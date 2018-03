Oyarzabal: "Con un seis de seis las cosas se nos pondrían muy de cara"

Voz 1991 00:00 hola muy buenos qué tal todo bien buenas tardes tranquilo no si con los deberes ya casi hechos

Voz 1 00:08 a día todavía acabar los que muchas veces lo más difícil es verdad que estamos en una buena línea que las cosas están bastante bien encaminado es que hay que tratarlo con toda de Si lo primero ganando el martes

Voz 1991 00:21 hombre que estamos líderes del grupo II con cinco puntos de ventaja y un partido menos joe muy mal se tiene que dar la cosa no

Voz 1 00:29 no está claro que las cosas también que el camino está haciendo bien y es y que no estamos fallando pero mira no te puedes relajar porque ya vimos el otro día también que si las cosas no nosotros queremos puede torcer la cosa que hay juntas como como hasta ahora en esta misma línea ahí cerrarlo con entrantes como gusta los futbolista

Voz 1991 00:51 sí sí sí la cosa está encaminada a bien pero hasta que no sea matemático yo no digo nada

Voz 1 00:57 ahora al final se sabe lo que puede pasar es fútbol y Pedro me gusta tanto así que aunque que ha hecho vale

Voz 1991 01:06 el último partido fue un golpe de autoridad ese tres cinco frente precisamente al al segundo clasificado Irlanda del Norte era básico ese partido para estar tranquilos no te digo confiados pero sí tranquilos

Voz 2 01:19 sí era un partido muy importante al final es que no estaban ahí

Voz 1 01:23 de Serra sobre todo en la clasificación y nada pues al final era un partido importante supieron sacar adelante bien dadas las circunstancias que se que ya habían dado y campo y demás Si sobre todos muy contentos por la victoria arriba

Voz 1991 01:41 Fuentes cinco que si alguien no vio el partido dice bueno bien ganamos con autoridad sin problema a cinco goles fuera de casa pero de eso nada eh hubo que currar mucho que ellos llegaron a empatar hasta en tres ocasiones

Voz 1 01:51 si al final muchas veces esos psicológica de alguien te hace daño ahí a la vuelta en dos ocasiones que que eso también es verdad que hay cosas que corregir que que se ha ido mejorando oí uno los detalles pero pero bueno ya te he dicho como el hecho de que te empareja Si Sher dándole la vuelta al partido es muy importante como estaba en el campo

Voz 1991 02:16 por lo menos viéndolo desde la tele parecía que estaba bastante irregular por no decir que era un patatal

Voz 1 02:22 el todo la verdad que las condiciones no eran las mejores pero bueno eso no está en nuestra manos si nosotros lo teníamos que hace a intentar adaptarnos lo mejor posible y yo creo que lo hicimos desde el principio el equipo salió bien sabiendo lo que lo que había café hay bueno soltado de ello fue clara victoria

Voz 1991 02:40 de todas maneras y Mikel nosotros que estamos acostumbrados a jugar en los campos que tenemos aquí en primera vosotros lo que tenéis en San Sebastián que es maravilloso no se puede permitir un campo de este tipo al nivel subveintiuno jugando lo que os estáis jugando porque es que puede lesionar es que es así ya no es que sea más difícil jugar más complicado conducir la pelota es que uno se puede lesionar

Voz 1 03:02 sí sí fue acordado el tío pero nosotros no tenemos nada que ver a ella al final nosotros vamos a hablar de los llevarla al campo que nos dicen y ya te digo al final una vez que viendo lo sabíamos sabíamos que que que que las condiciones no eran las mejores pero que que no quedaba otra que ahí ya sabe lo mejor posible

Voz 1991 03:24 si tú partidazo dos goles dos dichas rito los dos primeros además goles importantes para el partido

Voz 1 03:29 sí bueno ya te digo que contento por los goles el partido pero no pero sobre todo por la victoria al final íbamos todos con un mismo objetivo aquí vamos todos en el mismo barco Si todos queremos lo mismo que la clasificación así que nada sí pero sobre todo por la victoria y me consta

Voz 1991 03:48 eres es un tío humilde y que no te gusta el digamos sacar pecho pero las cosas son como son tienes veinte años es ahora mismo uno de los pilares básicos un tío fijo para Celades en la sub-veintiuno hay que asumirlo como tal eres uno de los tíos importantes de la selección sub veintiuno no

Voz 2 04:04 sí bueno pero estoy pero

Voz 1 04:08 era el caso lo ha caído aquí es el trabajo y la dedicación del día a día Hay lo voy a hacer lo que yo creo que es lo más importante para para que al final todo siga yendo como yo quiero

Voz 1991 04:21 hombre cuando uno es fijo en la selección sub veintiuno y también lo es en su club en la Real Sociedad es porque las cosas están haciendo bien eso no no no tiene vuelta de hoja

Voz 2 04:30 si nadie

Voz 1 04:32 podía tener la suerte de que es el míster no llegan a la confianza de tener esa continuidad desde muy joven en el club oí yo creo que eso me ayuda oí me han fortalecido como jugador no esté agradecido al míster por todo lo que me ha dado también Alberto consellerías que me está dando ahora ahí nada intentar sabéis con la confianza

Voz 1991 04:53 bueno y ahora el martes no deberíamos tener problemas contra es Estonia es colista de grupo es en Ponferrada en casa hombre tenemos todos los condicionantes para dar otro otro pasito más no

Voz 1 05:04 sí ha dicho al con un seis seis las cosas muy de cara Hay en lo que queremos afrontar el partido para mayor sería posible que no creamos que las cosas están hechas antes de jugar allí Isidro afrontados así posibilidad

Voz 1991 05:21 en lo personal cómo estás cómo valoras tu temporada llegar más de cuarenta partidos eh

Voz 1 05:28 si al final pues eso se han dado las circunstancias de que tú quieras pero pero oye bienvenido sea que ojalá sea así siempre al final con veinte años se hartaron estoy para mí es un privilegio oí y quiero seguir así acabo

Voz 1991 05:42 se puede hacer un pelín largo el final de temporada con la Real teniendo en cuenta dónde estáis en la clasificación que parece que estáis ahí como un poco en tierra de nadie no

Voz 1 05:51 bueno al final las cosas pero nosotros queríamos un extraño que iban bastante pronto oí aquí al son la hemos llevado durante toda la temporada pero queda todavía quedan muchos partidos quedan muchos puntos e intentar que las sensaciones sean las mejores posibles y con ello los resultados Si ya está ahí el año que viene Si se que me atrajo se mirada bueno

Voz 1991 06:17 pues ya nos centraremos en la Real Sociedad pero primero toca ese partido del martes dar ese pasito más con la selección sub veintiuno Mikel Oyarzabal mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo