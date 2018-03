A vivir Madrid | Entrevista a Mariano Sánchez

Voz 1751 00:00 bueno de teléfonos está escuchando Mariano Sánchez que es conservador del Real Jardín Botánico Mariano qué tal buenos días bueno se ha primado lo comentabas conmigo ayer por teléfono la cantidad el lugar de la calidad a lo largo de la historia a la hora de plantar en el Retiro y en otros parques de de Madrid

Voz 1 00:17 si no no sólo han sido los parques en toda la ciudad ha primado el cambiar el mayor número de goles posibles frente a la calidad de tener más número de ramas y más número de hojas eso significa que no se tienen que portar los árboles tanto se van abriendo perfectamente sin molestar a nada ni a nadie yp permite que realmente lo para que en todos los árboles que es parado tener oxígeno ir cero dos y contaminante se quererla son parece poder estar dos o tres años con un número de hojas mucho menor que el año anterior

Voz 1751 00:47 los troncos no no dan calidad medioambiental sí sí mucho trabajo de poda la poda corta la vida de los árboles

Voz 1 00:54 si la la podar sobre todo a pagar un poco tarde cada diez o quince años hace Cortés grandes desde la madera a madera no se llega a cerrar los hongos y lo favor los de la proscripción empiezan a la ha empezado a actuar creían ya inestabilidad en la arquitectura y eso hace que a los pocos años la prohibición levante las ramas que han crecido desde ese corte al cada vez más grandes y el riesgo de rotura de ramas sea mayor

Voz 1751 01:21 la hablas de la necesidad Mariano de gestionarlas especies sus edades de riesgo con antelación por qué no se ha hecho hasta el momento es complicado de gestionar

Voz 1 01:32 no complicado es gestionar lo que pasa es que ya está hace unos años no se ha visto la necesidad hacer una planificación el problema de las planificaciones que digamos con sume dinero a priori al itrio pero claro es minutos después vas a recuperar con una adecuada gestión dolor pero que ahora se tiene el Ayuntamiento de Madrid y todo se empeño de Inés Sabanés conseguir un plan director pero al lado de la actividad y eso va a hacer que determinadas especies no se puedan plantar en determinados bares no tiene sentido absolutamente indigno plantar pinos en praderas el primer punto de las plantaciones debiera hacer la prohibición de plantar pinos empate estamos viendo el resultado cuarenta años después digamos el responsable no vence el Ayuntamiento actual sino es a lo largo de todos estos años cuarenta cuentan ya cincuenta años que han ido plantando especies en lugares inadecuados

Voz 1751 02:28 Mariano y concretamente los árboles lo ha comentado Inés Sabanés de la entrevista se habían realizado esta semana incluso el árbol que causó la muerte al niño hasta qué punto te lo pregunto y como técnico no como puede un técnico prever la caída de un árbol cómo son esos exámenes para que nosotros no podamos hacer una idea

Voz 1 02:49 mira para empezar el que tiene que hacer esas revisiones tiene que ser un técnico especializado en agricultura cosa que actualmente no se está haciendo hay especial buenos especialistas casi todos los técnicos municipales del Parque del Retiro en otras partidas son especialistas en una cultura pero en las calles no es así no es tanto así sobre todo las empresas tienen que potenciar que lo que haya sean las golpistas cuidando y trabajando los árboles para eso esto los tiene Cendón damos un hincapié especial los pueda haber tienen que ser especialistas no puede ser un jardinero que suba podar un árbol porque no entienden el funcionamiento de la ya puestos en esto lo primero que piensa hacer es ver el árbol de lejos ver un poco equilibrado no está equilibrado después Redondo está plantado un árbol desequilibrado implantado una pradera sabes que eso se va a caer o tienes previsión de que eso es creíble porque claro las raíces de todas las plantas y sobre todos los árboles que son unos que llegan a vivido hace dos años lo que hacen es buscar nutrientes y agua pero en una pradera donde están los nutrientes superficie años les hechos Manquillo ir donde está el riego yo el agua pues están en superficie porque la pradera necesita plegarse todos los días un ratito nada más pues el agua sólo están superficie las raíces no van a ir a medio metro de profundidad que no hay ni oxígeno siquiera ahí abajo arriba cuando hace viento algo desequilibrado lo que va a hacer que es el árbol