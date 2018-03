Punto de Fuga: "Madera de sangre"

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 4 00:52 los de Miguel Ángel qué paso

Voz 1212 00:55 Toril bueno con esa es un pequeño municipio estaba Mato Grosso Mato Grosso fracasaron idónea donde el veinte de abril del año pasado hubo una matanza de no de colonos eh por un por un escuadrón por una uno a un pequeño grupo de de gente cada al al expolio de la madera y este este pequeño grupo de pistoleros como lo llaman allí mató a aquellas gentes estaba poniendo la tala ilegal

Voz 1667 01:24 los manda alguien bueno

Voz 1212 01:26 pues esto está pendiente de un juicio y principal sospechoso y que fue llamado por el juez y ha está huido este sospechoso de haber sido autor intelectual del crimen está huido de la justicia es Iker en auto de busca captura es el propietario de dos aserradero dos uno en un aserradero cerca de Niza y otro en el municipio vecino de de Rondo y estén este aserradero este esta fábrica de de producir madera sigue exportando madera

Voz 1187 02:05 o es a ser Arana

Voz 1212 02:10 Madeira as Gea ser aserradero pequeño no digamos que hay un aserradero y luego una unas una fábrica o a un procesador de madera más ganeano pero que exporta más la madera procedente de esta punto caliente de violencia editada ilegal sea más madera ir a hacer ahora Arana

Voz 1667 02:28 aquí tenéis un documento que acredita que es empresario ese dueño de esa aserradero ha enviado madera a España

Voz 1187 02:34 si no sólo a España pero sí que sabemos

Voz 1212 02:37 y hay un permiso que maderas Arana destino el puerto de Vigo

Voz 1667 02:44 el programa de este domingo Miguel Ángel Soto de Greenpeace viene a hablarnos de esa madera de sangre porque la tala ilegal es el primer delito ambiental a escala global por encima incluso de los incendios le hemos preguntado a Enrique López Veiga presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo Si algo de ese negocio ilegal secuela por su puerto nos puede asegurar que no ha entrado este tipo lo de madera en el puerto de Vigo en el en el último año

Voz 6 03:08 de carga convencional desde luego que no ahora es Si vienen contenedor no lo sé porque nosotros no inspecciona hemos la mercancía

Voz 1667 03:17 enseguida os ponemos la charla que tuvimos con él para que no respondiera por ese documento de Greenpeace que acredita el envío del empresario brasileño bajo sospecha en España empresario por cierto que está huido a día de hoy nos lo va a explicar Miguel Ángel Soto como decía de Greenpeace prepárense también para escuchar a un africana de armas tomar Si ya es difícil ser mujer en el norte imaginen en un país como Gambia

Voz 7 03:41 así que muchas veces depende de lo fuerte que seas para plantar ti decía

Voz 1667 03:44 a mis hijas no las van a mutilar

Voz 7 03:47 hay que ser fuerte porque si te casas con alguien el grupo épico que practica la ablación puede que tu suegro sus cuñados el resto de la familia te presionen para hacerlo incluso te arrebaten a tu hija para mutilar la porque su cultura tienes que ser fuerte y firme en tus convicciones para decirle a esa gente que quien tome a mi hija tendrá que sufrió las consecuencias

Voz 1667 04:06 un país en el que sigue vigente la ablación por ejemplo el setenta y cinco por ciento de las mujeres allí lo han sufrido según Unicef esta mujer que vais a escuchar esta noche tú Jen no sólo lucha contra esa terrible práctica sino por la plena igualdad de la mujer seguro que os va a gustar escucharla también os va a gustar daros una vuelta por Lavapiés lo ha hecho Severino Donate

Voz 0277 04:26 que las policia la venta estamos muy Cantaro con los policías lo que lo malo es que los policía te siga que sigue hasta tu casa esto no no debe hacerlo porque mira estamos buscando la vida

Voz 8 04:41 yo no hacemos una apuesta malo

Voz 1667 04:44 ya ha recogido el latir del barrio de Madrid ahora que algunos cuestionan su sello multicultural pacífico y ejemplar a partir de la muerte de Mao en Valle Mundo Express el desenlace de la historia de ETA a Mimi seguro que la recordáis Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 04:58 algunas noches Pablo pues sí más de trescientos menores palestinos están ahora mismo en las cárceles israelíes una de ellas es ya oficialmente a ETA Mimi Israel le ha condenado a ocho meses de cárcel también mi se ha convertido en un icono de la lucha contra la ocupación israelí ahora le han condenado a la a ver abofetear a un soldado hebreo recordemos que lo hizo el mismo día en el que su primo llegó al hospital en coma tras recibir un balazo de goma durante una protesta contra Trump en Mundo Express Pablo recordaremos lo que nos contó aquí en Punto de Fuga su abogada conoceremos también el último informe de Naciones Unidas sobre la crisis alimentaria a nivel mundial

luego te esperamos Javier todo esto y más desde ya porqué este mundo también importa bienvenidos

Voz 1667 07:38 tenéis un documento que acredita que es empresario ese dueño de esa aserradero ha enviado maderas

Voz 1212 07:44 si no sólo a España pero sí que sabemos que hay un permiso que maderas cero Arana destino el puerto de Vigo bueno

Voz 1187 07:53 Nos hemos consultado las bases de datos de exportar

Voz 1212 07:56 de maderas de Brasil Puerto de Paraná agua y hemos encontrado un permiso de embarque con los detalles de quiénes ser exportador que en ese de importador

Voz 1187 08:07 y entonces tenemos un permiso

Voz 1212 08:09 marque de Porto paran agua de madera de IP de un contenedor procedente de esa maderera con destino al puerto de Vigo a partir

Voz 1667 08:19 este documento que aporta Greenpeace nosotros hemos llamado a Enrique López Veiga que es presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

Voz 11 08:26 que hay buenas noches

Voz 1667 08:27 qué tiene que decir a la denuncia que que plantea Greenpeace esa posible entrada de madera ilegal por el puerto de Vigo

Voz 11 08:35 vamos a nosotros es que cuando nos dijeron esto que euros y nosotros aquí en convencional lo que se encargue convencional no los troncos no hace mucho que no nos por nosotros digamos porque es imposible que venga madera aquí desa ahora que venga en contenedores una cosa aquí a la Autoridad Portuaria se escapa rotos no tenemos competencias para inspeccionar los contenedores en absoluto no es una labor lo que a nosotros nos desagrada unos desagrada mucho es que primero se lance la noticia Se deja la impresión de que en Puerto de vivos no especial con la Vera la la madera de sangre cuando lo correcto es que no hubiera advertido antes que nos hubieran dado las pruebas antes no después no lanzarla en fin la noticia o la patada por ahí que son cosas que acaben afectando el nombre a mí no me gusta que estas cosas no me gusta nada lo que hace Greenpeace simpatía de nosotros consideramos estabilizan utilizan las cosas como como tiene que ser osea como hace la gente seria es olla pues mire usted aquí le mando unos papeles porque creo que viene una una el cargamento que pueden sería bueno pues nosotros hubiéramos la buena que le aseguro que está osea que esto de que esto es un coladero no es menor hay que la Xunta de Galicia seguro que va a actuar también

Voz 1667 10:14 es en este caso señor López Veiga sí que es verdad que el que Greenpeace que bueno en fin tiene una dilatada trayectoria en la defensa de del medio ambiente pero es cierto que en este caso es que aportan documentación no aportan certificado que demuestra el envío de veinticuatro paquetes de Madeira desde Brasil a Vigo por parte de una empresa vinculada con con matanzas en el en en la Amazonía de de Brasil

Voz 11 10:38 sí pero vamos a ver eso lo hacen ahora primero lanzara la la especie acusan a medio mundo y luego presenta la documentación eso no se hace así eso es en presentaba documentada presenta la documentación se hace la denuncia las autoridades correspondientes que no es la autovía oportunidad de Vigo por supuesto pues estoy seguro que van a actuar sin el cargamento ilegal pues no entrará no tengo ninguna duda que nos están diciendo que la Guardia Civil no actúa de la Xunta natural bueno eso es lo pueda admitir esto es un régimen democrático es un país serio y si hay un cargamento que no tiene haya entrar a entrar

Voz 1667 11:19 Nos puede asegurar que no ha entrado este tipo de madera en el puerto de Vigo en el en el último año

Voz 11 11:25 vamos a gente que nosotros no tenemos la Si bien encontré si se lo podría decir de carga convencional desde luego ganó eso se lo digo porque no viene cargas desde desde hace mucho tiempo sea con los troncos para los dientes ahora tienen contenedor no lo sé porque nosotros no inspecciona Amos la mercancía la Autoridad Portuaria debido no tiene competencias para controlar lo que viene eso lo hace algunas lo hacen las la inspección sanitaria española e hilo hace la Guardia Civil yo no puedo decir es lo que viene lo que deja de venir yo sólo puedo el puerto lo único que registra es lo que viene en la documentación es una es un es una constatación estadística y nada más no ingresos así

Voz 1667 12:18 yo yo insisto López Veiga porque usted me dice nuestra responsabilidad es revisar la documentación que tipo de documentación

Voz 11 12:25 el puerto no revisa la documentación el puerto lo que hace es pone las instalaciones para que la gente cargue los que verifiquen

Voz 1667 12:37 sin importar la sin importar la mercancía no no no

Voz 11 12:39 es que no es el papel del puerto y lo la la mercancía quién verifica la legalidad y todo esto no es el puertos os estoy diciendo que no es el puerto

Voz 1667 12:50 Greenpeace insiste en así que es la Xunta quién tiene que establecer esos controles en función de una directiva europea que entró en vigor en dos mil trece

Voz 12 12:56 perdón perdón eso una

Voz 11 12:59 la vez que el el el el la mercancía entran en el territorio ahora sí Greenpeace quiere actuar con lealtad hacia las instituciones tiene que denunciarlo a sanidad exterior

Voz 12 13:14 a la aduana ir

Voz 11 13:17 pues ante la Guardia Civil interponer esos documentos en en en en en conocimiento de ellos yo estoy según

Voz 12 13:24 Burgos eh de si esa madera es ilegal no entra

Voz 11 13:31 os confiscará estoy seguro porque yo tengo confianza en en las instituciones democráticas de este país otros no pero yo sí

Voz 1667 13:39 el caso lo que me decía al comienzo sí que ha podido entrar algo en un contenedor que no es potestad de la autoridad portuaria revisarlo pero sí que admite esa posibilidad

Voz 11 13:49 es que eso es así se los controladores nosotros no lo sabemos nuestra Ramos es lo que le puedo decir es que hay mercancía convencional no porque hace mucho que no se registran no hay no está previsto que vengan los troncos en cruda descargar ahora vienen contenedor eso yo no lo puedo saber más que a posteriori cuando las autoridades aduaneras les pasan la otro de lo que se ha descargado esos es la Xunta la Xunta una vez que entran en el país bueno podrá asegurarse Si tiene eh sí tiene competencia decía Si hay razón para que eso haya pasado el primer filtro bueno sí podrá también actuar no te no digo que no pero eso es que es que lo que están prácticamente diciendo con con con esta manera de prestar las carreras que la Xunta tiene que impedir la entrada en en en el territorio nacional y eso no es así

Voz 1667 14:46 Miguel Ángel varias cosas ahora te dejo te dejo valora lo que acabas de escuchar a mí me llama la atención lo primero lo mucho que ha molestado a la Autoridad Portuaria que publicará ese documento que efectivamente es una prueba de el envío de veinticuatro paquetes de de madera al puerto de Vigo y lo segundo que al final no descarta que en algún contenedor que ha llegado en los últimos meses al puerto de Vigo haya podido entrar esa madera

Voz 1187 15:14 pues es que en la misma página web de la Autoridad Portuaria cuando vas a las estadísticas de madera da datos de desembarque si embarque de madera durante todo el año pasado es decir es una práctica habitual ellos saben que madera entre el puerto de Vigo el problema la de señor López Veiga es que primero no se leyó el comunicado de Greenpeace yo creo que ha explicado muy bien porque ha actuado de manera tan visceral con esa exabruptos diciendo que falsea Amos que somos vándalos que somos incívico yo creo que el recuerdo de una acción de Greenpeace en el puerto de Vigo contra esto es cierto no unos buques arrastreros no cita por ejemplo cuando pusimos a las al al vertido de residuos nucleares en alta mar también incumpliendo la ley no es decir Greenpeace ha hecho muchas cosas limpiaban el el Petroyo el presté es vamos a centrarnos me gracias porque si no pero bueno que decir que tengo un recuerdo muy especial sobre esto ha actuado desde el estómago o no yo creo que para un presidente de la Autoridad Portuaria debe leer lo que estamos diciendo no no hablamos de la Autoridad Portuaria hablamos por televisión cuando un hablaba en el puerto de Vigo la ciudad de Pontevedra está hablando de una ubicación geográfica no de una responsabilidad el jurídica entonces cuando decir dijimos nuestro comunicado que había madera que había entrado por el puerto de Vigo no estábamos poniendo la carga de la prueba sobre qué ocurre que no le el mensaje el comunicado que que emite la Autoridad Portuaria es un catálogo de insulto de desprestigio de formación contraria

Voz 1667 16:43 es que en fin cuanto menos a mí me sorprende que no se reaccionara no ante una denuncia ante una sospecha y una prueba como la que vosotros aportarais a partir de ahí que hace la Autoridad Portuaria de Vigo las autoridades en general de las de la Xunta

Voz 1187 16:59 la el algo que no sabe señor López Veiga que podía saber si nos hubieran preguntado en otros desde el primer momento nos ofrecimos a dar la información que teníamos es un mes antes de febrero nosotros habíamos no sabíamos puesto en contacto con la Xunta de Galicia con la Dirección General de Ordenación Forestal ya habíamos dicho que teníamos una información

Voz 1212 17:21 con una con un permiso

Voz 1187 17:23 porque al puerto de Vigo que había un agente un importador que había una empresa vinculada a una matanza que había un largo listado de infracciones administrativas multas puestas a esta empresa aportará ilegal que había mucha noticias públicas que hemos este operador este agente está trayendo madera con toda esa información

Voz 1667 17:42 la respuesta respuesta fue el silencio

Voz 1187 17:45 un mes después cuando vimos que no reaccionaba a la Xunta de Galicia dijimos ha entrado madera es sangre ido que no lo que no esperábamos es que la Xunta que el puerto de Vigo no hiciera la campaña porque lo que hizo con su reacción desairada fue amplificar el mensaje realmente es un tema el tema de la tala ilegal que no causa bastante ninguna atención por parte de los medios con alguna que estamos en Juana excepciones pero curiosamente mucha gente es que vivió a partir de que el puerto de Vigo dijera que era éramos incívicos y acusamos sin fundamento luego le le ha costado mucho recular y reconocer que si entra madera seguir hablando de del tipo de madera nadie dijo que de qué forma entraba la madera nosotros decimos hay un cargamento destinó Vigo procedente esta empresa vinculada a una masacre la el sí

Voz 1667 18:37 Days también en vuestras informaciones en vuestros informes nombres también de empresas gallegas que se están beneficiando de esa madera

Voz 1187 18:46 que nosotros pedíamos que la Xunta actuara sobre esta sobre esta empresaria de Marín que es el que ha actuado como agente comercial que ha puesto esta madera en la Unión Europea quién quién es el responsable de hacer un procedimiento de diligencia debida que es una evaluación de proveedor ves una minimización de riesgos es quién es él en última instancia el responsable de lo que nosotros estamos diciendo el puerto de Vigo comunicado no entendió lo que queríamos decir Ny P niñas pidió información ni supo en ningún momento que estábamos diciendo lo que lo que tenía era el estómago caliente un recuerdo de hace dos mil once de cuando estábamos diciendo que la pesca de arrastre estaba dañando los doce

Voz 1667 19:28 déjame contar Miguel Ángel que hemos invitado a la Xunta a sumarse al Punto de Fuga de este domingo a que nos explique en definitiva si están fallando esos controles en en Galicia controles tipificados en una directiva europea no que entró en vigor en dos mil trece se creo Miguel Ángel pero bueno han declinado nuestra nuestra invitación hemos escuchado al al menos al responsable del Puerto de Vigo al señor López Veiga con esas reacciones cuanto menos curiosas por ser justos Miguel Ángel hay que decir que España no es el único país en absoluto lidera el ranking del comercio ilegal mundial no de de esta de este tipo de madera

Voz 1187 20:06 no no nosotros justo hace el Día Forestal Mundial o el Día Internacional de los Bosques y el día veintiuno de marzo hace dos días hicimos público un informe también que que venía ahondando en este problema no en Brasil hay un fraude masivo de los de los planes de gestión forestal que permite que haya gran cantidad de madera ilegal el mercado el principal país importador es Estados Unidos luego está Francia Portugal España está en un discreto séptimo u octavo lugar a nosotros no estamos diciendo que España sea el peor país del mundo ni que el puerto de Vigo sea peor que la Xunta sino que estamos poniendo sobre la mesa algunos casos entendemos que la Xunta de Galicia es la autoridad competente para investigar estos casos son ellos los que tienen que ir a estas empresas decirles a ustedes han hecho tienen un sistema de diligencia debida están comprobando que sus proveedores no no que tengan todos los papeles que los tienen oficiales sino que no está

Voz 1667 20:59 pueden verificar no de alguna manera pero Sara mal

Voz 1187 21:02 si es que llega llega con todos los papeles es el problema está en que procede de contexto de tala ilegal donde hay empresas que están siendo multadas por el IVA o el caso de La Bella y la masacre Niza es muy curioso que una empresa cuyo propietario está vinculado una masacre pueda seguir exportando madera nosotros en en en al juez lo hemos dicho por qué no se cierra hasta aserradero y por qué no se congelan estas cuentas cómo es posible que un huido de la Justicia pueda seguir beneficiándose del negocio bueno pues es curiosísimo pero Brasil puede ser puedes mantener un negocio aunque este subida de la justicia no bueno pues es la Xunta de Galicia la responsable nosotros hemos hablado con ellos estamos esperando que nos verifique que anida estas empresas pero pero ocurre en en Holanda ocurre Arca ocurre en EEUU ocurren Portugal en otros países se están tomando medidas nuestra sensación es que España lleva cinco años de inacción de demora de falta de acción con un reglamento que es muy serio porque no sólo hablamos de destrucción forestal

Voz 1212 22:04 la gente bueno puede entender que es uno de los muchas pruebas

Voz 1187 22:06 es que hay pero sino que muchas veces esa destrucción forestal se producen territorios indígenas en áreas protegidas también está asociada violencia eh pese Mata Felipe hay procesos de de de de enfrentamiento con colonos con indígenas que acaban muchas veces en muertes conocidas y otras no tan conocida no pero estamos alertando de que una parte de la madera de P que hay en el mercado

Voz 1667 22:35 es decir es un tipo de esto mola

Voz 1187 22:37 no va como normal pero bueno es una madera de quizá después de la caoba en en Latinoamérica es una de las especies más valiosa también se llama Pacho el IP es una maderas que tiene un alto valor en el mercado que estaban se utiliza masivamente para suelos para pasarelas para Puente

Voz 1212 22:52 es para

Voz 1187 22:55 piscinas Moura existente color rojizo

Voz 1212 22:58 muy bonita bueno pues por el IPS mata

Voz 1187 23:01 el IP producto de esa de esa tensión social esa violencia está en el mercado no estamos diciendo que que seamos los peores pero sí que la autoridad española no está haciendo su trabajo

Voz 1667 23:13 claro yo según me estabas cantando esta Miguel Ángel pensaba que esto requiere una respuesta global no porque esto es un problema global ya no sé quién tiene la potestad quién debe ejercer esa gobernó danza en la conservación ya no sólo del Amazonas no sino de grandes extensiones de los grandes pulmones del planeta que están siendo arrasados no por este comercio ilegal

Voz 1187 23:34 hombre la la responsabilidad son de los países propietarios en la cuenca de de de río Amazonas pues Perú Colombia Bolivia pero fundamentalmente Brasil pero es un país también con muchos problemas de tala ilegal una parte un porcentaje muy alto era maderas extrae de manera legal pero obras si les gran exportador de madera por superficie por volumen por por Industria hay Ibra sí de ser el último responsable de que todos esos sistemas de gestión ese es un sistema de control de de de Autorización Ambiental de inventarse forestales de cómo poner en común las diferentes administraciones los sistemas integrados para que sabe para saber dónde hay madera cuántas se corta como se transporte cuántas es muy difícil entender el sistema porque en esta sujeto al fraude frecuentemente al soborno de los funcionarios que inflan los inventarios para decir que Mas Madera a la que hay

Voz 1212 24:27 sí

Voz 1187 24:27 y esos árboles imaginarios que tienen los inventarios se roban en pues en zonas donde no se puede talar no entonces va mucho más extensa no sé si es estamos hablando de de lo dice a Naciones Unidas no en el en el comercio ilícito de madera obtenida de manera ilegal es uno de los de los donde mayor delito ambiental mayor también el sábado por encima de los incendios a mi ese dato me ha dejado muy sorprende sí sí en cuanto a volumen hablar de tráfico de especies y tal pero pero estamos hablando de un conflicto hay un problema ambiental que tiene unas unas magnitudes que Naciones Unidas de pone números en millones de dólares en porcentajes que habla de un treinta por ciento de la madera que que circula en el comercio que está en el comercio mundial en el mercado el treinta por ciento en el mundo procede de las salas

Voz 1212 25:17 eres

Voz 1187 25:18 no vamos a extrapolar a España pero entendemos que somos parte del problema hay algunos casos documentados con lo cual convendría que que el Ministerio de Agricultura Pesca y Medio Ambiente la Xunta de Galicia hicieran lo que la ley les exigen que es oye vamos a evitar que las empresas no estén a que no no elude o estén eludiendo sus obligaciones de vigencia de vida no esto es un procedimiento que no es

Voz 1212 25:42 es muy caro pero sí que les

Voz 1187 25:44 diga a descartar propiedades si uno tiene dudas sobre si esta madera es de un proveedor de un aserradero una zona donde hay es un punto caliente tala ilegal de violencia hay que rechazar esta madera se llama dirigencia de vida yo tomo medidas para minimizar mi riesgos para lo exige por parte del empresario

Voz 1212 26:03 un código de te código ético también un procedimiento que sea serio no vale decir no yo tengo todos los papeles en regla ya toda la madera que entra por el puerto de Vigo de Villagarcía Ferrol o de Santander viene con papeles

Voz 1667 26:20 claro lo que pasa es que prescindir de un proveedor puede resultar un problema no

Voz 1212 26:23 claro porque los proveedores que hacen Talal son más baratos esto es como que lo que lo hace mal compiten en desigualdad de condiciones con otros lo hacen bien es más el más caro hacer las cosas bien

Voz 1667 26:36 siempre llegamos al final a mismo a la pobreza he a poder son dímelo exactamente Miguel Ángel Soto muchísimas gracias por acompañarnos a ilustrarnos sobre este comercio de madera de sangre esperamos no ser participes de de todo esto gracias a vosotros un saludo Punto de Fuga cadena sí sí conocen el madrileño barrio de Lavapiés sabrán que no se parece ni de lejos a lo que hemos visto en los últimos días es ejemplo de convivencia de lo más castizo y la riqueza multicultural y es algo que se reflejó incluso en las horas posteriores a la muerte de Mamen Valle y los disturbios en el barrio de aquella noche Severino Donate Se dio una vuelta por allí

Voz 1900 27:19 el barrio de Lavapiés tiene tejados de teja y muchas buhardilla Si antenas los días que baja nubes de Segovia o amontonados en los grises con el Camino Viejo de Toledo tiene cielos hermosos algo Google aquellos nosotros nos estamos haciendo daño

Voz 14 27:34 las cosas que está gente están vendiendo la gente lo concibe su trozo consume logró lo compramos revenderlos para buscar algo para comer

Voz 1900 27:49 el barrio de Lavapiés es un barrio pendientes Lizzy granizado llueve de los canalones se desvía

Voz 1775 27:54 dan el agua repique tenga en el granito y con las bocas de las alcantarillas van improvisando con pases de música Underground

Voz 0277 28:01 aquí con la gente no tenemos problemas pero con los policías municipales siempre Gem Pere cada vez que tu mientras aquí aunque es vendedor que sigue te sigue a tu mochila uno Mi marido lleva diez años hasta aquí sin tener papeles aquí si tú no tienes papeles no poder trabajar entonces tienes que hacer para para mantener la familia

Voz 8 28:29 las fachadas

Voz 1900 28:30 plaza Nelson Mandela tienen tonos crema colores al veros ya Almagro macetas en algunos balcones bicicletas carros de compra y cochecitos de bebé todo lo que se puede almacenar en balcones de dos pies de ancho

Voz 16 28:43 yo llevo aquí casi doce años aquí vivo aquí matriz esta varios pero lo que hagan los sea aquí no tienen Kate robarnos estoy trabajando ahora yo tengo papeles presionó tengo trajo hasta liven venderlo como todo el mundo

Voz 15 29:02 sí sí

Voz 1900 29:09 los murales pueblan los suelos y las paredes de la plaza Nelson Mandela del barrio de Lavapiés cada cual deja un mensaje para quien lo quiera leer no es crisis es capitalismo la Amazonia no se vende

Voz 14 29:21 acción Boyero y muy muy muy perseguido con la conexión Kuiper seguro nosotros como

Voz 17 29:27 por qué optó por animales y nos dejan trabajar nos dejan hacer nada sale a la calle que buscan qué opinas para poder diciembre componer censor sólo aquí es que es peor es es un pero no puedo no podemos vivir tranquilos no podemos trabajar tranquilo ni nada

Voz 1900 29:48 el viento iría las coladas el pilón de la fuente mercado estén los está llena de vasos de plástico un bote de Coca Cola en cartón de zumo el letrero del chaflán más cercano anuncia la venta al por mayor de bolsos mochilas y riñones

Voz 18 30:01 sí sí dos atrapada como embajadores no

Voz 14 30:05 se nos viene aquí preguntar no hay cosas

Voz 1667 30:07 Henar en las autoridades

Voz 14 30:10 Nuestras autoridades nuestras representantes no no no nos acompañan en todos los en todos los ámbitos se en todos los casos no sólo hoy sino

Voz 2 30:20 en muchísimos casos que son diferentes

Voz 1900 30:27 en el barrio de Lavapiés está la calle del oso y hasta allí ha llegado miga hay desde Alcobendas para poner flores blancas sobre los adoquines en los que murió el senegalés Mamen vague

Voz 19 30:37 es que me estoy muy afectada y quería dejar algo entonces no puedo entender cómo con las leyes de extranjería que hay pues es iba manteniendo este sin sentido entonces si esto no se cambia esto es inhumano esto es inhumano sinceramente entonces estoy muy lejos

Voz 2 30:54 cada y quería venir vengo desde Alcobendas sólo para llevarme la calles corto yo estrecha todos se conocen

Voz 19 31:01 la voz de de de del barrio que luego nos conocemos buena gente sabes

Voz 1667 31:06 bueno pues lo apreciamos un montón las conversaciones sobre lo que pasó se intuye que pasó surgen con facilidad

Voz 20 31:13 lo hago por todo lo que sea perdona venían siguiendo acto estaba darle es que digo arriba lo visto en persona persona directamente

Voz 14 31:23 otra acusado yo que eso que eso Soccer dobló en la calle asistir a una persona que ha pasado un buen rato ya había pasado un buen rato cinco lleve yo te hablo del momento en el que vendían

Voz 1900 31:35 dejamos a Txemi José Manuel subimos al tercero del número doce de la calle de los Manuel Barón estaba ayer asomado a la ventana

Voz 20 31:44 esto es lo que cuenta que dio ahí veo al chico pues caminando por por donde viene a ser la zona está se desploma al suelo había aquí estaban ya los padres de los niños par recogiendo a a los chavales vinieron dos personas en plan porque le estaba dando España tenía espasmos

Voz 1667 32:01 Nos

Voz 20 32:02 le pusieron el intentar ayudar y después a los dos minutos ya monástica la policía vino la policía corriendo por la zona de de Embajadores empezó empezaron a hacer las maniobras de reanimación después viene más policías aún y por último el último que viene al Samur ya unos once policías cambiándose para seguir haciendo la reanimación mientras el Samur Le atiende por por por otro lado nada yo creo que ha sido es una una coincidencia que sí que es verdad hay mucha represión policial hacia los manteros en este barrio que no los dejan vivir pero creo que esto ha sido una coincidencia ya estaba

Voz 1900 32:41 al margen de las circunstancias de la muerte de que lo que denuncian viene de muy atrás ya en el verano de dos mil once hubo protestas contra lo que llamaban el controles racistas de la policía el Gobierno de entonces lo negó en ningún momento ni la policía tiene instrucciones ni la policía el debate estaba en la calle estamos en dos mil dieciocho los helicópteros han vuelto a sobrevolar los tejados de Lavapiés son tejados de teja algo con Madoff por la edad tienen muchas chimeneas con muchas ardillas ya antenas

Voz 10 33:19 punto

Voz 21 33:20 Pablo Morán

Voz 1667 33:29 lo decíamos al comienzo si ya es complicado ser mujer en el norte imaginen en un país como Gambia en el que la tradición y la religión mantienen costumbres denigrantes para la mujer bueno prácticas peligrosas para ellas como es la ablación tres de cada cuatro mujeres siguen siendo sometidas allá la mutilación genital femenina pero otras mujeres como tú yen

Voz 0861 33:49 están cambiando las cosas no es fácil

Voz 1667 33:52 porque ya por ejemplo ha tenido que plantarse ante su familia para que no le arrebataran a su hija para mutilar la hemos hablado con ella en Segovia en el encuentro Mujeres que transforman el mundo que unen hay un dato que me ha sorprendido de Gambia el setenta y cinco por ciento de las

Voz 1775 34:10 porque según Unicef el setenta y cinco por ciento sufrido la ablación

Voz 22 34:15 beige Mélenchon mucho lesiones me cambia en realidad el índice de prevalencia de la ablación en Gambia según la mayoría de los indicadores internacionales se situaba en dos mil diez en el setenta y seis por ciento Eso implica que hay un alto porcentaje de población afectada pero es que han pasado ocho años y creo que deberían hacerse nuevos estudios porque se ha trabajado mucho para educar a la gente sobre los efectos negativos que tiene sobre la mujer la ablación y sobre la educación sexual y reproductiva de las mujeres así que si hiciéramos ahora un nuevo estudio probablemente el índice de prevalencia sería mucho más bajo

Voz 1667 34:52 cuáles son los falsos mitos que en hacen que la ablación se mantenga como una práctica habitual

Voz 13 34:59 ancestro of all es es sentí Bruch pacto hubo actriz joyería es indica amplia

Voz 7 35:09 para empezar la ablación es una práctica tradicional en mi país se lleva practicando desde hace trescientos años lo que ocurre es que una mujer se ve obligada a someterse a la ablación si pertenece a un grupo étnico del país si quiere formar parte de la sociedad otra cosa a tener en cuenta son las connotaciones religiosas que tiene esta práctica el noventa por ciento de los Gambino no son musulmanes en las escuelas se dice que la ablación es una obligación para las mujeres en el Islam en las escuelas Se dice que las mujeres que no se someten a la mutilación no son puras no merecen ser consideradas musulmanas a eso hay que añadir que el setenta y cinco por ciento de las mujeres en Gambia no saben leer no saben escribir no entienden el árabe y por tanto no pueden comprobar si los libros sagrados Vicen tal cosa así que las escuelas deben de tener un papel importante para erradicar esta práctica otras personas como es mi caso hoy el de mi familia lo ven como algo cultural y eso puede resultar fácil de cambiar hasta que dicen lo contrario en las escuelas así que es la tradición y la religión los dos factores que influyen en la prevalencia de la ablación en Gambia con lo cual

Voz 1667 36:11 la educación es básica para reducir

Voz 7 36:14 mire estas tasas de incidencia

Voz 1667 36:16 la de la ablación verdad en en Gambia

Voz 13 36:19 ya me han hecho es fundamental en Chepe many of Love Of People and when

Voz 3 36:30 on

Voz 13 36:31 Miss Oh happy when sí desde luego

Voz 7 36:33 educación es básica para cambiar esta mentalidad de la gente cuando una persona se la educa en sus propios derechos cuando se la en poder a dándole información esa persona es más crítica con las decisiones que toma en la vida es por eso que tenemos que educar a la gente contra la ablación para que entiendan las consecuencias negativas de la mutilación además enseñando árabe a las mujeres y a las personas les permite poder consultar los libros sagrados en este caso el Corán para comprobar que no obliga a practicar la ablación es decir la educación siempre te permite ser más crítico y más consciente de las decisiones que tomas en la vida puede salvar a tus hijos de prácticas como la ablación pero cuando no recibes educación son otras personas las que toman esas decisiones Portillo sólo te puedes guiar por el instinto es más fácil que alguien te engañe ves que te diga algo que no está bien lo que hacemos nosotros es ir a las comunidades educar a la gente que vive en ellas les hablamos de la ablación de las consecuencias negativas que tiene para la mujer eso es educación ahora las mujeres ya saben ellas son capaces de decir algo que no porque es malo para su cuerpo

Voz 1667 37:38 a una poderosa herramienta la educación pero a la vez

Voz 23 37:42 esos muros de la religión

Voz 1667 37:45 sí lo esos muros culturales que mantienen la ablación son a la vez muy fuertes no me gustaría saber cuáles son las reacciones más duras que se que se ha encontrado a tú cuando ha intentado hacer esas campañas en en las comunidades explicando lo malo que es la ablación

Voz 13 38:04 yo la os amplia campaña Nine quién pacte se han de Bach So far Pin

Voz 7 38:18 a lo largo de mi carrera profesional he podido recorrer todos los rincones de Gambia ha hecho campaña contra la ablación y otras tradiciones perjudiciales la respuesta que obtengo es progresiva a veces nos encontramos con personas que se resisten a estos cambios y condenan lo que nosotros hacemos todavía hay gente que te dice que estamos luchando contra tu religión contra nuestra cultura ya pero yo hablo de la ablación soy una superviviente de la ablación recorrió Gambia hablando de los efectos de esa práctica ya hay gente que te dice pero si no te ha pasado nada estás bien yo respondo por supuesto que me ha pasado perdió el clítoris tengo relaciones sexuales dolorosas a las mujeres no les suele gustar hablar de esto pero yo hablo mucho en Gambia las mujeres no hablan del dolor que sienten no hablan de su a sexualidad en Gambia a la mujer no habla de su vagina es como un lugar secreto del que no vas a hablar lo que pasa en tu vagina se queda ahí eso es lo que nos dice la cultura que nos rodea así que los hombres no saben lo que nos pasa no sólo contamos las mujeres no cuentan a sus maridos qué sienten dolor cuando tienen relaciones sexuales así que si eres hombre no tienes ni idea de lo que le pasa a tu mujer pero entonces pues sacan eso de que es una obligación religiosa pero el Islam no defienden nada que provoque dolor así que deben saber que todo lo que hagan provoque dolor lo hacen por su cuenta no use es el nombre del Islam para justificarlo yo les explicamos esto pero entonces ellos dicen que muchas mujeres se han sometido a la ablación no les ha pasado nada pero no es así a todas las mujeres a las que se les han dado les ha pasado algo porque a todas les han quitado algo de su cuerpo y en contra de su voluntad a mí nadie me preguntó cuando me mutilar On yo sólo tenía seis meses era un bebé y nadie me preguntó si quería someterme a la adulación simplemente me lo quitaron

Voz 13 40:02 Nos así que no hay consentimiento

Voz 7 40:05 medio no hay consentimiento para que te corten algo de tu vagina y el islam no permite eso Nos hemos tomado esto de la región como un reto en las escuelas en Gambia hay muchas que promueven la ablación pero nosotras tenemos escuelas que hacen campaña contra eso ya es un triunfo hay muchas escuelas religiosas que ya explican que el Islam no promueve la ablación es un signo del cambio de que algún día la ablación no existirá en Gambia

Voz 1667 40:28 claro estamos hablando del ámbito de de la calle de las comunidades de las escuelas de de la religión pero con qué resistencia se encuentra una mujer de Gambia cuando se opone la ablación dentro de su propio hogar

Voz 13 40:42 when descampado de han más Family Waxman ahí

Voz 7 40:54 mi primer objetivo cuando yo me unía esta campaña hace diez años fue mi familia vengo de una familia en la que todavía se practica la ablación pero yo empecé con mi madre inglesa hermanos tengo sobrinas a las que no se las han mutilado las hemos protegido de la ablación lo primero que hice fue hablar con mi madre para decirle que debía dejar eso que debía dejar ya participar en ceremonias de ablación que no debía someter a mis sobrinas a eso ella se puso furiosa se enfadó mucho por el simple hecho de que sacará el tema porque es un tabú es algo de lo que no debes hablar nunca quiso hacerlo nunca quería hablar del tema pero yo insistí y finalmente lo hablamos el debate se ha extendido al resto de mi familia mi familia practica con

Voz 1667 41:33 normalidad la ablación pero en Gambia

Voz 7 41:35 qué pasar que haya miembros de tu familia que practican la mutilación y otros que no porque él distintos grupos étnicos la mayoría de estos grupos sigue practicando la ablación pero hay otros que no lo hacen así que lo que suele pasar es que si te casas con un hombre de un grupo étnico que practica la ablación no eres lo suficientemente fuerte como mujer tus hijas sufrirán la mutilación así que muchas veces depende de lo fuerte que sea la plantarse y decir a mis hijas no las van a mutilar hay que ser fuerte porque si te casas con alguien el grupo épico que practica la ablación fue de que tu suegro cuñados el resto de la familia te presionen para hacerlo incluso te arrebaten a tu hija para mutilar la porque su cultura tienes que ser fuerte y firme en sus convicciones para decirle a esa gente que quien tome a mi hija tendrá que sufrió las consecuencias la cosa es que tienes que plantar y decir no a la ablación pero ahora mismo la cosa es que hay familias que la practican y otras no la ablación será historia en Gambia de lo demostraré

Voz 13 42:30 Elche registre en de cambia

Voz 1667 42:34 es una frase suya tú que que me gustaría que no es que me explicara ser mujer implica influir en el mundo sólo ha dicho usted me gustaría saber e influir en quién en qué exactamente con qué objetivo sobre todo

Voz 13 42:48 la chopilla Mari Pau función volviendo Women apodo full unos veinte so luchar You dices ironizando Espriu Vince

Voz 7 43:03 ser mujer mujeres un hecho muy poderoso las mujeres son poderosas por sí solas así que ninguna mujer debería permitir que alguien te diga que no puede desplegar sus alas porque las mujeres tienen una gran influencia en la sociedad cada cosa que dices cada cosa que haces influyen mucha gente así que hay que rechazara las personas que intentan aparte o plegar tu salas hay que decir negarlas volar porque cada vez que lo haces cada vez que abres la boca o hace salvo eso llega a mucha gente así que se trata de tomar el control total de tu vida el mando sobre tu propio cuerpo saber quién eres tú misma no permitir que nadie te dicte la vida por ti o te diga que no puedes hacer algo por ti misma porque no puedes triunfar como mujer o que no tiene valor por el simple hecho de ser mujer o que no puedes alcanzar lo que quieras por ser una mujer

Voz 1667 43:48 me gustaría terminar con haciendo una referencia a de que Elsa Janda el proyecto con el que llevan ya siete años en ponderando a jóvenes niñas después de este tiempo apercibido ya cambios en la manera que tienen las niñas en Gambia de afrontar el futuro de cómo ve en el futuro las niñas

Voz 13 44:10 Like You Don't let amén o entonces el follón People

Voz 7 44:19 te da es una gran organización liderada por mujeres jóvenes que trabajan para gente joven nuestro principal objetivo es la gente joven porque pensamos que si se trabaja con ellos se convertirán en aliados serán mucho más críticos con las decisiones que tomen en la vida cuando hablo de gente joven habló de niños y chicos adolescentes lo que hacemos es dejar que esos chicos participen en nuestros debates sí que estamos viendo cambios mira en Gambia si eres un niño la familia te hace creer que eres un seguro para ella porque dicen durante toda la vida que algún día te casará tendrás que protegiera a tu familia y eso hace que los niños tengan más privilegios unas oportunidades y eso es un proceso de cambio que estamos llevando a cabo en Gambia lo hacemos para desmitificar eso para romper ese círculo y esa brecha de género trabajamos con gente joven especialmente niños y chicos adolescentes pero también niñas

Voz 13 45:10 qué es lo que estamos viendo

Voz 7 45:14 los que defienden la igualdad que apoyan el empoderamiento de las chicas nos apoyan contra la ablación o en nuestras campañas contra los matrimonios infantiles todavía hoy hay chicos que defienden la ablación pero hay otros que discutir con ellos y les explican que tienen un papel que hacer les dicen que tienen que ser responsables porque en el futuro serán padres ellos tendrán hijas a las que tendrán que proteger así que la cosa ha cambiado bastante en la mayoría de la población de chicos jóvenes ellos apoyan los derechos de la mujer IS no había pasado nunca es decir hombres jóvenes que defienden la igualdad los derechos de la mujer desmitificar el patriarcado la próxima generación de Gambia será una generación igualitaria

Voz 13 45:52 el vehículo en off de cambia a ganarlo y Of cuales anchas estés exactos

Voz 1667 46:00 en qué programa

Voz 13 46:03 Bankia

Voz 2 46:06 qué tal cómo estáis hola de nuevo os acordáis de Agett también

Voz 24 46:11 ah

Voz 14 46:15 este vivió dio la vuelta al mundo Tammy abofetear a un soldado israelí lo hizo el mismo día en el que su primo llegó al hospital en coma por que recibió un balazo de goma durante una protesta contra Trump bueno esta joven palestina que se ha convertido en un icono contra la ocupación israelí ha estado en una

Voz 0861 46:33 prisión desde diciembre de dos mil diecisiete encerrada en una cárcel de Israel a la espera de conocer su sentencia pues bien ya se ha hecho pública tendrá que estar ocho meses en la cárcel corresponsal batirle convenio

Voz 0436 46:47 la condena de ocho meses de carcel para afecta Mimi es para sus allegados una buena y una mala noticia buena porque sobre la joven palestina de diecisiete años pesaban cargos que podrían haberle encerrado durante años en una cárcel israelí y mala porque al declararse culpable de algunos de los presuntos delitos que se les reprochaban la acusación retiró la mayoría de los cargos los más graves según su abogada como la organización de manifestaciones o la incitación a la violencia según la letrada esto demuestra que el juicio era una farsa y que la justicia es imposible de lograr en un tribunal militar israelí sólo juzga a palestinos y tienen una tasa de condenas de casi el cien por cien también y se ha convertido ya en un icono de la lucha contra la ocupación israelí para muchos ciudadanos de Israel sin embargo la joven que abofeteó a un soldado israelí frente a la puerta de su casa en Cisjordania humilló a todo el Ejército y su condena debía ser ejemplar la familia lleva años luchando y resistiendo contra las colonias que sitúan en torno a su pueblo la abisales el caso Tamim ha atraído la atención de las cámaras del mundo entero pero NG es que luchan contra la ocupación recuerdan que en estos momentos hay más de trescientos menores palestinos en cárceles israelíes

Voz 0861 48:00 bueno pues siendo de Israel ha utilizado baje también mi para dar un escarmiento a los jóvenes palestinos al menos ese fue el mensaje que nos dejó aquí en Punto de Fuga su abogada Gavira

Voz 25 48:10 ya es pues se por ser palestina hay porque este caso eh es de tal importancia que lo están utilizando para asustar a otros jóvenes palestinos que no usan los es la acciones como las que ha hecho en contra

Voz 0861 48:26 esta semana hemos conocido nuevo informe de Naciones Unidas sobre la crisis alimentaria a nivel mundial el documento alerta de que más de cien millones de personas necesitan ayuda urgente para poder sobrevivir vamos a conocer más detalles con nuestro compañero Nicolás Castellano

Voz 1620 48:42 el informe mundial sobre la crisis alimentaria dos mil dieciocho alerta del aumento tanto en el número de hambrientos como de los países afectados por crisis nutricionales alrededor de ciento veinticuatro millones de personas en cincuenta países se enfrentan a una situación de crisis de inseguridad alimentaria o incluso peor que requieren una acción humanitaria urgente para salvar vidas según el dato alarmante que han hecho público hoy la agencia de Naciones Unidas especializadas en la lucha contra el hambre son dieciséis millones de personas más que se enfrentan al hambre extrema con respecto al mismo informe del año anterior el caso de Yemen es más grave con diecisiete millones de personas que sufren a día de hoy una crisis alimentaria

Voz 0861 49:16 esta denuncia que os vamos a contar ahora no es nueva pero sigue sonando igual de preocupante la Comisión Española de Ayuda al Refugiado Nico denuncia que nuestro país rechaza dos de cada tres solicitudes de asilo lo que lo sitúa por debajo de la media europea ahora mismo el ICO para que nos hagamos una idea de desatascó hay cerca de treinta y nueve mil expedientes sin resolver

Voz 1620 49:37 según los datos de Eurostat España fue el país donde más se incrementaron las peticiones de asilo con treinta y un mil pero sigue aún muy lejos de las doscientos veintidós mil de Alemania o la ciento veintiocho mil de Italia la Comisión Española Ayuda al Refugiado denuncia que el Gobierno español hacía esperar durante meses o incluso años a los solicitantes de asilo para acabar rechazando dos de cada tres expedientes en concreto el año pasado fueron denegados más de ocho mil seiscientas solicitudes lo que no se sitúa por debajo de la media europea

Voz 26 50:02 ya en la protección de las personas refugiadas la mayoría de las denegaciones venezolano y argelinos España acumula además cerca de treinta y nueve mil expedientes sin resolver

Voz 0861 50:14 pues hablando de inmigración aquí va otro dato la OCDE alertado estos días del porcentaje de fracaso escolar entre la población inmigrante en Europa vamos a conocer qué más dice este estudio con nuestra corresponsal en Francia Carmen Mena

Voz 0390 50:27 los inmigrantes tienen el doble de probabilidad de fracaso escolar que los nativos señala la OCDE en el conjunto de la población el veintiocho por ciento de los escolares a los quince años no consiguió los niveles básicos en lectura matemáticas y ciencias entre los inmigrantes de primera generación el fracaso alcanza el cincuenta y uno en España esa es todavía mayor los analistas concluyen que la satisfacción personal y el sentimiento de pertenencia a la escuela es también mucho menor entre los recién llegados la OCDE advierte que la integración de los inmigrantes es esencial para el éxito económico y social de un país los flujos migratorios están cambiando la composición de las aulas uno de cada cuatro estudiantes de quince años es extranjero Otín al menos un padre nacido fuera del país de acogida la fragilidad socioeconómica y el aprendizaje de la lengua son las principales barreras para el éxito académico y social

Voz 0861 51:21 gracias Carmen ya aquí va la última de Donald Trump os imagináis que propone el presidente de Estados Unidos para acabar con la epidemia de adicción a las drogas que según dice sufre Estados Unidos pues nada menos que pena de muerte para los narcotraficantes Washington Marta del Vado

Voz 1510 51:36 el plan de la Casa Blanca para acabar con las muertes por opiáceos tiene tres pilares reducir la prescripción de opiáceos legales financiar el tratamiento contra la drogadicción endurecer la represión contra los narcotraficantes somos si no nos ponemos duros contra los traficantes estamos perdiendo el tiempo y es endurecimiento instruye la pena de muerte decía el presidente Donald Trump también Hamza era uno de los estados más afectados en este país muere una media de ciento cuarenta y dos personas al día por sobredosis sólo en dos mil dieciséis fallecieron sesenta y cuatro mil personas por esta causa y al menos dos tercios de las muertes estaban relacionadas con opiáceos recetados la Administración pretende reducir en los próximos tres años un tercio de las prescripciones de este tipo de analgésicos los expertos creen que esta reducción puede frenar futuras adicciones pero alertan de que si la medida no viene acompañada de un tratamiento adecuado las personas que ya son adictas pueden caer en el consumo de otros opiáceos letales como la heroína o el Danilo

Voz 0861 52:35 y ante el escándalo de las ONGs que ha salpicado por ejemplo el caso Oxfam el Gobierno español ha anunciado un nuevo código de conducta un código que estará listo dicen para el próximo mes de junio de momento el ministro de Exteriores Alfonso Dustin ha mantenido una reunión colas ONGs para perfilar las primeras dudas Rafa Panadero

Voz 1775 52:55 la las ejes españolas ya tienen su código de conducta la Agencia Española de Cooperación también el objetivo de la reunión convocada por el Ministerio era de unir esfuerzos para evitar cualquier posible duda que pueda haber surgido sobre una labor que Alfonso Dustin ministro de Exteriores califica como encomiables

Voz 20 53:11 hemos visto cómo reforzar garantías para prestar

Voz 0861 53:17 a todos ellos que se ha perdido la confianza