar con otra con otra visión más focalizada por decir

Voz 0874 28:20 además cosmopolita también más desde luego

Voz 18 28:22 Erasmus por ejemplo me parece una muy muy buena idea

Voz 5 28:25 tras esta está de las becas no claro pero tenía que hacer

Voz 18 28:27 además casi no porque no es lo de una beca sino por una actitud personal yo he visto a estudiantes no no ya que habiendo estudiado en una ciudad teniendo oportunidad de trabajar ahí no querían irse a otro lado yo creo que es muy importante si si eres de cualquier ciudad incluso lo los de Madrid que tiene mucha oportunidad estar aquí pasar un par de años no una practicado un par de años irse a volver y ya volver y ser presidente de

Voz 5 28:52 Prisa pero lo compré

Voz 20 28:55 esa quería lo lo voy a hacer no me extraña que el año que viene me voy a la gente a la que no le llega la cara

Voz 0874 29:01 pese al cuello igual me voy a Radio Munich

Voz 20 29:03 dos años ya a la vuelta bien

Voz 0874 29:06 el asalto totalmente conocerme bueno Juan Valero que psicólogo experto en orientación laboral gracias por venir de diez Joaquina copia del manuscrito carmesí pero bueno lo no pasa muchísimas gracias a ustedes

Voz 4 29:19 hasta luego gracias de Juan

Voz 3 30:11 Ángela Quintas cómo estás Ángela buenos días buenos días qué tipazo tiene Miguel Ríos has visto todo tuyo no

Voz 0874 30:21 porque llegó allí no entraba por la puerta no sé por porque porque porque estuvo Miguel Ríos el otro día en un momento dado estábamos hablando un poco de la semana pasada tiene setenta y pico años estábamos no está mal

Voz 3 30:34 muy vivo

Voz 0874 30:37 pero estamos hablando sobre cómo afronta una gira veraniega mucha gente tal entonces yo se puso de pie dijo si es que mira qué cuerpo me ha dejado Ángela Quintas pero eso no viene ya lo hemos basado en recuerdo porque no ministro la semana yo tampoco

Voz 3 30:51 no yo no dejaron a los dos yo no vine

Voz 0874 30:53 sí por primera vez en has verdad claro porque lo hicimos

Voz 3 30:56 sí sí por culpa preocupan Miguel Ríos miren con él

Voz 20 31:02 no que no lo pille es como

Voz 3 31:04 al señor de la empresa oye que anima

Voz 0874 31:08 presione así increíble andaluces que eran como

Voz 5 31:10 se ya no eran de Valencia se le torció la cara eh ha sido implante Antonio Gala no vaya Antonio este tema no cualquier otra cosa pues insultar a mi mujer y a mi chico pero Antonio Gala no menos aquí que tengo es que una navaja

Voz 0874 31:25 oye que hablemos hoy Ángela

Voz 3 31:28 del bonito del hombre bonito patata claro si esto está resuelto mote motes sí pero

Voz 0874 31:38 la cuál fue la polémica por favor que no sabíamos si era lo mismo

Voz 3 31:41 no no lo sabía tu verdad

Voz 20 31:43 perdón yo sabía aquí hay alguien que lo sabes todo tiene esta vivo y quién están muy pocos lo saben aquí un oráculo lo que queda

Voz 0187 31:52 no yo no sabía si era lo mismo Javier Díaz pidió hoy David dijo que sí que es lo mismo lo tuvimos que buscar Wikipedia tenía razón

Voz 0874 31:59 a David Davis pero es que siempre tiene razón es que de verdad es que tiene una increíble porque no es que de verdad lo digo nunca yo nunca te he pillado un descarte no

Voz 5 32:08 renuncio de Hamás ve puede ser

Voz 0874 32:10 hombre te dices algo además que el jueves se sacan de pues yo creo que no sé qué

Voz 5 32:15 ah porque porque yo me a mí me caracteriza el conocimiento y la modestia

Voz 20 32:18 es una mezcla de ambas no lo voy a dejar que hable Ángela que tiene nada titulación

Voz 3 32:24 no sí que no ha regalado eh claro hombre para sacarte clase pasé todos los exámenes nutrir

Voz 5 32:31 a tus clases

Voz 0187 32:33 Irán potente si no

Voz 3 32:36 te dan clases de las antiguas porque como yo estoy aquí

Voz 0187 32:38 éramos casi trescientos y pico en no tú te química sí claro eran cuando te tocaba el catedrático allí no se movía

Voz 3 32:45 hombre claro pregunta les David símbolo de el fósforo quieras venga cuenta que hicimos lo adelante amonio M S B

Voz 20 32:53 ja esa gracias gratis no te preguntan es difícil

Voz 5 32:59 ha preguntado a lo pensado ido he ido de flipado

Voz 0874 33:03 te has hecho ninguna

Voz 20 33:06 a veces para un segundo

Voz 0187 33:10 pues hablamos del del dato que es un tubérculo que se obtiene de una planta que se llama batata la planta también se llama batata y su peso oscila entre uno coma cinco y tres kilos y hay más de cuatrocientas variedad

Voz 5 33:22 pero como que pero los tubérculos son tuvo que tiene de una plan

Voz 0187 33:25 perdón a Mercero que el tubérculo sea la batata es el es la raíz pero que la planta en si os a todo lo que es también se llama batata

Voz 5 33:32 vale un tubérculo del bonito que no jugamos en la da lugar a una planta

Voz 0187 33:36 claro luego le luego tú sabes que esto es el tubérculo y luego les salen como una herramientas para arriba

Voz 0874 33:41 claro que hay fuera de la nevera pues poco

Voz 3 33:43 poco claro todo se llama también batata no se come la planta no se come solo el tubérculo que importante es amarillo votantes naranja a mi me gusta más el color de la batata sobretodo por por

Voz 0187 33:55 qué tiene

Voz 3 33:57 adiós así no no no por la cantidad de vitamina D vitamina que tiene de beta a Kanouté que le

Voz 0187 34:03 da ese con lo que la patata no tiene

Voz 3 34:06 es mejor que el noventa Cardona

Voz 0187 34:09 bueno es que tienen propiedades o al la patata no lo tiene la batata si tienen claro Teno y una cosa que tiene la batata igual que la patata es que le sobretodo la batata no se debe comer cruda la batata no se de cruda

Voz 3 34:21 no porque tiene un compuesto que se llama Dios Corina sí que es un que es un tóxico

Voz 0187 34:26 acordáis cuando hablábamos de la batata también de la patata que decíamos que tenía sola Nina

Voz 0874 34:30 sí sí mina que era cuando se ponía

Voz 0187 34:32 patata ese color verde que también era Toxo

Voz 5 34:35 la cruda eso te iba a decir pero pero cuando sale

Voz 3 34:37 anda en la parte está verde habéis visto a veces tenemos una patata pues eso es un compuesto tóxico si la patata patata kurdo o la batata curva lo que hay que tener hay que tener miedo a que tener cuidado con lo que no se puede como

Voz 5 34:51 no bueno pero hay cosas que

Voz 0187 34:54 por ejemplo la zanahoria me encanta

Voz 0874 34:56 que tú dices para hacerla broma me voy a comprar

Voz 3 34:59 que hay que tener cuidado pero aquí se va curiosa broma bueno pero la zanahoria se come cruda sí pero la batata no bueno pero fíjate que se te ocurre cuando Ángela quién va a comer una patata cruda patata hay gente que come patata cruda cruda sí que llame al programa venga que llamen seguro que hay algo es que

Voz 5 35:16 venga estando yo en la mesa nunca hemos abierto las líneas no haberlas las hablo eh

Voz 0874 35:21 eso sesenta sesenta sí sí si tu teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 3 35:27 se llame quince coma patatas crudas patata patatas patatas patatas

Voz 5 35:32 que haya enloquecido me juego mi sueldo de esta semana de A vivir a que no nadie en España donde los buenas en su no a donde queráis a la Fundación Nacional Francisco Franco

Voz 0187 35:43 pues yo le voy a decir a mi hermana que llame porque yo la he visto comer patata cruda

Voz 20 35:47 no no no vale todo como el ojo en la sala llama corta que no vale todo familiares no

Voz 3 35:53 no pueden participar en este concurso familiar de trabajar que venga que nos aporta la patata cruda como cruda pues a ver la mayoría tú su composición mayoritaria son hidratos de carbono que se componen de azúcares simples idea almidón que son azúcares son hidratos

Voz 0187 36:08 las de Azucarera unidas por un enlace que sea más bucólico IU tiene vitamina que que es lo que decíamos que se notaba porque tenía ese color naranja o amarillento tiene un poco de vitamina C vitamina E tiene menos cantidad ácido fólico y aproximadamente como unas ciento una kilocalorías por cada cien gramos

Voz 3 36:26 yo yo ciento uno ciento es que sabes qué pasa que las tareas de composición escúchame las tablas de composición varían un poco unas y otras no hay una tabla de composición que digas está resulta curioso

Voz 1208 36:39 viento una

Voz 3 36:42 Miguel Ríos como sólo patatas de mayo tienes el Miguel Ríos no sólo no la garaje batata Juanpe no están previstas así mucho mucha cantidad de hidratos de carbono no me digas hablar claro es a piensa que todos son azúcares almidón entonces a no ser que le metan mucha proteína ahí a tope para compensar para convertir un bocadillo

Voz 4 37:05 vale a tenemos a G

Voz 0874 37:08 Jorge te has jefe de cocina del restaurante patitos junto con su mujer cocinera Bárbara Díaz Jorge cómo estáis hola buenos días qué qué nombre más curiosos del restaurante con dos tesis medio contrastes en medio se llevan cuatro TES en total eso es

Voz 3 37:23 los cuatro hermanos que somos somos cuatro lados y yo soy el pequeño de los chicos y luego tenemos otra pequeña hermana pequeña ITA tintos viene porque me llevaba mi tío y mi madre por un nombre más más cariñoso muy bonito e esto sin patatas estáis muertos sí la verdad es que sí tenemos la otra batata

Voz 0874 37:42 sí pero cuando decidisteis saben en qué momento de tu infancia dije yo de mayor quiero dedicarme la batata

Voz 5 37:48 la batata

Voz 3 37:49 pues nada de esto fue le hemos introducido chip de batata en uno de los platos que trae cuando me fui a Inglaterra en liza el abunda mucho la batata no pero había vamos a uno de los platos también que llevaban allí se hacía con el velador pues lo pone las patatas se dice Botella su hipotéticos momento Inma de Murcia buenos días y más hola buenos días

Voz 1 38:13 venga venga

Voz 1208 38:14 eso lo dice no me encantan las plaquetas

Voz 1 38:17 crudas ya pero

Voz 20 38:19 pero te encanta a nivel platónico o las olas comes

Voz 22 38:22 las como las como además cuadra es que algo o patata para echarla guiso cocida o frita voy picando pelando y cortante

Voz 23 38:34 Juan finca Segal van haciendo hago exactamente

Voz 0874 38:36 qué hacemos una transferencia esta tarde más gracioso

Voz 20 38:39 no

Voz 5 38:40 la luego adiós

Voz 0874 38:43 la una falsa como como cocina islas las patatas vosotros

Voz 3 38:45 Jorge pues mira la tenemos en el sólo Miyagi que es un solomillo con con un estilo oriental de la hacemos con el celador la apelamos y ya en la parte lo que es naranja naranja porque tiene un gran jamás claro al principio la metemos en la freidora a ciento cuarenta grados hasta que deja de chispa el aceite

Voz 5 39:02 porque haciendo cuarenta en concreto pues porque si lo hacemos

Voz 3 39:04 esto se quema si lo haces en ciento veinte pues no se hace tanto sea no queda crujientes se queda elástica y luego la introducimos también en un ceviche de Corbijn a que tenemos hoy Rico con Granada lleva también la batata pero este en este caso es cocida la partimos sentaditos la conocemos como cinco siete minutos la introducimos luego pues en la leche de tigre en el en el pescado y en el maridaje lleva tiene muy buena pinta

Voz 0874 39:27 tiene buena pinta yo pensaba que te días como patata frita sabes normal hay

Voz 3 39:30 también la batata chips esa esta y luego tenemos la a la patata cocida la batata chip pero aunque tú no logo

Voz 0874 39:38 días a esa temperatura no pierde enseguida el no deja de ser crujientes enseguida a los pocos segundos

Voz 3 39:45 no se tarda unos dos minutos por ahí más o menos un minuto a ciento cuarenta hasta que deja de soltar esa cuando pierde todo el agua que tiene la batata es cuando se de cruje

Voz 0874 39:53 tú ves que te van a para para que pedirlas cuando te la puedes

Voz 3 39:55 comer cruda hosca desde Santander cómo estás Óscar

Voz 5 39:58 los días hola buenos días están buenísimos cruda es verdad

Voz 23 40:01 pues sí desde Oriente que tiene a las cómodas para todo está a punto de padre

Voz 0874 40:07 no le da igual igual claro es que está está muy buenas sale tu número de cuenta corriente también ha por favor gracias

Voz 5 40:14 abrazos Kaká pero esta gente tiene

Voz 0874 40:18 son son bots rusos si esto es no es Mark Zuckerberg no Prueba prueba Un poco si quieres gente ya ya que te has metido en este lío a ver si por lo menos yo no he dicho que vaya a dar el dinero a cada uno que llame a repartir entre todos los que ya me he hecho

Voz 5 40:35 de hecho le he dicho que una fundación ya se toda la gente está llamando sea franquista y estoy raro pero vamos ya la cata sí sí hemos dicho que la patata en en Inglaterra se llama botellita no

Voz 3 40:50 la va la batata con b es su hipoteca y por qué y porqué no han pensado yo sin llamarlo botellitas estaría bien

Voz 5 40:59 quiero decir yo una campaña para que llamen a la

Voz 3 41:01 igual la patatas Potito a la batata sea y lo que pasa es que a lo mejor habría sido mejor que prepara será la batata cruda verdad Montserrat desde Madrid buenos días

Voz 24 41:10 hola es tan riquísima probado

Voz 20 41:13 no pero sí sí sí

Voz 24 41:18 llevaba mi madre mi madre no partía yo robaba porque no me dejaba comerlas crudas

Voz 0874 41:23 están buenísimas gracias a te decimos donde teníamos el primero está ahora luego lo que sigue preparando porque es lo único que tenemos es frito Nos hubiera gustado que fuera si no hay otra aquí

Voz 5 41:35 voy probando esta prueba esto como conquista esto simplemente batata

Voz 4 41:40 fritas y a ver frita con aceites

Voz 3 41:48 este bien ni una pega me me pega buenísimo pero no estaría mejor crudo José María Díaz desde Huesca buenos días sí sí

Voz 25 41:55 cuando las pelas para serán tortilla de patata

Voz 3 42:00 antes

Voz 25 42:01 lo que queda esa es buena gracias José María

Voz 5 42:03 hemos detectado en tu hermano Javier

Voz 9 42:07 oye estamos rico alguien la cocina yo rico e alguno para como si es pero todo lo que bueno pero esto esto es lo cobrado y lo pones como aperitivo

Voz 3 42:19 va a son con el solomillo

Voz 9 42:22 está bueno e está bueno porque lo comparo

Voz 5 42:24 disculpa que coma un poco más pero tiene muy buena textura

Voz 0874 42:30 no restaurantes pitos si quiere decir

Voz 5 42:32 donde esta es verde y no pruebo la la patata cocida de santería sí pero bueno tan está cocida la pruebas y con la mano disculpan discúlpame no no lo es

Voz 4 42:46 pues claro es saber que hoy no cobras

Voz 5 42:51 me tengo comer todo porque igual hoy no por comer en casa claro

Voz 4 42:56 pero la batata está muy buena pues crueldad arriba

Voz 0874 43:01 entonces este restaurante Jorge está en la calle Fernán Gómez

Voz 3 43:04 vale setenta y cinco muy buena al lado a la verdad

Voz 0874 43:06 te tiro Jorge Tejada para palabra Díaz gracias por venir compañera muchísimas veces cómo habríamos dado que hubiera llamado

Voz 4 43:17 para Antonio habría sido Antoni sabía es un cierre

Voz 9 43:22 que don Antonio hubiese cogido don Antonio tiene un un teléfono fijo aclarado pues no tenía un mayordomo que tiene un teléfono fijo eso todo de mármol

Voz 26 43:32 de Bakker hay esa ese nácar diciendo gracioso hubiese levantado descolgó el teléfono para que yo le pilla

Voz 18 43:39 disculpas sí