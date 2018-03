Las claves del encuentro ente España y Argentina

Voz 0458 00:00 el mes de junio el Marte se viene Argentina nada

Voz 0458 00:14 señor Gustavo López mundialista con la Argentina qué tal qué tal muy buenas que Ras que que el martes tragamos un poquito la rosca hay en Carrusel deportivo no te a sala llena

Voz 1404 00:27 de ahí estaremos en el Wanda tan contando para Carrusel todo lo que suceda entre España Argentina partidazo por cierto

Voz 0458 00:35 pero que te tengo que decir es que sabe mucho de de Sampaoli de Argentina porque decías Sampaoli está buscando carriles está buscando gente que lo puedo hacer bien en esa demarcación el resto más o menos lo tiene gustará más o menos no han aparecido Tagle a Fico aparecido Bustos que lo hicieron bastante bien en el partido ante ante Italia crees que ya los tiene Gustavo o Le va a seguir dando vueltas a esa posición

Voz 1404 00:59 su Chrome va a seguir dando vueltas pero creo que es una buena noticia para Sampol Sampol hizo cuando al ir es lo que cada mes en el Fútbol Club Barcelona con el tema de Jordi Alba y Roberto lo pueda hacer en la televisión argentina inmenso pues

Voz 1404 01:17 está muy bien que si defensivamente todavía le falta un poquito para lo que es un Mundial porque es muy difícil el tema mundialista chico que bueno Regina hora dio el paso para para Europa en el Ajax yo creo que lo que está buscando Sampaoli sexo no buscaron sobretodo un lateral izquierdo que pueda tener vocación ofensiva para derecha izquierda y lo lo esté encontrar porque hay nombres propios en el cual el último partido dejó para el alquiler y el caso Gürtel Navas laterales creo que han funcionado muy bien van a ser tenido en cuenta seguramente para Sampaoli pero hay que verlo creo que sobre todo lo que era lo más duda haciendo

Voz 0458 01:55 no me gustaba que fue que fue el mundialista y que jugó un partido amistoso acordará Gustavo diecisiete de noviembre del año noventa y nueve La Cartuja España cero que feo detalle lo vuestro Argentina dos jazz vale Gustavo López un ratito fíjate el equipo del equipo de Argentina en aquella oportunidad marcar

Voz 0458 02:15 el Mono Burgos en cine Ayala Poquetino viva Simeone Zanetti Ortega Quili Claudio López Viejo Crespo no está mal después entraron Gustavo López Solari y un tal el Toto Berizzo vaya que pito eh que tenía ese disgusto

Voz 1404 02:30 muy buen equipo la verdad muy buen equipo la verdad que teníamos un buen equipo en este partido en este momento con jugadores muy desequilibrante tres cuartos de campo para adelante como un gran portero como era el mono medio campo muy sólidos también con muy buen pie pero bueno realmente bueno no fue bien pero realmente teníamos muy buenos jugadores creo que ahora la solución que está teniendo tres cuartos de campo también muy buenas Sonia a nivel colectivo pero creo que les está faltando a nivel defensivo y a nivel de mes yo creo que hay demasiado buen tío de tres cuartos de campo para delante de esa faltando algo en el bello lo demostró frente al Pinto bastante gris y después terminó ganando pero sobre dos tercios individuales le faltan lo colectivo pero de alta al mes de junio lo que ir ganando

Voz 6 03:18 qué te vamos a presentar un hermanito Toyo vas a charlar

Voz 0458 03:21 un tuyo en el año noventa y cinco Gorka también en Argentina jugó y perdió dos uno ante ante España en el Vicente Calderón

Voz 0298 03:28 sí señor con goles de Pizzi Julen Guerrero el gol de Argentina marcó el burrito Ortega en aquella Argentina juega aquí porque él también eh o junto a la ejercía pareja de centrales una auténtica leyenda campeón de la Copa América en lo XXIII jugó el Mundial del noventa y cuatro lógicamente una institución en Zaragoza ahora pues ahora presidente al ex presidente y está nervioso porque en cuestión de dos semanas Se va a jugar el ascenso a Nacional B con su nuevo equipo lógicamente desvelando el nombre del equipo vamos a desvelar al banco está jurista el equipo es el Fernando Cáceres Fútbol Club y como digo ya nos está escuchando en Carrusel Deportivo

Voz 0458 03:59 Argentina Fernando Cáceres qué tal cómo le va

Voz 7 04:02 muy bien gracias ya has visto Fernando

Voz 0458 04:04 cómo cómo se le hablar aquí Gustavo López no deja hablar a nadie más que el Estado se pone a analizar Fernández al tío eh

Voz 7 04:12 claro que sí sí está muy bien y si son cuestiones hoy en día de analizar porque todo el mundo hoy en enloquece en el país está está usted te digo pues las es decir a ver qué sucede tenemos buena que se cosa buena

Voz 0458 04:24 no gustaba esté mandaba más que tuve en el Vestuario eh

Voz 1404 04:29 es un referente y un gran capitán tanto él como Pinto fueron personas muy importante en el Celta y creo que han logrado muchísimas cosas y aparte que independientemente todo lo que sucedió creo que es un ejemplo para la sociedad en Argentina no Erkki viviendo en Argentina Fernando creo que es un ejemplo porque después de lo que sucedió y lo que él le ha perdonado en ese sentido a la gente que le ha le ha hecho esto creo que es un es un ejemplo cara a mucha gente como él me alegro de todo lo que estoy pasando posteriormente a esto porque yo creo que es beneficioso para ver y ojalá pueda nacido no no entro ni Puntí la verdad que lo que hace ser dándole decirme que empleó para todos

Voz 0458 05:17 entrenador y ahora me metió Fernando a tan leal al presidente ahí en un club que lleva tu nombre que queréis ascender que la temporada ha sido muy muy buena y os la jugáis en en diez días no Fernando

Voz 7 05:28 si nos toca a nosotros y bueno estamos estamos contento porque las cosas la verdad que viene a hace mucho pero pero viene creciendo mucho

Voz 0458 05:36 es que no se caddie ahora no no no

Voz 0458 05:39 si te Garay cuatro gritos abajo como siempre ya ordenarlo todo pero es para el ascenso ya no Fernando

Voz 7 05:44 espadas eso si subimos al a la hinchada después bueno o con otro con otra motivación otro ascenso más adelante para beben accionario de esas cosas pero bueno si este trabajo porque sería que lo que está haciendo hasta ahora hay por suerte va todo muy bien

Voz 0458 05:59 cómo cómo ves a tu selección como es Argentina decía Gustavo que estaba pensando en en carrileros buenos que le dieran profundidad al equipo para para asistir Viena a Leo Messi no hoy parece que siempre algo le falta Argentina después de la fase de clasificación que no fue buena pero fíjate el otro día contra Italia que no es la Italia de siempre Fernando nos gustó mucho cómo cómo ves tú quieres buena analista tu selección

Voz 7 06:19 si bien lo que pasa que bueno me etapa de preparación donde uno o quizás ese cuida más de lo que de verdad Juan ese partido amistosos uno está pensando más en el Mundial que otra cosa

Voz 0458 06:30 el falta algo le falta algún jugador para que para que estén más cerquita de Leo Messi ahora que parece que la queda fuera de las convocatorias Higuaín parece que es animó a marcar goles le falta que pues se dice

Voz 7 06:43 es rodea un poco lo que es la selección Argentina Messi y lo que necesita jugó de salida para tratar de que sea más profundo de lo que se está buscando Sampaoli en este momento para la velocidad adecuada Hermes y en el juego necesita es será oí Iván está buscando porque porque le queda un poquito de margen para para buscar en el equipo ideal Guide él

Voz 8 07:06 quién ganará el Mundial Fernando bola de cristal que que lo va a ganar ahí

Voz 7 07:09 que no es ojalá que sea Argentina pero él tengo la esperanza porque buscamos hace muchos internacional que la selección alguna bien con los jugadores que tiene por la mejor es que hay para atrás de cerezas todos estamos pensando en eso pero bueno es un Mundial y el Mundial es complicado cuando te equivocas una vez pues sin sin querer quedar fuera

Voz 8 07:29 cuando cuando se ven a España Fernando Cáceres un ratito a dar una vuelta unos dietas

Voz 7 07:34 tengo y la verdad que me gustaría ir porque bueno porque siempre es mi segunda casa de diciembre que muy grato estar ahí contó la gente conocida que uno hizo a través del fútbol muchas amistades que que veladamente en algún momento se extrañan porque porque si uno vivía Ivy I bien

Voz 0458 07:52 pero entonces Fernando a su Zaragoza que llevaba seis victorias consecutivas está jugando ahora en directo Santa Isabel conocen mucha Fernando ahí está de momento no lo tomas dar buena noticia a cero uno hay que ver lo que fue Fernando Cáceres para Zaragoza eh pues lo fue todo ahí formó parte

Voz 9 08:05 de una de las mejores plantillas de la historia del club en la que logró el mayor objetivo como la Recopa de Europa y me quedo con aquella imagen por supuesto el gol de Nanjing pero después en aquella celebración en el Parque de los Príncipes de París Fernando Cáceres colgado al larguero celebrando con los más de veinte mil zaragocistas que fueron hasta París ese magnífico triunfo una generación dorada los héroes de París y ahí estaba Fernando Cáceres con Xavi

Voz 0298 08:30 Aguado los jefes auténticos del centro

Voz 0458 08:33 la defensa del RACE vaya vaya recuerdos Fernando iba vaya vaya pareja de centrales es dura de Cáceres Aguado madre mía no pasaba nadie por ahí adornando

Voz 7 08:40 sí sí tuve eran suerte de estar en este momento y bueno agradeció ese momento porque uno más hacia todos los años activamente yo creo que es un momento en el cual no se olvida nunca va por eso te puede estar ahí pero que uno cuando a Zaragoza ver que la gente está agradecida de ese momento y una vez

Voz 0458 08:59 venga seca que le el esperamos un abrazo enorme Fernando a la próxima

Voz 7 09:03 muchas gracias hasta luego pero ahí está

Voz 0458 09:06 ha gustado con la presidencia de Gluck

Voz 0458 09:11 a seguir ascendiendo Valle Grande

Voz 1404 09:13 la verdad es que nadie no por todo lo que se decidió importe bloqueada pasado un ejemplo para todos nosotros no a nivel de humano y a nivel profesional sostuvieran Conchi tanto encerrados a comprar ochenta Hay la verdad que es un ejemplo a nivel profesional pero sobre todo a nivel de personal

Voz 0298 09:31 estábamos hablando de que ese club ese Fernando Cáceres club tiene un detalle especial ese club tiene sede en la matanza que es el partido como lo denominan en argentino en Argentina con más habitantes del Gran Buenos Aires que tienen más de dos millones de habitantes allí el cuarenta por ciento de los habitantes son pobres y Fernando Cáceres dijo para que no lo mes nos encontremos con personas como las que me tuve que encontrar éramos eduquemos a base de fútbol incremente lógicamente se dedica otras cosas y por eso todo cuanto

Voz 1404 09:59 ahora me falta Argentina reeducar a la gente que lo está pasando mal yo sola la sensación que deja el toallita de que uno lo visito no es reeducar a la persona que lo no lo están pasando bien la sensación que deja Argentina constantemente cada uno que lo visita exista no poder hacer algo para que la gente pueda trabajar se puede educar en el deporte bien en la vida misma el problema que tiene Argentina no es un tema que en todos los países puede llegar a ver más o menos pero encima e de Educación de hípica idea educar a los más jóvenes en el sacrificio en la bondad sobre todo en la educación que es el tema este que ha pasando Argentina y ojalá podamos lograr que Argentina debe ir a la juventud puede prefieren hecho

Voz 0458 10:45 nada en negro Cáceres si Gustavo Cuervo López ahí analizando el España Argentina te esperamos el martes será el Metropolitano lleva te

Voz 1404 10:52 bueno ahí veremos Caudillo cuidado con lo que no

Voz 0458 10:58 lleva llevaba bocadillos para todos un poquito de lo vuestro carnet cita no sé si solicito vi Federer

Voz 1404 11:04 Assunçao cual guante que para el que estoy ahí vamos a unos panes

Voz 0458 11:09 no lo voy a dos un abrazo muy grande lo racional enseguida enseguida vamos con lo emocional pero el que te parece Argentina como selección te gustó ante ante Italia les queda les queda mucho todavía para ser uno de los grandes candidatos al Mundial

Voz 0267 11:25 así tienen a Messi son uno de los grandes candidatos para el mundial ha habido equipos que han ganado torneos de este tipo siendo siendo peor equipo de Argentina y teniendo individualidades peores osea que tiene que estar en esa en esa quiniela desde luego luego es evidente que es un equipo al que ha dado la sensación siempre con los últimos entrenadores con todo se porque ha cambiado mucho de técnico en los últimos años que no conseguía tener una fluidez una una idea clara de a qué estaba jugando

Voz 0267 11:59 además de de identidad no pero pero es un equipo que tiene atacantes que hacen gol atacantes con la capacidad de hacer gol importantísima tiene yo creo que defensores centrales ahora mismo en un buen momento Otamendi está jugando una de sus mejores temporadas en el en el Manchester City

Voz 5 12:19 sí bueno yo creo el problema siempre

Voz 0267 12:21 ha sido más en en ese centro del campo no encontrara un cinco clásico argentino que convenciera biblia tiene muchos críticos mucha gente piensa que no es ese tipo de jugador pero es verdad que la edad un cierto equilibrio y que con Banega lado yo creo que esa esa ese escalonamiento no de del central

Voz 3 12:40 ya de Biblia Banega de Banega Messi esa es

Voz 0267 12:43 poquitos la idea del del equipo para intentar construir juego pero pero yo creo que sí sin duda está entre los candidatos no no no creo que nadie piense argentina no está entre los candidatos están entre los cinco que todo el mundo piensa son los grandes favoritos en un Mundial