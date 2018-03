El Larguero: Lopetegui, Oyarzabal y el buen inicio de Fernando Alonso (25/03/2018)

Voz 0472 00:00 acojo

Voz 1991 00:44 dos día en el que la selección española de fútbol ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido amistoso del próximo martes en el Wanda Metropolitano frente a Argentina hoy una de las imágenes de la jornada es la que se ha visto en Valdebebas con el entrenamiento de la selección albiceleste con la presentación con la presencia mejor dicho de la Leo Messi algo de morbo tenía la la situación ya sabéis Leo Messi que después de perderse el partido contra Italia ayer se entrenó al margen de sus compañeros hoy por fin lo hemos visto con el resto del del equipo aunque sigue siendo duda de cara a ese partido de del martes tienen clarísimo en la selección argentina tienen clarísimo en el Barça que como haya una mínima posibilidad de que Messi pueda recaer o pueda agravar esos problemas físicos que tiene en estos momentos no va a jugar ni un solo minuto así que como suele suceder en este tipo de situaciones será el propio jugador el que el mismo martes se prevé mira a ver cómo se encuentre Si se encuentra si ve que tiene molestias no va a forzar idea había mira Sampaoli que que no puedo que no estoy y no estoy para jugar o igual le dice pues mira estoy para jugar en la segunda parte unos minutos o un rato vamos que el profe jugador será el martes el que diga cómo está puede participar en el partido o no en cuanto a los nuestros hay que saber si Lopetegui va a meter muchos cambios con respecto al amistoso contra Alemania en el que es ya sabéis que España dio una grandísima imagen si va a debutar a alguno de los jugadores que queda todavía por hacerlo como Marcos Alonso o Parejo debutó en el primer partido Rodri sí vamos a mantener el sistema si vamos a jugar con nueve nato vamos a jugar con con falso nueve vamos a ver los cambios que va a introducir Lopetegui en ese partido contra Argentina con respecto al pasado viernes en el encuentro en Dusseldorf contra Alemania así que nada por eso nada en en unos minutitos hemos quedado con el seleccionador español con Julen López allí para que nos cuente que no di que tiene en mente para para ese partido contra Argentina pero antes os cuento el resto de noticias que nos ha dejado el día como que en Segunda División que se han disputado partidos correspondientes a la trigésimo segunda jornada de Liga Alcorcón uno Nástic de Tarragona cero Zaragoza cero Sevilla Atlético uno Barcelona B cero Osasuna dos Tenerife dos Lorca cero Granada uno Numancia cero para mañana completa la jornada Un interesantísimo Cádiz Huesca separados por tres puntos en la clasificación con los puestos de ascenso directo en juego un partidazo el que tenemos mañana en Fórmula uno ha celebrado el primer gran premio de la temporada el Gran Premio de Australia con victoria para Sebastian Vettel delante de Lewis Hamilton ID Kimi Raikkonen su compañero de escudería en cuanto a los españoles la verdad es que nos hemos quedado con una de cal y una de arena como se suele decir lo positivo Fernando Alonso que ha terminado quinto en viendo la calificación de el sábado la vez las que en unos podíamos imaginar que pudiese terminar Fernando Alonso en esta posición aunque bueno también hay que tener en cuenta cómo se ha producido la carrera el safety car virtual que ha salido en un momento determinado con la retirada de los has se ha visto beneficiado pero hay que estar ahí hay que estar en la pelea y hay que estar en con los de arriba para acabar en esa quinta posición así que de momento fantásticas las sensaciones de Fernando Alonso peor le fue a Carlos Sainz que acabó décimo que rascó punto nos eh pero que lo pasó mal porque estuvo con problemas en la bomba de agua durante todo el el el recorrido durante toda la carrera no paraba de llegarle agua a la boca porque tienen un sistema interno en el que a través del casco pues hay un tubo que directamente les sirve agua en la boca pues el sistema se estropeó no paraba de echarle agua no paraba de tragar agua con lo cual llegó un momento en el que el propio Carlos Sainz ha dicho que estuvo a punto de vomitar de toda la cantidad de agua que tuvo que que tragar así que imaginaros la situación del piloto español próxima prueba dentro de quince días en el Gran Premio de Bahrein y en ciclismo grandísimas noticias porque Alejandro Valverde se ha proclamado campeón de la Volta a Catalunya es el estado de forma de el ciclista murciano fantástico porque ha participado ahora mismo en tres competiciones esta temporada Illes ha ganado las tres la Vuelta a la Comunidad Valenciana el Tour de Abu Dhabi y ahora la Volta a Catalunya así que desde luego tenemos que estar atentos Alejandro Valverde que está en una grandísima temporada las doce y cinco minutos contado todo vamos con la selección empezamos

Voz 4 05:17 no

Voz 1991 05:27 es el próximo martes es en el Wanda Metropolitano es a las nueve y media de la noche y es la selección argentina la que tendremos delante para este segundo amistoso de este parón por selecciones Antón Meana qué tal muy buenas hola qué tal Yago buenas noches los nuestros que gozaban ayer de tarde noche libre han vuelto esta mañana a los entrenamientos nos como está lo nuestros pues muy motivados

Voz 0231 05:47 tienen ganas de jugar ante Argentina tienen ganas de ver a Messi es verdad que es un partido amistoso pero el toque de Messi le da un sabor especial partido con lleno en el Wanda Metropolitano con un entrenamiento a puerta cerrada hoy por la tarde en la Ciudad Deportiva de Las Rozas mañana por primera vez entrenamiento de la selección en el estadio del Atlético de Madrid ya contábamos ayer la ausencia de Silva Se espera que Julen Lopetegui saque un equipo muy parecido se lo contaremos ahora Icon la sensación de que se juega casi más argentina que España porque ellos tienen muchas dudas y sin embargo el equipo nacional después de la fase de clasificación para Rusia del partido en Alemania deja un sabor de boca espectacular

Voz 1991 06:28 pues no perdemos ni un segundo saludamos al seleccionador español Julen Lopetegui qué tal buenas noches hola buenas noches qué tal está todo bien pero viendo el orden si no sé que trabajando ya en la Ciudad Deportiva en Las Rozas mejor que fuera no siempre mejor en casa

Voz 1245 06:42 sí sin ninguna duda si puedes elegir siempre estás más como en casa conoces mejor todo el entorno oí unos conocen mejor que cuando estamos nunca mejor dicho con una casa para el partido frente a Argentina sabíamos Chacón que vamos a salir no no todavía no saben todavía algunas dudas y estamos esperando poco también la evolución de algunos jugadores a ver a ver cómo cómo

Voz 6 07:04 no sé qué sensación tenemos mañana

Voz 1245 07:07 de aquí ya tomaremos esas finales

Voz 1991 07:10 preguntar dónde están esas dudas

Voz 1245 07:12 pues preguntar tú de dónde está

Voz 0298 07:17 dado Sader va a condicionar

Voz 1991 07:19 en algo el once de España el saber si juegan Messi o no

Voz 1245 07:24 no no no no estamos pendientes de lo que vaya a ceder a Argentina es decir ellos decidirán lo que es mejor para ellos y hagan lo que hagan van a tener un grandísimo equipo campo no tengo ninguna duda camino equipo campeón del mundo en este caso Campeón pero campeón muchas veces que una jerarquía y una mentalidad a nivel de selección importantes y con grandísimos jugadores y a partir de ahí pues todos nos centraremos también en intentar potenciar lo nuestro oí bien preparar no está para competir con con Argentina

Voz 1991 07:56 no menos apetece a todos a Messi en el en el terreno de juego Messi fuese la final de un Mundial es muy bueno pues si Messi se lo pierde porque le vamos a hacer no pero siendo un amistoso que nos va a servir también para medir Nosa a nosotros que estén los mejores en este caso Messi yo creo que es bueno no

Voz 1245 08:10 lo anotó insisto es una decisión corresponde a nosotros tampoco voy a emitir no todo el mundo sabemos la lo que es Messi como jugador y a partir de ahí su entrenador oí ellos decidirán lo que es mejor para para su equipo y nosotros insisto no miramos demasiado para para afuera exhibirá si miramos para con todo el respeto del mundo que tenemos a una selección como Argentina que es extraordinario pues miramos hacia hacia nuestro equipo y hacia lo que tenemos que hacer ya prepararnos bien en todos los aspectos vale pues digamos

Voz 1991 08:36 Mariola de cara a ese partido contra Argentina vamos a ver una selección muy diferente de arranque a lo que vimos contra Alemania porque sabemos que usted no es muy amigo de meter muchos cambios De Gaulle

Voz 1245 08:46 bueno pues seguramente algunas cosas pues cambiaremos pero pero es donde hay cuántas no pero sí pues lógicamente pues algunas cosas y si cambiaremos viernes debutó

Voz 1991 08:58 Rodri tiene en mente y dentro de lo posible que debuten los dos que quedan Parejo y Marcos Alonso

Voz 1245 09:05 bueno ya veremos ya veremos qué es lo que ocurre y decidiremos no vamos a adelantar tampoco muchas cosas veremos cómo insisto lo que decida después de la mañana como qué sensaciones tenemos si hay perfile haremos mejor el once incluya el partido no diciendo un poco hacia dónde nos lleva

Voz 1991 09:22 yo contra Alemania esto ya es una impresión personal pensaba que iba a jugar de arranque Diego Costa me sorprendí

Voz 1210 09:30 volver a Rodrigo luego el partido le dio la razón

Voz 1991 09:33 está de dulce Rodrigo las cosas como son la mete un balón maravilloso Iniesta y hace el gol de la selección española no se me da que o me encaja más Diego Costa en un partido con una selección como es Argentina

Voz 1245 09:46 bueno no sería veremos veremos que ahí tenemos también la opción de jugar con Yago o a veces mejor delante lo también depende durante la específico tenemos diferentes opciones si Íñigo y también está a un nivel muy bueno muy bueno y veremos veremos qué es lo que qué es lo que hacemos de cara al partido de de de

Voz 1991 10:04 probablemente es el delantero más en forma ahora mismo no de la selección española de los seleccionables e Iago Aspas que está haciendo un temporal en los números son fantásticos desde luego

Voz 1245 10:13 no si ya o está nuestra muy bien eh Rodrigo también hay Diego también por eso decía que tenemos hay posibilidades para poder elegir con perfiles diferentes todos Si bueno y luego veremos al margen del gol Rodrigo hizo muchísimas cosas bien en Alemania hizo un partido muy completo en todos los aspectos nos ayudó en todas las facetas del juego y eso es importante

Voz 1991 10:32 cómo está Morata como está en qué situación está Álvaro Morata

Voz 1245 10:35 bueno Baró uno no no está con nosotros está está convocado en muy buen pues está a estará preparando lo que lo que viene con su equipo que es el final de temporada en exigente no

Voz 1991 10:47 nombre lo digo porque no está en esta convocatoria que es la penúltima consideró que es una convocatoria importante y muy significativa de cara a lo que vamos a llevar al al Mundial lo que está claro seleccionadores que si Morata no juega o juega muy poco le va a condicionar mucho no

Voz 1245 11:04 bueno veremos llamo ya hablamos de su momento de Morata hay otros compañeros que el admitido yo sinceramente y con todo el respeto pues yo creo que merece la pena que nos centramos en los que están aquí y luego pues los ya ya que yo admitimos la opinión en su momento que el jugador hay jugadores que eran menores pero que no por ello tiene las puertas cerradas ni muchísimo menos de esa lista final cómo puede haber otros compañeros

Voz 1991 11:26 pido contra Alemania que me parece que dimos una imagen fantástica hay que darle el mérito que tiene el jugarle a la campeona del mundo en su casa los primeros treinta minutos los hacen muy pocos equipos por no decir ninguno allí

Voz 1245 11:40 bueno yo creo que en general el partido fue bastante bueno por parte de los dos equipos ellos también sido muy buen partido como creo que no puede ser de otra manera con equipos de nivel que estaba Ny con la mentalidad que mostraron ambos equipos no alguien a ganar que sale la aquel plasmar su manera de entender el juego y además determinados con ICO y seguramente intentando ser un equipo en todos los momentos del juego no pues eso se vio por fases tuvimos el control nosotros fases ellos eh bueno yo creo que al final fue un espectáculo bonito oí viva estuvo estuvo bien el partido pero ese partido ya pasó ya tenemos otro también Nos ilusiona que nos motiva que nos hace estar atentos a lógicamente que es el partido del martes

Voz 0231 12:23 el seleccionador bueno saber si Julen que es bastante prudente si le molesta el exceso de euforia que la gente se ilusione con la selección por un empate en Dusseldorf

Voz 1245 12:33 no no me molesta lo que pasa es que eso son cosas de verdad que no podemos controlaba irregular si pudiéramos elegir el nivel exacto que queremos lo queremos no no depende de nosotros yo creo que eso es normal hay que lo puedes poner puertas al campo hay que entender que todo el mundo pues tengo una opinión ya a nivel futbolístico que alguno tenga una selección de todo el mundo tenga bueno todo eso es normal lo que tenemos que tratar de gestionar nosotros unas es como tenemos que prepararnos nosotros no hay que cualquier situación ese Dexter a veces a veces de euforia a veces de depresión a veces bueno pues que que que que no es en papel que se queden fuera hay que realmente nosotros tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos bien en ese Mundial que nos ilusiona tanto sí

Voz 0231 13:15 Ana bueno que preguntarlo poco por el por la tarde Sergio Ramos que ha tenido seleccionador una buena noticia ha nacido Alejandro

Voz 1245 13:25 es decir

Voz 0231 13:26 bueno cómo has sido la recibidos compañeros como ha sido la llegada de Sergio otra vez como padre a Las Rozas

Voz 1245 13:33 sí además ha venido a Ramos no El curioso caso bueno pues la verdad que ha sido un día bonito muy muy feliz lógicamente para toda la familia de giró a su mujer para fijos para él y también para nosotros lógicamente que estamos todos muy contento muy pendientes de lo que ocurrió todo ha ido muy bien Ny además Él ha hecho un esfuerzo extraordinario por venir a entrenar cosa que lógicamente él podía habérselo eh exaltado no lo ha hecho demostrando el mentalidad que que que tiene y que me encanta ir a venir a entrenar hay hemos podido felicitar en persona

Voz 1991 14:06 no está Diego Costa y lo digo como le ha encontrado como le le ha vuelto a ver después de nueve meses de su última convocatoria

Voz 1245 14:13 bien bien Diego está bien eh lógicamente arrancó a convertirme más tarde que tuvo sus compañeros es diferente de cómo ha enfocado la temporada que el resto es compañeros pero yo les hemos visto bien hemos visto contento ilusionado con estar aquí entrenando y esperamos oportunidad

Voz 1210 14:29 hombre el gen competitivo de Diego yo creo que ese es indudable

Voz 1991 14:33 en vamos cualquiera que vea cómo se comporta en un terreno de juego sabe que que que es un luchador nato pero que piensa el seleccionador cuando alguien comenta hoy gente que dice que a lo mejor no se adecúa o no encaja perfectamente con la filosofía de la selección española

Voz 1245 14:49 bueno que respeto todas las opiniones y cada uno pero que editó los delanteros tienen condiciones diferentes Si a una notar unas cosas y otros nos dan otras Si nosotros pues tenemos que que que estar atentos para tratar de sacar lo mejor de cada jugador para de cara de cara a la competición en dos partidos no yo digo pues cuando ha estado lo ha hecho hoy ya treinta nuestros compañeros que han Cam que están creciendo que están aportando y están lógicamente en un buen momento y bueno pues lo que toca es entre ellos también pues el competir aprovecharon sus oportunidades y estar preparados

Voz 1991 15:21 adjudicado el momento en el que entró en la selección no porque veníamos de los éxitos de ganar dos Eurocopas y un Mundial los siguientes campeonatos la verdad es que no se ha hecho bien y eso también es algo que la lastrado a él

Voz 1245 15:34 bueno no voy a analizar lo que pasa en lo que tu pasado es el pasado lo que pueda analizar de primera persona es lo que ha hecho con vosotros y la verdad que lo hemos hecho siempre no siempre cuna muy buena mentalidad con muchas ganas mucha ilusión ha transmitido también eso de lo que queremos Si lo que tienen entre pues es estar tranquilo y esperar su oportunidad y aprovecharla

Voz 1991 15:56 si nos ponemos a hacer un poco quinielas que nos gusta mucho ya lo sabe a lo a los periodistas de cara a la lista definitiva vamos mirando la portería defensa centro del campo donde no sale más debate a los periodistas es en la delantera es también donde más problemas tiene Julen objetivo donde más dudas tiene a la hora de la lista definitiva ahora de saber con quién va a contar y con quién no

Voz 1245 16:18 bueno dudas al final tienes permanentemente los entrados vivimos con con aguda Permach la Lomce lógicamente es normal a mí por qué pues porque tienes alternativa así que además siempre decimos que cuando cerramos un cualquier tipo de lista tenemos la sensación de que jóvenes que nos gustan y que además seguramente merecen estar aquí para mucha gente y pero nosotros tenemos que tomar nuestra decisión no oí ese sentimiento lo tenemos bueno ella en qué posición bueno yo creo que que hay posibilidades indiferentes posiciones donde hay cuando llegue el momento en mayo pues tendremos nos tendremos que tomar la decisión la tomará hemos ahora estamos totalmente centrados en decidir el once el martes que se los quinientos atañe ocupa

Voz 1991 16:58 por cerrarlo de la delantera en principio tres delanteros de cara al Mundial Si no pasa nada raro sino cambiar la forma de pensar no

Voz 1245 17:05 veremos veremos veremos veremos no vamos a adelantar nada haríamos ha cerrado ninguna puerta ya veremos

Voz 1991 17:10 bueno tema Lucas Hernández que ya sé que no le gusta ni un pelo pero yo le tengo que preguntar porque hoy ha dado rueda de prensa en Francia les sorprende cuando Lucas dice que desde hace mucho tiempo tenía decidido que quería jugar con con Francia

Voz 1245 17:24 no me sorprende que me sigue preguntando por un jugador que que que que no es seleccionable querido con Francia a juego con Francia no no de verdad me sublime que este juntando algo que él explica explicado muchas veces pero no con él con con otros jugadores que están en su misma circunstancias sigue en ningún caso pueden ser seleccionables por España entonces a partir de ahí deberá Toll cualquier tipo de género sinceramente creo que es absolutamente gratuitos no no no no tengo ninguna opinión al respecto porque no es un jugador que ningún momento pueda estar con España

Voz 0231 17:58 que Julen pero usted Julen que es extremeño extremadamente educado en sus respuestas a veces nos deja los periodistas como que habláramos de de oído usted con Lucas Hernández intentó convocarle no es como Benzema o como poco

Voz 1245 18:11 no no no ahí está ahí tienes una información totalmente errada yo no puedo intentar convocar algún jugador que no es seleccionable ni él ni ningún por el estado de Lucas E insisto de verdad eh eh estoy dándole vueltas algo que no tiene mucho sentido hechos consumados eh sólo hay dos uno es que Lucas es Frances no puede venir con España y otro eh que ha debutado con Francia no hay no hay más historia en ese pudo exterior más un chicle es verdad yo me gustaría dar este aspecto pero es que no es para mí no es no tiene no tiene mucho sentido sinceramente esto blancos

Voz 1991 18:46 en botella el Lucas iba a ir con la primera selección que la convocase en este caso ha sido Francia porque es por sus problemas legales no tenía la nacionalidad española es decir ese iba a vender al primero que que le llaman la cosa está muy clara seleccionador Julen Lopetegui el agradecemos como siempre en los minutos que nos dedica un abrazo luego tuvo nosotros Meana el tema Lucas Hernández creo que está bastante claro hoy le hemos escuchado en rueda de prensa hace un mes con los compañeros de Televisión Española con Silvia Barba decía que se sentía Espanyol lo dijo vamos que si llega a tener la nacionalidad le llama desde España va con España no ha llegado a tener esa nacionalidad como digo por sus problemas legales personales hijo con Francia ha convocado Francia con lo cual no es ya pasado para la selección española

Voz 0231 19:31 sí tiene razón Julen Lopetegui que no era seleccionable y simplemente es decir que eso sí que es verdad que lo intentaron que lo miraron que estuvo pendiente Jerry que como no seleccionable no le pudieron convocar pero mira mejor que Lopetegui que Yago de BEOK Antón Meana lo ha explicado el protagonista Lucas Hernández hoy en Francia hablando con los medios de comunicación

Voz 1991 19:49 sí

Voz 7 19:51 ya llegaron toda su decisión tomada hace mucho tiempo estoy orgulloso

Voz 1038 19:58 el le de llevar esta camiseta por eso voy a hacer todo lo posible para defenderla hasta la muerte no es cierto que no tenía noticias de la selección francesa persona al mente pero cuando el seleccionador me llamó para preguntarme situación Isabel que iba a hacer ni siquiera dudó un minuto y treinta segundos

Voz 8 20:21 el niño ni

Voz 1038 20:25 yo vi le dije directamente que sí que estaba listo para defender esta camiseta

Voz 7 20:29 la encima yo que el papel comando hace casi

Voz 1038 20:33 cuando alguien como el entrenador de Sans te llama y con la ayuda de Griezmann TIC estamos contigo ni siquiera tuve que pensar directamente dije que si no me paré un segundo a reflexionar

Voz 7 20:43 Jack temo aquí en paz consigo

Voz 1991 20:47 ha hecho bien Lucas Hernández porque va a tener más opciones y más posibilidades de jugar con Francia que con España algo más Meana

Voz 9 20:52 pero bueno el polígrafo no lo pasa si si esto lo hace si esto lo hace con el polígrafo al máquinas sale la aguja de la hoja

Voz 0231 21:02 a saber si es difícil es difícil decir frases menos ciertas en menos tiempo es difícil pero bueno es una opinión me Lumière

Voz 1991 21:09 pero no va a llegar ahí en la primera convocatoria conferencia decir no no yo estaba esperando a ver si me daba la nacionalidad de España para ir con con España porque me siento español pero bueno como nos ha metido en el camino ahora a Francia pues voy con vosotros así un poco de Rajoy pues claro tampoco

Voz 0298 21:24 voy a decir eso pero que sí que se saltan todas las alarmas eh

Voz 0231 21:28 lo ha dicho el seleccionador y entre Piqué y Ramos Nacho Bartra Azpilicueta Vallejo Íñigo Martínez España tiene centrales Si tampoco va a ser de menos a Lucas Hernández mañana como te decía al principio entrenamiento de la selección en el metro

Voz 0699 21:43 politono veremos si por la mañana entrena mes

Voz 0231 21:46 sí a puerta cerrada con Argentina por la tarde escucharemos a Sampaoli que tiene el reto mayúsculo

Voz 1991 21:52 de hacer campeón del mundo a Messi y eso

Voz 0231 21:55 presiona bastante al seleccionador argentino al que hemos visto

Voz 0298 21:58 en hoy por segundo consecutivo en la ciudad

Voz 0231 22:00 va el Real Madrid gracias mañana no te vayas muy lejos que me tienes

Voz 1705 22:03 desde luego luego de la sub veintiuno vale por aquí me quedo abrimos tiempo de sanedrín Jesús Gallego qué tal muy buenas hola buenas noches Jordi Martí muy buenas noches

Voz 1991 22:12 los por completar cerrar el tema Lucas Hernández a ti qué te parece Gallego

Voz 1705 22:18 bueno yo no conozco los intríngulis de la decisión pero yo creo que todos los medios españoles vienen informando desde hace tiempo que el chaval interesaba que si se arreglaba la situación de su nacionalidad los papeles su situación judicial etcétera Lopetegui contaba con él sí yo creo que eso es una realidad que desgraciadamente nadie ha sido capaz de garantizar a Lucas que antes del Mundial iba arreglarse esa situación judicial y eso le ha hecho aceptar la oferta de de la selección francesa pues es una realidad Mirla Hay ya está yo entiendo que Lopetegui no quiere hablar del tema pero tampoco hace falta que se ponga sea que se ponga como si estuviera en el dentista el estuvieran sacándolo al juicio no

Voz 1991 23:03 ah bueno me da igual el si tengo que volver a preguntar lo volvería hacer no problema yo

Voz 0985 23:08 es que no sé como dice Jesús es un asunto muy complejo en el que hemos tenido informaciones un tanto contradictorias porque yo a ver si Jesús me va a corregir o no pero recuerdo una entrevista y con Silvia Barba Azul

Voz 1991 23:21 pues en Televisión Española en Televisión Española

Voz 0985 23:23 juraría que el jugador vaya parecía volcado conjugar con la selección española y por lo tanto yo creo que algo con los despachos se ha torcido que ha hecho imposible su aterrizaje pero oye no me hagas poner la mano en el fuego lo cierto es que esto ha sido la ceremonia de la confusión tampoco entiendo por qué se pone de uñas Julen Otegi cuando le preguntan por temas que tampoco tienen no sé tampoco te deberían ser tan delicados si se pudieran explicar con normalidad

Voz 1991 23:51 mira vamos a escucharlo si la mejor manera de salir de dudas es escuchar lo que dijo Lucas con Silvia Barba en Televisión Española

Voz 10 23:57 no me lo ha dado todo sin y nacionalidad pues está cerca de hacerse pues estaría encantado yo me considero pues una falla que a lo mejor el español que franceses entonces con eso que le toro

Voz 0985 24:09 es que esta declaración es inequívoca tres de marzo pero esta vez con equívoca

Voz 1705 24:15 sí sí yo creo yo es evidente que hay cuando él dice eso está pendiente de que el el proceso para arreglar sus papeles está en marcha y que alguien lo he dicho mira esto tranquilo que el vamos a solucionar hay que recordar que que hay aquí hay un proceso abierto por algún una pelea que tuvo con su pareja es una orden de alejamiento que luego incumplió porque se fue a Estados Unidos a casarse con una locura impide de película y claro que mientras esa ese proceso esté abierto pues al parecer no puedes obtener la la nacionalidad y lo que le prometieron no se cumplió y ya está miras esto es muy sencillo la película es Julen Lopetegui dice oye cuál es

Voz 1991 24:52 la situación de Lucas Hernández pues mira está en proceso de a ver si le dan la nacionalidad española pero tiene ese proceso del que habla gallego abierto y mientras no se resuelva a ver qué pasa con esa orden de alejamiento que tenía con su propia pareja que incumplen los dos porque con esa orden digamos en vigor se van de viaje vuelven juntos que en lo puertos señores si tiene una orden de alejamiento que va a saltar aquí como aparecen juntos bueno pues tienen esa causa abierta con lo cual el proceso de nacionalización se retrasa con lo cual no puede convocar Julen Lopetegui aún tío que todavía no tiene la nacionalidad en ese camino de que es arregle su situación personal y que se arregle la nacionalización aparece Francia le dice oye te vienes con nosotros de Luca no es pero me voy con Francia punto es que es así es sencillo ahora Lucas puede hacerles llegar Lucas allí es decir no mi prioridad era jugar con España como se ha retrasado el proceso de nacionalización pues voy con la segundo plato que Francia no porque se lo comen por los pies evidente pero que nosotros no somos gilipollas quiero decir osea que puede decir lo que quiera que nosotros sabemos lo que hay

Voz 0985 25:57 no nos decía que la puñetera para otras cosas

Voz 1991 26:00 hombre claro si aquí en fin Lucas Hernández es pasado para la selección española como dije el otro día tanta paz lleve como descanso deja qué os ha parecido lo que ha dicho Lopetegui con qué te quedas Gallego de la entrevista

Voz 1705 26:12 pues en realmente me quedó es decir poco

Voz 1991 26:15 SER dicen poco me quedo con poco o nada

Voz 1705 26:18 te mando un abrazo fuerte porque entrevistara Lopetegui que es que madre vea si le preguntas por el partido de mañana ya veremos ya veremos como para preguntarle por la vista dentro de dos meses en el que dice de que me está preguntando no

Voz 1991 26:31 va a jugar Diego Costa ya veremos

Voz 1705 26:33 es es alucinante es hermético hermético hice notar además en sus alineaciones porque nadie acierta las alineaciones de Julen Lopetegui complicado hablarse yo yo creo que bueno lo de mañana lo de el martes con Argentina bueno pues es un partidazo de campanillas y tal pero tan aquí lo importante importante es es la lista de definitiva creo que el pasado partido ante Alemania hilo hablamos el día después del partido sucedieron cosas que a mí me han resultado significativas como esa alineación inicial de Rodrigo yo creo que Lopetegui tiene que tomar una decisión muy importante que es si mete cuatro delanteros o tres delanteros en la de Joyce repasando que estaba escribiendo una cosa para para las de mañana repasando lo que sucedió con los delanteros cuando llegó Lopetegui Lopetegui desde que llegó a la selección dejó claro que España iba a jugar con un punta de referencia que al principio era Morata Diego Costa Diego Costa Morata siempre uno solo diva era uno de estos dos fue alternando pero hay que recordar que en septiembre esa alternancia sufrió un lapsus tremendo y es que cuando en el partido más importante de la fase de clasificación jugamos con Italia en el Bernabéu jugamos sin delantero algo había cambiado en Lopetegui y luego sucedió otra cosa es que dos partidos después ante Albania puso a Rodrigo Debutó Rodrigo marcó un gol y todo el mundo dio que ese chaval mezclaba muy bien con los centrocampistas la fase de clasificación estaba ya definitiva hubo un gran parón llegó el primer partido de este año a cuatro meses del Mundial ante la campeona del mundo y ese partido lo juega de titular Rodrigo es decir que de lo que sucedió cuando llegó Lopetegui o Diego Costa Morata siempre uno fijo arriba a cómo estamos ahora que Rodrigo es el elegido para jugar con los campeones del mundo yo creo que ahí ha habido un viaje en Julen algo ha cambiado y creo que difícilmente te Diego Costa los dos van a ir a la al Mundial estoy pensando que uno de ellos se va a quedar pues yo fíjate no sé si estáis de acuerdo pero

Voz 1991 28:34 creo que Julen de alguna manera está buscando la manera de llevar a Morata no sé si a un ampliando a cuatro porque su idea original era tres delanteros en este caso Yago Aspas está siendo el mejor delantero nacional lo tienes que llevar sí o sí porque es de ley porque se lo está ganando Rodrigo está en un momento de forma fantástico con lo cual y además cada vez caído con la selección española ha rendido a grandísimo nivel Isern como tú decías que ha encajado perfectamente en la filosofía hirió Costa lleva nueve meses sin ir con la selección española ha llegado desde que ha vuelto a jugar con el Atlético de Madrid también está a un grandísimo nivel sabemos que además dio Costa un jugador completamente diferente al resto de jugadores con lo cual buscas esa gran diferencia con la calidad que tiene el delantero del Atlético de Madrid y creo que de alguna forma Julen Lopetegui quiere introducir a Morata porque le encaja en sus planes pero si mantiene el pensamiento de llevar tres delanteros ahora mismo seleçao porque no te puedes cargar a ninguno de los otros tres para meter a Morata no sería justo con el rendimiento y más teniendo en cuenta que Morata ahora mismo no está siendo un tío importante en el Chelsea yo creo que de alguna manera está buscando la forma de meter a Morata pero que se va a romper la cabeza Jordi a Julen Lopetegui con la delantera creo que es donde tiene las principales dudas de cara a la lista definitiva

Voz 0985 29:56 no le va a resultar fácil porque como tú dices están todos y cómo brillan y de qué manera tanto Aspas como Rodrigo como Diego Costa nos preguntaba estuvo lleno de la entrevista que podemos sacar que podemos interpretar realmente no es fácil nunca no es fácil en el caso de Julen a veces parece que le estés preguntando por la fórmula de la Coca Cola bueno

Voz 1991 30:16 a pocos esto pero sí hay una frase que min

Voz 0985 30:19 estado Yago que es cuando el dice que contra Argentina vuelva a verse una España que es un equipo en todas las facetas del juego yo creo que esto sí que es lo que vimos contra Alemania esta sensación de equipo compacto de equipo sólido en el que la sabido mezclar veteranía y juventud que domina todas las facetas de el juego también la defensiva pero especialmente el tener el balón y la presión que son las marcas de identidad de la selección española creo que esto es la conclusión más clara que se deduce de sus palabras para un partido como el de mañana en el que él querrá ver consolidadas esa sensación de ser un equipo en todas las facetas del juego bueno las dudas están arriba ahí es muy difícil meterle mano al asunto por el Estado deducen que se encuentra en nuestros delanteros pero en fin veremos qué es lo que sucede finalmente con Morata y con estas molestias que ha ido teniendo en la espalda y que el han tenido una temporada un tanto irregular eh

Voz 1991 31:13 a cabo me apetece Gallego mucho ver el partido del martes contra Argentina porque venimos de una selección como es Alemania que con una forma de juego y un planteamiento completamente contrario a Argentina son el campeón y el subcampeón actual del del mundo y me parece fantástica las dos pruebas en cuatro días con dos selecciones muy potentes muy diferentes

Voz 1705 31:33 bueno sí evidentemente la prueba es una o es otra si juega Messi si no juega Messi correctos pues Argentina y cualquier equipo y cualquier partido es es es diferente a mi me encantaría que jugará Messi que viéramos a es Argentina que intenta ser fuerte atrás y que luego en ataque va a depender de lo que haga leo si no juega Messi bueno pues ya se lo voy a Argentina ante Italia sin Messi fue capaz de ganar pero no sería evidentemente lo mismo porque tampoco está Agüero sí yo creo que por mucho que el otro día ganasen a los italianos sin Messi sin Agüero es una Argentina menor y un Argentina diferente a la que vayamos a ver en el Mundial siempre siendo una prueba interesante porque porque es un equipo competitivo por la camiseta que lleva ahí porque los equipos desamparo Jolie muerde sólo hay que recordar cuando entonces entrenaba Achille la que nos dio Chile Jordi me quedo minutos

Voz 0985 32:25 si no mira lo que dijo rápidamente Sampaoli es que estas la Argentina de Leo no todos los entrenadores de lo Messi han pensado igual hubo uno que tiempo atrás dijo dijo el líder soy yo por poco Messi lo lleva por delante bien por lo tanto el hecho de que han Sampaoli tiene dos dos cuestiones el mejor equipo para Messi Se juega Messi sino poner un equipo con los once mejores ahí va a estar la clave veremos si me está a punto para para jugar ojalá así y entonces veremos a un equipo construido alrededor de Messi

Voz 1991 32:53 ojalá ojalá veamos a Leo Messi recuperado y que pueda estar el próximo martes el Wanda Metropolitano porque es un partidazo entre España y Argentina y queremos que estén todos los buenos Jesús Gallego Jordi Martí gracias a los dos un abrazo

Voz 1705 33:05 un abrazo Yago ocho dejamos la absoluta

Voz 1991 33:07 hablamos de la sub veintiuno

Voz 11 33:08 sí

Voz 1991 35:48 aquí sigo ya hombre teníamos que hablar de la selección también sub-veintiuno que juega el martes la verdad es que lo tenemos bastante encarrilado le ganamos hace unos días a Irlanda del Norte que era el rival más complicado que teníamos del grupo ahora vamos a tener delante a quién tenemos delante a Estonia excluida su vida que es el el es el rival más débil además del del grupo y hombre tal y como lo tenemos encarrilado muy mal se tiene que poner la situación no

Voz 0231 36:13 sí llevo una ciudad muy futbolera en Ponferrada en El Toralín en Castilla y León en la tierra de Marcelino Maté que es el actual presidente de la gestora de la Federación Española de mutuo el ICO un equipo que el otro día tuvo un partido muy difícil en Irlanda del Norte en un campo impracticable lo comentaba Ceballos a Carreño en El Larguero de el jueves con una España que eso vas a su fútbol en Ceballos que está en ese cambio generacional que tiene jugadores muy muy nuevos que no estaban en el Europeo del pasado verano y que se apoya en dos delanteros muy buenos en Borja Mayoral que demuestra que si le dan minutos tiene nivel para jugar en el primer equipo del Madrid mucho más de lo que le pone Zidane ya que es una realidad absoluta que es posiblemente el perfil de delantero que gusta en Las Rozas que se adapta a todo tipo de partidos que no es el más alto pero va bien de cabeza que no es el más rápido pero llega al primer palo que no es el más fuerte pero gana carreras después de los dos goles del otro día en Belfast el partido del martes vuelve a ser otra gran prueba para el punta de la Real mil

Voz 1991 37:14 el Oyarzábal qué tal buenas noches hola muy buenos qué tal todo bien tranquilo no con los deberes ya casi hechos

Voz 21 37:22 bueno había todavía ella acabar los que muchas veces lo más difícil es verdad que estamos en una buena línea que las cosas están bastante bien encaminada estoy hay que tratarlo con toda Si lo primero ganando el marcas

Voz 1991 37:37 hombre Miquel estamos líderes del grupo II con cinco puntos de ventaja y un partido menos joe muy mal se tiene que dar la cosa no

Voz 21 37:45 no está claro que las cosas también que el camino está haciendo bien y que y que no estamos fallando pero bueno no te puedes relajar porque ya vimos el otro día también que si las cosas no nosotros queremos puede torcer la cosa que hay nada intenta se como como hasta ahora en esta misma línea ahí hasta luego entrantes como gusta a los futbolistas

Voz 1991 38:07 sí sí sí la cosa está encaminada a bien pero hasta que no sea matemático yo no digo nada

Voz 0472 38:13 no era el final nunca se sabe lo que puede pasar

Voz 21 38:15 pero no me gusta tanto así que

Voz 0472 38:20 vale

Voz 1991 38:21 el último partido fue un golpe de autoridad ese tres cinco frente precisamente al al segundo clasificado Irlanda del Norte era básico ese partido para estar tranquilos no te digo confiados pero sí tranquilos

Voz 21 38:34 sí era un partido muy importante al final el plan que no estaban ahí pero sobre todo en la clasificación a mí nada pues al final era un partido importante supimos sacar adelante bien dadas las circunstancias que se que no habían dado y campo y demás así sobre todos muy contentos por la victoria consolida arriba

Voz 1991 38:57 Fuentes cinco que si alguien no vio el partido dice bueno bien ganamos con autoridad sin problema a cinco goles fuera de casa pero de eso nada eh hubo que currar mucho que ellos llegaron a empatar hasta en tres ocasiones

Voz 21 39:07 si al final muchas veces esos psicológica el a donde hace daño ahí a la vuelta en entonces ocasiones que que eso también es verdad que hay cosas que corregir que es que se ha ido mejorando oí cuya una los detalles pero pero bueno sobre todo ya te he dicho cómo el hecho de que te empareja Si se dándole la vuelta al partido es lo importante

Voz 1991 39:30 cómo estaba el campo porque en por lo menos viéndolo desde la tele parecía que estaba bastante irregular por no decir qué patatal

Voz 21 39:37 sí cantó la verdad que las condiciones no eran las mejores pero bueno eso no está en nuestra mano si nosotros lo teníamos que hace a intentar adaptarnos lo mejor posible y yo creo que lo hicimos principio el equipo salió bien sabiendo lo que lo que había que hacer hay bueno soltado de ello fue es clara victoria

Voz 1991 39:56 de todas maneras Miquel nosotros que estamos acostumbrados a jugar en los campos que tenemos aquí en primera vosotros lo que tenéis en San Sebastián que es maravilloso no se puede permitir un campo de este tipo al nivel subveintiuno jugando lo que os estáis jugando porque es que podía lesionar es que es así ya no es que sea más difícil jugar más complicado conducir la pelota es que uno se puede lesionar

Voz 21 40:18 sí sí fue acordado el tío pero nosotros no tenemos nada que ver a ellos al final nosotros vamos a de los llevarla al campo que nos dicen si ya te digo al final una vez que viene todos sabíamos que que que que las condiciones no eran las mejores pero que que no quedaba otra que adaptarse ahí es hacerlo lo mejor posible

Voz 1991 40:40 tú partidazo dos goles dos dicha rito los dos primeros además goles importantes para el partido

Voz 21 40:45 sí bueno ya te digo que contento por los goles el partido pero pero sobre todo por la victoria al final íbamos todos con un mismo objetivo aquí vamos todos en el mismo barco Si todos queremos lo mismo que la clasificación así que nada sí pero sobre todo por la victoria

Voz 1991 41:03 no me consta que es un tío humilde y que no te gusta el digamos sacar pecho pero joder las cosas son como son tienes veinte años es ahora mismo uno de los pilares básicos un tío fijo para Celades en la sub-veintiuno hay que asumirlo como tal era uno de los tíos importantes de la selección sub veintiuno no

Voz 21 41:20 sí bueno yo no sé dónde estoy pero era por el TAS ha caído aquí ese trabajo y la dedicación del día a día Hay lo voy a seguir haciendo que yo creo que es lo más importante para que al final todo siga yendo como yo quiero

Voz 1991 41:37 hombre cuando uno es fijo en la selección sub veintiuno y también lo es en su club en la Real Sociedad es porque las cosas están haciendo bien eso no no no tiene vuelta de hoja

Voz 21 41:46 si no han podido tener la suerte de que el míster no llegan a la confiado de tenían contiene la desde muy joven en el club oí una ayuda oí una fortalecido como jugador bueno pues lo estoy agradecido al míster por todo lo que me ha dado también Alberto que me está dando ahora ahí nada intentar seguir con la confianza

Voz 1991 42:09 bueno y ahora el martes no deberíamos tener problemas contra es Estonia es colista de grupo es en Ponferrada en casa hombre tenemos todos los condicionantes para dar otro otro pasito más no

Voz 21 42:19 sí ha dicho al final y con un seis seis las cosas muy de cara Hay lo que queremos afrontar el partido para mayor sería posible que no creamos que las cosas están hechas antes de jugar allí Isidro afrontados así como las posibilidades buenas

Voz 1991 42:37 a título personal cómo estás cómo valoras tu temporada llegar más de cuarenta partidos eh

Voz 21 42:43 si al final pues eso se han dado las circunstancias de que para quieras pero pero oye bienvenido sea que ojalá sea así siempre al final con veinte años se hartaron estoy para mí es un privilegio oí Izquierdo

Voz 0472 42:57 así yo acabo

Voz 1991 42:58 se puede hacer un pelín largo el final de temporada con la Real teniendo en cuenta dónde estáis en la clasificación que parece que estáis ahí como un poco en tierra de nadie no

Voz 21 43:07 bueno al final las cosas dijo nosotros queríamos extraños extraño iban bastante pronto oí afín al son la estoy hemos llevado durante toda la temporada pero queda todavía quedan muchos partidos quedado muchos puntos e intentar que las sensaciones sean las mejores posibles y con ellos los resultados Si ya está ahí el año que viene sí que me atrajo es mirada bueno

Voz 1991 43:33 la nos centraremos en la Real Sociedad pero primero toca ese partido del martes dar ese pasito más con la selección sub veintiuno Mikel Oyarzabal miel gracias que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 21 43:43 pues gracias

Voz 17 44:17 ahora nos podemos defender podemos atacar ese es otro tipo de carrera ahí bueno pues satisfecho como inicio hoy tenemos gran potencia el coche falta mucho mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miramos no sabes

Voz 25 44:28 si tú no vas como al final tampoco te encuentras bien no puedes ir apretando en el coche no puedes ir al límite bueno medio contento no por salvar un puntito porque un momento en que casi me pongo a vomitar en séptica Ari y lo pasa bastante mal

Voz 3 44:41 Fernando Alonso quinto Carlos Sainz que casi se ahoga X ganó Vettel segundo Hamilton fue

Voz 26 44:48 el primer gran premio de la temporada

Voz 3 44:51 de Australia compañero Manu Franco qué tal buenas noches buenos días para di

Voz 0472 44:56 buenos días buenos días son bastante sueño porque ayer estuve hablando con unos amigos de fuera no sé la verdad es que me he levantado buen sueño pero grados bien todo bien

Voz 1991 45:05 ha pagado con el de hoy es culpa tuya por hablar con unos amigos cuando tenía que estar durmiendo

Voz 0472 45:09 a quién madruga Dios le yo no yo lo yo la amistad la tengo la falta los amigo

Voz 1991 45:17 bueno por analizar la la

Voz 27 45:19 la carrera

Voz 1991 45:21 yo creo primero que empezar con los españoles sobre todo gol de Fernando Alonso yo con una sorpresa para todos una quinta posición fantástica

Voz 1385 45:28 sí sí sí fantástica la verdad es que yo creo que es una de esas veces que iba a esas circunstancias normalmente esta vez por el talento del piloto Alonso ha metido el coche por encima de las posibilidades del del monoplaza porque el más grave no está para ser quinto todavía el supuesto natural quizás ese noveno o que logró que logró esto fue el bando pero sí es verdad que que bueno tuvo un ritmo muy bueno hay una vuelta rápida que se queda a medio segundo la de Hamilton ideó esta vez fue Alonso una vez más dio la oportunidad

Voz 1714 46:00 con sé que salió

Voz 1385 46:02 a esa oportunidad como como siempre bueno un quinto puesto que la verdad es que nos hace sentir un poco más optimista de lo que ayer no

Voz 1991 46:09 José Antonio Ponseti qué tal muy buena algo en las noches Pedro Martínez de la Rosa buenas noches

Voz 1714 46:14 muy buenas noches Pedro esperanzador

Voz 1991 46:17 por este quinto puesto vale que hay de por medio pero era para todos dijo llegado quinto