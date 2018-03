A vivir Madrid | El jardín de Delaporte surgió en un estudio dentro de un armario

Voz 1 00:00 sí pienso

Voz 1751 00:04 pese Esmirna no cree

Voz 1 00:07 eso es muy del expolio

Voz 2 00:11 ya ni los pingües estamos escuchando un jardín que pertenece al último trabajo de de Laporte uno es cebo italo española colocado

Voz 1751 00:20 antes de la presentación de este disco tres temas tres en la lista viral cincuenta España en Spotify también tos Top tres de iTunes les acompaña en el estudio a Sandra de Laporte qué tal buenos días o la muy buenos días y Sergio Salvi qué tal buenos días bueno bueno feliz edades es por esto yo no sé si si es lo esperábais ha sido un pelotazo eh

Voz 3 00:39 tanto no sea esperábamos que juez fama fama mola mucho y sabíamos que

Voz 1751 00:45 iba gol haré igual

Voz 3 00:47 veinte pero lo tantísima respuestas sobre todo de gente como el tema de de pues eso tanta tanta cosa muy contentos vosotros seguís fama de la anterior edición yo el anterior sí sí sí a mí me encantaba dicho me apunté a Gray Davis y tú te imaginas que años después estarías actuando

Voz 1751 01:06 la gala de hago lo no me imaginaba nada he dicho cuando un ligero me hizo mucha ilusión porque me encanta que la Galatto termina esté por los suelos no cómo fue eso

Voz 3 01:15 eso puede Iker que hizo la la la una pequeña coreografía que era como ellos los bailarines haciendo deja un jardín así como creciendo y eso que todos como que bailamos juntos y al final todo hijo pues tú no vas a color que como tal pero te vas al suelo con todos y serio

Voz 4 01:31 sí yo también los dos yo lo único es que luego nos dijeron esperáis un poquito luego levantaba esa tras hablar con los alumnos IS poquito no estaba claro cuánto era

Voz 1751 01:40 adiós adiós cinco minutos este vídeo eso es sanitaria cuando dicen es en Italia un poquito que es en Italia un poquito un poquito poquito de descanso podría ser un pollito bueno es cierto como como es da vosotros bailar porque bueno yo te vi por ejemplo en en Ellas crean también no que además es subía yo tu vida haber subido a redes que también ha participado en Ellas crean y bailando tienes ahí como un rollo

Voz 3 02:07 mi especial a lo mío a mí es que me hace muy feliz bailar bailo todo el rato de dicho Estado es cuando salgo de fiesta apenas bebo alcohol y nada pero voy a bailar a porque es que me me me apasiona aunque baile a mi manera pues me gustaba el alfil

Voz 1751 02:22 bueno el disco lo lo presentase del el jueves en la sala Moby Dick jueves veintidós en un solo mes desde que salió a la venta el veintitrés de febrero ya acumulaba casi medio millón de reproducciones en Spotify a ver cuántos llaman por teléfono y Sandra Sergio os llaman ellos dicen esto os mandan con guasa que cara ponéis

Voz 3 02:41 estás tomando el pelo es la de la de que hace una grieta de del grito así

Voz 1751 02:47 eso sí mismos colores ellos mismos tenéis un ejercito de fans entre ellas Jesús blanquilla ya no nos importaba antes porque sabéis que hay una leyenda que blanquiño se presentó al casting de Fama decide cuánto

Voz 5 03:00 pero claro de la de la anterior edición que yo tendría como catorce años algo así pero que no sé de dónde ha salido pero incluso mi mejor amiga me creía que era cierto yo yo no me presente a Fama a bailar sí que me apunté a funky por fama porque igual que que pues yo funky claro porque es lo típico que sale un programa pues te anima a hacerlo pero yo jamás me presenté a Fama a bailar me gusta mucho bailar y creo que no se me da mal pero de ahí a presentarme no bueno entrar

Voz 1751 03:28 he visto cómo sube la pierna Sandra tú no lo has visto todo blanquiño una flexibilidad que alucina

Voz 5 03:33 bueno aquí estamos haciendo en la radio yo no voy a cero sabes que si queréis mira yo estoy haciendo los ejercicios

Voz 1751 03:39 sí es algo Maricarmen claro si tú eso no lo puedes hacerme yo no puedo lo intento si es que lo que queda chicos qué calendario de actuaciones tenis por delante

Voz 3 03:53 pues ahora festivales vale salir Festivalito si cosas así pues pues hombre estamos en Story en otro en Tenerife que sea negro esfera entonces cómo va va a haber muchas cosas yo os invito a que os metáis en Instagram IB AIS todo lo que va saliendo porque sino no Orbaiz entra en el aporte de las Cortes era puerto punto

Voz 1751 04:12 pero de lo que sí se van a entrar los oyentes desde la actuación que vais a hacer ahora mismo en directo contarnos porque esto parece yo qué sé que la nave espacial lo que aquí qué es esto qué es esto son estos juguetes son tu estás juguetón conmovida no tienes en el fondo no lo que nos gusta jugar como unos frikis tener o sea que la música Camps a escuchar creas tú Éramos la creas bueno tú el ordenador que tienes ahí dentro en el ordenador pues tengo el fruto de nuestra producción Bartlett que digamos lo manipulaba más indirectos vale manipulación en directo una actuación manipulación en directo podemos de con la voz en directo de de Sandra pues os vamos a pedir que se desplace es porque además creo que el tema que vais a esa interpretar es el mismo de la sintonía de Fama a bailar un jardín que ha sido elegido como decimos la sintonía de este programa así que les vamos a escuchar en directo a las doce y cincuenta y tres de Laporte Un jardín Sergio Sandra

Voz 6 05:20 no me pises mirra uno cree muy mala ya ni lo pienso

Voz 7 05:41 Brad Pitt cuarta ahora

Voz 10 06:42 sí

Voz 11 06:48 cree

Voz 8 06:56 ya

Voz 12 06:59 el

Voz 1751 08:02 en directo a las doce cincuenta y seis de la por de este programa en A Vivir Madrid como decimos esta este tema que vamos a escuchar es un jardín que ha sido elegido como sintonía de del programa Fama a bailar el programa de Movi Star en Movistar Plus este este disco tengo entendido que se grabó en el en el estudio de de Sergio un estudio en casa y a mí me gustaría saber Sergio no existe pues acerca rápidamente al micro bueno como fue cómo fue esa grabación que que juguete pitos de los que tú dices que tienes tienes tienes ahí ya no caben danos una clase técnica breve que constituye que quién sí

Voz 4 08:40 ha de la Forta Instagram seguramente ahora visto como grabamos las voces de Sandra sea es decir el armario de estudio donde aún quedan un montón de abrigos de mí

Voz 1751 08:51 es que hacen de no que tú te mira vamos en un armario espero el momento torpemente siendo Amalio de de no Haza de la ex la ex de Cangas

Voz 3 09:04 cuántos abrigos tú no va vaciando llevando terror no no no eso es básico para el sonido de la Porte suena como suena gracias a los préstamos de Schweppes ya un aislante de saco de dormir que ponemos en el techo de la puerta y ahí hay dábamos bueno

Voz 1751 09:17 pues así sale así sale este este sonido a ambos comenzasen el soul y la música negra no poco a poco ha ido abriendo camino la electrónica Sandra como compositora la electrónica su mundo apenas sin explorar no de dos años y medio ya con qué te quedas de de esta experiencia

Voz 3 09:33 de toda la electrónica pues con toda mi vida sea yo yo lo veo como algo infinito ir descubriendo Consello más aún entonces al final yo voy yo creo que es una vida entera la electrónica para no

Voz 1751 09:45 y mucho camino hay un tema que es uno de mis favoritos de de este disco que es cariñoso

Voz 15 09:53 en Burton

Voz 16 10:04 es una cover de una de las más famosas verdad

Voz 3 10:08 sí es una cover de los hijos y los hijos del Sol Perú y amo este tema es que me ponía tan contenta que dice hay selecciona serio en un buen viaje dice Esther yo estoy que hacer hay que hacer algo porque bueno tan contenta que hay que hacerla

Voz 16 10:22 pues la vamos a escuchar

Voz 17 10:26 cada haré

Voz 3 10:27 no

Voz 1751 10:31 comenzamos con composiciones en inglés no he siguiendo un poco la línea de lo que ya conocía es así lanzas seis One pero luego Savic pasado el castellano el disco I al completo está está en España

Voz 3 10:41 sí efectivamente estamos con One todo en inglés un tema que era pájaros salvaje como que se nos escapó la siguiente parte que tenía que ser uno todo en castellano eso sí respetando pues no sé cosas queremos agradecer mucho

Voz 1751 10:57 muy estamos saliendo en directo en donde perdona a parte de año

Voz 3 11:00 en Azagra malos hasta estoy haciendo un directivo

Voz 1751 11:02 para todos vale vale no género

