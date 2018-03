El análisis de la primera carrera de Fórmula 1

Voz 1 00:00 ahora nos podemos defender podemos atacar es es otro tipo de carrera ahí bueno pues satisfecho buen inicio hoy tenemos gran potencia me coche todavía me falta mucho mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos

Voz 2 00:11 si tú no vas cómodo al final tampoco te encuentras bien no puedes ir apretando en el coche no puedes ir al límite bueno medio contento no he por salvar un puntito porque un momento en que casi me pongo a vomitar en séptica Ari y lo pasa bastante mal

Voz 1991 00:23 Fernando Alonso quinto Carlos Sainz que casi se ahoga X ganó Vettel segundo Hamilton fue

Voz 1991 00:59 bueno por analizar la la carrera yo creo primero que empezar con los españoles sobre todo gol de Fernando Alonso yo con una sorpresa para todos una quinta posición fantástica

Voz 1385 01:11 sí sí sí fantástica la verdad es que yo creo que es una de esas veces que iba a esas circunstancias no solamente sabes por el talento el piloto Alonso ha metido el coche por encima de las posibilidades del del monoplaza porque el McLaren no está para ser quinto todavía el supuesto natural quizás ese noveno o que logró que logró esto fue el bando pero sí es verdad que que bueno tuvo un ritmo muy bueno hay una vuelta rápida que se queda a medio segundo la de Hamilton hay y esta vez pues Alonso una vez más la oportunidad que hubo un sector que salió en la agarró esa oportunidad como como siempre bueno pues un quinto puesto que la verdad es que nos hace sentir un poco más optimista de lo que ayer no

Voz 1991 01:52 José Antonio Ponseti qué tal muy buena qué tal buenas noches Pedro Martínez de la Rosa buenas noches

Voz 1714 01:57 muy buenas noches Pedro esperando

Voz 1991 02:00 adoro este quinto puesto vale que hay un safety car de por medio pero era para todos llegó llegado quintos

Voz 1714 02:06 pues sí la verdad es que sí como decía mano no esperanzador y al final ellos prevé quedó con las palabras de bueno dos pilotos no oí lo que ha dicho Fernando que bueno que este año va a poder atacar yo creo que eso es muy importante porque el año pasado ya no es un tema de velocidad fuga del motor Honda es que no le permitían tampoco en carrera mantener un ritmo cada que apretaban un poco el motor se rompía entonces tenían con con un motor muy descafeinado durante toda carrera por eso Fernando hice ahora voy a poder atacar porque puede ir a un ritmo constante durante toda la carrera empujando como a él le gusta sí bueno yo estoy yo es que me voy muy contento de esta carrera porque he yo creo yo personalmente al menos es lo más en esta carrera que en los tres últimos años

Voz 1025 02:47 con eso yo creo que ella se yo también tiene precio y eso que que mientras veíamos a Fernando luchando y de qué manera a partir de casi la mitad de la carrera contra Verstappen también estamos preocupado con Saint que no terminamos de entender qué qué estaba pasando ahí no pero hombre la estrategia que ha hecho hoy Ferrari nos indica que a la que ese despiste Mercedes porque me parece que siguen estando un pelín por delante de todos a la que se despistemos de este año sí que le arrancan la cabeza yeso para la próxima carrera ya es una buena noticia porque Hamilton creo que todavía a estas horas debía estar igual ha hablado con Manu Franco para preguntarle qué le ha pasado exactamente porque todavía no había entendido como como le habían arrancado la cabeza yo creo tiene justificación no sí que lo sé lo sé Hamilton lo ha intentado que el expliquen pero yo creo no tanto Pedro como mando que que la próxima enrabietado este

Voz 4 03:41 bueno bueno es normal no

Voz 1385 03:45 nada más dulce no solamente que que lo que más me ha gustado es como ha tenido XXVI vueltas por detrás a Verstappen que que ya sé que este circuito es muy difícil adelantar que es un circuito muy especial que es un circuito que está en un parque todo eso pero estos últimos tres años no hubiera podido tener veintitrés vueltas y vueltas en de ninguna manera yo y lo ha conseguido y eso es lo que queremos quedarnos no

Voz 1991 04:09 eh Pedro explicación de lo que ha pasado porque es que la la carrera se ha escapado a Mercedes por la estrategia es decir en esta primera carrera la pasado por la derecha Ferrari

Voz 1714 04:19 sí osara decir una carrera muy estratégica entonces que le ha pasado a aparecer concreto a Hamilton primero no tenía su escudero gotas detrás para cubrir las espaldas tenía algo Ferrari detrás que han jugado muy bien la estrategia uno entra hay ETA o presionarle a Hamilton hacer una cata es decir entraba antes época

Voz 1385 04:36 para ver si Hamilton no entraba

Voz 1714 04:39 plantar puede estrategia Hamilton ha reaccionado muy bien la cubierto la oposición pero vete ha ido que estaba en tierra de nadie en ese momento a es decir bueno pues yo voy a tirar al hasta lo que yo pueda I'm aguanten los neumáticos más adelante para ver si precisamente me sale un safety hay una situación así y les puedo coger en falso y así ha sido muy bien por Ferrari de haber sabido dimitir la estrategia de dos coches y luego hay el error de Mercedes yo creo que en concreto a cuando sale silvícolas explicar siempre la parada en boxes es más rápida porque comparativamente buena gente que está rodando en el circuito el el que parar en boxes como los que rueda en el circuito están ralentizadas por el safety picar a más lentos tú pierdes menos tiempo con lo que ya ha recuperado muchos segundos Vettel ha podido salir adelante también favorecido yo eso es una opinión Hellín De la Rosa osea esto yo es que Hamilton entre las técnicas de uno y dos creo que como que creía que tenía acarrean a mano y nadie la avisado que ve boxes Se ha dormido un poco en esta entre estas dos líneas hacen empujar puedes empujar porque en esa zona del circuito aunque haya safety car obispo a picar se está compitiendo todavía y eso es lo que no la han dicho a Hamilton tira ante las explicar uno aislados porque Peter están boxes no haber ya sé que son muchos datos y la gente es decir a estas horas de la noche

Voz 4 05:56 mira yo quizá tomado no

Voz 1714 05:59 no sé pero es que en a estrategias de estar muy hábil rápido y al piloto hay que informarle en cada momento yo creo que no le han informado a Hamilton de lo que estaba sucediendo tenía la carrera en la mano

Voz 1991 06:09 Pedro ha sido muy muy elegante Vettel al final de la carrera porque ayer tuvo que sufrir como al terminar la calificación le llegaba a Hamilton le digo no se estaba esperando a la Q3 para borrar la sonrisa es que yo si Vettel yo no me aguanto

Voz 1025 06:25 yo te perdona perdona Luis perdona Luis

Voz 1991 06:29 Ellos que están estaba esperando al domingo para ahorrarte la sonrisita

Voz 4 06:35 bueno eso yo creo que yo también yo creo que no está oportunidad

Voz 1714 06:41 pero pero bueno yo creo que al final le respondió de la mejor de todas maneras que ese dicho español que dice el movimiento andando dije yo creo que no sabemos de que que nada que la sonrisa de mantener el número uno del aire que se ha mantenido también bueno lo importante vamos a tener mundial que tiene un pase por delante lo decía pero no se puede dormir mucho porque mira lo que pasa cuando no tienes a tu escudo detrás ayudando T y luego por la parte de atrás también lo han ido muy bien Ricky Alba ha estado luchando hasta la hasta ahora tema vuelta con Raikkonen por el por qué digo esto que esto es importante porque lleva motor Renault que es el mismo motor que lleva de Mclaren hoy aquí Fernando es decir tienen motor para al menos luchar por el por eso es importante

Voz 1991 07:29 el Instituto es uno de los menores llegan a ver dub

Voz 1025 07:33 aquí lo que te venga bien pero mira yo lo he pensado yo pensaba digo igual bonitos

Voz 1991 07:43 no ha empezado como acabó la temporada pasada de coño hay alternativas

Voz 1025 07:47 no hoy también hay que tener en cuenta ahí en esos estoy seguro que mando estará de acuerdo que Australia es especial que es una carrera distinta que no que no es la carrera clásica que vemos de Fórmula uno pero que siempre pasan cosas pero bueno por lo menos nos da la sensación de que pueda haber más pelea y que los nuestros pueden estar en la pelea porque es Manu yo creo que hoy sino pues el oeste de que de ahí va el lago a a casco Porro igual en la mejor situación en carrera no

Voz 1385 08:18 sí sí sin duda dice bueno hemos visto también que el Renault Bose también está ahí está más amenaza el nivel del McLaren quizá un pelín por retraso en carreras yo un poquito por encima de calificación pero que me encantó ese de coche también evolucione cómo va evolucionar el McLaren yo creo que van a estar por delante de los has que habían tenido esos fallos pero a día de hoy son superiores estarán por delante los Jasen tres cuatro carreras yo creo cinco como mucho ser solamente déjame apuntar algún una cosa Pedro está de acuerdo conmigo porque me lo ha comentado un piloto al término de la carrera bloqueo de sabe bastante de esto probablemente sea el tema sepa de de España uno de los que más saben del mundo que hay momentos en que Hamilton se queda dormido diesen la propia recta de meta porque desde la recta neta hasta casi la primera curva podría haber acelerado y haber ido a tope porque eso es en un momento en el que puede ir sin embargo Vettel ha tirado al máximo en la salida de voces donde la adelantados y eso que yo creo le ha ganado la carrera

Voz 1714 09:18 yo Manu no sé con este piloto con el que has hablado que saben de Fórmula uno España porque ella que era yo pero a la llame

Voz 5 09:25 no

Voz 1714 09:28 pero Pedro mano te doy osea toda estoy totalmente de acuerdo y mira yo he mirado esta imagen muchas veces y lo podéis ver cuando Vettel sale de boxes hice ve cómo llega a final de recta Hamilton por la recta eh final de recta en este circuito llegas a trescientos quince trescientos veinte por hora Hamilton no iba a trescientos quince ni de broma como mucho iba a ciento sesenta doscientos por qué por qué el por lo que tú decías Manu no ha dado gas a fondo en la recta porque no es si no esperaba que Vettel estuvieran boxes porque nadie lo había dicho no esto yo creo que es luego Mercedes ha dicho es un problema de sólo un algoritmo tal y cual bueno yo no sé lo que espero que Hamilton no llegan a trescientos quinta final de recta te lo digo como ya hemos presenciado eh

Voz 1991 10:13 además en la telemetría que va muy lento lentísimo no la aprieta en ningún momento como diciendo no tiene sentido no porque es que si hubiese apretado es había puesto o justo detrás de él habría pasado lo más lo más normal yo que es un error de estrategia el madrugón

Voz 1385 10:30 vamos a dos de los tres que más sabe nos falta Carlos Sainz para completar el trío ya los frenos vivienda empleo

Voz 1025 10:35 nombre yo yo he tenido la duda acordes con la empanada mental que llevaba con con el sueñe con todo hiriendo a Pedro y a la fama digo jode igual tiene un problema igual tiene a está pasando algo al coche pero no realmente el problema que tenía es que estaba tan enfadado como nosotros por el cambio horario para que no se ahí te afecta el cambio de hora ahora sí sobre todo cuando salgo hasta las seis de la mañana en marcha es cuando me afecta

Voz 1991 11:00 Manu protagonistas indirectos o directos lo puedes llamar como quieras los has así de los que han provocado todo

Voz 1385 11:08 se lo ha dado todo esa bueno esa pistola que te estaba mal ajustada que ha gustado más las tuercas y son los que han provocado todo todo el lío luego hemos visto una imagen muy bonita que la han recogido los compañeros cámaras de Movistar magnífica y cómo ha ido allí a consolar a eso uno de los mecánicos que estaba el hombre destrozado porque claro y tienen una oportunidad de oro porque a poco que hubiera pasado algo por por delante incluso haber acabado en el podio pero pero bueno no saben perfectamente que estas carreras en las que tienen que estar delante en las que tienen que aprovechar icono oir a los dos fuera aunque eso haya sido muy bueno para para Fernando Alonso ver

Voz 1991 11:48 Pedro hay que destacar también la carrera de Carlos Sainz con las circunstancias con las que tenía tu crees piloto es muy fastidiado cuando se te fastidia el el el la toma de agua y no te llega pero cuando no para de salir constantemente

Voz 1025 12:02 como una pecera no Pedro que no paras de tragar agua

Voz 1991 12:05 es que es así

Voz 1714 12:06 es terrible lo que le ha pasado además no había ocurrido el motivo ese es el motivo por el principal por el que los pilotos llevan agua no bebidas isotónicas en la N en el botellín de porque si te pasa esto lleva Aspe Villa hizo tónica tienes que pagar porque ya no sólo son náuseas es que se te meten los ojos no puedes ver no osea que pero es terrible ya está condicionado a Tata hasta tal punto a Carlos que hay un momento que se pasa de frenada cuando opina Carlos detrás a Fernando se pasa de frenada la pierde posición compromete su estrategia porque al pasarse de frenada aprovecha para entrar en boxes

Voz 1385 12:42 si hubiese estado en pista ahí espera a tres

Voz 1714 12:45 las más al explicar con con Grosjean no con lo que hubiese estado en la en la misma estrategia de Fernando una estrategia de Vettel que es la que te daba opción a a optar por más puntos ya que yo creo que ha sido muy malo lo pasado y sobre todo ya no por el problema físico la hecho perder tiempo es qué lo ha hecho cometer un error y la condicional la estrategia no ha pero bueno yo creo que todos aprende inglés y bueno al final supongo que de equipos Renault también modificará un poco el sistema para

Voz 1385 13:13 no no seré visual en la boca el agua

Voz 1991 13:16 sí lo imagínate además perdonada Aires sólo el dijo que estuvo a punto de vomitar imagínate si tiene que llegar a vomitar en mil seiscientos kilómetros por hora que puede sonar cómico pero Pedro es peligrosísimo si te pasa eso

Voz 1714 13:32 claro es que cuando Carlos ha dicho esto que tengo náuseas y todos nos hemos asustado mucho porque mira yo tengo una cosa yo me he subido en un coche en un Fórmula con fiebre mes subido con gripe mes subido muy tocado en el momento que me ponía en el motor en marcha de la adrenalina que tenía se me pasaban todos los males es decir si tenía náuseas EMI iban sí tenía dolor de cabeza dolor de lo que sí hace me iba entonces cuando Carlos ha dicho que tenía náuseas yo pensado debe estar muy mal

Voz 1025 14:00 para la adrenalina de una Sariego

Voz 1714 14:02 lo mula uno que estar así de que me pachucho no pero claro ha sido tema diferente no es que se encontrase mal es que el agua ya hecho tener un corte de digestión lo que sea no

Voz 1025 14:14 oye Pedro has va a ser el el Force India del año pasado o que eso es la pinta que haya o no

Voz 1714 14:20 o no de momento están por encima de Force India el año pasado es que realmente se han clasificado había imprimían ritmo de cabeza tenían ha tenido a tapen cuántas vueltas detrás no hasta que se Verstappen ha perdido los papeles osea que yo creo que es un equipo con un potencial gran de el coche va muy bien pero como decía Manu han de aprovechar ahora eh porque a nivel de desarrollo no tiene presupuesto para mantener el

Voz 1025 14:46 el ritmo antes Manu próximo

Voz 1991 14:48 el Gran Premio Fin de Semana del ocho de abril en Bahréin Bahrain bonito lugar

Voz 1385 14:54 bueno bonito lugar no sé si he dicho en ningún lugar

Voz 1025 14:56 yo yo veía no a ti te gusta mucho cuando me decía que lo ponen estaba un poco la Arenillas pero que luego porque

Voz 1385 15:05 a mí me gustaba Bahrein porque me porque así a lo que me gusta a mí de de cosas de móvil de la gente allí tal Pedro de trae buenos recuerdos porque conserva la vuelta rápida todavía con con con el McLaren pero más allá de eso pues vamos a ver qué pasa en un Gran Premio mucho más más lógico más normal hay quizá ahí nos viéramos un poco una desilusión porque va a ser muy difícil Alonso quinto puesto en Bahrein y vamos a ver qué tal está Carlos que con el de hacer mucho mejor de lo que soy pero como digo lo lógico sería que allí Mercedes volviera a estar delante Ferrari Red Bull y a partir de ahí pues la batalla en la que tiene que estar tanto tanto Fernando como Carlos ICO los has quizá por delante todavía

Voz 1991 15:46 Pedro qué esperamos para Bahrein

Voz 1714 15:48 bueno yo no sé es un circuito más de motor que Australia ha puesto muy liso un circuito de rectas larguísimas varias además de frenadas fuertes yo el el perfecto escenario para Mercedes para los equipos motorizados por Mercedes también si Bike y yo creo que doce equipos

Voz 4 16:06 no sé no McLaren Red Bull Renault

Voz 1714 16:09 lo mismo para pasar o peor no es propicio pero bueno también decía McLaren decía Fernando no que había muchas de las mejoras aerodinámicas que no les había llegado a la primera austera de Australia australiana esta carrera no les había dado tiempo que sí que les llegaría en las siguientes osea que ahora mejor aerodinámica tienen un pequeño saltito no sea que bueno vamos a ver pero bueno en cualquier caso es mil veces mejor que el año pasado tanto por la lado de carros como tantos que vamos mejor

Voz 1025 16:37 que ojalá ciencia ficción lo que te veo que Mercedes llegue dolido por lo que le pasa a Aliaga que eso provoque que haya más lío en la carrera sabes que lleguen pilladitos tensos que ya no yo me interesa llegar Hamilton que no que no llegue con los chistes en las ruedas de prensa y entonces igual tenemos la suerte de ver otra vez un un lío de carrera ojalá

Voz 3 17:00 acabo con Pedro creo que

Voz 1025 17:02 Dios no acaba de Ana Rosa es buena y no de forma literal

Voz 1991 17:08 por hoy acabamos como digo tú que eres piloto sabes lo que es estar ahí sabes por donde ha pasado Fernando yo creo que hoy ha vuelto a disfrutar hoy ha vuelto a sentirse un piloto competitivo

Voz 4 17:20 hombre totalmente yo veo que ha tenido sea un chute de ilusión

Voz 1714 17:25 las lámparas que tenemos nosotros ha tenido osea el disfrute que hemos tenido nosotros de verle hay que tapar a en divertirse y luchar por puntos serios yo creo que la misma ilusión que tenemos nosotros a tiene él no y eso es lo importante y no hay nada mejor que elevan darte un domingo por la mañana a pensar yo estuve acertado pueda hacer un podio no yo creo que es lo que Fernando ahora está más cerca no está no está ahí todavía porque el Mclaren no está ahí pero teniendo en el objetivo de ser un Red Bull porque tiene un pedazo de chasis con el mismo motor luchan por por Dios lo pueden conseguir

