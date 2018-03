Julen Lopetegui: "No estamos pendientes de si va a jugar a Messi"

Voz 1834 00:00 hola buenas noches al estado bien sido viendo el orden si más aquí

Voz 1991 00:04 eh trabajando ya en la Ciudad Deportiva Las Rozas mejor que fuera no siempre mejor en casa

Voz 1245 00:08 sí sin ninguna duda si puedes elegir siempre estás más como en casa conoces mejor todo el entorno oí unos conocen mejor club con la estamos

Voz 1834 00:16 nunca mejor dicho una casa

Voz 1991 00:18 en todo decidido para el partido frente a Argentina sabemos ya con que vamos a salir

Voz 1245 00:22 no no toreando también tenemos algunas dudas y estamos esperando un poco también la evolución de algunos jugadores vamos a ver a ver cómo cómo

Voz 1834 00:32 qué sensación tenemos mañana el entrenamiento diga aquí ya tomaremos durante las finales le puedo preguntar dónde están esas dudas

Voz 1 00:38 de pueden segunda prematura dado Sader

Voz 1991 00:45 le va a condicionar en algo el once de España el saber si juega Messi o no

Voz 1245 00:50 no no ahora no no estamos pendientes de lo que vaya a acceder a Argentina es decir ellos decidirán lo que es mejor para ellos y hagan lo que hagan van a tener un grandísimo equipo en el campo no tengo ninguna duda con el equipo campeón del mundo en este caso Campeón pero campeón muchas veces con una jerarquía y una mentalidad a nivel de selección importantes y con grandísimos jugadores y a partir de ahí pues todos nos centraremos también en intentar potenciar lo nuestro oí en prepararnos para para competir con

Voz 1991 01:21 pero ya puestos yo creo que menos apetece a todos a Messi en el en el terreno de juego Messi fuese la final de un Mundial es bueno mira pues si Messi se lo pierde porque le vamos a hacer no pero siendo un amistoso que nos va a servir también para medir Nosa a nosotros que estén los mejores en este caso Messi yo creo que es bueno no bueno pero insisto eso

Voz 1245 01:38 era muy responde a nosotros tampoco voy a emitir uno de todo el mundo sabemos la lo que es Messi como jugador y a partir de ahí su entrenador oí ellos decidirán lo que es mejor para para su equipo y nosotros insisto no miramos demasiado para para afuera de si miramos para con todo el respeto del mundo que tenemos a una selección como Argentina que es extraordinario pues miramos hacia hacia nuestro equipo y hacía lo que tenemos que hacer ya prepararnos bien en todos los aspectos vale pues digamos

Voz 1991 02:03 Mariola de cara a ese partido contra Argentina vamos abre una selección muy diferente de arranque a lo que vimos contra Alemania porque sabemos que usted no es muy amigo de meter muchos cambios De Gaulle

Voz 1245 02:12 bueno pues seguramente algunas cosas pues cambiaremos pero pero es donde hay cuántas no pero lógicamente pues

Voz 1834 02:21 algunas cosas y cambiaremos viernes debutó

Voz 1991 02:25 Rodri tiene en mente y dentro de lo posible que debuten los dos que quedan Parejo y Marcos Alonso

Voz 1245 02:31 bueno ya veremos ya veremos qué es lo que ocurre y decidiremos no vamos a adelantar tampoco muchas cosas veremos cómo insisto lo que decida después de mañana como qué sensaciones tenemos y hay perfil haremos mejor el once incluya el partido no un poco hacia dónde nos llevan

Voz 1991 02:49 yo contra Alemania esto ya es una impresión personal pensaba que iba a jugar de arranque Diego Costa me sorprendió ver a Rodrigo y luego el partido le dio la razón está de dulce Rodrigo las cosas como son malo maravilloso Iniesta y hace el gol de la selección española no se me da que o me encaja más Diego Costa en un partido con una selección como es Argentina

Voz 1245 03:13 bueno no sería veremos veremos que ahí tenemos también la opción de jugar con Yago o a veces mojó delante lo también depende durante la específico tenemos diferentes opciones si Íñigo y también está a un nivel muy bueno muy bueno y veremos veremos qué es lo que qué es lo que hacemos de cara al partido de de de bueno

Voz 1991 03:30 probablemente es el delantero más en forma ahora mismo no de la selección española de los seleccionables Yago Aspas que está haciendo un temporal en los números son fantásticos desde luego

Voz 1245 03:39 no si ya o no está muy bien Rodrigo también hay Diego también por decía que tenemos hay posibilidades para poder elegir con perfiles diferentes todos Si Ibon y luego veremos al margen del gol Rodrigo hizo muchísimas cosas bien en Alemania hizo un partido muy completo en todos los aspectos nos ayudó en todas las facetas del juego y eso es importante

Voz 1991 03:59 cómo está Morata como está en qué situación está Álvaro Morata

Voz 1245 04:02 bueno uno no está con nosotros está no está convocado en igual pues está a preparando lo que lo que viene con su equipo que es el final de temporada exigente no

Voz 1991 04:14 no lo digo porque no está en esta convocatoria que es la penúltima consideró que es una convocatoria importante y muy significativa de cara a lo que vamos a llevar al al Mundial lo que está claro seleccionadores que si Morata no juega o juega muy poco le va a condicionar mucho no

Voz 1245 04:30 bueno veremos llamo ya hablamos de su momento de Morata hay otros compañeros que era admitido yo sinceramente y con todo el respeto pues yo creo que merece la pena que nos centramos en los que están aquí y luego pues los ya ya que ya admitimos la opinión en su momento que el jugador jugadores que que no han venido pero que no por ello tiene las puertas cerradas ni muchísimo menos en esa lista final con poesía

Voz 1834 04:51 ex compañera de Radio

Voz 1991 04:53 batido contra Alemania que me parece que dimos una imagen fantástica eh hay que darle el mérito que tienen el jugarle a la campeona del mundo en su casa los primeros treinta minutos los hacen muy pocos equipos por no decir ninguno allí

Voz 1245 05:07 bueno yo creo que en general el partido fue bastante bueno por parte de los dos equipos ellos también son muy buen partido como creo que no puede ser de otra manera con equipos de nivel que estaba Ny con la mentalidad que mostraron ambos equipos no alguien tiene que salir a ganar que sale en la aquel plasmar su manera de entender el juego oí además determinados con ICO bueno seguramente intentando ser un equipo en todos los momentos del juego no pues eso se vio por fases tuvimos el control nosotros Lopo fases ellos eh bueno yo creo que al final fue un espectáculo bonito oí viva estuvo estuvo bien el partido pero ese partido ya pasó ya tenemos otro también que nos ilusiona que nos motiva que nos hace estar atentos a lógicamente que es el partido del martes

Voz 2 05:50 para el seleccionador bueno saber si Julen que es bastante prudente si le molesta el exceso de euforia que la gente se ilusione con la selección por un empate en Dusseldorf

Voz 1245 05:59 no no no me molesta no que vamos a molestar a uno uno la lo que pasa es que eso son cosas de verdad que no podemos controlar irregular si pudiéramos elegir el nivel exacto que queremos no queremos no depende de nosotros yo creo que eso es normal hay que lo puedes poner puertas al campo hay que entender que todo el mundo pues tengo una opinión eh a nivel futbolístico que uno tenga una selección de todo el mundo tenga bueno todo eso es normal lo que tenemos que tratar de gestionar nosotros más es como tenemos que prepararnos nosotros no hay que cualquier situación en ese Dexter cabeza a veces de euforia veces de depresión a veces bueno pues que que que que no es en papel que se queden fuera Iker al menciono todos tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos bien en ese Mundial que no es ilusionar tanto

Voz 2 06:41 Ana bueno que de apuntarlo poco por el por la tarde de Sergio Ramos que ha tenido seleccionador una buena noticia ha nacido Alejandro

Voz 1834 06:50 sí es decir hijo de Sergio

Voz 2 06:53 bueno cómo ha sido la recibidos compañeros como ha sido la llegada de Sergio otra vez como padre a Las Rozas

Voz 1834 06:59 sí además es curioso porque así

Voz 1245 07:02 bueno pues la verdad que ha sido un día bonito muy muy feliz lógicamente para toda la familia de Sergio a su mujer para fijos para él y también para nosotros lógicamente que estamos todos muy contento muy pendientes de lo que ocurría todo ha ido muy bien Ny además Él ha hecho un esfuerzo extraordinario por venir a entrenar cosa que lógicamente él podía habérselo exaltado no lo ha hecho demostrando el bueno pues mentalidad que que que tiene y que digamos que me encanta ir a venir en Ali hemos podido felicitar en persona

Voz 1991 07:33 cómo está Diego Costa y lo digo como le ha encontrado como le le ha vuelto a ver después de nueve meses de su última convocatoria

Voz 1245 07:40 bien bien Diego está bien lógicamente arrancó a decirme más tarde que tuvo sus compañeros es diferente de cómo ha enfocado la temporada que el resto es compañeros pero yo les hemos visto bien hemos visto contento ilusionado con estar aquí entrenando y esperando su oportunidad

Voz 1991 07:56 hombre el gen competitivo de Diego yo creo que ese indulto

Voz 3 07:59 le vamos cualquiera que que ve

Voz 1991 08:01 a cómo se comportan un terreno de juego sabe que que que es un luchador nato pero que piensa el seleccionador cuando alguien comenta hoy gente que dice que a lo mejor no se adecúa o no encaja perfectamente con la filosofía de la selección española

Voz 1245 08:15 bueno que respeto todas las opiniones y cada uno pero que editó los delanteros tienen condiciones dice Si ya una nota unas cosas y otros otras si nosotros pues tenemos que que que estar atentos para tratar de sacar lo mejor de cada jugador para de cara a la competición en los partidos no yo digo pues cuando ha estado lo ha hecho hoy y los dos compañeros que han han que están creciendo que están aportando y están lógicamente en un buen momento y bueno pues lo que toca es entre ellos también pues el competir aprovecharon sus oportunidades y estar preparados no

Voz 1991 08:47 perjudicado el momento en el que entró en la selección no porque veníamos de los éxitos de ganar dos Eurocopas y un Mundial los siguientes campeonatos la verdad es que no se ha hecho bien y eso también es algo que la lastrado a él

Voz 1245 09:00 bueno no voy a analizar lo que pasa en lo que hubo el pasado en el pasado lo que pueda analizar de primera una persona es lo que ha hecho con vosotros y la verdad que hemos lo hemos hecho siempre no la avenida siempre cuna muy buena mentalidad con muchas ganas mucha ilusión nos ha transmitido también eso de lo que queremos Si yo que tienen entre pues es estar tranquilo y esperar su oportunidad y aprovecharla

Voz 1991 09:23 si nos ponemos a hacer un poco quinielas que no gusta mucho ya lo sabe a lo a los periodistas de cara a la lista definitiva vamos mirando la portería defensa centro del campo donde nos sale más debate a los periodistas es en la delantera es también donde más problemas tiene Julen Lopetegui donde más dudas tiene a la hora de la lista definitiva ahora de saber con quién va a contar y con quién no

Voz 1245 09:45 bueno dudas al final tienes permanentemente los entrados vivimos con con la duda permanentemente once lógicamente es normal a mí por qué pues porque tienes alternativa así queda más siempre decimos que cuando cerramos un cualquier tipo de lista tenemos la sensación de que jóvenes que nos gustan y que además seguramente merecen estar aquí para mucha gente pero nosotros tenemos que tomar nuestra decisión no hoy ese sentimiento lo tenemos bueno ella en qué posición bueno yo creo que que hay posibilidades indiferentes posicione donde hay cuando llegue el momento en mayo pues tendremos nos tendremos que tomar la decisión la tomaremos no ahora estamos totalmente centrados en decidir el once el martes que existen los quinientos a los okupas

Voz 1991 10:25 por cerrarlo de la delantera en principio tres delanteros de cara al Mundial y no pasa nada raro sino cambiar la forma de pensar no

Voz 1245 10:31 veremos veremos veremos veremos no vamos a adelantar nada haríamos ha cerrado ninguna puerta ya veremos

Voz 1991 10:36 bueno tema Lucas Hernández que ya sé que no le gusta ni un pelo pero yo le tengo que preguntar porque hoy ha dado rueda de prensa en Francia les sorprende cuando Lucas dice que desde hace mucho tiempo tenía decidido que quería jugar con con Francia

Voz 1245 10:50 no me sorprende que me sigue preguntando por un jugador que que que que no es seleccionable querido con Francia además a juego con Francia no no de verdad me sublime camisetas preguntando por algo que él explica explicado muchas veces pero no con él con con otros jugadores que están en sus mismas circunstancias sigue en ningún caso pueden ser seleccionables por España entonces a partir de ahí deberá truco aquí se de género sinceramente creo que es absolutamente gratuitos no no no no tengo ninguna opinión al respecto porque no es un jugador que ningún momento eh pueda estar con España

Voz 2 11:24 el este Julen pero usted Julen que es extremen extremadamente educado en sus respuestas a veces nos deja los periodistas como que habláramos de oído usted con Lucas Hernández intentó convocarle no es como Benzema o como Pogba

Voz 1245 11:37 no no no ahí ahí tienes una información totalmente errada yo no puedo intentar convocar algún jugador

Voz 1834 11:43 que no es seleccionable ni él ni ningún preso por el estado de Lucas

Voz 1245 11:48 E insisto de verdad eh eh está ahí dándole vueltas algo que no tiene mucho sentido hechos consumados eh sólo hay dos uno es que Lucas es francés no puede venir con España y otro eh que ha debutado con Francia no hay no hay más historia en pudo exterior más Un chicles de verdad yo me gustaría dar este aspecto pero es que no

Voz 1834 12:09 es para mí no no tiene no tiene mucho sentido sinceramente si además Astor blancos

Voz 1991 12:13 ya el Lucas iba a ir con la primera selección que le convocase en este caso ha sido Francia porque es por sus problemas legales no tenía la nacionalidad española es decir ese iba a vender al primero que que le llaman ser usada la cosa está muy clara seleccionador Julen Lopetegui el agradecemos como siempre en los minutos que nos dedica un abrazo Vega tuvo nosotros Meana el tema Lucas Hernández creo que está bastante claro hoy has escuchado en rueda de prensa hace un mes con los compañeros de Televisión Española con Silvia Barba decía que se sentía Espanyol lo dijo vamos que si llega a tener la nacionalidad le llama desde España va con España no ha llegado a tener esa nacionalidad como digo por sus problemas legales personales igual con Francia Le ha convocado Francia con lo cual es ya pasado para la selección española

Voz 2 12:57 sí tiene razón Julen Lopetegui que no era seleccionable y simplemente es decir que eso sí que es verdad que lo intentaron que lo miraron que estuvo pendiente Jerry que como no las seleccionable no le pudieron convocar pero mira mejor que Lopetegui que Yago de Vega Antón Meana lo ha explicado el protagonista Lucas Hernández hoy en Francia hablando con los medios de comunicación

Voz 4 13:18 ya ya lo con toda su decisión fue tomada hace mucho tiempo estoy orgulloso

Voz 5 13:25 le de poder llevar esta camiseta por eso voy a hacer todo lo posible para defender la hasta la muerte no es cierto que no tenía noticias de la selección francesa personalmente pero cuando el seleccionador me llamó para preguntarme situación Isabel que iba a hacer ni siquiera dudó un minuto ni treinta segundos

Voz 6 13:48 ni ni mis Slade

Voz 5 13:51 yo vi le dije directamente que sí que estaba listo para defender esta camiseta

Voz 4 13:55 por encima yo que el cante Apple comando hace casi

Voz 5 14:00 cuando alguien como el entrenador de Chance te llama y con la ayuda de Griezmann te hice estamos contigo ni siquiera tuve que pensar directamente dije que si no me paré un segundo a reflexionar