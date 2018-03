Un Gallinero de Carrusel edición de Semana Santa: "¿Qué narices haces en el pueblo en esta Semana Santa?"

Voz 1123 00:00 señoras señores tres minutos de la tarde ha llegado el momento en Carrusel Deportivo

Voz 1 00:03 que el gallinero

Voz 3 00:15 venir muy religioso no sé no se coma veinte

Voz 0470 00:18 siete son los puede ver a través del Deportivo si se pueden enviar vuestro por seis tres seis cero veinte tres cero noventa y nueve ya que la jornada de Dani Moreno y enviar más menuda seis siete sí pero en fin nada menos que a mil estoy un poco descompensado Renoir es un lo tenéis un mapa mundi el enorme enorme con muchas chinche éticas si queréis poner la vuestra tienes que enviar una nota de voz tenemos varios a Carrusel Deportivo desde donde estáis escuchando Carrusel aquí es más internacionales nos bien la nota en la que se aprovechase para rajar

Voz 3 00:56 si abiertamente ahora ya no me voy a dar fe te que

Voz 1123 01:02 sustituta zapato azafata del otro día no metió más que yo pero sí fui yo por esto lo digo es una banda porqué

Voz 4 01:13 Espinosa líneas

Voz 1123 01:15 con esa actitud de azafata tres yo creo que

Voz 0470 01:18 pues bien pero tenemos ya escogerán un porrón no de que escucha carruseles vamos a poner alguna ya digamos hemos uno venga ahora ponemos una pero tenemos varios ejemplos los dice Marvin desde El Salvador mira el Salvador tuviésemos una chinche quita el ganador ya

Voz 3 01:31 están Panamá fue estas cosas mira Juan Salvador Salvador

Voz 1123 01:37 jondura Juancho nos dice que desde

Voz 3 01:39 Melbourne allí en Australia

Voz 1123 01:42 en en EEUU no suscribe Vinçent desde Michigan también en Estados Unidos y más de quince años escuchando Carrusel sigue desde allí cada fin de semana desde arriba

Voz 4 01:54 a nadie de momento está bien

Voz 1123 01:56 aquí pero no lo de suena a mi chica Store desde Jalisco

Voz 3 01:59 oye decir bueno terrazas

Voz 1284 02:01 pues nos están por eso elige elige una vez ya venga venga pues es una filial Jalisco la primera del día la ceguera cincuenta os queremos ponernos en arroba carrusel de motocarro Shelley seis tres seis cero

Voz 0470 02:17 de tres cero noventa y nueve Urrutia bien hablar su particular sobre la Semana Santa pero quieres que diga si alguna venga también tenemos gente por ahí plena porque son los dedos desde Chile

Voz 0985 02:27 el Carrusel deportivo soy yo

Voz 5 02:29 Don Felipe hecha carne estoy aquí en Santiago de Chile escuchándolos

Voz 6 02:33 que va de de del domingo en el Mundial y que ganaron ustedes usarlo para todos incluido el gran hito grande a ese gran árbitro que tienen ustedes ahí va en Carrusel Deportivo

Voz 0470 02:47 como tengo muy bonita y también desde que

Voz 0985 02:50 Ali

Voz 0470 02:51 hemos Colombia calificó de Colombia a la capital de la salsa siempre atento con usted para mí pues lo mejor se Maika mucho

Voz 1123 03:04 Luis Ponseti leña así paisajes brutal

Voz 3 03:10 ahí ahí político desde Costa Rica

Voz 7 03:14 Duran y Chacho Zamudio de Costa Rica o la cuadrilla hace tiempo lo escucho con la aplicación de Carrusel deportivo Cadena SER esperando que que hoy para el selección para los con una selección Iker Barcelona

Voz 1123 03:28 viva la vida

Voz 1284 03:33 a toda la peña que se escribiendo por ahí el Laura Martínez hola hola me he Ponseti o bolsas con Daniel Moreno Gallo la daga Anton sí tome Ana buenas tardes Garrido Jordi Martí Barcelona qué tal buenas

Voz 1123 03:47 Es tarde

Voz 1284 03:49 Arman cito todo lo has liado con el acta Iturralde González hola Aíto hola buenas tardes bueno vale y Jordi Martí hoy yo

Voz 1123 04:02 es verdad que privilegio bueno hombre es Domingo de Ramos sería el titular oye Domingo de Ramos

Voz 0470 04:10 si quieres hablar del vocabulario religioso dentro del lenguaje deportivo eso es pero antes habrá que hacer

Voz 0985 04:17 la previa vista la confusión que hay sólo Domingo de Ramos y lo que estamos celebrando hoy

Voz 1123 04:21 este mismo domingo de cenizas la vida ha sido no no no no nos Benítez no haber orden claro es gordo gordo no salvo que esté quimera Castellito velos acabó tengan un poco de respeto pero tengo todo el respeto no sé cómo va el rollo

Voz 0985 04:41 los tres a ver hoy es Domingo de Ramos que celebramos el Domingo de Ramos paramos abramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Ramos Danilo sacan estáis sobre todo a Palma que es la hoja de la palmera que estamos celebrando al Rey esperado tiene el Rey esperado el Messi él Messi esperando un examen está me he sido yo el Messi es lo que esperaban en esta celebración Relaño en Jerusalén

Voz 3 05:13 mal no

Voz 0985 05:14 pero fue inventada que sólo yo lo que pasa es que los Burguillos en este sentido se confundían lo un poco porque pensaban que los días era una cosa más el Mesías no estaba por la guerra ni por la violencia era otra cosa como luego se vio bien la paz luego vendrá Danny el el jueves el Jueves Santo el jueves en el Jueves Santo empieza hay drama el nombre del drama todavía no

Voz 0684 05:36 eres es la última si con Baker el pues es la última pelo

Voz 0985 05:43 el Jueves Santo se celebra la última acción aquí es donde queda constituida la Eucaristía entenderéis

Voz 3 05:51 no la verdad que está clarísimo

Voz 0470 05:54 se puede confirmar ahí quedó constituida

Voz 1123 05:57 el jueves fue el jueves la cena eso es la pagó causaba cáncer libro que resultó

Voz 0985 06:04 doce discípulos bien a partir de tiques celebramos el cambios que ese recuerda el viernes la crucifixión la crucifixión de Cristo pretende que pasa de de sábado domingo lo que hay es lo que hayamos la Vigilia Pascual la Vigilia Pascual y entonces ya viendo el domingo que son Domingo de Resurrección

Voz 1123 06:22 bueno esto es lo que llamamos obtuvo

Voz 0985 06:24 qué es lo que precede Triduo el periodo Dani de la Cuaresma tan cuántos días son la Cuaresma cuarenta Evo Morales deberíais todos y cada uno debe

Voz 0470 06:33 digo esto tiempos tuviste en el seminario

Voz 0985 06:34 no hombre esto no es escolar sigue

Voz 1123 06:37 que termine una pareja explica lo de la cuáles son

Voz 0985 06:40 sí de una generación que en la escuela pues oye esto eran preceptos que había que tal etc entonces la Cuaresma son cuarenta Dieguito número cuarenta días esa y los números entonces que tenemos que tratar en estos cuando treinta hombres los viernes nazarena trata por una cosa

Voz 1123 06:56 todos los viernes todos tratante no comer

Voz 0985 06:58 carne pero una cornada delante cuando pero una cosa de austeridad

Voz 3 07:01 bien adiós porque yo no tengo ya lo he dicho es verdad

Voz 0985 07:09 posteridad porque esto es un poco a los cuarenta días

Voz 1123 07:14 a los cuarenta días

Voz 0985 07:17 por qué ese hecho esta breve previa

Voz 3 07:20 esta breve previa previa

Voz 0985 07:25 esta concisa explicación porque había un poco de confusión a principio de dinero sobre lo que celebrábamos ahora celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén bien dicho esto dicho esto que nos deja la religión como tú decías dan para el lenguaje deportivos fijaos hecho un estudio detallado reparto poco los equipos para que veros por ejemplo por ejemplo Vía Crucis del Madrid en la Liga

Voz 1415 07:49 bueno mira a Madrid es la sociedad no no

Voz 0985 07:53 no he cogido los dos equipos más grandes hoy Baixa hirviendo

Voz 1123 07:56 por ejemplo el KO a uno

Voz 0985 07:58 Ziad de Cristiano Farage

Voz 4 08:01 bueno es previsible

Voz 0985 08:05 a los apóstoles de Johan Cruyff léase PER apóstoles esta apóstoles con calzador pero aviones de madera en la en la en la cuña que hacemos del gallinero sin hay uf Lucky que dice flaquea honorem al dios del fútbol Bates otro ejemplo

Voz 1415 08:24 por Messi no

Voz 0985 08:25 claro al Nazareno parece dragones que más os puedo decir más más venga el infierno de Zidane en la Liga ya Miracle

Voz 0470 08:32 pero este este es lo lo está cañones acabó y muy repetido es

Voz 3 08:36 pero es que ya no nos está mirando

Voz 0470 08:40 pero con la puerta dos estrellas no vale esto de esta cañones otra

Voz 0985 08:42 otra más el Madrid suda sangre en la Liga que os parece esto de sangre bien de una San original del Monte de los Olivos Andrés así es así hay más ejemplos tiene tengo Iniesta asciende a los altares muy buena si os parece

Voz 8 08:59 sí claro vamos verde tiene ya

Voz 0985 09:02 el no el arcángel San Valverde tiene mucho da a Ramos una de Ramos una de Ramos

Voz 1123 09:08 no de Ramos Domingo de Ramos es su

Voz 0985 09:10 John de Ramos no por ejemplo si vuelve a jugar bien vamos

Voz 3 09:14 mío pero lo básico es que se manía o algo así

Voz 1123 09:21 edil bueno por ejecución de la parada

Voz 0985 09:23 hola de la oveja descarriada Mateo quince mil

Voz 1123 09:26 este me gusta a Matteo a la cama

Voz 9 09:29 pongamos como así como el quién es la que no es la oveja descarriada Bale

Voz 3 09:36 sí sí

Voz 8 09:37 no

Voz 0985 09:38 pedía escasos más con muchas gracias tienes la parábola de la oveja descarriada Mateo quince días Zidane

Voz 1610 09:45 cifra a la charla

Voz 0985 09:47 bueno oye las otra nada

Voz 1123 09:49 otras veces se critica por parte de mañana

Voz 0985 09:52 excesivo dice el gasto del Barça Dani en fichajes si yo le pregunto a Meana el que esté libre de pecado que tire la primera piedra

Voz 1123 10:00 puesto que es lo que dijo Jesús cuando a Madrid

Voz 0985 10:03 Magdalena la intentaban lapidar

Voz 1123 10:05 eh

Voz 0985 10:06 bueno os he querido decir mis temas no son temas arbitrarios que van como unas son siempre temas que están relacionados con la actualidad

Voz 4 10:15 hoy Domingo de Ramos acuérdate cuando el Barça negó tres veces que Neymar se iba al PSG

Voz 10 10:22 ah

Voz 1123 10:23 eso es así porque lo han podido curas o cuya yo el gallo cantó por tres veces se si no esto otra

Voz 9 10:46 tres la de cosas así habría osado aplicado lenguaje deportivo están escuchando Radio María no por ejemplo tú a veces cuando hablamos de la Santísima Trinidad de qué estamos hablando

Voz 1123 11:02 de quién es decir claramente Quini Ferrero aquí

Voz 9 11:04 Fini Ferrari Joaquín The Hobbit

Voz 3 11:08 hicisteis Jordi lo cierto aprovechar

Voz 0985 11:12 ahora cuando hablamos del sanedrín ves al grupo de reflexionar sino cortante que tiene la radio un Europa Occidental hemos recuerda ACAI FAS pues en el antiguo Israel a la Asamblea o consejo de sabios venga ya

Voz 3 11:25 sí yo lo deja maquilla tenemos las que acabaré acaba

Voz 1123 11:29 estoy diciendo que voy a ver hoy en el cine María Magdalena porque te gusta María Magdalena se hacerlo

Voz 11 11:39 el rediseño el Deportivo con Gabri

Voz 12 11:46 a mí me hace Bassam madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas base subirse al telesilla a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto Falls Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 16 12:43 yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre los ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla al mismo tiempo

Voz 17 12:50 lo que hago es poner la radio sobre todo para saber el tiempo que hace las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca el valor de la radio

Voz 1804 13:00 este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial Peña se corren nuevos tiempos

Voz 3 14:34 no hay buena sintonía porque ella no

Voz 1123 14:39 a todos los carceleros del mundo que están que están escribiendo no suena está claro que a día había dos candidatos azafatas así muy bien no bien

Voz 3 14:54 Dhabi bimotor nada más

Voz 1123 15:01 no te ya había Alliot hay entre el perrete y la chica que era una una tigres oral a mí me daba la sensación

Voz 3 15:11 a nadie gato dice lo primero

Voz 1123 15:17 lo primero Willy

Voz 3 15:19 pero vamos a dos horas

Voz 22 15:27 a ver si yo tendré que explicar Willy Fog después de explicar

Voz 3 15:30 no mola más ochenta días para para para no

Voz 1123 15:34 aquí los carros socorrer a pedales eh

Voz 3 15:44 claro

Voz 10 15:47 amigos y al sexto en una serie de dibujos animados que veíamos los jóvenes sí

Voz 1123 15:53 pero es que ella era una pantera por Willy Fog era un era un león la chica era ya un gran felino digamos sí

Voz 3 16:04 lo que había era un gato vale Il y botón libre queda Bio Tic honrar a todo tipo pick up pero yo lo veo yo estaba ahí ya te aquí leyendo en Internet Romy Romy era la riqueza Romy yo soy dulce y piel IBI no estaban y lo malo que era míster Sullivan

Voz 1415 16:39 el lobo que quería que perdiera la puesta en la clínica que tenía en el ojo

Voz 3 16:44 lo que vamos que se pero salía detrás de algún palo volar

Voz 1123 16:47 mayor glaciar lo fue una cosita

Voz 3 16:50 músicas de Mocedades y yo no sé si si Mocedades fue el Consorcio y se ponga letra Catral no de la época de eres tú lo sabes tú eres mi sí

Voz 4 17:01 pero tiene que ser Mocedades y porque igual si me toca de amor de

Voz 3 17:04 hombre entonces yo me engañó en mayo

Voz 1123 17:10 oye que el otro día si bien no son ellos

Voz 3 17:14 otros no ciudades ahora estamos estamos la descolgamos por lo que mola gallineros así que va surgiendo así saque levantó escolia a poner chinchetas de las veinte Escorial

Voz 1123 17:27 os escribe por ejemplo a Cuba R de puedes olvidar que te deja peleen en Bélgica estaba en Bélgica venga que está muy lejos de los carteles que está al norte y al sur al norte de Amberes alerta inventando Sergio Dalma la cuela

Voz 1610 17:42 antes ahí siempre que voy con fiebre

Voz 1123 17:45 a quién escribe de Irlanda en los escribe Carrizo espacio se llama más chulo aires Alves no escribe desde Amador Adese Portugal escucha has hoy más montó la Chinchetas agota seriamente con más pompa más tarde a la gente voy a poner más por ejemplo Richard desde Asunción Richard un abrazo aquí en Paraguay para Paraguay sí ya sé yo estaba viendo camisa planchada pantalositos Zapatero y que esto que hoy te sale voló venga vamos venga te sale por ejemplo los diez de hecho enero desde de una pequeña tienda llamada pero mayor fue una pequeña Galiza mayor pre no ha venido

Voz 1610 18:29 en el Atlántico ahí está Laura que me quedara

Voz 1123 18:32 a la última venga vamos otra desde

Voz 9 18:34 sí nos escribe desde Honduras cine indie desde ayer Godín seguir escribiendo en Facebook en Instagram donde estáis

Voz 1123 18:48 otros veintitrés h

Voz 9 18:50 setas eh sin creíble como premiados no

Voz 4 18:53 a veces en Castro Urdiales desde venga a verme chiles ahora el igual lo inventa desde

Voz 8 18:59 Tailandia nada no que expiren hay certifica

Voz 4 19:01 haciendo gestos por fondos que es oye

Voz 0470 19:06 de oyentes que envíen fotografías desde lugares del mundo arroba Carrusel con

Voz 3 19:11 los periódicos del día e los periódicos del día secuestradas por ejemplo se tomaría la realidad roja está raro con el periódico El Día el acuerdo de esta semana o algo parecido sea no vale el esta semana Gallinero hasta ahora les toca a ellas

Voz 1284 19:35 nada su peor ahora es como si no importara de las

Voz 3 19:37 Semana Santa semana santa estamos no no nos lo cuenta no

Voz 0470 19:45 estas vacaciones de Semana Santa

Voz 1123 19:48 mira y el verano el que lesiones

Voz 0470 19:51 sí se espera como agua de mayo porque casi no hay puentes hasta que llegan una película americana catástrofe que lo primero que que él sólo puente pues si son pasa hasta la Semana Santa el caso es que la semana del locura total es que la gente se lo quiere tomar con calma muchas cosas todas a la vez echadas a la vez los que lleguen a la playa porque ella dicen Per juran que ya hace buen tiempo azzurri habló claro y luego se pasa el día la toalla con la camiseta puesta porque hace vivir UJI va a poner los pies como Drácula ir jugando las cartas porque eso es buen plan a jugar la carta lo dice de verdad sino del Regueras los porque todavía queda nieve sus salir a patadas bueno pero anda que no pasa semana santa esa que te pegas en la cafetería allí porque no queda nieve porque parece que ha pasado Charlie Sheen confundió por allí este haya nota la ligando alegando con el forfait ese puerto eso sí cafetería cafetería tomando chocolate templado ir jugando a las cartas o le hizo lo seis llevan al pueblo a disfrutar el tiempo primaveral comer sano pero es que eso te dura eso te dura medio día porque no es como en verano que tu pueblo está lleno que hay tres es que tres yates

Voz 3 20:58 estos días en España

Voz 0470 21:01 yo no sé cobra del Campeonato Mundial de De Juana caímos arrasa sea lo del dominio español en motos iba a ser una chorrada comparar los derecho por ejemplo Hull Epi Quillo esto es como han venido en mayo las páginas que lo casinos hubiese misa de Lepe Jones así como James Bond como gana esto es como el tute pero arrastrando no si cree más o menos palabra

Voz 1123 21:25 no le pegué película eh porque una yo arisca así lo de la carta más alta que era más divertido que yo he dicho

Voz 0470 21:37 como James Bond pero pero así castizo por un botellín no mezclado y agitado te lo has aquí

Voz 1123 21:41 pero una vez

Voz 0470 21:44 no se venden tanta Barajas en Semana Santa que la gente ya no controla están imprimiendo Barajas desde diciembre no no dan a basto se ofreció ayer era hacia y bueno el dicho he visto a través del equipo intensas robarle a Sandro Rey José gente muy loca de hecho después de la última cena que cree que hicieron que es jugar al tute

Voz 1123 22:05 no venga diciendo que estoy casi perdió Judas no perdió Pedro coño no te que Pedro Pedro del que negó todos los tres Cayo dentro no sé yo sólo sé que al final clavaron al dueño de la baraja

Voz 0470 22:21 esos así lo bueno en fin que al final el tiempo no va a llevar locas como este año ya no sabe si el frío calor nevará nevada habrá calima no es que no saben lo que es seguro es que jugaremos a las cartas con nuestros congéneres yo ir a ver a mis seres queridos pero al final pues es una pena porque voy a ver a mi familia mucho

Voz 3 22:41 todas las cartas un gallinero eh

Voz 1284 22:44 a Antón Meana así queda dinero ahí estamos venga

Voz 1123 22:49 no no y no vino

Voz 3 22:52 ha entrado en la tranquilita porque nosotros

Voz 0985 22:57 el no

Voz 1415 22:57 a mí me ha ganado y viene con las cosas que no hay cambiando la línea de Iñaki Urrutia Un poco hablar de vacaciones que la gente se ponen nerviosas quiere hacer muchas cosas vamos a dar consejos de todo tipo de que viaja cerca lejos te quedan casa un poco de todo por ejemplo el que va al pueblo Bale vuelve al pueblo que es muy recurrente en Semana Santa ha quedado muy tradicional ir a ver a la familia del pueblo que quedan tres como decía Díaz verdad no hace falta que tú te creas del Upper East Side neoyorquino por volver a tu pueblo es muy importante saber que no eres de la parte más rica de Manhattan porque a tu pueblo de Asturias después de unos años trabajando en Madrid en la Gran Vía acerca del Primark Fillon allí no si dices una serie de comentarios que queda realmente mal si vas a ir al bar y repite el varias veces lo barato que

Voz 0470 23:40 todo que baratos aquí todo esto todos los días una tapa

Voz 1415 23:45 de esto al pueblo esto voy a apagarlo terminan cayendo mal en el pueblo que sí porque siempre

Voz 3 23:53 por qué tampoco

Voz 1415 23:55 cobrar dos millones de euros que tu sueldo Madrid es un sueldo normal y que en el pueblo de multimillonario y eso molesta comentando que de bastante cuando vuelves a casa que es que por favor no te en la Copa en vaso de tubo ya te dicen aquí tampoco tienes vaso de tubo ya es decir en tu ciudad lo han quitado hierro entonces de superior por utilizar el por favor me interesa es que lo malo del pueblo es que tampoco les hace falta mucho mucha sardinas para beber agua porque yo tengo un coche

Voz 1123 24:21 de Deportivo dicho que tengamos que existe me ha gustado

Voz 0470 24:26 yo la frase bien uno no tengo el mismo coche desde hace cinco años que es un un Audi se porque yo te la NBA sesenta

Voz 1123 24:35 venga no es decir que tienes no da igual que llevó al pueblo me dicen nuevo montón va con ese gol que te crees digo lo tengo hace cinco años que te crees cinco años poco en tu pueblo así

Voz 0470 24:51 es artista que volverá al Borge al que bueno pues eh

Voz 1123 24:57 da igual si me llaman fantasma todos los días pero hay mucha santa

Voz 3 25:05 ajá contra otra queja aquí pero

Voz 1123 25:08 interrumpido tome para decir que tiene una hay otra

Voz 1415 25:13 a devolver al pueblo que me comentaba nuestra compañera de La Ventana Marta Estévez qué es el que va al pueblo y aparca en doble fila porque a comprar el pan o el periódico Il aparca en la esquina justo del pueblo deja el coche aparcado unos el pueblo es es un hombre de doble filo no hay más que es afilado histriónicos lo ves

Voz 1123 25:30 en el coche no porque vuelve vuelve de la panadería

Voz 1415 25:36 o de comprar el periódico eres superioridad bueno tranquilos tranquilos que ha sido un minuto tampoco se atreve a cero en la Castellana o en la Gran Vía hay Los Serrano lo hace pero

Voz 4 25:46 parte suele pues porque eso porque lo haces en el pues otro

Voz 1415 25:49 en el polo el pueblo siempre ha tenido tradición de vacaciones desde que eres niño hasta que te haces adulto cuando eres niño tiene una tenido la novia en el pueblo una novia que luego en la ciudad que la gente no la conoce por ejemplo es como hacerte el interesante

Voz 1123 26:02 lo hemos tenido especialista como el mío en el verano y no entremos no pero es verdad pero no pero no es mi madre me estoy desnudando no me lo sacas el tema y la gente entra al trapo la novia ficticia del pueblo han dicho desde Barcelona y si te he visto no era el pueblo ficticia tú Dani Moreno yo sí lo he visto nunca en el pueblo en Miami por ejemplo no no nada nada no vale no no si es que llega de nuestro yo tampoco pero no yo no yo no sino pueblo lo a lo que me voy yo subí de urbi et urbi et es bolo de Guadalajara el pueblo

Voz 4 26:45 vale lo busca gente todo

Voz 0985 26:47 en qué tema en el algo no te preocupes

Voz 1415 26:50 entonces el el pueblo cerrado con esto con el que va por la novia en el pueblo y miente que tampoco es tan recurrente que los chavales que escuchan Carrusel ocho nueve años que no tienen que mentir el lunes dos martes tres con nombrar al colegio que no pasa nada que ahora van camino del pueblo oyendo la radio sino tiene que en el pueblo no lo intentéis no pasa nada igual en el colegio el que va a su pueblo te va a mentir también con su novia no existe la tuya no existe la pues Dios es lo mismo si podía ser la misma compartir nombre y así la mentira va tenido más forma no pasa nada si estoy mentar pregunta por encima o por debajo exactamente correcto que Roca

Voz 1123 27:24 directas Breña con ella produce dos eh tres carruseles sonoros

Voz 0985 27:30 esto cierre parcial degrada

Voz 1123 27:33 y luego cuando te económica cuando hicimos el otro

Voz 1415 27:35 día el Brain Storm que se llama una tormenta de ideas es otra cosa

Voz 1123 27:38 sí sí sí la redacción eso sí sí sí

Voz 0985 27:42 lo cunde mucho eh

Voz 1123 27:44 montar un bien y entonces surge un tema que habló bastante Garrido Laura opinando de

Voz 1415 27:51 como tiene que ir uno por ejemplo si va a la playa

Voz 1123 27:54 en vacaciones sí ahora que llega la Semana Santa y por tanto no serán no en coche cuando llegas a la playa físicamente

Voz 3 28:02 mi Ador bañado en bañador llegaron a decir que sugiera bañador

Voz 1415 28:05 tipo pantalón de Rafa Nadal eso no es nada

Voz 1123 28:08 mira si eso no eso no la esto surgió sí si le dijo

Voz 0470 28:12 a Robert A pero llevas pantalón larguísimo señalando casi la la sí dijo Meana no soy Rafa Nadal es que no si Rafa Nadal le voy a jugar el Abierto le frágil bañador pero como baño pues hasta la rodilla normalito normales cosa digna sí

Voz 1123 28:32 yo estoy contigo te aprendes medio casi ni me dijeron que me llama buscador para que todo turbo correcto o Pinocho también dependiendo de la alegría que yo ese ese demente que llegar hasta

Voz 3 28:44 sí ya del material que youtuber desagradable y muy desagradable favor costero y luego no

Voz 1123 28:51 porque que es verdad hay me preguntaban qué camiseta

Voz 1415 28:53 la polo camisa chillona

Voz 4 28:56 ante esta Liga no tengo la camiseta

Voz 1415 28:58 porque no puedo era lo tiene camisetas no utilizó que es una prenda claro delito

Voz 1123 29:04 ya Hermanos Almansa lo que publicidad no sé qué va

Voz 4 29:10 la polo por allá para no

Voz 0470 29:12 a mí a llamaron Niki que caballero estoy estoy Antona punto de contar cómo va Jordi Martín un día normal

Voz 9 29:19 pero asustamos adelante llegaría de primera pero

Voz 0470 29:22 a un taller de partir de perros sabuesos

Voz 9 29:25 pero al poco tiene que lo mismo pero eso eso es lo mismo caballo sabuesos dígame qué opinas de los bañistas que van a la playa

Voz 0985 29:32 con grandes colchonetas simulando enormes cocodrilos enormes opina todos los hispanistas si todos los bañistas llevaran langostas jabalíes insisto

Voz 9 29:46 y entre seis y siete metros que los llevaría expresó eso nos llevaría premio pero creo que habría que controlar que si no tiene hijos niños pequeños sobrinos nietos no debería llevar Yolanda

Voz 1415 29:58 podios y langosta pollo muchas gracias por la segunda pregunta

Voz 1123 30:01 adelante verás qué opinas que opino

Voz 0470 30:04 los bañistas tardó tampoco tengo

Voz 1415 30:06 oye pero no lo piensas que van a la playa si lo primero que la playa igual que se pasean por el día

Voz 0470 30:11 por por el lugar de turno no llevan por ejemplo con una agur una gorra chunga ochentera de los ciclistas no me gustaba era una camisa

Voz 3 30:22 la con el voto a mi mal hermanado ahí como debajo con la barriga llena

Voz 4 30:29 el local de una camisa por ejemplo comprada no se sabe camarero sin eh un bañador citó hoy de el que sea sí

Voz 0470 30:36 que no pega cromática me tengo nada y eso sí una una alpargata de muy muy buena calidad te para

Voz 1123 30:41 bueno el toque del alpargatas que una menorquina una alpargata de calidad y me gusta el más eso que chanclas

Voz 1415 30:49 bastante bastante más y mejor porque el esparto no es bueno para

Voz 1123 30:54 las después de salir del agua me da rabia a mí no me dio tiempo de tal dime

Voz 0985 31:00 el el nudismo que bueno

Voz 0470 31:03 parece que es respetable sobre todo si tienes por lo menos decirlo lo has hecho tú Meana no yo la verdad que no porque no creo que necesite nadie ver esa imagen

Voz 3 31:10 no pero creo que sí pero creo que la gente que debería también interpretarlo disfruta de unas

Voz 1415 31:17 no sé yo muy de las que hay gente que no dices ahí

Voz 3 31:20 la chistorra Caballero no está bien

Voz 1123 31:33 ah sí

Voz 1415 31:36 aprendo con lo que voy a decir no soy de camisetas tampoco FIDE pantalones cortos no utilizo pantalones cortos no

Voz 16 31:43 bueno ahí fuera empatado largos no me gusta el pantalón corto

Voz 1123 31:45 así lo algo así es una prenda que no me gusta que no quiero tengan que nadie te tienes que desplazar desde lo que está a un kilómetro pasen a lo largo de no no pero me pongo otro bañador pero eso es un eso no es ir en pantalón corto una transición ir la playa en transición mañana sí pero por ejemplo bañados

Voz 1415 32:02 algún día voy a reconocer o no debería en el de Maxi

Voz 1123 32:04 la audiencia del domingo ya echaba cero

Voz 1415 32:07 algún día dentro Sense algún día en un sitio de mucho calor es salido a cenar o a tomar un helado corto ojo ha pedido que no quede documento gráfico de ello de cintura para arriba la foto esto

Voz 1123 32:20 el móvil es no querer irme

Voz 1415 32:22 me recuerda un comentarista de Carrusel Deportivo Pablo Pinto

Voz 23 32:25 es que en mi despedida de soltero hay gente a la que se disfrazan de yo qué sé de torero

Voz 1123 32:32 a mí me puse me pusieron una camiseta y tuve que es una camiseta vale alguna camiseta adelante siempre ropa interior siempre siempre y por favor no saque un día en una rapidez nunca

Voz 1415 32:46 ella galones nunca tengo tanta prisa no

Voz 1123 32:49 ahora eso de pasear plano había por el paseo marítimo haces

Voz 1415 32:53 no no tengo pelo al treinta y un tatuaje de henna tampoco quedar claro no gusta nada te da pena digo tú ves una caricatura ahí ves que lo que dibuja a Ivette que hasta hacerle motivado en el pala porque sale mucho más guapo

Voz 1123 33:11 que es en la vida real

Voz 1415 33:14 tres la tengo guarda con mucho cariño porque ya más favorecidas

Voz 1123 33:17 a la portería Richard que correcto si por cierto Meana ayer me me dio un recuerdo para tiene un restaurante no me diga que te pegaba bastante no me sigue abierto y yo soy muy fan de tiro no pero queda en mitad del oiga que lo diga pero no

Voz 1415 33:35 bueno siempre hombre aclaró Fernando y Carmen son muy hoy

Voz 3 33:39 nada

Voz 22 33:41 pues aquel

Voz 1123 33:42 el morro es una cosa hay que hay que decirle que nosotros encarcela perdió también comemos ahí comemos también cenamos lo bien que la semana que viene estaré de vacaciones pero del domingo siguiente tras de una AMPA

Voz 3 33:56 nada le le con asturiano pero vendido en Ibarra

Voz 4 34:02 desde donde esté de vacaciones no es posible en bañador

Voz 1123 34:04 en bañador en polo mi barrio

Voz 0985 34:07 la charcutería que se llama Pepita yo también

Voz 3 34:13 queja

Voz 0470 34:14 el niño no un beso para Pepita eh

Voz 1123 34:17 no lo que suele Miñón Jordi no vale venga carne buena calidad solomillo por terminado eh ya lo ven señoras señores

Voz 3 34:25 ha llegado el momento cumbre

Voz 1123 34:28 Peña cantando pase de micros

Voz 3 34:30 Laura Martínez a ser la sede sale a la calle y canta Laura

Voz 4 34:36 está siendo complicado van avanzando las semanas está ya mirando a la gente bueno no estoy amenazando pero bueno así pero casi publicando acción pero bueno semana acercando las semifinales porque va a haber semifinales evidentemente entre los mejor puntuados Hilla se pone las cosas complicadas vamos a recordar primero en Arsenal obras están liderando la qué

Voz 1907 34:58 la explicación con doce puntos continúan ahí Sonia Lus y Axel Torres hola os acordáis no lo vea no lo entiendo

Voz 1415 35:06 Laura se quedó como cortar aquella un aplauso o algo así

Voz 4 35:08 es claro si como que no vive de la música

Voz 3 35:13 vale

Voz 4 35:13 ya yo me callo y sube ahora la música ya verás me vale

Voz 1 35:18 habla

Voz 4 35:21 a salir Cocker cadenas un beso bueno con nueve puntos Fran Roquillos Santi Ortega Pablo Sánchez Paula Montes y Carlos Martínez hemos regalo mucho claro esta segunda posición en tercera posición está el grupo de seis puntos han están Jacobo Z Talavera y Xavi Saisó sobre si conseguimos hubiera veremos

Voz 1123 35:39 tuvieron bastante lamentable como mejor poco

Voz 4 35:42 con dos puntos está Manolete siempre rota Ramajo Íñigo Marquínez cómo está en estos momentos tan sólo una mariscada INVI de ir enviando fotos que es decir si sí sí

Voz 1123 35:53 no es baladí ya se engaña marines

Voz 4 35:57 sí por eso es lo están celebrando

Voz 1123 36:00 tal vez estar en la cárcel alcanzaron y hoy tenemos

Voz 4 36:02 los tres candidatos vale verás tiene buena

Voz 1123 36:05 pinta la tarde tiene buenas

Voz 4 36:09 uno el primero va a representar a Carrusel deportivo ha sido jurado en anteriores ocasiones y ha querido participar les vamos a dar una carta para que han transcurrido no no va a cambiar Garrido vamos vamos a ver que presenta esta semana carreras deportivas

Voz 24 36:23 bueno pues aquí estoy la verdad es que estas responsabilidades mucho más siempre proponerle este sentido te voy a dedicar a todos en especial a los que estéis ya de vacas

Voz 1123 36:35 yo no te venga así porque como Sara

Voz 0684 36:40 qué relación

Voz 1123 36:44 es cantar esto vaya lío

Voz 0684 36:47 Frontex

Voz 1123 36:49 es que tuviera una voz de mierda cantar en inglés con lo que no le voz y reconocimientos

Voz 25 36:56 Nacho Gutiérrez apoya

Voz 10 37:00 bien

Voz 0684 37:04 mientras que calma

Voz 25 37:08 muy bien no acabo yo hay que al niño que vieron John John Mercedes mezclada Avignon

Voz 0684 37:29 pero ya está

Voz 25 37:43 bueno pues bueno voy bien

Voz 1123 37:48 aquí viene la ronda pero hay que puntuar Ochoa aquí junto a seis dos seis nueve Odom quiere veredas

Voz 4 37:59 sí varían poco de rever para voces buena eh

Voz 1123 38:04 venga o nueve Urrutia creo yo le doy un doce por la voz de Fakhet venga Garrido tú crees yo es con la que tiene

Voz 0470 38:12 pensaba que iba a ser Frank Sinatra Leroy un seis

Voz 1123 38:15 no no lo sé no no respondió a las expectativas que teníamos bueno bueno Dani Moreno chorro de voz capitán un doce le venga vamos allá

Voz 4 38:26 tome Ana adscritas a jugado uno nueve uno nueve vale Jorge Escorial un nueve y un nueve seguimos Barcelona Jordi Martí que le das a Juan Ochoa

Voz 0985 38:34 doce un doce

Voz 4 38:36 Íñigo nueve esperaba también más de él es que no hay Arman nueve también

Voz 1123 38:42 sí enanitos name uno nueve de tu rol de que les pones tú me ves nueve suficiente no

Voz 4 38:53 cuatro doce es que

Voz 1907 38:55 los atroces como tiene un dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve se queda con la votación de enmedio

Voz 1284 39:01 el equipo con el cuatro o no de la tarde tres y uno en Canarias

Voz 1123 39:06 hemos la ronda Garros

Voz 0684 39:11 se manda Domingo de Ramos

Voz 1123 39:22 Liga Un dos tres jugados esta mañana en Santo Domingo Alcorcón uno Nástic cero estamos pendientes del comienzo del partido en La Romareda Torna

Voz 0684 39:31 acaba de arrancar acaba de comenzar el encuentro ya camino de cumplirse el primer minuto del mismo juego abordado Zaragoza y Sevilla Atlético Zaragoza cero Sevilla Atlético

Voz 0470 39:39 a partir de las seis de la tarde del Barça B Osasuna las ocho el Tenerife Lorca las ocho

Voz 1123 39:43 Media el Granada Numancia tenemos algo de fútbol internacional pero no ya por curiosidad se juega a las cinco y media en Kuwait Camerún si estáis muy interesados lo cuento luego hay venga dile empieza ahora el Gibraltar Letonia acaba de arrancar empate a cero a partir de las que vamos con Axel y compañía estamos como viene sobre todo en la previa de ese España Argentina

Voz 0470 40:00 por segunda vez L'Oréal

Voz 1123 40:02 en el Grupo II lealtad al Mirandés que tenía que jugarse las doce de la mañana parece un campo donde se podría jugar al waterpolo útero será leyes Delia denegado parece ya te digo para jugar al waterpolo suspendido del partido de quiénes para no suspender

Voz 8 40:16 sí sí podría ser pero bueno

Voz 1123 40:17 bueno vamos a ver si ha comenzado el gran encuentro de la jornada de la Liga Iberdrola fútbol femenino entre el Madrid Club de Fútbol y el Barça actor acaba de hacerlo diez segundos de partido ambiente repele a piñón era primeros compases el partido Madrid Club de Fútbol cero Barça cero Fórmula uno El Gran Premio de Australia esta mañana victoria para Sebastian Vettel por delante de Hamilton y de Raikkonen

Voz 0470 40:37 en quinto Fernando Alonso décima posición para acá

Voz 1123 40:40 Carlos Sainz a las siete de la tarde tenemos El Pozo Murcia móvil

Voz 0470 40:43 el Inter de fútbol sala y el Montpellier Barça en los octavos de final de la Champions de balonmano hasta aquí Juan la ronda

Voz 3 41:10 ya has para que Isaac Prada y Fernando Alves si con seis eso que enseguida también hablaremos

Voz 1284 41:15 cuartito próximamente de la primera prueba de Fórmula uno en Melbourne ha sido quinto Alonso y escucha a Soria buenos pases pero se ha recibido un nueve Juan Ochoa quema lo ha llevado

Voz 1907 41:27 tenemos dos candidatos más hubo unas para ver al comenzar Carrusel pero bueno vamos a escuchar ahora sí la versión íntegra del candidato desde ser Málaga

Voz 4 41:35 Justo Rodriguez Dios mío atención por favor en la cosa no entramos macho es verdad que no grabó el viernes Dicho y hecho

Voz 10 41:44 días una sombra

Voz 1123 41:47 ha dicho

Voz 10 41:50 muy bien

Voz 4 41:52 la policía encontró ya están bailando

Voz 0985 41:56 sí se sabe es que Irán

Voz 26 41:59 no tengo continuidad hoy ya estaba ya dando

Voz 1123 42:12 vea muestras amén camino

Voz 26 42:14 yo voy tú tú eres Eli Manning

Voz 10 42:25 era el más de lo normal

Voz 26 42:40 ya está aparentemente tu laberinto todo un manuscrito

Voz 1123 43:04 pero es que esto me veis hombre

Voz 3 43:08 no hay que llevarse las

Voz 1123 43:12 me empiezo yo por doce ahí hombre

Voz 4 43:17 pero es que claro un doce cero explica el Oporto

Voz 1123 43:20 por qué pero la coreografía no versión propia estilo propio me gustó la canción todos propio incluso la palabra vale vale ahora mierda dos se la mañana puedo Kosovo

Voz 10 43:44 parte estaría aquí lo siento justo un abrazo por la valentía de cantar y después recitar un poema lo voy a dar un doce valiente jubilar en realidad

Voz 4 43:57 bueno cuidados como líder de la clasificación a ver

Voz 0470 44:00 Dani Urrutia de él sabe lo que casi le pasa Carlos Sainz es explicar cómo vas a dos

Voz 3 44:08 así vomita todos los que me da la vuelta al marcador bueno

Voz 4 44:14 os van a ser determinantes adjunto acciones desde Barcelona para subir voy a meter

Voz 1123 44:19 con Bruno Alemany un dos uno tiene sentido no tiene cuatro dos y trece doce pero eso no

Voz 0985 44:30 la fe

Voz 1123 44:33 son cuatro dos dos no menos encomiable

Voz 3 44:39 oye no te voy Jordi tú Jordi Jordi

Voz 4 44:44 sí yo creo que debería ser sintonía de fútbol internacional y luego Iturralde

Voz 8 44:52 pues estoy bastante disgustado y porque me tenéis a ver me cuando me dijiste y para puntuar yo creía que era una cosa seria

Voz 9 45:03 en serio doce no puede ser en la vida nueve no puede ser en la vida muy bien seis tampoco puede ser en la vida porque no hay cero

Voz 4 45:13 vale pues son no

Voz 9 45:15 el quedar pues mira por su

Voz 0985 45:18 hace ya rojo pueblos

Voz 1123 45:22 bueno igualmente

Voz 1907 45:23 tiene dos cuatro seis dos seis con lo cual Justo Rodriguez casi estable entre el dos y el dos

Voz 1610 45:29 Justo Rodriguez de qué tal buenas tardes que junto con la Dalí

Voz 3 45:36 y en la hasta hoy

Voz 0470 45:40 habido pucherazo justo un viernes complicado no justo te amenazó la jefa cuéntalo todo venga ya cuéntalo todo poeta

Voz 3 45:45 no nos ha gustado sí nos ha encantado

Voz 24 45:55 le veo muy delicadeza con lo avisó Vicky

Voz 3 46:06 oye que

Voz 1123 46:07 sí

Voz 0684 46:09 no

Voz 1123 46:12 esto yo pero justo el Johnny Cash de la capital pero eso está por teléfono justo al otro que tienes medios medio minuto para justificar tenga justificar no

Voz 27 46:23 no no yo no hice como con sentimiento componen yo con delicados que queréis yo pido no

Voz 1123 46:31 me veo bien despacito

Voz 3 46:33 a lo grande

Voz 4 46:39 muy bien pues no era allí última eso no

Voz 1415 46:44 tiene muy buena pinta de si ya verás

Voz 4 46:46 igual justo ha estado bastante bien no lo sé me da tiempo en el baño no lo notamos era está Tenerife Radio Club Tenerife presenta su candidatura con un versión tema de Carnaval no verán Santa Cruz en Carnaval que va a interpretar mano justas

Voz 1269 47:04 esta versión de Carrusel en Carnaval que espero que todos los que disfrutan cada año con la canción de Santa Cruz en Carnaval que tiene además otra versión que se llama Radio Club encarnada ser menos pero el club le pedimos les pedimos clemencia les pedimos clemencia a cambio de una invitación para los próximos Carnavales vale el hombre lo mejor del mundo un abrazo fuerte juraron invita desde bien entendí que son las tres de la tarde él le Jito todo esto me has montado despacho no quiero ser sufriendo Alba son una primera Russell encarnaba Canarias VI esa noche le fantasía

Voz 3 48:11 muy bien a Felipe

Voz 0470 48:13 hasta que te espera gente Paco viéndole son las tres de la tarde

Voz 1123 48:17 pero ahora mismo echando ahí lo más grande no tengo palabras

Voz 4 48:23 qué puede hacer lo ser avisó que está viendo yo os participan a pagar justo a pagar pecadores sed y me hizo contigo

Voz 1123 48:34 mira es el recital del día otro dos gracias muy bien gracias yo pero un dos pero ponerles

Voz 0470 48:39 deporte musical ese muchacho que está contra asiste bien eh

Voz 1123 48:42 eh amigo Garrido que esto esto sí que es un viacrucis un dos como un piano

Voz 22 48:47 hola que Canarias que lo quiero muchísimo

Voz 1123 48:50 cómo me hacéis esto un dos otro vira ahora dale un dos sabe tiendas de Antón Meana pero yo como bien queda se por

Voz 4 48:59 Jordi Martí quedas un seis me parece un ser razonable Íñigo seis seis Armand que remonta

Voz 1610 49:04 a veces son tradición carnavalera

Voz 10 49:07 ha dicho eso me queda un dos soy muy los llorona de ahí te quedas

Voz 1123 49:16 dos hay túneles eleva corta porque ese Rey envió no me gusta la gente como Bruno Alemany que es tan justas pero no siempre es la justicia perfecta

Voz 4 49:24 claro al grupo de dos puntos con lo cual ahora

Voz 0985 49:30 no en la clasificación liderada por San

Voz 4 49:32 pero sí hacer Torrado continúa igual ir ese grupito los dedos que igual vanas las semifinales ellos nos para la repesca les podíamos dar un tema ya verás quién podemos repescar de ellos entre Roberto Ramajo Íñigo Marquínez Manolete Justo Rodriguez

Voz 0470 49:47 directivo estudio de GM después esto que no sé si estoy que hacer para latentes para las semifinales una cosa si al final

Voz 1804 49:54 deberíamos meter en una urna cuatro-cinco intérpretes los que fueran y cada uno de semifinales representando al que no se debería sacar lo que va a cantar

Voz 4 50:05 vale

Voz 1123 50:06 no no no puedo doquier semana repartirlos temas

Voz 4 50:09 pues hoy ya está decidido sólo pudo proponer si puede proponer una

Voz 8 50:12 cosa sí a semifinales yo creo que tiene que votar la gente consecuente injusta es decir Bruno Alemany Ponseti que yo vivo

Voz 3 50:22 nada Oviedo el tío eh bueno bueno votaremos

Voz 1284 50:27 espera espera que un oyente que también sacro incorporar no alcancemos ese carrusel sí

Voz 1610 50:32 Laura te quiero hacer una petición luciérnagas que está no lo es menos llamas luciérnagas ponemos Chinchetas uno donde donde aquí desde el sur de Guadalajara del sur de Guadalajara pues una cadena de despedirle la verdad es que yo no quiera

Voz 28 50:52 la Sagrada pasa que sabes darlas

Voz 1610 50:54 el algún día tendría bien humor que para mi padre que gente de toda la vida de este programa cuando uno se ahora Carrusel sino carromato deportivo porque a mitad de cantar aquí en el gallinero un tema que es muy lucían antes de morir cómo se llama

Voz 1123 51:09 su padre me tales llama

Voz 4 51:12 Alfredo bueno pues vaya preparando don Alfredo en su versión inamovible en julio y lesiones

Voz 1610 51:18 no no no no no a mi padre sí Liber believer si es muy fan de Justin Bieber les eh bueno así crecí yo creo que me quedo tiene mi padre tiene ahora sesenta y seis años es es contarle una hábito así

Voz 0684 51:37 papá que era rayos

Voz 4 51:41 en la habitación estará escuchando ya Pitol diga

Voz 0684 51:43 para que el arroyo

Voz 3 51:47 hola qué tal

Voz 1610 51:49 no es que su hijo dice que quiere cantar aquí para Laura deportivo cante cuando yo me de duchas

Voz 4 52:00 soy

Voz 3 52:03 muy buena soy

Voz 8 52:14 que me den a mí me compré dejar aquí que hecho Kaká

Voz 3 52:28 no podíamos al que te pares los cuarenta estás

Voz 1123 52:33 voz luciérnagas

Voz 1610 52:37 bueno pues me limpio el tu padre sale muy bien

Voz 3 52:42 he sacado buena rematar Dani Moreno dinero pero hay que dar una pista más sobre ese Rosell para toda las aquí de Cassel venga la Football Manager

Voz 1123 52:53 dos mil dieciocho por si las cámaras el nombrecito ya sabéis que estamos abordando Football Manager dos mil dieciocho para PC a ver estamos dando una serie de pistas y a veces debido yo ahora vale una se pistas hemos quitado ya un par de rectángulos de cuadrados esa foto misterio televisado el jugador hemos dado la primera pista repetimos

Voz 8 53:09 no jugó nunca ante España en partido internar

Voz 1123 53:11 a lo largo a la España Argentina vinculadas

Voz 8 53:14 el España Argentina segunda vista segunda marco en el Santiago Bernabéu marcó en el Santiago eh

Voz 1123 53:20 a ver

Voz 8 53:23 o no es el Cata Díaz no está llegando ya nombres mira no ha llegado por ejemplo Pochettino se ha llegado Djalminha

Voz 1123 53:31 Nos ha llegado Bebeto no es ninguno de estos tres ya era otra vista no es bueno no de estos tiros

Voz 4 53:36 a la foto ya se empieza aquí bueno empiezas

Voz 1123 53:38 empieza a ver si hemos quitado

Voz 8 53:41 otro rectángulo otro cuadra ahí todo estaba foto hemos quitado mira la dos ya se ve algo es verdad celebre un ojo el ojo eh

Voz 1123 53:48 todavía un nombre a ver un nombre ojo si acertadas no

Voz 9 53:54 sí acertara dos

Voz 1123 53:57 no no no que no nada no diga es que Paul McCartney con la torre no es Diego Latorre no es Groucho Marx Fernando y el Cata Díaz tampoco

Voz 1284 54:07 el cuarto hora de partido en La Romareda quién domina Torna

Voz 1123 54:11 el Atlético está jugando muy bien

Voz 0684 54:14 el está sorprendiendo de salida con una presión alta con tres hombres intentando robar balones han conseguido ya plantarse dos veces y ojo a las dos oportunidades que ha tenido el equipo andaluz una con un tiro desde fuera del área que se fue junto al palo y otro tiro posterior del francés Bill al que también ha marchado por muy poquito por tanto muy cerca el Sevilla ya estado del gol intenta reaccionar ahora el Zaragoza balón al área por cierto entrenador en La Romareda

Voz 29 54:39 si entrenador impresionante en La Romareda aunque llegado el Poli

Voz 0985 54:43 hasta hoy al Estadio Municipal

Voz 30 54:44 estamos hablando de más de veinte seis mil espectadores

Voz 4 54:48 en la capital vamos eso parados dos Real Zaragoza

Voz 0985 54:50 Sevilla Atlético estamos todo el día

Voz 0684 54:53 seis de juego de esta primera mitad adquiere el conjunto de Nacho González dominar hacerse con el balón pero de momento insisto mejor el Sevilla en su salida Zaragoza cero Sevilla Atlético cero no hay gallineros sin ánimo

Voz 1123 55:05 bueno hombre